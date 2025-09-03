ตัวเลือกเทมเพลตแบบฟอร์มบริจาคฟรีเพื่อทำให้การระดมทุนง่ายขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) กำลังกลับมาได้รับความสำคัญอีกครั้ง แต่ประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การช่วยเหลือองค์กรการกุศลเท่านั้น—ยังส่งผลดีต่อพนักงานขององค์กรอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจอาจให้ทุนสนับสนุนสาเหตุ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรพัฒนาเอกชนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงกระบวนการบริจาคให้มีประสิทธิภาพ
นั่นหมายถึงการทำให้การบริจาคปราศจากข้อผิดพลาด การรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคที่ถูกต้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาค และการทำให้การติดตามการชำระเงินเป็นเรื่องง่าย
เพื่อช่วยในเรื่องนี้ นี่คือเทมเพลตแบบฟอร์มบริจาคที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มบริจาคเป็นเรื่องง่าย รวบรวมเงินบริจาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการการชำระเงินได้อย่างสะดวก
แบบฟอร์มบริจาคคืออะไร?
แบบฟอร์มการบริจาคเป็นแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศลใช้เพื่อรวบรวมเงินบริจาคและข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้บริจาค
โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขามีหน้าที่เพียงอย่างเดียว: ทำให้กระบวนการบริจาคง่ายขึ้นโดยการสร้าง, แชร์, และจัดการแบบฟอร์มบริจาคออนไลน์ได้สะดวกขึ้น นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง:
✅ รับของขวัญครั้งเดียวหรือบริจาคเป็นประจำ
✅ กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับจำนวนเงินบริจาค, รายละเอียดการติดต่อ, และพันธมิตรการชำระเงิน
✅ มีช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความคิดเห็น ประเภทการบริจาค หรือของขวัญที่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
✅ อนุญาตให้ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์และเป้าหมายการระดมทุนขององค์กร
✅ เชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินที่เชื่อถือได้ เช่น PayPal หรือ Stripe
แบบฟอร์มการบริจาคยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปของคุณสำหรับเทมเพลตแบบฟอร์มการบริจาคที่ดีที่สุด พร้อมลิงก์ไปยังหน้า landing และดาวน์โหลดที่ถูกต้องสำหรับแต่ละเทมเพลต:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตแบบฟอร์มบริจาค ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ระบบอัตโนมัติในตัว, การผสานการชำระเงิน, ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติขอบคุณ
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, องค์กรการกุศล ลดความซับซ้อนในการรับบริจาค
|คลิกอัพฟอร์ม
|เทมเพลตการบริจาค ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รวมศูนย์ข้อมูลผู้บริจาค ติดตามการระดมทุน ปรับตัวให้เข้ากับการบริจาคแบบประจำ/ครั้งเดียว
|ทีมระดมทุนที่ติดตามการบริจาคทั้งหมด
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตจดหมายขอรับบริจาค ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การเขียนจดหมายเชิงโน้มน้าวใจ, บันทึกการติดต่อผู้บริจาค, ติดตามการติดตามผล
|ผู้ประสานงานการประชาสัมพันธ์, ผู้ประสานงานความสัมพันธ์กับผู้บริจาค
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตแผนการระดมทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ระยะเวลา ติดตามความก้าวหน้า
|ผู้จัดการแคมเปญ, ทีมระดมทุน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รับข้อมูลจากผู้สนับสนุน ติดตามการสื่อสาร/กำหนดเวลา สร้างความสัมพันธ์
|องค์กรที่ติดต่อผู้สนับสนุน, พันธมิตรชุมชน
|ClickUp Form, รายการ
|เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมการระดมทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|จัดระเบียบงาน, กำหนดเวลา, งบประมาณ, ข้อมูลผู้บริจาค
|ผู้จัดงาน, ทีมระดมทุน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลต SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มาตรฐานการทำงาน, รายการตรวจสอบ, การติดตามสถานะ
|ทีมปฏิบัติการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|แผนที่ไทม์ไลน์, งาน, งบประมาณ, การรวบรวมผู้ให้ทุน
|ทีมจัดงานไม่แสวงหาผลกำไร
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การเก็บข้อมูลสมาชิก, การลงทะเบียน, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ผู้จัดการชุมชน, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
|ClickUp Form, รายการ
|แบบฟอร์มบริจาคเงินทุนโดย Jotform
