10 อันดับทางเลือก TMetric สำหรับการติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณปิดท้ายวันอันแสนมีประสิทธิภาพด้วยการตบหลังตัวเองเบา ๆ ที่ทำทุกอย่างในรายการเสร็จเรียบร้อย แต่แล้วคุณก็ตรวจสอบบันทึกเวลาของคุณและพบว่าครึ่งหนึ่งของชั่วโมงทำงานของคุณไม่ได้ถูกบันทึกไว้
ตัวจับเวลาได้หยุดเงียบอีกครั้ง เนื่องจากแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปค้างระหว่างการอัปเดตระบบ ตอนนี้ คุณมีชั่วโมงการทำงานจริงหายไปจากชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
หากคุณกำลังใช้ TMetric และเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ TMetric ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 🧰
ข้อจำกัดของ TMetric
TMetric มีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ได้ปราศจากปัญหาเล็กน้อย หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานกับลูกค้าหลายคนหรือเป็นหัวหน้าทีมที่พยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน นี่คืออุปสรรคทั่วไปที่คุณอาจพบเจอ 💁
- ไม่มีฟีเจอร์ติดตามแบบออฟไลน์บนอุปกรณ์มือถือ: คุณจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามเวลาในภารกิจและโครงการหรือขอเวลาหยุดพัก; ฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานได้เฉพาะบนเว็บแอปเท่านั้น
- การผสานการทำงานที่จำกัด: การผสานการทำงานกับเครื่องมือบางตัว เช่น Notion สามารถใช้งานได้เฉพาะเวอร์ชันเว็บเท่านั้น ไม่รองรับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐาน: เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแดชบอร์ด และคุณไม่สามารถตั้งวันครบกำหนดได้ ซึ่งทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานยากขึ้น
- รายงานต้องการการแก้ไข: คุณอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขรายงานก่อนแชร์ให้กับลูกค้า
- เกิดการขัดข้องบ่อย: เวอร์ชันเดสก์ท็อปเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบน Windows ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนการใช้บัตรเจาะรูและแอปพลิเคชัน อารยธรรมยุคแรกเริ่มในอียิปต์ บาบิโลน กรีซ จีน และสังคมอิสลามยุคกลาง ใช้เครื่องบอกเวลา เช่นนาฬิกาแดด นาฬิกาน้ำ และแม้แต่ตำแหน่งของดวงดาว เพื่อติดตามเวลาสำหรับการเกษตรและชีวิตประจำวัน
ทางเลือกของ TMetric ในภาพรวม
นี่คือตารางที่แยกแยะทางเลือกที่ดีที่สุดของ TMetric:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการงานขั้นสูง, การติดตามเวลาในตัว, การปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, และการผสานรวมที่แข็งแกร่ง
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรที่ต้องการติดตามเวลาในหลายโครงการและอุปกรณ์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI อัจฉริยะ
|ฟรี; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Toggl Track
|การติดตามเวลาแบบคลิกเดียว รายงานรายละเอียด และแดชบอร์ดโครงการ
|บุคคลทั่วไป ฟรีแลนซ์ และทีมขนาดเล็กที่ต้องการระบบติดตามเวลาที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|การเก็บเกี่ยว
|การติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามค่าใช้จ่ายอย่างง่าย
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และทีมงานที่ต้องการระบบติดตามเวลาพร้อมออกใบแจ้งหนี้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|เวลาช่วยเหลือ
|การติดตามเวลาอัตโนมัติ, การบล็อกการเสียสมาธิและเวลา, และรายงานประสิทธิภาพการทำงาน
|บุคคลและฟรีแลนซ์ที่ต้องการเพิ่มสมาธิ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Clockify
|การติดตามเวลา การรายงาน และการจัดการทีมไม่จำกัดเวลา
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และทีมงานที่ต้องการการติดตามเวลาและการจัดตารางกะงานแบบไม่จำกัด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
|ไทม์ ด็อกเตอร์
|การติดตามพนักงาน, การแจ้งเตือนการเสียสมาธิ, รายงานประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียด, และการผสานระบบเงินเดือน
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการการติดตามพนักงานอย่างละเอียดและฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน ต่อผู้ใช้
