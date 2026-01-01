ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน

โปรแกรมฝึกอบรมพนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเน้นฝ่ายเดียว คุณนำเสนอเนื้อหา พวกเขาทำโมดูลให้เสร็จ และ... นั่นแหละ
คุณคงสงสัยว่า: มันได้ผลจริงหรือเปล่า? มีใครได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไหม?
การให้ข้อเสนอแนะแบบดั้งเดิม—เช่น แบบสำรวจตอนจบหลักสูตรหรือแบบทดสอบทั่วไป—แทบไม่ต่างอะไรกับการทำเครื่องหมายในช่องให้เสร็จเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกคุณว่าใครกำลังประสบปัญหา ทำไมถึงมีปัญหา หรือควรจัดการอย่างไร คุณกำลังบินโดยไม่มีไฟนำทาง ทั้งที่จริงแล้วคุณสามารถเป็นผู้นำทางสู่การเติบโตได้
ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถเปลี่ยนเกมให้คุณได้
มันไม่เพียงแค่ติดตามการสำเร็จเท่านั้น แต่ยังฟัง ปรับตัว และตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของทีมคุณ ทำให้การฝึกอบรมกลายเป็น การสนทนาสองทาง ผลลัพธ์คืออะไร? พนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุน ทักษะติดตัว และการฝึกอบรมสร้างผลตอบแทนที่วัดได้
ไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อการเรียนรู้ถูกปรับให้เหมาะสมโดย AIอัตราการจดจำความรู้เพิ่มขึ้นถึง 42%เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม ในบล็อกนี้ เราขอนำเสนอซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน
ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการฝึกอบรมพนักงานคืออะไร?
คิดถึงซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำด้วย AI เป็นผู้ช่วยฝึกอบรมที่ฉลาดที่สุดและเอาใจใส่มากที่สุดของคุณ. นี่คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสังเกต, วิเคราะห์, และตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของพนักงาน.
ต่างจากวิธีการฝึกอบรมแบบเก่าที่วัดเพียงการสำเร็จเท่านั้น เครื่องมือให้คำแนะนำด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นไปที่การเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการเติบโตที่แท้จริง
พวกเขาติดตามวิธีที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา หยุดหรือดูซ้ำตรงจุดใด คำถามใดที่ผู้เรียนมีปัญหา และพัฒนาการในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล จากนั้นซอฟต์แวร์จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล แนะนำขั้นตอนถัดไป และปรับเนื้อหาการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์ตามความเหมาะสม
โดยสรุป มันเปลี่ยนการฝึกอบรมแบบคงที่ให้กลายเป็นการสนทนาแบบสองทางที่มีพลวัตระหว่างพนักงานและโปรแกรม
🏆 ชัยชนะของ AI ในโลกแห่งความเป็นจริง
การคัดกรอง 1.8 ล้านใบสมัครต่อปีเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนของทีมสรรหาบุคลากรของ Unilever มาเป็นเวลานาน แทนที่จะจมอยู่กับประวัติย่อ บริษัทได้หันมาใช้ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้สมัครเริ่มต้นการเดินทางด้วยการประเมินอย่างรวดเร็วในรูปแบบเกมที่ออกแบบมาเพื่อเปิดเผยลักษณะต่างๆ เช่น การคิดวิเคราะห์และความสามารถในการปรับตัว ตามด้วยการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอที่วิเคราะห์ผ่าน AI เพื่อดูโทนเสียง การเลือกใช้คำ และสีหน้า
📈ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง: เวลาในการสรรหาลดลงมากกว่า 50,000 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายประจำปีลดลง 1 ล้านปอนด์ และความหลากหลายของผู้ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น 16% ที่น่าประทับใจที่สุดคือ อัตราการสมัครที่เสร็จสมบูรณ์ของผู้สมัครเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 96%
เพื่อขับเคลื่อนแรงผลักดันนี้เข้าสู่สถานที่ทำงาน ยูนิลีเวอร์ได้เปิดตัว Unabot แชทบอตหลายภาษาที่ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับที่จอดรถ การจ่ายเงินเดือน และอื่นๆ อีกมากมาย—เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่จะรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก
สิ่งที่สำคัญที่ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำ AI สำหรับการฝึกอบรมสามารถทำได้:
- ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ระหว่างการฝึกอบรม
- ระบุช่องว่างของความรู้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ปรับเส้นทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามจังหวะและรูปแบบของแต่ละบุคคล
- สร้างสรุปอัตโนมัติสำหรับผู้ฝึกอบรมและทีม L&D
- ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบการสนทนา
แต่จะเลือกซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำ AI ที่เหมาะสมได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน!
🔎 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเรื่องการให้ผลตอบกลับทันทีมีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1950เมื่อนักจิตวิทยา B.F. Skinnerได้พัฒนาเครื่องสอนที่ให้ผลตอบกลับทันทีแก่นักเรียนว่าคำตอบของพวกเขาถูกต้องหรือไม่
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำ AI สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน?
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมหมายถึงการมองหาคุณสมบัติที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้อย่างแท้จริง นี่คือสิ่งที่สำคัญจริง ๆ:
- ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: สามารถให้คำแนะนำระหว่างการฝึกอบรมได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่หลังจากนั้น?
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: มันปรับเนื้อหาและจังหวะให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนหรือไม่?
- การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ: จะสามารถระบุได้อย่างแม่นยำหรือไม่ว่าบุคคลต้องการความช่วยเหลือในส่วนใด?
- ความสะดวกในการผสานรวม: มันทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบ LMS หรือเครื่องมือ HR ที่คุณมีอยู่หรือไม่?
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: รายงานชัดเจนและมีประโยชน์สำหรับผู้ฝึกอบรมและผู้จัดการหรือไม่?
ข้ามเครื่องมือที่วัดแค่ความเสร็จสิ้น ไปใช้แพลตฟอร์มที่วัดการเติบโต
📊 การวิจัยแสดงให้เห็นว่า: องค์กรสามารถเพิ่มกำไรได้ถึง 18% และเพิ่มผลผลิตได้ถึง 14%โดยเพิ่มสัดส่วนของพนักงานที่รู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสเรียนรู้และเติบโตในที่ทำงานเป็นสองเท่า
ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน
เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรที่ทำให้แต่ละแพลตฟอร์มโดดเด่น—คุณสมบัติหลัก, กรณีการใช้งานที่เหมาะสม, และวิธีที่มันใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อให้คำแนะนำที่รวดเร็ว, ฉลาด, และมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพและการวิเคราะห์การฝึกอบรมด้วย AI)
ClickUp, แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวม AI ที่แรกของโลก, ได้กำหนดอนาคตของการทำงานใหม่โดยการรวมงาน, เอกสาร, วัตถุประสงค์, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว. มันช่วยให้ทีมสามารถจัดการทุกแง่มุมของการฝึกอบรมและการให้คำแนะนำได้ในที่เดียว.
