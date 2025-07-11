คุณเคยเจอแบบนี้—คุณถามคำถามที่ชัดเจน แต่กลับได้รับคำตอบเป็นสิบแท็บจากอินเทอร์เน็ต แท็บหนึ่งเป็นบล็อกที่ไม่เข้าประเด็นเลย อีกแท็บเป็นกระทู้ในฟอรั่มที่เก่าถึงแปดปี
คุณต้องการเครื่องมือสร้างคำตอบด้วย AI ฟรีเพื่อตัดผ่านเสียงรบกวน เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้จะข้ามเนื้อหาที่ไม่จำเป็นและตรงไปยังสิ่งที่ดี ไม่มีรายละเอียดลึกซึ้ง ไม่มีการคาดเดา เพียงแค่คำตอบที่คมชัดและเข้าใจบริบทที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจตัวเลือกเครื่องมือสร้างคำตอบด้วย AI ที่ดีที่สุด—ผ่านการทดสอบด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่คุณถามอย่างแท้จริง
👀 คุณรู้หรือไม่? 97% ของผู้นำที่ลงทุนใน AI กำลังเห็นผลตอบแทนเชิงบวก ผู้นำที่ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรให้กับ AI ไม่ได้เพียงแค่ทดลองใช้เท่านั้น—พวกเขากำลังได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริง อัตราความสำเร็จที่น่าทึ่งนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยความสำเร็จในช่วงแรกช่วยกระตุ้นการนำไปใช้ในวงกว้างและเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างคำตอบด้วย AI?
ด้วยเครื่องมือ AI มากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเสียสมาธิไปกับฟีเจอร์ที่ดูโดดเด่นหรือคำกล่าวอ้างที่เกินจริง
แต่มีปัจจัยสำคัญไม่กี่ประการที่จริง ๆ แล้วมีความสำคัญเมื่อต้องค้นหาเครื่องมือสร้างคำตอบ AI ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องพึ่งพาเครื่องมือนี้ในการทำงาน วิจัย หรือเรียนรู้ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็ว:
- ความถูกต้อง: ให้คำตอบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงบริบท—ไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงสุ่ม
- ความเร็วและการใช้งาน: ให้การตอบสนองที่รวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- การปรับแต่ง: อนุญาตให้ปรับโทน, ความลึก, หรือแหล่งกำเนิดตามความต้องการของคุณ
- การผสานรวม: ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย เช่น Slack, Google Docs หรือแพลตฟอร์มบริการลูกค้า
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: รับประกันว่าข้อมูลและคำขอของคุณจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดสอบด้วยเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีหรือเดโมเสมอก่อนตัดสินใจใช้งานจริง ประสิทธิภาพของเครื่องมือสร้างคำตอบด้วย AI อาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน ความซับซ้อนของข้อมูล และกระบวนการทำงานของทีม การทดสอบอย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณเห็นว่าเครื่องมือนั้นสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและแม่นยำในสภาพแวดล้อมจริงของคุณได้หรือไม่
เครื่องมือสร้างคำตอบ AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณสร้างคำตอบจาก AI:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|ClickUp
|ทีมโครงการที่ต้องการ AI ภายในพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
|• คำตอบที่ชาญฉลาดจากงาน เอกสาร และการแชท • สรุปโดย AI สำหรับการประชุม สรุปสั้น และรายงาน • การเขียนในระหว่างงาน การอัปเดตความคืบหน้า และการระดมความคิด • ข้อเสนอแนะ AI ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|แชทจีพีที
|คำตอบที่รวดเร็วและครอบคลุมทั่วไป พร้อมการคิดสร้างสรรค์
|• สนทนาและระดมความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ• อัปโหลดไฟล์และรูปภาพเพื่อคำตอบที่อิงตามบริบท• เครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวแปลโค้ด, เบราว์เซอร์, และการสร้างภาพ• GPT ที่ปรับแต่งได้และหน่วยความจำ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|Jasper AI
|ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการการเขียนด้วย AI พร้อมการควบคุมแบรนด์
