SaaS OKRs: ตัวอย่างและกรอบการทำงานสำหรับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์

เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ทีมขายไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 6% ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่เพียงพอที่จะทำให้รู้สึกเจ็บปวด และเมื่อย้อนกลับไปดู มันไม่ได้เกี่ยวกับความพยายาม ทุกคนทำงานหนัก... แต่ไม่ได้ทำงานในสิ่งที่สำคัญที่สุด
OKRs—วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก—มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหานั้น พวกมันช่วยจัดงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างทีม และสร้างความเร่งด่วนในการก้าวหน้า แต่เมื่อพวกมันคลุมเครือ ไม่เชื่อมโยงกัน หรือถูกติดตามในเครื่องมือห้าแบบที่แตกต่างกัน? พวกมันก็จะกลายเป็นเพียงงานอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำเสร็จเท่านั้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ OKRs และวิธีที่ClickUpช่วยให้คุณติดตามได้ 🎯
OKR คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญในธุรกิจ SaaS
กรอบการตั้งเป้าหมายที่เรียบง่าย สร้างขึ้นสำหรับทีมที่มีความเร็วสูง
OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ—และวิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังไปถึงเป้าหมาย ในองค์กร SaaS ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว OKRs จะช่วยให้คุณมีสมาธิอย่างเต็มที่แม้เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์
✅ วัตถุประสงค์: ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจ✅ ผลลัพธ์หลัก: หลักฐานที่วัดได้ซึ่งแสดงว่าคุณกำลังมีความก้าวหน้า
สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริษัท SaaS: ตลาดที่เปลี่ยนแปลง, ทีมที่เติบโต. หากไม่มีแผนที่ชัดเจน, คุณอาจยุ่งแต่ไม่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ.
นี่คือวิธีที่ OKRs ช่วย:
- ชี้แจงจุดมุ่งเน้น: ให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ แทนที่จะกระจายความพยายามไปมากเกินไป
- ปรับแผนงานให้สอดคล้องกัน: ให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ส่งเสริมนวัตกรรม: กระตุ้นให้ทีมกล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด ทดสอบแนวคิด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ทำให้ความรับผิดชอบง่ายขึ้น: มอบหมายเจ้าของที่ชัดเจนให้กับแต่ละวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรับผิดชอบมีความโปร่งใส
- ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
- ให้ความสำคัญกับคุณค่าของลูกค้า: เชื่อมโยงเป้าหมายกับความพึงพอใจและการรักษาผู้ใช้เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่มีความหมาย
- ขับเคลื่อนการเติบโต: ให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ รายได้ หรือตลาดใหม่
- ส่งเสริมความเป็นเจ้าของ: ให้ทีมกำหนด OKR ของตนเองเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ
- สมดุลกลยุทธ์และตัวชี้วัด: เชื่อมโยงเป้าหมายภาพรวมกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น MRR, CAC และการสูญเสียลูกค้า
📕 คำศัพท์: รายได้ประจำรายเดือน (MRR) หมายถึงรายได้ที่คาดการณ์ได้ซึ่งธุรกิจของคุณได้รับในแต่ละเดือนจากการสมัครสมาชิกหรือการเรียกเก็บเงินประจำ ช่วยให้คุณสามารถวัดการเติบโตที่มั่นคงได้ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) หมายถึงจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งลูกค้าใหม่แต่ละราย ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การขาย และการต้อนรับลูกค้าใหม่
กำลังมองหาซอฟต์แวร์ OKR ที่ช่วยคุณตั้งเป้าหมาย, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายได้จริงอยู่หรือไม่? วิดีโอนี้จะอธิบายเครื่องมือตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดให้คุณทราบ รวมถึงสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด, ข้อเสียที่ต้องพิจารณา, และเครื่องมือที่เหมาะกับขนาดและระยะการพัฒนาของทีมคุณ
วิธีตั้งเป้าหมาย OKR สำหรับ SaaS อย่างมีประสิทธิภาพ
ในองค์กร SaaS เป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว กรอบการทำงาน OKR ที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสม่ำเสมอ ทำให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เหมาะสม ปรับทิศทางได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาดูวิธีการตั้งและนำไปใช้ OKRs กันเถอะ 💁
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมโยง OKRs เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่กว่า
💡 ยึดทุกเป้าหมายไว้กับพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งเป้าหมาย ให้ถอยกลับมาหนึ่งก้าว ทุกเป้าหมายควรสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทคุณ หาก OKR ไม่สนับสนุน 'เหตุผล' เบื้องหลังธุรกิจของคุณโดยตรง มันก็เป็นเพียงเสียงรบกวน
📌 ตัวอย่าง: ภารกิจของคุณคือ 'ทำให้เครื่องมือ SaaSง่ายขึ้นสำหรับฟรีแลนซ์' เป้าหมายที่ชัดเจนอาจเป็น 'เปิดตัวแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับให้เหมาะกับผู้ใช้คนเดียว'
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจ
💡 ทำให้เป้าหมายของคุณสั้น กระตุ้น และไม่มีตัวชี้วัด
เป้าหมายของคุณคือจุดหมายปลายทาง ไม่ใช่แผนที่ ควรสั้น กระชับ สร้างแรงจูงใจ และปราศจากตัวชี้วัด หลีกเลี่ยงการใส่ขั้นตอนวิธีการหรือ KPI เพราะนั่นคือหน้าที่ของผลลัพธ์หลัก
หากวัตถุประสงค์ของคุณไม่สามารถกระตุ้นทีมได้ ให้เขียนใหม่ คุณจะต้องกลับมาทบทวนบรรทัดนี้ทุกสัปดาห์ ดังนั้นคุณต้องทำให้มันมีความหมาย
⚠️ ระวัง: 'เพิ่มอัตราการแปลงเป็น 2% ด้วยการปรับหน้าแลนดิ้งเพจ' ไม่ใช่เป้าหมาย นั่นคือผลลัพธ์สำคัญที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำ เป้าหมายที่ดีกว่าคือ 'มอบประสบการณ์การใช้งานครั้งแรกที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้'
ขั้นตอนที่ 3: สร้างผลลัพธ์หลักที่เฉพาะเจาะจง
💡 เปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้
ผลลัพธ์หลักคือจุดที่ความรับผิดชอบอยู่ พวกมันบอกคุณว่าคุณกำลังก้าวหน้าหรือไม่ แต่ละอย่างควรเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ไม่ใช่เจตนาหรือกิจกรรมที่ไม่ชัดเจน
📌 ตัวอย่าง: วัตถุประสงค์: 'เพิ่มอัตราการคงอยู่ของผู้ใช้ในช่วง 30 วันแรก'
ผลลัพธ์สำคัญ:
- เพิ่มอัตราการเก็บรักษาข้อมูล 30 วัน จาก 45% เป็น 60%
- ลดระยะเวลาในการสร้างมูลค่าจากเจ็ดวันเหลือสามวัน
- เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเป็น 80%
ขั้นตอนที่ 4: มุ่งเน้นความพยายามของคุณ
💡 เป้าหมายที่น้อยลงแต่ชัดเจนกว่าเอาชนะความสำคัญที่กระจัดกระจาย
มากขึ้นไม่ได้แปลว่าดีกว่า; ดีกว่าต่างหากที่สำคัญ ทีม SaaS กำลังจัดการกับการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงแผนงาน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แล้ว ให้ยึดเป้าหมายที่วัดผลได้2-4 ข้อต่อทีม โดยแต่ละเป้าหมายมีผลลัพธ์หลักไม่เกิน 3-5 ข้อ
นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าเป้าหมายของแต่ละทีมสนับสนุนทั้งเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัทและเป้าหมายของทีมอื่น ๆ
📌 ตัวอย่าง:
- วัตถุประสงค์ของบริษัท: 'เพิ่มรายได้จากการขยายธุรกิจ'
- ผลิตภัณฑ์ KR: 'เปิดตัวการกำหนดราคาตามการใช้งานในเวอร์ชันเบต้า'
- การตลาด KR: 'ผลักดันการลงทะเบียน 500 รายเข้าร่วมโครงการนำร่องด้านราคา'
- CS KR: 'เพิ่มยอดขาย 50 ผู้ใช้จากเบต้าเป็นระดับชำระเงิน'
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวน เรียนรู้ และปรับใช้
💡 OKRs พัฒนาไปพร้อมกับคุณ—ตรวจสอบ, ให้คะแนน, และปรับปรุง.
