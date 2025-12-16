10 โปรแกรมปฏิทินทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโปรตอนเพื่อการจัดตารางเวลาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ปฏิทินโปรตอนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว มันมีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ปราศจากโฆษณา และไม่ติดตามข้อมูล มันจัดการสิ่งจำเป็นเช่นการนัดหมาย การประชุมประจำ และการเข้าถึงผ่านมือถือได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของมันอาจรู้สึกจำกัดไปบ้างหากคุณต้องการการผสานรวมที่ลึกซึ้งขึ้น การเชื่อมโยงงาน หรือเครื่องมือการร่วมมือที่แข็งแกร่ง หากกระบวนการทำงานของคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นและการประสานงานที่ราบรื่น Proton Calendar อาจไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
นั่นคือจุดที่ทางเลือกของ Proton Calendar เข้ามาช่วย ในบทความนี้ เราจะสำรวจตัวเลือกยอดนิยมที่มีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้น การผสานรวมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และการสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ดีกว่า เพื่อให้คุณสามารถค้นหาตัวเลือกที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด
ทางเลือกปฏิทินโปรตอนที่ดีที่สุดในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดตารางงานแบบลากและวาง, กิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ, มุมมองทีมที่แชร์
|การจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการผสานปฏิทินสำหรับทีมทุกขนาด
|แผนฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Google ปฏิทิน
|การผสานรวมกับ Google Meet, ไฟล์แนบในไดรฟ์, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
|การจัดตารางเวลาภายในระบบนิเวศ Google Workspace สำหรับบุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์
|แผน FreePaid เริ่มต้นที่ $8.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ปฏิทิน Microsoft Outlook
|การจัดตารางกิจกรรมแบบรวมศูนย์ ปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกัน หมวดหมู่ที่แยกตามสี
|องค์กรและมืออาชีพที่ใช้ Microsoft 365
|แผนฟรีและแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|มหัศจรรย์
|การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, การพยากรณ์อากาศในแอป, การตั้งค่าปฏิทินอัจฉริยะ
|บุคคลที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ Apple และชื่นชอบการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติและการออกแบบที่ชาญฉลาด
|แผนบริการฟรีและแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ โดยเรียกเก็บเงินรายปี
|ปฏิทิน Apple
|การซิงค์ iCloud ระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
|ปฏิทินในตัวพร้อมการผสานการทำงานกับ Apple โดยตรง สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการเดี่ยว
|ฟรี
|ปฏิทิน Zoho
|การแชร์สาธารณะ/ส่วนตัว, มุมมองปฏิทินหลายแบบ, การผสานรวม Zoom/Zoho Meeting
|การจัดการกิจกรรมสำหรับผู้ใช้แอป Zoho ในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
|ฟรี
|เอมี่
|ปฏิทินและงานที่แสดงเคียงข้างกัน, กิจวัตรประจำที่เกิดซ้ำ, การจัดตารางงานด้วย AI
|การวางแผนแบบมินิมอลที่รวมงาน อีเมล และการจัดตารางเวลาสำหรับทีมขนาดเล็ก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน/ผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
|อะไรก็ได้. ทำ
|การวางแผนงานแบบลากและวาง, การป้อนข้อมูลด้วยเสียง, ข้อเสนอแนะตารางเวลาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|การวางแผนงานประจำวันและการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|ส่วนบุคคล: แผนฟรีและแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน/ผู้ใช้
|ปฏิทินทีมอัพ
|11 มุมมองปฏิทิน, ปฏิทินย่อยที่มีรหัสสี, ระดับสิทธิ์ผู้ใช้ 9 ระดับ, การจองทรัพยากรในตัว
|การจัดการตารางเวลาและทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แผนฟรีและแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|ปฏิทินธุรกิจ 2
|มุมมองเดือนที่ยืดหยุ่น, กิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำขั้นสูง, แนบไฟล์/รูปภาพ
|การปรับแต่งปฏิทินอย่างละเอียดและการควบคุมงานสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
|แผนฟรีและแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99
คุณควรพิจารณาอะไรในตัวเลือกแทนปฏิทินโปรตอน?