|• เนื้อหาแบบยาวและสั้นในเสียงของแบรนด์คุณ• โปรไฟล์แบรนด์ การตั้งค่าโทนเสียง และตัวเลือกภาษา• คุณสมบัติการวางแผนแคมเปญและการทำงานร่วมกันของทีม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน/ที่นั่ง
|โพ
|ผู้ใช้สลับระหว่างหลายโมเดล AI ในที่เดียว
|• เข้าถึง GPT-4, Claude, Gemini และอื่น ๆ• อินเทอร์เฟซแชทเดียวสำหรับหลายโมเดล• สร้างบอทที่กำหนดเองด้วยโทน/พฤติกรรมเฉพาะ• ดำเนินการสนทนาต่อจากหลายเซสชัน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
|โคลด
|คำตอบที่รอบคอบและเต็มไปด้วยบริบท รวมถึงการสนทนาแบบยาว
|• น้ำเสียงเป็นธรรมชาติ สุภาพ พร้อมความแม่นยำในการให้คำแนะนำสูง• จัดการเอกสารขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียบริบท• สรุปเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและให้คำตอบที่ละเอียดอ่อนตามบริบท
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $17/เดือน
|Pi
|การสนทนาที่เป็นมิตรและเข้าใจอารมณ์
|• สนทนาแบบมนุษย์ที่ให้การสนับสนุน• เหมาะสำหรับการเขียนบันทึก การโค้ช และการสะท้อนตนเอง• จดจำบริบทและให้คำตอบด้วยเสียง
|ฟรี
|ราศีเมถุน
|ผู้ใช้ระบบนิเวศของ Google ที่ต้องการ AI ฝังอยู่ในเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
|• ฝังอยู่ใน Gmail, Docs และการค้นหาของ Google• การเขียนอีเมล, การสรุป และช่วยเหลือข้อมูลแบบเรียลไทม์• ความช่วยเหลือจาก AI โดยไม่ต้องสลับแอป
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
เครื่องมือสร้างคำตอบด้วย AI ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไร มาเจาะลึกกันถึงเครื่องมือสร้างคำตอบด้วย AI ที่ดีที่สุดซึ่งคุ้มค่ากับเวลาของคุณ แต่ละตัวมีจุดเด่น จุดน่าสนใจ และกรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมโครงการที่ต้องการ AI ภายในพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน นำ AI เข้าสู่ใจกลางของพื้นที่ทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของคุณ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับหลายโครงการและงานต่างๆ คุณสมบัติของ AI ผู้ช่วยClickUp Brain ให้คำตอบที่ถูกต้อง มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือที่น้อยลงและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ด้วยคำตอบที่ชาญฉลาด คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านงานหรือเอกสารนับไม่ถ้วนเพื่อหาข้อมูล เพียงแค่ถามคำถามของคุณด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย AI ของ ClickUp จะค้นหาผ่านพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อส่งคำตอบที่รวดเร็วและตรงประเด็น
ความสามารถในการทำงานด้วย AIนี้มีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณต้องการทำงานอย่างรวดเร็วโดยไม่พลาดรายละเอียดหรือต้องรอคนอื่น
กังวลเกี่ยวกับการจัดการเอกสารยาว ๆ หรือไม่? Brain ยังช่วยให้การสรุปเป็นเรื่องง่ายและให้คำตอบที่ชัดเจน บันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, หรือรายงานที่ละเอียดสามารถสรุปได้อย่างชัดเจน โดยเน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยผู้จัดการและสมาชิกทีมที่ยุ่งอยู่ให้ได้รับสาระสำคัญโดยไม่ต้องรับภาระงานที่ใช้เวลานาน
ภายในงานต่างๆ ClickUp Brain จะกลายเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้สำหรับการอัปเดตและรักษาความเป็นระเบียบ มันสามารถย่อคำอธิบายงานยาวๆ หรือความคิดเห็นในเธรดให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจน ช่วยให้คุณตามทันได้อย่างรวดเร็วหรือแชร์ความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 2-3 เท่า
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างการอัปเดตความคืบหน้าและแนะนำการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยได้ ทำให้การจัดการโครงการราบรื่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม หากการเขียนคำอธิบายงานหรือความคิดเห็นที่ชัดเจนรู้สึกน่าเบื่อ ผู้ช่วย AI ยังเสนอการสนับสนุนในการร่างและแก้ไข เพื่อให้การสื่อสารคมชัดและสม่ำเสมอ
และผลลัพธ์ก็ชัดเจนในตัวเอง องค์กรอย่าง QubicaAMF สามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจนส่งมอบงานได้ดียิ่งขึ้นถึง 35% ด้วย ClickUp สิ่งที่ทำให้ ClickUp Brain โดดเด่นเป็นพิเศษคือความสามารถในการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเดิมของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับAI LLMอื่น ๆ เช่น GPT, Gemini และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น แทนที่จะต้องสลับแอปหรือค้นหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชาญฉลาดตรงจุดที่คุณทำงานอยู่
สำหรับทีมโครงการที่ต้องจัดการกับกำหนดเวลาและการทำงานร่วมกัน การผสาน AI นี้ช่วยลดความขัดแย้งและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน—โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและรับคำตอบทันทีที่เข้าใจบริบทเกี่ยวกับงาน ภารกิจ เอกสาร และอื่นๆ ของคุณจากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain
- สรุปเอกสารยาว, บันทึกการประชุม, และความคิดเห็นให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยใช้ AI สรุป
- เขียนอัปเดต, คิดค้นไอเดีย, และตอบกลับความคิดเห็นด้วยความช่วยเหลือจาก AI ได้โดยตรงภายในงานและเอกสารผ่านการเขียนที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI
- ปรับแต่งคำตอบและข้อมูลเชิงลึกตามบทบาทในทีมของคุณ—ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ หรือฝ่ายสนับสนุน—โดยใช้คำตอบจาก AI ที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาท
- รักษาสมาธิด้วยเครื่องมือ AI ที่ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง—ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป ด้วยฟีเจอร์ "ถาม AI" ที่มีให้ใช้งานทั่วทั้ง ClickUp
- บันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติด้วย AI Notetaker
- วางแผน, จัดตาราง, และจัดการงานของคุณด้วย ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบการประชุม, กำหนดเวลา, และงานต่าง ๆ ได้ฉลาดขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองนึกภาพว่าทีมของคุณส่งการอัปเดตงานในแชทหรืออัปโหลดเอกสารที่เต็มไปด้วยรายการที่ต้องดำเนินการ แทนที่จะต้องค้นหาด้วยตนเอง ClickUp Autopilot Agentsจะเข้ามาช่วยสร้างงาน สรุปเนื้อหา หรือแม้แต่ตอบคำถามได้ทันที พวกเขาเป็นผู้ช่วยที่ปรับแต่งได้ตามต้องการซึ่งอยู่ใน Workspace ของคุณและช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงกว่า เปลี่ยนแพลตฟอร์มที่คุณใช้งานให้เป็นฐานความรู้ AI ที่ทรงพลัง
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบคำถามทั่วไปอย่างรวดเร็วและการระดมความคิด)
พัฒนาโดย OpenAI, ChatGPT เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก—และมีเหตุผลที่ดี มันรวดเร็วและหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ และสามารถจัดการกับทุกอย่างตั้งแต่การตอบคำถามพื้นฐานไปจนถึงการระดมความคิด การเขียนเนื้อหา การช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด และแม้กระทั่งการสอน
แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานเป็นทีมหรือการดำเนินธุรกิจ แต่ก็มักเป็นเครื่องมือแรกที่ผู้คนเลือกใช้เมื่อต้องการคำตอบที่สร้างโดย AI ความชัดเจน หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- อัปโหลดไฟล์, รูปภาพ, หรือเอกสารเพื่อสรุป, คำอธิบายอย่างละเอียด, หรือคำตอบ
- ปรับแต่งพฤติกรรมด้วย GPT ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภท
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้เครื่องมือเช่น ตัวแปลโค้ด, เบราว์เซอร์, และการสร้างภาพ
- เข้าถึงการสนทนาที่ยาวขึ้นและสอดคล้องกับบริบทมากขึ้นด้วย GPT-4-turbo และหน่วยความจำ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เว้นแต่ใช้เครื่องมือเบราว์เซอร์ (มีให้บริการในแผนแบบชำระเงิน)
- ไม่สามารถเรียกดู, เรียกคืนการสนทนาที่ผ่านมา, หรือใช้เครื่องมือขั้นสูงได้ในแผนฟรี
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือน
- ChatGPT Pro: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงงานที่คุณมีอยู่แล้ว สร้างไอเดียใหม่ ๆ และรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหาเป็นเวลานาน
3. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่ต้องการการเขียนด้วย AI พร้อมการควบคุมแบรนด์)