OKR ไม่ใช่ 'ตั้งแล้วลืม' ควรตรวจสอบทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ ไม่ใช่เพื่อตำหนิใคร แต่เพื่อปรับทิศทางให้ถูกต้อง ใช้ระบบคะแนนง่ายๆ 0. 0-1. 0 ในตอนท้ายของรอบเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าอย่างแม่นยำ
ระบบการให้คะแนนอาจมีลักษณะดังนี้:
- 1. 0: บรรลุผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์
- 0. 7: มีความก้าวหน้าดี แต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการ
- 0. 3: นอกเส้นทาง
เมื่อคุณเข้าใจกรอบการทำงานของ OKR แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำไปใช้กับทีมของคุณ ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจ ตัวอย่าง OKR ในโลกจริงสำหรับ SaaS แบ่งตามแผนก ตั้งแต่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ไปจนถึงฝ่ายการตลาดและความสำเร็จของลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแท้จริง
ตัวอย่าง OKR สำหรับ SaaS ตามทีม
ทีม SaaS ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะเชื่อมโยงงานประจำวันของพวกเขากับเป้าหมาย SMART ที่กว้างขึ้น. ที่นี่, ให้เราแยกตัวอย่าง OKR ที่เป็นประโยชน์ตามทีมเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้. 👇
1. OKR ของทีมผลิตภัณฑ์
คุณกำลังจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว แต่อัตราการสูญเสียลูกค้ายังคงสูง นั่นมักเป็นสัญญาณว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังมุ่งเน้นที่การส่งมอบมากกว่าผลกระทบที่สร้างได้การกำหนด OKR ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนโดยเน้นที่การยอมรับ การรักษาลูกค้า หรือระยะเวลาในการสร้างคุณค่า สามารถเปลี่ยนทิศทางความพยายามไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายได้
ตัวอย่างของ OKR ที่มีประสิทธิภาพ:
- ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในไตรมาสหน้า
- ได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ยเก้าหรือสูงกว่าจากการสำรวจผู้ใช้
- ลดเวลาการตอบกลับการสนับสนุนเฉลี่ยลง 10%
- เพิ่มการรักษาลูกค้าขึ้น 20% ผ่านการอัปเดตผลิตภัณฑ์
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไตรมาสที่ 3 อย่างประสบความสำเร็จ
- พูดคุยกับลูกค้า 30 คนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนอแนะของพวกเขา
- ชมวิดีโอผู้ใช้สิบรายการและแบ่งปันประเด็นสำคัญกับทีม
- จัดอบรมสองครั้งเพื่อให้ทีมการตลาดและทีมขายมีความพร้อม
- ตรวจสอบเอกสารความต้องการของลูกค้า 15 ฉบับจากฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังสร้างสิ่งที่ถูกต้อง
🔍 คุณรู้หรือไม่? แอนดี้ โกรฟ อดีตซีอีโอของอินเทล เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด OKRs ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1970 โดยเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อการเติบโตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท แรงบันดาลใจของเขามาจากนักทฤษฎีการจัดการ ปีเตอร์ ดรักเกอร์และแนวคิดการบริหารโดยใช้เป้าหมาย(MBO)
2. OKR ของทีมวิศวกรรม
เป็นเรื่องง่ายที่เป้าหมายทางวิศวกรรมจะถูกฝังอยู่ใต้ตั๋วงานและหนี้ทางเทคนิค นี่คือตัวอย่างของ OKRs ที่สามารถช่วยคุณได้หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น
ปรับปรุงคุณภาพของการปล่อยผลิตภัณฑ์
- ลดจำนวนรายงานข้อบกพร่องใหม่โดยเฉลี่ยจาก 72 รายการต่อเดือนเหลือ 60 รายการต่อเดือน
- เพิ่มอัตราการไม่เกิดข้อผิดพลาดของคุณจาก 96% เป็น 99% ในเวอร์ชันล่าสุด
- เพิ่มการครอบคลุมการทดสอบจาก 35% เป็น 50% เพื่อให้เราสามารถตรวจพบปัญหาได้มากขึ้นก่อนการเปิดตัว
เร่งความเร็วทีมพัฒนา