ด้วยคุณสมบัติ AI ขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติที่ไร้รอยต่อ ClickUp มอบข้อมูลประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและข้อมูลเชิงลึกในการฝึกอบรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การให้ข้อเสนอแนะและการฝึกอบรม:
AI สำหรับการสร้างและสรุปความคิดเห็น
ClickUp Brain, เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะของแพลตฟอร์ม, ทำให้การสร้าง, สรุป, และวิเคราะห์คำแนะนำกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังตรวจสอบการฝึกอบรมหรือรวบรวมคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน, ClickUp Brain ก็สามารถสกัดข้อมูลสำคัญได้ทันที, ไฮไลต์สิ่งที่ต้องทำ, และเสนอขั้นตอนต่อไปได้
สำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นClickUp BrainGPT แอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลน จะปลดล็อกความสามารถขั้นสูง เช่น การสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งและการวิเคราะห์ความรู้สึก
ด้วย ClickUp BrainGPT คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น แบบสอบถามหลังการฝึกอบรม, การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน, และการประเมินจากผู้จัดการ และสรุปเป็นสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียว การวิเคราะห์ความรู้สึกที่ติดตั้งไว้ในระบบจะเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มของความคิดเห็นที่เป็นบวก, เป็นกลาง, และเชิงลบ ทำให้คุณสามารถมองเห็นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงได้ในทันที
นี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่สร้างโดย ClickUp BrainGPT👇
แอปซูเปอร์ AI นี้เชื่อมต่อกับแอปโปรดทั้งหมดของคุณ นำเสนอระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ การวิจัย และการทำงานร่วมกันมาสู่กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ—ไม่ใช่แค่ ClickUp เท่านั้น มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง AI แบบครบวงจรของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกแพลตฟอร์มที่คุณใช้
ClickUp AI นำความฉลาดมาสู่กระบวนการทำงานของคุณอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ แม้กระทั่งช่วยสร้างสื่อการฝึกอบรมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย มาดูกันว่าทำได้อย่างไร
เอกสารสำหรับวัสดุการฝึกอบรมแบบรวมศูนย์และการแก้ไขร่วมกัน
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับทรัพยากรการฝึกอบรมทั้งหมด คู่มือ และ SOP การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของคุณสามารถร่วมกันสร้างและอัปเดตเนื้อหาได้อย่างราบรื่น
ฟิลด์ AI ของ ClickUpสามารถฝังเพื่อดึงข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติหรือติดตามความคืบหน้า ทำให้เอกสารของคุณทั้งมีความยืดหยุ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้
การจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการฝึกอบรม
มอบหมาย, ติดตาม, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติทุกแง่มุมของโปรแกรมฝึกอบรมของคุณด้วยClickUp Tasks.
- มอบหมาย: มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย—เช่น การเตรียมเอกสาร การจัดตารางเวลา หรือการติดตามผลตอบรับ—ให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม คำแนะนำจาก AI สามารถช่วยจับคู่ภารกิจกับบุคคลตามปริมาณงานหรือความเชี่ยวชาญ
- ติดตาม: ตรวจสอบความคืบหน้าของกิจกรรมการฝึกอบรมทุกกิจกรรมแบบเรียลไทม์ ดูสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่กำลังดำเนินการ และสิ่งที่ล่าช้า ทั้งหมดในที่เดียว การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการอัปเดตสถานะช่วยให้ทุกคนทำงานได้ตามกำหนดโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
- อัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อ จัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไป หรือการกระตุ้นคำขอความคิดเห็นหลังจากการประชุม ซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
AI ทำให้งานของคุณฉลาดขึ้น ชมวิดีโอเพื่อดูว่ามันมอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานคุณอย่างไร 👇
ใช้กระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อกระตุ้นการขอความคิดเห็นหลังการฝึกอบรม
ClickUp Automations ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะไม่ใช่เรื่องที่ถูกลืมอีกต่อไป ด้วยพลังจากSuper Agentsและ ClickUp Brain ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการรวบรวมข้อเสนอแนะในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ระบบจะทำการส่งคำขอให้แสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติทันทีที่การฝึกอบรมเสร็จสิ้น ระบุความคืบหน้าและช่องว่าง แจ้งเตือนผู้เข้าร่วม และยังสามารถส่งคำเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ได้ตอบกลับได้อีกด้วย วิธีการแบบไม่ต้องดำเนินการเองนี้รับประกันว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับความคิดเห็นที่ตรงเวลาและเป็นระบบ โดยไม่ต้องมีการติดตามผลด้วยตนเอง
ฟิลด์และแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับที่มีโครงสร้าง
การรวบรวมความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp FormsและClickUp Custom Fields ที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมของคุณ รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และทำให้การตอบกลับเป็นมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่าย ข้อมูลความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกจัดระเบียบในทันทีภายใน ClickUp พร้อมสำหรับการตรวจสอบและการดำเนินการ
ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ AI เพื่อรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ความคิดเห็นอย่างแม่นยำ ฟิลด์เหล่านี้สามารถติดแท็กความรู้สึกโดยอัตโนมัติ สกัดประเด็นสำคัญ และแจ้งเตือนปัญหาเร่งด่วน ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนความคิดเห็นดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คำตอบทั้งหมดจะถูกจัดระเบียบทันทีและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
แดชบอร์ดเพื่อแสดงผลข้อมูลย้อนกลับและความคืบหน้าในการฝึกอบรม
เปลี่ยนข้อมูลการให้คำแนะนำและข้อมูลการฝึกอบรมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยClickUp Dashboards. แสดงให้เห็นอัตราการมีส่วนร่วม, คะแนนความพึงพอใจ, การปรับปรุงทักษะ, และอื่น ๆ ได้ในเวลาจริง. บัตรและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้ม, วัดผลตอบแทนจากการลงทุน, และสาธิตผลกระทบของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณได้.
