Twist vs. Slack: แอปแชททีมไหนเหมาะกับคุณที่สุด?

การรักษาการสื่อสารในทีมให้ชัดเจนและเป็นระเบียบไม่ใช่เรื่องง่าย
ข้อความกองพะเนิน การอัปเดตถูกฝังอยู่ และก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณกำลังคัดกรองบทสนทนาไม่รู้จบเพียงเพื่อค้นหาสิ่งที่สำคัญ
บางทีมเจริญเติบโตได้ดีจากการให้ข้อมูลกลับอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันอย่างพลวัต ขณะที่ทีมอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่รอบคอบและการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน กุญแจสำคัญคือการเลือกเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของทีมคุณ
และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถกเถียงระหว่าง Twist กับ Slack Slack ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ส่วน Twist นั้นเน้นการสนทนาเชิงลึกและมีโครงสร้าง เหมาะสำหรับทีมที่ชอบการทำงานอย่างจริงจังมากกว่าการถูกแจ้งเตือนตลอดเวลา
ทั้งสองอย่างตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน แต่แบบไหนที่เหมาะกับทีมของคุณ? มาหาคำตอบกันเถอะ
การบิด vs. ความหย่อน ในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเริ่มต้น:
|คุณสมบัติ
|บิด
|ขี้เกียจ
|คลิกอัพ (โบนัส)
|รูปแบบการสื่อสาร
|แนวทางแบบให้ความสำคัญกับเธรดก่อน
|วิธีการส่งข้อความทันที
|ผสานการจัดการโครงการและงานเข้ากับแชท; กระทู้แชทสามารถเชื่อมโยงกับงานและเอกสารได้
|การประชุมและการโทร
|ไม่มีการโทรด้วยเสียง/วิดีโอในตัว
|การร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นด้วย Huddles และ Clips; รองรับการโทร/การแชร์
|รองรับการโทรวิดีโอ/เสียงและการแชร์หน้าจอ; เชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet และอื่นๆ
|ความสามารถของ AI
|การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดผ่าน Zapier
|AI เพื่อสร้างสรุป, บันทึกการประชุม, อัตโนมัติภารกิจ, ปรับปรุงการค้นหา
|ระบบ AI แบบบูรณาการสำหรับการสร้างงาน, สรุปเนื้อหา, ช่วยเขียน, บันทึกการประชุม, ระบบอัตโนมัติ, และการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโดยตรงภายในงาน, เอกสาร, และการแชท
|ระบบอัตโนมัติ
|การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดผ่าน Zapier
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การแจ้งเตือน, การผสานระบบ
|ระบบอัตโนมัติในตัวที่ครอบคลุม (เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน การปรับกำหนดส่ง การกำหนดขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และอื่นๆ) และตัวแทน AI Autopilot
|การแชร์ไฟล์
|แชร์ได้สูงสุด 100 MB ในกระทู้/ความคิดเห็น
|แชร์ได้สูงสุด 1 GB ในข้อความ/ช่องทาง
|แนบไฟล์ได้สูงสุด 1 GB ในงาน เอกสาร และความคิดเห็น; การจัดการไฟล์ขั้นสูงพร้อมการควบคุมเวอร์ชันและการฝังไฟล์
|อินเตอร์เฟซ
|สะอาดและเรียบง่าย
|สะอาดและใช้งานง่าย
|อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมมุมมองที่ยืดหยุ่น (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนงานกานท์, ฯลฯ)
|ความปลอดภัย
|สอดคล้องกับ GDPR
|สอดคล้องกับ SOC2, SOC3 และ ISO/IEC
|สอดคล้องกับ SOC2 ประเภท II, GDPR, HIPAA และ ISO/IEC; ความปลอดภัยระดับองค์กร
|สนับสนุน
|การสนับสนุนมาตรฐานและแบบเร่งด่วน, ฐานความรู้
|การสนับสนุนมาตรฐาน/ลำดับความสำคัญ; การสนับสนุนเฉพาะสำหรับองค์กร
|บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทุกแพ็กเกจ
|ราคา
|แผนที่มีค่าใช้จ่ายคุ้มค่าและจำกัด
|ราคาแพง, มีหลายระดับราคา
|แผนฟรี, ปรับแต่งสำหรับองค์กร
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
Twist คืออะไร?
