ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฟรีสำหรับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการ

การข้ามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่—จนกระทั่งคุณติดอยู่ในข้อพิพาทโดยไม่มีกฎหมายคุ้มครองเลย
ตั้งแต่การล่าช้าในการชำระเงินไปจนถึงการใช้เนื้อหาอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจเสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายและทางการเงินซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการทำข้อตกลงที่ง่าย ๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแพลตฟอร์ม SaaS, ดำเนินเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, หรือเปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ การกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและมีผลผูกพันทางกฎหมายตั้งแต่ต้นจะช่วยปกป้องทั้งสองฝ่าย
แต่การเขียนเอกสารทางกฎหมายฉบับเต็มไม่ใช่สิ่งที่ผู้ก่อตั้งชื่นชอบนัก
นั่นคือจุดที่เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฟรีของเราเข้ามาช่วย—ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณจัดการธุรกิจของคุณ ส่วนเรื่องกฎหมายที่น่าเบื่อเหล่านี้ให้เทมเพลตของเราจัดการเอง มาเริ่มกันเลยดีกว่า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มคืออะไร?
เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ร่างไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุกฎที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการดิจิทัลใดๆ ช่วยกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของผู้ใช้ จำกัดความรับผิดของบริษัท และอธิบายสิทธิและความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย
หากคุณให้บริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ อาจรวมถึงข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้ปลายทาง (EULA)
เทมเพลตเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา, เงื่อนไขการชำระเงิน, เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น, กระบวนการสร้างบัญชี, ข้อกำหนดการยกเลิก, และกฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้แม่แบบช่วยให้คุณไม่พลาดข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็น พร้อมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เทมเพลตClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณหรือภูมิภาคที่คุณดำเนินงาน คุณยังสามารถแก้ไขเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับบทบัญญัติที่เหลืออยู่ เพื่อให้ข้อตกลงของคุณยังคงมีผลบังคับใช้ได้หากส่วนใดส่วนหนึ่งถูกยกเลิก
20+ แบบฟอร์มข้อกำหนดและเงื่อนไข
หากคุณต้องการประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง การมีเทมเพลตข้อตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สามารถเปลี่ยนเกมของคุณได้
ด้านล่างนี้คือตัวเลือกที่มั่นคงจากClickUp แอปพลิเคชัน ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่จะช่วยคุณสร้างเงื่อนไขที่สามารถทนต่อการตรวจสอบได้
1. เทมเพลตข้อกำหนดการให้บริการของ ClickUp
เทมเพลตข้อกำหนดการให้บริการของ ClickUpมอบโครงสร้างที่พร้อมแก้ไขซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญต่าง ๆ เช่น ขอบเขตการให้บริการ ข้อจำกัด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบ และสิทธิของผู้ใช้
ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับธุรกิจที่เน้นสินค้าหรือบริการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายอย่างลึกซึ้ง. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ตามสัญญาทางกฎหมาย.
สร้างขึ้นภายในClickUp Docs, มันผสานรวมกับคุณสมบัติการติดตามโครงการ, คุณสามารถมอบหมายการอัปเดต, ร่วมงานกับทีมของคุณ, และแม้กระทั่งอัตโนมัติการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของคุณ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญสำหรับข้อตกลงการให้บริการที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- รวมภาษาทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขได้ เหมาะสำหรับหลายอุตสาหกรรม
- สนับสนุนความโปร่งใสของลูกค้าและการบังคับใช้นโยบายของแพลตฟอร์ม
- เข้าถึงข้อความแจ้งเตือนในตัวสำหรับข้อกำหนดการแจ้งล่วงหน้าและข้อกำหนดการยกเลิก
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม SaaS, เอเจนซี่ หรือผู้ก่อตั้งเดี่ยวที่กำลังสร้างหน้าเงื่อนไขแรกของพวกเขา
