12 แบบฟอร์มบันทึกอาหารฟรีเพื่อติดตามมื้ออาหาร

คุณอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับสมดุลของสารอาหารหลักและดื่มน้ำให้เพียงพอ
แต่การพยายามจำว่าคุณกินอะไรเมื่อวานนี้รู้สึกเหมือนนักสืบกำลังประกอบฉากอาชญากรรม—ของคาร์โบไฮเดรต อาหารเช้าคือ...อะไรสักอย่างที่มีไข่ใช่ไหม?
การบันทึกอาหารที่ดีช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างถาวร
ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ที่นับแคลอรีหรือผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเท่านั้น การบันทึกอาหารยังช่วยในการสังเกตเห็นรูปแบบ ปรับปรุงพลังงาน และเพิ่มความใส่ใจให้กับมื้ออาหารของคุณอีกด้วย
เพื่อให้การติดตามอาหารเป็นเรื่องง่าย (และสนุก) เราได้รวบรวมเทมเพลตบันทึกอาหารฟรีที่ดีที่สุด—บางอันสวยงาม บางอันใช้งานได้จริง ทั้งหมดพร้อมช่วยให้คุณติดตามมื้ออาหารของคุณโดยไม่ต้องคิดมาก
อะไรคือแบบบันทึกอาหาร?
เทมเพลตบันทึกอาหารเป็นหน้าเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณบันทึกสิ่งที่คุณกินและปริมาณที่คุณกิน และบางครั้งอาจรวมถึงความรู้สึกของคุณหลังจากมื้ออาหารแต่ละมื้อด้วย เทมเพลตเหล่านี้ทำงานเหมือนการผสมผสานระหว่างสมุดบันทึกและที่ปรึกษาด้านโภชนาการ ทำให้คุณติดตามพฤติกรรมการกินของคุณได้ง่ายขึ้น
บางเทมเพลตทำให้เรื่องง่ายขึ้นด้วยช่องว่างสำหรับบันทึกมื้ออาหาร ของว่าง และการดื่มน้ำเท่านั้น ในขณะที่บางเทมเพลตจะเจาะลึกมากขึ้นและทำหน้าที่เป็นแบบฟอร์มติดตามนิสัยโดยมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการติดตามแคลอรี่ อารมณ์ ความอยาก หรือวิธีที่ร่างกายของคุณตอบสนองต่ออาหารบางชนิด เนื่องจากเทมเพลตเหล่านี้มีหลากหลายสไตล์และรูปแบบ การค้นหาแบบที่เหมาะกับกิจวัตรและเป้าหมายของคุณอาจง่ายกว่าที่คุณคิด
การสร้างวินัยในตนเองต่อการรับประทานอาหารของคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกเคร่งครัดหรือหนักหนาสาหัส ด้วยแบบแผนที่เหมาะสม มันจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นนิสัยเล็กๆ ที่ทำเป็นประจำทุกวันและติดตัวคุณไป
🔍 คุณรู้หรือไม่: คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจำได้อย่างแม่นยำว่าพวกเขาทานอะไรไปเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้ว นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การจดบันทึกอาหารมีอยู่—มันเหมือนกับการให้เพื่อนคู่คิดกับความจำของคุณ นอกจากนี้ เมื่อผู้คนจำมื้ออาหารล่าสุดได้ดีขึ้น พวกเขามักจะทานน้อยลงในมื้อถัดไป!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกอาหารดี?