Twist เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน คุณสามารถตอบกลับได้อย่างมีสติและตามจังหวะของคุณเองโดยไม่ต้องกังวลกับแรงกดดันจากการสื่อสารแบบเรียลไทม์
เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นการทำงานเชิงลึกได้โดยมีการรบกวนน้อยที่สุด
มันช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและแยกการอภิปรายตามหัวข้อ ซึ่งช่วยให้การตอบกลับมีความเกี่ยวข้องกับบริบท คุณจึงไม่ต้องเลื่อนดูเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญ การตั้งค่าเริ่มต้นของ Twist จะไม่ส่งการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องสำหรับทุกข้อความใหม่ที่เกิดขึ้น ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงพวกเขาหรือเมื่อพวกเขากำลังติดตามหัวข้อสนทนาเฉพาะ
พัฒนาโดย Doist, Twist เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันในรูปแบบฟอรัม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลซึ่งกระจายอยู่ในเขตเวลาต่าง ๆ.
คุณสมบัติการบิด
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ Twist ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีโครงสร้างและมุ่งเน้น สำหรับทีมที่ชอบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
คุณสมบัติ #1: การสนทนาแบบมีหัวข้อต่อเนื่อง
ใน Twist ช่องทางทำหน้าที่เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับโครงการ ลูกค้า หรือหัวข้อเฉพาะ ภายในช่องทางเหล่านี้ หัวข้อสนทนาจะช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบโดยการจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
ไม่มีตัวเลือกในการส่งข้อความแบบเดี่ยวในช่อง; ทุกข้อความต้องเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการสนทนาที่มีอยู่แล้ว หรือคุณสามารถสร้างหัวข้อการสนทนาใหม่ในช่องที่เกี่ยวข้องได้
ด้วยวิธีนี้ การสื่อสารจะยังคงมีจุดมุ่งหมายชัดเจน และข้อความจะไม่สูญหาย โครงสร้างแบบเป็นหัวข้อช่วยให้ติดตามและย้อนกลับไปยังการสนทนาได้ง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบท
💡 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถส่งอีเมลไปยังเธรดของ Twist ได้เหมือนกับการส่งข้อความ? Twist ให้ที่อยู่อีเมลพิเศษสำหรับแต่ละเธรด คุณสามารถส่งอีเมลไปยังที่อยู่นั้น และมันจะปรากฏในบทสนทนา
คุณสมบัติที่ 2: การจัดรูปแบบข้อความที่สะอาด
Twist ทำให้การเก็บรักษาบริบททั้งหมดไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย แทนที่จะแบ่งการอัปเดตออกเป็นข้อความสั้นๆ หลายข้อความ ผู้ใช้สามารถเขียนคำตอบโดยละเอียดภายในเธรดเดียวได้ เหมือนกับการร่างอีเมลที่มีโครงสร้างที่ดี
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องบันทึกความคืบหน้าของโครงการ สรุปการสนทนา หรือแบ่งปันขั้นตอนถัดไป คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารอ้างอิง เพิ่มไฟล์ และเชื่อมโยงทุกอย่างไว้ในเส้นเรื่องเดียว ทำให้ทุกคนติดตามได้ง่าย สมาชิกในทีมสามารถเข้าใจข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสอบถามหรือส่งต่อข้อมูลไปมาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ 3: กล่องขาเข้า
กล่องขาเข้าคือบ้านของคุณใน Twist มันรวบรวมทุกหัวข้อและข้อความตรงที่มอบหมายให้คุณเพื่อให้ไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการตอบกลับได้โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องตรวจสอบทุกการสนทนา หลังจากตอบกลับข้อความแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายหัวข้อว่าเสร็จสิ้นเพื่อลบออกจากกล่องขาเข้าของคุณ
คุณสมบัติที่ 4: คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
เครื่องมือนี้จะบันทึกการสนทนาทั้งหมด กระทู้ และข้อความโดยอัตโนมัติสูงสุดหนึ่งเดือนในแผนฟรี ฟิลเตอร์การค้นหาขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อความ การสนทนา และไฟล์ที่แชร์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องดูประวัติการแชททั้งหมดของคุณ เพียงกรองการค้นหาด้วยคำสำคัญ ผู้เข้าร่วม หรือกระทู้เฉพาะ
คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ใน Twist ช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการเรียกดูอย่างรวดเร็ว
การตั้งราคาแบบบิดเบือน
Twist มีแผนการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนสองแบบ ราคาต่อผู้ใช้:
- แผนฟรี: ฟรี
- ไม่จำกัด: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
📮 ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้ รักษาการเชื่อมต่อเฉลี่ยหกครั้งต่อวัน ในที่ทำงานของพวกเขา
นี่อาจต้องมีการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล, แชท, และเครื่องมือจัดการโครงการ. หากคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ล่ะ?
ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามคำถามกับ ClickUp AI ของคุณได้อย่างง่ายดาย และมันจะค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องไปแจ้งเตือนใครถึงหกคน!
Slack คืออะไร?
Slack เป็นเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา อินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารแบบซิงโครนัสและทันที ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
Slack แทนที่การสื่อสารที่ยุ่งยากและไร้ระเบียบด้วยช่องทางที่มีโครงสร้าง การส่งข้อความโดยตรง และการผสานรวมที่ราบรื่น โดยพื้นฐานแล้ว Slack เป็นศูนย์กลางที่ทีมสามารถสนทนา แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของ Salesforce, Slack เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว, โดยเฉพาะทีมที่ต้องการการตอบกลับทันที.
คุณสมบัติของ Slack
ตอนนี้ มาดูคุณสมบัติหลักที่ทำให้ Slack เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และราบรื่น
คุณสมบัติ #1: การส่งข้อความทันทีและช่องทาง
การทำงานร่วมกันในทีมผ่าน Slack เริ่มต้นด้วยช่อง (channel) ช่องสามารถเป็นได้ทั้งสาธารณะหรือส่วนตัว ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการ แผนก หรือการหารือเฉพาะเรื่อง
ข้อความจะถูกโพสต์โดยตรงภายในช่องทาง และผู้ใช้สามารถสร้างหัวข้อสนทนาภายในข้อความเพื่อรักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็น ไม่รกรุงรัง และง่ายต่อการติดตาม
Slack ยังรองรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวผ่านข้อความโดยตรงอีกด้วย วิธีนี้ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งทีม
คุณสมบัติที่ 2: การประชุมกลุ่มย่อยและคลิป
Slack มอบวิธีการสำหรับการจัดการประชุมเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วกับทีมของคุณโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุม ด้วยฟีเจอร์ Huddles คุณสามารถแชร์เอกสาร, แม่แบบ, เอกสารอ้างอิง, และแม้กระทั่งหน้าจอของคุณได้แบบเรียลไทม์เพื่อการสนทนาที่มีปฏิสัมพันธ์และสอดคล้องกับบริบทมากขึ้น
หากสมาชิกในทีมไม่สามารถเข้าร่วมได้ คุณสามารถบันทึกและส่งวิดีโอ เสียง หรือการบันทึกหน้าจอผ่าน Clips ได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามสะดวก พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าไม่มีการสื่อสารใดสูญหายระหว่างการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ 3: Slack AI
Slack AI ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น "ฉันควรพูดคุยกับใครเกี่ยวกับปัญหาการโหลดหน้า?" หรือ "ประเด็นสำคัญจากการสนทนาเมื่อวานคืออะไร?" Slack จะค้นหาการสนทนาสาธารณะและไฟล์ที่แชร์เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
มันให้สรุปอย่างชาญฉลาด, สรุปหัวข้อ, และความสามารถในการค้นหาขั้นสูง, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการสนทนาที่ยาวนานได้โดยไม่ต้องอ่านทุกข้อความ. มันยังสามารถบันทึกข้อมูลระหว่างการประชุมสั้น ๆ และทำให้การทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติได้โดยการผสานรวมกับตัวสร้างกระบวนการทำงาน.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้คำสั่ง /remind ของ Slack เพื่อตั้งการแจ้งเตือนส่วนตัวหรือสำหรับทีมภายในช่องใด ๆ หรือข้อความส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ "/remind me to check the report at 3 PM" จะทำให้ Slackbot ส่งการแจ้งเตือนให้คุณในเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่ 4: แม่แบบและผืนผ้าใบ
เทมเพลตที่พร้อมใช้งานของ Slack ช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องทางที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า, กระบวนการทำงานที่เรียบง่าย, แผ่นงาน, และรายการต่างๆ เทมเพลตเหล่านี้ทำให้งานทั่วไปง่ายขึ้น เช่นการจัดการโครงการ, การแนะนำพนักงานใหม่, และการจัดการประชุม ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานแทนที่จะเป็นการตั้งค่า
Slack Canvas ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับการจัดระเบียบและแบ่งปันข้อมูลสำคัญ ทีมงานสามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารได้โดยตรงภายใน Slack โครงสร้างนี้ช่วยให้ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี: ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ+: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
Twist vs. Slack: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Twist และ Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารทีมที่ทรงพลัง แต่มีแนวทางในการทำงานร่วมกันที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Twist ให้ความสำคัญกับการสนทนาแบบไม่พร้อมกัน Slack ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และรวดเร็ว
