15 แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมฟรีเพื่อทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย

การจัดการการเช็คเอาท์ของแขกอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ โดยเฉพาะเมื่อใบเสร็จขาดรายละเอียดหรือดูไม่เป็นมืออาชีพ
เจ้าของโรงแรมมักประสบปัญหาในการสร้างใบเสร็จที่สม่ำเสมอและถูกต้องซึ่งสะท้อนทุกธุรกรรมอย่างครบถ้วน ผู้เข้าพักคาดหวังหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจนสำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทางธุรกิจหรือบันทึกส่วนตัว และใบเสร็จที่มีรูปแบบไม่เหมาะสมจะสร้างความประทับใจในทางลบ
แต่เจ้าของโรงแรมมักประสบปัญหาในการสร้างใบเสร็จที่สม่ำเสมอและถูกต้องซึ่งสะท้อนทุกธุรกรรมอย่างแม่นยำ เทมเพลตใบเสร็จของโรงแรมช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยนำเสนอรูปแบบที่พร้อมใช้งานซึ่งมีองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด
ไม่ว่าคุณจะดำเนินกิจการโรงแรมขนาดเล็กหรือโรงแรมขนาดใหญ่ การมีเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยประหยัดเวลาและสร้างความไว้วางใจกับแขกของคุณ เราสำรวจ 15 เทมเพลตที่ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้โรงแรมเป็นเรื่องง่ายอย่างถึงที่สุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ข้อผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้อาจทำให้ต้นทุนการ ประมวลผลเพิ่มขึ้นถึง 20%
อะไรคือแบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรม?
แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับมอบหลักฐานการชำระเงินให้แก่ผู้เข้าพักหลังจากการเข้าพักเสร็จสิ้น ช่วยโรงแรมในการนำเสนอสรุปค่าใช้จ่าย วันที่ และบริการที่มอบให้อย่างเป็นมืออาชีพ
นี่คือองค์ประกอบมาตรฐานของแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินโรงแรม:
- รายละเอียดโรงแรม: ประกอบด้วยชื่อบริษัท, ที่อยู่, หมายเลขติดต่อ, และโลโก้เพื่อการระบุตัวตนที่ง่าย
- ข้อมูลผู้เข้าพัก: ระบุชื่อเต็ม ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อของผู้เข้าพักเพื่อการบันทึกข้อมูล
- หมายเลขการจอง: ให้หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันเพื่อติดตามการทำธุรกรรม
- วันเช็คอินและเช็คเอาท์: แสดงระยะเวลาการเข้าพักและเวลาเช็คเอาท์ของแขก
- ค่าห้อง: รายละเอียดอัตราค่าห้อง, หมายเลขห้อง, จำนวนวัน, และค่าห้องทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: ระบุค่าใช้จ่ายของอาหาร, ที่จอดรถ, หรือบริการอื่น ๆ ที่ใช้
- ภาษีและค่าธรรมเนียม: แยกประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- จำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระ: สรุปยอดคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมดแล้ว
- วิธีการชำระเงิน: ระบุว่าการชำระเงินดำเนินการผ่านเงินสด บัตร หรือออนไลน์
- ลายเซ็นผู้มีอำนาจ: ยืนยันความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินด้วยลายเซ็นของเจ้าหน้าที่หรือตราประทับดิจิทัล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมดี?
แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมที่ดีควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและครอบคลุมข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่แขกและพนักงานโรงแรมจำเป็นต้องทราบ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา:
- รายละเอียดสำคัญ: เลือกเทมเพลตที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือข้อผิดพลาด
- รูปแบบที่เรียบง่าย: ใช้แม่แบบที่มีรูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบซึ่งทำให้ใบเสร็จอ่านและเข้าใจได้ง่าย
- พื้นที่สร้างแบรนด์: เลือกเทมเพลตใบเสร็จโรงแรมที่ให้คุณเพิ่มโลโก้ ชื่อ และสีของโรงแรมของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน
- ยอดรวมที่เน้น: เลือกเทมเพลตที่มีส่วนที่เน้นสำหรับยอดรวมเพื่อให้แขกสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว
- ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกแม่แบบใบเสร็จโรงแรมที่มีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อความเพิ่มเติม เช่น นโยบายการคืนเงินหรือข้อความขอบคุณ
แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมชั้นนำ
แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมควรช่วยให้การสร้างและการจัดการใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นี่คือรายการแม่แบบใบเสร็จโรงแรมฟรีจากClickUp แอป ทุกอย่าง สำหรับการทำงาน และแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้และรับรองการดำเนินงานที่ราบรื่นและประสบการณ์ที่ดีแก่แขก
1. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp สำหรับโรงแรม
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUp สำหรับโรงแรมเป็นใบเสร็จรับเงินที่เรียบง่ายซึ่งจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อของลูกค้า อีเมล ชั่วโมงบริการ จำนวนเงิน ประเภทการชำระเงิน และบันทึกเพิ่มเติม
เทมเพลตนี้ยังมีตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติสำหรับการส่งการแจ้งเตือนและการทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ว่าชำระแล้ว ซึ่งช่วยลดการติดตามงานด้วยตนเองและปรับปรุงกระแสเงินสด บันทึกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสามารถค้นหาและส่งออกได้เพื่อการกระทบยอดทางบัญชี
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ติดตามสถานะการชำระเงินและบัญชีที่ค้างชำระ
- เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับข้อมูลการจองและโปรไฟล์ผู้เข้าพักโดยตรง
- ทำให้การติดตามเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการชำระเงินล่าช้า
- จัดเรียงใบแจ้งหนี้ตามลูกค้าและวันที่ครบกำหนดชำระเพื่อให้ติดตามได้ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการแผนกต้อนรับ และทีมการเงินที่กำลังมองหาวิธีจัดการและสร้างใบแจ้งหนี้ลูกค้าอย่างชาญฉลาดและเป็นระบบ ด้วยเทมเพลตใบเสร็จรับเงินสำหรับที่พัก
📣 เสียงจากลูกค้า: นี่คือสิ่งที่ Ansh Prabhakar, นักวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ Airbnb, ได้กล่าวถึงการใช้ ClickUp:
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, ตัวเลือกการคิดสร้างสรรค์, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าตาผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
2. แม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUp
เมื่อโรงแรมให้บริการแก่การจัดงานองค์กรหรือการจองเป็นกลุ่ม การส่งใบเสนอราคาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง.แบบฟอร์มคำขอใบเสนอราคา (RFQ) ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เช่น ห้องบล็อก, บริการอาหาร, สถานที่จัดงาน, และคำขอพิเศษ ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง.
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- จับรายการทั้งหมดของคำขอใบเสนอราคาของกลุ่มและบริษัท
- ติดตามคำเสนอราคาตามสถานะเพื่อความโปร่งใสของกระบวนการ
- แนบสัญญา ข้อเสนอ หรือเมนูไว้ในที่เดียวเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขาย
- จัดระเบียบใบเสนอราคาตามลูกค้า ประเภทรายการ หรือวันที่ส่ง เพื่อการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้น
- ตารางที่จัดไว้โดยเฉพาะช่วยรักษาข้อมูลลูกค้า รวมถึงรายการที่ใช้ทั้งหมด บริการที่ใช้ และข้อมูลผู้เข้าพัก
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของโรงแรม ผู้ประสานงานโครงการ และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการวิธีจัดการใบเสนอราคาจากผู้ขายที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
🎥 ดู: วิธีสร้างใบแจ้งหนี้ใน ClickUp
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบใบเสนอราคาธุรกิจฟรีใน Word และ Excel
3. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
ใบแจ้งหนี้สามารถหลุดรอดสายตาได้ง่าย โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีงานยุ่งในธุรกิจบริการClickUp Invoice Tracking Templateเป็นสมุดบัญชีกลางที่ติดตามเอกสารการเรียกเก็บเงินทุกฉบับตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้จนถึงการชำระเงิน ช่วยคุณจัดการกับลูกค้าหลายรายและบริการต่างๆ ในขณะที่ยังคงควบคุมการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดหมวดหมู่ใบแจ้งหนี้ตามลูกค้า, การจอง, หรือสถานะการชำระเงิน และกรองมุมมองเพื่อดูรายละเอียดแบบจุลภาค. เทมเพลตนี้ยังช่วยคุณสร้างรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือน ทำให้การตรวจสอบบัญชีและติดตามแนวโน้มรายได้ง่ายขึ้น.