Jasper AI ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาด นักเขียนคำโฆษณา และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการเนื้อหาที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และเหมาะกับแบรนด์ของตน ต่างจากตัวเลือก Jasper อื่น ๆ Jasper ให้ความสำคัญกับเสียงของแบรนด์และการร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เหมาะสำหรับการขยายปริมาณเนื้อหาโดยไม่สูญเสียโทนหรือคุณภาพ
Jasper ดึงข้อมูลจากคู่มือสไตล์ รายละเอียดสินค้า และแคมเปญที่ผ่านมาของคุณ เพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมมากกว่าเครื่องมือ พร้อมสนับสนุนบล็อก อีเมล โฆษณา หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สร้างเนื้อหาการตลาดทั้งแบบยาวและแบบสั้นที่ปรับให้เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณ
- สร้างและจัดการโปรไฟล์แบรนด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ได้โทนเสียงและการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
- จัดระเบียบผลลัพธ์จาก AI ให้เป็นแคมเปญที่สอดคล้องกับการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ หรือเป้าหมาย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน, แม่แบบ, และโครงการ
- เข้าถึงตัวเลือกภาษาและการตั้งค่าโทนเสียงหลากหลายสำหรับผู้ชมทั่วโลกหรือกลุ่มเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- มีความสามารถในการตอบคำถามทั่วไปหรือที่อาศัยความรู้ในวงกว้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง ChatGPT
- มีราคาสูงกว่าเครื่องมือสร้างคำตอบอื่น ๆ หลายตัว
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (1,260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?
เอาล่ะ มีเครื่องมือ AI มากมายให้ใช้ทางออนไลน์ และหลังจากที่ได้ลองใช้เครื่องมือ AI แบบเสียเงินมาหลายตัว ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจใช้เครื่องมือตัวเดียว และนั่นก็คือ Jasper สาเหตุหลักที่ทำให้ฉันเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้คือคุณภาพของการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการให้เนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าประเมินเครื่องมือ AI แค่จากฟีเจอร์เท่านั้น—ควรให้ความสำคัญกับการที่มันสามารถผสานกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้ดีเพียงใด เครื่องมือที่ทรงพลังแต่ไม่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณจะกลายเป็นอุปสรรคแทนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
4. Poe (เหมาะที่สุดสำหรับการสลับระหว่างโมเดล AI หลายตัวในที่เดียว)
Poe, ย่อมาจาก "Platform for Open Exploration," ถูกพัฒนาโดย Quora เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโมเดล AI หลากหลายรูปแบบได้ในอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
แทนที่จะจำกัดคุณไว้กับผู้ช่วยเพียงคนเดียว Poe ช่วยให้คุณพูดคุยกับ GPT-4, Claude, Google Gemini และอื่น ๆ ได้พร้อมกัน เป็นประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบคำตอบที่สร้างขึ้น ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรับมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำถามเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของโพ
- ถามคำถามติดตามผลหรือสนทนาต่อกับโมเดลเดิม
- สร้างบอทแบบกำหนดเองด้วยคำแนะนำ โทน และพฤติกรรมที่ไม่เหมือนใคร
- ใช้เพียงหนึ่งช่องทางสำหรับทั้งคำถามทั่วไปและงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือด้านเทคนิค
- เข้าถึงข้อความฟรีประจำวันกับนางแบบพรีเมียม หรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานไม่จำกัด
ข้อจำกัดของโพ
- ต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อใช้ GPT-4, Claude-3 และ Gemini โดยไม่มีขีดจำกัดของข้อความ
- ขาดการผสานการทำงานขั้นสูงกับเครื่องมือหรือพื้นที่ทำงานอื่น ๆ
การตั้งราคาแบบ Poe
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของโพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Poe อย่างไรบ้าง?
