12 เทมเพลตติดตามใบสมัครงานใน Notion ที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ

การหางานในปัจจุบันรู้สึกเหมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งระยะสั้น ด้วยการสมัครงานจำนวนมาก การติดตามผล และงานเตรียมตัวสัมภาษณ์ที่กองพะเนิน ทำให้ง่ายต่อการหลงลืมว่าคุณอยู่ตรงจุดไหน
คุณทราบหรือไม่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้สมัครงานต้องเขียนใบสมัครอย่างพิถีพิถันถึง 21 ครั้งจึงจะได้รับข้อเสนองานเพียงหนึ่งตำแหน่ง? ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การติดตามทุกขั้นตอนของการหางานไม่ใช่แค่เรื่องฉลาด แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ตั้งแต่การบันทึกสถานะการสมัครงานไปจนถึงการวางแผนติดตามผลและการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานที่กำลังจะมาถึง เทมเพลตติดตามการสมัครงานของ Notion ช่วยจัดระเบียบกระบวนการสมัครงานของคุณให้เป็นระบบ
เป็นโบนัสเพิ่มเติม เราจะแบ่งปันเทมเพลตจากClickUp ให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากที่มีอยู่ มาเริ่มติดตามกันเถอะ!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามการสมัครงานของ Notion ดี?
การเลือกเทมเพลตติดตามงานที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการหางานที่เป็นระบบกับความวุ่นวายโดยสิ้นเชิง และไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่มีอยู่จะออกแบบมาเพื่อรองรับความผันผวนของการหางานยุคใหม่ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาให้ดีก่อนเลือกเทมเพลตติดตามใบสมัครงานใน Notion: 👇
- การติดตามสถานะที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่แสดงสถานะของแต่ละใบสมัครอย่างชัดเจน—ยื่นแล้ว, นัดสัมภาษณ์แล้ว, ได้รับข้อเสนอแล้ว หรือแม้แต่ถูกเมิน (เราทุกคนเคยเจอมา 😅)
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณเพิ่มหรือแก้ไขฟิลด์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ เช่น การติดตามขนาดบริษัท แหล่งที่มาของการแนะนำ หรือความคาดหวังด้านเงินเดือน
- การแจ้งเตือนการสัมภาษณ์และการติดตามผล: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณมีพื้นที่สำหรับการติดตามผลจากผู้สรรหา วันที่สัมภาษณ์ และขั้นตอนถัดไป เพื่อช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญ
- รายละเอียดบริษัทและตำแหน่งงาน: เลือกแบบที่อนุญาตให้คุณเก็บคำอธิบายตำแหน่งงาน, บันทึกของบริษัท, และลิงก์เช่น ประกาศรับสมัครงานหรือโปรไฟล์ LinkedIn
- หมายเหตุและการสะท้อน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวติดตามเทมเพลตของคุณสามารถจดบันทึกสั้น ๆ ได้ เช่น 'ชอบวัฒนธรรมทีม' หรือ 'ไม่แน่ใจเกี่ยวกับช่วงเงินเดือน' สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อเสนอในภายหลังและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ตัวเลือกการส่งออกและแชร์: มองหาเทมเพลตที่ทำให้การแชร์ตัวติดตามของคุณกับพี่เลี้ยง โค้ชอาชีพ หรือแม้แต่เพื่อนเป็นเรื่องง่าย
👀 คุณรู้หรือไม่: ในปี 2023 ระยะเวลาเฉลี่ยจากการสมัครงานครั้งแรกจนถึงการได้รับข้อเสนอครั้งแรกอยู่ที่ประมาณ44 วัน นอกจากนี้ สมาชิกส่วนใหญ่รายงานว่าการหางานใช้เวลาอยู่ระหว่าง 21 ถึง 89 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเวลาที่ใช้ในการได้รับข้อเสนอการจ้างงานเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
แบบฟอร์มติดตามการสมัครงานยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตติดตามการสมัครงาน Notion และ ClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แบบฟอร์มติดตามงานนักศึกษา
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเรียนที่พยายามบาลานซ์ระหว่างชั้นเรียนและการสมัครงาน
|ตัวติดตามสถานะภาพ, ที่เก็บข้อมูลเอกสาร, คลังเก็บแอปพลิเคชัน
|คณะกรรมการ/รายชื่อ
|แบบฟอร์มติดตามการสมัครงาน (พร้อม Notion AI)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์
|กระดานแบบลากและวาง, การร่างอีเมลด้วย AI, มุมมองปฏิทิน
|คณะกรรมการ/ปฏิทิน
|แบบฟอร์มเริ่มต้นสำหรับการหางานของนักเรียน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเรียนและบัณฑิตใหม่
|ตัวติดตามสถานะ, รายการตรวจสอบการเตรียมสัมภาษณ์, บันทึกของผู้สรรหา
|คณะกรรมการ/รายชื่อ
|แบบฟอร์มติดตามนิสัย
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้หางานที่สร้างความสม่ำเสมอ
|ติดตามนิสัยประจำวัน/รายสัปดาห์, หมวดหมู่ปรับแต่งได้, ตัวนับสถิติต่อเนื่อง
|รายการ/กระดาน
|แบบฟอร์มประวัติการทำงานมืออาชีพ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษา
|ส่วนที่สามารถแก้ไขได้, ดีไซน์เรียบง่าย, ลิงก์ Notion ที่สามารถแชร์ได้
|รายการ/หน้า
|เทมเพลตเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอกออนไลน์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ครีเอทีฟ, นักพัฒนา, นักออกแบบ, นักศึกษา
|ประวัติ, แกลเลอรีโครงการ, ข้อมูลติดต่อ, แชร์ง่าย
|แกลเลอรี/หน้า
|เทมเพลตกระดานงาน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บริษัทขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, ชมรมนักศึกษา
|กระดานงานสาธารณะ, การติดแท็ก, การแก้ไขแบบเรียลไทม์
|คณะกรรมการ/รายชื่อ
|เทมเพลตคณะกรรมการสัมภาษณ์ของ Notion
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้สรรหาบุคลากร, ผู้จัดการการจ้างงาน, ผู้สมัครงาน
|แบบประเมินที่มีโครงสร้าง, รายการตรวจสอบคุณลักษณะ, การมอบหมายงานให้ผู้ประเมิน
|ตาราง/รายการ
|เทมเพลตติดตามผู้สมัครงานจากไซต์งาน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บริษัท, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้หางาน
|สถานะแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, พื้นที่ทำงานรวมศูนย์
|คณะกรรมการ/รายชื่อ