|เอเวอร์อาวร์
|การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ การจัดทำงบประมาณ และการรายงาน
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบติดตามเวลาแบบฝังตัวสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการของตน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|ฮับสตาฟ
|การติดตามพนักงาน, การติดตามด้วย GPS, และการวัดผลผลิต
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และทีมที่ทำงานทางไกลหรือภาคสนามที่ต้องการการดูแลประสิทธิภาพการทำงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
|ชั่วโมงของฉัน
|โครงการไม่จำกัด, การจัดการลูกค้า, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการรายงาน
|บุคคลทั่วไป ฟรีแลนซ์ และทีมขนาดเล็กที่ต้องจัดการกับลูกค้าหลายราย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|ไทม์แคมป์
|การติดตามเวลาอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน, และการออกใบแจ้งหนี้
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเครื่องมือติดตามอัตโนมัติ, การวิเคราะห์, และระบบลงเวลา
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.99/เดือนต่อผู้ใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TMetric ที่ควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ในขณะที่ TMetric เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกชั่วโมงการทำงาน แต่มันมักจะพลาดภาพรวมที่ใหญ่กว่า: วิธีที่เวลานั้นเชื่อมโยงกับงานที่ต้องส่งมอบ ส่งผลกระทบต่อความสามารถของทีม และส่งผลต่อกำหนดเวลา
มาดูซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้กัน ⚒️
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและเวลาแบบครบวงจร)
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน นำเสนอเครื่องมือติดตามเวลาที่มากกว่าพื้นฐาน มาให้คุณ มันคือศูนย์ควบคุมครบวงจรสำหรับการจัดการเวลา, กระบวนการทำงาน, กำหนดเวลา, และงานที่ต้องส่งมอบ
ความท้าทายที่พบบ่อยในการติดตามเวลาคือการจัดการกับอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย หากคุณอยู่ที่โต๊ะทำงาน กำลังเดินทาง หรือสลับงานไปมา ก็อาจลืมบันทึกเวลาได้ง่าย
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp Project Time Trackingแก้ไขปัญหานี้ได้ทันที คุณสามารถ เริ่มและหยุดตัวจับเวลา ได้จากเดสก์ท็อป มือถือ หรือแม้แต่ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ ชอบการป้อนเวลาหลังจากเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่? คุณสามารถบันทึกเวลาด้วยตนเองหรือแม้แต่ย้อนหลังได้
📌 ตัวอย่างเช่น นักออกแบบอิสระสามารถติดตามเวลาทำงานแบบเรียลไทม์ขณะออกแบบหน้าแรกใหม่ ในขณะที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ระยะไกลอาจชอบบันทึกชั่วโมงสปรินท์ย้อนหลังก็ได้ ทุกรายการเวลาจะถูกผูกกับงานโดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกนาทีได้รับการบันทึกและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ตอนนี้ การติดตามเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้เท่านั้น การเข้าใจว่าเวลาเหล่านั้นหายไปไหนก็สำคัญไม่แพ้กัน ผู้ใช้ TMetric มักหันไปใช้สเปรดชีตแยกต่างหากเพื่อสร้างรายงาน ซึ่งเพิ่มขั้นตอนและทำให้งานของคุณซับซ้อนมากขึ้น
ClickUp ขจัดปัญหานี้ด้วยClickUp Timesheets
แบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณ จัดกลุ่มและกรองรายการตามวัน งาน หรือสมาชิกในทีม ได้ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมหรือเจาะลึกในรายละเอียดได้
ผู้จัดการโครงการที่นำทีมแบบกระจายอาจใช้แดชบอร์ดของแบบฟอร์มเวลาเพื่อตรวจจับเมื่อเวลาเกินงบประมาณหรือเมื่อมีใครจองงานเกินกำลัง ในทำนองเดียวกัน ที่ปรึกษาอิสระสามารถสร้างรายงานเพื่อแนบกับใบแจ้งหนี้ พร้อมการแยกประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้และไม่สามารถเรียกเก็บได้
สมาชิกทีมสามารถ ส่งแบบฟอร์มเวลาทำงานเพื่อตรวจสอบได้ และผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติหรือขอแก้ไขได้ เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการการติดตามเวลาเพื่อความสอดคล้องหรือการจ่ายเงินเดือน