แดชบอร์ด ClickUp รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะและการฝึกอบรมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ใช้AI Cards ใน ClickUpเพื่อแสดงแนวโน้ม ไฮไลท์พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และแสดงคะแนนการมีส่วนร่วมหรือความพึงพอใจแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ทำให้ผู้จัดการและผู้ฝึกอบรมสามารถวัดผลกระทบและปรับปรุงโปรแกรมของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง สรุป และวิเคราะห์ความคิดเห็นได้ทันทีด้วย ClickUp AI Cards
- อัตโนมัติการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ, การมอบหมายงาน, และการติดตามผลผ่าน ตัวแทน AI
- ดึงข้อมูลสำคัญและติดแท็กความรู้สึกในแบบฟอร์มและเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย AI Fields
- รวบรวมความคิดเห็นที่มีโครงสร้างและเป็นมาตรฐานจากผู้เข้าร่วมโดยใช้ แบบฟอร์มและฟิลด์ที่กำหนดเองได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีด้วยการขอและแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน ระบบอัตโนมัติ
- รวมศูนย์และแก้ไขเอกสารการฝึกอบรมร่วมกันใน Docs
- มองเห็นแนวโน้มของความคิดเห็น, การมีส่วนร่วม, และความคืบหน้าในการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์ด้วย แดชบอร์ดและบัตร AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดเครื่องมือ AI ที่แข็งแกร่งของ ClickUp รวมถึงระบบอัตโนมัติและแดชบอร์ด อาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่สามารถสร้างระบบตามความต้องการด้วย ClickUp สำหรับการสรรหา การฝึกอบรมที่ปรึกษา การจัดการฐานลูกค้า และการแนะนำลูกค้าใหม่ มันยอดเยี่ยมมากที่ฉันสามารถใช้มันสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่ง การสรรหาบุคลากร การบัญชี และการจัดการสำนักงาน ผมยังชื่นชมที่ ClickUp ช่วยให้ผมสามารถสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พวกเขาสามารถกรอกความคืบหน้าของตนเองได้ ทำให้ผมสามารถติดตามไฟล์ของลูกค้าได้ตลอดเวลา ผมชอบความสามารถในการผสานการทำงานของ ClickUp โดยเฉพาะกับ WhatsApp และ Zoom ซึ่งช่วยให้ผมได้รับข้อมูลผ่านข้อความแม้เมื่อผมไม่ได้เข้าสู่ระบบ ClickUp บนแล็ปท็อปของผม ด้วยวิธีนี้ ผมไม่ต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานทั้งวัน แต่ก็ยังสามารถติดตามได้ตลอดเวลา
📮ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของผู้เชี่ยวชาญที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการงานและการจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล
ด้วย ClickUp, AI เดียวกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอีเมลหรือกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ ของคุณ, ปฏิทิน, งาน, และเอกสาร
เพียงแค่ถามว่า "วันนี้ฉันมีอะไรสำคัญที่ต้องทำบ้าง?"ClickUp Brainจะค้นหาข้อมูลจากทุกพื้นที่ทำงานของคุณและแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีอะไรที่ต้องจัดการบ้าง โดยเรียงตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบจบทุกความต้องการ!
2. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานกับเส้นทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)
Leapsomeเป็นแพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพบุคลากรแบบโมดูลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมระบบ HRIS การประเมินผลการปฏิบัติงานการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา การตั้งเป้าหมาย/OKR แบบมีส่วนร่วม การสำรวจความผูกพัน การเรียนรู้ และการให้ค่าตอบแทนเข้าไว้ด้วยกัน AI Copilot ในตัวที่ชื่อว่า Leapy ช่วยยกระดับงาน HR ด้วยการนำเสนอคำแนะนำที่ชาญฉลาด การร่างข้อเสนอแนะ การสร้างข้อมูลเชิงลึก และช่วยให้ทุกคนเปลี่ยนข้อมูลให้เป็น action ได้
แบบสำรวจความผูกพันไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆ อีกต่อไป—Leapsome AI วิเคราะห์ความรู้สึก ดึงประเด็นสำคัญ และสร้างแผนปฏิบัติการได้ในไม่กี่วินาที ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ OKR หรือไม่? AI จะแนะนำเป้าหมายที่มีความหมายและสอดคล้องกันซึ่งปรับให้เหมาะกับความสำคัญของทีมคุณ แม้แต่การสร้างกรอบความสามารถก็รวดเร็ว ด้วย AI ที่จัดโครงสร้างเส้นทางอาชีพและคำจำกัดความของบทบาทได้ในไม่กี่นาที
ทุกอย่างได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับองค์กรและมีโมดูลที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ทีมสามารถนำสิ่งที่ต้องการไปใช้ได้อย่างตรงจุดและในเวลาที่ต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- ระบบแบบโมดูล: ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS), การประเมินผล, การตั้งเป้าหมาย, การให้ข้อเสนอแนะ, การเรียนรู้, แบบสำรวจ, การจ่ายค่าตอบแทน, การประชุม 1:1
- การสนับสนุนการรีวิวด้วย AI: สรุปข้อมูลในอดีต, แนะนำการใช้คำ, และยกประเด็นสำคัญ
- ข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ: วิเคราะห์ความรู้สึกของทีม แนะนำขั้นตอนถัดไป และสร้างแผนปฏิบัติการ
- การช่วยเหลือด้าน OKR และเป้าหมายอัจฉริยะ: สร้างเป้าหมายที่สอดคล้องและมีผลกระทบด้วยคำแนะนำจาก AI
- ศูนย์ความรู้ AI และผู้สร้างสมรรถนะ: เปลี่ยนเอกสารให้เป็นข้อมูลสนับสนุนที่ค้นหาได้ และวางแผนเส้นทางอาชีพอย่างเข้าใจง่าย
ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด
- ชุดคุณสมบัติที่กว้างขวางอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การผสานระบบขั้นสูงและการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์อาจต้องการการสนับสนุนในการตั้งค่า
ราคาที่คุ้มค่า
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Leapsome อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
การใช้ Leapsome ช่วยให้ฉันสามารถทำงานในบทบาทผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น มันทำให้การวางแผนสถานการณ์ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ฉันสามารถให้คำแนะนำที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้มากขึ้น และช่วยให้ฉันสามารถให้คำแนะนำเชิงรุกแก่ลูกค้าได้มากขึ้น ด้วย Leapsome ฉันสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่มั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาที่เชื่อถือได้และให้คำปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
3. Effy AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทบทวนประสิทธิภาพที่รวดเร็วทันใจและเน้น AI สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)
Effy AIเป็นเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนความชาญฉลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งเป้าหมาย การทบทวน การให้ข้อเสนอแนะ และการประชุมแบบตัวต่อตัว ด้วยสรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก AI การสร้างแบบฟอร์มด้วยภาษาธรรมชาติ และข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ
เครื่องมือ AI นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างแบบฟอร์มรีวิวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยข้อมูลนำเข้าเพียงเล็กน้อย สรุปความคิดเห็นและแยกประเด็นจากแหล่งข้อมูลหลากหลายให้เป็นหัวข้อที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ฟีเจอร์แจ้งเตือนอัตโนมัติ ติดตามสถานะการรีวิว และแดชบอร์ดที่ใช้งานสะดวก ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยลดการติดตามงาน
เบื้องหลังการทำงาน ระบบการเรียนรู้ของเครื่องช่วยตรวจจับความรู้สึก, ติดตามแนวโน้มการมีส่วนร่วม, และลดเวลาการตรวจสอบ. อินเทอร์เฟซสะอาด, ใช้งานง่าย, และออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือ HR ที่คิดมากกว่าการคลิก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Effy AI
- แบบฟอร์มรีวิวและสรุปที่สร้างโดย AI ได้ทันทีตามคำสั่ง
- ข้อมูลย้อนกลับจากหลายแหล่ง (ผู้จัดการ, เพื่อนร่วมงาน, ตัวผู้เอง) พร้อมการสกัดหัวข้อ
- การผสานการทำงานกับ Slack เพื่อการรับข้อเสนอแนะอย่างไร้รอยต่อ
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง, การชมเชย, บันทึกการประชุม, และการติดตามแบบตัวต่อตัว
- ตรวจสอบแดชบอร์ดและติดตามสถานะเพื่อความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของวงจร
ข้อจำกัดของ Effy AI
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการติดตาม OKR ที่ซับซ้อนหรือการวิเคราะห์เชิงลึกนอกเหนือจากการตรวจสอบ
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการผสานรวม Effy AI กับแพลตฟอร์มเช่น Microsoft Teams
ราคาของ Effy AI
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาเริ่มต้นที่ $36 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Effy AI
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Effy AI อย่างไรบ้าง?
รายงานและการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนแก่เราโดยไม่ทำให้เราสับสนด้วยความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
4. Lattice (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์บุคลากรที่ได้รับการเสริมด้วย AI ครอบคลุม HR, ประสิทธิภาพการทำงาน และการเติบโต)
Lattice เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบุคลากรที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมทรัพยากรบุคคลก้าวข้ามงานเอกสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการรวมระบบ HRIS เข้าด้วยกันเครื่องมือนี้ใช้ AI ในการประเมินผลงาน แบบสำรวจความผูกพัน การจ่ายค่าตอบแทน การเติบโตในสายอาชีพ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือนี้ฝัง AI ไว้ในทุกขั้นตอนเพื่อยกระดับวิธีที่องค์กรจัดการและพัฒนาบุคลากร
ผู้ช่วย AI ของ Lattice รวบรวมความคิดเห็นและคำตอบจากแบบสำรวจ สรุปเอกสารการประเมินผล ประเมินประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้สร้างข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมมากขึ้น และระบุโอกาสในการพัฒนาตามเป้าหมายและข้อมูลทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
ตัวแทนยังสามารถเรียนรู้จากเอกสารของบริษัท เช่น นโยบาย คู่มือ และหน้าอินทราเน็ต เพื่อตอบคำถามของพนักงานได้ทันทีและให้คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลเชิงรุก ระบบสามารถระบุสัญญาณเริ่มต้นของการขาดความผูกพันและเตรียมผู้จัดการสำหรับการสนทนาที่ละเอียดอ่อน ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบรับมือเป็นแบบเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านบุคลากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- แพลตฟอร์มแบบรวม ที่มีระบบ HRIS, ประสิทธิภาพ, การมีส่วนร่วม, เป้าหมาย, การจ่ายเงิน, และเครื่องมือทางอาชีพในที่เดียว
- การสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะและรีวิวด้วยระบบ AI พร้อมสรุปใจความ ช่วยแนะนำการใช้ถ้อยคำ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ตัวแทน AI เพื่อตอบคำถามของพนักงาน, แนะนำขั้นตอนต่อไป, และกระตุ้นให้สังเกตแนวโน้มที่ไม่ได้รับการสังเกต
- ข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้ง รวมถึงแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรที่เปิดเผยความเสี่ยง ปัจจัยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม และโอกาสในการรักษาพนักงาน
- การเริ่มต้นใช้งานและกระบวนการทำงาน ผ่านระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน วงจรการประเมินผล และงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- ระบบ UI ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติอาจต้องการการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HR
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: เริ่มต้นที่ $11/ที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lattice อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
เราทำงานกับระบบ HRIS มากมาย และหลายระบบเป็นระบบเงินเดือนที่ทำหน้าที่ HR หรือระบบการเงินที่ทำหน้าที่เงินเดือน และทุกระบบมีจุดแข็งของตัวเอง – สำหรับผม สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือมันเป็นระบบ HR ก่อนเป็นอันดับแรก มันให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก และสำหรับทีมของเรา ความสามารถในการติดตามการประชุม 1:1 ของพวกเขา และมีประวัติไว้ รวมถึงเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนนั้นยอดเยี่ยมมาก
📚 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยลดอคติของผู้ประเมินได้! ด้วยการนำเสนอตัวเลือกถ้อยคำที่เป็นกลางและเน้นย้ำรูปแบบที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความยุติธรรมและความชัดเจนในการสนทนาเกี่ยวกับผลงาน
5. 15Five (ดีที่สุดสำหรับการเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย AI, การให้ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนผู้จัดการ)
15Five เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ผสมผสานการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง, OKRs, แบบสำรวจความผูกพัน และการโค้ชเข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและเน้นผู้จัดการเป็นหลัก ที่แกนหลักของแพลตฟอร์มนี้คือ AI ที่ขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่การช่วยเหลือในการทบทวนเชิงลึกไปจนถึงการกระตุ้นการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนผ่านจากการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการไปสู่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลาง
ด้วย 15Five AI ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลสามารถระบุแนวโน้มด้านประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม และระบุพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงสุดได้ ผู้จัดการได้รับการตรวจสอบที่ช่วยโดย AI ซึ่งแนะนำการใช้คำ ลดอคติ และสรุปข้อเสนอแนะ
โค้ช Kona AI ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริม จะให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลภายในกระบวนการทำงาน โดยได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลของคุณและปรับให้เข้ากับบริบทของทีมคุณ ข้อมูลจากการสำรวจก็ฉลาดขึ้น: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแสดงประเด็นสำคัญและแนะนำการดำเนินการที่ตรงจุดจากความคิดเห็นแบบเปิด
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- การตรวจสอบที่ช่วยเหลือด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้การประเมินมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Kona AI Coach ให้คำแนะนำการฝึกสอนตามความต้องการโดยอิงจากข้อมูลทีมแบบเรียลไทม์
- การให้คะแนนการมีส่วนร่วมเชิงคาดการณ์เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
- ประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งผสานการรีวิว การโค้ช การเรียนรู้ และการสำรวจเข้าไว้ด้วยกัน
- แดชบอร์ดผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์สำหรับประสิทธิภาพและการรักษาพนักงาน
ข้อจำกัดของ 15Five
- ความหนาแน่นของอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ผู้ใช้บางรายได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับแต่งและการสนับสนุน
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ดำเนินการ: $11/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แพลตฟอร์มรวม: $16/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
15Five การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง 15Five อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปัน:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้สรุปเอกสารที่สร้างโดย AI เพื่อ เตรียมตัวสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว—เริ่มต้นการประชุมด้วยความรู้สึกที่เป็นมนุษย์ด้วยการเพิ่มข้อสังเกตส่วนตัวหรือคำให้กำลังใจอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งพื้นฐานของ AI ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
6. Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้วย AI และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
Culture Amp เป็น แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานที่ใช้ประโยชน์จาก AI และข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ด้านมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และการพัฒนาในระดับที่กว้างขวาง มันผสานรวมแบบสำรวจที่ได้รับการเสริมด้วย AI วงจรการทบทวน OKRs การพัฒนาอาชีพ และการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลเข้าไว้ในศูนย์กลางเดียว
สรุปความคิดเห็นด้วย AI สามารถสกัดประเด็นสำคัญจากข้อเสนอแนะแบบเปิดได้ ขณะที่ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าช่วยชี้แนะจุดที่ควรดำเนินการแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลแบบเสริมฟังก์ชันนำเสนอการวางแผนสถานการณ์ การตรวจจับความผิดปกติ และคำแนะนำเชิงกำหนดที่ช่วยให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เห็นผล