การตรวจสอบคุณสมบัติที่ช่วยปรับปรุงการจัดตารางเวลาส่วนตัวและอาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกกับ Proton Calendar ปัจจัยสำคัญที่ควรให้ความสนใจคือ:
- ความสามารถในการผสานรวม: ค้นหาทางเลือกที่ดีสำหรับ Proton Calendar ที่สามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ได้ รวมถึงระบบอีเมล, ระบบการจัดการงาน, และแอปพลิเคชันสำหรับการประชุม
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกปฏิทินที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงร่วมกัน ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว ดูความพร้อมใช้งาน และจัดการตารางเวลาของกลุ่ม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งาน: เลือกทางเลือกของ Proton Calendar ที่นำเสนอส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่แสดงด้วยรหัสสีและมุมมองที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับปรุงการใช้งานและการจัดระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Proton Calendar สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลได้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลายประเภท เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงตารางเวลาของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: มองหาเครื่องมือปฏิทินที่มีความครอบคลุมในแง่ของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แม้ว่า Proton Calendar จะเน้นการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง แต่ก็สำคัญที่จะต้องประเมินมาตรการความปลอดภัยของโซลูชันอื่นๆ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
📮 ClickUp Insight:มีเพียง 7% ของมืออาชีพเท่านั้นที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการงานและจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดอยู่แค่ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมลเท่านั้น ด้วย ClickUp AI เดียวกันนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์การสื่อสารอื่นๆ ปฏิทิน งาน และเอกสารของคุณได้ เพียงแค่ถามว่า "วันนี้ฉันมีอะไรที่ต้องทำเป็นลำดับแรก?"ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและบอกคุณอย่างชัดเจนว่ามีอะไรที่ต้องทำบ้างตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวให้คุณแล้ว!
10 อันดับทางเลือกปฏิทินโปรตอนที่ดีที่สุด
แม้ว่า Proton Calendar จะมีคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง แต่ผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพและการผสานรวมที่ดีขึ้นอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Proton Calendarจะเหมาะกับเครื่องมือการจัดการโครงการและความต้องการในการจัดตารางที่หลากหลาย
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจรพร้อมการผสานปฏิทิน)
ClickUp, แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน, เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบพร้อมการผสานปฏิทินที่ใช้งานง่าย. เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา.
ClickUp Calendarเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การกำหนดตารางเวลาและการจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดตารางเวลา—มันคือพื้นที่ทำงานอัจฉริยะที่ผสานรวมการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง การจัดการประชุม และคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
มันรวมงานและเหตุการณ์ไว้ในมุมมองเดียว และเสนอการบล็อกเวลาอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือนการประชุม ระบบ AI ของ ClickUp ที่ผสานรวมไว้จะวางแผนตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบของคุณตามงาน, เหตุการณ์, และเป้าหมายของคุณ
จากการจัดตารางงานอัตโนมัติไปจนถึงการตั้งนัดหมายใหม่ ClickUp Calendar ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญ นอกจากนี้ยังซิงค์กับปฏิทินภายนอก เช่น Google Calendar และ Outlook ได้อีกด้วย
ชมวิดีโอนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Calendar:
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยผสานรวมงาน การแจ้งเตือน และการประชุมประจำเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในศูนย์กลางเดียว
ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบปฏิทินของคุณหรือการบล็อกเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง มันจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างสวยงามด้วยตัวเลือกการกำหนดสีและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิทินทั้งหมดของคุณทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่ต่อต้านคุณ
ความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp ผสานการกำหนดตารางเวลาเข้ากับการดำเนินการ ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่ความสำเร็จที่รวดเร็วไปจนถึงโครงการระยะยาว ถูกจัดเก็บไว้ในแอปเดียว
ต่างจากเครื่องมือปฏิทินแบบดั้งเดิมClickUp Tasksช่วยให้คุณเชื่อมโยงเหตุการณ์กับงานได้โดยตรง มอบหมายเจ้าของ เพิ่มงานย่อย กำหนดการพึ่งพา และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดจากหน้าเดียวกัน นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปหรือพลาดกำหนดส่งงานเนื่องจากเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การสื่อสารในทีมเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดตารางเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตปฏิทินและตารางเวลานี้มีรูปแบบมาตรฐานที่ช่วยประหยัดเวลาและลดความไม่แน่นอน นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณ ทำให้การจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Calendar Plannerช่วยให้บุคคลและทีมจัดการและติดตามเหตุการณ์ กิจกรรม และงานต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว
มันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองของปฏิทินให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้, ช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบและประสิทธิภาพการทำงาน.
ClickUp Brainเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนให้กับงานประจำวัน มันสร้างคำอธิบายงาน สรุปบันทึกการประชุม อัตโนมัติการแจ้งเตือน และคาดการณ์กำหนดส่งงานตามปริมาณงานปัจจุบันและความซับซ้อนของโครงการ
ฟังก์ชันปฏิทิน AIของมันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับทีมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว คุณสามารถค้นหาและถามคำถามเกี่ยวกับตารางเวลาของคุณ ส่งลิงก์การนัดหมาย และเข้าร่วมการโทร ทั้งหมดนี้ทำได้จากภายในปฏิทิน
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ตามงานของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือ:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานด้วยภาพโดยการลากและวางงานข้ามวัน สัปดาห์ หรือเดือน
- กำหนดกฎการเกิดซ้ำที่ยืดหยุ่นเพื่ออัตโนมัติการจัดตารางงานที่ทำซ้ำ
- แชร์ปฏิทินกับทีมของคุณเพื่อประสานตารางเวลา
- เชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Calendar, Outlook และอื่น ๆ
- ใช้ AI เพื่อสร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปบันทึก ร่างการติดตามผล หรือแม้กระทั่งช่วยคุณวางแผนสัปดาห์ของคุณตามปริมาณงานและลำดับความสำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจใช้เวลาในการทำความเข้าใจศักยภาพทั้งหมดของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?ฮีธ เฮย์เดนกล่าวว่า:
ฉันสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมของฉันได้โดยใช้ฟังก์ชันปฏิทินเพื่อแสดงลำดับงานและวางแผนสำหรับกิจกรรมใหญ่ เราทุกคนสามารถลากและวางกิจกรรมบนปฏิทินตามความต้องการของทีมผู้นำได้ มันง่ายมากที่จะใช้จากสมาชิกทีมหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ฉันสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมของฉันได้โดยใช้ฟังก์ชันปฏิทินเพื่อแสดงลำดับงานและวางแผนสำหรับกิจกรรมใหญ่ เราทุกคนสามารถลากและวางกิจกรรมบนปฏิทินได้ตามความต้องการของทีมผู้นำ มันง่ายมากที่จะใช้จากสมาชิกทีมหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
🌟 โบนัส: อัตโนมัติการจัดตารางและการจัดการปฏิทินด้วยClickUp's AI Agents ผู้ช่วยที่สะดวกเหล่านี้สามารถอัตโนมัติการอัปเดตประจำ, การแจ้งเตือน, และการรายงาน—ทำให้คุณไม่ต้องติดตามและตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวแทนที่สร้างเอง:
- รายงานอัตโนมัติรายวันหรือรายสัปดาห์: ตั้งค่าตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อโพสต์สรุปงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าในแต่ละวันหรือรายสัปดาห์ในพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่คุณเลือก สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกำหนดการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานะ: กำหนดค่าตัวแทนที่กำหนดเองเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนหรือความคิดเห็นเมื่อใกล้ถึงกำหนด, งานล่าช้า, หรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง—เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
- การดำเนินการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: สามารถตั้งค่าให้ตัวแทนสร้าง อัปเดต หรือย้ายงานตามการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินหรือกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้ในเวลาจริง
- การตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดตารางเวลา: ติดตั้งตัวแทนตอบคำถามในช่องแชทเพื่อตอบคำถามทันที เช่น "มีอะไรที่ต้องทำวันนี้บ้าง?" หรือ "ใครว่างสำหรับการประชุม?" โดยการค้นหาข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
เรียนรู้วิธีสร้างตัวแทนคนแรกของคุณวันนี้:
2. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาภายในระบบ Google Workspace)
Google Calendar เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มีชื่อเสียงในด้านการซิงโครไนซ์กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ได้อย่างง่ายดาย
ผู้ใช้สามารถสร้างกิจกรรมใหม่ใน Google Calendar ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปฏิทินทั้งหมดของพวกเขาเป็นปัจจุบันในทุกอุปกรณ์ การแสดงปฏิทินมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมทางธุรกิจจากปฏิทินที่เชื่อมต่อหลายแหล่ง รวมถึงจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาพื้นฐานแล้ว Google Calendar ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเพิ่มกิจกรรมจาก Gmail โดยอัตโนมัติ เช่น การจองเที่ยวบินและโรงแรม ลงในปฏิทินของคุณโดยตรง เป็นโซลูชันที่สมเหตุสมผลและไร้ความยุ่งยากสำหรับผู้ที่ใช้บริการของ Google
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ผสานการทำงานกับ Google Meet เพื่อการประชุมทางวิดีโอที่มีประสิทธิภาพและแนบไฟล์จาก Google Drive ไปยังกิจกรรมต่างๆ
- รับการแจ้งเตือนกิจกรรมอัตโนมัติทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนมือถือ
- เสนอประเภทกิจกรรมที่แตกต่างกัน รวมถึง "เวลาโฟกัส" และ "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" เพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- แชร์ปฏิทินกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้สามารถประสานงานและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- เข้าถึงตารางเวลาของคุณได้บนทุกอุปกรณ์ รวมถึงโทรศัพท์ Android ของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- มันไม่มีคุณสมบัติปฏิทินการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงานหรือการติดตามปริมาณงาน
- การปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นการทำงานในกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ Google Calendar
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $8.40 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $16.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $26.40 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Calendar อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:
การกำหนดสีสำหรับ Google Calendar นั้นยอดเยี่ยมมาก! ด้วยการเลือกใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับงาน การนัดหมาย และกิจกรรมต่างๆ ฉันสามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนว่าอะไรสำคัญที่สุด นอกจากนี้ ฉันยังแยกปฏิทินสำหรับเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการแยกข้อมูลเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะ
การกำหนดสีสำหรับ Google Calendar นั้นยอดเยี่ยมมาก! ด้วยการใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับงาน, นัดหมาย, และกิจกรรมต่าง ๆ ฉันสามารถเห็นได้ในทันทีว่าวันของฉันมีการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร ฉันยังมีปฏิทินแยกต่างหากสำหรับความต้องการส่วนตัวและอาชีพของฉันด้วย มันง่ายมากที่จะแยกพวกมันออกจากกันเมื่อฉันต้องการแยกข้อมูลออกมา
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Google Calendar สำหรับการบล็อกเวลา?
3. ปฏิทิน Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ใช้ Microsoft 365)
Microsoft Outlook Calendarเป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานสำหรับองค์กรสำหรับ Microsoft Outlook และ Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาการประชุม การนัดหมาย และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งซิงค์ข้อมูลทั้งหมดระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
การผสานรวมอย่างใกล้ชิดกับ Microsoft Teams, Word, Excel และ OneDrive ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญในระบบนิเวศของ Microsoft คุณสามารถส่งคำเชิญ ตรวจสอบความพร้อมของทีมและเริ่มการประชุมออนไลน์ได้โดยตรงจากมุมมองปฏิทินของคุณ
สำหรับการจัดการงาน ระบบสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft To Do ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดการ และลากงานไปยังปฏิทินของตนได้โดยตรงเพื่อบล็อกเวลาสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- จัดตารางประชุม ตั้งการแจ้งเตือน และจัดการกิจกรรมต่าง ๆ จากปฏิทินกลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
- จัดการประชุมพร้อมฟังก์ชันการจองห้องและทรัพยากรแบบบูรณาการ
- แชร์ปฏิทินกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมเพื่อประสานความพร้อมและวางแผนโครงการ
- ใช้หมวดหมู่ที่มีรหัสสีเพื่อจัดระเบียบและแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
- เข้าถึงปฏิทินทั้งหมดของคุณแบบออฟไลน์ มอบความยืดหยุ่นเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- เว็บอินเทอร์เฟซและแอปพลิเคชันมือถืออาจมีความเข้าใจยากกว่าสำหรับการจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายสำหรับการใช้งานส่วนตัวเมื่อเทียบกับแอปปฏิทินแบบสแตนด์อโลน
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ หรือการวิเคราะห์เชิงลึก ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาปฏิทิน Microsoft Outlook
- ฟรี
- Microsoft 365 Personal: 9.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Family: $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Premium: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,300+ รีวิว)
🔎 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดในการเพิ่มวันอธิกสุรทินทุกๆ สี่ปีนั้นมีมาตั้งแต่ประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล วิธีนี้ช่วยปรับให้ปฏิทินของเราสอดคล้องกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก ซึ่งชดเชยเวลาที่เพิ่มขึ้น 0.2422 วันในแต่ละปีทางสุริยคติ
📚 อ่านเพิ่มเติม:การผสานรวม Outlook ที่มีประโยชน์มากที่สุด
4. Fantastical (แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับ Apple พร้อมการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติและการออกแบบอัจฉริยะ)
ผสานรวมกับระบบนิเวศของ Apple, Fantastical เป็นที่รู้จักจากการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกิจกรรมได้อย่างง่ายดายและมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์
รองรับบัญชีปฏิทินหลายบัญชี รวมถึง iCloud, Google และ Microsoft Exchange รวมปฏิทินทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เครื่องมือเช่น "เวลาว่าง" และ "ข้อเสนอการประชุม" ช่วยให้ค้นหาเวลาที่สะดวกร่วมกันกับผู้ติดต่อภายนอกได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติของแอปพลิเคชันประกอบด้วยมุมมองปฏิทินรายเดือนแบบละเอียด ความสามารถในการแนบไฟล์กับกิจกรรม และการผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ เช่น Todoist สำหรับการจัดการงาน
ส่วนที่ดีที่สุดคือในขณะที่มันมีให้ใช้เฉพาะบน Apple เท่านั้นในตอนแรก ตอนนี้ก็มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป Windows ด้วยเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- สร้างกิจกรรมใหม่โดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ ทำให้กระบวนการจัดตารางง่ายขึ้น
- เข้าถึงการพยากรณ์อากาศภายในแอปเพื่อวางแผนกิจกรรมของคุณให้เหมาะสม
- จัดกลุ่มปฏิทินเป็นชุดที่สลับโดยอัตโนมัติตามสถานที่หรือกิจกรรม
- เสนอเวลาประชุมหลายช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมเพื่อหาข้อตกลงในการจัดตารางเวลาที่สะดวก
- ดูและจัดการงานจาก Google Tasks, Microsoft 365 และอื่น ๆ
ข้อจำกัดที่น่าอัศจรรย์
- ไม่มีแอป Android ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่อยู่นอกระบบนิเวศของ Apple และ Windows
- คุณสมบัติพรีเมียมต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ราคาสุดมหัศจรรย์
- ฟรี
- สำหรับบุคคล: 6. 99/เดือน
- สำหรับครอบครัวไม่เกิน 5 คน: $10. 49/เดือน
- สำหรับทีม: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด (คุณสมบัติ, ราคา)
5. ปฏิทิน Apple (ปฏิทินในตัวที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับระบบของ Apple)
ปฏิทินของ Apple มอบวิธีการจัดการตารางเวลาของคุณอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ โดยผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับอุปกรณ์ macOS และ iOS ความเรียบง่ายและการซิงโครไนซ์ที่ไร้รอยต่อทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ Apple
แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับงาน ส่วนตัว และหมวดหมู่อื่น ๆ ได้ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับบริการอื่น ๆ เช่น Siri สำหรับการตั้งเวลาด้วยเสียง และแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้คุณไม่พลาดวันที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Apple
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณโดยใช้ iCloud เพื่อให้ปฏิทินของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ
- แชร์ปฏิทินกับผู้อื่นเพื่อประสานตารางเวลาของครอบครัวหรือทีม
- สร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับงาน, ส่วนตัว, และหมวดหมู่อื่น ๆ เพื่อจัดระเบียบกิจกรรมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานกิจกรรมและกำหนดเส้นตายที่ต้องทำจากแอปเตือนความจำในตัว
- รับการแจ้งเตือนตามตำแหน่งพร้อมการประมาณเวลาเดินทางในตัว
ข้อจำกัดของปฏิทิน Apple
- มันขาดคุณสมบัติการผลิตขั้นสูง เช่น การจัดการงานหรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
ราคาปฏิทิน Apple
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Apple
- G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apple Calendar อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า:
มันสามารถทำงานร่วมกับ Mac ของฉันได้โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการบันทึกนัดหมายจากอีเมลหรือข้อความ การแจ้งเตือนบน Mac ของฉันที่มีตัวเลือกให้โต้ตอบได้โดยไม่ต้องเปิดแอปก็เป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
มันสามารถทำงานร่วมกับ Mac ของฉันได้โดยตรงเมื่อต้องการบันทึกนัดหมายจากอีเมลหรือข้อความ การแจ้งเตือนบน Mac ของฉันที่มีตัวเลือกให้โต้ตอบได้โดยไม่ต้องเปิดแอปก็เป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีซิงค์ปฏิทิน Google กับปฏิทิน Apple
6. Zoho Calendar (ปฏิทินฟรีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้แอป Zoho)
Zoho Calendar เป็นแอปพลิเคชันการจัดตารางเวลาที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับธุรกิจ ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบกิจกรรม แบ่งปันปฏิทิน และทำงานร่วมกันข้ามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์การทำงานของ Zoho แอปนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจที่ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Zoho Mail, CRM หรือ Project
จากการจัดการปฏิทินของทีมไปจนถึงการจองห้องประชุม Zoho Calendar มอบประสบการณ์การจัดตารางเวลาอย่างมืออาชีพที่ปราศจากความยุ่งเหยิง รองรับการซิงค์แบบสองทางกับปฏิทินภายนอกและมีระบบควบคุมผู้ดูแลที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการการเข้าถึงและสิทธิ์ของผู้ใช้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โดเมนที่กำหนดเองและแนบไฟล์ผ่าน Zoho WorkDrive ได้—คุณสมบัติที่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบถ้วนมากกว่าแค่ปฏิทิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Calendar
- สร้างและจัดการปฏิทินกลุ่มเพื่อจัดการการประชุม, กำหนดเวลา, และกิจกรรมของทีม
- เพิ่มเวลาพักระหว่างกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันโดยใช้ฟีเจอร์กิจกรรมต่อเนื่อง
- แชร์ปฏิทินแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ และฝังลงในเว็บไซต์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- เลือกจากมุมมองหลากหลาย—วัน, สัปดาห์, เดือน, วาระ, และแม้กระทั่งรูปแบบหลายเดือน
- กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom, Zoho Meeting หรือการผสานรวมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Zoho Calendar
- เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อป
- การซิงค์กับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ Zoho เช่น Outlook หรือ Apple Calendar ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาของ Zoho Calendar
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Zoho
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ผู้ใหญ่ถึง 70%ใช้ปฏิทินดิจิทัลในการจัดการชีวิตประจำวันของพวกเขา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญเพียงใดในการจัดการเวลาในยุคปัจจุบัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือจัดการปฏิทินที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบ
7. Amie (ปฏิทินมินิมอลที่ดีที่สุดที่รวมงาน อีเมล และการจัดตารางเวลา)
เอมี่ใช้แนวทางที่แตกต่างในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการผสมผสานปฏิทิน งาน เพลง และอีเมลเข้าไว้ในแอปเดียว ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าแค่ปฏิทิน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันมอบพื้นที่ที่สะอาดตาสำหรับการจัดการตารางเวลาของคุณโดยไม่มีการรบกวน
จัดการกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมการทำงานในมุมมองเดียวกัน พร้อมรองรับทั้งปฏิทินที่แชร์และปฏิทินส่วนตัว Amie ยังช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์ บล็อกเวลาโดยอัตโนมัติ และเพิ่มเพลย์ลิสต์จาก Spotify ลงในกิจกรรมเพื่อเพิ่มความส่วนตัวได้อีกด้วย
การจัดการเวลาของเอมี่ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือที่ผสานรวมไว้ เช่น ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร และการจดบันทึกการประชุมที่ช่วยเหลือด้วย AI ซึ่งสามารถเปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำตามกำหนดได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของเอมี่
- จัดการปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันเพื่อกำหนดช่วงเวลาได้ง่าย
- สร้างนิสัยหรือเป้าหมายที่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งเชื่อมโยงกับปฏิทินของคุณ
- ใช้การจัดตารางเวลาด้วย AI เพื่อจัดวางงานในช่องเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ร่วมมือกันโดยใช้ความคิดเห็นในปฏิทินและการกล่าวถึง
- ให้ลิงก์การจัดตารางเวลาเพื่อแชร์เวลาว่างกับบุคคลภายนอกได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของเอมี่
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงานหรือมุมมองไทม์ไลน์
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมมากกว่า
- การออกแบบและจุดเด่นหลักมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจมีความลึกซึ้งน้อยกว่าสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการทรัพยากรในระดับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Amie
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Amie
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:การนำเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงกลยุทธ์มาใช้จะช่วยให้คุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง เพิ่มสมาธิ และปรับปรุงกำหนดเวลาของโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การผสมผสานวิธีการเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณจะช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Amie สำหรับการจัดการปฏิทินและงานแบบบูรณาการ
8. Any. do (ปฏิทินที่เน้นงานเป็นหลักที่ดีที่สุด พร้อมการวางแผนรายวันและการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม)
Any.do เป็นโปรแกรมจัดการงานอเนกประสงค์ที่ผสานรายการสิ่งที่ต้องทำ การจัดตารางปฏิทิน และความสามารถในการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและธุรกิจ ช่วยผู้คนและทีมในการจัดระเบียบกิจกรรม ตั้งการแจ้งเตือน และจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ "วันของฉัน" ส่งเสริมการทบทวนเหตุการณ์และงานประจำวัน กระตุ้นให้ผู้ใช้จัดลำดับความสำคัญและวางแผนวันของพวกเขาอย่างเชิงรุก
Any.do สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้หลากหลาย รวมถึง iOS, Android, macOS, Windows และเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้การซิงค์งานและกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น การแจ้งเตือนในตัวและงานที่เกิดซ้ำช่วยให้ปฏิทินของคุณกลายเป็นเครื่องมือวางแผนที่ทรงพลัง
ทุกสิ่ง. ทำสิ่งที่ดีที่สุด
- จัดระเบียบงาน งานย่อย และตัวเตือนในอินเทอร์เฟซที่สะอาดและลากและวางได้
- ใช้คำสั่งเสียงเพื่อเพิ่มงานหรือกำหนดเวลาเหตุการณ์—เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง
- เปิดใช้งานคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณ
- ตั้งการแจ้งเตือนแบบครั้งเดียว, แบบต่อเนื่อง, และตามตำแหน่งที่ตั้ง สำหรับทั้งเหตุการณ์และงาน
- ซิงค์ข้อมูลกับแพลตฟอร์มปฏิทินภายนอกหลายแห่งได้อย่างราบรื่น เช่น Google และ Outlook
ข้อจำกัดใดๆ
- ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย เช่น งานที่ต้องทำซ้ำและการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง ถูกจำกัดการใช้งาน
- เครื่องมือมีความล่าช้าในการซิงค์กับปฏิทินภายนอกเป็นครั้งคราว
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $7/เดือน
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สี่คน
- ทีม: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
ทุก. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงAny.do อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:
"Any. Do ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลานั้น พวกเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมายเพื่อทำให้ประสบการณ์การจัดการงานของคุณง่ายขึ้นและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือรูปแบบที่เรียบง่ายและส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่าย ฉันยังชื่นชมฟีเจอร์พรีเมียมต่าง ๆ เช่น การเชื่อมต่อกับ WhatsApp สำหรับการแจ้งเตือน การเชื่อมต่อกับปฏิทิน การจัดสี และอื่น ๆ อีกมากมาย"
"Any. Do ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลานี้ พวกเขาได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ มากมายเพื่อให้การจัดการงานของคุณง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้คือรูปแบบที่เรียบง่ายและส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่าย ฉันยังชื่นชมคุณสมบัติพรีเมียมเช่นการผสานรวมกับ WhatsApp สำหรับการแจ้งเตือน การผสานรวมกับปฏิทิน การจัดสี และการอื่น ๆ อีกมากมาย"
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Any.do
9. Teamup Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาและทรัพยากรของทีมที่ใช้ร่วมกัน)
ปฏิทิน Teamup ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดระเบียบตารางเวลาของทีมและกลุ่มโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบ คุณสามารถสร้างลิงก์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เฉพาะคุณหรือสมาชิกในทีมทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขปฏิทินเฉพาะได้
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสโมสร กลุ่มอาสาสมัคร หรือทีมที่ทำงานโครงการซึ่งต้องการปฏิทินหลายรายการภายใต้ระบบเดียวกัน สามารถฝังปฏิทิน Teamup ลงในเว็บไซต์ ตั้งค่าปฏิทินย่อยแยกสี และแม้กระทั่งอัตโนมัติการส่งสรุปอีเมลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Teamup Calendar
- ดูตารางเวลาใน 11 รูปแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงไทม์ไลน์ ตาราง และมุมมองหลายวัน
- สร้างปฏิทินย่อยที่มีรหัสสีสำหรับทีม ทรัพยากร หรือกิจกรรมต่างๆ
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง 9 ระดับที่แตกต่างกันสำหรับการแชร์ปฏิทินอย่างปลอดภัย
- จองทรัพยากร เช่น ห้องประชุมหรืออุปกรณ์ได้โดยตรงจากปฏิทิน
- แชร์ปฏิทินอย่างปลอดภัยโดยใช้ลิงก์เฉพาะที่สามารถกำหนดค่าได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้
- รองรับการจัดการเขตเวลาที่ซับซ้อนสำหรับทีมที่กระจายตัวทางภูมิศาสตร์
ข้อจำกัดของปฏิทิน Teamup
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปมือถือมีจำกัดเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป
- ไม่มีการผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในตัว
ราคาของ Teamup Calendar
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $30/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 70 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: $120/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Teamup
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamup Calendar อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่าง ทั้งงานส่วนตัวประจำวัน ตารางสอน และการจองห้อง ฉันชอบความสามารถในการแชร์และระดับสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละปฏิทิน และที่สำคัญที่สุด มันยังเชื่อมต่อกับหน้าโน้ตของฉันได้ด้วย
ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่าง ทั้งงานส่วนตัวประจำวัน ตารางสอน และการจองห้อง ฉันชอบความสามารถในการแชร์และระดับสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละปฏิทินมาก และที่สำคัญที่สุด มันยังเชื่อมต่อกับหน้าโน้ตของฉันได้ด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม:แอปปฏิทินร่วมเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพ
10. ปฏิทินธุรกิจ 2 (ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งปฏิทิน Android อย่างลึกและการควบคุมงาน)
ปฏิทินธุรกิจ 2 เป็นแอปปฏิทินและการจัดการงานสำหรับผู้ใช้ Android ให้การปรับแต่งอย่างละเอียด, คุณสมบัติการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Google Calendar, Outlook, และ Exchange
จุดแข็งหลักของระบบการจัดตารางเวลาอยู่ที่มุมมองที่หลากหลาย (เดือน, สัปดาห์, วัน, ปี, กำหนดการ, งาน) และตัวเลือกวิดเจ็ตที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตารางเวลาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สำหรับการจัดการเวลา แอปพลิเคชันมี "แผนที่ความหนาแน่น" ในมุมมองปีเพื่อระบุวันที่ยุ่งและว่างได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการวางแผนระยะยาว
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตารางงานของคุณหรือการจัดการประชุมทางธุรกิจ Business Calendar 2 มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมให้คุณวางแผนวันของคุณได้อย่างแม่นยำ
ปฏิทินธุรกิจ 2 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้มุมมองปฏิทินแบบรายเดือนเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของตารางเวลาของคุณ
- ตั้งค่าระบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยกฎที่ยืดหยุ่น รองรับความต้องการในการจัดตารางที่ซับซ้อน
- ย้ายและคัดลอกนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- แนบไฟล์และรูปภาพกับกิจกรรมในปฏิทิน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ป้อนเหตุการณ์ใหม่โดยใช้คุณสมบัติการป้อนด้วยเสียงที่ทรงพลัง ลดเวลาการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- เลือกจากวิดเจ็ตหน้าจอหลักหลากหลายและธีม UI 14 แบบเพื่อการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของปฏิทินธุรกิจ 2
- มีให้บริการเฉพาะบน Android เท่านั้น ไม่มีเวอร์ชัน iOS หรือเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้หลายคนพบว่าโฆษณาที่รวมอยู่ในเวอร์ชันฟรีนั้นค่อนข้างรบกวนสมาธิ
ราคา Business Calendar 2
- ฟรี
- ข้อดี: ชำระเงินเพียงครั้งเดียว $4.99
ปฏิทินธุรกิจ 2 คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการงาน
🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับปฏิทิน Proton:
- Cal.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่เน้นความเป็นส่วนตัวพร้อมความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส)
- มอร์เกน (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมงานและปฏิทินในแอปเดสก์ท็อปที่เรียบหรู)
- TimeHero(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติตามปริมาณงานและความสำคัญ)
- SkedPal(เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาและการจัดตารางใหม่แบบไดนามิก)
- Tweek Calendar(เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายสัปดาห์แบบมินิมอลและการโฟกัสโดยปราศจากสิ่งรบกวน)
เลือกปฏิทินโปรตอนทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณด้วย ClickUp
การค้นหาทางเลือกที่ดีสำหรับปฏิทิน Proton ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงาน ความชอบ และข้อกำหนดของแพลตฟอร์มของคุณ หากความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ เครื่องมืออย่าง Fantastical และ Apple Calendar จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและใช้งานง่าย แต่คุณอาจต้องการสำรวจตัวเลือกที่มีฟีเจอร์มากกว่า Google Calendar, Outlook และ Zoho Calendar มีเครื่องมือการกำหนดเวลาที่แข็งแกร่งซึ่งให้ความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมการจัดการปฏิทิน การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันในทีมไว้ด้วยกันClickUpคือตัวเลือกที่ชัดเจน ด้วยปฏิทินอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ และการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ClickUp ช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
สมัครฟรีวันนี้เพื่อเปลี่ยนปฏิทินของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน!