เทมเพลต CRM Asana ฟรีเพื่อปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณหยุดการสูญเสียลูกค้าจากการติดตามผลที่ไม่ดีได้?
สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้า—แต่เป็นกระบวนการที่ยุ่งเหยิง การสนทนาสำคัญมักสูญหายไปกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจายและกล่องอีเมลที่ล้นจนหาอะไรไม่เจอ และความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าก็ค่อย ๆ เลือนหายไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:70%ของพนักงานขายเชื่อว่าเครื่องมือ CRM ช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้น
นี่คือจุดที่การนำแนวทาง CRM มาใช้ร่วมกับเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นอย่าง Asana จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง แม้ว่า Asana จะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการบริหารโครงการ แต่เทมเพลต CRM ของ Asana ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ซึ่งช่วยบริหารจัดการการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลต Asana ยอดนิยมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และหากคุณต้องการโซลูชันที่ทรงพลังและครบวงจรมากขึ้น เราก็มีให้คุณเช่นกัน
อะไรคือเทมเพลต CRM ของ Asana?
เทมเพลต Asana CRM คือรูปแบบโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยตรงภายใน Asanaเทมเพลต CRMเหล่านี้จะจัดระเบียบงาน ขั้นตอน และความรับผิดชอบต่าง ๆ ตลอดกระบวนการขาย ทำให้ง่ายต่อการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การสนทนา และการติดตามผล โดยไม่ต้องสลับไปใช้เครื่องมืออื่น
ตัวอย่างเช่น แม่แบบอาจประกอบด้วยคอลัมน์เช่น 'ลูกค้าที่เข้ามา,' 'ติดต่อแล้ว,' 'ส่งข้อเสนอแล้ว,' และ 'ปิดแล้ว,' โดยแต่ละคอลัมน์จะมีเจ้าของงานและกำหนดเวลาส่งมอบที่ระบบกำหนดให้โดยอัตโนมัติ
ต่างจากรายการสิ่งที่ต้องทำทั่วไป เทมเพลต CRM ใน Asana มุ่งเน้นการสื่อสารที่มีโครงสร้างกับลูกค้าและลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมาระหว่างทีมต่างๆ เทมเพลตเหล่านี้ทำงานได้ดีเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่ต้องจัดการหลายบัญชีหรือมีวงจรการขายที่ยาวนาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Asana CRM ดี?
เทมเพลต Asana CRM ที่ดีที่สุดควรมีความชัดเจน ยืดหยุ่น และออกแบบมาเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ควรช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่พลาดรายละเอียดหรือการติดตามผลที่สำคัญของลูกค้า นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ช่วยสนับสนุนทั้งการมองเห็นและการดำเนินการระหว่างทีม:
- ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์: มองหาเทมเพลตที่เก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมล
- กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย: พิจารณาแม่แบบ CRM ของ Asana ที่ติดตามลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย โดยใช้คอลัมน์ตามสถานะ
- การอัตโนมัติของงานและการแจ้งเตือนติดตามผล: ใช้เทมเพลต Asana CRM ที่มอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของกระบวนการหรือกิจกรรม และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- ไทม์ไลน์การติดต่อ: รับเทมเพลตที่ช่วยให้คุณดูประวัติการติดต่อทั้งหมดเพื่อเป็นบริบทในทุกการสนทนา
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ CRM: เลือกเทมเพลต Asana CRM ที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขนาดดีล แหล่งที่มาของลีด หรือความสำคัญ เพื่อกรองและจัดเรียงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือกเทมเพลตที่คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอัปเดต และแจ้งฝ่ายขายหรือการตลาดได้ทันที
- วันที่ครบกำหนดในตัว: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบโดยกำหนดเส้นตายให้กับทุกงาน
- มุมมองการรายงาน: ตัดสินใจเลือกเทมเพลต Asana CRM ที่ติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งกระบวนการโดยใช้โหมด Kanban, ปฏิทิน หรือรายการ
- รูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้: เลือกใช้แม่แบบที่ช่วยให้คุณสามารถนำโครงสร้างเดียวกันไปใช้กับลูกค้าใหม่หรือดีลใหม่ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
6 แม่แบบ Asana CRM ฟรี
การมีโครงสร้างที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและดำเนินธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน. เทมเพลต CRM ภายใน Asana ช่วยให้คุณจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย, มอบหมายงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือข้ามแผนกได้โดยไม่มีความวุ่นวายตามปกติ.