เทมเพลตบันทึกอาหารที่ดีไม่ได้หยุดแค่การจดบันทึกมื้ออาหาร—แต่เป็น MVP เบื้องหลังที่ช่วยให้คุณสังเกตเห็นพฤติกรรมและรับผิดชอบต่อตนเอง
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือก:
- ใช้งานง่าย: แม่แบบบันทึกอาหารที่ดีจะไม่ทำให้เรื่องยุ่งยากเกินไป มันให้โครงสร้างที่เพียงพอเพื่อให้คุณทำได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่กลายเป็นภาระ ลองนึกถึงมันเหมือนกับแอปจดรายการที่ต้องทำที่คุณชื่นชอบ — ง่าย มีประโยชน์ และรู้สึกดีเมื่อได้ทำเสร็จ
- ปรับแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ: ขนาดเดียวมักไม่เหมาะกับทุกคน แม่แบบที่ดีควรมีพื้นที่สำหรับรายละเอียดที่สำคัญสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความอยากอาหาร ข้อมูลโภชนาการ หรืออาการเหนื่อยล้าหลังมื้อเที่ยง
- ส่งเสริมการมีสติ: ไดอารี่อาหารประจำวันที่ดีที่สุดจะไม่ทำให้คุณรู้สึกผิดที่กินเค้ก แต่จะช่วยให้คุณค้นพบแรงบันดาลใจในการสังเกตเห็นรูปแบบ สร้างความตระหนักรู้ และตัดสินใจอย่างมีเจตนา
- ออกแบบมาเพื่อความสม่ำเสมอ: การจัดวางที่ดีทำให้การกลับมาใช้งานทุกวันเป็นเรื่องง่าย หากรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ เหมือนกับการแปรงฟันหรือการเช็กแอปแพลนประจำวันแสดงว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ดี
- สะอาดตาและสร้างแรงบันดาลใจ: การออกแบบที่ปราศจากความรกเป็นสิ่งสำคัญ แม่แบบนี้ควรทำให้คุณอยากกรอกข้อมูลลงไป ด้วยรูปแบบที่ดูเป็นมิตรและสร้างแรงจูงใจให้คุณอยากเขียน
เทมเพลตบันทึกอาหารที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะบันทึกนิสัยการกินของคุณและสร้างชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีขึ้นหรือไม่? นี่คือเทมเพลตบันทึกอาหารที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้:
1. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
การวางแผนมื้ออาหารไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเมื่อคุณมีเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารที่รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpช่วยจัดระเบียบมื้ออาหาร รายการซื้อของ และเป้าหมายด้านโภชนาการของคุณไว้ในที่เดียว
มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผนประจำสัปดาห์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการเสนอช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้, มุมมองต่าง ๆ, และแม้กระทั่งการผสานรวมกับรายการซื้อของของคุณ นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความต้องการทางโภชนาต่าง ๆ และกิจวัตรการเตรียมอาหารของคุณได้ ซึ่งทำให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายน้ำหนักของคุณได้อย่างง่ายดาย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามข้อมูลโภชนาการด้วยช่องข้อมูลในตัวสำหรับบันทึกมื้ออาหาร—แคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และอื่น ๆ
- ทำให้การช้อปปิ้งง่ายขึ้นด้วยการสร้างรายการตรวจสอบส่วนผสมที่ซิงค์กับแผนมื้ออาหารของคุณ
- ดูมื้ออาหารรายสัปดาห์/รายเดือนของคุณได้อย่างรวดเร็วในมุมมองปฏิทินแผนมื้ออาหารที่มีแท็บแยกตามสี
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือครอบครัวที่ต้องการเสริมสร้างความตระหนักด้านโภชนาการและการวางแผนมื้ออาหาร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังวางแผนมื้ออาหารสำหรับวันต่างๆ ในสัปดาห์อยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าฟีเจอร์งานประจำของ ClickUp! เพียงวางแผนเมนูของคุณในเทมเพลต เลือกวันที่และวันในสัปดาห์จากปฏิทิน แล้วตั้งค่าให้เป็นงานประจำ เท่านี้คุณก็ไม่ต้องเพิ่มมื้ออาหารเดิมในแผนของวันเดิมทุกสัปดาห์อีกต่อไป
2. แม่แบบการวางแผนเมนู ClickUp
การวางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์สำหรับครอบครัว งานอีเวนต์ หรือร้านอาหารนั้นต้องใช้มากกว่าความหลงใหล ต้องอาศัยความแม่นยำ ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดระเบียบเทมเพลตการวางแผนเมนูของ ClickUpช่วยจัดระเบียบมื้ออาหาร ส่วนผสม ค่าใช้จ่าย และตารางเตรียมงานไว้ในที่เดียว
