วิธีเขียนจรรยาบรรณพนักงาน + ตัวอย่าง

พนักงานใหม่ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลเริ่มแบ่งปันเอกสารภายในกับผู้ขายภายนอก โดยไม่ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับของบริษัท เนื่องจากไม่มีจรรยาบรรณที่ชัดเจน พวกเขาจึงละเมิดระเบียบโดยไม่ตั้งใจ นำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ตึงเครียด
สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของจรรยาบรรณพนักงาน—ซึ่งเป็นการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ลดความเสี่ยง และรับรองว่าพฤติกรรมของพนักงานสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่าทำไมจรรยาบรรณที่เข้มแข็งจึงมีความสำคัญ และมันสามารถสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทคุณได้อย่างไรเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบ 👥
⏰ สรุป 60 วินาที
เพื่อสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1: ระบุเนื้อหา
- สรุปหัวข้อสำคัญ เช่น หน้าที่งาน ค่านิยมของบริษัท มาตรฐานการสื่อสาร และการใช้ทรัพยากร
- รวมนโยบายสำคัญเกี่ยวกับเวลาทำงาน การจัดการทรัพย์สินของบริษัท ระเบียบการแต่งกาย และอื่นๆ
2: ร่างเอกสารจรรยาบรรณพนักงาน
- เขียนร่างที่ชัดเจนและกระชับ พร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริง
- ใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้เข้าใจความคาดหวังได้ง่าย
3: ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างและแก้ไขร่างโดยมีข้อมูลจากสมาชิกในทีม
- มอบหมายความคิดเห็นให้กับบุคคลเฉพาะเพื่อรับข้อเสนอแนะที่ตรงจุด
4: ปรับปรุงเอกสาร
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงภาษา ไวยากรณ์ และรูปแบบให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
5: ใช้แม่แบบเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้อง
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลต HR จาก ClickUp เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
- ปรับแต่งเทมเพลตให้สะท้อนนโยบายเฉพาะของบริษัทคุณ
6: ดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายและขอความคิดเห็น
- แชร์ร่างใน ClickUp Docs เพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทำการแก้ไขโดยตรงภายในเอกสารเพื่อการร่วมมือที่โปร่งใส
7: สรุปเอกสารและอัปเดตเป็นระยะ
กำหนดตารางเวลาเพื่อทบทวนและปรับปรุงเอกสารตามความจำเป็นโดยใช้ ClickUp Tasks
แจกจ่ายจรรยาบรรณฉบับสุดท้ายให้กับพนักงานโดยใช้ ClickUp Docs
การเข้าใจจรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยาบรรณพนักงานคือชุดของแนวทางที่กำหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง ค่านิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับพนักงานภายในบริษัท
คิดถึงมันเหมือนเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการรักษาความเป็นมืออาชีพ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท. การมีจรรยาบรรณที่มั่นคงช่วยให้เกิดความชัดเจน ลดความเสี่ยง และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพและความรับผิดชอบ.
โดยทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคลจะจัดทำร่างจรรยาบรรณพนักงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทางกฎหมายนี้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทและข้อกำหนดทางกฎหมาย ในขณะที่ผู้นำจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมาตรฐานพฤติกรรมของบริษัท
ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท ทีมข้ามสายงานอาจมีส่วนร่วมเพื่อให้แน่ใจว่าจรรยาบรรณสะท้อนมุมมองทุกด้าน
อะไรควรรวมอยู่ในกฎระเบียบทางจริยธรรม?
จรรยาบรรณพนักงานที่ครอบคลุมควรครอบคลุมหลายด้านสำคัญ:
- ความคาดหวังด้านพฤติกรรม: ระบุการกระทำที่คาดหวังจากพนักงานในแง่ของความเป็นมืออาชีพ ความเคารพ และความซื่อสัตย์
- ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร: กำหนดวิธีที่พนักงานควรยึดถือหลักการสำคัญที่เป็นรากฐานขององค์กร
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง: ให้วิธีการที่สร้างสรรค์แก่พนักงานในการจัดการกับความไม่เห็นด้วยและข้อพิพาท
- การรักษาความลับ: กำหนดแนวทางในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินของบริษัท
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระผูกพันทางกฎหมาย: กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 'หลักปฏิบัติทางธุรกิจ' ของ IBM เป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกธุรกิจ ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1960
ประโยชน์หลักของการนำจรรยาบรรณมาใช้คืออะไร?