1. แม่แบบการสนับสนุนข้อตกลงก่อนการขายสำหรับอาสนะ
เทมเพลตสนับสนุนข้อตกลงก่อนการขายของ Asana มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงในช่วงแรก ๆ ที่การประสานงานมักจะมีปัญหา เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวงจรการขายที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยการจัดให้ทีมการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการขายทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
คุณไม่ได้รับแค่รายชื่อเท่านั้น แต่คุณจะได้รับระบบที่เชื่อมโยงกันซึ่ง ทุกขั้นตอนของดีลจะถูกติดตาม พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce และ Zoom
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยใช้การมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนด
- กระตุ้นการสร้างโครงการผ่านการผสานระบบ CRM และ Salesforce
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของข้อตกลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ทำงานร่วมกับหลายแผนกและต้องการลดการส่งต่อข้อมูล พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในกระบวนการขายทั้งหมด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือติดตามอีเมลเพื่อตรวจสอบว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปิดอีเมลของคุณหรือไม่และเมื่อใด—วิธีนี้จะช่วยให้คุณติดตามผลได้อย่างแม่นยำแทนที่จะคาดเดา
2. แม่แบบกระบวนการขาย Asana
เทมเพลตกระบวนการขาย Asana เหมาะสำหรับทีมขายที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายและน้ำหนักเบาในการติดตามข้อมูลลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และการติดตามผลในที่เดียว ความแข็งแกร่งที่สุดของมันอยู่ที่ความยืดหยุ่น
ต่างจากเทมเพลต CRM แบบดั้งเดิม เทมเพลตนี้ผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น แทนที่จะแยกออกจากกัน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น สถานะลูกค้าเป้าหมาย ขนาดโอกาส ฯลฯ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ กรองโอกาส ตามขนาดดีล เจ้าของ หรือขั้นตอน
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมโยงระบบขายของคุณกับกฎของ Asana เพื่ออัปเดตฟิลด์โดยอัตโนมัติ, มอบหมายงาน, เป็นต้น
- วิเคราะห์ลูกค้าใหม่ โอกาสที่มีความเสี่ยง และอื่นๆ ด้วยโหมดรายการ บอร์ด ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์
- บันทึกหมายเหตุและงานติดตามผลภายใต้แต่ละบัญชี
🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานขายที่ต้องการเห็นภาพกระบวนการขายและระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
3. แม่แบบการติดตามบัญชี Asana
เทมเพลตการติดตามบัญชี Asana ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการวิธีการจัดการความสัมพันธ์หลังการขายที่ตรงไปตรงมา มันก้าวไปไกลกว่าการติดตามกระบวนการขายโดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีอยู่ การบันทึกจุดติดต่อ ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และกำหนดเวลาการต่ออายุ
จัดเรียงบัญชีตามลำดับความสำคัญ, ขั้นตอน, หรือคะแนนสุขภาพ และกรองทุกอย่างผ่านมุมมองหลายแบบ นอกจากนี้ การผสานรวมกับ Salesforce, HubSpot และ Zendesk ยังช่วยให้คุณ ซิงค์การอัปเดตสำคัญได้อย่างราบรื่น ประหยัดเวลาของคุณ
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกข้อมูลลูกค้าและงานติดตามผลไว้ในที่เดียว
- สร้างภาพเส้นเวลาและการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง
- ร่วมมือกันระหว่างฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายปฏิบัติการแบบเรียลไทม์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้า การเพิ่มยอดขาย และการรักษาความมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างรายชื่อ 'ไม่ติดต่อ' สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หลังจากได้รับการติดต่อหลายครั้ง วิธีนี้จะช่วยให้กระบวนการขายของคุณสะอาดและชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับรายงานที่ไม่จำเป็น
4. แม่แบบการส่งต่อหลังการขายของ Asana
ตามชื่อที่บ่งบอก เทมเพลตการส่งมอบหลังการขายของ Asana มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากปิดการขายแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนใดในประสบการณ์การเริ่มต้นของลูกค้าที่ถูกละเลย
เชื่อมต่อโดยตรงกับ Salesforce, Zendesk และ HubSpot เข้ากับเวิร์กโฟลว์งาน ช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่า 'ปิด-ชนะ'
ทุกอย่าง ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ ถูกจัดการในที่เดียว ทำให้ทั้งทีมงานภายในและลูกค้าเห็นความชัดเจนตั้งแต่วันแรก
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กระตุ้นงานการเริ่มต้นใช้งานทันทีผ่านการอัปเดต CRM
- มอบหมายเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละขั้นตอนในการส่งต่อ
- กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละทีมและให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยใช้ระบบส่งข้อความในตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าในการจัดการการเริ่มต้นใช้งานหลังการขาย การติดตั้งใช้งาน และการตั้งค่าบริการข้ามเครื่องมือและแผนกต่างๆ
5. แม่แบบการนำไปใช้ของลูกค้า Asana
การได้ลูกค้าใหม่ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่! อย่างไรก็ตาม การส่งต่อหน้าที่จากทีมขายไปยังทีมดูแลลูกค้าที่ยังไม่มั่นคงหรือล่าช้า อาจทำให้ความประทับใจแรกที่ดีกลายเป็นเรื่องน่าผิดหวังได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตการดำเนินการสำหรับลูกค้าของ Asana ช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าใหม่ของคุณจะได้รับการดูแลที่รวดเร็วและเอาใจใส่ที่พวกเขาสมควรได้รับ โดยไม่ต้องให้ทีมของคุณต้องทำงานหนักเป็นสองเท่า
เทมเพลตนี้ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น โดยอัตโนมัติการทำงานและกำหนดบทบาทอย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณและลูกค้าของคุณสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรก
⭐ ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามกระบวนการติดตั้งใช้งานของลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยแดชบอร์ดรายงานและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและกำหนดวันครบกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ
- รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการโดยการบันทึกและนำเวิร์กโฟลว์การส่งต่อที่กำหนดเองกลับมาใช้ใหม่
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมบริการที่มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานและการใช้งานหลังการขายที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือและแผนกต่างๆ
6. แบบฟอร์มบันทึกการโทรของอาสนะ
เคยเจอปัญหาที่ต้องพยายามถอดรหัสบันทึกการโทรที่เขียนอย่างเร่งรีบบนกระดาษชิ้นเล็กๆ หรือแย่กว่านั้นคือทำมันหายไปทั้งหมดหรือไม่? เทมเพลตบันทึกการโทร Asana คือคำตอบของคุณ
กรอบการทำงานแบบใช้ซ้ำนี้ช่วยให้การบันทึกการโทรของคุณมีความสอดคล้องกันในทุกกรณี ลดภาระงานเบื้องต้นที่ต้องทำในแต่ละการติดต่อได้อย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ดีที่สุด? การสร้าง บันทึกการโทรดิจิทัลที่สามารถแก้ไขได้ ภายในเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง Asana ช่วยขจัดความเสี่ยงในการวางผิดที่หรือตีความหมายผิดของบันทึก พร้อมทั้งให้บริบททันทีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการโทร ขั้นตอนต่อไป และรายละเอียดเฉพาะ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการตรวจสอบบันทึกการโทรในอดีตเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่พบบ่อยได้ดีขึ้นและคาดการณ์ความต้องการในอนาคต
- ระบุรายการที่ต้องดำเนินการทันทีโดยตรงจากการสนทนาทางโทรศัพท์
- แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น Google Docs หรือ Google Sheets) ไปยังบันทึกการโทรโดยตรง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ทีมสนับสนุนลูกค้า, ผู้จัดการบัญชี, และทุกคนที่ต้องการวิธีการที่เป็นระบบและดิจิทัลในการบันทึก, ติดตาม, และวิเคราะห์การติดต่อกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการ CRM และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของเทมเพลต Asana CRM
แม้ว่าแม่แบบ CRM ของ Asana จะช่วยจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น แต่พวกมันไม่ใช่ตัวแทนที่สมบูรณ์สำหรับระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบ ยังมีช่องว่างที่ต้องระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณต้องจัดการกับปริมาณงานสูงหรือการติดตามการขายที่ซับซ้อน
- ไม่มีการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในตัว: Asana ไม่มีระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในตัว ทำให้จำเป็นต้องติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ระดับการมีส่วนร่วมและศักยภาพของดีลด้วยตนเองผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง วิธีการนี้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือให้คะแนนอัตโนมัติที่มีอยู่ในโซลูชัน CRMที่เฉพาะทาง
- การจัดการการติดต่อที่จำกัด: Asana ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อในปริมาณมาก คุณสามารถติดตามชื่อลูกค้าและข้อมูลพื้นฐานได้ แต่ไม่มีฐานข้อมูลการติดต่อที่มีโครงสร้างพร้อมประวัติ ความชอบ หรือบันทึกการสื่อสารหลายช่องทาง
- ไม่มีการผสานอีเมลในตัว: Asana ไม่มีระบบซิงค์อีเมลในตัวสำหรับการส่งหรือรับข้อความภายในแพลตฟอร์ม หากไม่มีปลั๊กอิน คุณจะต้องสลับไปมาระหว่าง Asana กับเครื่องมืออย่าง Microsoft Outlook หรือ Gmail เพื่อจัดการการสื่อสาร
- การรายงานไม่ได้จำกัดเฉพาะ CRM: แดชบอร์ดการรายงานใน Asana ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั่วไป ไม่ได้มีการวิเคราะห์ที่เน้นการขาย เช่น แผนภูมิการแปลง, รายงานการคาดการณ์, หรือการติดตามความเร็วของดีล โดยไม่ต้องปรับแต่งอย่างหนัก
15 ทางเลือกฟรีสำหรับเทมเพลต CRM ของ Asana
แน่นอนว่าแพลตฟอร์มอย่าง Asana มอบพื้นฐานที่มั่นคง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและฟีเจอร์ CRM ที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งมากกว่าเดิม ทางเลือกอย่างClickUp ซึ่งเป็นแอปสำหรับงานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
โซลูชัน CRM ของ ClickUpนำการดำเนินงานด้านการขายทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมการติดตามสถานะการขาย การสื่อสาร ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และเอกสารประกอบ
ขับเคลื่อนด้วยClickUp Brainที่ติดตั้งไว้ในตัว,ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า, และวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ, ทำให้คุณสามารถติดตามการเจรจา, วิเคราะห์ประสิทธิภาพ, และประสานงานข้ามทีมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
เรียนรู้วิธีสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองใน ClickUp:
1. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
การจัดการความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpเน้นที่สิ่งจำเป็นหลัก: ข้อมูลติดต่อ, การติดตามสถานะ, และประวัติกิจกรรม
เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก โซลูชันที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ทุกอย่างสะอาดและจัดการได้ง่าย โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
สามารถอัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการทำงานแบบคัมบัง (Kanban workflow) ได้ โดยสามารถคัดกรองตามสถานะ (ใหม่, ติดต่อแล้ว, ติดตามผล, ปิดการขาย) และติดตามได้ด้วยเช็กลิสต์และแท็ก แม้ในรูปแบบที่เรียบง่าย เทมเพลตนี้ยังรองรับการแสดงความคืบหน้า กำหนดวันครบกำหนด และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกข้อมูลติดต่อที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในมุมมองเดียว
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- บันทึกการติดต่อและเส้นเวลาเพื่อความชัดเจนในบริบท
- ตั้งการแจ้งเตือนและทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ภายในสภาพแวดล้อมการจัดการงาน โดยไม่ต้องใช้เวลาติดตั้งมาก
นี่คือสิ่งที่ Katrina Julia, ผู้สร้าง + CEO ที่ FIT Life Creation, ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ClickUp คือระบบการจัดการโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเจอ! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการมูลค่า $500,000-หลายล้านต่อวัน เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและผลลัพธ์! รัก ClickUp!