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- แชร์รายงานสดกับทีมการเงินหรือเจ้าของทรัพย์สิน
- ตั้งเวลาทำงานซ้ำเพื่อเตรียมและส่งใบแจ้งหนี้ตามกำหนด
- สร้างระบบจัดการใบแจ้งหนี้แบบลากและวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ยังไม่ชำระ, ล่าช้า, และชำระแล้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างถูกต้อง
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ทีมการเงินของโรงแรม, และธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการตรวจสอบและจัดการใบแจ้งหนี้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brainเพื่อปรับปรุงการสร้างใบแจ้งหนี้และติดตามสถานะของใบแจ้งหนี้ นี่คือตัวอย่างเมื่อขอให้ ClickUp Brain สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับแขกมืออาชีพ:
4. แม่แบบแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้จากลูกค้าโดยตรง และจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในบอร์ดกลางที่เดียว
มันช่วยให้คุณติดตามแต่ละขั้นตอนของกระบวนการชำระเงินได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่คำขอบริการใหม่ไปจนถึงการยืนยันการชำระเงิน ด้วยการไหลของข้อมูลที่ชัดเจน การเข้ารหัสที่ปลอดภัยช่วยปกป้องข้อมูลลูกค้า ในขณะที่ช่องข้อมูลเฉพาะช่วยให้คุณรักษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น อัตราค่าบริการ ลิงก์ใบเสร็จรับเงิน และช่องทางการชำระเงิน
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- สร้างแบบฟอร์มการชำระเงินที่ปลอดภัยและมีแบรนด์ของคุณเอง และแนบไปกับใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการจอง
- สร้างเส้นทางการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดการชำระเงิน
- จัดประเภทการชำระเงินตามวิธีการ—เงินสด, บัตร, หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร
- จัดระเบียบใบแจ้งหนี้ตามลูกค้าและบริษัทเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินของโรงแรม, ผู้ให้บริการ, และผู้เชี่ยวชาญด้านงานธุรการที่ต้องการวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรวบรวมและจัดการข้อมูลการชำระเงิน.
📮ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าอาจเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึก
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเพิ่มขึ้นได้: เพียงแค่สองชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และ ClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
5. แม่แบบประวัติการชำระเงินของ ClickUp
ความโปร่งใสในการชำระเงินช่วยสร้างความไว้วางใจกับแขกและทำให้การกระทบยอดง่ายขึ้น.แบบฟอร์มประวัติการชำระเงินของ ClickUpช่วยให้คุณเก็บบิลและเงินชำระไว้เป็นระเบียบและสามารถติดตามได้ง่าย.
ด้วยกระดานภาพ, การคัดแยกอัตโนมัติ, และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, เทมเพลตนี้ช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง. การบันทึกการชำระเงินแต่ละรายการจะประกอบด้วยวันที่, วิธีการชำระเงิน, รหัสอ้างอิง, และรายละเอียดการจองที่เกี่ยวข้อง. ประวัติการชำระเงินนี้สามารถค้นหาได้ตามชื่อผู้เข้าพักหรือช่วงวันที่เพื่อช่วยในการรายงานและการตรวจสอบ.
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- เชื่อมโยงธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
- ใช้บันทึกเพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือยืนยันยอดคงเหลือ
- รักษาบันทึกที่สมบูรณ์ของบริการโรงแรมทั้งหมดที่ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละราย
- ติดตามประวัติการชำระเงินเพื่อระบุรูปแบบและปรับปรุงกระแสเงินสด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโรงแรม, ทีมการเงิน, และผู้ประสานงานบริการที่ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการ, ติดตาม, และวิเคราะห์ประวัติการชำระเงิน.
6. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp
การจัดการการเงินของโรงแรมเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและมักต้องทำด้วยมือคลิกอัพ แอคเคานต์ติ้ง จอร์นัล เทมเพลตช่วยลดภาระให้กับนักบัญชีของโรงแรมให้คุณมีจุดเริ่มต้นในการติดตามค่าใช้จ่าย รายได้ ภาษี และการปรับปรุงต่าง ๆ ในบัญชีแยกประเภทที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลทางการเงินได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเข้าใจผลการดำเนินงานของโรงแรมของคุณได้
คุณยังสามารถใช้เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนหรือส่งออกข้อมูลสำหรับระบบบัญชีภายนอกได้อีกด้วย
🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายพร้อมหมวดหมู่ที่ชัดเจน
- การปรับและแก้ไขแทร็กเพื่อความโปร่งใส
- เตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นภาษีและการตรวจสอบทางการเงิน
- สร้างการพึ่งพาเพื่อจัดการและปรับปรุงกระบวนการบัญชีของโรงแรมของคุณให้มีประสิทธิภาพ
- รองรับการติดแท็กหมวดหมู่ ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงรายการธุรกรรมตามรายได้จากห้องพัก, อาหารและเครื่องดื่ม, แม่บ้าน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักบัญชีโรงแรม, ทีมการเงิน, และเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการบันทึกทางการเงินรายวันและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจ
7. แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมโดย Jotform
ตามชื่อที่บ่งบอก เทมเพลตใบเสร็จโรงแรมโดย Jotform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเช็คเอาท์และการชำระเงินของโรงแรมคุณด้วยรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ช่วยคุณบันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก ค่าใช้จ่ายห้องพัก และข้อมูลการชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับโลโก้ เงื่อนไข และข้อความขอบคุณ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างหมายเลขใบเสร็จที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทุกธุรกรรมโดยใช้วิดเจ็ตหมายเลขประจำตัวต่อเนื่อง
- สร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของทุกธุรกรรมโรงแรมเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
- ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการชำระเงินและแพลตฟอร์มการจอง
- ช่วยในการสร้างใบเสร็จรับเงินให้เป็นมาตรฐาน พร้อมให้ความยืดหยุ่นสำหรับสถานการณ์การจองที่แตกต่างกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโรงแรม, ทีมงานแผนกต้อนรับ, และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการที่ต้องการเร่งกระบวนการเรียกเก็บเงินและสร้างใบเสร็จที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
📚 อ่านเพิ่มเติม:คำขอชำระเงิน: วิธีขอชำระเงินจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
8. แบบฟอร์มขอคืนเงินมัดจำโรงแรมโดย Jotform
หากไม่มีระบบ การคืนเงินมัดจำอาจใช้เวลานาน แบบฟอร์มขอคืนเงินมัดจำโรงแรมโดย Jotform ช่วยให้แขกสามารถขอคืนเงินมัดจำได้ ในขณะที่พนักงานสามารถบันทึกการอนุมัติและติดตามสถานะการชำระเงินได้
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกัน แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลติดต่อ รายละเอียดบัญชี และเหตุผลในการขอคืนเงิน ทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการปรับแต่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้การจัดการการคืนเงินของแขกเป็นระเบียบเรียบร้อย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามการอนุมัติและระยะเวลาการดำเนินการ และเก็บบันทึกการสื่อสารเกี่ยวกับการคืนเงิน
- ซิงค์คำตอบจากแบบฟอร์มไปยัง CRM ของคุณ หรือส่งออกและพิมพ์ได้ในคลิกเดียว
- เชื่อมต่อกับ Stripe หรือ Square เพื่อรับหรือคืนเงินบัตรเครดิตอย่างปลอดภัย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโรงแรม, ทีมการเงิน, และพนักงานต้อนรับที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการรวบรวมและประมวลผลคำขอคืนเงินมัดจำ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรม
9. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินโรงแรมโดย Template.net
แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมโดย Template.net ช่วยให้คุณบันทึกและนำเสนอค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมทั้งหมดในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงรายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลผู้เข้าพัก
ออกแบบมาเพื่อการพิมพ์และส่งอีเมลอย่างง่ายดาย ปรับแต่งใบเสร็จให้สอดคล้องกับแบรนด์ของโรงแรมคุณ คุณสามารถมอบสำเนาใบเสร็จให้แก่ผู้เข้าพักในรูปแบบเอกสารหรือดิจิทัลได้เพื่อประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่น แบบฟอร์มนี้รองรับ การแยกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสในทุกการทำธุรกรรม
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างใบเสร็จที่มีแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและเก็บสำเนาดิจิทัลไว้สำหรับบัญชี
- เชื่อมโยงและแก้ไขได้อย่างราบรื่นโดยใช้ MS Word หรือ Google Docs
- รวมคำอธิบายบริการพร้อมจำนวน, ราคา, และยอดรวมสำหรับแต่ละรายการ เช่น อัตราค่าห้องพัก
🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานโรงแรม, ทีมต้อนรับ, และแผนกบัญชีที่ต้องการสร้างและกรอกใบเสร็จที่ถูกต้องและมีแบรนด์สำหรับแขก.
🔎 คุณรู้หรือไม่? ในสมัยโบราณ คนใช้ไม้ขีดเพื่อบันทึกตัวเลข ปริมาณ และข้อความ
🎁 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการบัญชี (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
10. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินโรงแรมโดย Template.net
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินโรงแรมโดย Template.net นำเสนอรูปแบบที่สะอาดสำหรับการบันทึกธุรกรรมเงินสดอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยส่วนวันที่ จำนวนเงิน วัตถุประสงค์การชำระเงิน และช่องสำหรับลายเซ็น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลการติดต่อของแขก, บริการที่ได้รับ, ภาษีที่เกี่ยวข้อง, และข้อมูลการชำระเงิน—ทั้งหมดในใบเสร็จที่สามารถพิมพ์ได้หรือแชร์ได้. ผลที่ได้คือคุณปรับปรุงประสบการณ์ของแขกด้วยข้อมูลที่ปรับแต่งตามบุคคล และรักษาความสม่ำเสมอในใบเสร็จทุกใบ.
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ให้แขกได้รับหลักฐานการชำระเงินอย่างมืออาชีพ
- เพิ่มความคิดเห็นเพื่อบันทึกการปรับเปลี่ยนหรือคำขอพิเศษ
- ใช้ภาพหรือองค์ประกอบของแบรนด์เพื่อทำให้ใบเสร็จมีความน่าสนใจมากขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมต้อนรับที่แผนกต้อนรับของโรงแรมและพนักงานบิลลิ่งที่ต้องการสร้างใบเสร็จรับเงินที่เป็นมืออาชีพและเป็นมิตรกับแขกได้อย่างง่ายดาย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ดีที่สุด (รีวิว & ราคา)
11. แม่แบบใบเสร็จรับเงินโรงแรมอย่างเป็นทางการพร้อมตราสินค้าโดย Canva
แม่แบบใบเสร็จรับเงินโรงแรมอย่างเป็นทางการโดย Canva ผสมผสานการออกแบบที่หรูหราเข้ากับการบันทึกข้อมูลที่ใช้งานได้จริง สร้างใบเสร็จที่เสริมสร้างแบรนด์ของคุณ ใช้สำหรับบันทึกทุกรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ รวมถึงข้อมูลผู้เข้าพัก บริการ และสรุปการชำระเงิน
เนื่องจากเป็นเทมเพลตของ Canva คุณสามารถปรับแต่งแบบอักษร สี และไอคอนได้อย่างง่ายดาย เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของโรงแรมคุณและมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันแก่ผู้เข้าพัก
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กรุณาใส่รายละเอียดการติดต่อของโรงแรมสำหรับข้อสงสัยหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับการเข้าพัก
- ร่วมมือกับทีมของคุณในการแก้ไขและอนุมัติแบบเรียลไทม์
- เพิ่มลิงก์และความคิดเห็นโดยตรงบนใบเสร็จเพื่อความชัดเจนและการประสานงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโรงแรม, ทีมออกแบบ, และพนักงานแผนกต้อนรับที่ต้องการสร้างใบเสร็จที่มีแบรนด์และมืออาชีพซึ่งช่วยเพิ่มความไว้วางใจของแขกและส่งเสริมการร่วมมือในทีม
12. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจองโรงแรมโดย Template.net
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจองโรงแรมโดย Template.net ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลการชำระเงินสำหรับบริการทั้งหมดที่แขกใช้ระหว่างการเข้าพักและข้อมูลติดต่อเพื่อการสื่อสารที่สะดวก
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ช่วยให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรวมรายละเอียดการจองเข้ากับการแยกประเภทการชำระเงินอย่างละเอียด ประกอบด้วยช่องสำหรับอัตราค่าห้องพัก ภาษี เงินมัดจำ และคำแนะนำในการชำระเงิน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- โปรดระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมรายละเอียดการชำระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
- ชี้แจงกำหนดเวลาการชำระเงินและนโยบายการฝากเงิน
- ปรับแต่งสำหรับการจองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมต้อนรับที่แผนกต้อนรับของโรงแรมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีที่ต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดครบถ้วน มีแบรนด์ของตนเอง ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนและความพึงพอใจให้กับแขก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ฟรีเพื่อทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
13. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าโดย Vyapar
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินล่วงหน้า โดย Vyapar เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นอย่างมืออาชีพสำหรับบันทึกเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าและซัพพลายเออร์ ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจที่ดีต่อธุรกิจของคุณ