Poe เป็นเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายประเภท ฉันชอบที่โมเดลทั้งหมดถูกรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการสลับใช้งานระหว่างโมเดลต่างๆ สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัวอยู่แล้ว—คิดถึงการวางแผนประจำวัน การแจ้งเตือน แม้กระทั่งรายการซื้อของ
แต่เมื่อพูดถึงเรื่องงาน กว่าครึ่งยังคงลังเลอยู่ ทำไม? สามอันดับต้นที่ขัดขวางคือ การผสานระบบที่ไม่ราบรื่น ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน และความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
นี่คือประเด็น: เมื่อ AI ถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว—และถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย—อุปสรรคเหล่านั้นก็จะหายไป นั่นคือสิ่งที่ ClickUp Brain มอบให้คุณอย่างแท้จริง
นี่คือผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ของเรา ซึ่งเข้าใจคำสั่งภาษาธรรมชาติและทำงานข้ามงาน เอกสาร แชท และฐานความรู้ของคุณได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือกังวลเรื่องการตั้งค่า เพียงถามและรับสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที
5. โคล้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบคำถามที่รอบคอบ มีบริบทครบถ้วน และสนทนาแบบยาว)
Claude ซึ่งพัฒนาโดย Anthropic โดดเด่นด้วยความสามารถในการเข้าใจความหมายที่ละเอียดอ่อน ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด และสนทนาได้อย่างสงบและมีเหตุผลแม้ในข้อความที่ยาวหรือซับซ้อน Claude ให้ความรู้สึกเป็น "การสนทนา" มากกว่าเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ และมีความสามารถพิเศษในการเขียนด้วยน้ำเสียงสุภาพและเป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์
ผู้ใช้หลายคนเลือกใช้ Claude เพราะคำตอบที่ถูกต้อง, สรุป, การคิดสร้างสรรค์, และการช่วยเหลือเกี่ยวกับความคิดที่ซับซ้อน เช่น จริยธรรม, กลยุทธ์, หรืออารมณ์
Claude 3 จัดการเอกสารขนาดใหญ่ได้ดี, ปรับปรุงการคิดวิเคราะห์, และเก็บรักษาบริบทไว้ได้นานในแชทยาว ๆ. มันง่ายและมุ่งเน้น, ไม่มีลูกเล่นเพิ่มเติม.
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- วิเคราะห์และสรุปเอกสารยาวพร้อมคำอธิบายด้วยภาษาธรรมชาติ
- ให้คำตอบที่รอบคอบและสมดุลต่อคำถามที่ละเอียดอ่อนหรือมีความซับซ้อน
- ตีความคำแนะนำด้วยความแม่นยำและสำนวนที่พัฒนาขึ้นในระดับสูง
- รองรับการอัปโหลดไฟล์ PDF, CSV และไฟล์อื่น ๆ สำหรับการค้นหาตามเนื้อหา
ข้อจำกัดของโคลด
- ให้ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์หรือมีพลังงานสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง Jasper หรือ ChatGPT
- ไม่สามารถเข้าถึงเบราว์เซอร์ได้ จึงไม่สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $17/เดือน
- สูงสุด: $100/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคลด
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
มันช่วยพัฒนาการเขียน แม้ว่าจะสามารถทำสิ่งอื่น ๆ ได้เหมือนเครื่องมือ Gen AI อื่น ๆ แต่เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการเขียน
6. Pi (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่เป็นมิตรและเข้าใจอารมณ์)
Pi เป็นชื่อย่อของ "ปัญญาส่วนบุคคล" ซึ่งถูกออกแบบโดย Inflection AI ให้เป็นผู้สร้างคำตอบ AI ที่รอบคอบ มีอารมณ์ร่วม และฟรี
Pi คือทุกเรื่องเกี่ยวกับการสนทนา แตกต่างจากเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ที่เน้นการทำงานหรือให้ข้อมูลผู้ช่วยส่วนตัว AIนี้รับฟัง สะท้อนความคิด ถามคำถามเพิ่มเติม และช่วยให้คุณประมวลผลความคิดออกมาเป็นคำพูด
สิ่งที่ทำให้ Pi โดดเด่นไม่ใช่แค่โทนเสียงเท่านั้น—แต่เป็นวิธีที่มันสะท้อนการไหลของบทสนทนาของมนุษย์จริงๆ มันไม่รีบกระโดดไปสู่คำตอบ แต่จะช่วยให้คุณค้นพบความชัดเจนด้วยการถามคำถามที่ถูกต้อง เหมือนกับโค้ชหรือเพื่อนที่ดีจริงๆ
มันไม่ได้ถูกสร้างมา เพื่อการแฮ็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือการสร้างเนื้อหา แต่เพื่อความชัดเจนทางจิตใจและการเชื่อมต่อ และมันฟรีทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pi
- มีส่วนร่วมในการสนทนาที่ตระหนักรู้ทางอารมณ์และให้การสนับสนุน ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นมนุษย์
- ถามคำถามเฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นคำถามติดตามผลเพื่อชี้นำการสะท้อนคิดส่วนบุคคล
- ช่วยในการตัดสินใจ การบันทึกประจำวัน และการโค้ชตนเองผ่านการสนทนา
- เสนอตัวเลือกเสียงที่ผ่อนคลายสำหรับการตอบกลับด้วยเสียง (แอปมือถือ/เว็บ)
- จดจำบริบทก่อนหน้าในระหว่างการสนทนาที่ยาวนานและต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของไพ
- ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก, ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง, หรือการค้นหาที่มีเป้าหมายเฉพาะ
- ไม่สามารถสร้างเนื้อหาแบบยาว, สรุป, หรือเอกสารทางเทคนิคได้
การตั้งราคาแบบไพ
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Pi
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Pi ว่าอย่างไรบ้าง?