ด้วยมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น กล่องสูตรอาหาร และเริ่มต้นที่นี่ คุณสามารถวางแผนเมนูอาหาร ติดตามสิ่งที่คุณต้องการ และมอบหมายงานทำอาหารได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เมนูประจำวันไปจนถึงงานพิเศษต่าง ๆแบบแผนเมนูนี้ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมการตกแต่งจานอาหารอย่างสวยงาม
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามต้นทุนวัตถุดิบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ
- จัดทำตารางเตรียมแผนงานโดยจัดลำดับความสำคัญของเมนูยอดนิยมผ่านมุมมองแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้มั่นใจว่าการปรุงอาหารเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- ใช้รายการ เช่น รายการงานสำคัญ รายการซื้อของ และรายการแผนมื้ออาหาร สำหรับการวางแผนอย่างครอบคลุม
🔑 เหมาะสำหรับ: ครอบครัว, เชฟ, และเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนมื้ออาหาร
3. แม่แบบสูตร ClickUp
แม่แบบสูตรอาหาร ClickUpคือผู้ช่วยดิจิทัลในครัวของคุณ ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงทุกผลงานการทำอาหารของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถระบุส่วนผสม ติดตามขั้นตอนการทำอาหาร และสร้างรายการของใช้สำหรับไปซื้อของได้อย่างสะดวก
ใช้เพื่อจดบันทึกเวลาเตรียมอาหาร ระยะเวลาในการปรุงอาหาร และแม้กระทั่งการปรับแต่งตามความชอบส่วนตัว นอกจากนี้ คุณยังสามารถร่วมมือกับผู้ที่ชื่นชอบอาหารเหมือนกันได้โดยการแบ่งปันสูตรอาหารและรวบรวมความคิดเห็น หรือแม้แต่เปลี่ยนคอลเลกชันของคุณให้เป็นหนังสือทำอาหารขายดี
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ปรับแต่งฟิลด์เพื่อรวมเวลาเตรียม, ระยะเวลาในการปรุง, และบันทึกส่วนตัว
- ติดตามความคืบหน้าด้วยรายการตรวจสอบและการอัปเดตสถานะสำหรับแต่ละสูตรอาหาร
- สร้างภาพเส้นเวลาการทำอาหารโดยใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อวางแผนมื้ออาหารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: พ่อครัวแม่ครัวที่บ้าน, เชฟมืออาชีพ, หรือใครก็ตามที่ต้องการแปลงสูตรอาหารของตนเป็นดิจิทัล
4. แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ ClickUp
บางสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนยากที่จะบอกได้ว่าคุณได้รับโปรตีนและไฟเบอร์เพียงพอหรือแค่เอาตัวรอดด้วยกาแฟเท่านั้นเทมเพลต Weekly Planner โดย ClickUpทำให้การจดบันทึกอาหารเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยพื้นที่ที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างสำหรับบันทึกมื้ออาหาร การดื่มน้ำ และความรู้สึกในแต่ละวันของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดตารางสัปดาห์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณสามารถมองเห็นรูปแบบต่าง ๆ วางแผนมื้ออาหาร และติดตามเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณได้
ทุกส่วนสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะติดตามมาโคร บันทึกความอยาก หรือเพียงแค่จดบันทึกสิ่งที่รู้สึกดี คุณสามารถปรับให้เข้ากับกิจวัตรของคุณได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ดูอาหารตลอดทั้งสัปดาห์ของคุณได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปหรือโน้ต
- บันทึกอาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, และอาหารว่าง—รวมถึงการดื่มน้ำและบันทึกเกี่ยวกับอารมณ์หรือพลังงาน
- เพิ่มรายการของชำ, การเตือนความจำในการเตรียมอาหาร, หรือเป้าหมายด้านโภชนาการสำหรับสัปดาห์
- ปรับแผนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามประเภทของอาหาร, อาการแพ้, หรือเป้าหมายการออกกำลังกาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ—ตั้งแต่ผู้ที่รับประทานอาหารแบบสบาย ๆ และผู้ที่ติดตามปริมาณสารอาหารไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสและนักชิมที่ใส่ใจสุขภาพ
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้คนเท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของตน และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเป้าหมายเลย แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้น?