การมีจรรยาบรรณที่ครอบคลุมและชัดเจนนำมาซึ่งประโยชน์หลายประการทั้งต่อพนักงานและบริษัท:
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี: ช่วยให้พนักงานเข้าใจและเคารพคุณค่าในที่ทำงาน ส่งผลให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นและขวัญกำลังใจที่ดี
- ลดความเสี่ยง: ป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางจริยธรรม และลดความเสี่ยงทางกฎหมายโดยการประกันการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
- ชี้แจงความคาดหวัง: ให้แนวทางที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้พนักงานเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ลดความสับสนและความคลุมเครือ
ขั้นตอนในการเขียนจรรยาบรรณพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
จรรยาบรรณของพนักงานที่ดีสะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับพฤติกรรม
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล ClickUpสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่นขึ้นได้ ด้วยClickUp คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย รับความคิดเห็นจากหัวหน้าทีม และทำให้แน่ใจว่าฉบับร่างสุดท้ายของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน
นี่คือวิธีเขียนจรรยาบรรณที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทีมของคุณจริงๆ 👇
ระบุเนื้อหาที่จะรวมไว้
เริ่มต้นด้วยการระบุองค์ประกอบหลักในจรรยาบรรณของคุณ คิดถึงค่านิยมและพฤติกรรมที่กำหนดวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
หัวข้ออาจรวมถึง การสื่อสารอย่างให้เกียรติ, การจัดการความขัดแย้ง, การรักษาความลับ การคุ้มครอง, และ การใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสม.
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทีมต่าง ๆ และสร้างร่างร่วมกันของโครงสร้างนี้
เนื่องจากเอกสารเป็นเอกสารที่มีชีวิต คุณสามารถทำการอัปเดตได้อย่างง่ายดายเมื่อร่างเอกสารมีการพัฒนา
🔍 คุณรู้หรือไม่? Amgenผสานคุณค่าองค์กรเข้ากับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน โดยเน้นความโปร่งใสและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณนี้ยังประกอบด้วยคำถามและคำตอบตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถนำหลักการทางจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
สร้างร่างคร่าวๆ
เมื่อคุณได้กำหนดหัวข้อหลักไว้แล้ว ให้เริ่มร่างจรรยาบรรณของบริษัท
ใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจความคาดหวัง ตั้งใจให้กระชับแต่ครอบคลุม โดยให้ตัวอย่างที่ชัดเจนของพฤติกรรมที่ยอมรับได้
ClickUp Brainสามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าได้ที่นี่. มันคือผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ถูกสร้างไว้ในที่ทำงานของคุณ ซึ่งวิเคราะห์การเขียนของคุณและเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจน, ไวยากรณ์, และสไตล์.
เครื่องมือนี้ขัดเกลาฉบับร่างของคุณให้ดูเป็นมืออาชีพแต่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารนั้นอ่านและเข้าใจง่ายสำหรับพนักงาน
👀 โบนัส: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาปรับปรุงความถูกต้อง และประหยัดเวลา
ใช้แม่แบบเพื่อโครงสร้าง
หากคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วลองพิจารณาใช้แม่แบบ HR เหล่านี้ดู แม่แบบเหล่านี้จะมอบรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับคุณ ครอบคลุมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จำเป็น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คุณปรับแต่งแต่ละส่วนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมเฉพาะของบริษัทคุณ
การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงานช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
เทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUpช่วยให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน โครงสร้างของเทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์
เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกสิ่งจำเป็น เช่น มาตรฐานการปฏิบัติตน นโยบายทีม และระเบียบการแต่งกาย รวมถึงหัวข้อที่มักถูกมองข้าม เช่น ชั่วโมงการทำงาน และนโยบายการสื่อสาร คุณสามารถคัดลอกและวางนโยบายที่มีอยู่ของคุณโดยตรงหรือปรับแต่งโดยการเพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ ได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยภาพ เพิ่ม GIF, แผนภูมิ หรือรูปภาพเพื่อทำให้คู่มือน่าสนใจและง่ายต่อการนำทางมากขึ้น
คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถข้ามไปยังส่วนที่ต้องการได้โดยตรง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบและปรับปรุงร่าง
เมื่อคุณมีร่างแล้ว ให้ใช้ Docs เพื่อแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ
เนื่องจากเอกสารสามารถแชร์ได้ คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและมั่นใจได้ว่าจรรยาบรรณนั้นสะท้อนมาตรฐานของบริษัทคุณได้อย่างถูกต้อง
คุณสามารถแก้ไขเอกสารได้โดยตรงภายในเอกสารนั้น; ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติ. สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และช่วยให้การร่วมมือมีประสิทธิภาพและโปร่งใส.