|เทมเพลตเขียนประวัติย่อโดยปัญญาประดิษฐ์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้หางาน, นักเรียน, ผู้เปลี่ยนอาชีพ
|คำแนะนำแบบมีไกด์, การเขียนด้วย AI, การจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ
|รายการ/หน้า
|เทมเพลตผู้เขียนคำอธิบายงานสำหรับ AI
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพ, ทีมขนาดเล็ก
|ร่างที่สร้างโดย AI, ผลลัพธ์แบบมาร์กดาวน์, ประวัติเวอร์ชัน
|รายการ/หน้า
|เทมเพลตแกลเลอรีกรณีศึกษา
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญที่สร้างผลงานสะสม
|โครงการโชว์, ภาพ, แชร์ง่าย
|แกลเลอรี/หน้า
|เทมเพลตการค้นหางาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางานที่ต้องการระบบที่ง่ายและทรงพลัง
|การติดตามการสมัครงาน, ขั้นตอนการสัมภาษณ์, และการเปรียบเทียบนายจ้าง
|คณะกรรมการ/รายชื่อ
|เทมเพลตการค้นหางานขั้นสูงของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้เชี่ยวชาญที่บริหารจัดการแอปพลิเคชันหลายรายการ
|งานที่มีโครงสร้าง, มุมมองบอร์ด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองตาราง
|กระดาน/โต๊ะ
|เทมเพลตเส้นทางอาชีพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และบุคคลที่วางแผนการเติบโต
|การติดตามทักษะ, OKRs, บันไดสี, ไทม์ไลน์
|กระดาน/ไวท์บอร์ด
|แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางานนำเสนอตัวเอง
|ส่วนที่สามารถแก้ไขได้, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, คลังเก็บข้อเสนอ
|รายการ/หน้า
|เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางานติดตามการสมัครงานและการสัมภาษณ์
|สถานะ RAG, แถบความคืบหน้า, งานย่อย, การแจ้งเตือน
|คณะกรรมการ/รายชื่อ
|เทมเพลต CRM ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางานที่ต้องการการติดตามแบบ CRM
|บอร์ดท่อส่ง, ปฏิทิน, งานที่ได้รับมอบหมาย, เอกสารคู่มือปฏิบัติการ
|คณะกรรมการ/ปฏิทิน
|เทมเพลตรายการงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางาน, นักเรียนที่ต้องการรายการตรวจสอบ
|มุมมองรายการ, ไฟล์แนบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ
|รายการ/รายการตรวจสอบ
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางานที่สร้างความสม่ำเสมอ
|สถานะที่กำหนดเอง, แถบความคืบหน้า, ระบบอัตโนมัติ
|รายการ/ตาราง
|เทมเพลตติดตามความสำเร็จตามหมุดหมายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางานติดตามเป้าหมาย
|ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า, ช่องแสดงความเป็นเจ้าของ, แท็กหมุดสำคัญ
|คณะกรรมการ/รายชื่อ
|เทมเพลตอีเมลติดตามผล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้หางานที่จัดการติดตามผล
|การติดตามสถานะ, รายการตรวจสอบ, อีเมลที่ตั้งเวลาไว้, การแจ้งเตือน
|รายการ/เอกสาร
12 แม่แบบติดตามใบสมัครงาน Notion ฟรี
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนี้ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า: แต่ละเทมเพลตด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก Notion ฟรีที่เหมาะสำหรับการจัดระเบียบระหว่างการหางานของคุณ
เราได้แบ่งเทมเพลต Notionเหล่านี้ออกเป็นคำอธิบายสั้นๆ พร้อมคุณสมบัติเด่นของแต่ละแบบ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเส้นทางของคุณ
1. แบบฟอร์มติดตามงานนักศึกษา
เทมเพลตติดตามงานสำหรับนักเรียน เป็นแดชบอร์ดอาชีพที่ใช้ Notion ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียน ช่วยคุณติดตามการสมัครงานและฝึกงาน จัดเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว และรวบรวมทรัพยากรด้านอาชีพไว้ที่เดียว ทำให้การหางานของคุณรู้สึกเป็นระเบียบและจัดการได้ง่ายขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามทุกขั้นตอนของการสมัครของคุณด้วยตัวติดตามแบบภาพ (กำลังดำเนินการ, สัมภาษณ์, ได้รับข้อเสนอ, ถูกปฏิเสธ)
- เก็บประวัติการทำงาน, ผลงาน, และโพสต์ LinkedIn ของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบใบสมัครที่ผ่านมาในโซนเก็บถาวรเพื่อเรียนรู้และหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำ
✅ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการจัดสมดุลระหว่างเรียนและสมัครงาน พร้อมวิธีจัดการทุกอย่างอย่างไม่เครียด
2. แม่แบบติดตามการสมัครงาน (พร้อม Notion AI)
สร้างขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการสมัครงานง่ายขึ้น ตัวติดตามการสมัครงาน Notion ที่ผสานรวมกับ Notion AI นำทุกขั้นตอนของการหางานของคุณมาไว้ในแดชบอร์ดที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย คุณสามารถบันทึกตำแหน่งงาน ติดตามกำหนดเวลา และบันทึกโน้ตเกี่ยวกับแต่ละบริษัทได้
ทั้งหมดนี้ในขณะที่ AI ช่วยคุณร่างอีเมลติดตามผล ปรับปรุงเอกสารสมัครงานเบื้องต้น และจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความยุ่งยากและสิ่งรบกวนน้อยลง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ลากและวางแอปพลิเคชันบนกระดานเพื่อดูสถานะของแต่ละแอปได้ทันที
- อัปโหลดประวัติย่อของคุณไปยังตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์ต่างๆ
- จัดเรียงและกรองด้วยปฏิทินเพื่อติดตามวันครบกำหนดและกำหนดการสัมภาษณ์
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและนักเรียนที่ต้องการผสมผสานการจัดระเบียบกับการสนับสนุนด้วย AI เพื่อเร่งกระบวนการสมัครให้รวดเร็วขึ้น
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
3. แบบฟอร์มเริ่มต้นค้นหางานสำหรับนักศึกษา
ชุดเริ่มต้นค้นหางานสำหรับนักศึกษาโดย Notion เป็นชุดเครื่องมือที่ครบครันสำหรับบัณฑิตใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอาชีพของคุณ มันรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการค้นหางานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการเรซูเม่และพอร์ตโฟลิโอ การติดตามการสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณ์ และรายการงานที่ต้องทำ