นี่คือสิ่งที่ Siobhan Wheelan หัวหน้า & ที่ปรึกษา ClickUp ที่ผ่านการตรวจสอบจาก SDW Consultant กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง โดยมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ซึ่งช่วยให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกัน และทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเราได้ การใช้เทมเพลต ระบบอัตโนมัติ และการตั้งค่าการทำงานให้เป็นระบบอย่างถูกต้อง ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านประสิทธิภาพและการสื่อสาร
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง โดยมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ซึ่งช่วยให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกัน และทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเราได้ การใช้เทมเพลต ระบบอัตโนมัติ และการตั้งค่าการทำงานให้เป็นระบบอย่างถูกต้อง ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านประสิทธิภาพและการสื่อสาร
2. แม่แบบข้อตกลงบริการทั่วไปของ ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงบริการทั่วไปของ ClickUpช่วยให้คุณร่างสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งระบุขอบเขตบริการ ระยะเวลาการส่งมอบ และเงื่อนไขการชำระเงิน โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับงาน เป้าหมาย และการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในสายตาและสามารถตรวจสอบได้
แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเงื่อนไขที่สามารถปรับขนาดได้ตามธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการแบบโครงการหรืองานบริการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ตารางเพื่อวางแผนบริการ, ระยะเวลา, และความรับผิดชอบ
- กำหนดความเป็นเจ้าของให้กับส่วนต่างๆ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและงาน
- ครอบคลุมไทม์ไลน์, ค่าตอบแทน, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, และการรักษาความลับ
- รวมข้อกำหนดที่สามารถแก้ไขได้สำหรับการระงับข้อพิพาทหรือการยกเลิก
- ให้โครงสร้างสำหรับการระบุบทบาทและความรับผิดชอบ รายละเอียดข้อกำหนดการรักษาความลับ และกำหนดกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท
- ทำหน้าที่เป็นข้อตกลงหลักที่สามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งคุณสามารถทำสำเนาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการให้บริการลูกค้าแต่ละรายใหม่
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, และเอเจนซี่ที่จัดการสัญญาบริการหลายขั้นตอน
3. แม่แบบจดหมายข้อตกลง ClickUp
เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUpมอบเอกสารที่สะอาดและแก้ไขได้เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน บทบาท ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลงระยะสั้นหรือความร่วมมือที่ยังคงต้องการความชัดเจนและความแน่นอนทางกฎหมาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้เนื้อหาสั้นกระชับแต่ยังคงครอบคลุมสิ่งจำเป็น ได้แก่ ขอบเขตของงาน ระยะเวลา การชำระเงิน และความคาดหวังร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีหมายเหตุที่เป็นประโยชน์เพื่อแนะนำผู้ใช้ในการเขียนข้อกำหนดที่ชัดเจน ตั้งแต่เงื่อนไขการชำระเงิน ความรับผิดชอบ ไปจนถึงข้อกำหนดการยกเลิกสัญญา
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ระบุความคาดหวังทีละบรรทัดด้วยโครงสร้างที่มีอยู่ในตัว
- รักษาความสอดคล้องของทุกขั้นตอนของข้อตกลงโดยใช้การอัปเดตสถานะ
- จัดทำข้อตกลงด้วยวาจาให้เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารที่ชัดเจนและเข้าถึงได้
- กำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในโครงการระยะสั้นหรือโครงการที่ไม่เป็นทางการ
- รวบรวมลายเซ็นดิจิทัลได้อย่างง่ายดายผ่านการผสานระบบ และติดตามการแก้ไขข้อตกลงและประวัติการอนุมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์, ที่ปรึกษา, หุ้นส่วนขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, หรือทีมที่ทำงานในโครงการที่มีขอบเขตชัดเจนกับลูกค้าภายนอก
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เตือนผู้ใช้ว่าพวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลหรือการเรียกเก็บเงิน ระบุกิจกรรมที่ห้ามไว้อย่างชัดเจน เช่น การดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การส่งสแปม หรือการวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นทางกฎหมายที่อาจคลุมเครือ