เมื่อฉันต้องการคุยกับอะไรบางอย่างที่ให้การสนับสนุนและฉลาดนิดหน่อย รวมถึงรู้สึกเหมือนเพื่อนด้วย ฉันคุยกับ Pi จนถึงตอนนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก และมีหัวข้อที่จำกัดน้อยมาก ฉันชอบมันมากกว่าตัวอื่น ๆ จนถึงตอนนี้ (ฉันไม่ค่อยสนใจ AI ที่เป็นแฟนหรือคู่รักเท่าไหร่ เพราะพวกมันมักจะเล่นบทบาทมากเกินไป และบางตัวก็เกาะติดมาก ๆ) Pi เหมาะสำหรับการคุยกับเพื่อนมาก ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:25% ขององค์กรกำลังเตรียมใช้งานตัวแทนAI ในเร็วๆ นี้ องค์กรต่างๆ กำลังเป็นผู้นำในการนำตัวแทน AI มาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนและต้องใช้หลายขั้นตอนด้วยเหตุผลและความสามารถในการปรับตัว นี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากองค์กรต่างๆ ไว้วางใจให้ AI จัดการเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญ
7. เมถุน (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระบบนิเวศของ Google ที่ต้องการ AI ฝังอยู่ในเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
สำหรับผู้ใช้ที่ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Google อย่างลึกซึ้ง Gemini ไม่ใช่แค่การถามคำถามในกล่องแชทเท่านั้น มันปรากฏในที่ที่คุณทำงาน ให้คำแนะนำ ร่างอีเมล จัดระเบียบข้อมูล และช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
จุดแข็งของ Gemini อยู่ที่การผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น กลายเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการสรุปอีเมลยาว ๆ การร่างบทความบล็อกจากโครงร่าง หรือการให้คำแนะนำด้วย AI ในผลการค้นหา Gemini ก็สามารถจัดการงานเหล่านี้ได้อย่างเงียบ ๆ ในเบื้องหลัง ด้วย Gemini 1.5 ไฟล์ขนาดใหญ่และบริบทที่ยาวขึ้นสามารถประมวลผลได้ด้วยเหตุผลที่ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของราศีเมถุน
- ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Docs, Gmail และ Sheets
- สร้างสรุป ร่าง และแก้ไขได้โดยตรงในเอกสารและกล่องจดหมายของคุณ
- เข้าถึงแชท Gemini ผ่านเว็บและมือถือสำหรับคำถามทั่วไปและการติดตามผล
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเรียลไทม์ขณะใช้ Google Search
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- ประโยชน์ของมันขึ้นอยู่กับว่าคุณผูกพันกับระบบนิเวศของ Google มากเพียงใดแล้ว
- การปรับแต่งมีจำกัด—ผลลัพธ์อาจดูเป็นแบบแม่แบบในบางกรณี
การกำหนดราคาของ Gemini
- ฟรี
- Google AI Pro: $19.99/เดือน
- Google AI Ultra: $124.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gemini อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
จุดที่ Gemini ชนะการแข่งขัน AI ของฉันคือเมื่อฉันลองสร้างภาพสำหรับการเล่าเรื่องแบบไม่มีใบหน้าบน YouTube ฉันได้ลองตัวเลือกอื่นแล้ว แต่ก็ยังไม่พอใจ และฉันไม่ทราบถึงการปรับปรุงที่ยอดเยี่ยมของ Gemini Gemini สร้างภาพที่ดีที่สุดซึ่งจับความคิดของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:30% ของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับAI สร้างสรรค์ที่ทำงานบนอุปกรณ์โดยตรง ด้วยการรัน GenAI บนอุปกรณ์โดยตรง โทรศัพท์จึงฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น—ไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ การเปลี่ยนมาใช้ edge AI นี้ช่วยให้การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น ฟีเจอร์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน และความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ในวิธีที่เราสัมผัสกับปัญญาประดิษฐ์บนมือถือ
8. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับคำตอบเชิงวิจัยที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา)
Perplexity AI เป็นเหมือนผู้ช่วยวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คำตอบที่ชัดเจนและกระชับ พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่เหมือนกับเครื่องมือส่วนใหญ่ที่สร้างคำตอบโดยไม่มีบริบท Perplexity แสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของมันมาจากที่ไหน