ด้วยโครงสร้างที่เป็นระเบียบ ช่วยให้คุณสามารถรักษาสมาธิ มีแรงจูงใจ และรับผิดชอบต่อทุกขั้นตอนในกระบวนการหางานด้านภาษีอากร
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยตัวติดตามงานที่สะอาดซึ่งแสดงสถานะการสมัครของคุณกับแต่ละบริษัท
- เตรียมตัวอย่างชาญฉลาดด้วยรายการตรวจสอบสำหรับการเตรียมสัมภาษณ์, การสร้างเครือข่าย, และการติดตามผล
- บันทึกหมายเหตุจากผู้สรรหา, เน้นทักษะ, และจดบันทึกการสะท้อนอาชีพในส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะ
✅ เหมาะสำหรับ: นักเรียนและบัณฑิตใหม่ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่เรียบง่ายเพื่อจัดการเส้นทางอาชีพทั้งหมด ตั้งแต่การสมัครงานไปจนถึงการสัมภาษณ์
4. แม่แบบติดตามนิสัย
การหางานเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอ และ เทมเพลตติดตามนิสัย Notion ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรประจำวันสำหรับการหางานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมัครงานตามจำนวนที่กำหนด อัปเดตโปรไฟล์ LinkedIn หรือฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ คุณสามารถบันทึกและติดตามนิสัยแต่ละอย่างในรูปแบบที่ง่ายและคลิกเพื่อทำเสร็จได้
นอกจากนี้ กล่องกาเครื่องหมายง่าย ๆ และตัวนับสถิติการต่อเนื่องยังช่วยให้คุณรับผิดชอบและติดตามความคืบหน้าในการหางานต่อไปของคุณได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามนิสัยการหางานของคุณทุกวันและทุกสัปดาห์ เช่น การสมัครงาน 2 ตำแหน่งต่อวัน หรือการติดต่อกับผู้สรรหา 1 คน
- ปรับแต่งหมวดหมู่พฤติกรรมให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ เช่น การสร้างเครือข่าย การอัปเดตผลงาน หรือการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
- สังเกตรูปแบบความก้าวหน้าและช่องว่างได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองรายสัปดาห์หรือรายเดือน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอและมีวินัยในการค้นหางานโดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้สมัครงาน Gen Z บางคนไม่ได้พึ่งพาพ่อแม่เพียงอย่างเดียว พวกเขายังพาพ่อแม่เข้าไปในห้องสัมภาษณ์ด้วยในการศึกษาผู้หางาน Gen Z จำนวน 831 คน (อายุต่ำกว่า 27 ปี) พบว่า 77% มีพ่อแม่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ ในขณะที่ 48% ยอมรับว่าพ่อแม่ของพวกเขาทำแบบฝึกหัดหรือมอบหมายงานแทนพวกเขา
5. แม่แบบประวัติย่อสำหรับมืออาชีพ
ความประทับใจแรกมีความสำคัญ และประวัติย่อของคุณมักจะเป็นสิ่งแรกที่คุณสร้างขึ้น เทมเพลตประวัติย่อมืออาชีพใน Notion นี้เป็นแฟ้มสะสมผลงานอาชีพส่วนตัวของคุณ ที่จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับผู้สรรหาบุคลากร
เทมเพลตฟรีนี้จัดระเบียบประสบการณ์ การศึกษา ทักษะ และรายละเอียดการติดต่อของคุณให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการสแกนแต่ยังคงมีพลังเพียงพอที่จะเน้นความสำเร็จที่สำคัญของคุณ การออกแบบที่เรียบง่ายสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นมืออาชีพและบุคลิกภาพได้อย่างลงตัว เพื่อให้เรื่องราวอาชีพของคุณสื่อออกมาอย่างชัดเจนและมีผลกระทบ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- เน้นทักษะ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์สำคัญในส่วนที่เฉพาะเจาะจง
- แก้ไขการออกแบบอย่างรวดเร็วเพื่อปรับโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะกับแต่ละตำแหน่งที่คุณสมัคร
- แชร์ลิงก์ Notion สำหรับการสมัครงานที่ราบรื่นและเน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรก
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและนักเรียนที่ต้องการเรซูเม่ที่ดูดีและอัปเดตได้ง่าย ซึ่งใช้งานได้อย่างราบรื่นทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์
6. เทมเพลตเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอออนไลน์
เทมเพลตเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอออนไลน์ ใน Notion ทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณ พร้อมพื้นที่สำหรับประวัติส่วนตัว รูปภาพ แกลเลอรีโปรเจกต์ และประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
มันช่วยให้คุณสร้างตัวตนดิจิทัลที่ดูเป็นมืออาชีพและแชร์ได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็มอบช่องทางที่ชัดเจนให้กับผู้สรรหาบุคลากรและผู้ร่วมงานในการสำรวจจุดแข็งของคุณ เรียกดูผลงานของคุณ และเชื่อมต่อผ่านลิงก์เดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- เขียนส่วน 'เกี่ยวกับฉัน' แบบสั้น ๆ ที่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าประวัติย่อ
- แสดงผลงานที่ดีที่สุดของคุณในแกลเลอรีของกรณีศึกษา, การออกแบบ, โค้ด, หรือตัวอย่างการเขียน
- แบ่งปันข้อมูลติดต่อของคุณล่วงหน้าเพื่อให้การติดต่อจากผู้สรรหางานเป็นไปอย่างราบรื่น
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์, นักพัฒนา, นักออกแบบ, และนักเรียนที่ต้องการมีตัวตนออนไลน์อย่างมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการสมัครงาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาความยาวของเรซูเม่โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า จากประมาณหนึ่งหน้าเป็นเกือบสองหน้า นายจ้างคาดหวังรายละเอียดมากขึ้น แต่ต้องแน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและสร้างผลกระทบ ไม่ใช่การเพิ่มเนื้อหาที่ไม่จำเป็น
7. แม่แบบกระดานงาน