เพื่อปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลองใช้ClickUp Assign Comments ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นหรืองานเฉพาะเจาะจงให้กับเพื่อนร่วมงานได้โดยตรงภายในเอกสาร
หากส่วนใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือการแก้ไข คุณสามารถติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนโดยตรงเพื่อตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไข สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและช่วยหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือความล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับหลายแผนก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อรักษาความสม่ำเสมอให้สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน(SOPs) ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของพนักงานของคุณ ตัวอย่างเช่น หากจรรยาบรรณของคุณเน้นการสื่อสารด้วยความเคารพ ให้รวมขั้นตอนใน SOPs ของคุณเพื่อจัดการกับความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ
ส่งมอบเวอร์ชันสุดท้ายให้กับพนักงาน
เมื่อข้อบังคับทางจริยธรรมได้รับการอนุมัติแล้ว ถึงเวลาที่จะจัดส่งให้ทราบ
ด้วย Docs คุณสามารถแชร์เอกสารกับทีมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก คุณยังสามารถติดตามได้ว่าใครได้ดูหรือรับทราบโค้ดแล้ว ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวัง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีม HR ควรเพิ่มส่วนแสดงความคิดเห็นของพนักงานในจรรยาบรรณการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีช่องทางที่ชัดเจนในการแบ่งปันข้อกังวล ให้ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเมินและปรับปรุงเอกสารอย่างสม่ำเสมอ
จรรยาบรรณของคุณไม่ควรหยุดนิ่ง
เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น แนวทางปฏิบัติที่คุณกำหนดไว้สำหรับพฤติกรรมก็ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกันด้วย ควรทบทวนเอกสารนี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรืออุตสาหกรรม
เพื่อติดตามการอัปเดตและรับประกันว่าทุกคนจะสอดคล้องกัน ใช้ClickUp Tasks
สร้างงานเพื่อทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณเป็นประจำ มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมแต่ละคนรับผิดชอบงานที่ชัดเจน กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้กระบวนการทบทวนเป็นระเบียบและทันเวลา
คุณสามารถแนบเวอร์ชันล่าสุดของจรรยาบรรณได้โดยตรงไปยังงานเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
พนักงานอาจมีข้อสงสัยหรือความสับสนเกี่ยวกับแนวทางบางประการในจรรยาบรรณ การจัดการกับประเด็นเหล่านี้อย่างเชิงรุกจะช่วยสร้างความไว้วางใจ
ตัวอย่าง: ใส่ส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในเอกสารเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย เช่น:
- "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันละเมิดจรรยาบรรณโดยไม่รู้ตัว?"
- "ฉันจะรายงานเหตุการณ์โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อย่างไร?"
การจัดทำแบบร่างรายการตรวจสอบจรรยาบรรณของคุณ
- กำหนดค่านิยมหลักและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
- ร่วมมือกับผู้นำและแผนกสำคัญเพื่อรับข้อมูลที่ครอบคลุม
- ใช้ภาษาที่ชัดเจน ปราศจากศัพท์เทคนิค และเข้าใจง่าย
- รวมตัวอย่างจากโลกจริงเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มนโยบายเฉพาะสำหรับความท้าทายสมัยใหม่ (เช่น การทำงานทางไกล, ความปลอดภัยทางไซเบอร์)
- ใช้เทมเพลต ClickUp และเครื่องมือ AI เพื่อจัดโครงสร้างและปรับปรุงร่าง
- รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนสรุปขั้นสุดท้าย
- ทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้และสามารถแชร์ได้ง่ายกับพนักงาน
ตัวอย่างจรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยาบรรณพนักงานที่เข้มแข็งกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนในหลายด้านสำคัญ ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสร้างสรรค์
นี่คือตัวอย่างนโยบายบางประการที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริง 🙌🏼
ผลประโยชน์ทับซ้อน
นโยบายจรรยาบรรณเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัท นโยบายนี้ช่วยให้มั่นใจว่า การตัดสินใจทางธุรกิจจะอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแทนที่จะถูกชักนำโดยอิทธิพลภายนอก
📌 ตัวอย่าง: บริษัทให้บริการทางการเงินอาจกำหนดนโยบายของบริษัทที่บังคับให้พนักงานต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ที่ตนมีในบริษัทที่บริษัททำธุรกิจด้วย เช่น การถือครองหุ้นหรือมีสมาชิกในครอบครัวทำงานในองค์กรที่เป็นพันธมิตร
ความเป็นมืออาชีพ
นโยบายความเป็นมืออาชีพไม่ได้หมายถึงแค่การมาทำงานตรงเวลาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
จรรยาบรรณอาจครอบคลุมถึงการเคารพเพื่อนร่วมงาน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่รบกวน และรักษาทัศนคติเชิงบวก แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด
📌 ตัวอย่าง: สำนักงานบริษัทอาจรวมถึงแนวทางเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ความคาดหวังเรื่องความตรงต่อเวลา และระเบียบการแต่งกาย โดยระบุว่าพนักงานควรตอบอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง และแต่งกายแบบกึ่งทางการ เว้นแต่จะเข้าร่วมการประชุมที่เป็นทางการ
การป้องกันการคุกคาม
นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดอย่างเข้มงวดช่วยปกป้องพนักงานจากการเลือกปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม. ข้อบังคับทางจริยธรรมอาจรวมถึงท่าทีที่ชัดเจนและไม่ยอมรับการล่วงละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพศ, เชื้อชาติ, ความหลากหลายทางเพศ, หรือปัจจัยอื่น ๆ.
📌 ตัวอย่าง: บริษัทเทคโนโลยีสามารถนำนโยบายต่อต้านการคุกคามที่เข้มงวดมาใช้ โดยระบุว่าการคุกคามทุกรูปแบบ—ทั้งทางวาจา ทางกาย หรือทางดิจิทัล—จะส่งผลให้มีการดำเนินการทางวินัยทันที นโยบายนี้ยังต้องจัดเตรียมทรัพยากรให้พนักงานสามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างไม่เปิดเผยตัวตนและได้รับการสนับสนุน
🔍 คุณรู้หรือไม่? คู่มือจรรยาบรรณของ Starbucksเน้นย้ำถึงวัฒนธรรมแห่งความเคารพ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ โดยระบุความคาดหวังเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำงาน ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพความหลากหลาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย
การรักษาความลับ
นโยบายการรักษาความลับปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัทและลูกค้า รหัสจรรยาบรรณที่มั่นคงจะระบุให้พนักงานต้องเก็บข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลลูกค้า เอกสารภายใน และข้อมูลลับทางการค้า
พนักงานอาจถูกขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะเมื่อจัดการกับเอกสารดิจิทัลหรือเอกสารกระดาษเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
📌 ตัวอย่าง: บริษัทที่ปรึกษาอาจรวมข้อกำหนดการรักษาความลับไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และระบุบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับการละเมิดข้อมูลของลูกค้า
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการร่างจรรยาบรรณ
เมื่อสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิผลของจรรยาบรรณดังกล่าว
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง ⚠️
การตั้งโทนที่ไม่เหมาะสม
น้ำเสียงของจรรยาบรรณของคุณมีความสำคัญ น้ำเสียงที่รุนแรงหรือเป็นทางการมากเกินไปอาจทำให้พนักงานไม่อยากมีส่วนร่วมกับเอกสารนี้
✅ วิธีแก้ไข: ใช้โทนที่เป็นมิตรแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพ สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทของคุณ
ตัวอย่างสถานการณ์สำหรับความท้าทายในที่ทำงานยุคใหม่
ขยายส่วนตัวอย่างด้วยสถานการณ์จริงที่สามารถเชื่อมโยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกล:
- ตัวอย่างสำหรับการรักษาความลับ: "ระหว่างการประชุมทีมผ่าน Zoom ควรหลีกเลี่ยงการแชร์หน้าจอที่มีข้อมูลสำคัญ เว้นแต่จะจำเป็นและได้รับการอนุมัติสำหรับการสนทนา"
- ตัวอย่างสำหรับการสื่อสาร: "ในช่อง Slack ของทีม ให้รักษาความเป็นมืออาชีพโดยหลีกเลี่ยงการโต้เถียงส่วนตัวหรืออารมณ์ขันที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่พอใจ"
การมีความคาดหวังที่ไม่สมจริง
การตั้งความคาดหวังที่เข้มงวดเกินไปหรือไม่สมจริงอาจทำให้พนักงานรู้สึกว่าแนวทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติตาม
✅ วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักจรรยาบรรณของคุณสามารถปฏิบัติได้จริงและสะท้อนถึงสิ่งที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ทำงาน
ไม่ให้คำแนะนำที่เพียงพอ
ภาษาที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดช่องว่างในการตีความมากเกินไป พนักงานควรเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
✅ คำแนะนำ: ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนของพฤติกรรมที่ยอมรับได้และพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับได้
ตัวอย่างเช่น 'พนักงานควรแต่งกายให้เหมาะสมในที่ทำงาน' นั้นไม่ชัดเจน นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้ชัดเจนขึ้น:
พนักงานควรแต่งกายด้วยชุดลำลองแบบธุรกิจในระหว่างเวลาทำงาน ตัวอย่างเช่น:
- ยอมรับได้: เสื้อเชิ้ตมีปก, เสื้อเบลาส์, กางเกงขายาว, กระโปรงยาวถึงเข่า, รองเท้าปิดนิ้วเท้า
- ไม่เหมาะสม: เสื้อยืดที่มีโลโก้หรือสโลแกน, กางเกงยีนส์ขาด, กางเกงขาสั้น, รองเท้าแตะ
การไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและเป้าหมายของบริษัท