ด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpคุณสามารถตั้งเวลาประมาณการสำหรับงานต่างๆ และเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่บันทึกไว้จริงได้ สมมติว่าคุณประมาณการว่าจะใช้เวลา 8 ชั่วโมงในการเขียนข้อเสนอให้กับลูกค้า แต่บันทึกไว้ 12 ชั่วโมง นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณต้องปรับการเสนอราคาสำหรับงานในอนาคตหรือปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณให้ดีขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลเชิงลึกเช่นนี้จะช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการหมดไฟได้
แม้ว่าการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้จะเป็นเคล็ดลับการจัดการเวลาที่ดีที่สุด แต่การจัดตารางเวลาและการมองเห็นปริมาณงานก็เป็นอุปสรรคสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องประสานงานข้ามเขตเวลาหรือจัดการกับกำหนดส่งงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกำหนดส่งงานระหว่างลูกค้า มันใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจนและซิงค์กับ Google หรือ Outlook เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน มันช่วยให้คุณดูงานทั้งหมดได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และให้ภาพรวมระดับสูงของปริมาณงานและกำหนดส่ง ช่วยป้องกันการพลาดกำหนดส่งงาน
ตัวอย่างเช่น นักกลยุทธ์เนื้อหาอิสระที่ดูแลบล็อกของลูกค้าสามรายสามารถตั้งค่าวันที่แบบกำหนดเอง เช่น 'กำหนดส่งฉบับร่าง', 'ตรวจสอบโดยลูกค้า' และ 'วันที่เผยแพร่' สำหรับแต่ละบทความได้ ปฏิทินจะแสดงทุกเหตุการณ์สำคัญของเนื้อหาที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้คุณลากและวางงานเพื่อปรับรอบการเผยแพร่ และซิงค์ทุกอย่างกับ Google Calendar ของคุณ
🎥 ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่า ClickUp Calendar ช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาทำงานที่สำคัญที่สุดโดยอัตโนมัติได้อย่างไร:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนเวลาที่ติดตามให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกตามบริบทด้วยClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ลองถาม "ฉันใช้เวลาทั้งวัน/สัปดาห์ไปกับอะไรบ้าง?" เพื่อรับไทม์ไลน์ที่จัดระเบียบโดย AI และข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงความพยายามของคุณกลับไปยังผลลัพธ์ที่แท้จริง นั่นฉลาดกว่าการติดตามเวลา—มันคือการติดตามบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก: ผสานการทำงานของคุณกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Toggl, Hubstaff และ Google Calendarด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp
- มองเห็นทุกอย่างในที่เดียว: ติดตามเวลา, กระบวนการทำงาน, สถานะโครงการ, และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในมุมมองที่สะอาดและชัดเจน พร้อมการ์ดที่สามารถปรับแต่งได้ภายในแดชบอร์ดของ ClickUp
- ร่วมมือและบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย: เขียน แก้ไข แชร์ และบันทึกเอกสาร รายงาน สาระสำคัญของโครงการ SOP หรือบันทึกสำหรับลูกค้าด้วยClickUp Docs
- สร้างกระบวนการทำงานอัจฉริยะ: ประหยัดเวลาในการอัปเดต สรุป หรือเขียนงานต่าง ๆด้วยการใช้ AI เพื่อการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานที่ครบครันที่สุดในโลก จะสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างไอเดียเนื้อหา และร่างอีเมลสำหรับลูกค้าให้คุณได้ทันทีภายใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดแทนทุกอย่างแล้ว:
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานภายในของเราที่เอเจนซี่อย่างสิ้นเชิง มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามกระบวนการทำงานของทั้งทีมในที่เดียว จัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน และรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ เปลี่ยนมุมมองระหว่างหลายรูปแบบ (เช่น รายการ กระดาน และปฏิทิน) และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของฉันอย่างมาก มันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ปรับเข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบและทำให้การจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