ไม่มีอะไรที่ดีกว่าโดยธรรมชาติ—ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ รวมถึงกระบวนการทำงาน ความคาดหวังในการสื่อสาร และระดับความเร่งด่วนที่งานของคุณต้องการ
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Slack และ Twist กัน
คุณสมบัติที่ 1: รูปแบบการสื่อสาร
วิธีการสื่อสารของทีมมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน, การร่วมมือ, และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน. แม้ว่าทั้ง Slack และ Twist ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งสองมีสไตล์การสื่อสารที่แตกต่างกันซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน.
บิด
Twist ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสโดยเฉพาะ สมาชิกในทีมสามารถตอบกลับได้ตามจังหวะของตนเองโดยไม่ต้องรู้สึกกดดันว่าจะต้องตอบทันที เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส Twist ใช้การสนทนาแบบมีหัวข้อภายในช่องทาง (threaded conversations)
โครงสร้างนี้ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบ ลดความวุ่นวายของข้อความ และทำให้สมาชิกในทีมมีสมาธิ แทนที่จะมีการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่อง ทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายและรอบคอบ โดยไม่สูญเสียการติดตามข้อมูลสำคัญ
Slack
อย่างไรก็ตาม Slack มุ่งเน้นที่การสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส โดยรองรับการตัดสินใจทันทีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการสนทนาที่รวดเร็วด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น Huddles, Clips, Canvases และ Workflow Builder
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! รูปแบบนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการสนทนาที่มีโครงสร้างและปราศจากสิ่งรบกวน ส่วน Slack เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ทันที
คุณสมบัติ #2: การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้
ไม่ว่าคุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันบนแอปสื่อสารหรือใช้เพียงเพื่ออัปเดตข้อมูลที่จำเป็น คุณก็ต้องการเครื่องมือที่สะอาด ใช้งานง่าย และไม่ทำให้การสื่อสารซับซ้อนเกินความจำเป็น
ทั้ง Twist และ Slack มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน
บิด
อินเทอร์เฟซของ Twist ถูกสร้างขึ้นรอบโครงสร้างแบบเธรดที่คล้ายกับกล่องจดหมายอีเมล ด้านซ้ายของอินเทอร์เฟซ Twist แสดงเธรด กล่องจดหมาย และข้อความ ส่วนด้านขวาจะแสดงเธรดที่เลือกและการสนทนาทั้งหมด การจัดวางแบบแยกส่วนนี้ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามการสนทนาได้โดยไม่สูญเสียบริบท
คุณยังสามารถแท็กพนักงานใหม่ในหัวข้อได้ และพวกเขาสามารถติดตามการสนทนาที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการสรุปแยกต่างหาก ผู้ใช้ยังสามารถแนบลิงก์ ไฟล์ และเอกสารอ้างอิงภายในหัวข้อได้ ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
Twist ยังมีการออกแบบที่เรียบง่ายและสงบซึ่งสนับสนุนการทำงานที่ต้องการสมาธิ โดยหลีกเลี่ยงสัญญาณการแชทแบบเรียลไทม์ เช่น ตัวบ่งชี้การพิมพ์หรือสถานะออนไลน์ ซึ่งบางทีมอาจพบว่าเป็นการรบกวนระหว่างการทำงานที่ต้องการความตั้งใจ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสลับระหว่างโหมดมืดและโหมดสว่างเพื่อประสบการณ์ที่สบายตามากขึ้น
Slack
อินเทอร์เฟซของ Slack มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้ มันเก็บทุกการสนทนาให้อยู่ในระยะที่เข้าถึงได้โดยการวางช่อง, DM, และเธรดไว้ในแถบด้านข้างที่มองเห็นได้เพียงที่เดียว มันใช้แนวทางที่เน้นข้อความโดยตรงเป็นอันดับแรก สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่การสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ลื่นไหล คุณสมบัติเช่น Huddles, Clips, Canvases, และ Templates ช่วยให้ทีมสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
นอกเหนือจากการสลับระหว่างโหมดมืดและโหมดสว่างแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสร้างธีมที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของพวกเขาได้อีกด้วย
🏆 ผู้ชนะ: แม้ว่าทั้ง Slack และ Twist จะมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย แต่ Slack ให้การควบคุมการออกแบบได้มากกว่าด้วยธีมที่ปรับแต่งได้และการปรับเลย์เอาต์
คุณสมบัติที่ 3: การผสานรวม
การผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ช่วยให้จัดการงาน, แชร์ไฟล์, ซิงค์ข้อมูลสำคัญ, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ. มาดูอย่างใกล้ชิดว่า Twist และ Slack จัดการกับการผสานการทำงานอย่างไร.