2. แม่แบบ CRM ขั้นสูงของ ClickUp
เทมเพลต CRM ขั้นสูงของ ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการต่ออายุ ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 22 สถานะ, ป้ายกำกับความสำคัญ, การผสานรวมอีเมล, และโฟลเดอร์งานเฉพาะลูกค้า มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของเครื่องจักรการขายของคุณ
ด้วยระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, บันทึกการติดต่อ และ เวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานอัตโนมัติ เทมเพลตนี้ไม่เพียงแค่เก็บข้อมูล—แต่ยังเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นการดำเนินการในแต่ละวัน
ทีมขายสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, มอบหมายการติดตามผล, ติดตามประวัติการประชุม, และสร้างไทม์ไลน์ของดีลได้—ทั้งหมดนี้จากภายในพื้นที่ทำงานกลางเดียว
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น อุตสาหกรรมและตำแหน่งงาน
- ติดตามข้อตกลงตามสถานะใน กระบวนการขาย, รายการ, และ มุมมองการมอบหมาย
- อัตโนมัติการแจ้งเตือน, อีเมล, และการกระทำต่อไปโดยใช้ระบบการทำงานที่มีอยู่ในตัว
- มอบหมายงานและติดตามความรับผิดชอบตลอดกระบวนการขาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและการตลาดที่กำลังมองหา CRM ที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับระบบจัดการงานที่มีอยู่เดิมได้
3. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการทุกขั้นตอนของวงจรการขายด้วยความชัดเจนและการควบคุม
ด้วยสถานะ 30 แบบ, ฟังก์ชันการลากและวาง, และมุมมองที่มีโครงสร้างเช่น Sales SOP และ Box View, ทำให้การติดตามกระบวนการง่ายขึ้นในขณะที่ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การผลักดันดีลให้ก้าวหน้า
เทมเพลตนี้ใช้การผสมผสานระหว่างมุมมองรายการ กระดานคัมบัง และแดชบอร์ด เพื่อติดตามการสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรองข้อเสนอ การเสนอราคา และการแปลงยอดขาย นอกจากนี้ยังมี การบันทึกอีเมลและทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติ เพื่อรักษาความต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามดีลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบด้วยสถานะที่แสดงด้วยสี
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลและการส่งข้อเสนอ
- คำนวณรายได้ที่อาจเกิดขึ้นและอัตราการปิดการขายด้วยแดชบอร์ด
- เพิ่มประสิทธิภาพระยะเวลาการแปลงโดยใช้การวิเคราะห์ท่อส่งข้อมูลในตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการระบบจัดการโอกาสทางธุรกิจที่ยืดหยุ่น มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน พร้อมเครื่องมือจัดการงานและติดตามลูกค้าเป้าหมายในตัว
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการเช็คอินด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต
ค่าใช้จ่าย? เวลาที่สูญเสียไป, การสลับบริบท, และบ่อยครั้ง, ข้อมูลที่ล้าสมัย. ยิ่งคุณใช้พลังงานไปกับการไล่ตามการอัปเดตมากเท่าไหร่, คุณก็จะมีเวลาน้อยลงสำหรับการนำไปปฏิบัติ.
ClickUp's Autopilot Agents, พร้อมใช้งานในรายการและแชท, แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะและหัวข้อการหารือที่สำคัญทันที. นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องขอให้ทีมของคุณส่ง "อัปเดตสั้น ๆ" อีกต่อไป. 👀
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
4. แม่แบบการจัดการกระบวนการขายด้วย ClickUp
เทมเพลตการจัดการท่อการขายของ ClickUpยกระดับการจัดระเบียบท่อการขายไปอีกขั้นด้วยตรรกะกระบวนการที่ฝังอยู่และ KPI เฉพาะแต่ละขั้นตอน
มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารบัญชี (AE) และตัวแทนพัฒนาธุรกิจ (BDR) ทำงานร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของดีล โดยไม่สูญเสียการมองเห็นภาพรวม
ด้วยสถานะ 25 แบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง 18 รายการ รวมถึง รายได้ของบริษัท และ จำนวนพนักงาน พร้อมการสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติ ระบบนี้มอบเครื่องมือที่ทรงพลังในการติดตามลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
รวมถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับตัวแทนแต่ละคน รายงานอายุของดีล และตัวบ่งชี้จุดติดขัด การแจ้งเตือนและการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและรักษาความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในทุกขั้นตอน
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบโอกาสให้กับ AE และ BDR พร้อมบริบทของดีลอย่างครบถ้วน
- รักษาความสอดคล้องของทีมด้วยการทำงานอัตโนมัติในตัวและมุมมองที่แชร์ร่วมกัน
- ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนผ่านตัวชี้วัดภาระงานรายบุคคลด้วย มุมมอง Box
- สร้างขั้นตอนการยกระดับปัญหาและการแจ้งเตือนเมื่อปิดเรื่อง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการกระบวนการขายที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมบทบาทที่ชัดเจนและการมองเห็นข้อมูลร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบกำหนดเองโดยอิงจากข้อมูลการปิดการขายจริง ไม่ใช่แค่การกรอกแบบฟอร์ม พฤติกรรมเช่นการเยี่ยมชมหน้าแสดงราคาหรือการเข้าร่วมการสาธิตสามารถให้น้ำหนักมากกว่าการกระทำทั่วไป เช่น การเปิดอีเมล
5. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
เทมเพลต CRM ฝ่ายขาย ClickUpช่วยให้ทีมขายของคุณมีระเบียบ ติดตามประสิทธิภาพ และจัดการทุกการสนทนากับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย พร้อมฟีเจอร์วิเคราะห์และระบบอัตโนมัติในตัว เพื่อประหยัดเวลา
เทมเพลตนี้มีเครื่องมือสำหรับการติดตามบัญชี, บันทึกของลูกค้า, การมอบหมายงาน, และไทม์ไลน์ของดีล—ทั้งหมดเชื่อมโยงกับ แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ.
นอกจากนี้ คุณยังได้รับการปรับแต่งระบบท่อ, การจัดตารางการติดต่อ, และการติดตามผลทางอีเมล โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริงสำหรับการดำเนินงานขายในยุคใหม่
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการการสนทนาและข้อตกลงในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายที่กำหนดเอง
- ติดตามกิจกรรมของทีมด้วย มุมมองบอร์ด, มุมมองรายการ, และมุมมองสรุป
- ผสานการทำงานกับ Slack, อีเมล และเครื่องมือการขายอื่น ๆ
- เข้าถึงประวัติการทำธุรกรรมและสื่อสารกับลูกค้าในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการระบบ CRM ที่สามารถปรับขนาดได้ ใช้งานง่าย เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามการติดต่อ และปรับปรุงการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
6. แม่แบบ ClickUp Client Hub
เทมเพลตศูนย์กลางลูกค้า ClickUpผสานการจัดการโครงการที่มีน้ำหนักเบาเข้ากับฟังก์ชัน CRM มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับทีมที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อติดตามการสื่อสาร ผลงานที่ส่งมอบ และงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มันทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าทั้งหมด รวมถึงบันทึกการประชุม ประวัติบัญชี การอัปเดตการเรียกเก็บเงิน และผู้ติดต่อสำคัญ
โครงสร้างที่ใช้งานง่ายช่วยให้การค้นหาข้อมูลรวดเร็ว การจัดทำเอกสารเป็นเรื่องง่าย และการทำงานร่วมกันภายในเป็นไปอย่างราบรื่น เทมเพลตศูนย์กลางนี้เหมาะสำหรับหน่วยงาน ทีมกฎหมาย หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ต้องจัดการความสัมพันธ์ที่มีมูลค่าสูงและต้องการความโปร่งใสในทุกจุดสัมผัส
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบโครงการและการสื่อสารของลูกค้าในที่ทำงานเดียว
- ทำให้การอัปเดตตามปกติ การส่งต่อภารกิจ และการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติ
- ติดตามผลงานที่ส่งมอบพร้อมการอัปเดตสถานะโดยละเอียดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
- รักษาการมองเห็นระหว่างผู้ร่วมงานภายในและภายนอก
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, หรือผู้จัดการบัญชีที่ต้องการพื้นที่ทำงานกลางสำหรับการจัดการทั้งการดำเนินโครงการและกระบวนการทำงานด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า
7. แม่แบบศูนย์กลางบัญชี ClickUp
เทมเพลตศูนย์กลางบัญชี ClickUpให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของบัญชีลูกค้าเชิงกลยุทธ์และสนับสนุนการวางแผนบัญชี การค้นหาโอกาส และกระบวนการทำงานในการต่ออายุ
ผู้ใช้สามารถกำหนดผู้จัดการบัญชี, บันทึกการโต้ตอบในอดีต, และสร้างเส้นทางการขายเพิ่มเติม—ทั้งหมดผ่าน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ด้วยสถานะเจ็ดแบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น มูลค่ารวมของสัญญา (TCV) และ ความรู้สึกของลูกค้า, และการทำงานอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า, เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถรวมข้อมูลบัญชี, ติดตามจุดติดต่อ, และอยู่ข้างหน้าในการติดตามที่สำคัญ.