2. Toggl Track (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการการติดตามเวลาที่ง่ายและยืดหยุ่น)
Toggl Track มอบทุกเครื่องมือที่ฟรีแลนซ์ ทีมทำงานระยะไกล และผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อ ตั้งอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้ และสร้าง รายงานเวลาทำงานแบบละเอียด ที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทีมของคุณใช้เวลาไปในแต่ละชั่วโมงอย่างไร
ด้วย เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ ที่ติดตั้งมาในตัวของ Toggl คุณสามารถเปลี่ยนการบันทึกเวลาให้กลายเป็นใบแจ้งหนี้ที่สะอาดและมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือคัดลอกและวางข้อมูล ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับเงินเร็วขึ้น และลูกค้าของคุณจะทราบเสมอว่าพวกเขากำลังจ่ายเงินเพื่ออะไร นอกจากนี้คุณยังสามารถ วิเคราะห์เวลาที่ติดตาม เพื่อปรับปรุงผลกำไร คาดการณ์รายได้ และวางแผนโครงการของคุณได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- เปิดใช้งาน การติดตามพื้นหลัง เพื่อจับกิจกรรมของแอปและเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรายการเวลาในที่สุด
- เข้าถึงความปลอดภัยที่แข็งแกร่งด้วยการปฏิบัติตาม GDPR, การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และการรับประกันความพร้อมใช้งาน 99.99%
- ได้รับประโยชน์จาก การติดตามป้องกันการสอดแนม เช่น ไม่มีภาพหน้าจอหรือการตรวจสอบกล้อง
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- บางครั้งระบบจะหยุดการติดตามเวลาในพื้นหลัง และผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกายังคงทำงานอยู่
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Toggl Track อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามโครงการต่าง ๆ ที่ฉันกำลังทำอยู่ มันมีประโยชน์มากสำหรับงานอิสระ
3. Harvest (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามเวลาพร้อมการออกใบแจ้งหนี้)
ด้วย เครื่องมือตั้งค่าโครงการและทีม ของ Harvest คุณสามารถสร้างโครงการใหม่ มอบหมายงาน และเชิญผู้ร่วมงานได้ในไม่กี่นาที เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย: ใช้ ตัวจับเวลาแบบเรียลไทม์, การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง หรือแม้แต่ การเชื่อมต่อกับ Google Calendar เพื่อบันทึกทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ ยังมี มุมมองแบบไทม์ไลน์ เพื่อช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาของทีมถูกจัดสรรไปยังโครงการต่างๆ อย่างไร รายงาน ภาพรวมทีม และ ความคืบหน้าของโครงการ ช่วยให้คุณเห็นว่าใครมีงานล้นมือหรือยังไม่ได้ใช้งาน และสังเกตเมื่อโครงการเริ่มไม่เป็นไปตามแผน คุณยังสามารถตั้งค่า การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และ อีเมลขอบคุณ เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการติดตามการชำระเงิน
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามต้นทุนภายในเพื่อเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บได้ และดูยอดรวมรายวันและรายสัปดาห์สำหรับบุคคลและทีม
- เปลี่ยนเวลาที่ติดตามและค่าใช้จ่ายให้เป็นใบแจ้งหนี้มืออาชีพและส่งผ่านเว็บ, PDF หรือเวอร์ชันพิมพ์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 50 รายการ เช่น Asana, Trello, QuickBooks และ Slack เพื่อดูภาพรวมของผลกำไรและประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ขาดแดชบอร์ดสำหรับผู้ดูแลระบบในการดูสถิติของทีม
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี
- ข้อดี: $13.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Harvest อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ฟรี และมีความยืดหยุ่นในการแก้ไขการติดตามเวลาสำหรับงาน สามารถนำไปใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Asana
🧠 เกร็ดความรู้: ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี(ประมาณ 1772 ปีก่อนคริสตกาล) มีกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามแรงงานและการจ่ายค่าจ้างตามเวลาที่ทำงาน ซึ่งเกิดขึ้นเกือบ 4,000 ปีก่อนที่แอปจัดการโครงการของคุณจะถือกำเนิดขึ้น
4. Rescue Time (เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเพิ่มสมาธิและติดตามนิสัยการใช้ดิจิทัลโดยอัตโนมัติ)
ส่วนที่ดีที่สุดของการใช้ Rescue Time คือการทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง โดยอัตโนมัติในการติดตามแอป เว็บไซต์ และไฟล์ที่คุณใช้และใช้เวลานานเท่าใด ฟีเจอร์ การติดตามเวลาอัตโนมัติ ยังจัดประเภทกิจกรรมทั้งหมดของคุณตามประเภทและระดับประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งนี้จะถูกป้อนเข้าสู่ รายงานโดยละเอียด และ Productivity Pulse ที่แสดงคะแนนรายวันตามความมีประสิทธิภาพของนิสัยดิจิทัลของคุณ
ฟรีแลนซ์และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจะชื่นชอบ Visual Timesheets ซึ่งแสดงรายละเอียดวันของคุณอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถบันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ง่ายหรือตรวจสอบว่าใช้เวลากับโปรเจกต์ไปมากน้อยเพียงใด เมื่อสิ้นสุด คุณจะได้รับ รายงานประจำสัปดาห์ เพื่อช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rescue Time
- ตั้งเวลาสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ และเปิดเพลงพื้นหลังผ่าน Spotify หรือ YouTube ด้วย Focus Sessions
- สร้างนิสัยที่ดีขึ้นด้วย RescueTime Assistant พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ตั้งเป้าหมายและแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ รายงานทางอีเมลรายสัปดาห์ และการวิเคราะห์เป้าหมายอย่างละเอียดบนแดชบอร์ดส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Rescue Time
- มันไม่อนุญาตให้คุณแท็กช่วงเวลาไปยังโปรเจกต์เฉพาะเจาะจง
ราคาของ Rescue Time
- Lite: ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rescue Time
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Rescue Time อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
RescueTime ทำงานอยู่เบื้องหลังและบันทึกเวลาที่ฉันใช้ไปกับแอปและเว็บไซต์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ฉันเห็นภาพพฤติกรรมประจำวันของตัวเองได้อย่างชัดเจน
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง
แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้!
5. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการติดตามเวลาไม่จำกัดและการจัดตารางกะ)
Clockify เป็นแพลตฟอร์มติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่บันทึกชั่วโมง ติดตามโครงการ และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้ง่ายด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย ลืมบันทึกบางอย่างไปหรือไม่? ไม่มีปัญหา คุณสามารถ แก้ไขรายการที่ผ่านมา และจัดหมวดหมู่เวลาตามลูกค้า โครงการ หรืองานได้
คุณสามารถได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากเครื่องมือการจัดการเวลาทำงานของแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขแบบหมู่, กระบวนการอนุมัติ, และแดชบอร์ดการเข้าออกงานด้วยระบบการจัดตารางกะการทำงานและการวางแผนโครงการที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถวางแผนปริมาณงานของทีมคุณและเปรียบเทียบเวลาที่คาดการณ์ไว้กับเวลาที่ใช้จริงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ติดตามการเข้าร่วมและการผลิตของทีมด้วยแดชบอร์ดและรายงานกิจกรรมอย่างละเอียด
- ติดตั้ง คีออสก์ ณ สถานที่ สำหรับพนักงานเพื่อลงเวลาเข้าและออกที่สถานที่จริง
- เปิดใช้งาน การตรวจจับการไม่ใช้งาน เพื่อระบุช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานและตัดสินใจว่าจะรวมหรือทิ้งเวลาที่ไม่ใช้งาน
ข้อจำกัดของ Clockify
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: 15.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockify อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
มันมีประโยชน์มาก ดังนั้นไม่ว่าคุณจะบันทึกเวลาทำงาน โครงการส่วนตัว หรือแค่ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันก็ใช้งานง่าย
🔍 คุณรู้หรือไม่? บัตรเจาะรูเคยครองสำนักงาน! การประดิษฐ์ของ Daniel M. Cooper ในปี 1894 ที่ชื่อว่าRochester Recorder เป็นระบบที่ใช้บัตรเป็นพื้นฐานระบบแรกที่ช่วยให้บริษัทบันทึกเวลาทำงานได้โดยอัตโนมัติ มันคือระบบอัตโนมัติแบบอนาล็อกที่ดีที่สุดในยุคนั้น
6. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการติดตามพนักงานอย่างละเอียดและคุณสมบัติการจ่ายเงินเดือน)
Time Doctor เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล, แบบผสมผสาน, และในสำนักงานที่ต้องการความโปร่งใสและความรับผิดชอบ คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่า ตารางเวลาที่กำหนดเอง และเปรียบเทียบชั่วโมงที่วางแผนไว้กับเวลาที่ทำงานจริง ช่วยให้คุณปรับสมดุลปริมาณงานและลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
สำหรับธุรกิจที่เรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นรายชั่วโมง Time Doctor โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ การจ่ายเงินเดือนและการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องจากชั่วโมงที่บันทึกไว้และจ่ายเงินให้ทีมของคุณได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องทำงานด้านธุรการเพิ่มเติม ทีมต่างๆ ยังพึ่งพาฟีเจอร์นี้ในการ ติดตามเวลาทำงานออฟไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ทำนอกหน้าจอหรือในช่วงที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ดีก็ได้รับการบันทึกไว้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- บันทึกภาพหน้าจอและดำเนินการตรวจสอบพนักงานเป็นระยะ ๆ เพื่อยืนยันการทำงานและแสดงหลักฐานของกิจกรรม
- วัดระดับกิจกรรมตามการใช้งานคีย์บอร์ดและเมาส์ โดยไม่บันทึกการกดปุ่มจริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
- รับการแจ้งเตือนเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อรักษาสมาธิ
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- มันไม่ให้ข้อมูลการสำรวจเพื่อเข้าใจสาเหตุและรูปแบบของชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Time Doctor อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันชอบ Time Doctor มากเพราะมีฟีเจอร์การติดตามที่แข็งแกร่งซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมเรา มันช่วยให้ฉันติดตามชั่วโมงการทำงานทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพเทียบกับเวลาที่ไม่เป็นผลผลิต และแม้แต่เวลาที่ไม่ได้ทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกยอดนิยมสำหรับโปรแกรม Time Doctor เพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
7. Everhour (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือเช่น Asana และ Trello ที่ต้องการการติดตามเวลาแบบฝังตัว)
Everhour เป็นเครื่องมือจัดการเวลาโครงการ การติดตาม และการวางแผนงบประมาณที่ชาญฉลาดและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Asana, Trello และ ClickUp คุณสามารถ ตั้งงบประมาณตามเวลาหรือค่าธรรมเนียม, สร้างขีดจำกัดเวลาที่เกิดซ้ำ, และ เปรียบเทียบชั่วโมงการทำงานจริงกับการประมาณการ
แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความสามารถในการมองเห็นให้กับผู้จัดการเกี่ยวกับความพร้อมของทีม ทำให้การจัดสมดุลของปริมาณงานง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและหลีกเลี่ยงการหมดไฟของพนักงาน Everhour ยัง ทำให้การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่มืออาชีพตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่ติดตามได้ และยังสามารถซิงค์กับเครื่องมือบัญชีเช่น QuickBooks และ Xero เพื่อการทำงานที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour
- ใช้การตั้งค่างบประมาณเพื่อห้ามการรายงานเวลาสำหรับทุกคนหากงบประมาณเกิน
- แทนที่อัตราพื้นฐานสำหรับโครงการและกำหนดอัตราเฉพาะให้กับแต่ละงาน
- ซูมเข้าและออก ค้นหา กรอง และจัดเรียง เพื่อดูสมาชิกทีมและงานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Everhour
- คุณไม่สามารถเพิ่มแท็กมากกว่าหนึ่งแท็กให้กับงานได้โดยไม่สร้างรายการใหม่ในรายงาน
ราคาของ Everhour
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Everhour อย่างไรบ้าง?
ข้อความตัวอย่างจากผู้ใช้จริงระบุว่า:
เราใช้ Everhour ร่วมกับ linear.app สำหรับการติดตามไม่เพียงแต่ชั่วโมงการทำงาน แต่ยังรวมถึงงบประมาณโครงการของเราในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านไอที ตาราง, แผนภูมิ, และภาพวิเคราะห์อื่น ๆ ที่หลากหลายทำให้การติดตามว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่เป็นเรื่องง่ายมาก
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1888วิลลาร์ด บันดี้ได้ประดิษฐ์นาฬิกาตอกบัตรเครื่องกลเครื่องแรก ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตามเวลาที่พนักงานเริ่มหรือสิ้นสุดกะการทำงานได้ง่ายขึ้น
8. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับทีมภาคสนามและธุรกิจระยะไกลที่ต้องการการติดตาม GPS และการกำกับดูแลประสิทธิภาพการทำงาน)
ด้วย Hubstaff ผู้จัดการจะได้รับการมองเห็นอย่างเต็มที่ในประสิทธิภาพการทำงานด้วย การติดตามแอปและ URL, ระดับกิจกรรม ตามการเคลื่อนไหวของแป้นพิมพ์/เมาส์ และ ภาพหน้าจอเสริม ที่สามารถเบลอหรือลบได้เพื่อความเป็นส่วนตัว
นอกจากนี้ หากคุณกำลังจัดการงบประมาณและกำหนดเวลา Hubstaff ช่วยให้คุณกำหนด งบประมาณโครงการ รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณใกล้ถึงขีดจำกัด และใช้ รายงานโดยละเอียด เพื่อติดตามเวลา ประสิทธิภาพการทำงาน และค่าใช้จ่ายในแต่ละทีม แพลตฟอร์มนี้มี รายงานที่ปรับแต่งได้มากกว่า 20 รายงาน เพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกในสิ่งที่สำคัญได้
คุณสมบัติโบนัส เช่น ทิ้งเวลาว่าง, ตราสัญลักษณ์ความสำเร็จ, และ การควบคุมที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว (ไม่มีการบันทึกการกดแป้นพิมพ์, ไม่มีการตรวจสอบเว็บแคม) ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการตรวจสอบและการควบคุมตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามตำแหน่งของพนักงานและบันทึกเวลาด้วยแอปนาฬิกาบันทึกเวลา GPS สำหรับหลายสถานที่ทำงานและฟีเจอร์การกำหนดขอบเขตพื้นที่
- อัตโนมัติการจ่ายเงินเดือนด้วยการเชื่อมต่อกับ PayPal, Wise และ Gusto
- มอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และใช้กระดานคัมบังสำหรับการบริหารโครงการ รวมถึงสปรินท์ ไทม์ไลน์ และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการติดตามกิจกรรมอาจรู้สึกเป็นการรบกวนมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจับภาพหน้าจอบ่อยครั้ง
ราคาของ Hubstaff
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $12/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
มันช่วยให้ฉันสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่เป็นการรบกวน สร้างรายงานที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า และรักษาความโปร่งใสอย่างเต็มที่เกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการ การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ ก็เป็นข้อดีอย่างมากเช่นกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตติดตามเวลาโครงการฟรีเพื่อการจัดการเวลา
9. My Hours (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาที่จัดการลูกค้าและโครงการหลายราย)
สร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มติดตามเวลาบนคลาวด์ My Hours ช่วยลดภาระในการดูแลแผ่นเวลาและงานธุรการต่างๆ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การมอบหมายงาน การจัดทำงบประมาณโครงการ และ อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโครงการ งาน หรือผู้ใช้
My Hours รองรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมระบบอนุมัติงานในตัวและแจ้งเตือน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของเวลาทำงาน ทีมงานสามารถ สร้างรายงานโดยละเอียด เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ กำหนดเวลาส่งรายงานอัตโนมัติ และส่งใบแจ้งหนี้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ My Hours