บิด
Twist ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญต่าง ๆ เช่น Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello และอีกสองสามรายการ (รวมทั้งหมด 33 รายการ) เพื่อสนับสนุนการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและการแชร์ไฟล์อย่างไร้รอยต่อ การผสานการทำงานที่เรียบง่ายของมันสอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและปราศจากสิ่งรบกวน โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
Slack
Slack สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 2,400 รายการในหลากหลายหมวดหมู่ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสนับสนุนลูกค้า การจัดการไฟล์ ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และอื่นๆการเชื่อมต่อ Slackเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ ติดตามงาน และแชร์ข้อมูลอัปเดตได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
🏆 ผู้ชนะ: Slack ชนะด้วยคลังการผสานรวมที่ครอบคลุมมากที่สุด ทำให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง
เครื่องมือสื่อสารที่ดีควรมีการควบคุมการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ไม่พลาดข้อความสำคัญในขณะที่หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Twist และ Slack มีระบบการจัดการการแจ้งเตือน แต่แนวทางของพวกเขามีความแตกต่างกันอย่างมาก
บิด
Twist ทำให้การแจ้งเตือนเรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวนโดยการส่งการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึง, งานที่ได้รับมอบหมาย, และหัวข้อที่ติดตามเท่านั้น
ผู้ใช้สามารถควบคุมวิธีการรับการแจ้งเตือนได้อย่างเต็มที่ โดยเลือกรับการแจ้งเตือนทางอีเมล มือถือ หรือเดสก์ท็อปก็ได้ Twist ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งเวลาว่างของตนเองได้ ซึ่งจะแสดงอยู่ใต้ชื่อของพวกเขาเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทราบว่าพวกเขากำลังอยู่ในช่วงวันหยุด กำลังนอนหลับ หรือกำลังมุ่งเน้นกับการทำงานอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีโหมดห้ามรบกวน (DND) และตัวเลือกในการตั้งเวลา DND เป็นรายสัปดาห์ ซึ่งช่วยให้ทีมเคารพเวลาทำงานของกันและกัน
Slack
ในทางกลับกัน Slack มอบการควบคุมที่มากขึ้นในการจัดการการแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ตามระดับช่อง, คำสำคัญ, หรือข้อความโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการอัปเดตที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น
แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าโปรไฟล์ของตนเป็น "ไม่อยู่" หรือเปิดโหมดห้ามรบกวน (DND) เมื่อต้องการปิดเสียงการแจ้งเตือนและมุ่งเน้นโดยไม่ถูกรบกวน
🏆 ผู้ชนะ: ในขณะที่ Twist ช่วยลดสิ่งรบกวน Slack เป็นผู้นำด้วยการเสนอความยืดหยุ่นและการควบคุมการจัดการการแจ้งเตือนได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลอัปเดตที่ต้องการโดยไม่มีความวุ่นวายที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ 5: ประวัติการค้นหาและการส่งข้อความ
ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อความที่ผ่านมา, การหารือ, และไฟล์ที่แชร์ไว้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนผ่านบทสนทนาที่รก Twist และ Slack ต่างก็ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความที่ผ่านมาได้ แต่ทั้งสองแพลตฟอร์มจัดการกับประวัติข้อความและการค้นหาแตกต่างกัน
บิด
แผนฟรีของ Twist ให้สิทธิ์เข้าถึงความคิดเห็นและข้อความเป็นเวลาหนึ่งเดือน ในขณะที่แผน Unlimited จะปลดล็อกประวัติการสนทนาทั้งหมด