Culture Amp สนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง: แบบสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็วเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในความผูกพัน AI สรุปข้อมูลเพื่อเร่งการค้นพบข้อมูลเชิงลึก และ Skills Coach การเรียนรู้แบบไมโครให้คำแนะนำการพัฒนาในแต่ละวันแบบสั้นๆ เส้นทางอาชีพและแผนพัฒนาส่วนบุคคลได้รับการเสริม ด้วยโมเดลความสามารถที่แนะนำโดย AI
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- สรุปความคิดเห็นจาก AI และแผนการดำเนินการจากข้อมูลการสำรวจ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ด้านบุคลากรด้วยการวางแผนสถานการณ์ การตรวจจับค่าผิดปกติ และข้อมูลเชิงลึกของแนวโน้ม
- การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นโค้ชทักษะ การกระตุ้นการเรียนรู้แบบสั้น และการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
- กรอบการทำงานด้านอาชีพแบบบูรณาการพร้อมสมรรถนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล
- พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร ด้วยความปลอดภัย การสนับสนุนระดับโลก และระบบ HRIS พร้อมการเชื่อมต่อ Slack
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- การรายงานและการตั้งค่าการจัดการอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับทีมที่เพิ่งเข้าร่วมใหม่
- แพ็กเกจระดับเริ่มต้นอาจไม่มีบริการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์
ราคาของ Culture Amp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Culture Amp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
ฉันพบว่า Culture Amp เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่าและติดตามเป้าหมาย ซึ่งช่วยได้มากโดยเฉพาะในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ความโปร่งใสของเครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมเพราะทั้งพนักงานและผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ฉันประทับใจในความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลจะถูกแชร์เฉพาะภายในลำดับชั้นที่กำหนดเท่านั้น ทำให้ผู้จัดการของฉันสามารถเห็นเฉพาะข้อมูลของฉันเท่านั้น เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย โปร่งใส และรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นก็ราบรื่น
7. การเรียนรู้ในวันทำงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ขององค์กรที่ได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายในแพลตฟอร์ม HR ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว)
Workday Learning คือระบบการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการของ Workday ที่ฝังอยู่ในชุด HCM ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น มันยกระดับการเรียนรู้ขององค์กรด้วยข้อมูลเชิงลึกและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI นำเสนอเนื้อหาในบริบทที่เหมาะสม เปิดเผยช่องว่างทักษะ และแนะนำการเติบโตในอาชีพด้วยความแม่นยำ
กลยุทธ์ AI ครอบคลุมทั้งชุดของ Workday มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Skills Cloud และความสามารถในการสร้าง AI ที่กำลังพัฒนา ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้สามารถแนะนำทักษะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างแผนการเติบโตโดยอัตโนมัติ และส่งมอบการเรียนรู้ตามบริบทที่สอดคล้องกับบทบาทและเส้นทางของแต่ละพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้จัดการ, ขับเคลื่อนด้วย AI, สรุปอย่างรวดเร็วถึงจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา โดยรวบรวมความคิดเห็นอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความไว้วางใจและความชัดเจน
ได้รับการสนับสนุนโดยระบบความปลอดภัยและการกำกับดูแลระดับองค์กร Workday Learning สามารถเปลี่ยนคลังเนื้อหาแบบคงที่ให้เป็นระบบนิเวศการพัฒนาที่มีชีวิตชีวาภายในโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณมีอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Workday Learning
- การเรียนรู้แบบฝังตัวและไหลต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของชุดโซลูชัน Workday HCM ที่ครอบคลุม
- ข้อมูลเชิงลึกด้านทักษะและคำแนะนำการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน Skills Cloud และ AI เชิงสร้างสรรค์
- สรุปแผนการเติบโตที่สร้างโดย AI โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากหลายมิติ
- การเรียนรู้ที่คำนึงถึงบริบทและการแนะนำเนื้อหาจากข้อมูลองค์กร
ข้อจำกัดในการเรียนรู้ของ Workday
- UX ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเรียนรู้อาจดูพื้นฐาน และการตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบอาจซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางครั้งอาจพึ่งพาเครื่องมือสร้างเนื้อหาภายนอกสำหรับโมดูลการฝึกอบรมที่ซับซ้อนหรือมีตราสินค้า
ราคาการเรียนรู้ของ Workday
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเรียนรู้ของ Workday
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Workday Learning อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ปลายทางที่เรียบง่าย คำแนะนำการเรียนรู้แบบมีไกด์สำหรับโปรแกรมและหลักสูตรหลายบทเรียน และเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ
8. Cornerstone OnDemand (เหมาะที่สุดสำหรับความคล่องตัวของแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเรียนรู้ขององค์กรในระดับใหญ่)
Cornerstone OnDemand พร้อมชุดโปรแกรม Galaxy คือแพลตฟอร์มการจัดการบุคลากรที่ครบวงจรและผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเต็มรูปแบบ ความสามารถด้าน AI ของแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งนำเสนอผ่าน Cornerstone Galaxy ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ทักษะแบบไดนามิก การแนะนำการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถของบุคลากรได้ถึงระดับเทราไบต์เพื่อระบุช่องว่างทักษะภายในองค์กร ทำนายความต้องการในอนาคต และเสนอโอกาสในการพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย เมื่อผสานกับการเข้าซื้อกิจการ SkyHive ยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจากตลาดแรงงานทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการโยกย้ายภายในและการจัดสรรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้ทำให้ Cornerstone เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาแรงงานที่พร้อมสำหรับอนาคตโดยไม่ต้องคาดเดา
คุณสมบัติเด่นของ Cornerstone OnDemand
- ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ทักษะและเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- คำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการเคลื่อนย้ายในอาชีพ ความพร้อมสำหรับบทบาท และการพัฒนาทักษะ
- การวางแผนกำลังคนขับเคลื่อนด้วยข้อมูลองค์กรและแนวโน้มตลาดแรงงาน
- การจัดการการเรียนรู้ระดับองค์กรที่ผสานเข้ากับกระบวนการพัฒนาบุคลากร
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, การรองรับหลายภาษา, และการกำกับดูแล
ข้อจำกัดของ Cornerstone OnDemand
- อาจรู้สึกซับซ้อนและหนักสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่ต้องการเครื่องมือที่ง่ายและคล่องตัวมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์การผสานรวมที่ไม่ดีและการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างโมดูล
ราคาของ Cornerstone OnDemand
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cornerstone OnDemand
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cornerstone OnDemand อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2 แบ่งปันว่า:
มันเก็บข้อมูลไว้เป็นอย่างดี. มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้.
9. Docebo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้น AI เป็นหลักและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมและขยายขนาดได้)
Doceboเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และพัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งรวมความสามารถของ LMS และ LXP เข้าด้วยกัน ช่วยให้องค์กรสามารถขยายขนาดได้อย่างชาญฉลาด โดยผสาน AI เข้าไปในทุกขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้ ตั้งแต่การสร้างและติดแท็กเนื้อหา ไปจนถึงการส่งมอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการสนับสนุนผู้เรียน ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองในขณะที่มอบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด
เครื่องมือ AI Creator ช่วยสร้างบทเรียนโดยอัตโนมัติ ผลิตหลักสูตรที่มีโครงสร้าง การประเมินผล การแปลภาษา และแม้แต่ผู้บรรยายวิดีโอ AI ที่เสมือนจริง
นอกจากนี้ ความสามารถในการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Docebo รวมถึง Harmony Search จะจัดทำดัชนีเนื้อหาผ่านการแปลงเสียงเป็นข้อความและเมตาดาต้าเพื่อการค้นพบที่แม่นยำและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
โค้ชเสมือนจริง AI ของมันช่วยให้สามารถจำลองสถานการณ์ที่สมจริงตามสถานการณ์จริงพร้อมคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝน. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การสร้างหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น, และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น, ทั้งหมดนี้ในระดับองค์กร.
คุณสมบัติเด่นของ Docebo
- AI Creator ช่วยออกแบบหลักสูตร, แปล, ประเมินผล และนำเสนอวิดีโอด้วย AI
- Harmony Search จัดทำดัชนีและค้นหาเนื้อหาอย่างชาญฉลาดด้วยระบบการจัดทำดัชนีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- AI Virtual Coach นำเสนอการจำลองสถานการณ์แบบโต้ตอบพร้อมข้อเสนอแนะทันที
- ระบบอัตโนมัติการติดแท็กเมตาดาตาและการมอบหมายทักษะเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบเนื้อหา
- คำแนะนำการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการสนับสนุนหลายภาษาในระดับใหญ่
ข้อจำกัดของ Docebo
- แอปพลิเคชัน Go. Learn มีข้อกำหนดและข้อจำกัดของระบบเฉพาะ ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึง
- การลงทะเบียนผู้เรียนเข้าสู่เซสชันเฉพาะภูมิภาคโดยอัตโนมัติอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในทีมทั่วโลก
ราคาของ Docebo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Docebo
- G2: 4. 3/5 (660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Docebo อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
เมื่อทุกอย่างถูกตั้งค่าไว้แล้ว Docebo ทำให้การฝึกอบรมภายในองค์กรรู้สึกเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตามอย่างแท้จริง ฉันเป็นผู้จัดการกระบวนการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์และช่วยเหลือในการรับพนักงานใหม่ ดังนั้นการมีที่เดียวสำหรับคอร์สทั้งหมดของเราจึงเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตฉันไว้เลย การจัดวางหน้าเว็บนั้นง่ายต่อการนำทางสำหรับผู้เรียน และตอนนี้ฉันได้รับคำถามน้อยลงมากเกี่ยวกับ "ฉันจะหาสิ่งนี้ได้ที่ไหน?" แพลตฟอร์มยังทำงานลื่นไหลอีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญเมื่อคุณต้องการให้การฝึกอบรมมีความสม่ำเสมอ
10. BetterUp (ดีที่สุดสำหรับการโค้ชที่เสริมด้วย AI ในระดับองค์กรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กร)
BetterUpเป็นแพลตฟอร์มการโค้ชที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์พฤติกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาในทุกองค์กร
โค้ช AI หลักของบริษัท BetterUp Grow มอบการสนับสนุนแบบเรียลไทม์และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล พร้อมให้บริการตลอดเวลา โดยยึดตามบริบทเฉพาะของบทบาท ข้อมูลพฤติกรรม และค่านิยมขององค์กร โค้ชนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางตามบริบทที่ได้รับการฝึกฝนจากเซสชันการโค้ชนับล้านครั้ง พร้อมนำเสนอสถานการณ์จำลองสำหรับการสนทนาที่ยาก การกระตุ้นเป้าหมาย และการเข้าถึงที่เหนือชั้นในระหว่างการทำงาน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลนับพันล้านจุด BetterUp ช่วยเสริมสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านบุคลากรและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ องค์กรจะได้รับแดชบอร์ดที่แสดงจุดที่ความมั่นใจกำลังเพิ่มขึ้นหรือต้องการการกระตุ้น ในขณะที่พนักงานจะได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ BetterUp
- การโค้ชด้วย AI ที่ทำงานตลอดเวลาและรับรู้บริบท ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบทบาทและบุคคล
- คำแนะนำแบบเรียลไทม์ รวมถึงการจำลองบทสนทนาและการกระตุ้นเป้าหมาย
- แดชบอร์ดอัจฉริยะด้านบุคลากรที่สามารถปรับขนาดได้จากข้อมูลรวมและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน
- พื้นฐานที่อิงวิทยาศาสตร์พฤติกรรมมอบข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และนำไปปฏิบัติได้จริง
- ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่—ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ระดับโลก สร้างขึ้นเพื่อการทำงานแบบไฮบริด
ข้อจำกัดของ BetterUp
- การโค้ชด้วย AI อาศัยการนำเทคโนโลยีแบบผสมผสานมาใช้—ผู้ใช้บางรายยังคงชื่นชอบการรับคำปรึกษาจากมนุษย์เพียงอย่างเดียว
- แม้จะมีแนวโน้มที่ดี แต่ผลลัพธ์จากการโค้ชยังต้องการการวัดผลกระทบที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอมากขึ้น
ราคาของ BetterUp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BetterUp
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง BetterUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
ฉันชื่นชอบความเป็นมืออาชีพของโค้ชมากที่สุด ฉันมีโค้ชส่วนตัว และฉันยังได้ใช้ประโยชน์จากการโค้ชที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านในการสื่อสารและการให้และรับข้อเสนอแนะ การมีเวลาที่ทุ่มเทเพื่อพัฒนาตนเองร่วมกับโค้ชที่มีประสบการณ์นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง ฉันได้รับการสนับสนุนให้ใช้เวลาในการทบทวนตนเองมากขึ้น และทำให้เป้าหมายของฉันชัดเจนขึ้น เพื่อที่ฉันจะสามารถมุ่งเน้นและจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น ในตอนท้ายของแต่ละเซสชั่น โค้ชช่วยฉันสร้างแผนการกระทำ พวกเขายังแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ในพอร์ทัล BetterUp ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราได้หารือไว้
11. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเป้าหมายด้วย AI และการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในระดับองค์กร)
Betterworks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้ทันสมัยด้วยการตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติ AI ของแพลตฟอร์มนี้รวมถึงการช่วยเหลือในการเขียนเป้าหมาย การกระตุ้นให้อัปเดตเป้าหมายอย่างชาญฉลาด และการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดซึ่งทำให้การสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพเป็นไปอย่างเชิงรุกและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ด้วยการฝังอยู่ในเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง Slack, Teams และ Outlook, Betterworks ทำให้การประเมินผลอยู่ในความสนใจอยู่เสมอแทนที่จะถูกเก็บไว้อย่างซ่อนเร้น อินเทอร์เฟซการปรับให้สอดคล้องของมันมอบความยืดหยุ่นและความชัดเจน ช่วยให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมาตรฐานการประเมินผลได้ และสนับสนุนผู้จัดการด้วยเนื้อหาการสอนแบบออนไลน์ภายในแพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ยังสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะที่สม่ำเสมอและตระหนักถึงอคติมากขึ้น รวมถึงรักษาความโปร่งใสในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมและการตรวจสอบต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks
- การเขียนเป้าหมายโดยใช้ AI และระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับการอัปเดต
- วงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานและเครื่องมือสื่อสาร
- เครื่องมือสอบเทียบที่ยืดหยุ่นพร้อมการสนับสนุนจากผู้จัดการแบบมีคำแนะนำ
- ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อการปรับให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยระดับองค์กร, รองรับหลายภาษา, และการผสานรวมที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Betterworks
- คุณลักษณะของวัตถุประสงค์/เป้าหมายอาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ก่อนที่จะปลดล็อกคุณค่าเต็มที่
ราคาของ Betterworks
- ราคาตามความต้องการ
Betterworks ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
12. Qualtrics XM Employee Experience (เหมาะที่สุดสำหรับการฟังด้วย AI และการดำเนินการที่ชาญฉลาดตลอดเส้นทางของพนักงาน)
Qualtrics XM Employee Experienceเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อรับฟังในทุกจุดสัมผัส ตั้งแต่การเริ่มต้นงานจนถึงการออกจากงาน และเปลี่ยนข้อเสนอแนะของพนักงานให้เป็นการดำเนินการที่มีความหมาย มันช่วยให้สามารถรับฟังอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ และการแทรกแซงที่ปรับให้เหมาะสม โดยการผสานรวมแบบสำรวจชีพจร การรับฟังตลอดวงจรชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (DEI) และการวิเคราะห์เส้นทางเข้าด้วยกัน
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อความอัตโนมัติ, การตรวจจับความรู้สึก, และการให้ข้อมูลเชิงลึกทางนิยาย, ทั้งหมดนี้พร้อมปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยการประมวลผลแบบไม่เปิดเผยตัวตนและการกำกับดูแลระดับองค์กร
ผู้จัดการช่วยเหลือมอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามระดับทีมและกระดานการกระทำ ขณะที่ประสบการณ์พนักงานค้นพบรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทาง—สังคม, เสียง, และดิจิทัล—เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของความรู้สึกของพนักงาน นี่เปลี่ยนข้อมูลป้อนกลับแบบไม่กระตือรือร้นให้กลายเป็นโซลูชันที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางและกระตือรือร้น ซึ่งช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในระดับใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics XM Employee Experience
- การรับฟังตลอดวงจรชีวิตอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การส่งเสริมการขาย และการออกจากระบบ
- ผู้ช่วยผู้จัดการขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมสรุปเนื้อหาเชิงบรรยายและข้อมูลเชิงลึกของทีม
- การฟังหลายช่องทางพร้อมการวิเคราะห์ความรู้สึกผ่าน EX Discover
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยรากฐาน AI ที่ไม่เปิดเผยตัวตน
ข้อจำกัดของ Qualtrics XM สำหรับประสบการณ์ของพนักงาน
- ผู้ใช้บางรายที่ใช้มานานรายงานปัญหาเช่น การไม่ตรงกันในการแมปการตอบสนอง และการสนับสนุนที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ
- เครื่องมือสำรวจออนไลน์ รวมถึง Qualtrics อาจไม่ตั้งใจกีดกันประชากรบางกลุ่ม ส่งผลต่อความเป็นตัวแทนของข้อมูล
ราคาของ Qualtrics XM Employee Experience
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวประสบการณ์พนักงานของ Qualtrics XM
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qualtrics XM สำหรับประสบการณ์พนักงานอย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ฉันสามารถบอกได้คือ มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้สึกซึ่งมีประโยชน์มากในการตัดสินใจตามข้อมูล นอกจากนี้ ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ทีมสามารถตรวจสอบและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สรุปได้ว่า มันช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในความคิดของฉัน
13. มีส่วนร่วม (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องด้วย AI, การมีส่วนร่วม และการพัฒนาบุคลากร)
Engagedlyเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสามารถที่ผสานรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน, วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs), การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง, การเรียนรู้, การยกย่อง, และการพัฒนาอาชีพ.
ที่แกนหลักคือ Marissa AI ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนที่ช่วยอัตโนมัติและยกระดับกระบวนการทำงานของบุคลากร: มันร่างข้อเสนอแนะที่ลึกซึ้ง ปรับแต่งเส้นทางการพัฒนา IG สรุปประเด็นจากแบบสำรวจ และช่วยผู้จัดการให้สามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้คล่องตัวและมีความหมาย
ประสบการณ์นี้ผสานรวมการรับรู้แบบเรียลไทม์ การมีส่วนร่วมในรูปแบบเกม และแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกัน ทีมงานจะได้รับประโยชน์จากการปรับเทียบประสิทธิภาพด้วย AI ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ที่ช่วยโดย AI ซึ่งเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าของเป้าหมาย และการแจ้งเตือนอัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ความสามารถ, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และกลยุทธ์ที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก, Engagedly เปลี่ยนการจัดการความสามารถให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ริเริ่มล่วงหน้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างมีส่วนร่วม
- Marissa AI ช่วยทำงานอัตโนมัติในการให้ข้อเสนอแนะ การสร้างเป้าหมาย การพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) และการสรุปผลแบบสำรวจ
- การปรับเป้าหมายด้วย AI ที่ผสานเกมมิฟิเคชัน การยอมรับ และการมองเห็นแบบแบ่งระดับ
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบสถานะด้วยระบบวิเคราะห์ความรู้สึกพร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- เส้นทางการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเคลื่อนย้ายทักษะที่แนะนำโดย AI
- แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์พร้อมแดชบอร์ด การวิเคราะห์ การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมผ่านมือถือ
ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงข้อจำกัดเมื่อพยายามปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กร
การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอย่างมีส่วนร่วม
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Engagedly อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปัน:
ซอฟต์แวร์ Engagedly เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการแรงงานสมัยใหม่ โดยรวมการตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะ การจัดการประสิทธิภาพ และการประเมินแบบ 360 องศาไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของซอฟต์แวร์ช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถสร้างและติดตามเป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และจัดการการตรวจสอบและประชุมแบบตัวต่อตัวได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์การประเมินแบบ 360 องศาช่วยให้มองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินมีความยุติธรรมและแม่นยำ
🧭 เกร็ดความรู้:กรอบแนวคิด OKR สมัยใหม่ถือกำเนิดขึ้น ในทศวรรษ 1970 ที่บริษัทอินเทล โดยมีแอนดี้ โกรฟเป็นผู้นำ ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาแห่ง OKR โกรฟได้ต่อยอดจากกรอบ MBO ของปีเตอร์ ดรักเกอร์แต่ได้นำเสนอแนวทางที่ยืดหยุ่นและเน้นเป้าหมายมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับความชัดเจนและความรับผิดชอบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการตั้งเป้าหมายได้มากขึ้น
ประโยชน์หลักของซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมพนักงาน
ซอฟต์แวร์ให้ข้อเสนอแนะด้วย AI เปลี่ยนการฝึกอบรมพนักงานจากการทำตามขั้นตอนเพื่อผ่านเกณฑ์ เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมุ่งเน้นผลลัพธ์ แทนที่จะรอจนจบหลักสูตรเพื่อดูว่าการเรียนรู้ได้ "ติด" หรือไม่ AI จะแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และให้สัญญาณที่ชัดเจนแก่ผู้ฝึกสอนว่าควรเข้าไปช่วยเหลือในส่วนใด
1. ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ที่ช่วยกระตุ้นการรักษาลูกค้า
AI ไม่รอจนกว่าจะถึงแบบสำรวจหลังการฝึกอบรม—มันให้คำแนะนำในขณะนั้น ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำทันที การกระตุ้น และการแก้ไข ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดได้เร็วขึ้นและจดจำได้นานขึ้น
2. เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
ไม่มีพนักงานสองคนที่เรียนรู้ในวิธีเดียวกัน AI วิเคราะห์พฤติกรรม ความเร็ว และความเข้าใจเพื่อแนะนำขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคน สร้างเส้นทางที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งทำให้การฝึกอบรมมีความเกี่ยวข้องและสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ
3. การตรวจพบช่องว่างด้านทักษะในระยะเริ่มต้น
แทนที่จะค้นพบช่องว่างด้านประสิทธิภาพหลายเดือนต่อมา AI จะชี้ให้เห็นจุดที่พนักงานประสบปัญหาในระหว่างการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอนสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กๆ กลายเป็นอุปสรรคใหญ่
4. ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปลี่ยนข้อมูลป้อนกลับดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ผู้นำสามารถมองเห็นรูปแบบ ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน และเชื่อมโยงการฝึกอบรมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสามารถขยายได้
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพนักงาน 50 คนหรือ 5,000 คน AI ก็รับประกันความสม่ำเสมอและความยุติธรรม นอกจากนี้ AI ยังเรียนรู้ได้ตลอดเวลา—ปรับปรุงคำแนะนำ ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม และทำให้แต่ละรอบการฝึกอบรมฉลาดขึ้นกว่าเดิม
ถึงเวลาฝึกอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ฝึกอย่างหนัก
การฝึกอบรมพนักงานไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่หยุดนิ่งและทางเดียว
ด้วยซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ได้ ซึ่งเหมาะกับพนักงานทุกคน แทนที่จะพึ่งพาแบบสอบถามที่ล้าสมัยหรือการประเมินทั่วไป AI จะมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ การปรับแต่งที่สามารถขยายได้ และคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งจะทำให้การฝึกอบรมกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่แท้จริงสำหรับองค์กรของคุณ
จากเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการโค้ชที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อข้อเสนอแนะฉลาดขึ้นการฝึกอบรมก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์คือ พนักงานที่มีส่วนร่วม การพัฒนาทักษะที่รวดเร็วขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดผลได้สำหรับทุกโครงการการเรียนรู้
👉 เริ่มใช้ ClickUp วันนี้—ฟรี—และนำการเรียนรู้ การให้ข้อเสนอแนะ และประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น.
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
AI มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแบบเรียลไทม์ แทนการประเมินแบบเหมารวมที่เหมาะกับทุกคน โดยเน้นจุดที่ขาดความรู้ แนะนำเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสรุปข้อเสนอแนะให้เป็นรายการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับทั้งพนักงานและผู้จัดการ
ไม่. AI ช่วยเร่งและขยายกระบวนการให้คำแนะนำ แต่ผู้ฝึกสอนมนุษย์สามารถเพิ่มบริบท, ความเห็นอกเห็นใจ, และการให้คำปรึกษาที่ AI ไม่สามารถจำลองได้. ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดจากการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพของ AI กับการสอนของมนุษย์.
AI อาจพลาดรายละเอียดที่ซับซ้อน เช่น ภาษากาย, บริบททางอารมณ์, หรือสัญญาณทางวัฒนธรรม. นอกจากนี้ AI ยังต้องการข้อมูลคุณภาพสูงเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายบริษัทจึงใช้ AI เพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจของมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อแทนที่.
โดยการติดตามตัวชี้วัด เช่น การพัฒนาทักษะ อัตราการสำเร็จการฝึกอบรม ประสิทธิภาพของพนักงาน และการมีส่วนร่วม AI ยังเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับ KPI ของธุรกิจ ทำให้ง่ายต่อการพิสูจน์คุณค่าของการลงทุนในการฝึกอบรม
อุตสาหกรรมที่มีแรงงานขนาดใหญ่ กระจายตัว หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ การเงิน ค้าปลีก และการผลิต ได้รับผลกระทบมากที่สุด AI ที่ให้ข้อเสนอแนะจะช่วยเพิ่มคุณค่าในทุกที่ที่พนักงานต้องการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและขนาดของบริษัท เครื่องมือบางชนิดมีแผนเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงสำหรับทีมขนาดเล็ก ในขณะที่โซลูชันระดับองค์กรต้องการใบเสนอราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ ผู้ขายหลายรายยังมีบริการทดลองใช้ฟรี เพื่อให้คุณสามารถทดสอบก่อนตัดสินใจใช้งาน