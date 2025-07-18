ราคา Fireflies AI: แผน, คุณสมบัติ, และทางเลือก

Fireflies AI เป็นเครื่องมือถอดเสียงการประชุมที่ใช้งานง่าย มาพร้อมกับแอปพลิเคชันบนมือถือและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์บางอย่าง เช่น การค้นหาขั้นสูงหรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ถูกจำกัดไว้หลังระบบชำระเงิน แผนการใช้งานทั้งหมดยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครดิต AI และระยะเวลาการบันทึกการประชุมอีกด้วย
การทำความเข้าใจโครงสร้างราคาของ Fireflies เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะตัดสินใจ หากคุณไม่ระมัดระวัง คุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการ หรือพลาดฟีเจอร์ที่คุณควรได้รับ
แผนที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็น
ดังนั้น มาดูรายละเอียดแผนราคาและคุณสมบัติของ Fireflies.ai กันอย่างละเอียด หากคุณยังไม่พบสิ่งที่เหมาะสม เราจะแนะนำClickUp's AI Notetakerให้คุณเป็นทางเลือก
ClickUp เทียบกับ Fireflies AI สำหรับการอัตโนมัติการประชุม
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มต้น:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|หิ่งห้อย. ai
|การถอดความการประชุม
|✔️ แปลงคำพูดอัตโนมัติจากการประชุม Zoom, Google Meet และ MS Teams ผ่าน ClickUp AI Notetaker
|✔️ การถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการผสานการทำงานหลายรูปแบบ
|การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ
|✔️ ClickUp AI Notetaker สร้างงานและสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
|✔️ สรุปการประชุมและเสนอคำแนะนำงานโดย AI
|การบูรณาการงาน
|✅ ใช้งานได้โดยตรง: แปลงรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานใน ClickUp ทันที พร้อมแนบบันทึกไปยังขั้นตอนการทำงาน
|ทีมที่ต้องการการประชุม + การดำเนินการ + การปฏิบัติตามแผนในที่เดียว
|พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
|✅ แพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร (งาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, ฯลฯ)
|❌ มุ่งเน้นเฉพาะการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวกรองเท่านั้น
|บริบทการประชุมในภารกิจ
|✅ บันทึกการประชุม, การบันทึกเสียง, และเอกสารการถอดเสียงอยู่ในงานที่เกี่ยวข้อง
|❌ บันทึกจะอยู่ใน Fireflies—จะไม่ถูกผูกกับงานโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะส่งออกด้วยตนเอง
|ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้
|✅ ค้นหาแบบรวมศูนย์ในภารกิจ เอกสาร บันทึก และบันทึกการประชุม
|❌ ค้นหาได้เฉพาะการประชุมที่ถอดความแล้วเท่านั้น
|สรุปโดยปัญญาประดิษฐ์
|✅ สรุปงานในขณะทำ, ขั้นตอนถัดไป, และความคิดเห็นที่เชื่อมโยงกับหัวข้อผ่าน ClickUp Brain
|✅ สรุปเนื้อหาอัจฉริยะและตรวจจับหัวข้อ
|เหมาะสำหรับ
|ทีมที่ต้องการการประชุม + การดำเนินการ + การปฏิบัติตามแผนในที่เดียว
|ทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุมแบบอิสระ
Fireflies.ai คืออะไร?