- เพิ่มความเร็วในการวิ่งจาก 42 เป็น 60 คะแนนเพื่อส่งมอบมากขึ้นในแต่ละรอบ
- ลดเวลาเฉลี่ยในการตรวจสอบโค้ดลง 30% เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบที่ขาดหายไปไม่กีดขวางน้อยกว่า 2% ของคุณสมบัติที่วางแผนไว้
3. OKR ของทีมการตลาด
แคมเปญของคุณได้รับการคลิก แต่ยอดขายยังคงประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของลีด นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมี OKR ที่มีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือตัวอย่างOKR สำหรับการตลาดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ:
ปรับปรุงความสอดคล้องระหว่างการตลาดและการขายในเกณฑ์คุณภาพของลีด
- ลดเปอร์เซ็นต์ของลีดที่ไม่มีคุณสมบัติที่ส่งต่อไปยังฝ่ายขายจาก 40% เป็น 25%
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของ MQLs เป็น SQLs จาก 12% เป็น 20%
- เปิดตัวแคมเปญเนื้อหาที่มุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ปลายทางของกระบวนการตัดสินใจ
เสริมสร้างการมองเห็นแบรนด์และการเติบโตจากช่องทางเข้า
- เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกขึ้น 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- เผยแพร่กรณีศึกษาที่มีเจตนาสูงสามกรณี โดยเน้นเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า
- เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลแคมเปญจาก 25% เป็น 35%
4. OKR ของทีมขาย
ทีมขายเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีเป้าหมาย แต่OKRs ของทีมขายช่วยบาลานซ์เป้าหมายรายได้ระยะสั้นกับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว. ตัวอย่างต่อไปนี้:
เพิ่มประสิทธิภาพการขายและปิดการขายที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น
- เพิ่มอัตราการชนะจาก 18% เป็น 25%
- ลดระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการปิดการขายจาก 42 วัน เหลือ 30 วัน
- ดำเนินการวิเคราะห์ผลชนะ-แพ้สำหรับโอกาสที่ปิดแล้ว 100%
สร้างเครื่องจักรการขายขาออกที่สามารถทำซ้ำได้และขยายขนาดได้
- เปิดตัวลำดับการส่งข้อมูลขาออกที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลที่มีลักษณะการซื้อหลักสามกลุ่ม
- สร้างลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดใหม่สุทธิ 50 รายจากช่องทางเอาท์บาวด์
- บรรลุอัตราการตอบกลับ 10% ในทุกแคมเปญที่ส่งออกไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่าง SaaS ที่คุณต้องรู้
5. OKR ของทีมความสำเร็จของลูกค้า
ลูกค้าขึ้นเรือได้สำเร็จ แต่ยกเลิกหลังจากสามเดือน. นี่ชี้ให้เห็นถึงการรับรู้คุณค่าที่อ่อนแอ. OKR ที่เกี่ยวข้องกับจุดสำคัญของการนำไปใช้, คะแนนสุขภาพ, หรือ NPS สามารถช่วยให้ทีมบริการลูกค้าสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ก่อนที่มันจะสายเกินไป. ตัวอย่างต่อไปนี้:
เพิ่มการพึงพอใจของลูกค้าและความภักดี
- ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) และบรรลุ 90% หรือดีกว่า
- ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว
- เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ของเราให้ถึง 65 หรือสูงกว่า
- ตอบคำถามลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยลง 25%
รักษาลูกค้าไว้มากขึ้นและลดอัตราการยกเลิก
- เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงของเราขึ้น 10%
- ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 15% เพื่อให้มีลูกค้าที่ออกจากเราน้อยลง
- จัดการประชุมทบทวนธุรกิจรายไตรมาสกับลูกค้าหลักของเราอย่างน้อย 80%
- เปิดตัวโปรแกรมแนะนำลูกค้าที่นำธุรกิจใหม่เข้ามา 30% จากลูกค้าที่พึงพอใจ
SaaS OKRs กับ KPI: ความแตกต่างคืออะไร?