4. แม่แบบสัญญาฟรีแลนซ์ ClickUp
ฟรีแลนซ์มักต้องรับงานจากลูกค้าหลายรายพร้อมกัน ทำให้การมีสัญญาที่รัดกุมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแม่แบบสัญญาฟรีแลนซ์ของ ClickUpช่วยให้ผู้ทำงานอิสระสามารถปกป้องผลงานของตนด้วยข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎหมายและแก้ไขได้ง่าย
มันถูกสร้างมาเพื่อความเร็ว—โหลดเข้า ClickUp Docs และเชื่อมต่อกับการติดตามงาน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือเมื่อจัดการงานที่ต้องส่ง กำหนดเวลา หรือเงื่อนไขการชำระเงิน
เทมเพลตนี้แบ่งสัญญาออกเป็นส่วนที่สามารถแก้ไขได้สำหรับขอบเขตงาน ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา เงื่อนไขการยกเลิก และข้อกำหนดการรักษาความลับ คุณสามารถให้ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติ เพิ่มงานให้ผู้เกี่ยวข้องในการอัปเดตสัญญา และตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าการลงนามจะเกิดขึ้นตรงเวลา
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมระยะเวลาการแก้ไขและการอนุมัติเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงาน
- กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ การแก้ไข และกำหนดเวลา
- ทำซ้ำได้ง่ายสำหรับการมีส่วนร่วมแต่ละครั้งใน CRM ฟรีแลนซ์ของคุณ
- จัดโครงสร้างขอบเขตของงานและผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยบล็อกงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ, นักพัฒนา, นักเขียน, และฟรีแลนซ์ที่ทำงานทางไกลที่ต้องการทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ปกป้องสิทธิ์ของตน
5. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อจัดการทุกรายละเอียด—ตั้งแต่การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่ต้องการไปจนถึงการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ข้อกำหนดการรักษาความลับ และเงื่อนไขการยกเลิก
เนื่องจากเป็นเทมเพลตที่พัฒนาขึ้นใน ClickUp โดยเฉพาะ จึงมีเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร: การตรวจสอบข้อเสนอ การอนุมัติสัญญา การติดตามความคืบหน้า และการติดต่อกับลูกค้า ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในที่เดียว มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อที่ปรึกษาทำงานอย่างอิสระแต่ต้องการเอกสารในระดับองค์กร
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดทำข้อกำหนดการให้คำปรึกษาที่ซับซ้อนอย่างชัดเจนพร้อมการสนับสนุนทางกฎหมาย
- รวมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและข้อจำกัดความรับผิดได้อย่างง่ายดาย
- รวมการอนุมัติระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้าไว้ในที่ทำงานที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
- ใช้ภารกิจเพื่อแยกย่อยบริการ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา, เอเจนซี่, และบริษัทให้บริการมืออาชีพที่บริหารจัดการลูกค้าหลายรายและสัญญาบริการต่อเนื่อง
6. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
เมื่อธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ การมีข้อตกลงการซื้อและขายที่เป็นทางการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง.แบบฟอร์มข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการให้สัญญาเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการเจรจาทางกฎหมายที่ยาวนาน.
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดซ้ำ, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, หรือสัญญาผู้ขาย-ลูกค้า และรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการเงินและระบบ ERP
สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้โดดเด่นคือความสามารถในการจัดการกับกระบวนการทำงานทั้งหมด—ตั้งแต่การร่างเงื่อนไขของข้อตกลงไปจนถึงการติดตามเป้าหมายหลังการลงนาม—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดเงื่อนไขราคา เงื่อนไขการจัดส่ง และนโยบายการคืนสินค้าอย่างเป็นทางการ
- สร้างไทม์ไลน์และซิงค์เป้าหมายการส่งมอบกับส่วนที่เหลือของกระบวนการดำเนินงานของคุณ
- ใช้มุมมองงานเพื่อติดตามขั้นตอนของสัญญาและการอนุมัติของผู้ซื้อและผู้ขาย
- จัดเตรียมบันทึกการตรวจสอบพร้อมลายเซ็นฝังและประวัติเวอร์ชัน
- บันทึกเงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดสินค้า และข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ผู้ขายออนไลน์, และผู้ให้บริการที่จัดการธุรกรรมจำนวนมากหรือการทำธุรกรรมซ้ำ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อร่างสัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทันที—เพียงป้อนรายละเอียดธุรกิจของคุณ แล้วรับเอกสารทางกฎหมายที่พร้อมแก้ไขได้ในไม่กี่วินาที
7. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่มีการติดต่อสื่อสารกับฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมาอิสระอยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือความสามารถในการเชื่อมโยงทุกส่วนของข้อตกลงกับขั้นตอนการใช้งานจริงภายในระบบ ClickUp ของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดขอบเขตงาน กำหนดเวลา และข้อคาดหวังอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสัญญาและเครื่องมือโครงการ คุณสามารถกำหนดบทบาท สร้างตัวติดตามความคืบหน้า และเชื่อมโยงไฟล์โครงการเข้ากับข้อตกลงของคุณได้โดยตรง ทำให้การเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสเกิดข้อพิพาท
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บสัญญาทางกฎหมายและการส่งมอบโครงการไว้ในที่ทำงานเดียวกัน
- ติดตามสถานะสัญญาตั้งแต่ร่างจนถึงลงนามโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
- กำหนดเส้นตายและงานที่ต้องส่งมอบให้กับผู้รับเหมาโดยใช้การมอบหมายงาน
- จัดเก็บบันทึกข้อมูลการขาย, การสื่อสาร, และบันทึกการชำระเงินไว้ในแดชบอร์ดที่มองเห็นได้เพียงหน้าเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่กำลังจ้างฟรีแลนซ์หรือผู้เชี่ยวชาญแบบสัญญาจ้างในหลายแผนก
8. แม่แบบข้อตกลงการจ้างงาน ClickUp
แบบฟอร์มสัญญาการจ้างงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมการจ้างงานที่มีความรวดเร็ว ซึ่งความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การระบุบทบาทหน้าที่ไปจนถึงรายละเอียดเงินเดือน สวัสดิการ และความคาดหวังในการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถซิงค์กับแดชบอร์ดและกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรไปพร้อมกับการร่างสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเอกสารที่มีความอ่อนไหวได้
นอกจากนี้ สำหรับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ คุณสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณภายใน ClickUp
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเงื่อนไขการจ้างงานและความคาดหวังด้านพฤติกรรมไว้ในเอกสารฉบับเดียว
- ร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรโดยใช้ความคิดเห็นในรายการงานที่มีอยู่ในระบบ
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามสถานะการตรวจสอบในข้อตกลงหลายฉบับ
- จัดเก็บข้อตกลงที่ลงนามไว้พร้อมกับรายการตรวจสอบการเริ่มงานของพนักงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ต้องการขยายทีมด้วยความชัดเจนทางกฎหมาย
9. ภาคผนวก ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
เมื่อข้อตกลงเดิมต้องการการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคลิกอัพ แอดเดนดัม สำหรับเทมเพลตสัญญาจะช่วยคุณได้ในทันที แทนที่จะต้องร่างเอกสารใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อบันทึก แบ่งปัน และติดตามการปรับปรุงทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยคงข้อตกลงเดิมไว้อย่างสมบูรณ์
ตั้งแต่การเพิ่มข้อกำหนดใหม่ไปจนถึงการแก้ไขข้อกำหนดที่ล้าสมัย, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างโปร่งใสอย่างสมบูรณ์. คุณยังสามารถมอบหมายงานตรวจสอบ, ติดตามประวัติเวอร์ชัน, และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบได้—ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียวกัน.
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บเงื่อนไขสัญญาต้นฉบับไว้ในขณะที่ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่
- ติดตามสถานะการแก้ไขด้วยขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
- ประสานการอนุมัติทางกฎหมายภายในกระบวนการทำงานของโครงการ
- อ้างอิงข้อตกลงเดิมโดยใช้ฟิลด์เอกสารที่เชื่อมโยง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายภายในองค์กร, ผู้ดูแลสัญญา, และผู้จัดการโครงการที่ต้องการแก้ไขข้อตกลงโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
10. แม่แบบบันทึกข้อตกลงดีล ClickUp