แม่แบบนี้ให้รูปแบบสำหรับการรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ชื่อธุรกิจ ข้อมูลลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ และรายการค่าใช้จ่าย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
- เสนอวิธีการชำระเงินหลายรูปแบบ รวมถึงเงินสด เช็ค การโอนเงินผ่านธนาคาร และการชำระเงินออนไลน์
- ใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของโรงแรม, ทีมการเงิน, และผู้จัดการบัญชีที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าอย่างมืออาชีพ และรักษาบันทึกทางการเงินที่ปลอดภัยและโปร่งใส
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:39% ของโรงแรมต้องเผชิญกับปัญหาการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการขาดโครงสร้าง การทำงานอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล
14. แบบฟอร์มยืนยันการจองโดย bnbholiday
เทมเพลตยืนยันการจองโดย bnbholiday เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเช่าที่พักในวันหยุด, บ้านพักตากอากาศ, และโรงแรมขนาดเล็กที่ต้องการจัดการการจองอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะบันทึกคำขอจองลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน
แขกสามารถรับรายละเอียดการจองของตนได้ รวมถึงเงินมัดจำที่ชำระแล้วและยอดคงเหลือที่ต้องชำระ ซึ่งช่วยลดความสับสนเมื่อมาถึงและช่วยให้การเช็คอินเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าพัก เช่น เวลาเช็คอินหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
- พิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสารยืนยันเป็นไฟล์ PDF เพื่อความสะดวกในการแชร์
- สร้างส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลโรงแรมและข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของโรงแรมขนาดเล็ก, ผู้ให้บริการที่พักพร้อมอาหารเช้า (B&B), และผู้จัดการทรัพย์สินที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการยืนยันการจองและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าพัก
15. แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินการจองบ้านพักตากอากาศ โดย AllBusinessTemplates
แบบฟอร์มใบเสร็จการจองบ้านพักตากอากาศโดย AllBusinessTemplates ช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้การเช่าที่ดูเป็นมืออาชีพและสม่ำเสมอได้อย่างง่ายดาย ด้วยส่วนที่จัดไว้สำหรับรายละเอียดการจอง ค่าบริการ และข้อมูลการเข้าพัก แบบฟอร์มนี้รับประกันความโปร่งใสสำหรับการเช่าที่พักระยะสั้น
นอกจากนี้ ตัวเลือกชุดสีที่นำเสนอช่วยเสริมลุคที่ดูเรียบร้อยและทันสมัย ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของแขกของคุณ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เพิ่มบันทึกสำหรับเจ้าของบ้านเพื่อแบ่งปันคำแนะนำพิเศษหรือการอัปเดต
- บันทึกประวัติการฝากและชำระเงินอย่างชัดเจน
- ให้แขกได้รับบันทึกการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของที่พักให้เช่า, เจ้าของโมเต็ล, ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์, และโฮสต์ที่ต้องการมอบใบเสร็จการจองที่เป็นระเบียบและมีแบรนด์ให้กับแขกของพวกเขา
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายงานค่าใช้จ่ายใน Excel
ทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้โรงแรมของคุณราบรื่นด้วย ClickUp
แบบฟอร์มใบเสร็จโรงแรมช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้ของคุณเป็นระเบียบ สม่ำเสมอ และดูเป็นมืออาชีพ แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้นโดยรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp การจัดการใบแจ้งหนี้โรงแรมก็ยิ่งง่ายขึ้น
คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และ ClickUp Brain เพื่อรับรองกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ที่ราบรื่น นอกจากนี้ เนื่องจาก ClickUp มีบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน คุณสามารถรักษาระบบการออกใบแจ้งหนี้ให้รวมศูนย์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยปรับปรุงทั้งความถูกต้องของการบัญชีและความพึงพอใจของแขก
ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของโรงแรมคุณตั้งแต่ต้นจนจบ