ไม่ว่าคุณจะติดตามความสัมพันธ์ระดับองค์กรหรือลูกค้าสตาร์ทอัพ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบและสามารถวัดประสิทธิภาพได้อยู่เสมอ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการการอัปเดตสถานะบัญชีโดยใช้ขั้นตอนภาพที่เรียบง่าย
- จัดระเบียบเหตุการณ์สำคัญ การประชุม และเงื่อนไขการต่ออายุ
- ปรับกลยุทธ์บัญชีให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดและผลิตภัณฑ์
- ทำให้การอัปเดตและแจ้งเตือนทั่วไปเป็นอัตโนมัติด้วยสามขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบัญชีหรือทีมบริการที่ต้องการระบบที่ไม่ยุ่งยากในการติดตามข้อมูลลูกค้า รักษาความโปร่งใส และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละวัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มแดชบอร์ดเป็นมุมมองเพื่อติดตามเป้าหมาย ตรวจจับแนวโน้ม และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน—ทั้งหมดในพื้นที่เดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
8. แม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUpช่วยให้ทีมสร้างประสบการณ์การต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ราบรื่นและสามารถทำซ้ำได้ โดยปราศจากความวุ่นวายจากขั้นตอนที่กระจัดกระจาย
ช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาตารางการฝึกอบรม, รายการตรวจสอบการต้อนรับ, การแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์ม, และ ติดตามการอัปเดตความก้าวหน้า.
แต่ละงานจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ชัดเจน ในขณะที่การผสานรวมกับอีเมลและเครื่องมือสนับสนุนช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้จัดการที่เข้าร่วมใหม่สามารถติดตามเวลาที่ใช้ต่อลูกค้า, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคตได้
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดแผนการแนะนำงานที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูลและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- จัดระเบียบลูกค้าให้อยู่ในแพ็กเกจบริการต่าง ๆ ด้วย มุมมองตามแพ็กเกจบริการ
- ติดตามความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้าแบบเรียลไทม์โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
- ติดตามความคืบหน้าของการเข้าร่วมงานผ่านหกขั้นตอนสถานะที่ละเอียด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า, ทีมต้อนรับ, และสตาร์ทอัพ SaaS ที่ต้องการมอบประสบการณ์การต้อนรับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และวัดการมีส่วนร่วมในทุกจุดสัมผัส
9. แม่แบบการจัดการบัญชี ClickUp
เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUpช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นระเบียบในขณะที่จัดการลูกค้าที่มีมูลค่าสูงด้วยมุมมองวงจรชีวิตที่ครบถ้วนของบัญชีเชิงกลยุทธ์
ด้วยมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น บัญชีที่มีความสำคัญ, อยู่ในความเสี่ยง และ คู่มือความสำเร็จของลูกค้า เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางและป้องกันไม่ให้บัญชีที่สำคัญที่สุดของคุณหลุดลอยไป
แต่ละโปรไฟล์บัญชีประกอบด้วยบันทึกการประชุม, สัญญา, งานที่เปิดอยู่, และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลกลางนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และขับเคลื่อนคุณค่าในระยะยาว แดชบอร์ดในตัว เน้นการมีส่วนร่วมของรายได้, ความเสี่ยงในการต่ออายุ, และปัจจัยที่ขับเคลื่อนความพึงพอใจ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามวันที่การปรับปรุงเส้นทาง, ข้อมูลติดต่อ, และการมีส่วนร่วมกับฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น การมีส่วนร่วมทางอีเมล และ วันที่ปิด
- ระบุโอกาสในการขายเพิ่มแบบทันทีด้วยมุมมองคะแนนที่ปรับแต่งได้
- ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
- เข้าถึงมุมมองที่สำคัญ เช่น บัญชีเสี่ยง และ บัญชีสำคัญ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้า, ผู้จัดการบัญชี (AMs), และทีมขายองค์กรที่ต้องการติดตามสุขภาพของลูกค้า, ป้องกันการสูญเสียลูกค้า, และให้ข้อมูลลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งทีม
10. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel
การวางแผนช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพต้องการความชัดเจนและทิศทางที่ชัดเจนขั้นตอนของ ClickUp ในการสร้างเทมเพลตช่องทางการขายนำทางทีมผ่านแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย—ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการรักษาลูกค้า—โดยวางแผนกิจกรรมสำคัญ เนื้อหา และการสื่อสารสำหรับทุกขั้นตอน
แต่ละส่วนถูกแบ่งออกเป็น เป้าหมายที่สามารถติดตามได้ และ จุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง. เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ทีมขายและทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น ลดความไม่สอดคล้องกัน และปรับปรุงคุณภาพของลีดผ่านกลยุทธ์การดูแลลูกค้าที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดโดยใช้ มุมมองรายการ, กานท์ และบอร์ด
- มอบหมายงานสำหรับเนื้อหา การประชาสัมพันธ์ และการติดตามผลในแต่ละขั้นตอน