Fireflies AI เป็นผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะที่บันทึก ถอดความ และสรุปบทสนทนาในการประชุมโดยอัตโนมัติ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ฟังการประชุมของคุณ ระบุผู้พูด และดึงประเด็นสำคัญออกมา คุณสามารถย้อนกลับไปดูสิ่งที่พูดไว้และโดยใครได้อีกครั้ง
มันสร้างสรุป AI ที่สามารถแชร์ได้และรายการที่ต้องดำเนินการ ช่วยให้ทีมของคุณติดตามข้อมูลและดำเนินการติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว Fireflies.ai ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมยอดนิยม เช่น Zoom, MS Teams และ Gmeet ทำให้เป็นการอัปเกรดที่ง่ายดายสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบรีโมทหรือไฮบริดของคุณ
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมป้ายกำกับผู้พูด: ถอดเสียงการประชุมอย่างแม่นยำพร้อมการระบุผู้พูดที่ชัดเจนและการวิเคราะห์ระยะเวลาการพูดของผู้พูด ไม่จำเป็นต้องจดบันทึกด้วยตนเอง
- สรุปอัจฉริยะพร้อมรายการดำเนินการ: สร้างสรุปโดย AI จากการประชุมและการตัดสินใจ พร้อมดึงจุดสำคัญและรายการดำเนินการออกมาเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถถอดความและสรุปไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วย
- บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้: ค้นหาช่วงเวลาใดก็ได้จากการโทรและการประชุมที่ผ่านมาด้วยตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะ คำสำคัญ วลี และผู้พูด
- การรองรับหลายภาษา: ถอดเสียงการประชุมในกว่า 100 ภาษาและสลับภาษาโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุม
- การเล่นเสียงที่ซิงค์กับบทถอดความ: เล่นซ้ำบทสนทนาได้อย่างง่ายดายพร้อมเวลาที่ระบุและติดตามการประชุมพร้อมบันทึกการประชุมเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- ส่วนขยาย Chrome: ติดตั้งส่วนขยาย Fireflies AI เพื่อสร้างบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติจากการโทร Google Meet ของคุณ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ Fireflies กับปฏิทิน เครื่องมือประชุม CRM Slack Notion และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานก่อนและหลังการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้ Fireflies บนเว็บสำหรับการประชุมเสมือนจริงและถอดเสียงการสนทนาแบบตัวต่อตัวด้วยแอปมือถือ Fireflies
👀 คุณรู้หรือไม่? กราฟการลืมของ Ebbinghausแสดงให้เห็นว่าผู้คนลืมข้อมูลถึง 50% ภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากเรียนรู้ข้อมูลนั้น ผู้ช่วยจดบันทึกการประชุมด้วย AI ที่เชื่อถือได้ช่วยเอาชนะปัญหานี้โดยทำให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลการประชุมทั้งหมดจัดระเบียบไว้เพื่ออ้างอิงย้อนกลับได้
📮ClickUp Insight: 49% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรายังคงจดบันทึกด้วยลายมือ—แนวโน้มที่น่าประหลาดใจในยุคที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก การพึ่งพาปากกาและกระดาษนี้อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลยังไม่ได้รับการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์
ในขณะเดียวกัน การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งพบว่า 35% ของผู้คนใช้เวลา 30 นาทีหรือมากกว่าในการสรุปการประชุม แบ่งปันรายการที่ต้องดำเนินการ และแจ้งให้ทีมทราบ 👀
ClickUp AI Notetakerช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการนี้! ให้ AI บันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งระบุและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ—ไม่ต้องจดบันทึกด้วยมือหรือติดตามงานซ้ำอีกต่อไป! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 30% ด้วยสรุปการประชุมแบบทันที งานอัตโนมัติ และกระบวนการทำงานที่รวมศูนย์ใน ClickUp
ไฟร์ฟลายส์. ai แผนราคา
Fireflies.ai มีหลายระดับราคาให้เลือก อย่างไรก็ตาม การเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของคุณและความช่วยเหลือที่คุณต้องการจากผู้ช่วย AI ของคุณ
คุณกำลังมองหาแค่บันทึกการประชุมแบบชาญฉลาดใช่หรือไม่?หรือคุณต้องการซอฟต์แวร์จัดการประชุมแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับความฉลาด การเชื่อมต่อ และระบบอัตโนมัติ?
มาดูรายละเอียดแผนราคาเพื่อที่คุณจะได้ผลตอบแทนสูงสุดจากเครื่องมือนี้
ฟรี
แผนฟรีของ Fireflies ช่วยให้คุณบันทึกการประชุมบน Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และอีก 10 แพลตฟอร์ม พร้อมการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ, การประทับเวลา และค้นหาทั่วโลก
คุณสมบัติเด่น
- ถอดเสียงและสรุปการประชุมในหลายภาษา
- อัปโหลดไฟล์เสียงและวิดีโอเพื่อสร้างการถอดความ
- เข้าถึงแอปมือถือ Fireflies เพื่อบันทึกและถอดเสียงการสนทนาแบบตัวต่อตัว
- แชร์พื้นที่ทำงานของทีมด้วยการค้นหาทั่วโลก
- รับรองความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการปฏิบัติตาม GDPR และ SOC 2 Type II
ข้อจำกัด
- แผนฟรีของ Fireflies มีขีดจำกัดการจัดเก็บ 800 นาที/ที่นั่ง และขีดจำกัดการบันทึก 2 ชั่วโมง
- คุณจะได้รับเพียงสรุปโดย AI แบบจำกัด และเครดิต AI เพียง 20 เครดิต สำหรับใช้งานกับผู้ช่วย AI พื้นฐาน, แอป AI, Magic Soundbites และส่วนสรุปที่กำหนดเอง
- คุณเข้าถึงได้เพียง 3 ช่องสาธารณะเท่านั้น
- ตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะ, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และการวิเคราะห์การใช้งานยังไม่มี
- ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นใด
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้เดี่ยว นักเรียน และทีมขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกการประชุมและถอดความแบบพื้นฐานโดยไม่มีฟีเจอร์หรือการเชื่อมต่อเพิ่มเติม สามารถทดลองใช้แผนฟรีของ Fireflies ได้
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
ข้อดี
Fireflies.ai มีแผน Pro ที่ให้บริการถอดความและสรุปเนื้อหาโดย AI ไม่จำกัด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงาน 4-5 คน
คุณสมบัติเด่น
- สร้างการถอดความและสรุปโดย AI ได้ไม่จำกัด พร้อมเข้าถึงผู้ช่วยประชุม AI ของ Fireflies, AskFred
- ดึงข้อมูลการประชุมที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนของผู้สมัครและงบประมาณออกมาโดยอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกันในช่องทางสาธารณะได้ไม่จำกัด และดาวน์โหลดบันทึกการสนทนาและไฟล์บันทึกเสียง
ข้อจำกัด
- แผนนี้มีขีดจำกัดการเก็บข้อมูลที่ 8,000 นาทีต่อที่นั่ง (แม้ว่าจะมากกว่าแผนฟรีถึง 10 เท่า แต่คุณก็อาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลหมดได้หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก)
- คุณได้รับเครดิต AI เพียง 20 เครดิตเท่านั้น เท่ากับแผนฟรี
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ความฉลาดในการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกของทีมสำหรับผู้ดูแลระบบยังไม่มี
🎯 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่มีการประชุมประจำสัปดาห์และต้องการข้อมูลสรุปการประชุมด้วย AI ขั้นพื้นฐาน แผนนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
การกำหนดราคา
- 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
ธุรกิจ
ด้วยแผนธุรกิจ Fireflies คุณจะได้รับบริการถอดความไม่จำกัดและพื้นที่จัดเก็บส่วนตัว การบันทึกวิดีโอ และการวิเคราะห์ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่น
- บันทึกและจัดเก็บวิดีโอการประชุมไว้ในแพลตฟอร์ม และเข้าถึง AskFred เพื่อดึงไฮไลท์การประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ AI
- ทำงานร่วมกันในช่องทางสาธารณะและส่วนตัวไม่จำกัด รวมถึงพื้นที่ทำงานของทีม
- ใช้การค้นหาอัจฉริยะ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการตรวจจับคำถาม เพื่อสกัดประเด็นสำคัญจากการประชุมสำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของการสนทนาและการควบคุมทีมสำหรับผู้ดูแลระบบ
- ผสานรวม Fireflies AI กับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อการจัดการการประชุมแบบศูนย์กลาง
ข้อจำกัด
- คุณได้รับเครดิต AI เพียง 30 เครดิตเท่านั้น
- ขีดจำกัดการบันทึกสำหรับการประชุมแต่ละครั้งถูกกำหนดไว้ที่ 3 ชั่วโมง
- แผนนี้ไม่รองรับการปฏิบัติตาม HIPAA
🎯 เหมาะสำหรับ: บริษัทขนาดกลางและธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมีการประชุมออนไลน์ร่วมกันบ่อยครั้ง และต้องการการวิเคราะห์การประชุมด้วย AI ที่ละเอียดมากขึ้น สามารถลงทุนในแผนระดับธุรกิจได้
การกำหนดราคา
- 29 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
องค์กร
หากคุณบริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทีมงานหลากหลายและมีการประชุมหลายครั้งในแต่ละวัน เลือกแผน Enterprise ของ Fireflies ได้เลย นอกจากเครดิตการถอดเสียงไม่จำกัดและสรุปเนื้อหาโดย AI แล้ว คุณยังจะได้รับข้อมูลวิเคราะห์การประชุมอย่างละเอียด การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และการเข้าถึง API สำหรับการใช้งานทั่วทั้งองค์กร
คุณสมบัติเด่น
- แชร์และเพิ่มการประชุมไปยังช่องทางโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือกฎ
- ใช้การเก็บข้อมูลตามกำหนดเองเพื่อเก็บรักษาไฮไลท์การประชุมทั้งหมดให้เป็นระเบียบ และตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลระบบระดับสูง
- เข้าถึงผู้จัดการบัญชีเฉพาะบุคคล, ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา, การวิเคราะห์การใช้งาน และข้อมูลเชิงลึกของทีมสำหรับผู้ดูแลระบบ
- เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการปฏิบัติตาม GDPR, SOC 2 Type II และ HIPAA
ข้อจำกัด
- แผนนี้ยังมีขีดจำกัดเครดิต AI โดยให้เครดิต 30 เครดิต
- คุณสามารถบันทึกการประชุมได้เพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น
🎯 เหมาะสำหรับ: บริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมสำหรับการประชุมและความปลอดภัยระดับองค์กรนอกเหนือจากการถอดความและสรุปโดย AI ที่แม่นยำ
การกำหนดราคา
- 39 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อที่นั่ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก
Fireflies.ai คุ้มค่ากับราคาหรือไม่?