OKRs และ KPIs มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ KPIs ใช้ติดตามสุขภาพของธุรกิจของคุณ OKRs จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้า การเข้าใจว่าเมื่อใดควรใช้แต่ละอย่างและวิธีที่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทีม SaaS ที่มีประสิทธิภาพสูง
มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างOKRs กับ KPIs
|เกณฑ์
|OKRs
|ตัวชี้วัดผลงาน
|คำนิยาม
|วิธีการตั้งเป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
|ตัวชี้วัดที่ติดตามว่าธุรกิจกำลังทำได้ดีเพียงใดในด้านต่างๆ
|วัตถุประสงค์
|ช่วยให้ทีมมีสมาธิและสอดคล้องกันในเป้าหมายใหญ่
|ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบว่าเป้าหมายกำลังบรรลุหรือไม่
|ขอบเขต
|กว้างขวางและเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น
|เฉพาะเจาะจงและมุ่งเน้นการดำเนินงานประจำวัน
|กรอบเวลา
|โดยปกติจะกำหนดไว้เป็นไตรมาสหรือหนึ่งปี
|ติดตามเป็นประจำ: รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส
|โครงสร้าง
|วัตถุประสงค์หนึ่งพร้อมผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ 2-5 ข้อ
|ตัวชี้วัดเดียวหรือกลุ่มของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
|ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง
|ตรวจสอบและปรับปรุงทุกไตรมาส (หรือตามความจำเป็น)
|ให้คงไว้เหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่เพื่อติดตามแนวโน้มในระยะยาว
|ตัวอย่างใน SaaS
|วัตถุประสงค์: ปรับปรุงการรักษาลูกค้า. ตัวชี้วัด: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าจาก 5% เป็น 3% ในไตรมาสนี้
|MRR, อัตราการสูญเสียลูกค้า, CAC, ระยะเวลาการคืนทุนของลูกค้า
|จุดสนใจ
|สิ่งที่คุณต้องการบรรลุและวิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังไปถึงเป้าหมาย
|คุณกำลังดำเนินการอย่างไรในด้านธุรกิจที่สำคัญ
🧠 เกร็ดความรู้: แม้จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งOKR และ KPIล้วนมีรากฐานมาจากผลงานดั้งเดิมของ Drucker! อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ KPI มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อ Frederick Taylor ผู้บุกเบิกการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แนะนำการใช้ข้อมูลและการวัดผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คำว่า 'Key Performance Indicator' ถูกบัญญัติขึ้นในภายหลัง หลังจากทฤษฎี MBO
วิธีการติดตาม OKRs ในบริษัท SaaS
OKRs คือเข็มทิศสำหรับบริษัทของคุณ เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะช่วยให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกัน มุ่งเน้นที่เป้าหมาย และรักษาเส้นทางการเติบโตให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
แต่การติดตาม OKRs ล่ะ? นั่นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน. นี่คือวิธีการทำตามขั้นตอนด้วยClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, คุณจะไม่พลาดอะไรเลย.
ขั้นตอนที่ 1: กำหนด OKR กลยุทธ์จากบนลงล่าง
เริ่มต้นด้วยภาพรวมใหญ่. อะไรคือเป้าหมาย 2-3 ข้อที่บริษัทของคุณต้องการจะบรรลุในไตรมาสนี้? สิ่งเหล่านี้ควรสะท้อนถึงการวางเดิมพันทางกลยุทธ์ของคุณ. อาจรวมถึงการทุ่มเทอย่างหนักในการเปิดตัวสินค้า, การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่, หรือการแก้ไขปัญหาการสูญเสียลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน.
เมื่อคุณได้คิดออกแล้ว นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
- แยกย่อย ออกเป็น OKR ระดับแผนกและระดับทีม
- ทำให้เป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจและเชิงคุณภาพ เช่น 'กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนนึกถึงสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมระยะไกล'
- ทำให้ผลลัพธ์สำคัญสามารถวัดได้, เช่น 'ลดเวลาการลงทะเบียนลูกค้าใหม่จากเจ็ดวันเหลือสามวันสำหรับผู้ใช้ใหม่'
เมื่อวัตถุประสงค์ระดับสูงสุดของคุณชัดเจนแล้ว คุณต้องแปลงวัตถุประสงค์เหล่านั้นให้เป็น OKR ที่สามารถติดตามได้
นี่คือสิ่งที่ClickUp Goalsทำให้เป็นเรื่องง่ายอย่างน่าทึ่ง คุณสามารถสร้าง OKR ทั้งในระดับบริษัทและเฉพาะทีมได้ในพื้นที่ทำงานกลางเดียวกัน สำหรับแต่ละผลลัพธ์หลัก คุณสามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงานใน ClickUp เอกสารใน ClickUp แดชบอร์ด และแม้แต่รอบสปรินต์ได้
สมมติว่าทีมผู้นำของคุณตั้งเป้าหมายรายไตรมาสว่า 'เพิ่มการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางบริการตนเอง' ใน ClickUp คุณจะแยกย่อยเป้าหมายนี้เป็น KR ที่สามารถวัดผลได้ และเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานจริง เช่น เอกสารการวิจัยผู้ใช้และแดชบอร์ดการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ คุณสามารถกำหนดเจ้าของงาน อัปเดตสถานะ และติดตามว่าทีมกำลังใช้เวลาไปกับแต่ละงานอย่างไร