ฟังก์ชันการค้นหาของมันช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเฉพาะที่ฝังอยู่ในหัวข้อได้โดยการค้นหาตามหัวข้อและข้อความ ผู้ใช้สามารถกรองผลลัพธ์เพิ่มเติมได้โดยระบุเกณฑ์เช่นชื่อหัวข้อหรือผู้เข้าร่วม การค้นหาขั้นสูงนี้ทำให้การค้นหาการหารือที่เกี่ยวข้องง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Slack
แผนฟรีของ Slack ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อความย้อนหลังกว่า 10,000 ข้อความ ในขณะที่แผนชำระเงินจะปลดล็อกประวัติการสนทนาทั้งหมด
มันให้การค้นหาที่รวดเร็วและยืดหยุ่นครอบคลุมทุกช่องทาง, ข้อความส่วนตัว, และไฟล์ที่แชร์ไว้ ด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ตัวปรับการค้นหา, และตัวกรอง ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านประวัติการคุยที่ยาวนาน
Slack ยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาภายในช่องทางเฉพาะหรือแม้กระทั่งยกเว้นช่องทางบางช่องทางจากการค้นหาของคุณได้
🏆 ผู้ชนะ: Slack ขึ้นนำด้วยฟีเจอร์ค้นหาด้วย AI, ตัวกรองอัจฉริยะ และการเข้าถึงประวัติข้อความไม่จำกัดบนแผนชำระเงิน ทำให้การค้นหาบทสนทนา ไฟล์ หรือการอัปเดตในอดีตเป็นเรื่องง่ายภายในไม่กี่วินาที
Twist vs. Slack บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Twist กับ Slack เมื่อคุณค้นหาTwist กับ Slack บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่าวิธีการที่มีโครงสร้างของ Twist ช่วยให้การสนทนาไม่รกและติดตามได้ง่าย
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งชอบ Twist มากกว่า Slack เพราะฟีเจอร์แชทของมัน
ฉันชอบ Twist และเลือกใช้มันมากกว่า นี่เป็นความคิดเห็นจากคนที่ใช้ Slack มาตั้งแต่เปิดตัว ทั้งในธุรกิจและกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Twist คือการสนทนาในกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน ตั้งแต่หัวข้อสนทนาไปจนถึงบรรทัดเรื่อง
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งชื่นชมเครื่องมือนี้ว่าช่วยให้การสนทนาเรื่องงานมีความชัดเจนและเป็นระเบียบ
Twist เป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับการสนทนาที่มีความหมายและมุ่งเน้น ใน Slack ผู้คนมักจะเริ่มพูดวกวนและออกนอกเรื่องได้ง่าย ซึ่งใน Twist มีโอกาสน้อยกว่ามากที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีโครงสร้างที่เน้นหัวข้อมากกว่าห้องแชท
Twist ดีมากสำหรับการสนทนาที่มีความหมายและมุ่งเน้น ใน Slack ผู้คนมักจะเริ่มพูดวกวนและออกนอกเรื่องอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยกว่าใน Twist เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างที่เน้นหัวข้อมากกว่าห้องแชท
ผู้ใช้ Redditคนอื่นๆ แบ่งปันว่าช่องทาง Slack เหมาะสำหรับการสนทนาเฉพาะเรื่องและการชี้แจงอย่างรวดเร็ว
Slack คล้ายกับการแชทที่มีห้องแยกตามหัวข้อต่าง ๆ และเหมือนกับการแชททั่วไป มันมีผลแบบเรียลไทม์: สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน = ไม่เคยเกิดขึ้น มันไม่ใช่ที่ที่ดีในการเก็บไอเดีย แต่ดีพอสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ การหาว่าใครรับผิดชอบเรื่องอะไร หรือการได้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามง่าย ๆ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Twist vs. Slack
Slack และ Twist ช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถแชท จัดการการสนทนากลุ่ม และแม้กระทั่งมอบหมายงานผ่านแอปสื่อสารสำหรับทีมเหล่านี้ได้ แต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น?