Fireflies.ai มีฟีเจอร์การถอดเสียงที่ยอดเยี่ยม แต่เครื่องมือถอดเสียง AI อื่นๆ ก็มีเช่นกัน แล้วอะไรที่ทำให้แผนราคาของ Fireflies.ai โดดเด่น (หรือด้อยกว่า) กันแน่?
มาค้นหาข้อมูลกันเพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณได้
ข้อดีของ Fireflies.ai ราคา
นี่คือสิทธิประโยชน์บางประการที่ทำให้ Fireflies เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุม AI ที่โดดเด่น:
- แผนฟรีพร้อมฟีเจอร์มากมาย: ให้บริการการถอดความพื้นฐาน, สรุป, การเข้าถึงแอปมือถือ, และฟีเจอร์การปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แผนฟรีเหมาะสำหรับผู้ใช้เบา ๆ เช่น นักเรียน, นักศึกษา, และฟรีแลนซ์ที่มีทีมเล็ก ๆ ที่ต้องการทดลองใช้
- การกำหนดราคาแบบหลายระดับสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน: มีแผนราคาหลายแบบให้เลือกตามขนาดทีม ความถี่ในการประชุม และความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของคุณ
- การสนับสนุนการถอดเสียงหลายภาษา: แปลบันทึกการประชุมในกว่า 100 ภาษาพร้อมการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมทั่วโลก
- สรุปการประชุมด้วยระบบ AI: ดึงประเด็นการดำเนินการ การตัดสินใจ และช่วงเวลาสำคัญออกมา เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาติดตามงานซ้ำหรือจดบันทึกด้วยตนเอง นอกจากนี้ แผนระดับสูงยังบันทึกเสียงและวิดีโอ พร้อมจัดเก็บการประชุมไว้ในพื้นที่ส่วนตัวอย่างปลอดภัย
- ฐานข้อมูลการประชุมที่สามารถค้นหาได้: ค้นหาคำสำคัญ, ผู้พูด, และหัวข้อจากการประชุมที่ผ่านมาผ่านตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะและการค้นหาทั่วโลก ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการค้นหาด้วยตนเอง
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่แข็งแกร่ง: บันทึกการประชุมบน Zoom, Microsoft Teams และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome เพื่อบันทึกการประชุมสดบน Google Meet ได้อีกด้วย
- ปัญญาในการสนทนา: รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึก การตรวจจับคำถาม และการวิเคราะห์การใช้งานในระดับผู้ดูแลระบบด้วยแผนธุรกิจและองค์กร
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
ข้อเสียของไฟร์ฟลายส์. การกำหนดราคาของ ai
ก่อนเลือกแผนการกำหนดราคา ให้พิจารณาข้อเสียต่อไปนี้ใน Fireflies.ai:
- เครดิต AI มีจำกัดแม้ในแผนชำระเงิน: ทุกระดับการชำระเงิน รวมถึง Business และ Enterprise มีขีดจำกัดของเครดิต AI ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานอย่างมากหากคุณพึ่งพาผู้ช่วยประชุม AI อย่างมากในการดึงข้อมูลการกระทำและไฮไลท์
- ขีดจำกัดเวลาในการจัดเก็บและบันทึก: แม้แต่แผนที่สูงขึ้นก็มีขีดจำกัดในการจัดเก็บและบันทึก เช่น 2 ชั่วโมงสำหรับแผน Pro, 3 ชั่วโมงสำหรับแผน Business และ 4 ชั่วโมงสำหรับแผน Enterprise นี่เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับทีมที่มีการประชุมยาวหรือบ่อยครั้ง
- ไม่มีการเชื่อมต่อในแผนฟรี: เวอร์ชันฟรีไม่รองรับการเชื่อมต่อกับปฏิทิน, CRM หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ คุณจะต้องสมัครแผนชำระเงินเพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์
- คุณสมบัติที่จำเป็นถูกล็อกไว้เบื้องหลังระดับที่สูงขึ้น: แผนระดับล่างมีการวิเคราะห์ที่จำกัดและฟีเจอร์ตัวกรองอัจฉริยะ ฟีเจอร์การวิเคราะห์บทสนทนาและควบคุมผู้ดูแลทีมจะมีให้เฉพาะในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรเท่านั้น
- ไม่มีตัวเลือกเสริม: ต่างจากคู่แข่งบางราย คุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกเสริมได้หากคุณต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากกับแผนธุรกิจหรือแผนองค์กร
- ข้อจำกัดของ AI สำหรับการใช้งานด้านการดูแลสุขภาพ: รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น นี่เป็นอุปสรรคใหญ่หากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กในภาคธุรกิจการดูแลสุขภาพหรืออุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอื่นๆ
ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Fireflies AI
ในขณะที่ Fireflies.ai เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ คุณควรพิจารณาข้อเสียบางประการก่อนที่จะลงทุนในแผนการของมัน
ดังนั้น นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ Fireflies AI:
1. ตัวเลือกจำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก
ในขณะที่ Fireflies มีระบบราคาแบบหลายระดับ คุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่าง เช่น การเชื่อมต่อกับระบบอื่น การบันทึกที่ยาวนานขึ้น และการค้นหาขั้นสูง ถูกจำกัดไว้สำหรับแผนที่มีราคาสูงกว่า
คุณไม่สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกและข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา หรือบันทึกและดาวน์โหลดวิดีโอการประชุมได้ในแผนฟรีและแผน Pro นอกจากนี้ คุณจะได้รับเพียงสามช่องทางส่วนตัวในแผนฟรีเท่านั้น
ดังนั้น หากคุณมีทีมขนาดเล็กพร้อมงบประมาณที่จำกัด คุณจะต้องยอมรับข้อจำกัดเหล่านี้หรือเลือกแผนระดับที่สูงขึ้นซึ่งคุณอาจไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด
ตามที่รีวิว G2ฉบับหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
อีกประเด็นหนึ่งคือฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่าง เช่น การผสานรวมที่ลึกขึ้นหรือการวิเคราะห์ข้อมูล จะถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น หากคุณใช้งานบ่อยก็ถือว่าคุ้มค่า แต่หากเพิ่งเริ่มต้นหรือทำงานกับทีมขนาดเล็ก อาจรู้สึกว่ามีข้อจำกัดอยู่บ้าง
อีกประเด็นหนึ่งคือฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่าง เช่น การผสานรวมที่ลึกขึ้นหรือการวิเคราะห์ข้อมูล จะถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น หากคุณใช้งานบ่อยก็ถือว่าคุ้มค่า แต่สำหรับผู้เริ่มต้นหรือทีมขนาดเล็ก อาจรู้สึกว่ามีข้อจำกัดอยู่บ้าง
2. ข้อจำกัดในการจัดเก็บและการใช้ AI
ในขณะที่แผนชำระเงินอนุญาตให้ถอดเสียงได้ไม่จำกัด แผนทั้งหมดจะมีขีดจำกัดเครดิตและระยะเวลาการบันทึก แผนฟรีให้สมาชิกแต่ละคนมีพื้นที่จัดเก็บเพียง 800 นาทีเท่านั้น หากคุณมีการประชุมบ่อยมาก คุณจำเป็นต้องสมัครแผนที่มีราคาสูงกว่าและรับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
นอกจากนี้ แม้แต่แผน Enterprise ก็มีขีดจำกัดที่ 50 เครดิต AI ดังนั้น Fireflies จึงไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการผู้ช่วยประชุม AI เป็นประจำ
ผู้ใช้ G2ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาของข้อจำกัดดังกล่าว:
ผมขอแนะนำให้คุณระมัดระวังอย่างมากกับเครดิต AI พวกเขาตั้งค่าไว้เช่นนี้เพื่อให้ทุกครั้งที่คุณมีการประชุม คุณจะไปถึงระดับเครดิตใหม่ ดังนั้นระวังให้ดี เพราะคุณอาจใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีมูลค่าเพิ่มมากนัก
ผมขอแนะนำให้คุณระมัดระวังอย่างมากกับเครดิต AI พวกเขาตั้งค่าไว้เช่นนี้เพื่อให้ทุกครั้งที่คุณมีการประชุม คุณจะไปถึงระดับเครดิตใหม่ ดังนั้นโปรดระวัง เพราะคุณอาจใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้เพิ่มคุณค่ามากนัก
3. ขาดการปรับแต่งสำหรับทีม
Fireflies เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้อย่างเต็มที่ ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมของมันจำกัดอยู่แค่การแก้ไขถอดเสียงและสรุปเท่านั้น ในขณะที่ทางเลือกอื่น ๆ บางตัวมีฟีเจอร์แชทในตัวด้วย
นอกจากนี้ หากไม่มีเครื่องมือจากบุคคลที่สาม คุณจะไม่สามารถทำให้กระบวนการหลังการประชุมเป็นอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ หรือปรับแต่งวิธีการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างลึกซึ้ง
4. การผสานรวมที่ไม่ดีในแผนฟรีและแผนโปร
คุณสามารถประมวลผลการประชุมสดจาก Zoom และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ด้วยแผนฟรีและโปร แต่การผสานการทำงานในสองระดับนี้จะครอบคลุมเพียงเท่านี้เท่านั้น การซิงค์กับ CRM แพลตฟอร์มการนัดหมาย และเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ จะสงวนไว้สำหรับแผนธุรกิจและองค์กรเท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีเพื่อจดบันทึกการประชุมให้ดียิ่งขึ้น
ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fireflies AI
คุณต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติขั้นสูงและเครดิต AI มากขึ้นบน Firefly ทำไมต้องผ่านความไม่สะดวกเช่นนี้เมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่าและราคาไม่แพงกว่าอย่าง ClickUp อยู่?
ClickUpคือ แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงานของคุณ ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp มอบ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ให้กับคุณในรูปแบบของClickUp Brain
มันไม่เพียงแต่มีบริบทที่สมบูรณ์เกี่ยวกับงานของคุณใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อเท่านั้น แต่ยังใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการคิด ระดมความคิด เขียน และวิเคราะห์ไปพร้อมกับคุณอย่างสอดคล้องกันทุกขั้นตอน
ด้วยClickUp Meetings การซิงค์ทั้งหมดของคุณได้รับการขับเคลื่อนด้วย AI ที่เข้าใจบริบท
ค้นหาช่องเวลาที่เหมาะสมและกำหนดเวลาการประชุมโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
คุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลาการประชุมบนปฏิทิน AI ของ ClickUpผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่ง "นัดประชุมติดตามงานกับเมแกนเวลา 15.00 น." แล้ว ClickUp Brain จะบล็อกเวลาให้คุณและเมแกนในปฏิทินของแต่ละคนโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถขอให้ Brain หาช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับทั้งสองฝ่ายหลังจากตรวจสอบตารางเวลาของคุณทั้งสองแล้วได้อีกด้วย
ระบบบันทึกการประชุมอัตโนมัติ
การตามทันการประชุมที่แออัดหรือการบรรยายต่อเนื่องเป็นเรื่องยากพออยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณต้องจดบันทึกว่าใครพูดอะไร มันอาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจพลาดรายละเอียดสำคัญหรือแย่กว่านั้นคือสูญเสียการติดตามการสนทนาทั้งหมด
ด้วยClickUp AI Notetaker คุณจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้นอีกต่อไป
เชิญมันเข้าร่วมการประชุมของคุณ และให้มันบันทึกวิดีโอการสนทนาของคุณพร้อมทั้งถอดความและระบุผู้พูด นอกจากนี้ยังสร้างบันทึกการประชุมโดยละเอียดที่ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณหลังการประชุม พร้อมด้วยสรุป บทถอดความคำต่อคำพร้อมเวลา และส่วนที่สร้างโดยอัตโนมัติสำหรับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ สิ่งนี้ช่วยให้คุณย้อนกลับไปยังช่วงเวลาสำคัญและไฮไลท์ของการประชุมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
🎥 นี่คือตัวอย่างการทำงาน:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่มีเวลาพอที่จะเลื่อนดูข้อความทั้งหมดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกใช่ไหม? เพียงถาม ClickUp Brain: "ข้อโต้แย้งหลักที่กล่าวถึงในการโทรกับลูกค้าเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมคืออะไร?" แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องทันที
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้งาน Redditปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของตนหลังจากใช้AI Notetaker ของ ClickUp:
ร่วมมือในการจัดทำวาระการประชุม บันทึก และรายการดำเนินการ
92% ของผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต แต่ถ้าคุณมีศูนย์กลางแบบรวมศูนย์ที่ทุกบันทึกการประชุมสามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป จัดเรียงและจัดระเบียบตามที่คุณต้องการล่ะ?
ด้วยClickUp Docsและ Docs Hub คุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแท้จริง—พื้นที่สำหรับอ้างอิงวาระการประชุมทั้งหมดของคุณ ทำงานร่วมกันในบันทึกการประชุมกับเพื่อนร่วมทีม และเชื่อมโยงการสนทนากับรายการที่ต้องดำเนินการ
เมื่อการประชุมของคุณถูกถอดความแล้ว คุณจะได้รับเอกสารถอดความเป็นไฟล์ Doc ในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขรายงานการประชุมร่วมกับผู้อื่น และแปลงข้อความธรรมดาเป็นงานใน ClickUpได้จากไฟล์ Doc นอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นสำหรับการดำเนินการและข้อเสนอแนะให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้อีกด้วย
หากคุณต้องการจัดรูปแบบบันทึกให้เรียบร้อยหรือทำให้ดูเป็นระเบียบสำหรับการติดตามภายในและภายนอกลองใช้เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดกับทีมหรือประสานงานกับลูกค้า เทมเพลตนี้จะช่วยให้วาระการประชุมของคุณชัดเจน การตัดสินใจถูกบันทึกไว้ และขั้นตอนต่อไปสามารถดำเนินการได้
ทำไมถึงมีประโยชน์:
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยโครงสร้างในตัวสำหรับวาระการประชุม บันทึก และผลลัพธ์
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีด้วยการผสานงานกับ ClickUp
- ประหยัดเวลาด้วยรูปแบบที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้และสม่ำเสมอในทุกการประชุม
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกัน (แบบตัวต่อตัว)
- ติดตามความรับผิดชอบด้วยบันทึกที่มีวันที่และสามารถมองเห็นผู้รับผิดชอบได้
ต้องการการสนทนาแบบเรียลไทม์มากขึ้นหรือไม่? ใช้ClickUp Chatเพื่อติดต่อกับทีมของคุณแบบตัวต่อตัว หรือพูดคุยแบบเปิดในช่องทางโครงการหรืองานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้บริบทเชื่อมโยงและมองเห็นได้ชัดเจน
ดูสิว่ามันดีกว่าการลงทุนในเครื่องมือถอดเสียงมากแค่ไหน ที่ซึ่งการทำงานร่วมกันเป็นเพียงความคิดภายหลัง?