- กำหนดเวลาการส่งรายงานอัตโนมัติทางอีเมลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอัปเดต
- บันทึกเวลาล็อกสำหรับช่วงเวลาเฉพาะและดาวน์โหลดบันทึกการตรวจสอบเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้โดยตรงจากชั่วโมงที่บันทึกไว้ พร้อมการเชื่อมต่อกับเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ยอดนิยม
ข้อจำกัดด้านเวลาของฉัน
- คุณต้องตั้งค่าช่องงานให้เป็นข้อบังคับในระดับโครงการ
ราคาของฉัน
- ฟรี
- ข้อดี: $9 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฉัน
- G2: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 980 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง My Hours อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
เราชื่นชอบความสามารถในการบริหารงบประมาณโครงการโดยตรงตามเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้น ๆ ทำให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกันว่าเรากำลังดำเนินการล่วงหน้าหรือล่าช้า
🔍 คุณทราบหรือไม่? ขนาดตลาดซอฟต์แวร์ติดตามเวลาคาดว่าจะถึง 11.48 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่16.5%ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
10. TimeCamp (เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการการติดตามอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน, และเครื่องมือการเข้าร่วม)
TimeCamp เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อการจัดการเวลาทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล สามารถใช้งานได้บนเว็บ, เดสก์ท็อป, มือถือ, และส่วนขยายของเบราว์เซอร์ ทำให้การบันทึกเวลาเป็นไปอย่างถูกต้องและง่ายดาย
นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมอีกด้วย มัน ตรวจสอบการใช้งานแอปและเว็บไซต์ จัดหมวดหมู่กิจกรรมตามระดับประสิทธิภาพ และสามารถ จับภาพหน้าจอ เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบได้อีกด้วย คุณสามารถติดตามการเข้างาน จัดการคำขอลา และสร้างรายงานโดยละเอียดสำหรับการประเมินผลการทำงาน การจ่ายเงินเดือน และการออกใบแจ้งหนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- ปรับแต่งหมวดหมู่ประสิทธิภาพ การตรวจจับเวลาว่าง และการติดตามความเป็นส่วนตัวเพื่อการติดตามที่ตรงตามความต้องการ
- วิเคราะห์กิจกรรมบนหน้าจอของคุณด้วย ตัวติดตามเวลาด้วย AI เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- เข้าใจรูปแบบการใช้งานเพื่อลดกิจกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานของคุณ
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- วิดเจ็ตของตัวติดตามเวลาบนเดสก์ท็อปไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นคุณจะต้องกลับมาที่เว็บไซต์อยู่บ่อยๆ
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี
- เริ่มต้น: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCamp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraได้กล่าวถึง TimeCamp:
มีวิธีการป้อนเวลาที่คุณติดตามได้หลายวิธี คุณสามารถลงทะเบียนงานของคุณแบบเรียลไทม์หรือป้อนข้อมูลเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้ วิธีนี้ช่วยให้พนักงานทุกคนมีความยืดหยุ่นในการติดตามเวลาในแบบที่ต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ TimeCamp
ย้ายไปใช้ ClickUp เพื่อข้อมูลเชิงลึกด้านเวลาที่ดีขึ้นและการทำงานร่วมกันของทีมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ด้วยเครื่องมือติดตามที่ยอดเยี่ยมมากมายที่มีอยู่ จึงชัดเจนว่าคุณไม่จำเป็นต้องพอใจกับสิ่งพื้นฐานเท่านั้น
คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำงานให้ทันกำหนดเวลา, ร่วมมือกับทีมของคุณ, และบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นเพียงไม่กี่คลิกหรือไม่?
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวมการติดตามเวลาที่แม่นยำ, ฟอร์มบันทึกเวลาที่ปรับแต่งได้, การจัดการปริมาณงาน และการซิงค์ปฏิทิน—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