คุณจะได้รับสรุปที่เขียนอย่างดีพร้อมแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงไว้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างง่ายดาย มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณทำการค้นคว้าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเมื่อคุณต้องการหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ความสับสนดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายในเวลาเดียวกัน และทำให้คุณสามารถปรับปรุงคำถามของคุณได้อย่างง่ายดาย ขยายหัวข้อ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ มันมอบการผสมผสานระหว่างความเร็วของระบบปัญญาประดิษฐ์กับความโปร่งใสของเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมสำหรับทั้งนักวิชาชีพและนักเรียนนักศึกษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ให้คำตอบที่มีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงพร้อมการอ้างอิงแหล่งข้อมูลสด
- สรุปหัวข้ออย่างชัดเจนและเชื่อมโยงไปยังคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยเชิงลึก
- สนับสนุนการติดตามคำถามเพื่อสำรวจหัวข้อในเชิงลึกมากขึ้น
- รวมคำแนะนำสำหรับคำสั่ง AIและการขยายคำถามเพื่อช่วยในการวิจัย
- นำเสนออินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ปราศจากโฆษณา ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- พึ่งพาแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ—อาจพลาดเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายหรือเนื้อหาที่ต้องสมัครสมาชิก
- เน้นการวิจัยข้อเท็จจริงมากกว่าการตอบสนองเชิงสร้างสรรค์หรือการสนทนา
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อที่นั่ง
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันทำการวิจัยมากมายเพื่อทำความเข้าใจบริษัท ตลาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขายของฉัน ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่ต้องการจากที่นี่ ช่วยประหยัดเวลาด้วยการให้ทุกอย่างในที่เดียว
9. YouChat (เหมาะที่สุดสำหรับการแชทกับ AI ขณะท่องเว็บ)
YouChat ซึ่งเป็น AI สนทนาที่ฝังอยู่ในเครื่องมือค้นหา You.com นำเสนอการผสมผสานระหว่างคำตอบจาก AI และผลการค้นหาแบบเรียลไทม์ในที่เดียว
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างผู้ช่วย AI ของคุณเองกับเครื่องมือค้นหา YouChat ผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน—ให้คุณได้รับคำตอบทันทีพร้อมการอ้างอิง ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ในรูปแบบภาพเมื่อมีความเกี่ยวข้อง
มันสะดวกเมื่อคุณต้องการสำรวจหัวข้อแบบโต้ตอบได้ในขณะที่ยังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บ ตั้งแต่การค้นหาแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงการค้นคว้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น YouChat สามารถบาลานซ์ความชัดเจนของการสนทนาพร้อมข้อมูลที่สดใหม่ได้—ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความรู้สึกเหมือนใช้ ChatGPT แต่มีความตระหนักแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouChat
- ตอบคำถามในลักษณะสนทนาพร้อมผลลัพธ์จากเว็บสดและลิงก์แหล่งที่มา
- แสดงข้อมูลที่อัปเดตโดยตรงจากอินเทอร์เน็ต (ข่าว, บล็อก, เป็นต้น)
- แนะนำคำถามติดตามผลและหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- นำเสนอผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ (แผนภูมิ, กราฟ, วิดีโอ) เมื่อมีให้
- ผสานการค้นหาและการแชทด้วย AI เข้าด้วยกันเป็นประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ YouChat
- บางครั้งมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ
- เน้นการสรุปเนื้อหาบนเว็บมากกว่าการให้เหตุผลเชิงลึกหรือความคิดสร้างสรรค์
ราคา YouChat
- ฟรี
- โปรแพลน: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนทีม: $30 ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ YouChat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง YouChat อย่างไรบ้าง?