การโพสต์ตำแหน่งงานที่เปิดรับไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์อาชีพเต็มรูปแบบ เทมเพลตกระดานงานใน Notion มอบวิธีง่ายๆ ในการแชร์โอกาสในเวลาจริง คุณสามารถระบุตำแหน่งงาน ติดแท็กตามทีมหรือสถานะ และเพิ่มรายละเอียดเช่น ความรับผิดชอบและกำหนดเวลา ทำให้ผู้สมัครสามารถเรียกดูและสมัครงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความยุ่งยากเพิ่มเติม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- เผยแพร่หน้าเว็บประกาศรับสมัครงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะและง่ายต่อการแชร์กับผู้อื่น
- ติดแท็กการเปิดงานตามวันที่โพสต์ แผนก และสถานะ เพื่อการจัดเรียงอย่างรวดเร็ว
- แก้ไขโพสต์แบบเรียลไทม์เพื่อให้ตำแหน่งงานว่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
✅ เหมาะสำหรับ: บริษัทขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, หรือชมรมนักศึกษาที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการแชร์ตำแหน่งงานหรือโอกาสฝึกงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์อาชีพแบบเต็มรูปแบบ
⭐ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brainทำให้การติดตามงานฉลาดยิ่งขึ้นไปอีก นอกเหนือจากเทมเพลตแล้ว ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ช่วยสร้างเนื้อหา แสดงบริบททันที และลดเวลาที่ใช้ไปกับ 'งานเกี่ยวกับงาน'
นี่คือระบบ AI ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกที่เชื่อมต่อภารกิจ, เอกสาร, การแชท, และสิ่งที่คุณให้ความสำคัญไว้ในที่เดียว ทำให้คุณไม่ต้องค้นหาข้อมูลระหว่างการทำงานอีกต่อไป
8. แม่แบบคณะกรรมการสัมภาษณ์ของ Notion
เทมเพลตคณะกรรมการสัมภาษณ์โดย Notion ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการสัมภาษณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเสนอเกณฑ์การประเมินที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับการประเมินผู้สมัคร เทมเพลตนี้แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นแต่ละขั้นตอน คุณสมบัติ และคณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละด้าน เพื่อให้มั่นใจถึงความยุติธรรมและความสม่ำเสมอในทุกการปฏิสัมพันธ์กับผู้สมัคร
สำหรับผู้หางาน การสำรวจแบบประเมินประเภทนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทต่างๆ ประเมินผู้สมัคร ช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวได้อย่างชัดเจน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การคัดกรองโดยผู้สรรหา การสัมภาษณ์เชิงลึกทางเทคนิค และการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
- ใช้รายการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับทักษะ, แรงจูงใจ, โลจิสติกส์, และประสบการณ์เพื่อให้การประเมินมีความสม่ำเสมอ
- กำหนดว่าใครจะถามอะไร เพื่อไม่ให้ผู้สมัครได้รับคำถามเดิมซ้ำสองครั้ง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สรรหาบุคลากร, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, และผู้สมัครที่ต้องการทราบเบื้องหลังของกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระหว่างการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครคนหนึ่งได้เล่าอย่างสบายๆว่าพวกเขาเคยนำโดนัทมาที่ออฟฟิศ ทั้งที่รู้ว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่กำลังสัมภาษณ์กำลังควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด 'การก่อกวนแบบหวานๆ' กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าภาคภูมิใจในเนื้อเรื่อง แต่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลไม่ได้ประทับใจเลย นี่แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดคลาสสิกในการสัมภาษณ์งาน: พยายามเป็นคนตลกหรือ 'เข้าถึงง่าย' แต่กลับเผลอเปิดเผยการตัดสินใจที่น่าสงสัย จำไว้เสมอว่า: สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องเล่าที่ฉลาด อาจกลายเป็นสัญญาณเตือนสำหรับนายจ้างได้
9. แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานจากสถานที่ปฏิบัติงาน
เทมเพลตการติดตามผู้สมัครสำหรับเว็บไซต์หางาน นี้เชื่อมต่อเว็บไซต์หางานที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยตรงกับแดชบอร์ดการติดตามผู้สมัคร ทำให้กระบวนการจ้างงานราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
บริษัทสามารถลงประกาศตำแหน่งงาน รับใบสมัคร และติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครได้ในที่เดียว สำหรับผู้หางาน ระบบนี้ช่วยให้รายละเอียดใบสมัครของคุณถูกส่งต่อไปยังกระบวนการทำงานของผู้สรรหาได้อย่างราบรื่น ลดโอกาสที่การติดตามผลจะตกหล่น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามการอัปเดตสถานะของใบสมัครแบบเรียลไทม์—ใหม่, อยู่ระหว่างการพิจารณา, สัมภาษณ์, หรือได้รับข้อเสนอ
- ปรับแต่งแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สมัครอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- จัดการบทบาท, ประวัติการทำงาน, และการสัมภาษณ์จากพื้นที่ทำงานของผู้สรรหาที่รวมศูนย์ไว้ในที่เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: บริษัทและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการจัดการหลายตำแหน่งพร้อมกัน และผู้สมัครงานที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการติดตามสถานะการสมัครงาน
10. แม่แบบผู้เขียนประวัติย่อด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วย25% ของคนรุ่น Gen Z ที่หันมาใช้บอท AIในการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงานแล้วเห็นได้ชัดว่าผู้หางานกำลังมองหาวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการโดดเด่น เทมเพลตเขียนประวัติย่อด้วย AI ทำให้กระบวนการนั้นง่ายดาย
เพียงกรอกข้อมูลของคุณ รวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ และทักษะ แล้วให้ AI ปรับปรุงให้เป็นเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมสำหรับอุตสาหกรรม ที่เน้นจุดแข็งของคุณ และปรับให้เหมาะกับตำแหน่งที่คุณกำลังเป้าหมาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับแต่ละส่วนของประวัติย่อของคุณ รวมถึงวัตถุประสงค์ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และทักษะ
- จัดรูปแบบข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและดูเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถอ่านและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและระดับอาชีพที่แตกต่างกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการเรซูเม่ที่รวดเร็วแต่เป็นมืออาชีพ ปรับแต่งให้เหมาะสมกับการสมัครงาน โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้เปลี่ยนสายอาชีพ หรือมืออาชีพที่ต้องการปรับปรุงประวัติการทำงาน
📌 คุณรู้หรือไม่?เกือบครึ่งหนึ่งของผู้หางาน Gen Zยอมรับว่าโกหกในใบสมัครงาน ประมาณ 23% เพิ่มประสบการณ์การทำงาน และเกือบ 18% โกหกเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
11. แม่แบบคำอธิบายงานสำหรับนักเขียน AI
เทมเพลตผู้เขียนคำอธิบายงานสำหรับ AI ช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรสร้างคำอธิบายงานที่ชัดเจนและตรงตามบทบาทเฉพาะได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที คุณเพียงแค่กรอกข้อมูลภาพรวมบริษัทและรายละเอียดของตำแหน่งงาน จากนั้น Notion AI จะร่างคำอธิบายงานที่เรียบร้อยซึ่งคุณสามารถปรับแต่งและเผยแพร่ได้ทันที ระบบยังช่วยให้ภาษาที่ใช้มีความสอดคล้องกันในทุกตำแหน่งงาน และประหยัดเวลาเมื่อมีการเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งพร้อมกัน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- สร้างร่างประวัติย่อหรือคำอธิบายงานได้ในคลิกเดียวด้วย AI จากนั้นปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยการเขียนใหม่ ขยายเนื้อหา หรือปรับโทนเสียงได้ทันที
- คัดลอกและวางได้อย่างราบรื่นในหน้าอาชีพ, บอร์ดงาน, หรือเอกสารด้วยผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งานกับมาร์กดาวน์ซึ่งรักษาการจัดรูปแบบไว้
- ย้อนกลับหรือเปรียบเทียบการแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยใช้ประวัติเวอร์ชันที่มีอยู่ในตัว
✅ เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กที่ต้องการประกาศงานคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว พร้อมรักษาโทนเสียงที่สม่ำเสมอในทุกประกาศ
12. แกลเลอรีแบบจำลองกรณีศึกษา
วิธีที่คุณนำเสนอผลงานของคุณสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการสูญเสียโอกาสกับการโดดเด่น เทมเพลตแกลเลอรีกรณีศึกษา Notion มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดระเบียบและนำเสนอกรณีศึกษาอย่างชัดเจนและมีผลกระทบ คุณสามารถเน้นเป้าหมายของโครงการ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ และบทเรียนสำคัญ พร้อมด้วยภาพประกอบและข้อมูล เพื่อให้ความสำเร็จของคุณพูดแทนตัวเอง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งด้วยการนำเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาของคุณอย่างชัดเจน
- ทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยรูปภาพ, แผนภูมิ, และข้อมูลจริง
- แชร์ทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์เดียวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วในระหว่างการใช้งานหรือการสัมภาษณ์
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแอปพลิเคชันของตนด้วยการนำเสนอเอกสารโครงการและผลลัพธ์อย่างละเอียด
👀 คุณรู้หรือไม่? การทดลองภาคสนามขนาดใหญ่ที่มีผู้หางานเกือบ ครึ่งล้านคน พบว่าการใช้ความช่วยเหลือในการเขียนประวัติโดย AIทำให้มีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงขึ้นถึง 8%
ที่สำคัญ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าประโยชน์นี้มีความสม่ำเสมอในทุกอุตสาหกรรมและกลุ่มประชากร ข้อสรุปคืออะไร? การใช้ AI สามารถเพิ่มโอกาสในการได้สัมภาษณ์และข้อเสนอได้อย่างมีนัยสำคัญ
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่า Notion จะเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง แต่ความคิดเห็นจากผู้ใช้ชี้ให้เห็นถึงบางจุดที่อาจยังไม่ตอบโจทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ขนาดทีม หรือความคาดหวังของคุณ
ด้านล่างนี้คือปัญหาที่พบบ่อยซึ่งผู้ใช้รายงาน:
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง: การปรับแต่งที่สูงทำให้การเริ่มต้นใช้งานต้องใช้ความพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือกระบวนการทำงานของทีม
- ประสิทธิภาพลดลงเมื่อขยายขนาด: พื้นที่ทำงานที่มีสื่อหนัก ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือมีสมาชิกทีมจำนวนมาก อาจประสบปัญหาความล่าช้า
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด: การแก้ไขแบบออฟไลน์ไม่ราบรื่น ผู้ใช้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรอาจประสบปัญหาการซิงค์หรือไม่สามารถโหลดหน้าได้
- ฟีเจอร์ AI ยังไม่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์: Notion AI ช่วยปรับปรุง สรุป หรือช่วยเหลือเนื้อหา แต่ไม่สามารถสร้างเอกสารฉบับเต็มจากศูนย์ได้; มันเสริมสร้างมากกว่าที่จะแทนที่การป้อนข้อมูลของมนุษย์
- การสนับสนุนและการจัดการเวอร์ชันอาจไม่สม่ำเสมอ: แม้โดยทั่วไปจะมีประโยชน์ แต่เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าและประวัติเวอร์ชัน (โดยเฉพาะสำหรับการติดตามการย้อนกลับหรือการป้องกันเอกสารซ้ำ) อาจไม่มีความเสถียรเสมอไป
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
เมื่อพูดถึงการจัดการใบสมัครงานคุณสมบัติการจัดการโครงการของ Notionเป็นตัวเลือกที่ดี อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเช่นClickUpให้วิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้น สามารถปรับแต่งได้ และมีคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยให้คุณจัดการได้ดีขึ้นในระหว่างการค้นหางาน ทำอย่างไร?
นี่คือConverged AI Workspaceแรกของโลกที่รวบรวมทุกแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ไว้ด้วยกัน ด้วยความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ระบบอัตโนมัติในตัว และการแชร์ที่ง่ายดาย ClickUp มอบเทมเพลตที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่าย ช่วยให้การหางานของคุณเป็นระเบียบและก้าวหน้าไปข้างหน้าโดยไม่มีความเครียด นอกจากนี้ ClickUp ยังขจัดรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนทั้งหมด เพื่อให้บริบท 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
นี่คือเทมเพลตการติดตามการสมัครงาน ClickUp ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Notion:
1. แม่แบบการค้นหางาน ClickUp
เทมเพลตการค้นหางานของ ClickUpช่วยให้การจัดการการหางานของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยการรวบรวมใบสมัคร ตารางสัมภาษณ์ และข้อมูลผู้ติดต่อจากผู้ว่าจ้างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การติดตามรายละเอียดของนายจ้างและความคาดหวังด้านเงินเดือน ไปจนถึงการเตรียมทรัพยากรสำหรับการสัมภาษณ์ มันช่วยให้องค์ประกอบหลักของการหางานเป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การได้งานที่เหมาะสม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามการสมัครงานทั้งหมดในที่เดียว พร้อมคอลัมน์สำหรับบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน สวัสดิการ และบันทึก ช่วยให้เปรียบเทียบโอกาสต่าง ๆ ได้ง่ายในมุมมองเดียวกัน
- ติดตามทุกขั้นตอนของการสัมภาษณ์ด้วยแท็กสถานะในตัว เช่น สมัครแล้ว สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์ตัวต่อตัว และตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพื่อให้คุณทราบสถานะของคุณเสมอ
- ประเมินนายจ้างที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มคะแนนจาก Glassdoor และช่องข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
- เก็บจดหมายสมัครงาน, ข้อมูลผู้ติดต่อผู้สรรหา, และหัวข้ออีเมลไว้ในแต่ละรายการงานโดยตรง เพื่อให้รายละเอียดสำคัญอยู่ใกล้มือคุณเสมอ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการจัดการกระบวนการสมัครงานทั้งหมดในที่เดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังสงสัยว่าจะใช้ AI ในการหางานได้อย่างไร นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์:
- สรุปประกาศรับสมัครงานให้เป็นข้อมูลที่อ่านง่ายและสามารถสแกนได้รวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการอ่านคำอธิบายยาว
- สร้างอีเมลติดตามผลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สรรหาบุคลากรโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที ด้วย ClickUp Brain หรือโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ซึ่งฝังอยู่ภายในแอปเดสก์ท็อป Brain MAX
- แสดงแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญสูงทั้งหมดที่มีกำหนดเส้นตายใกล้ถึงในทันที
- สร้างบันทึกเตรียมสัมภาษณ์โดยการรวบรวมคำถาม ข้อมูลบริษัท และแหล่งข้อมูลที่คุณบันทึกไว้
- ร่างหัวข้อประวัติย่อที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละคำอธิบายงาน
ClickUp Brain MAXจัดการทั้งหมดนี้ให้คุณ ลืมการสลับระหว่างบอร์ดงาน Google Drive อีเมลที่บันทึกไว้ หรือ LinkedIn ไปได้เลย Brain MAX ช่วยให้คุณค้นหาได้ทันทีในทุกแอปที่เชื่อมต่อ เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง คำอธิบายงาน ข้อความจากผู้สรรหา หรือบันทึกการเตรียมสัมภาษณ์
บันทึกการสัมภาษณ์จำลองของคุณและให้ Brain MAX ถอดความออกมา พร้อมสกัดประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกโน้ตหรือสร้างงานที่ต้องติดตามผลได้ทันที
2. แม่แบบการค้นหางานขั้นสูงของ ClickUp
กำลังมองหาวิธีจัดการการหางานที่ชาญฉลาดกว่าอยู่หรือเปล่า?แม่แบบการค้นหางานขั้นสูงของ ClickUpช่วยให้กระบวนการจัดการใบสมัครหลายตำแหน่งเป็นเรื่องง่ายและชัดเจนเป็นขั้นตอน ด้วยรายละเอียดงานทั้งหมดในที่เดียว เช่น รายชื่อบริษัทและการสัมภาษณ์ คุณสามารถหยุดกังวลเกี่ยวกับบันทึกที่กระจัดกระจายและมุ่งเน้นไปที่การก้าวสู่อาชีพที่ดีกว่า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- สร้างงานสมัครงานที่มีโครงสร้างด้วยClickUp Tasks พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดการสัมภาษณ์หรือการติดตามผล
- มองเห็นภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณในมุมมองบอร์ดของ ClickUpโดยลากการ์ดจาก "ผู้มีโอกาส" ไปยัง "ได้รับการยอมรับ" ขณะที่คุณดำเนินไปข้างหน้า
- บันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น เงินเดือน เว็บไซต์บริษัท หรือข้อมูลติดต่อผู้สรรหา โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น เงิน, เว็บไซต์ และ อีเมล
- จัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของบทบาทในมุมมองตารางของ ClickUpอย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวกรองและแท็กสำหรับโอกาสที่เร่งด่วน, ทำงานทางไกล หรือตามสถานที่
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่จัดการแอปพลิเคชันหลายรายการและต้องการระบบที่สะอาดตา มองเห็นภาพชัดเจน และเชื่อถือได้ เพื่อติดตามทุกขั้นตอนในกลยุทธ์การหางานของตน
3. แม่แบบเส้นทางอาชีพ ClickUp
เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUpช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการวางแผนการเติบโตด้วยการมอบแผนที่เส้นทางที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับทุกตำแหน่งงาน หากคุณกำลังเตรียมตัวเปลี่ยนสายอาชีพ คุณสามารถวางแผนเป้าหมายในอนาคตทีละขั้นตอนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายสำคัญที่เป็นรูปธรรมได้
แผนงานแบบไดนามิกแสดงให้เห็นถึงวิธีที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้การเติบโตในสายอาชีพรู้สึกโปร่งใสแทนที่จะสับสน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามทักษะและความสามารถโดยใช้แดชบอร์ด ClickUpที่ผสานรวมกันเพื่อดูช่องว่างที่มีอยู่
- กำหนดแผนปฏิบัติการสำหรับแต่ละบทบาทพร้อมเป้าหมายที่วัดผลได้ และกำหนด OKRs โดยตรงในเทมเพลต
- ใช้การเข้ารหัสสีและตัวเชื่อมต่อเพื่อปรับแต่งบันไดอาชีพสำหรับหน้าที่งานที่แตกต่างกันหรือใหม่
- มองเห็นภาพไทม์ไลน์และความคาดหวังของบทบาทในมุมมองไวท์บอร์ดเพื่อความชัดเจนและการวางแผนที่ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการ, และบุคคลที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างและภาพรวมเพื่อวางแผนการก้าวหน้าในอาชีพและให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
📌 คุณทราบหรือไม่?การหางานอย่างจริงจังอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น นักเขียนประวัติย่อมืออาชีพ การสมัครสมาชิก LinkedIn แบบพรีเมียม งานอีเวนต์สร้างเครือข่าย และโค้ชด้านอาชีพ
แม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนหลายพัน แต่เทรนด์นี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานได้กลายเป็นที่แข่งขันอย่างดุเดือด ซึ่งผู้สมัครมองว่าการหางานเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
4. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
การเขียนข้อเสนอการจ้างงานไม่จำเป็นต้องรู้สึกหนักใจ.แบบฟอร์มข้อเสนอการจ้างงานของ ClickUpให้โครงสร้างที่พร้อมใช้แก่คุณเพื่อนำเสนอคุณสมบัติ, ประสบการณ์, และข้อเสนอของคุณในลักษณะที่เป็นมืออาชีพ.
คุณสามารถกรอกรายละเอียด ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ และมุ่งเน้นไปที่การแสดงศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่ ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณยังสามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของข้อเสนอ และความสำเร็จในหัวข้อที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- เพิ่มความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพด้วยตารางที่เรียบง่ายและแก้ไขได้
- ใช้การร่วมมือแบบเรียลไทม์ของ ClickUp เพื่อแก้ไข, แชร์, และรับคำแนะนำได้ทันที
- เก็บข้อเสนอของคุณไว้และสามารถเข้าถึงได้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเพื่อการใช้งานในอนาคต
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการวิธีการนำเสนอตัวเองอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างที่มีศักยภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดรูปแบบ
🎥 ดู วิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนข้อเสนอสมัครงานที่ชนะใจ:
5. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนการหางานที่เครียดให้กลายเป็นแผนการที่มีระเบียบและชัดเจน แทนที่จะสงสัยว่าคุณสมัครที่ไหนไปแล้วบ้าง ควรติดตามเมื่อไหร่ หรือการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปคือเมื่อใด คุณจะมีทุกอย่างวางไว้อย่างครบถ้วนในที่เดียว คุณสามารถนึกถึงมันว่าเป็นศูนย์บัญชาการการหางานของคุณ กล่าวคือ มีโครงสร้าง เชื่อถือได้ และออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปสู่ข้อเสนอต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามสถานะการทำงานของแอปพลิเคชันด้วยฟิลด์สถานะ RAG (แดง = รอการดำเนินการ, เหลือง = กำลังดำเนินการ, เขียว = สำเร็จ)
- ติดตามความคืบหน้าโดยรวมของคุณด้วยแถบเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จแบบเรียลไทม์ที่อัปเดตอัตโนมัติ
- แยกกระบวนการออกเป็นงานย่อย เช่น 'สมัครงาน', 'ส่งติดตามผล', หรือ 'เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์'
- ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดใน ClickUp เพื่อไม่ให้พลาดการสัมภาษณ์หรือการตอบกลับจากผู้สรรหา
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการวิธีการติดตามการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และผลลัพธ์ต่างๆ อย่างชาญฉลาดและเป็นระบบในที่เดียว
6. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้สำหรับการติดตามการสมัครงาน โดยมีสถานะต่างๆ เช่น "สมัครแล้ว" "กำลังสัมภาษณ์" และ "ได้รับข้อเสนอ" เพื่อแสดงความคืบหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติในตัวและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกชื่อบริษัท ตำแหน่ง ติดต่อ และกำหนดเวลา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการทุกขั้นตอนของการหางาน และด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ปฏิทิน กระดาน และเอกสาร คุณจะทราบสถานะของแต่ละแอปพลิเคชันได้อย่างชัดเจนเสมอ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- วางแผนกระบวนการหางานทั้งหมดของคุณในมุมมองบอร์ดเพื่อติดตามตำแหน่งงานตั้งแต่สมัครจนถึงได้รับการว่าจ้าง
- เก็บตารางการสัมภาษณ์และกำหนดเวลาให้อยู่ในมุมมองปฏิทินของClickUp
- ใช้มุมมอง "งานของฉัน" เพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การอัปเดตประวัติย่อ การติดต่อเครือข่าย หรือการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
- เข้าถึงเอกสารคู่มือการค้นหางานสำหรับกลยุทธ์ในการสมัครงาน การติดตามผล และเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการระบบแบบ CRM สำหรับติดตามการสมัครงาน จัดการการติดต่อกับผู้สรรหา และจัดระเบียบโอกาสทางอาชีพทุกโอกาสให้เป็นระเบียบ
7. แม่แบบรายการงาน ClickUp
หากคุณกำลังส่งใบสมัครจำนวนมาก, เข้าร่วมสัมภาษณ์, และติดตามการติดตามผล, สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อย่างรวดเร็ว.เทมเพลตรายการงานของ ClickUpช่วยให้การจัดการทุกอย่างง่ายขึ้นโดยช่วยให้คุณแยกทุกขั้นตอนออกเป็นงานที่สามารถทำได้จริง. คุณจะมีวิธีง่าย ๆ ในการวางแผนสิ่งที่ค้างอยู่, สิ่งที่กำลังดำเนินการ, และสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- จัดระเบียบแอปพลิเคชันด้วยมุมมองรายการของ ClickUpเพื่อดูทุกบทบาท กำหนดเวลา และขั้นตอนถัดไปได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียว
- แนบประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน และบันทึกต่าง ๆ ไว้ในงานโดยตรงเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วระหว่างการโทรหรือสัมภาษณ์
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กใบสมัครแต่ละใบตามบริษัท, ตำแหน่งงาน, หรือระดับความสำคัญ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานและนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนการหางานให้เป็นรายการตรวจสอบที่ง่าย เพื่อให้ทุกการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการติดตามผลเป็นไปตามแผนโดยไม่มีความวุ่นวาย
⚡ คลังแม่แบบ: กำลังประสบปัญหาในการร่างใบสมัครที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตำแหน่งอย่างรวดเร็วใช่ไหม?แม่แบบนี้ช่วยจัดโครงสร้างให้กับการเขียนของคุณ เน้นจุดแข็งของคุณ และช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความให้โดดเด่นในสายตาผู้สรรหา จับคู่กับคู่มือวิธีเขียนจดหมายสมัครงานฉบับนี้ เพื่อให้ทุกใบสมัครของคุณดูเป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจ
8. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpไม่ใช่แค่สำหรับกิจวัตรประจำวันเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดตามการสมัครงานอย่างชาญฉลาดได้อีกด้วย ด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่น คุณสามารถระบุรายการใบสมัครทุกฉบับที่คุณส่งไปแล้ว ติดตามการตอบกลับ กำหนดเส้นตายสำหรับการติดตามผล และรักษาแรงจูงใจของคุณระหว่างการหางานได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามขั้นตอนการสมัครโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง (เช่น สมัครแล้ว, นัดสัมภาษณ์แล้ว, ได้รับข้อเสนอแล้ว) เพื่อความชัดเจนอย่างสมบูรณ์
- เพิ่มรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, วันที่สมัคร, และข้อมูลติดต่อของผู้สรรหา
- มองเห็นความคืบหน้าของคุณด้วยแถบแสดงความคืบหน้าและมุมมองแบบรายการ/ตาราง เพื่อดูว่ามีใบสมัครอยู่ในแต่ละขั้นตอนจำนวนเท่าใด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsเพื่อติดตามกับผู้สรรหาบุคลากรและไม่เคยพลาดกำหนดเส้นตาย
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการนำโครงสร้าง ความรับผิดชอบ และการทำงานอัตโนมัติมาสู่กระบวนการสมัครงานของตน พร้อมทั้งลดความเครียดจากการติดตามโอกาสงานหลายตำแหน่ง
💡 โบนัส: ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ได้อีกด้วย การดึงบริบทจากงาน เอกสาร และบันทึกของคุณจะให้คำตอบทันที คำถามฝึกซ้อม และแม้แต่ร่างคำตอบเพื่อให้คุณเข้าสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ
หากคุณกำลังมองหาวิธีใช้ AI ในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ นี่คือตัวเปลี่ยนเกม
เทมเพลตติดตามความสำเร็จของโครงการใน ClickUp
การหางานสามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีตำแหน่งงานหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ อีกตำแหน่งกำลังรอผลตอบกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และยังมีอีกตำแหน่งที่ต้องส่งอีเมลติดตามผลเทมเพลต ClickUp Milestone Trackerช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมประวัติย่อไปจนถึงการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น พร้อมทั้งจัดการไทม์ไลน์และความคืบหน้าไปพร้อมกัน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ใช้ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของ ClickUp เพื่อดูอย่างชัดเจนว่าคุณได้ก้าวหน้าไปมากแค่ไหนในแต่ละขั้นตอนของแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องสงสัย
- กำหนดฟิลด์ความเป็นเจ้าของเพื่อติดตามว่าขั้นตอนใดเป็นความรับผิดชอบของคุณหรือกำลังรอความคิดเห็นจากผู้สรรหา
- เพิ่มแท็กหมุดหมายเพื่อติดป้ายกำกับแอปพลิเคชันตามบริษัท ประเภทบทบาท หรือขั้นตอนของกระบวนการจ้างงาน เพื่อการกรองและติดตามอย่างรวดเร็ว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ชอบเห็นความก้าวหน้าของตนเองในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ทุกการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และกำหนดเส้นตาย รู้สึกเหมือนเป็นก้าวที่ใกล้ความสำเร็จในการได้งานมากขึ้น
10. เทมเพลตอีเมลติดตามผลใน ClickUp
เทมเพลตอีเมลติดตามผลของ ClickUpเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับการหางานของคุณ มันช่วยให้คุณร่างอีเมลติดตามผลที่ปรับแต่งได้กับผู้สรรหาหลายคนที่คุณติดต่ออยู่ ด้วย ClickUp ที่จัดการงานหนักให้คุณ คุณสามารถทุ่มเทพลังงานไปกับการสัมภาษณ์งานให้ประสบความสำเร็จและได้รับข้อเสนองานในฝันของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามสถานะและความสำคัญของงานติดตามการสมัครงานแต่ละรายการได้อย่างแม่นยำโดยใช้งานและงานย่อยใน ClickUp
- สร้างรายการตรวจสอบในClickUp Docsเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลติดตามทุกฉบับมีรายละเอียดและน้ำเสียงที่ถูกต้องครบถ้วน
- กำหนดเวลาส่งอีเมลติดตามผลล่วงหน้าเพื่อการสื่อสารที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อไม่พลาดการตอบกลับที่ค้างอยู่หรือการตอบกลับจากผู้สรรหาที่เกินกำหนด
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้หางาน, ผู้เปลี่ยนอาชีพ, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการระบบที่ชัดเจนและปราศจากความเครียดเพื่อจัดการการติดตามการสมัครงานของตน
ทำให้การหางานง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การได้งานที่เหมาะสมนั้นท้าทาย แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถควบคุมได้เสมอ แม่แบบ Notion เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ClickUpยกระดับการติดตามการสมัครงานไปอีกขั้นด้วยมุมมองขั้นสูง ฟิลด์ที่กำหนดเอง และเวิร์กโฟลว์ในตัว
ด้วย ClickUp คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้ รวมถึงแอปพลิเคชัน, การสัมภาษณ์, ประวัติการทำงาน, และการติดตามผลไว้ในระบบเดียวที่ชัดเจน
เทมเพลตของ ClickUp มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับผู้เริ่มต้น และทรงพลังเพียงพอสำหรับผู้หางานที่มีประสบการณ์. คุณจะได้รับโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบ พร้อมกับการปรับแต่งเพื่อให้เป็นของคุณเอง.
หากคุณต้องการวิธีที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการรักษาสมาธิและจัดระเบียบ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำคุณในทุกขั้นตอนของการได้งานในตำแหน่งถัดไปของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!