จรรยาบรรณของคุณควรสะท้อนถึงวัฒนธรรมและพันธกิจของบริษัท หากไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละวันของที่ทำงาน พนักงานอาจไม่ให้ความสำคัญ
✅ วิธีแก้ไข: ใช้ภาษาและตัวอย่างที่สอดคล้องกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของพนักงานและเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะห้ามใช้อินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง ควรเน้นที่การใช้อย่างมีความรับผิดชอบซึ่งส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์ที่มีคุณค่า ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานและเคารพเวลาของบริษัท
มองข้ามกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
จรรยาบรรณที่ดีครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ การไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับหรือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อาจทำให้เกิดช่องว่างและนำไปสู่ความสับสนในภายหลัง
✅ วิธีแก้ไข: ร่วมมือกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุพื้นที่สำคัญ จากนั้นสร้างแนวทางที่ชัดเจนพร้อมตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็นของธุรกิจ
การสื่อสารและการบังคับใช้จรรยาบรรณ
การมีจรรยาบรรณที่ชัดเจนเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ความท้าทายที่แท้จริงคือ การทำให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
มาดูกันว่าเราจะทำให้จรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 🤝
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยการแนะนำโค้ดในระหว่างการอบรมและทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย กระตุ้นให้เกิดการสนทนาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการประชุมทีม และให้คำแนะนำเป็นประจำผ่านทางอีเมลหรือการสื่อสารภายใน
กุญแจสำคัญคือการชัดเจนและทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจความคาดหวัง
กลยุทธ์การบังคับใช้
ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อบังคับใช้กฎระเบียบ.จัดตั้งขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการรายงานการละเมิด และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการทางวินัยมีความสม่ำเสมอและเป็นธรรม.
สร้างกระบวนการที่รับรองว่าพนักงานทราบถึงสิ่งที่คาดหวังเมื่อเกิดการละเมิด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่องจรรยาบรรณมีมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมโบราณแล้ว โดยจรรยาบรรณที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักคือ "กฎของอูร์นัมมู" จากเมโสโปเตเมีย ซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการประพฤติตนอย่างยุติธรรมในหมู่พลเมืองเมื่อประมาณ 2100 ปีก่อนคริสตกาล
การจัดการการละเมิด
เมื่อเกิดการละเมิด ให้ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและโปร่งใส ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นที่การดำเนินการแก้ไข
คุณต้องมั่นใจว่าพนักงานทราบกระบวนการมีความยุติธรรมและไม่ลำเอียงเพื่อรักษาความไว้วางใจภายในองค์กร
ขั้นตอนต่อไปของคุณเพื่อสร้างจรรยาบรรณที่แข็งแกร่งด้วย ClickUp
การสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานช่วยวางรากฐานสำหรับสถานที่ทำงานที่เคารพซึ่งกันและกันและมีความเชื่อมโยง เมื่อทุกคนเข้าใจความคาดหวังและเห็นว่าสอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจและมีแรงจูงใจมากขึ้นในการแสดงศักยภาพที่ดีที่สุด
ด้วย ClickUp การร่าง ปรับปรุง และแบ่งปันเอกสารนี้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและร่วมมือกันมากขึ้น เครื่องมือแก้ไขเอกสารช่วยให้ทีม HR สามารถร่างและปรับปรุงแนวทาง รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และแบ่งปันเวอร์ชันสุดท้ายกับทั้งองค์กรได้อย่างง่ายดาย