บันทึกส่วนเฉพาะของการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
คุณต้องสมัครแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรของ Fireflies.ai หากคุณต้องการบันทึกคลิปการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางภาพ แต่ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกส่วนที่เกี่ยวข้องของการประชุมออนไลน์บนแพลตฟอร์มใดก็ได้ได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคุณจะอยู่ในแผนฟรีก็ตาม
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกหน้าจอ, เว็บแคม, และเสียงของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกคลิปการประชุมเสมือนจริงและบันทึกไว้โดยตรงบน ClickUp จากนั้นคุณสามารถฝังไว้ในเอกสาร ClickUp, แชร์ผ่าน ClickUp Chat, และแม้กระทั่งเพิ่มลงในภารกิจ ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณเข้าใจบริบทได้ชัดเจน
เปลี่ยนจากการพูดคุยไปสู่การทำงานได้ทันที
ไม่มีใครมีเวลาที่จะค้นหาข้อมูลเฉพาะจากไฟล์การถอดเสียงขนาดใหญ่ มันทั้งเหนื่อยและสิ้นเปลืองพลังงานและเวลาอย่างมาก ด้วย Fireflies.ai คุณสามารถสร้างสรุปและดึงไฮไลท์จาก AI ได้ แต่เครดิตมีจำกัดมาก
คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างสรุปการประชุมและค้นหาช่องว่างในวาระการประชุมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนไฮไลท์การประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการและนำเข้าไปยังรายการงานของคุณได้โดยตรงจาก ClickUp Brain
รวมการประชุมและกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 10 เท่า
Firefly อาจไม่มีการผสานการทำงานหากไม่มีแผนระดับสูง แต่ ClickUp มีให้บริการ คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อซิงค์กับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, ปฏิทิน และอื่น ๆ ได้ แม้ว่าคุณจะใช้แผนฟรีก็ตาม
ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM, แอปจัดการตารางเวลา และแพลตฟอร์มการสื่อสารต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลการขาย กำหนดการประชุม และติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จากแพลตฟอร์มเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:เชื่อมต่อบัญชี Zoom ของคุณกับ ClickUpเพื่อปลดล็อกการทำงานอัตโนมัติในการประชุมที่ทรงพลัง
- เริ่มการประชุม Zoom จากภายในงาน
- เข้าร่วมการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากภายใน ClickUp
- เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บันทึกการประชุมจะถูกเพิ่มเป็นความคิดเห็นในภารกิจโดยอัตโนมัติ
ทำไม ClickUp ถึงดีกว่า Fireflies AI สำหรับทีมส่วนใหญ่
ในขณะที่ Fireflies.ai เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงแบบเดี่ยว ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในแพลตฟอร์มประสิทธิภาพการทำงานแบบรวมศูนย์ของคุณ:
- การสร้างงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากสรุปการประชุม
- บริบทการประชุมอยู่ในที่ที่การทำงานเกิดขึ้น—ในภารกิจ, ความคิดเห็น, และเอกสาร
- ใช้ ClickUp Brain ไม่เพียงแต่เพื่อถอดความ แต่ยังตีความ สรุป และแนะนำขั้นตอนต่อไปในเวลาจริง
- ไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องคัดลอก-วาง ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย
หากคุณเบื่อกับเครื่องมือที่แยกส่วนและต้องการให้การประชุมขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริง ClickUp มอบพลังให้คุณเปลี่ยนจาก "พูดคุยกัน" เป็น "ลงมือทำให้สำเร็จ" ได้จริง—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
สร้างบันทึกการประชุมและสรุปการประชุมด้วย AIให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันในวาระการประชุม และแม้แต่บันทึกคลิปจากการประชุมสด ต่างจาก Fireflies. ai, ClickUp ช่วยให้คุณทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้เครดิต AI ที่หมดไป
ตามที่ มาร์กอส วินิซิอุส คอสตา เด คาร์วัลโญ, นักวิเคราะห์ธุรกิจเชิงวิเคราะห์ที่ ACE, กล่าวไว้:
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาคิวงานที่จัดระเบียบไว้สำหรับงานทั้งหมดของฉัน
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาคิวงานที่จัดระเบียบไว้สำหรับงานทั้งหมดของฉัน
📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
ภาพรวมราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาหลายแบบเพื่อรองรับขนาดทีมและงบประมาณที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแผนการสมัครสมาชิก:
ยกเลิกขีดจำกัดเครดิต AI และระยะเวลาการประชุมของ Fireflies ด้วย ClickUp
Fireflies.ai เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมตราบเท่าที่คุณต้องการใช้สำหรับการถอดความและสรุปเนื้อหาพื้นฐานเท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการเข้าถึงผู้ช่วย AI และเครื่องมือการทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องเสียเงินกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น ควรพิจารณาทางเลือกอื่นอย่าง ClickUp
ด้วยตัวเลือกเสริมที่ยืดหยุ่นและพื้นที่ทำงานร่วมกัน คุณจะไม่มีวันรู้สึกว่าขาดฟีเจอร์สำคัญเนื่องจากข้อจำกัดในการถอดความ ไม่ว่าคุณจะเลือกแผนใดก็ตาม คุณสามารถแก้ไขบันทึกการประชุมร่วมกับเพื่อนร่วมทีม เริ่มและบันทึกการประชุมได้โดยตรง และยังสามารถเปลี่ยนประเด็นที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานได้อีกด้วย!
ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีวันนี้!