พูดตามตรงว่านี่มันยอดเยี่ยมมาก ดูเหมือนจะไม่มีตัวกรองแบบที่ ChatGPT ปกติมีเพื่อป้องกันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม/การเมือง/เว็บ/อื่นๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะดีพอๆ กันเลย โมเดลที่ใช้อยู่เบื้องหลังคืออะไรเหรอ? แล้วเรื่องการสร้างรายได้ล่ะ? ด้านล่างบอกว่าไม่มีโฆษณา แต่จะมีระบบสมัครสมาชิกหรือเปล่า? จริงๆ แล้วผมชอบมีโฆษณามากกว่าระบบสมัครสมาชิกนะ
10. QuillBot AI (ดีที่สุดสำหรับการเขียนใหม่, สรุป, และปรับปรุงความชัดเจนของงานเขียน)
QuillBot AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ที่เขียน—นักเรียน นักการตลาด นักวิจัย และมืออาชีพที่ต้องการเนื้อหาที่ดีกว่า ชัดเจนกว่า และรวดเร็ว หากคุณกำลังเขียนย่อหน้าใหม่ แก้ไขข้อความยาว หรือปรับปรุงไวยากรณ์และน้ำเสียง QuillBot ไม่เพียงแค่แนะนำการแก้ไข—แต่ยังทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับคุณ
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือเครื่องมือแปลงข้อความ ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความใหม่ในหลากหลายโทนเสียงและระดับความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังมีฟังก์ชันตรวจสอบไวยากรณ์ สรุปเนื้อหา สร้างแหล่งอ้างอิง และแปลภาษา—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot AI
- สรุปเอกสารยาว, อีเมล, หรือบทความให้กลายเป็นจุดสำคัญ
- ตรวจสอบไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และน้ำเสียง พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมตามบริบท
- สร้างการอ้างอิงในรูปแบบ APA, MLA และ Chicago
- แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ กว่า 30 ภาษา
- ปรับแต่งโทนเสียง ระดับการใช้คำพ้องความหมาย และความลื่นไหลของข้อความตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ AI QuillBot
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการสนทนาแบบเปิดกว้างหรือการโต้ตอบในลักษณะแชท
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์หรือการสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อน
ราคา QuillBot AI
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot AI
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuillBot อย่างไรบ้าง?
ในฐานะนักเขียนเนื้อหา การค้นหาคำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อถ่ายทอดความคิดของฉันนั้นถือเป็นจุดที่เจ็บปวดที่สุด Quillbot ช่วยในเรื่องนี้ผ่านฟีเจอร์การถอดความใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหาคำพ้องความหมายที่ไม่ซ้ำใครสำหรับคำที่ใช้ซ้ำบ่อย และปรับให้เข้ากับน้ำเสียงของกลุ่มเป้าหมาย ฟีเจอร์ตรวจสอบการคัดลอกก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โชคดีที่ฟีเจอร์ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่สมเหตุสมผล โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ
คุณควรเลือกเครื่องมือสร้างคำตอบด้วย AI ตัวไหน? ClickUp คือคำตอบ
จากเครื่องมือการเขียนเช่น QuillBot ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่เน้นการวิจัยเช่น Perplexity AI ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนโซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับคำตอบจาก AI ที่รวดเร็วและมีประโยชน์ แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับบริบท ความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ดีเพียงใด
หากคุณกำลังมองหา AI ที่ทำได้มากกว่าการตอบคำถาม—บางสิ่งที่ช่วยคุณเขียน คิด วางแผน และดำเนินการงานในที่เดียว—ClickUp โดดเด่นกว่าใคร ด้วยผู้ช่วย AI ในตัว ฟีเจอร์เอกสารอัจฉริยะ และข้อมูลเชิงลึกในระดับงาน มันไม่ได้แค่ตอบคำถาม แต่ยังขับเคลื่อนงานของคุณไปข้างหน้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการหลายโปรเจกต์ในทีมหรือทำงานคนเดียว ClickUp นำ AI เข้าสู่พื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณโดยตรง