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ตั้งค่าได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด, เชื่อมต่อระบบชำระเงิน, ปรับแต่งได้
|ทีมที่ขอรับทุนสนับสนุน, เงินทุนจากผู้บริจาค
|แบบฟอร์ม Jotform
|แบบฟอร์มบริจาคโลหิต โดย Jotform
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ลงทะเบียนผู้บริจาค ปรับแต่งได้ เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
|โรงพยาบาล, ธนาคารเลือด, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสุขภาพ
|แบบฟอร์ม Jotform
|แบบฟอร์มคำขอการบริจาคเพื่อการกุศล โดย 123FormBuilder
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|คำขอที่เรียบง่าย, การฝังเว็บไซต์, ข้อมูลที่ปลอดภัย
|องค์กรพัฒนาเอกชนที่จัดการคำขอรับบริจาคจำนวนมาก
|123FormBuilder แบบฟอร์ม
|แบบฟอร์มยกเลิกการสมัครสมาชิกการบริจาค โดย 123FormBuilder
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ยกเลิกการสมัครได้ง่าย, รวบรวมความคิดเห็น, จัดการอย่างปลอดภัย
|องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการบริจาคซ้ำ
|123FormBuilder แบบฟอร์ม
|แบบฟอร์มบริจาคเพื่อการดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุ โดย Venngage
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สะอาด เข้าถึงได้ ปรับแต่งได้ ดิจิทัล/พิมพ์ได้
|มูลนิธิที่ให้การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
|แบบฟอร์ม Venngage
|แบบฟอร์มบริจาคเพื่อการช่วยเหลือทางการแพทย์ โดย Venngage
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การออกแบบที่ทรงพลัง, การผสานระบบการชำระเงิน, สาเหตุเร่งด่วน
|การรณรงค์ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสุขภาพ
|แบบฟอร์ม Venngage
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการบริจาคที่ดี?
ผู้ใช้Redditได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกำลังมองหาอะไรในเทมเพลตแบบฟอร์มการบริจาคออนไลน์ของพวกเขา เทมเพลตแบบฟอร์มการบริจาคที่เหมาะสมที่สุดคือแบบที่สมดุลระหว่างกระบวนการบริจาคที่เรียบง่ายกับประสบการณ์ที่ราบรื่นและปลอดภัยสำหรับผู้บริจาค
หนึ่งในสัญญาณที่ดีมากคือการรองรับวิธีการชำระเงินหลายรูปแบบ. มาสรุปคุณสมบัติอื่น ๆ ที่แบบฟอร์มการบริจาคที่เหมาะที่สุดควรมี:
- รวมเฉพาะ ช่องข้อมูลที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้บริจาคที่มีศักยภาพรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลมากเกินไป
- รองรับทั้ง การบริจาคครั้งเดียวและการบริจาคประจำ พร้อมตัวเลือกที่แสดงอย่างชัดเจน
- อนุญาตให้ผู้บริจาคปรับจำนวนเงินบริจาคหรือเลือกจากค่าที่แนะนำ
- เสนอการผสานรวมกับพันธมิตรการชำระเงินที่เชื่อถือได้ เช่น PayPal หรือ Stripe
- อธิบายว่าการบริจาคสนับสนุนองค์กรการกุศลหรือสาเหตุอย่างไร สร้างความไว้วางใจ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรต้องใช้มากกว่าความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่น—การใช้ ClickUp เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ จัดการงานอย่างเป็นระเบียบ และมุ่งเน้นความพยายามไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: ภารกิจของคุณ
15 แบบฟอร์มบริจาคที่ดีที่สุด
นี่คือ 15 แบบฟอร์มบริจาคที่ดีที่สุดสำหรับผู้ระดมทุนและองค์กรการกุศล
แต่ละเทมเพลตด้านล่างนี้ประกอบด้วยกรณีการใช้งานที่เหมาะสมและประเภทของข้อมูลผู้บริจาคที่ช่วยในการรวบรวม
1. แบบฟอร์มบริจาค ClickUp
เคยรู้สึกไหมว่าการบริจาคของคุณต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่ควรจะเป็น?ClickUpเข้าใจดี
เทมเพลตแบบฟอร์มบริจาคของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศลใช้เวลาในการจัดการแบบฟอร์มน้อยลง และใช้เวลาในการระดมทุนมากขึ้น
คุณสามารถรวบรวมข้อมูลผู้บริจาค จัดการการชำระเงิน และส่งข้อความขอบคุณโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดงานระดมทุนครั้งเดียวหรือต้องการสนับสนุนการบริจาคที่เกิดขึ้นเป็นประจำ แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้นี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย และง่ายดายสำหรับทั้งคุณและผู้บริจาค
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมข้อมูลผู้บริจาค จัดการการชำระเงิน และส่งข้อความขอบคุณโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์และความต้องการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ
- ผสานการทำงานกับพันธมิตรด้านการชำระเงินที่เชื่อถือได้เพื่อการบริจาคที่ปลอดภัยและราบรื่น
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิที่ต้องการทำให้การรับบริจาคง่ายขึ้น, อัตโนมัติการติดตามผล, และรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคอย่างปลอดภัยในที่เดียว.