แม่แบบบันทึกข้อตกลง ClickUp Deal Memoมีน้ำหนักเบา มุ่งเน้น และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจรจาสัญญาล่วงหน้า ความร่วมมือกับผู้ขาย หรือการอนุมัติภายในที่มีความสำคัญสูง แตกต่างจากสัญญาฉบับเต็ม แม่แบบนี้มอบพื้นที่กลางสำหรับการประสานงานด้านราคา ผลงานที่ส่งมอบ ระยะเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
เทมเพลตนี้รองรับการอนุมัติอย่างรวดเร็วและการประสานงานภายในองค์กร โดยมีช่องเฉพาะสำหรับผู้ร่วมงาน บันทึกข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล และการแจกแจงค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ ClickUp Tasks เพื่อให้คุณสามารถติดตามการตรวจสอบ กำหนดวันครบกำหนด และจัดการการสื่อสารกับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเผชิญกับความล่าช้าทางกฎหมาย
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ ค่าตอบแทน และเงื่อนไขการว่าจ้าง
- ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงหรือการอนุมัติด้วยกระบวนการทำงานของงาน
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการลงนาม, การตรวจสอบ, และการติดตามผล
- จัดระเบียบบันทึกย่อตามขั้นตอนของดีลโดยใช้แท็กสถานะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการผลิต, นักลงทุน, ผู้จัดการฝ่ายขาย, และผู้นำหน่วยงานที่จัดการการเจรจาหลายรายการพร้อมกัน
11. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
เทมเพลตรีวิวสัญญาของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมกฎหมาย ผู้จัดการ และลูกค้าสามารถติดตาม แสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาก่อนดำเนินการ แทนที่จะต้องทำเครื่องหมายปัญหาในเอกสารที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนว่าอะไรที่ยังค้างอยู่ อะไรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการต่อไป
เทมเพลตนี้มีรายการตรวจสอบการอนุมัติ บันทึกการแก้ไข ส่วนการแจ้งเตือนความเสี่ยง และการมอบหมายผู้ตรวจสอบ—ทั้งหมดเชื่อมโยงกับข้อตกลงต้นฉบับ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ส่วนเฉพาะเพื่อจัดเก็บข้อกำหนดทางกฎหมาย บันทึกข้อแก้ไข และติดตามสถานะสัญญาในแต่ละขั้นตอนของลูกค้า ภายในองค์กร และขั้นตอนการดำเนินการ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบเพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานของสัญญา
- รวมศูนย์ความคิดเห็นและการอนุมัติสัญญาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
- เน้นย้ำข้อกำหนดที่มีความเสี่ยง, ความไม่สอดคล้องกัน, และสัญญาณการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ย้ายสัญญาจากร่างไปยังการดำเนินการในหนึ่งพื้นที่ที่มีโครงสร้าง
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการสัญญา, หรือสตาร์ทอัพที่กำลังขยายความร่วมมือ B2B
12. แม่แบบสัญญาเช่า ClickUp
เทมเพลตสัญญาเช่า ClickUp Rental Contract Templateให้รูปแบบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขการเช่า, เงินประกัน, ตารางการชำระเงิน, หน้าที่ของผู้เช่า, และนโยบายการใช้ทรัพย์สิน. สิ่งนี้ทำให้เจ้าของบ้านสามารถกำหนดเงื่อนไข, หน้าที่, และเงื่อนไขการเช่าได้อย่างง่ายดาย.
ไม่เหมือนกับไฟล์ PDF เช่าทั่วไป เทมเพลตนี้ผสานรวมกับเครื่องมือจัดตารางเวลา การแจ้งเตือนซ้ำ และตัวติดตามเอกสาร ทำให้ผู้จัดการทรัพย์สินมีวิธีการจัดการข้อตกลงผู้เช่าแบบดิจิทัลเป็นอันดับแรก ส่งผลให้ลดภาระงานในขณะที่ปกป้องผลประโยชน์ของทั้งเจ้าของและผู้เช่า
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดระยะเวลาสำหรับการเก็บค่าเช่า, เงินประกัน, และการต่อสัญญา
- เชื่อมโยงข้อมูลผู้เช่าและรายละเอียดสัญญาเข้ากับศูนย์กลางโครงการเดียว
- จัดเก็บข้อตกลงที่ลงนามแล้วเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการหมดอายุของสัญญาเช่าหรือการละเมิดกฎ
🔑 เหมาะสำหรับ เจ้าของบ้าน, ทีมอสังหาริมทรัพย์, และผู้จัดการทรัพย์สินที่ทำงานในพื้นที่ทำงานร่วมกันซึ่งจัดการสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยระยะสั้นหรือระยะยาว
13. แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่กับผู้อื่นอยู่หรือไม่?แบบสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจของ ClickUpจะช่วยคุณสร้างรากฐานสำหรับกิจการร่วมค้า, ความร่วมมือทางธุรกิจ, หรือการร่วมลงทุน. แบบสัญญานี้ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การมีส่วนร่วมทางการเงิน, บทบาทของผู้ร่วมธุรกิจ, ไปจนถึงการแก้ไขข้อขัดแย้ง.
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความชัดเจนและความรับผิดชอบระหว่างคู่ค้า พร้อมเครื่องมือในตัวสำหรับการแชร์ไฟล์, การแจ้งเตือน, และการติดตามกำหนดเวลา
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดบทบาทของคู่ค้า, การแบ่งทุน, และสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างชัดเจน
- กำหนดกลยุทธ์การออกจากกิจการ เงื่อนไขการยุบเลิกกิจการ และขั้นตอนการระงับข้อพิพาท
- แชร์การแก้ไขและการอนุมัติอย่างปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เก็บรักษาข้อตกลงกับพันธมิตรและการอัปเดตทั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: หุ้นส่วนทางธุรกิจ, ผู้ร่วมก่อตั้ง, หรือหน่วยงานที่เข้าสู่การร่วมทุน
14. แม่แบบนโยบายบริษัท ClickUp
ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษรเทมเพลตนโยบายบริษัทของ ClickUpมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำในการร่าง จัดเก็บ และบริหารจัดการนโยบายภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตั้งค่าแบบเอกสารที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณรวบรวมรายละเอียดทุกอย่างไว้ที่เดียว ตั้งแต่มาตรฐานพฤติกรรมในที่ทำงานไปจนถึงนโยบายการลาพักร้อน
เมื่อนโยบายบริษัทนี้ถูกโหลดเข้าสู่ ClickUp คุณสามารถมอบหมายความเป็นเจ้าของให้กับส่วนต่าง ๆ ของนโยบาย กำหนดเวลาการทบทวน และติดตามการรับทราบของพนักงานได้
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบความคาดหวังในที่ทำงานให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
- อัปเดตไปยังแผนกหรือทีมเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
- ฝังลิงก์ไปยังเอกสารทางกฎหมายภายนอกหรือวิกิภายในองค์กร
- สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดำเนินงาน
- ส่วนต่างๆ ถูกติดป้ายกำกับไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับแต่งและการควบคุมเวอร์ชัน ทำให้ง่ายต่อการอัปเดตเมื่อวัฒนธรรมองค์กรหรือกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หรือผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างนโยบายและโครงสร้างภายในบริษัท
15. แม่แบบคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUp
เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUpรวมเอกสารภายในทั้งหมดไว้ด้วยกัน—นโยบายการเข้างาน กฎการลาพักร้อน แนวทางการใช้งานไอที ระเบียบความปลอดภัย และขั้นตอนการรายงานปัญหา—ไว้ในเอกสารอ้างอิงเดียวที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
จัดโครงสร้างเป็นหัวข้อพร้อมฟีเจอร์การนำทางที่รวดเร็วและการมอบหมายงาน สามารถใช้งานเป็นศูนย์กลางความรู้ที่สามารถค้นหาได้ระหว่างการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการตรวจสอบ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดกลุ่มนโยบาย ขั้นตอน และคู่มือทั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียวกัน
- มอบหมายงานแก้ไขหรือตรวจสอบความสอดคล้องให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
- ร่วมมือในการอัปเดตโดยใช้เอกสารและความคิดเห็นที่มีอยู่ในตัว
- กำหนดรอบการทบทวนพร้อมการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, และผู้ก่อตั้งที่กำลังจัดตั้งกระบวนการภายในอย่างเป็นทางการ
16. แม่แบบข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์โดย Template. Net
เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์โดย Template. Net นำเสนอโครงสร้างทางกฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจออนไลน์ บล็อกเกอร์ และแพลตฟอร์มดิจิทัล ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ เช่น การเป็นเจ้าของเนื้อหา ข้อจำกัดความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ห้ามทำ และข้อกำหนดเขตอำนาจศาล ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือทางกฎหมายและชัดเจนสำหรับผู้ใช้
เทมเพลตนี้สามารถแก้ไขได้และปรับแต่งอย่างรวดเร็วให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ. ประกอบด้วยส่วนที่ชัดเจน, หน้าที่ของผู้ใช้, และตัวอย่างที่ฝังไว้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการปรึกษาทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูง.
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมความยินยอมของผู้ใช้ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยส่วนการรับทราบในตัว
- กรอกข้อมูลล่วงหน้าสำหรับชื่อผู้ใช้, อีเมล, และวันที่ เพื่อประหยัดเวลาของผู้ดูแลระบบ
- ปรับแต่งข้อกำหนด เช่น ความรับผิดชอบ, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, และกฎการใช้งาน โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่ทั้งหมด
- โพสต์หรือฝังได้ทันทีโดยไม่ต้องออกแบบเลย์เอาต์ใหม่
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์ SaaS, และเอเจนซี่ที่รวบรวมความยินยอมจากผู้ใช้
17. แม่แบบข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดย Template.net
ออกแบบมาสำหรับร้านค้าออนไลน์และตลาดออนไลน์ เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้าปลีกออนไลน์โดย Template. Net ประกอบด้วยข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม, การจัดส่ง, ภาษี, การคืนเงิน, และความรับผิดชอบของผู้ใช้
ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าทางกายภาพ, การสมัครสมาชิก, หรือสินค้าดิจิทัล, แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายอย่างชัดเจน. ช่องที่สามารถแก้ไขได้และข้อกำหนดที่แนะนำช่วยให้การนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และหน้าร้านค้าที่ปรับแต่งได้.