เข้าสู่ ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นกับงานอยู่เสมอ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ คุณจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายสำคัญอีกต่อไป
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า
5. แม่แบบต้นทุนสูตร ClickUp
แม่แบบต้นทุนสูตรอาหารของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายในการทำอาหารของคุณ
มันช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายของส่วนผสมแต่ละอย่างได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ช่วยให้เข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของทุกเมนูที่คุณทำ
ด้วยช่องข้อมูลที่ปรับแต่งได้สำหรับปริมาณ หน่วย และราคา ทำให้สูตรอาหารของคุณกลายเป็นรายละเอียดทางการเงินที่ละเอียดถี่ถ้วน ด้วยการอัปเดตและตรวจสอบต้นทุนของสูตรอาหารอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อควบคุมงบประมาณโดยไม่ลดทอนรสชาติ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- คำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริโภคเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนต่างอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับสำหรับของเสียและสินค้าที่เสียหายเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมจริงของต้นทุนอาหารของคุณ
- เปรียบเทียบสูตรอาหารหลายสูตรเพื่อเลือกตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณมากที่สุด
🔑 เหมาะสำหรับ: พ่อครัวแม่ครัวที่บ้านและเชฟที่ต้องการบริหารงบประมาณอาหารอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้มุมมองรายการและกระดานในเทมเพลตเพื่อให้เห็นภาพรวมของสูตรอาหารของคุณอย่างครบถ้วน มุมมองรายการจะแสดงรายละเอียดต้นทุนของแต่ละสูตรแยกตามส่วนผสม ในขณะที่มุมมองกระดานจะเน้นต้นทุนต่อหนึ่งหน่วยบริโภคให้เห็นได้ทันที คุณยังสามารถใช้ระบบรหัสสีที่มีอยู่ในตัวเพื่อติดตามระดับสต็อกของส่วนผสมและหลีกเลี่ยงการซื้อของในนาทีสุดท้ายได้อีกด้วย
6. แม่แบบนิสัยส่วนตัว ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpไม่ได้มีไว้สำหรับการออกกำลังกายหรือการทำสมาธิเท่านั้น—แต่ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดูแลพฤติกรรมการกินของคุณด้วย ไม่ว่าคุณจะพยายามดื่มน้ำให้มากขึ้น ลดการกินของว่างตอนดึก หรือเพียงแค่กินผักให้มากขึ้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสร้างความสม่ำเสมอได้ทีละวัน
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาหาร ติดตามความก้าวหน้าของคุณ และทำให้การกินอย่างมีสติเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ—ทั้งหมดในพื้นที่เดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ นี่คือคู่หูส่วนตัวที่คอยรับผิดชอบต่อตนเองโดยไม่ตัดสินความอยากคุกกี้ของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น "ทานอาหารที่บ้านวันละ 2 มื้อ" หรือ "งดน้ำตาลหลัง 2 ทุ่ม" เพื่อกำหนดนิสัยการกินที่คุณต้องการพัฒนา
- มองเห็นความก้าวหน้าผ่านแผนภูมิและกราฟที่สะท้อนความสม่ำเสมอของคุณ
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสมบูรณ์' เพื่อติดตามการปฏิบัติตามนิสัย
- เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับอารมณ์, พลังงาน, หรือสัญญาณความหิวเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสร้างและรักษาพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงบรรลุเป้าหมายด้านอาหารอย่างมีโครงสร้างและเป้าหมายที่ชัดเจน
7. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
การกินอย่างมีสติเริ่มต้นด้วยการเลือกเล็กๆ ที่ตั้งใจ—และเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณทำให้การเลือกเหล่านั้นติดเป็นนิสัยเทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเป้าหมายด้านอาหารและสุขภาพในระยะสั้น เช่น "ดื่มน้ำ 3 ลิตร" "ไม่กินของว่างโดยไม่คิด" หรือ "รับประทานโปรตีนในทุกมื้อ"
มันช่วยให้วันของคุณชัดเจนขึ้นโดยช่วยให้คุณกำหนดว่าความสำเร็จในวันนี้เป็นอย่างไร—ไม่ใช่ในทางทฤษฎี แต่เป็นสิ่งที่อยู่บนจานและเข้าสู่ร่างกายของคุณ คิดทบทวนว่าคุณรู้สึกอย่างไร บันทึกสิ่งที่คุณกิน และติดตามความสำเร็จเล็กๆ ที่ช่วยสร้างนิสัยระยะยาว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งเป้าหมายอาหารหรือการดื่มน้ำในแต่ละวันที่สมจริงในมุมมองบันทึกประจำวัน
- จดบันทึกว่ารู้สึกอย่างไรกับมื้ออาหารหรืออะไรที่กระตุ้นความอยากอาหารบางอย่างในมุมมองรายการบันทึก
- บันทึกความก้าวหน้าที่มีความหมายและดูว่าแต่ละวันสร้างขึ้นเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
- จัดระเบียบเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางที่เรียบง่ายและการจัดรูปแบบที่สะอาด
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการตั้งเป้าหมายรายวันที่สามารถทำได้จริงเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับอาหารและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
ต้องการวางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์ให้เร็วขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านโภชนาการของคุณหรือไม่?
เพียงอธิบายเป้าหมายของคุณ (เช่น "อาหารมังสวิรัติโปรตีนสูง" หรือ "แผนอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ 3 วัน") แล้วClickUp Brainจะสร้างแผนอาหารเต็มรูปแบบให้คุณในเอกสาร ClickUp ของคุณโดยใช้ AI คุณสามารถขอให้สร้างรายการซื้อของหรือเปลี่ยนส่วนผสมตามสิ่งที่มีในตู้เย็นของคุณได้อีกด้วย
8. แบบบันทึกอาหาร 3 วัน โดย Canva
เทมเพลตบันทึกอาหาร 3 วัน โดย Canva มีการออกแบบที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา ทำให้ง่ายต่อการบันทึกการรับประทานอาหารประจำวันของคุณ การจัดวางที่ไม่รกรุงรังช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้มากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถทำบันทึกได้อย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่าคุณจะกำลังควบคุมอาหาร วางแผนมื้ออาหาร หรือเพียงแค่บันทึกประสบการณ์การทำอาหารของคุณ ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์และความต้องการด้านอาหารของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำให้การติดตามมื้ออาหารง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
- ปรับแต่งรายการให้เหมาะกับความต้องการด้านอาหารและเป้าหมายของคุณ
- เพิ่มบันทึก, อาการแพ้, หรือสิ่งพิเศษที่ต้องจำไว้สำหรับมื้ออาหารของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเครื่องมือวางแผนมื้ออาหารรายวันที่ปรับแต่งได้
9. แม่แบบบันทึกอาหารแบบนามธรรมสำหรับ Instagram โดย Canva
คุณกำลังพยายามเปลี่ยนมื้ออาหารของคุณให้กลายเป็นช่วงเวลาเล็กๆ บน Instagram อยู่หรือเปล่า? เทมเพลตบันทึกอาหารแบบนามธรรมสีสันสดใสสำหรับ Instagram โดย Canva นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันอาหารจานโปรดของคุณอย่างมีสไตล์ มันโดดเด่นและสะดุดตา ออกแบบมาเพื่อให้บันทึกอาหารประจำวันของคุณโดดเด่นสะดุดตาบนหน้าจอ
คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ ทำให้การบันทึกอาหารรู้สึกเหมือนการสื่อสารตัวเองมากกว่าการทำตามกิจวัตร ด้วยคำพูดและภาพที่เหมาะสม แต่ละโพสต์จะกลายเป็นคำแถลงสร้างสรรค์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แชร์เรื่องราวของคุณโดยตรงเป็น Instagram Stories ได้เพียงไม่กี่แตะ
- รักษาความรับผิดชอบด้วยดีไซน์ที่สนุกสนานซึ่งส่งเสริมความสม่ำเสมอ
- ซิงค์กับกิจวัตรของคุณด้วยการจับคู่กับเทมเพลตวางแผนชีวิต
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการติดตามอาหารพร้อมแชร์อย่างมีสไตล์และน่าสนใจบนโซเชียลมีเดีย
10. แม่แบบการนำเสนอสมุดบันทึกอาหารโดย Canva
หากคุณกำลังมองหาวิธีนำเสนอความชอบด้านอาหารของคุณในแบบที่สนุกสนาน ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าเทมเพลตการนำเสนอสมุดบันทึกอาหารจาก Canva
ด้วยสไลด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอาหารโปรดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นของหวาน อาหารรสจัด หรือมื้ออาหารที่สมบูรณ์แบบ คุณจะได้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการกินของตัวเองในรูปแบบที่แสดงออกถึงตัวตนได้มากกว่าแบบรายงานทางการแพทย์ การจัดวางสามารถปรับแต่งได้ง่าย และมีพื้นที่ให้เขียนรายละเอียดทุกอย่าง ตั้งแต่ปริมาณอาหารที่รับประทาน ไปจนถึงอารมณ์ในแต่ละมื้อ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- แบ่งปันอาหารหลากหลายชนิดที่คุณได้ลอง ความท้าทายที่คุณได้เผชิญ และรายการอาหารที่อยากลองทำในชีวิตกับผู้อื่น
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานของคุณแบบเรียลไทม์
- เพิ่มแอนิเมชันและการเปลี่ยนฉากเพื่อทำให้มีความโต้ตอบมากขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการแบ่งปันนิสัยการกินของตนเองในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจ
11. แบบบันทึกอาหารโดย NutriAdmin
การติดตามนิสัยการกินของลูกค้าของคุณจะง่ายขึ้นมากเมื่อเครื่องมือของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อความชัดเจนและวัตถุประสงค์. แบบบันทึกอาหารของ NutriAdmin ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับการติดตามอาหาร.
ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ช่วยให้คุณบันทึกมื้ออาหาร ขนม และเครื่องดื่มได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุรูปแบบการรับประทานอาหารและจุดที่ควรปรับปรุง เพิ่มความสามารถในการสนับสนุนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกมากกว่าแค่มื้ออาหารด้วยคำแนะนำสำหรับสัญญาณความหิว อารมณ์ และระดับพลังงาน
- เสริมสร้างการติดตามผลของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยการทำให้การเขียนบันทึกเป็นเรื่องที่น่ากลัวน้อยลงและเน้นการสะท้อนความคิดมากขึ้น
- สร้างรีวิวที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นระหว่างการให้คำปรึกษาด้วยข้อมูลที่มีระเบียบและมีคุณภาพสูง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักโภชนาการและโค้ชสุขภาพที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นโดยไม่ทำให้ลูกค้าสับสน
12. แบบบันทึกประจำวันของแคลอรีโดยไมโครซอฟต์
แบบบันทึกประจำวันของแคลอรีโดยไมโครซอฟต์ช่วยให้คุณสามารถบันทึกมื้ออาหาร, แคลอรี, และกรัมของไขมันที่คุณบริโภคได้ โดยคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหารของคุณโดยอัตโนมัติ
นี่ช่วยให้คุณอยู่ในแนวทางของคำแนะนำของ USDA ที่แนะนำให้จำกัดปริมาณไขมันให้ไม่เกิน 30% ของแคลอรีต่อวัน นอกจากนี้ยังแสดงเปอร์เซ็นต์ไขมันของคุณในรูปแบบแผนภูมิ ทำให้คุณสามารถติดตามนิสัยการกินของคุณได้ง่ายขึ้นในระยะยาว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ทำให้การติดตามง่ายขึ้นโดยการบันทึกมื้ออาหาร แคลอรี และกรัมไขมันไว้ในที่เดียว
- มองเห็นปริมาณไขมันที่คุณบริโภคด้วยกราฟอัตโนมัติที่อัปเดตเมื่อคุณป้อนข้อมูล
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านโภชนาการและความชอบส่วนตัวของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและจัดการปริมาณไขมันในแต่ละวัน
ติดตามสุขภาพของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp
เทมเพลตบันทึกอาหารช่วยให้การมีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรู้สึกไม่เหมือนภาระ แต่เป็นกิจวัตรที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดี พวกเขาช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักรูปแบบ และตัดสินใจอย่างมีเจตนาเกี่ยวกับสิ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของคุณ
ClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน นำเสนอเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ทำหน้าที่เป็นแอปวางแผนดิจิทัลสำหรับมื้ออาหารและโดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามงาน, มุมมองปฏิทิน, และการปรับแต่งอย่างเต็มที่, ClickUp ผสานการวางแผนและการบันทึกไว้ในที่เดียวที่ทรงพลัง.สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!