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์สร้างฟอร์มที่ดีที่สุด
2. แม่แบบการบริจาค ClickUp
การบริจาคตามประเพณีได้ถูกจัดการผ่านตารางคำนวณและอีเมล อย่างไรก็ตาม มันไม่เคยจบลงอย่างดี—ข้อมูลสูญหาย ผู้บริจาคถูกมองข้าม และกระบวนการบริจาคทั้งหมดรู้สึกวุ่นวายมากกว่ามีประโยชน์
เทมเพลตการบริจาคของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มกลางให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อติดตามการบริจาค จัดระเบียบข้อมูลผู้บริจาค และบรรลุเป้าหมายการระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
จากผู้บริจาคครั้งเดียวไปจนถึงการบริจาคประจำ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียดในขณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตรด้านการชำระเงินของคุณ ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ และเข้าถึงประวัติผู้บริจาคได้อย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดนี้ใน Workspace เดียว
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมศูนย์การบริจาคและรายละเอียดผู้บริจาคทั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียว
- ติดตามความคืบหน้าของการระดมทุนและประวัติผู้บริจาคได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับใช้ได้ทั้งแคมเปญบริจาคครั้งเดียวและแคมเปญบริจาคประจำ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมระดมทุนที่ต้องการระบบศูนย์กลางในการติดตามการบริจาคทั้งแบบครั้งเดียวและแบบประจำ พร้อมการแสดงข้อมูลผู้บริจาคอย่างครบถ้วน
3. แม่แบบจดหมายขอรับบริจาค ClickUp
ขั้นตอนแรกของการรวบรวมเงินบริจาคคือการติดต่อผู้บริจาค ซึ่งบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ข่าวดีก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น! สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีจดหมายที่เขียนอย่างดีอยู่ในมือ
นั่นคือจุดที่เทมเพลตจดหมายขอรับบริจาคของ ClickUpเข้ามามีบทบาท เทมเพลตนี้ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรการกุศลสามารถเขียนข้อความที่ชัดเจนและโน้มน้าวใจ ซึ่งตรงใจผู้บริจาคที่มีศักยภาพ
นอกเหนือจากส่วนการเขียนแล้ว แม่แบบยังติดตามคำขอการบริจาคแต่ละรายการ บันทึกการตอบกลับ และจัดระเบียบข้อมูลผู้บริจาคของคุณเพื่อการติดตามผลที่ราบรื่น
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ช่วยให้คุณเขียนคำขอการบริจาคที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
- บันทึกทุกการติดต่อของผู้บริจาคและติดตามการติดตามผล
- จัดระเบียบการสื่อสารทั้งหมดเพื่อการติดต่อในอนาคต
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานการเข้าถึงที่สร้างจดหมายขอรับบริจาคที่น่าสนใจ พร้อมทั้งบันทึกทุกการติดต่อกับผู้บริจาคและติดตามการติดตามผลให้เป็นไปตามแผน
👋🏾 ขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วย AI เพื่อช่วยคุณจัดการงานติดตามการบริจาคที่ยุ่งยากเหล่านั้น!
4. แม่แบบแผนการระดมทุน ClickUp
คุณรู้ไหมว่าแคมเปญการบริจาคส่วนใหญ่ต้องการอะไร? แบบฟอร์มการระดมทุนที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการบริจาคตั้งแต่ต้นจนจบ
ท้ายที่สุดแล้ว แคมเปญระดมทุนที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยแผนงานที่มั่นคง—ซึ่งเทมเพลตแผนการระดมทุนของ ClickUpมอบให้คุณได้อย่างตรงจุด
แบบฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศลกำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามความคืบหน้าและประสานงานระหว่างทีมต่างๆ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สรุปเป้าหมายการระดมทุน, กลยุทธ์, และระยะเวลาไว้ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าและความรับผิดชอบของทีมในแต่ละขั้นตอนของแคมเปญ
- ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการแคมเปญที่สร้างแผนงานระดมทุนเชิงกลยุทธ์พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้า
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่องค์กรไม่แสวงหากำไรต้องลอง
5. แม่แบบแบบฟอร์มการสนับสนุน ClickUp
ไม่ใช่ผู้บริจาคทุกคนที่จะให้—บางคนเป็นผู้สนับสนุน—ซึ่งต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน
เทมเพลตแบบฟอร์มการสนับสนุนของ ClickUpช่วยให้คุณเชื่อมต่อผู้สนับสนุนกับแคมเปญระดมทุนของคุณด้วยแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างชัดเจนและง่ายต่อการกรอก ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคได้อย่างถูกต้อง
ไม่ว่าคุณจะต้องการเงินทุน อุปกรณ์ หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ แบบฟอร์มที่ปรับแต่งนี้ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนับสนุนในชุมชน
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกข้อมูลผู้สนับสนุนและประเภทการสนับสนุนด้วยแบบฟอร์มที่มีโครงสร้าง
- ติดตามการสื่อสาร, กำหนดเวลา, และการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนับสนุน
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการติดต่อผู้สนับสนุนระดับองค์กรและพันธมิตรในชุมชนด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่มีโครงสร้างและเป็นมืออาชีพ
📮 ClickUp Insight: ประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความหา1–3 คนทุกวันเพียงเพื่อรับบริบทที่ต้องการ
แต่ถ้าทุกอย่างถูกบันทึกไว้แล้วและค้นหาได้ง่ายล่ะ?
ด้วย ClickUp Brain's AI Knowledge Manager คุณสามารถข้ามการสื่อสารไปมาได้ เพียงถามคำถามของคุณโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ—ClickUp Brainจะดึงคำตอบออกมาทันทีจากเอกสารของคุณหรือเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่
6. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมระดมทุน ClickUp
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถวางแผนงาน รวบรวมข้อมูลผู้บริจาค ติดตามแคมเปญระดมทุน และจัดการการชำระเงิน ทั้งหมดนี้ได้ในพื้นที่ทำงานกลางเดียว นั่นคือสิ่งที่เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมระดมทุนของ ClickUpจะมอบให้คุณ
เมื่อจัดงานระดมทุน คุณมีองค์ประกอบมากมายเกินกว่าจะจัดการได้ในเวลาเดียวกัน: สถานที่จัดงาน, อาสาสมัคร, การบริจาค, และกำหนดเวลา
เทมเพลตนี้ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศลสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ ด้วยไทม์ไลน์ในตัว การมอบหมายงาน และการติดตามสถานะ ทีมงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบแทนที่จะจัดการกับงานด้านโลจิสติกส์
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบงาน, กำหนดเวลา, และงบประมาณสำหรับทุกกิจกรรม
- มอบหมายความรับผิดชอบและติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
- รวมศูนย์ข้อมูลผู้บริจาค การชำระเงิน และการประสานงานอาสาสมัคร
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดงานที่ต้องจัดการอาสาสมัคร สถานที่ งบประมาณ และเงินบริจาค ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 91% ของพนักงานกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของบริษัททำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น การแพร่ระบาดของโรคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ปรากฏว่าการทำงานในองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจนนั้นดีทั้งต่อโลกและขวัญกำลังใจ!
7. แม่แบบ SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
มีเพียงผู้ที่บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้นที่เข้าใจจำนวนงานที่ท่วมท้นในรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน—การประชาสัมพันธ์, อาสาสมัคร, การบริจาค, และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น
เทมเพลต SOP สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUpช่วยจัดการความซับซ้อนนั้นโดยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอนสำหรับทุกส่วนขององค์กรของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการทำงานและเอกสารได้ เช่น ซึ่งช่วยได้มากเมื่อจัดการกับแคมเปญการระดมทุน
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงรายการตรวจสอบโดยละเอียด การติดตามสถานะ และลิงก์ที่เชื่อมโยงระหว่างงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มาตรฐานการทำงานด้วยขั้นตอนที่ชัดเจน
- ลดการทำงานซ้ำและรับประกันความสม่ำเสมอของทีม
- รายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้และการติดตามสถานะสำหรับทุกขั้นตอน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการทำงาน ลดงานซ้ำซ้อน และให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังลังเลว่าจะจัดงานระดมทุนครั้งต่อไปอย่างไรโดยไม่ทำให้ทีมเหนื่อยล้าใช่ไหม?แม่แบบระดมทุนสำหรับกิจกรรมและการกุศลฟรีมีแม่แบบพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณวางแผนอย่างชาญฉลาด โปรโมตได้ดีขึ้น และระดมทุนได้มากขึ้น
8. แม่แบบการวางแผนกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
การวางแผนงานอีเวนต์ไม่แสวงหากำไรหมายถึงการสวมหมวกหลายใบ—ตั้งแต่ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์ไปจนถึงหัวหน้าฝ่ายระดมทุนเทมเพลตการวางแผนงานอีเวนต์ไม่แสวงหากำไรของ ClickUpรวบรวมทุกสิ่งไว้ภายใต้หลังคาเดียว คุณจึงไม่ต้องไล่ตามสเปรดชีตหรืออีเมลที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
นี่คือวิธีการทำงานของเทมเพลตนี้: คุณสามารถวางแผนไทม์ไลน์, มอบหมายงาน, ติดตามงบประมาณ, และแม้กระทั่งรวบรวมเงินบริจาคที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมได้
เทมเพลตแบบฟอร์มที่กำหนดเองนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้น เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบต่อชุมชนได้ ไม่ใช่การตรวจสอบรายการ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แผนผังแสดงลำดับเวลาของกิจกรรม งานที่ต้องทำ และงบประมาณทั้งหมดในมุมมองเดียว
- ทำให้การรวบรวมข้อมูลและการติดต่อสื่อสารสำหรับแต่ละกิจกรรมง่ายขึ้น
- ช่วยจัดระเบียบการวางแผนและลดปริมาณอีเมลที่มากเกินไป
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมงานองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ประสานงานกิจกรรมระดมทุน ตั้งแต่การจัดการด้านโลจิสติกส์ไปจนถึงการติดต่อผู้บริจาค โดยไม่ต้องจมอยู่กับอีเมลจำนวนมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การตามหาผู้สนับสนุนด้วยแบบฟอร์มที่ยุ่งเหยิงและอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจทำให้เหนื่อยล้าได้แบบฟอร์มขอสปอนเซอร์ฟรีให้เทมเพลตสำเร็จรูป 12 แบบเพื่อช่วยให้การติดต่อง่ายขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างสรรค์มากขึ้น และได้รับการสนับสนุนได้เร็วขึ้น
9. แม่แบบแบบฟอร์มสมาชิก ClickUp
การจัดการสมาชิกไม่ควรยากกว่าการจัดการการบริจาค—และด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกของ ClickUp มันก็ไม่ยากเลย
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างชุมชนออนไลน์หรือดำเนินองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเทมเพลตสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนี้จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และไม่พลาดขั้นตอนใด
คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลพื้นฐาน ติดตามความคืบหน้าของการปฐมนิเทศ และเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบในที่เดียว
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการลดเวลาในการจัดการในขณะที่มั่นใจว่าทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีโครงสร้าง
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมและจัดระเบียบรายละเอียดของสมาชิกอย่างปลอดภัย
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการเริ่มต้นใช้งานและติดตามสถานะสมาชิก
- ลดเวลาในการจัดการด้วยการทำงานที่มีโครงสร้างและง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการชุมชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่กำลังรับสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมทั้งรักษาข้อมูลให้สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ผู้บริโภคหนึ่งในสี่และนักลงทุนเกือบเท่ากันกล่าวว่าพวกเขามีความอดทนเป็นศูนย์ต่อบริษัทที่มีจริยธรรมที่น่าสงสัย ข้อสรุปจากเรื่องนี้คืออะไร? การทำดีก็ดีต่อธุรกิจเช่นกัน
10. แบบฟอร์มบริจาคเงินทุนโดย Jotform
คุณกำลังมองหาการระดมทุนสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือโครงการใหม่ของคุณอยู่หรือไม่? แบบฟอร์มการบริจาคเพื่อระดมทุนนี้ซึ่งขับเคลื่อนโดย Jotform มอบวิธีการที่รวดเร็วและไม่ต้องเขียนโค้ดในการรวบรวมเงินบริจาคและข้อมูลผู้บริจาคโดยไม่ต้องสร้างแบบฟอร์มจากศูนย์
ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นโครงการชุมชนหรือขอรับบริจาคเพิ่มเติมสำหรับโครงการที่มีอยู่แล้ว แบบฟอร์มบริจาคออนไลน์นี้จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังผสานการทำงานกับพันธมิตรการชำระเงินชั้นนำ และรองรับการปรับแต่งแบบฟอร์มเพื่อให้องค์กรของคุณสามารถปรับให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์และข้อความตามภารกิจของคุณได้
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ตั้งค่าแบบฟอร์มบริจาคได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานกับพันธมิตรด้านการชำระเงินเพื่อการรับเงินอย่างง่ายดาย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขอทุนและโครงการระดมทุนใหม่
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังขอทุนหรือเงินทุนจากผู้บริจาค และต้องการวิธีรวบรวมคำขอบริจาคออนไลน์ที่รวดเร็วและปรับแต่งได้ตามต้องการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเปลี่ยนผู้บริจาคครั้งเดียวให้กลายเป็นผู้สนับสนุนตลอดชีวิตหรือไม่? บล็อกของเรา "ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดีที่สุด" จะช่วยคุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มการบริจาคซ้ำ.
11. แบบฟอร์มบริจาคโลหิต โดย Jotform
การบริจาคไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป หากคุณกำลังทำงานร่วมกับโรงพยาบาล ธนาคารเลือด หรือองค์กรสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไร แบบฟอร์มบริจาคโลหิตนี้โดย Jotform จะช่วยให้คุณลงทะเบียนผู้บริจาคและรวบรวมข้อมูลสำคัญของผู้บริจาคได้อย่างง่ายดาย
ก่อนอื่นเลย แบบฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มโลโก้ ปรับแต่งฟิลด์ และให้ตรงกับแบรนด์ของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ถัดไป คุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ HIPAA ช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยในขณะที่ทำให้กระบวนการบริจาคง่ายขึ้นตั้งแต่การส่งแบบฟอร์มไปจนถึงการติดตามผล
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตและรวบรวมข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้และการสร้างแบรนด์สำหรับทุกองค์กร
- คุณสมบัติที่เป็นไปตาม HIPAA สำหรับการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย
✨ เหมาะสำหรับ: โรงพยาบาล, ธนาคารเลือด, และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพที่รวบรวมข้อมูลผู้บริจาคเลือดอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:มีผู้คนมากกว่า170 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะ แต่มีเพียงประมาณ 3 ใน 1,000 คนเท่านั้นที่เสียชีวิตในลักษณะที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ นั่นเป็นเหตุผลที่การลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคสามารถสร้างความแตกต่างในการช่วยชีวิตได้
12. แบบฟอร์มคำขอการบริจาคเพื่อการกุศล โดย 123FormBuilder
สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ การได้รับคำขอรับบริจาคอย่างสม่ำเสมอถือเป็นพรอันแท้จริง อย่างไรก็ตาม การมีกล่องจดหมายที่ไม่เป็นระเบียบไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม
แบบฟอร์มการบริจาคจาก 123FormBuilder นี้มอบวิธีการที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการรวบรวมคำขออย่างปลอดภัยและรวดเร็ว—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือเทคโนโลยี
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแบบฟอร์ม ฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ และเริ่มรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคหรือคำขอทุนอย่างละเอียดได้ในไม่กี่นาที
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ทำให้การขอรับบริจาคเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ที่ง่าย
- ฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ผู้บริจาคเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้บริจาคอย่างปลอดภัย
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรพัฒนาเอกชนที่จัดการคำขอรับบริจาคจำนวนมากและต้องการกระบวนการรับข้อมูลที่สะอาด ปลอดภัย และปราศจากความยุ่งยากทางเทคนิค
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หมดยุคของสเปรดชีตแล้ว! ลองใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดกว่าเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และส่งมอบโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายได้อย่างง่ายดายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร!
13. แบบฟอร์มยกเลิกการสมัครสมาชิกบริจาค โดย 123FormBuilder
การบริจาคแบบต่อเนื่องอาจดูน่ากลัว แม้จะรู้สึกเหมือนกับการเลิกกับธนาคารของคุณ แต่เทมเพลตแบบฟอร์มที่กำหนดเองนี้จะทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่รู้สึกเช่นนั้น
แบบฟอร์มยกเลิกการสมัครสมาชิกการบริจาค สร้างขึ้นสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศล แบบฟอร์มนี้มอบวิธีการที่เคารพและปลอดภัยสำหรับผู้บริจาคในการยกเลิกการบริจาคอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ง่ายต่อการฝังในเว็บไซต์ของคุณ และช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นที่มีคุณค่าในขณะที่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้บริจาค
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ให้ทางเลือกที่เคารพและง่ายดายสำหรับผู้บริจาคในการยกเลิกการบริจาค
- รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริจาคในอนาคต
- ปกป้องข้อมูลผู้บริจาคที่ละเอียดอ่อนด้วยการจัดการแบบฟอร์มที่ปลอดภัย
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดการกับการบริจาคที่เกิดขึ้นเป็นประจำและต้องการให้การยกเลิกการบริจาคโปร่งใส ให้เกียรติ และง่ายต่อการดำเนินการ
14. แบบฟอร์มบริจาคเพื่อการดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุ โดย Venngage
เมื่อองค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ แบบฟอร์มการบริจาคของคุณควรสะท้อนถึงความมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบาย
เทมเพลตแบบฟอร์มบริจาคเพื่อการดูแลผู้สูงอายุของ Venngage นำเสนอการออกแบบที่สะอาดตาและเข้าถึงง่าย ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—ตั้งแต่สีและไอคอน ไปจนถึงการสร้างแบรนด์และการสื่อสารข้อความ
แบบฟอร์มเทมเพลตนี้ยังทำงานได้ดีในหลากหลายรูปแบบดิจิทัล และสามารถแชร์หรือฝังลงในเว็บไซต์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- การออกแบบที่สะอาดและเข้าถึงง่ายช่วยสร้างความไว้วางใจกับผู้บริจาค
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กรการกุศลของคุณ
- ทำงานได้ทั้งรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์เพื่อความสะดวกในการแบ่งปัน
✨ เหมาะสำหรับ: องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพ เข้าถึงง่าย และสร้างความไว้วางใจจากผู้บริจาคตั้งแต่ครั้งแรกที่คลิก
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบและรายการตรวจสอบการวางแผนกิจกรรมฟรีใน Excel และ ClickUp
15. แบบฟอร์มบริจาคเพื่อการช่วยเหลือทางการแพทย์ โดย Venngage
แคมเปญการช่วยเหลือทางการแพทย์มักต้องการการสื่อสารที่เร่งด่วนและมีผลกระทบ และแบบฟอร์มการบริจาคโดย Venngage นี้มอบสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าคุณจะระดมทุนเพื่อการรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์ หรือความช่วยเหลือฉุกเฉิน แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้นี้จะช่วยให้คุณเน้นจุดประสงค์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
แบบฟอร์มการบริจาคฉบับนี้ยังระบุจำนวนเงินบริจาคที่ต้องการไว้ด้วย และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินของคุณ
นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่—เพื่อให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณสามารถปรับแต่งการออกแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์และพันธกิจของคุณได้
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เน้นสาเหตุเร่งด่วนด้วยการออกแบบที่ทรงพลังและสามารถแก้ไขได้
- ระบุความต้องการในการบริจาคและผสานการทำงานกับพันธมิตรด้านการชำระเงิน
- สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ในทุกขนาด
✨ เหมาะสำหรับ: แคมเปญช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ต้องการแบบฟอร์มบริจาคที่ดึงดูดสายตาและปรับแต่งได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการอย่างเร่งด่วน
รวบรวมเงินบริจาคและระดมทุนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
หากคุณเคยสูญเสียผู้บริจาคเพราะแบบฟอร์มบริจาคของคุณถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาใหม่แล้ว
ในที่สุด แบบฟอร์มของคุณจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจตนาของผู้บริจาคที่มีศักยภาพกับการบริจาคที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น คุณจึงต้องการเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการผู้บริจาคอย่างครอบคลุม
ไม่ว่าคุณจะจัดการการบริจาคซ้ำ ติดตามข้อมูลผู้บริจาค หรือปรับแต่งแบบฟอร์มบริจาคโลหิต ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการสร้างผลกระทบ ดังที่Philip Storry จาก SYZYGYได้แบ่งปันไว้:
ทีมงานของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางอย่าง เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น
ทีมงานของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางส่วน เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ
สมัครใช้ ClickUpตอนนี้เลย—ตัวคุณในอนาคต (และสเปรดชีตที่ล้นมือของคุณ) จะขอบคุณคุณเอง