คุณติดตามความคืบหน้าอย่างไรเมื่องานอยู่ในเครื่องมือจัดการโครงการ แต่การอัปเดตยังคงถูกฝังอยู่ในเธรดแชท? การสนทนาดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่การดำเนินงานกลับล่าช้า
เมื่อการทำงานและการสื่อสารไม่เชื่อมโยงกัน ช่องว่างจะเกิดขึ้น นำไปสู่การขยายตัวของการทำงาน (Work Sprawl) ทีมงานสูญเสียบริบท ไล่ตามข้อมูลอัปเดต และเสียเวลาในการสลับระหว่างแอปพลิเคชัน การสนทนาดำเนินไป แต่การดำเนินงานกลับรู้สึกกระจัดกระจาย
นี่คือจุดที่แอปทุกอย่างของClickUpเข้ามามีบทบาท มันรวมแชท งาน และโครงการเข้าด้วยกัน ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันในที่เดียว คุณจึงสามารถบอกลาการทำงานที่ไม่เป็นระบบและการสลับแท็บที่ไม่จำเป็นได้
ก่อนที่เราจะพูดถึงว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่าอย่างไร นี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจจากการสำรวจของเรา:
ClickUp One Up #1: ClickUp Chat
ClickUp Chatไม่ใช่แค่เครื่องมือส่งข้อความเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การสนทนาของคุณเชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ
ทีมสามารถแชท, แชร์การอัปเดต, และดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป. แทนที่จะมีข้อความกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทุกอย่างจะอยู่ใน ClickUp ทำให้การหารือกลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้.
นี่คือสิ่งที่ ClickUp Chat โดดเด่น:
- เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้: เปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้กลายเป็นงาน และเชื่อมโยงกับเอกสาร, งาน, และการแชทที่เกี่ยวข้องได้ในคลิกเดียว
- แชทแบบบูรณาการ: เข้าถึงทุกการสนทนา ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงาน โครงการ หรือการพูดคุยทั่วไป ได้จากจุดศูนย์กลางเดียว
- ข้อความฝังตัว: แชทให้คุณฝังวิดีโอ, เอกสาร, หน้าเว็บ, และฐานข้อมูลสเปรดชีตไว้ในข้อความของคุณเพื่อการสื่อสารที่มีบริบทครบถ้วน
- แบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัส: มอบทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือสื่อสาร เช่น แชทและช่องทาง, ข้อความส่วนตัว, คลิป, กระทู้, ฟีดกิจกรรม, การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ: จัดการประชุมวิดีโอและเสียงกับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อการหารือโครงการอย่างรวดเร็ว
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
ClickUp's AI เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมด้วยการเชื่อมต่อบทสนทนา งาน และความรู้เข้ากับระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและคำตอบทันที แทนที่จะเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล ติดตามการประชุม หรือจัดการงานซ้ำๆ ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การทำงานให้สำเร็จ
ด้วย AI ที่ฝังอยู่ในทุกมุมของ ClickUp คุณจะทำงานได้เร็วขึ้น สอดคล้องกันอยู่เสมอ และไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ นี่คือสิ่งที่ทำให้ AI ของ ClickUp โดดเด่น:
- ClickUp Brain: สรุปหัวข้อ, ข้อความ, และการประชุมได้ในไม่กี่วินาที ดึงข้อมูลสำคัญ, ร่างคำตอบ, และรับคำตอบจากฐานความรู้ของบริษัท, งาน, และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ—ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- การเข้าถึง LLM หลายตัวและการค้นหาเว็บ: ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลายตัวหรือค้นหาเว็บเพื่อรับการสนับสนุน AI ที่แม่นยำและทันสมัยที่สุด ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ตัวแทน AI: อัตโนมัติกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซาก ให้ตัวแทน AI อัปเดตสถานะ ส่งการแจ้งเตือน และจัดการขั้นตอนที่เป็นกิจวัตร เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
- ผู้จดบันทึก AI: ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญในการประชุม ผู้จดบันทึก AI เข้าร่วมการสนทนาของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างบันทึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