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ระบุช่วงเวลาการคืนสินค้า ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการจัดส่ง และเงื่อนไขราคาอย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- เพิ่มหรือลบข้อแม้โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่
- ใช้ฟิลด์ที่มีอยู่เพื่อรวบรวมการยืนยันจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- ฝังแบบฟอร์มนี้ในหน้าชำระเงินหรือส่งแบบฟอร์มหลังการซื้อเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีกออนไลน์, ผู้ให้บริการดรอปชิป, และเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
18. เงื่อนไขและข้อกำหนดการสมัครสมาชิกโดย Template. Net
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกโดย Template. Net ครอบคลุมข้อตกลงการให้บริการต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับเครื่องมือ SaaS กล่องสมัครสมาชิก หรือสมาชิกภาพ ระบุรอบการเรียกเก็บเงิน ข้อกำหนดการต่ออายุ นโยบายการยกเลิก สิทธิของผู้ใช้ และข้อผูกพันในการสนับสนุน
ทรัพยากรพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับบริการที่เกิดขึ้นซ้ำและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขายกเลิก, อัปเกรด, หรือละเมิดข้อกำหนด นอกจากนี้ยังผสานเข้ากับกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน, พอร์ทัลการชำระเงิน, หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้เป็นอย่างดี
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมความยินยอมสำหรับการเรียกเก็บเงินซ้ำและการต่ออายุอัตโนมัติล่วงหน้า
- กำหนดเงื่อนไขการคืนเงินและการยกเลิกให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท
- ปรับแต่งรายละเอียดบริการและระดับราคาโดยไม่ทำให้รูปแบบการจัดวางเสียหาย
- ใช้ฟิลด์ที่มีอยู่เพื่อบันทึกการตกลงด้วยชื่อ, วันที่, และลายเซ็น
🔑 เหมาะสำหรับ: แพลตฟอร์ม SaaS, การเป็นสมาชิกดิจิทัล, บริการกล่องสมัครสมาชิก
19. แบบฟอร์มข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ โดย Template.Net
ตามชื่อที่บ่งบอก เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันมือถือโดย Template. Net มอบวิธีที่รวดเร็วให้กับนักพัฒนาและสตาร์ทอัพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอปสโตร์ ครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การซื้อในแอป พฤติกรรมของผู้ใช้ การเข้าถึงข้อมูล และลิงก์ของบุคคลที่สาม
ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวบน iOS, Android หรือทั้งสองระบบ เทมเพลตนี้จะช่วยให้ข้อกำหนดของคุณเป็นมิตรกับผู้ใช้และสอดคล้องกับแอป นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการ ข้อตกลงใบอนุญาต และข้อกำหนดเพื่อจำกัดความรับผิด—ทั้งหมดจัดรูปแบบให้อ่านง่ายบนมือถือ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดขอบเขตการใช้งานและหยุดการแชร์ข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
- บันทึกการยอมรับของผู้ใช้ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด และข้อจำกัดความรับผิดชอบของคุณ
- ฝังการยินยอมทางกฎหมายไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานแอปของคุณ
- ปรับแต่งข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยการร่างทางกฎหมายจากภายนอก
🔑 เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาแอปพลิเคชัน, ทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ผู้นำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ใช้งาน
20. แบบฟอร์มข้อกำหนดและเงื่อนไขโดย Iubenda
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฉบับโดย iubenda เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้ข้ามพรมแดน การรวบรวมข้อมูล หรืออุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
เครื่องมือนี้จะสร้างข้อกำหนดโดยอัตโนมัติตามการเลือกของคุณ (ประเภทของธุรกิจ, รูปแบบการชำระเงิน, และการใช้งานข้อมูล) และผสานการทำงานกับเครื่องมือความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของ iubenda ได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความถูกต้องทางกฎหมายโดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษากฎหมายโดยเฉพาะ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดการใช้ส่วนบุคคลกับเชิงพาณิชย์ให้ชัดเจน และห้ามการแบ่งปันข้อมูลประจำตัวตั้งแต่ต้น
- จัดระเบียบการเก็บรวบรวมข้อมูลและกฎความเป็นส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องจ้างทีมกฎหมาย
- รับการยืนยันจากผู้ใช้ผ่านช่องลายเซ็นและวันที่ในตัว
- ฝังโดยตรงในกระบวนการลงทะเบียนแอปหรือพอร์ทัลผู้ใช้ของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: บริษัท SaaS ระดับโลก, แพลตฟอร์มฟินเทค และแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
21. ตัวอย่างข้อกำหนดและเงื่อนไขโดย Termsfeed
เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างจาก TermsFeed นำเสนอโครงสร้างทางกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ใช้ หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อจำกัดความรับผิด กฎเกี่ยวกับเนื้อหา และกฎหมายที่ใช้บังคับ ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่แพลตฟอร์ม SaaS และร้านค้าออนไลน์ไปจนถึงแอปพลิเคชันมือถือ
เทมเพลตนี้มีให้ใช้งานในหลายรูปแบบ (HTML, PDF, DOCX และ Google Docs) และรองรับการสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบโต้ตอบเพื่อความสะดวกในการปรับแต่ง ผู้ใช้สามารถเลือกข้อกำหนดที่เหมาะสมตามประเภทบริการ กลยุทธ์การสร้างรายได้ และเขตอำนาจศาลของตนเองได้
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รับข้อกำหนดแบบพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้, IP, ข้อพิพาท และการยกเลิก
- บังคับใช้กฎอย่างรวดเร็วด้วยข้อความที่พร้อมใช้งานแบบคลิกแรป
- ปกป้องธุรกิจของคุณด้วยข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อกำหนดกฎหมายที่รวมไว้โดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งตามแต่ละแพลตฟอร์ม (แอป, เว็บ, SaaS) โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้ง, ทีมผลิตภัณฑ์, และเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการข้อกำหนดทางกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
อะไรที่ทำให้เทมเพลตเงื่อนไขและข้อตกลงที่ดี
ตอนนี้คุณได้เห็นเทมเพลตฟรีที่ดีที่สุดแล้ว คุณจำเป็นต้องรู้วิธีเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับคุณ เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มั่นคงเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ควรปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณ ผู้ใช้ของคุณ และชื่อเสียงของคุณ เทมเพลตที่เหมาะสมควรมีองค์ประกอบทางกฎหมายที่ไม่สามารถต่อรองได้ซึ่งทำให้เงื่อนไขมีผลผูกพันทางกฎหมาย
นี่คือสิ่งที่คุณควรจำไว้:
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา: เลือกเทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปกป้องทรัพย์สินเฉพาะและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
- เงื่อนไขการชำระเงิน: ค้นหาเทมเพลตที่ระบุรอบการเรียกเก็บเงิน เงื่อนไขการคืนเงิน และกระบวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน รวมถึงระบุด้วยว่าฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหากมีการยื่นข้อเรียกร้อง
- กฎระเบียบพฤติกรรมผู้ใช้: กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นแม่แบบซึ่งกำหนดความคาดหวังสำหรับพฤติกรรมของผู้ใช้ และอ้างอิงถึงแนวทางปฏิบัติของชุมชนเมื่อเหมาะสม
- ข้อกำหนดความรับผิด: ค้นหาแม่แบบที่จำกัดความรับผิดชอบของคุณสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล และให้ชัดเจนว่าผู้ใช้ดำเนินการด้วยความเสี่ยงของตนเอง
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ: ตกลงในเทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมลอย่างเป็นทางการหรือลิงก์แบบฟอร์มการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถติดต่อสอบถามหรือขอคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อตกลงได้
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: เลือกเทมเพลตที่กำหนดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้เพิ่มเข้ามา
- ส่วนกฎหมายที่ใช้บังคับ: ใช้แม่แบบที่ยืนยันว่าเงื่อนไขของข้อตกลงสามารถบังคับใช้ได้ตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อกำหนดการยกเลิก: เลือกแบบฟอร์มที่ครอบคลุมถึงกรณีที่สามารถยกเลิกการเข้าถึงได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการละเมิดหรือถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกจำกัด พร้อมตัวเลือกการไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการ
- สิทธิของบุคคลที่สาม: เลือกใช้เทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างชัดเจนเมื่อฝังปลั๊กอิน, เกตเวย์การชำระเงิน หรือการผสานรวมทางสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงความทับซ้อนของความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้น
- การปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่อธิบายกฎหมายที่ควบคุมวิธีการจัดการและปกป้องข้อมูลของผู้ใช้
- อ้างอิงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดิจิทัลแห่งสหัสวรรษ: เลือกเทมเพลตข้อกำหนดและเงื่อนไขที่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