นี่คือวิธีที่ลูกค้า ClickUp รายหนึ่ง, Spekit ใช้ OKRs เพื่อความโปร่งใสและการจัดแนวโดยใช้ ClickUp:
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่การเปิดตัว ClickUp ให้กับทีม
ตอนนี้ ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถเห็น OKR ของทีมเราแต่ละคนได้ ใครเป็นเจ้าของ และมีความคืบหน้าอย่างไร เมื่อมองย้อนกลับไป ก่อนที่จะใช้ ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ทำให้ทุกแผนกของเราไม่เชื่อมโยงกัน
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่การนำ ClickUp มาใช้กับทีม
ตอนนี้ ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถเห็น OKR ของทีมเราแต่ละรายการ ใครเป็นเจ้าของ และความคืบหน้าของแต่ละรายการได้ เมื่อมองย้อนกลับไป ก่อนที่จะใช้ ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ทำให้ทุกแผนกของเราขาดการเชื่อมโยงกัน
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจังหวะและยึดมั่นในนั้น
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเหล่านั้นจากเป้าหมายคงที่ให้เป็นตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าแบบไดนามิก สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณฝังเป้าหมายเหล่านั้นไว้ในระบบปฏิบัติการของทีมคุณ
จัดตั้งจังหวะการทำงานประจำสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ โดยให้ทีม:
- อัปเดตความคืบหน้า
- แบ่งปันความสำเร็จและอุปสรรค
- คะแนนรีวิว
ใช้คะแนนความมั่นใจเพื่อระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ สำหรับผลลัพธ์สำคัญแต่ละรายการ ให้เจ้าของประเมินความมั่นใจของตนเอง (เช่น สีแดง สีเหลือง หรือสีเขียว—หรือ 1–5) วิธีนี้จะเพิ่มชั้นการคาดการณ์ที่เหนือกว่าการติดตามเพียงแค่อัตราความสมบูรณ์เป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังประสบปัญหาในการรักษาความสม่ำเสมอของจังหวะนี้ ให้หันมาใช้ClickUp Automations
สมมติว่าทีมการตลาดของคุณตรวจสอบ OKR ทุกวันจันทร์เวลา 10.00 น. คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่จะทำงานทุกวันจันทร์เช้าเพื่อ:
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับเจ้าของ OKR ทุกคนเพื่ออัปเดตความคืบหน้า
- เปลี่ยนสถานะของงานที่เกี่ยวข้องกับ OKR เป็น 'กำลังตรวจสอบ'
- โพสต์ข้อความในหัวข้อของงานเพื่อขอคะแนนความมั่นใจ
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ สิ่งที่คุณต้องทำคือพูดว่า 'ทุกวันศุกร์เวลา 16.00 น. แจ้งเตือนเจ้าของ OKR ทุกคนให้อัปเดตความคืบหน้าและคะแนนความมั่นใจ' มันจะสร้างการทำงานอัตโนมัติให้คุณโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้มีความโปร่งใส
เพื่อสร้างความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร คุณต้องอนุญาตให้ทุกคนเห็นทุกสิ่งสร้างแดชบอร์ด OKRที่สามารถมองเห็นได้สำหรับทุกทีม ใช้ในการประชุมทั้งหมด และมอบหมายเจ้าของที่ชัดเจนสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ
แดชบอร์ด ClickUp เป็น ศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์และโต้ตอบได้ ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าของธุรกิจในการบรรลุเป้าหมายได้
แต่ละแดชบอร์ดประกอบด้วยบัตรที่ดึงข้อมูลสดจากพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น ผลลัพธ์หลักที่มีความเสี่ยง งานที่ล่าช้า หรืออัตราการเสร็จสิ้นเฉลี่ยตามทีม คุณสามารถกรองข้อมูลเหล่านี้ตามทีม เวลา หรือความสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น OKR ของทีมขายของคุณคือการเพิ่มการเติบโตของรายได้รายไตรมาสขึ้น 20% แดชบอร์ด ClickUp ของคุณสามารถประกอบด้วย:
- แผนภูมิแท่ง สำหรับรายได้ที่ปิดโดยตัวแทนแต่ละคน
- บัตรความคืบหน้า ติดตามผลลัพธ์สำคัญ เช่น จำนวนการสาธิตที่จองไว้หรือดีลที่ขยับไปยังขั้นตอน 'ข้อเสนอ'
- บัตรรายการงาน กรองด้วยงานที่ 'เชื่อมโยงกับ KR' เพื่อแสดงอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานแบบเรียลไทม์
- บัตรแสดงความคิดเห็น สำหรับบันทึกการอัปเดตประจำสัปดาห์หรือคะแนนความมั่นใจ
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างการอัปเดตความคืบหน้าที่อัตโนมัติและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ได้โดยตรงจากข้อมูลสดบนแดชบอร์ดของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องตีความแผนภูมิหรือตัวชี้วัดด้วยตนเอง ผู้จัดการโครงการ AI จะสรุปข้อมูลจากแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติทันที พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ แนวโน้มที่โดดเด่น ความสำเร็จ และอุปสรรคที่พบ
นี่หมายความว่า:
- ผู้บริหารได้รับภาพรวมที่เขียนโดย AI อย่างรวดเร็วว่าเป้าหมายใดอยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเส้นทาง
- หัวหน้าทีมสามารถเปิดเผยอุปสรรคได้โดยไม่ต้องเจาะลึกในแต่ละการ์ด
- ใครก็ตามในองค์กรสามารถถามคำถามกับ ClickUp Brain ได้ เช่น 'ทำไมคะแนน NPS ของเราถึงลดลง?' หรือ 'ผลลัพธ์หลักใดที่ล่าช้าที่สุดในสัปดาห์นี้?'
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าแปลกใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบ ไม่ต้องเขียนโค้ด ของเรายังนำเสนอการแสดงผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณ โดยเน้นความสำเร็จของคุณและมอบการควบคุมและการมองเห็นงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังให้ดีที่สุด" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
ClickUp Brain ช่วยคุณติดตามและปรับปรุง OKRs อัตโนมัติได้อย่างไร
การอัปเดตเป้าหมายด้วยตนเองกินเวลาในการวางกลยุทธ์ ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่อยู่เบื้องหลังConverged AI Workspace จะช่วยดูแลรักษา OKR โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์แทนที่จะต้องคอยตรวจสอบความคืบหน้า
- สรุปความคืบหน้าของ AI: สรุปผลลัพธ์สำคัญทุกข้อแบบเรียลไทม์และแสดงอุปสรรคที่ขัดขวางโดยตรงภายในเป้าหมายหรือแดชบอร์ด
- การค้นหาตามบริบท: ถาม "OKR ใดที่ไม่ได้ผลในสัปดาห์นี้?" และรับคำตอบทันทีพร้อมแหล่งที่มา
- สรุปโดย AI: เปลี่ยนการทบทวน OKR รายสัปดาห์ให้เป็นการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับผู้นำหรือการประชุมทั้งองค์กร
- ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์: ClickUp Brain จะแจ้งเตือนรูปแบบใน KPI ที่มีประสิทธิภาพต่ำและแนะนำเจ้าของหรือกำหนดเวลาที่ควรปรับ
นอกจากนี้ ใช้ClickUp Brain MAXพร้อมการป้อนข้อมูลด้วยเสียงเพื่อบันทึกการอัปเดตหรือการสะท้อนเกี่ยวกับ OKR ได้ทันที—เพียงแค่พูด แล้วมันจะเปลี่ยนคำพูดของคุณเป็นข้อความที่มีโครงสร้าง ในระหว่างการทบทวนรายไตรมาส คุณสามารถบอกเล่าบันทึกความคืบหน้าหรือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ แล้วให้ ClickUp Brain MAX สรุปและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นข้ามโปรเจกต์ แดชบอร์ด และเอกสารต่างๆ
ขั้นตอนที่ 4: วัดสิ่งที่สำคัญ
เชื่อมโยงผลลัพธ์สำคัญทุกข้อกับตัวชี้วัดที่สามารถเล่าเรื่องราวได้:
- อัตราการเปิดใช้งานผู้ใช้
- การนำคุณลักษณะมาใช้
- การรักษาไว้ซึ่งรายได้สุทธิ
- เวลาการแก้ไขคำขอสนับสนุน
จากนั้น ให้สังเกตหาแบบแผน: อะไรคือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์? อะไรที่ยังล่าช้า? ใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้เพื่อปรับปรุง OKR ของคุณสำหรับรอบถัดไป
สมมติว่า OKR ของบริษัทคุณคือการปรับปรุงการรักษาผู้ใช้ให้เพิ่มขึ้น 25% ผลลัพธ์หลักได้แก่ การลดอัตราการยกเลิกการใช้บริการลง 15% การเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายสัปดาห์ขึ้น 20% และการเปิดตัวฟีเจอร์ที่ลูกค้าขอมา 3 รายการ
นี่คือวิธีที่ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpช่วยได้:
- พื้นที่ทำงาน: พื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กรของคุณรวมถึงผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้า
- พื้นที่: พื้นที่ระดับสูงสุดที่อุทิศให้กับทุกโครงการเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายรายไตรมาสของทุกแผนก ชื่อว่า 'Q3 Strategic OKRs'
- โฟลเดอร์: เน้นที่วัตถุประสงค์ของไตรมาสที่ 3 ทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์นี้จะถูกรวมเข้าใน OKR 'ปรับปรุงการรักษาผู้ใช้'
- รายการ: หนึ่งรายการสำหรับแต่ละผลลัพธ์หลัก เช่น: ลดอัตราการยกเลิกบริการลง 15% และงานที่ต้องทำ: ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเมื่อลูกค้ายกเลิก ปรับปรุงกระบวนการยกเลิกการสมัครสมาชิก ติดตามผลกับผู้ใช้ที่ยกเลิกเพื่อขอความคิดเห็น
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุด
- การปรับปรุงกระบวนการยกเลิกการปล่อยจรวด
- ติดตามผู้ใช้ที่เลิกใช้งานเพื่อขอความคิดเห็น
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุด
- การปรับปรุงกระบวนการยกเลิกการปล่อยจรวด
- ติดตามผู้ใช้ที่เลิกใช้งานเพื่อขอความคิดเห็น
แต่ละงานประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, ความเชื่อมโยง, และงานย่อยหากจำเป็น คุณสามารถเชื่อมโยงงานเหล่านี้กับผลลัพธ์หลักได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เป้าหมาย, หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ สร้างเทมเพลต OKRของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอทุกไตรมาส
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปความคืบหน้าในทุกรายการภายในไม่กี่วินาที ถาม 'สถานะปัจจุบันของ OKR การรักษาผู้ใช้ในไตรมาสที่ 3 ของเราคืออะไร?'
ขั้นตอนที่ 5: ปิดวงจรที่จุดสิ้นสุดของรอบ
ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ไตรมาสถัดไป:
- ให้คะแนนผลลัพธ์สำคัญแต่ละข้ออย่างตรงไปตรงมา: ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและเน้นที่ความก้าวหน้า คุณบรรลุ 80% ของเป้าหมายที่ท้าทายหรือไม่? นั่นถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม
- ทบทวนสิ่งที่ช่วยได้: อย่าหยุดแค่คะแนน ให้เจาะลึกถึงโครงการที่ประสบความสำเร็จและสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ว่าจะเป็นจังหวะเวลา กลยุทธ์ หรือการประสานงานระหว่างฝ่ายที่ดีขึ้น
- จับการเรียนรู้และสาเหตุที่แท้จริง: อย่าเพียงแค่เฉลิมฉลองหรือตำหนิ จัดการประชุมสรุปแบบเบาๆ เพื่อระบุอุปสรรคเชิงระบบหรือปัจจัยเร่งที่ไม่คาดคิด บันทึกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไว้เพื่อให้เป้าหมายในไตรมาสหน้าชัดเจนยิ่งขึ้น
- เฉลิมฉลองความก้าวหน้า: ยอมรับในสิ่งที่ได้บรรลุ แม้ว่าจะไม่ได้ทำครบทุกข้อก็ตาม เฉลิมฉลองต่อสาธารณะให้กับทีมที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายหรือเอาชนะอุปสรรคสำคัญได้
เทมเพลต OKR ของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างให้กับทีมในการจัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับโครงการประจำไตรมาสทั่วทั้งองค์กร ภายในแต่ละไตรมาส วัตถุประสงค์จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นผลลัพธ์หลักที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ พร้อมตัวบ่งชี้สถานะแบบเรียลไทม์ เช่น เป็นไปตามแผน, มีความเสี่ยง, ล่าช้า, หรือ เสร็จสิ้น
แต่ละรายการยังเชื่อมโยงกับ ทีมหลัก, โครงการริเริ่ม, และแถบความคืบหน้า ดังนั้นทุกวัตถุประสงค์จะถูกกำหนดและยึดโยงตามบริบทในเทมเพลตการตั้งเป้าหมาย
⚡ คลังแม่แบบ: ติดตามวัตถุประสงค์ระดับสูง แยกย่อยเป็น KR ที่สามารถวัดผลได้ และมอบหมายผู้รับผิดชอบสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้วยแม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทจาก ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อผลลัพธ์ที่ไร้ที่ติ
การตั้ง OKR ที่ดีเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การติดตามและทำให้มีความคืบหน้าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการ OKR ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม SaaS ใช้ Goals เพื่อจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์ของคุณ ใช้ Dashboards เพื่อติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และใช้สรุป AI เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้าง OKR มอบหมายเจ้าของ ติดตามผลลัพธ์สำคัญด้วยข้อมูลสด และตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