- ถาม AI จากทุกที่: ต้องการความช่วยเหลือหรือคำตอบใช่ไหม? เพียง "ถาม AI" จากแชท งานเอกสาร หรือโปรเจกต์ใดก็ได้ รับสรุปข้อมูล สร้างเนื้อหา หรือค้นหาข้อมูลได้ทันที
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ 'Catch Me Up' ของ ClickUp เพื่อสรุปข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในช่องใดก็ได้อย่างรวดเร็ว ย้อนหลังได้สูงสุด 14 วัน นี่เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการติดตามข้อมูลโดยไม่ต้องเลื่อนดูทุกการสนทนา
ClickUp's One Up #3: ความคิดเห็นใน ClickUp
การทำงานให้สำเร็จมักต้องการข้อมูลจากสมาชิกในทีมหลายคน แต่เมื่อภารกิจต้องมีการหารือไปมา คำขออาจสูญหาย และความรับผิดชอบอาจไม่ชัดเจน
นี่คือวิธีที่ClickUp Assign Commentsช่วยให้การสนทนาเป็นไปตามเป้าหมาย:
- มอบหมายความคิดเห็น: มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องภายในบริบทของงาน
- ทำให้ความรับผิดชอบชัดเจน: ความคิดเห็นที่มอบหมายจะปรากฏในกล่องจดหมายและรายการงานของผู้รับ เพื่อให้พวกเขารู้เสมอว่าอะไรที่ต้องดำเนินการ
- แก้ไขความคิดเห็น: เมื่อเสร็จสิ้นงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าแก้ไขแล้ว เพื่อรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็น
- การสนทนาแบบมีหัวข้อ: ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและตรงประเด็นด้วยการตอบกลับแบบมีหัวข้อ
- ความคิดเห็นที่อ้างถึง: ไฮไลต์ข้อความเฉพาะเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือคำถามอย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานภายนอกได้เช่นกัน ตราบใดที่พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงงานนั้น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติหรือรับข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้การส่งอีเมลยาวๆ
ClickUp One Up #4: งานใน ClickUp
ClickUp Tasksอยู่ที่ศูนย์กลางของการดำเนินงาน นำงานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเวลา การสนทนา และการติดตามความคืบหน้ามาไว้ในที่เดียว แทนที่จะมีรายการสิ่งที่ต้องทำกระจัดกระจายและการติดตามผลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทีมงานสามารถวางแผน ร่วมมือ และดำเนินการได้ทั้งหมดภายในงานเดียว
นี่คือวิธีที่ ClickUp Tasks ช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน:
- สถานะงานที่กำหนดเอง: กำหนดลำดับความสำคัญ, ระบุความเร่งด่วนของงาน, และกำหนดเส้นตายเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
- มุมมองการพึ่งพา: ติดตามผลกระทบของโครงการโดยการเชื่อมโยงงานและการพึ่งพา
- การทำงานร่วมกันภายในงาน: หารือเกี่ยวกับงาน, ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม, และแนบไฟล์ภายในงานนั้นเอง
- โครงสร้างงานที่กำหนดเองสำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน: แบ่งงานออกเป็นงานย่อย รายการตรวจสอบ หรือความเชื่อมโยง และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมหลายคน
👉 ลองทำตามนี้: เพิ่งโพสต์อัปเดตในกระทู้ใช่ไหม? สร้างงานใหม่จากข้อความของคุณโดยตรง เพื่อให้งานได้รับการติดตาม มอบหมาย และไม่ถูกฝังอยู่ในแชท
หมายเหตุ:กำลังสับสนกับการเปรียบเทียบระหว่าง Slack กับ ClickUp อยู่ใช่ไหม? ระหว่างที่คุณกำลังตัดสินใจ ลองพิจารณาว่าClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Slack ได้ ทำให้ทีมสามารถสร้างงาน ตั้งการแจ้งเตือน และอัปเดตสถานะได้โดยตรงจากบทสนทนาใน Slack
ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ทั้ง Twist และ Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มั่นคงสำหรับธุรกิจทุกขนาด
พวกเขาช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกัน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะในเวลาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม แต่การสื่อสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้งานสำเร็จได้
ทีมต้องการระบบศูนย์กลางที่งาน โครงการ และการสนทนาทั้งหมดเชื่อมโยงกัน หากไม่มีระบบดังกล่าว งานจะกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ทำให้ยากต่อการติดตามความคืบหน้าและรักษาบริบทไว้ในที่เดียว
สมัครใช้ ClickUpและรวมแชท งาน โครงการ และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อที่เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการลงมือทำ