แบบฟอร์มตารางการชำระหนี้แบบลดต้นลดดอกฟรี สำหรับติดตามการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย

เคยรู้สึกสับสนหรือไม่ว่าเงินผ่อนชำระสินเชื่อของคุณแต่ละงวดนั้น มีส่วนที่นำไปชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเท่าไร? สำหรับบุคคลทั่วไป เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และทีมการเงิน การขาดความชัดเจนในเรื่องนี้อาจนำไปสู่การวางแผนที่ไม่รอบคอบและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
แบบฟอร์มตารางการชำระหนี้แบบผ่อนชำระช่วยแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่น มันให้รายละเอียดที่ชัดเจนของการชำระเงินแต่ละครั้ง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเงินกู้ของคุณถูกชำระคืนอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
ไม่ว่าคุณจะจัดการหนี้ส่วนตัวหรือติดตามเงินกู้ธุรกิจ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและควบคุมได้ มาสำรวจเทมเพลตตารางการผ่อนชำระฟรีเพื่อช่วยให้การจัดการเงินกู้ของคุณง่ายขึ้นกันเถอะ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า 'การตัดจำหน่าย' มาจากภาษาละติน'admortire' ซึ่งแปลว่า 'ทำให้ตาย'—โดยหมายถึงการชำระหนี้ทีละน้อยจนหมดสิ้นไป
อะไรคือแบบแผนการชำระหนี้แบบผ่อนส่ง?
แม่แบบตารางการตัดจำหน่าย เป็น เครื่องมือที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า (โดยทั่วไปใน Excel, Google Sheets หรือ PDF) ที่ช่วยให้คุณติดตามการชำระคืนเงินกู้ตามระยะเวลา แม่แบบนี้แยกการชำระเงินแต่ละครั้งออกเป็นสองส่วน: เงินต้น (จำนวนเงินที่คุณกู้ยืม) และดอกเบี้ย (ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม)
แม่แบบเหล่านี้แสดงจำนวนเงินที่คุณต้องชำระหลังจากแต่ละงวด วันที่ครบกำหนดชำระ และยอดเงินกู้ที่ลดลงตามระยะเวลา แสดงให้เห็นภาพรวมของตารางการชำระเงินอย่างชัดเจน ช่วยให้การวางแผนงบประมาณและการจัดการเงินกู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
💰 โดยทั่วไปแล้วจะรวมถึง:
- วันที่ชำระเงิน
- จำนวนเงินที่ต้องชำระ
- การแยกส่วนดอกเบี้ยกับเงินต้น
- ยอดเงินกู้คงเหลือ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการทำบัญชีฟรีใน Excel และ ClickUp
ตัวอย่างตารางการผ่อนชำระที่ดีที่สุดในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลทั่วไป, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมการเงิน
|การติดตามรายได้/ค่าใช้จ่าย, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับการชำระเงินกู้, มุมมองเงินสดสุทธิ
|รายการ/ตาราง ClickUp
|เทมเพลตการจัดการทางการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, ธุรกิจ, ผู้จัดการการเงิน
|ติดตามการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ ระบบอัตโนมัติ และสถานะการทำงาน
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม, พนักงาน, ผู้จัดการ
|บันทึกค่าใช้จ่าย, อัปโหลดใบเสร็จ, การวิเคราะห์ด้วย AI, พิมพ์ได้/แชร์ได้
|รายการ/ตาราง ClickUp
|แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, ทีม
|การติดตามใบแจ้งหนี้, สถานะการชำระเงิน, งานประจำ, มุมมองปฏิทิน
|คลิกอัพ รายการ/บอร์ด/ปฏิทิน
|เทมเพลตการดำเนินงานบัญชี ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมการเงิน
|การจัดกลุ่มบัญชี, กระแสเงินสด, สมุดบัญชีแยกประเภท, ระบบอัตโนมัติด้วย AI
|ClickUp รายการ/บอร์ด
|เทมเพลตประวัติการชำระเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ทีมธุรกิจขนาดเล็ก
|บันทึกการชำระเงิน, การอัปโหลดใบเสร็จ, การติดตามสถานะ
|รายการ/ตาราง ClickUp
|เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ทีม
|การติดตามรายได้/ค่าใช้จ่าย, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับการชำระเงินกู้, มุมมองเงินสดสุทธิ
|ClickUp รายการ/บอร์ด/แกนต์
|เทมเพลตมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์
|ไทม์ไลน์แบบภาพ, การทำงานร่วมกัน, การติดตามเงินต้น/ดอกเบี้ย
|ClickUp ไทม์ไลน์/ไวท์บอร์ด
|แบบฟอร์มตารางการชำระเงินกู้โดย Mission Investors
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้กู้, ที่ปรึกษาทางการเงิน
|รายละเอียดการชำระเงิน, การชำระเงินเพิ่มเติม, สรุปเงินกู้, การติดตามความคืบหน้า
|ไฟล์สเปรดชีต Excel
|ตารางการชำระเงินกู้ Excel โดย CFI
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน, ผู้ประกอบการ, นักเรียน
|การผ่อนชำระเต็มจำนวน, เงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนได้, การติดตามยอดคงเหลือแบบเห็นภาพ
|ไฟล์สเปรดชีต Excel
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการชำระหนี้ที่ดี?
แบบแผนการผ่อนชำระหนี้ที่ดีช่วยให้คุณจัดระเบียบการเงินของคุณและมองเห็นภาพรวมของการชำระหนี้ของคุณ. นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหา:
- รูปแบบที่ชัดเจน: แม่แบบที่ออกแบบมาอย่างดีจะแสดงตารางการผ่อนชำระสินเชื่อทั้งหมดในรูปแบบที่อ่านง่ายในทันที โดยไม่รู้สึกซับซ้อน
- การคำนวณอัตโนมัติ: เมื่อคุณป้อนข้อมูลพื้นฐาน เช่น จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลา ระบบจะคำนวณข้อมูลสำคัญทันที เช่น ยอดชำระสุดท้าย จำนวนงวดที่เหลือ และยอดคงเหลือ
- รายละเอียดรายเดือน: แต่ละแถวควรแสดงการแบ่งระหว่างดอกเบี้ยกับเงินต้น พร้อมยอดคงเหลือหลังจากการชำระเงินรายเดือนหรือรายปีแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือปรับได้
- ช่องที่สามารถแก้ไขได้: แม่แบบที่ดีช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณสำรวจว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อแผนโดยรวมอย่างไร และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น
- สื่อการสอน: แม่แบบที่ดีที่สุดจะมีแผนภูมิหรือกราฟง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณเห็นยอดเงินของคุณลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น
- รูปแบบที่ยืดหยุ่น: แม่แบบที่แข็งแกร่งสามารถใช้งานได้ในเครื่องมือเช่น Excel, Google Sheets, และแม้กระทั่งClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. ดังนั้น, เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่? การตัดหนี้แบบเส้นตรงช่วยลดหนี้ได้เร็วขึ้น แต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูงกว่า
ด้วยวิธีการผ่อนชำระแบบเส้นตรง (หรือการตัดชำระหนี้คงที่) การชำระเงินต้นรายเดือนของคุณจะคงที่ แต่จำนวนเงินรายเดือนโดยรวมจะสูงขึ้น ในระยะแรกจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่คุณจะประหยัดดอกเบี้ยได้อย่างมีนัยสำคัญตลอดอายุสัญญาเงินกู้
10 แบบฟอร์มตารางการตัดจำหน่ายที่ดีที่สุด เพื่อการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้น
เบื่อกับการจัดการรายละเอียดการชำระคืนเงินกู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีตต่างๆ หรือไม่?
นี่คือเทมเพลตตารางการผ่อนชำระที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณติดตามการชำระเงิน แยกแยะดอกเบี้ยกับเงินต้น และควบคุมแผนการชำระหนี้ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยปราศจากความเครียด
1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
การติดตามกระแสเงินสดเข้าและออกของคุณจะง่ายขึ้นมากด้วยเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp มันให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ จัดเรียงในลักษณะที่เข้าใจง่าย แต่ละส่วนถูกจัดระเบียบเพื่อช่วยให้คุณเห็นรูปแบบ วางแผนล่วงหน้า และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ ด้วยมุมมองที่จัดเรียงตามประเภทและเดือน ทุกอย่างจะรู้สึกเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม
ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่การชำระเงินแต่ละรายการภายใต้ชื่อเงินกู้หรือหนี้สินเฉพาะ เพื่อติดตามภาระผูกพันหลายรายการพร้อมกัน คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ เงินต้นที่ชำระ ดอกเบี้ยที่ชำระ และยอดคงเหลือที่ต้องชำระ ใช้มุมมองตารางหรือแผนงบประมาณเพื่อแสดงข้อมูลเหล่านี้เคียงข้างกับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูกิจกรรมทางการเงินทั้งหมดของคุณตามประเภทบัญชี
- ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดป้ายกำกับหมวดหมู่รายได้และค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายละเอียดเช่น ประเภท แหล่งที่มา และคำอธิบาย
- ตรวจสอบกระแสเงินสดสุทธิของคุณในมุมมองกระแสเงินสดสุทธิเพื่อดูว่าเหลือเท่าไรหลังจากชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือทีมการเงินที่ต้องการวิธีจัดระเบียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่ง่ายดายและไม่ยุ่งยาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธนาคาร
2. แม่แบบการจัดการทางการเงิน ClickUp
ด้วยเครื่องมือบัญชีที่เหมาะสม การจัดการการเงินธุรกิจจะไม่รู้สึกเหมือนเป็นความท้าทายที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเช่นนั้น!
มันมอบพื้นที่ทำงานที่ครบครันให้คุณ พร้อมรองรับการขาย, ใบแจ้งหนี้, ค่าใช้จ่าย, การคืนเงิน, และแม้กระทั่งรายละเอียดสินค้า ทั้งหมดในที่เดียว คุณจะได้รับเลย์เอาต์ที่สะอาดตา, ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด, และเครื่องมือมากมายเพื่อให้การจัดการเงินของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามการชำระเงินดอกเบี้ยและเงินต้นของคุณแบบเดือนต่อเดือนด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpได้ดังนี้:
- สิ่งที่ต้องทำ: การชำระเงินที่กำลังจะมาถึง
- กำลังดำเนินการ: กำลังเตรียมการชำระเงิน
- เสร็จสมบูรณ์: ชำระเงินแล้ว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินรายเดือนด้วยรายการที่ง่ายต่อการนำทาง
- บันทึกทุกรายละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่ เช่น จำนวน สถานะ ติดต่อ และวันที่
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทของClickUp Brainเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติที่ใช้ภาษาธรรมชาติภายในเทมเพลต เช่น "3 วันก่อนวันชำระเงิน: ส่งการเตือน" "ในวันชำระเงิน: ทำเครื่องหมายงานว่ากำลังดำเนินการ" "หลังจากวันชำระเงิน: ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหากไม่ได้ทำเครื่องหมาย หรือแจ้งเตือนให้ตรวจสอบ
- "3 วันก่อนวันชำระเงิน: ส่งการแจ้งเตือน"
- "ในวันที่ชำระเงิน: ทำเครื่องหมายงานว่ากำลังดำเนินการ"
- "หลังจากวันที่ชำระเงิน: ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์หากไม่ได้เลือก หรือแจ้งให้ตรวจสอบ
- "3 วันก่อนวันชำระเงิน: ส่งการแจ้งเตือน"
- "ในวันที่ชำระเงิน: ทำเครื่องหมายงานว่ากำลังดำเนินการ"
- "หลังจากวันที่ชำระเงิน: ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์หากไม่ได้เลือก หรือแจ้งให้ตรวจสอบ"
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมและธุรกิจที่ต้องการวิธีจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
3. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการติดตามค่าใช้จ่ายของคุณและพนักงานของคุณอย่างไม่มีปัญหาเลย มันมีรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายตามวันที่ ประเภท และจำนวนเงิน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์
คุณสามารถกรอกข้อมูลในส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ ตั้งแต่การเดินทาง อาหาร ไปจนถึงบิลโทรศัพท์ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถแนบใบเสร็จ เพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ และรวมการอนุมัติจากผู้จัดการได้โดยตรงในหน้าเดียวกัน
คุณสามารถปรับแต่งเพื่อติดตามเงินกู้รายบุคคลหรือการชำระเงินเป็นงวด ๆ และแสดงเส้นเวลาการชำระเงินได้ จับคู่กับ ClickUp Brain ที่มีความสามารถ AI ขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายในอดีตและคาดการณ์ภาระผูกพันที่เหลืออยู่
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กรอกข้อมูลลงในตารางที่เตรียมไว้แล้ว โดยระบุหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- กรอกรายละเอียดใบเสร็จรับเงินพร้อมช่องสำหรับคำอธิบาย และแนบรูปภาพ
- แก้ไข, พิมพ์, หรือแบ่งปันแบบฟอร์มตามที่ต้องการกับสมาชิกทีมและผู้จัดการของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมและพนักงานที่ต้องการวิธีรวดเร็วในการบันทึกค่าใช้จ่าย, ส่งรายงาน, และเก็บเอกสารทุกอย่างไว้เป็นระบบ
4. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
ต้องการวิธีจัดการใบแจ้งหนี้ที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียการติดตามว่าใครเป็นหนี้คุณเท่าไหร่? แม่แบบใบแจ้งหนี้ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องค้นหาอีเมลหรือสเปรดชีต
มันช่วยให้คุณบันทึกใบแจ้งหนี้แต่ละใบเป็นงาน พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลติดต่อ จำนวนเงิน และวันที่ครบกำหนด คุณจะได้รับมุมมองหลายแบบเพื่อความเป็นระเบียบและดูว่าอะไรชำระแล้ว อะไรที่เกินกำหนด และอะไรที่กำลังจะมาถึงด้วยเครื่องมือการเรียกเก็บเงินนี้
เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้เป็นบันทึกการชำระหนี้แบบผ่อนชำระได้อีกด้วย "ใบแจ้งหนี้" แต่ละรายการที่คุณบันทึกสามารถแทนการชำระเงินงวดหนึ่งในแผนการกู้ยืมหรือการชำระคืนเงินกู้ โดยช่องข้อมูลในใบแจ้งหนี้ของคุณสามารถทำหน้าที่ได้สองอย่าง:
- จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ กลายเป็นยอดชำระรายงวดทั้งหมดของคุณ
- รายการ แสดงการแบ่งระหว่าง เงินต้น และ ดอกเบี้ย สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว
- วันครบกำหนด ทำหน้าที่เป็นวันที่ชำระเงินตามตารางการผ่อนชำระของคุณ
- สถานะชำระเงิน/ยังไม่ชำระเงิน แสดงตำแหน่งที่คุณอยู่ในไทม์ไลน์การชำระเงินอย่างชัดเจน
เมื่อเวลาผ่านไป มุมมองปฏิทิน ของเทมเพลตจะกลายเป็นแผนที่การชำระเงินที่มองเห็นได้—ทุกใบแจ้งหนี้ที่ชำระแล้วจะเป็นการขีดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งในยอดคงเหลือ และทุกใบแจ้งหนี้ที่กำลังจะมาถึงคือขั้นตอนถัดไปในแผนของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้และการชำระเงินคืนได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองรายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์
- ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวของ ClickUp เช่น การติดตามเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ การเพิ่มบันทึกในรายการเวลา การทำเครื่องหมายเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ และการสร้างรายงานโดยละเอียด
- ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำใน ClickUpเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินรายเดือนหรือแบบค่าจ้างคงที่โดยอัตโนมัติ
- จัดการการชำระเงินในพื้นที่เดียวกับที่คุณส่งและเก็บใบแจ้งหนี้—กระบวนการเดียว แหล่งข้อมูลเดียว ทำงานสองอย่างเสร็จพร้อมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, และทีมที่ต้องการควบคุมการเรียกเก็บเงินและรับเงินอย่างทันเวลา รวมถึงชำระหนี้คืนตามกำหนด
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่คุณสามารถติดตามเวลาใน ClickUp!
5. แม่แบบการดำเนินงานบัญชี ClickUp
เทมเพลตการดำเนินงานบัญชีของ ClickUpนำการดำเนินงานทางการเงินหลักทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การจัดกลุ่มบัญชีไปจนถึงการติดตามสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท และกระแสเงินสด มอบความชัดเจนโดยปราศจากความซับซ้อน
ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานทางบัญชีมาตรฐาน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับการจัดกลุ่มบัญชี กระแสเงินสด สมุดแยกประเภท และรายงานสิ้นงวด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบัญชีเพื่อช่วยลดภาระงานประจำ เช่น การจัดประเภทรายการ การตรวจจับความผิดปกติ หรือการสรุปรายงาน
ภายในเทมเพลต แต่ละรายการการตัดจำหน่ายจะกลายเป็นงานบัญชี—แทนการชำระคืนเงินกู้หรือตารางการชำระหนี้ในแต่ละงวด แทนที่จะต้องใช้ตัวติดตามเงินกู้แยกต่างหาก คุณเพียงแค่บันทึกการชำระเงินแต่ละครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานบัญชีที่กว้างขึ้นของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณด้วยรายการบัญชี
- จัดกลุ่มรายการธุรกรรมตามชื่อบัญชี ประเภทสมุดบัญชี หรือกิจกรรมเงินสดรายเดือน
- สร้างภาพรวมของงบกำไรขาดทุนและงบดุลด้วยกระดานแบบลากและวาง
- ใช้สถานะต่างๆ เช่น เปิด, กำลังดำเนินการ, หรือ ปิด เพื่อระบุว่างวดการชำระเงินยังไม่ได้เริ่มต้น, ครบกำหนด, หรือชำระแล้ว ซึ่งสะท้อนทั้งความคืบหน้าของการชำระหนี้และกระบวนการบัญชีทั่วไป
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก ทีมการเงิน หรือผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการจัดระเบียบบันทึกบัญชีของตน
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยมือเลย แต่ 23% ของผู้ที่นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมาก ความแตกต่างนี้อาจเป็นมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกประโยชน์ที่วัดได้ หลายคนอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้เรา 🔥
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลาไปโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ
6. แม่แบบประวัติการชำระเงิน ClickUp
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายดายในการบันทึก ดู และตรวจสอบประวัติการชำระเงินส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณเทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUpคือคำตอบของคุณ!
ด้วยมุมมองที่เรียบง่าย เช่น แบบฟอร์มการชำระเงิน รายการรายละเอียด และสรุปข้อมูลลูกค้า คุณจะทราบเสมอว่าใครชำระเงินอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไร นอกจากนี้ การคำนวณที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณเห็นยอดรวมได้ทันที ในขณะที่การอัปโหลดใบเสร็จและวิธีการชำระเงินช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องของเอกสาร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะคิดว่าการผ่อนชำระเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก ให้ใช้เทมเพลตนี้เพื่อผสานเข้ากับกระบวนการประวัติการชำระเงินที่คุณมีอยู่แล้ว แต่ละงวดเงินกู้จะกลายเป็นเพียงงานชำระเงินอีกงานหนึ่ง ที่ได้รับการเสริมด้วยการติดตามเงินต้น/ดอกเบี้ย และผสานเข้ากับฟิลด์, มุมมอง, และการทำงานอัตโนมัติที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามบันทึกทั้งหมดในมุมมองรายการทั้งหมดแบบรวมศูนย์ พร้อมคอลัมน์ที่สามารถจัดเรียงและกรองได้
- เก็บสำเนาดิจิทัลของใบเสร็จรับเงินไว้แนบและจัดระเบียบเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- จัดการสถานะของการชำระเงินแต่ละรายการด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และทีมธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบและแชร์ได้ สำหรับบันทึกและตรวจสอบการชำระเงิน รวมถึงการผ่อนชำระสินเชื่อ
7. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
ต้องการแนวทางที่มีโครงสร้างและละเอียดในการจัดการขอบเขต งบประมาณ และความก้าวหน้าใช่ไหม? ลองใช้เทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS จาก ClickUp ดูสิ มันใช้โครงสร้างการแบ่งงานเพื่อกำหนดต้นทุน ตรวจสอบข้อมูลจริง และแสดงภาพความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ในที่เดียวแบบรวมศูนย์ ซึ่งทำให้เป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฝังตารางการตัดจำหน่ายลงในโครงสร้างงบประมาณของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
แม่แบบนี้เชื่อมโยงรายการงบประมาณโดยตรงกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนทางการเงินและการดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากแม่แบบนี้รองรับมุมมองที่หลากหลาย—รวมถึง Gantt, รายการ และกระดาน—คุณสามารถติดตามการชำระเงินที่ครบกำหนดได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการ ซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนและเป็นลำดับเวลาของการชำระคืนที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างของโครงการ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มองเห็นตารางเวลาโครงการของคุณในแต่ละเฟสและจัดตารางงานใหม่โดยใช้การลากและวาง
- จัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับโครงการของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการวางแผนกำลังการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผนกิจกรรมทั้งหมดตามระยะของโครงการโดยใช้ตารางโครงสร้างการแบ่งงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ดูแลโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณหลายแหล่ง
🔍 คุณรู้หรือไม่? การตัดจำหน่ายไม่ได้ใช้แค่กับเงินกู้เท่านั้น ธุรกิจก็ใช้เพื่อกระจายต้นทุนของสินทรัพย์และการลงทุน เช่น อุปกรณ์ ออกไปตามระยะเวลาเช่นกัน
8. แม่แบบมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
วางแผนการชำระหนี้ทั้งหมดของคุณในมุมมองไทม์ไลน์ที่ลื่นไหลและชัดเจนในClickUp Timeline View Template ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือทีมก็สามารถใช้โครงสร้างไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่นนี้เพื่อจัดระเบียบขั้นตอนของการชำระหนี้และกำหนดวันที่ครบกำหนดได้ แต่ละจุดจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระ ซึ่งแบ่งเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย โดยยอดคงเหลือหลังการชำระเงินจะแสดงในโน้ตที่ติดอยู่หรือในฟิลด์ที่กำหนดเอง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับอิสระในการวางแผน ปรับแต่ง และติดตามทุกขั้นตอนของตารางการชำระหนี้ของคุณโดยไม่มีขอบเขตที่จำกัด มันเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ให้กลายเป็นเส้นทางที่ชัดเจนและมองเห็นได้ซึ่งนำไปสู่ศูนย์โดยตรง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนดโดยตรงบนไทม์ไลน์เพื่อความรับผิดชอบที่รวดเร็ว
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมในพื้นที่ภาพที่แชร์ร่วมกัน
- ขยายผืนผ้าใบตามต้องการเพื่อให้พอดีกับตารางการชำระคืนที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนที่สุด
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะผู้ที่จัดการเงินกู้สำหรับอุปกรณ์ ทุนเริ่มต้น หรือโครงการที่ได้รับเงินทุนจากลูกค้า ซึ่งวันที่ชำระคืนมีความสำคัญพอๆ กับการวางแผนกระแสเงินสด
9. แบบฟอร์มตารางการชำระเงินกู้โดย Mission Investors
การติดตามตารางการชำระคืนเงินกู้หลายรายการที่มีเงื่อนไข ความถี่ และจำนวนเงินที่แตกต่างกันอาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากได้อย่างรวดเร็ว. แบบฟอร์มตารางการชำระเงินกู้โดย Mission Investors นำเสนอสเปรดชีตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการเงินกู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสของพอร์ตการลงทุน.
มันแสดงรายละเอียดการชำระเงินแต่ละรายการ รวมถึงจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย การชำระเงินเพิ่มเติม และยอดคงเหลือ ทั้งหมดในตารางที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามการชำระเงินตามกำหนดและเพิ่มเติมเพื่อดูว่าส่งผลต่อระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของคุณอย่างไร
- ดูสรุปเงินกู้พร้อมการชำระเงินที่กำหนดไว้ ดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่าย จำนวนการชำระเงินจริง และการชำระเงินล่วงหน้า ทั้งหมดในมุมมองเดียว
- ติดตามความคืบหน้าของเงินกู้ของคุณด้วยคอลัมน์สำหรับยอดคงเหลือเริ่มต้น, เงินต้น, ดอกเบี้ย, และอื่น ๆ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้กู้และที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการบันทึกการชำระเงินกู้ที่เข้าใจง่าย
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: นี่คือเคล็ดลับบางประการสำหรับการผ่อนชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ติดตามการชำระเงินของคุณเป็นประจำเพื่อดูว่าเงินจำนวนเท่าใดที่นำไปชำระดอกเบี้ยเทียบกับเงินต้น
- ชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อมีโอกาสเพื่อย่นระยะเวลาการชำระหนี้
- ใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือเทมเพลตเพื่อความเป็นระเบียบและไม่ให้พลาดการชำระเงิน
- เข้าใจเงื่อนไขเงินกู้ของคุณอย่างถ่องแท้
- อัปเดตตารางเวลาของคุณทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การรีไฟแนนซ์หรือการชำระเงินก้อน
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดและแผนภูมิที่ละเอียด
10. ตารางการชำระเงินกู้ด้วย Excel โดย CFI
แบบฟอร์มตารางการชำระเงินกู้ Excel โดย CFI นำเสนอตารางการชำระหนี้แบบเต็มรูปแบบที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การชำระเงินรายเดือนเท่ากันไปจนถึงการชำระเงินเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
สเปรดชีตสำเร็จรูปนี้ช่วยให้คุณคำนวณการชำระเงินกู้ที่ถูกต้อง ต้นเงิน ดอกเบี้ย และยอดคงเหลือสำหรับระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างตารางการชำระหนี้ที่สมบูรณ์ ประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ พร้อมสูตรที่จำเป็นทั้งหมด
- ปรับจำนวนเงินกู้, อัตราดอกเบี้ย, และระยะเวลาเพื่อดูว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อตารางการชำระเงินของคุณอย่างไร
- แสดงยอดคงเหลือและสถานะการชำระเงินของแต่ละงวดอย่างชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน, เจ้าของธุรกิจ, หรือ นักเรียนที่ต้องการติดตามตารางการชำระหนี้ของตนโดยใช้ Excel
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ Balanced Scorecard ฟรีสำหรับธุรกิจของคุณ
ทำให้การจัดการเงินกู้เป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
การจัดการเงินกู้ไม่จำเป็นต้องเป็นเกมทายใจ ด้วยเทมเพลตตารางการผ่อนชำระเงินกู้ที่เหมาะสม คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการชำระเงินแต่ละครั้งช่วยลดยอดคงเหลือของคุณอย่างไร เดือนต่อเดือน ดอลลาร์ต่อดอลลาร์
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และระบบอัตโนมัติ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างระบบการติดตามสินเชื่ออัจฉริยะตั้งแต่เริ่มต้นหรือเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย ติดตามตารางการชำระเงิน ตั้งการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งแชร์แบบฟอร์มกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมทีมได้ นอกจากนี้ ทุกอย่างยังอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
พร้อมที่จะควบคุมกลยุทธ์การกู้ยืมของคุณแล้วหรือยัง? เริ่มต้นกับ ClickUp และดูตัวเลขของคุณมีความหมายในที่สุดสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!