- เชื่อมต่อภารกิจ, แผนการประชาสัมพันธ์, และเนื้อหาของแคมเปญ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันด้วยงานย่อยในตัว, การจัดลำดับความสำคัญ, ความคิดเห็น, และการทำงานอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย, นักการตลาด, และผู้ก่อตั้งที่กำลังออกแบบกลยุทธ์การขายที่สามารถขยายได้ และต้องการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ความพยายามด้านเนื้อหา, และประสิทธิภาพการแปลงเป็นลูกค้าในระบบเดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ CRM ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องที่สุดโดยการเชื่อมโยงการสื่อสารที่สำคัญทั้งหมด เอกสาร และการตัดสินใจโดยตรงกับบันทึกการติดต่อ วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและขจัดความสับสนจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ
11. แม่แบบแผนการขาย ClickUp
เทมเพลตแผนการขาย ClickUpช่วยให้ทีมกำหนดเป้าหมายการขายที่ชัดเจน จัดกลยุทธ์ให้เป็นหนึ่งเดียว และติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความสับสน เอกสารนี้สรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การขาย การวางแผนพื้นที่ขาย และเป้าหมายรายไตรมาสไว้ในเอกสารที่มีโครงสร้างเดียว
สร้างขึ้นเป็นเทมเพลตรายการพร้อมใช้งาน มอบมุมมองที่มีโครงสร้าง เช่น ไทม์ไลน์, แผนงานกานท์ และ ส่วนประกอบแผนการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณทราบเสมอว่างานถัดไปคืออะไรและเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่อย่างไร
เทมเพลตนี้ยังรองรับการติดตามประสิทธิภาพและการประสานงานข้ามสายงาน คุณสามารถสร้างมุมมองสำหรับสายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย หรือทีมที่แตกต่างกันได้
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วิเคราะห์ความก้าวหน้าและปรับปรุงกลยุทธ์ผ่านแดชบอร์ดเพื่อประสานเป้าหมายกับการตลาดและการดำเนินงาน
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละกลยุทธ์ CRM โดยใช้ มุมมอง Gantt และปฏิทิน
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านงานย่อยและการมอบหมายงาน
- ใช้สรุปโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้อำนวยการ, และผู้บริหารที่วางแผนการเติบโตที่มีโครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับทีม, ระยะเวลา, และผลลัพธ์ที่ต้องการภายในพื้นที่ทำงาน CRM ที่ร่วมมือกันเพียงแห่งเดียว
12. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
การวิเคราะห์แนวโน้มของประสิทธิภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการขาย.เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpมีรูปแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการรายงานประสิทธิภาพการขายรายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน.
แผนภูมิ ตาราง และฟิลด์แบบไดนามิกช่วยในการแสดงภาพความก้าวหน้าและเน้นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
ไม่ว่าคุณจะกำลังวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง, ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขาย, หรือตรวจสอบแนวโน้มการชนะ/แพ้, แบบฟอร์มนี้จะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสรุปที่น่าสนใจ, พร้อมสำหรับผู้บริหาร.
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามภูมิภาค, ความสำเร็จ, ไตรมาส, และอื่น ๆ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ไตรมาสการขาย และ ภูมิภาคการขาย
- เข้าถึงมุมมองต่าง ๆ เพื่อรายงานตามปี, เดือน, หรือประเภทสินค้า/บริการ
- ไฮไลต์ KPI เช่น อัตราการชนะ, ความเร็วของท่อการขาย, และรายได้
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้วยแดชบอร์ดและไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้าง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การขาย, ผู้จัดการ, และทีมปฏิบัติการที่รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และต้องการสร้างรายงานการขายที่สม่ำเสมอและมีข้อมูลสนับสนุนจากข้อมูลในทุก ๆ วงจรและทีม
🔎 คุณทราบหรือไม่? มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของแพลตฟอร์ม CRM บนมือถือ โดยธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้มีการเติบโตถึง 150%ในการบรรลุเป้าหมายการขายของพวกเขา
13. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
กิจกรรมการขายรายวันต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความเร่งรีบเทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpติดตามข้อมูลการขายจากทุกมุมมอง: ตามผลิตภัณฑ์, ตามทีม, และตามช่วงเวลา
มุมมองเช่น ปริมาณการขายต่อเดือน และ สถานะการขายต่อสินค้า ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของระบบขายของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรักษาข้อมูลให้สะอาด ทันสมัย และสวยงามทางสายตา
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยบันทึกการโทร, แท็กสถานะ, บันทึกข้อตกลง, และการดำเนินการที่มีการบันทึกเวลาเพื่อการติดตามอย่างสมบูรณ์ ทีมสามารถปรับแต่งฟิลด์ให้สอดคล้องกับข้อมูล CRM, สร้างการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล, และแสดงข้อมูลประสิทธิภาพรายวันผ่านแผนภูมิหรือวิดเจ็ต
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามต้นทุนต่อหน่วย, ผลตอบแทน, การจัดส่ง, และอัตรากำไรด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ค่าจัดส่ง และ เป้าหมายกำไร
- ระบุจุดที่ลูกค้าลดลงและความล่าช้าของกระบวนการอย่างรวดเร็ว
- บันทึกและติดตามการดำเนินการขายประจำวันพร้อมเวลาที่บันทึก
- วิเคราะห์แนวโน้มและคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายภายใน, ผู้จัดการ SDR, และทีมที่ต้องการความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน พร้อมกับการจัดการประสิทธิภาพของบุคคลและทีม, การวัดผลลัพธ์, และการเพิ่มประสิทธิภาพการขายผ่านการติดตามข้อมูลที่มีระบบ.
14. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
ทุกการโทรมีคุณค่า—หากถูกบันทึกอย่างถูกต้องเทมเพลตการโทรขายของ ClickUpช่วยให้ตัวแทนบันทึกผลลัพธ์ของการสนทนา แนบบันทึกการโทร และกำหนดการดำเนินการติดตามผล ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อและวันที่โทรช่วยให้กระบวนการ CRM ของคุณชัดเจน มีความรับผิดชอบ และง่ายต่อการดำเนินการ ดังนั้น ไม่มีลูกค้าเป้าหมายที่หายไป
การโทรสามารถจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ (แนะนำ, สาธิต, เจรจา) และเชื่อมโยงกับดีลหรือผู้ติดต่อได้ การมีข้อมูลที่จัดโครงสร้างไว้อย่างดีนี้ช่วยให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการพูดซ้ำ และ ช่วยให้การดำเนินงานผ่านกระบวนการขายเร็วขึ้น
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รับภาพรวมของการโทรขายของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วย มุมมองสรุป
- ติดตามการโทรขายตามสถานะด้วยระบบท่อการขายที่มีโครงสร้างและบันทึกการโทร
- บันทึกข้อมูลติดต่อร้านค้า บันทึกการโทร และกำหนดการติดตามผลไว้ในที่เดียว
- มอบหมายงานติดตามผลและจัดการผลลัพธ์ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- จัดระเบียบการเข้าถึงของคุณโดยใช้มุมมองที่สร้างขึ้นเพื่อความชัดเจนและแรงผลักดัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนพัฒนาการขาย, ทีมออกหาลูกค้า, และผู้ฝึกอบรมที่วิเคราะห์ข้อมูลการโทรซึ่งต้องการติดตามความพยายามในการติดต่อ, จัดการการติดตามผล, และปรับปรุงผลลัพธ์จากการโทรของลูกค้าทุกครั้ง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินวงจร CRM อย่างมีประสิทธิภาพ ทำตามขั้นตอนสำคัญเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดี:
- ระบุลูกค้าเป้าหมาย: ระบุลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งตรงกับโปรไฟล์ที่คุณต้องการ ✅
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย: กำหนดว่าลูกค้าเป้าหมายใดพร้อมและน่าจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง ✅
- บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย: สร้างความสัมพันธ์และมอบคุณค่าจนกว่าพวกเขาจะพร้อมซื้อ ✅
- ปิดการขาย: นำพาผู้มุ่งหวังผ่านขั้นตอนสุดท้ายสู่การเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ ✅
- ให้การสนับสนุนลูกค้า: มอบบริการที่ยอดเยี่ยมหลังการซื้อเพื่อสร้างความภักดีและการสนับสนุน ✅
15. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUpจัดระเบียบแต่ละขั้นตอนของวงจรการขายในรูปแบบที่เน้นงานเป็นฐานในหน้าเดียว ซึ่งแสดงกระบวนการขายของคุณอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
มันจัดกิจกรรมให้เป็นสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง พร้อมด้วย เวิร์กโฟลว์แบบภาพ ที่ช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันระหว่างบทบาทต่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น
แต่ละขั้นตอนมีรายการตรวจสอบงาน จุดอนุมัติ และลิงก์ทรัพยากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการ จัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและทำให้พนักงานที่มีประสบการณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานที่ทำเป็นประจำ เช่น การติดตามผลและการอัปเดตสถานะ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกย่อยขั้นตอนการขายเป็นรายละเอียดระดับงานพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
- ใช้ มุมมอง Gantt, บอร์ด และปฏิทิน เพื่อติดตามไทม์ไลน์และการติดตามผล
- จัดเก็บข้อมูลติดต่อ อีเมล คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และบันทึกการโทร พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ระบุจุดคอขวดในกระบวนการและตรวจสอบความคืบหน้าของงานในแดชบอร์ดเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขาย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมศักยภาพทีมงาน, และทีมที่กำลังสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถขยายได้ เพื่อมาตรฐานกระบวนการขายและเพิ่มความชัดเจนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นพบไปจนถึงการปิดการขาย
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณด้วย ClickUp
หากคุณกำลังจัดการเครื่องมือหลายอย่างสำหรับ CRM, การอัปเดตโครงการ, การรายงาน, และการสื่อสารกับลูกค้า คุณกำลังเสียเวลาอยู่ ขณะที่ Asana มีเทมเพลต CRM ที่ให้จุดเริ่มต้นที่ดีClickUpมอบแพลตฟอร์มเดียวเพื่อจัดการทุกแง่มุมของการดำเนินงานขายของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นจากศูนย์หรือปรับปรุงระบบปัจจุบันของคุณ ClickUp ช่วยให้การปิดดีล รักษาลูกค้า และขยายเครื่องยนต์สร้างรายได้ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ มอบหมายลูกค้าเป้าหมาย ติดตามสถานะการเจรจา และตรวจสอบประสิทธิภาพจากแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ดังนั้น ทุกขั้นตอนการทำงาน ทุกการติดต่อ ทุกการขาย จะอยู่ในที่เดียว
เริ่มต้นใช้งานฟรีวันนี้และดูว่า ClickUp สามารถจัดการ CRM ของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม!