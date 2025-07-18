10 แบบฟอร์มคำสั่งซื้อพร้อมจัดส่งฟรีสำหรับใช้ในปี 2025

รายละเอียดการจัดส่งสามารถทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นหรือแย่ลงได้ 62% ของผู้ซื้อ กล่าวว่าความเร็วในการจัดส่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา และ 85% จะไม่กลับมาซื้ออีก หลังจากประสบการณ์ที่ไม่ดี 📦
กำลังจัดการกับที่อยู่ คำแนะนำ และแบบฟอร์มสั่งซื้ออยู่ใช่ไหม? มันง่ายมากที่สิ่งต่าง ๆ จะหลุดรอดไปได้ การกรอกข้อมูลผิดเพียงครั้งเดียว เช่น วันที่จัดส่งที่พลาดหรือรายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้
แม่แบบใบสั่งซื้อแบบจัดส่งฟรีเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความเร็วในการดำเนินการ และทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาสินค้าไปจนถึงการจัดส่งขั้นสุดท้ายเป็นไปอย่างราบรื่น
แบบฟอร์มคำสั่งจัดส่งคืออะไร?
แบบฟอร์มใบสั่งส่งของเป็นแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้ธุรกิจจัดการและติดตามการจัดส่งสินค้าขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาทำให้การสร้างแบบฟอร์มคำสั่งส่งสินค้าและใบส่งของเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้เกิดความถูกต้องและสอดคล้องกันในทุกการทำธุรกรรม ด้วยการใช้แม่แบบใบส่งของ ทีมงานสามารถเร่งกระบวนการจัดส่ง ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงโลจิสติกส์โดยรวมได้
พวกเขายังสนับสนุนการวางแผนสินค้าคงคลังที่ชาญฉลาดขึ้นโดยการเก็บบันทึกให้ชัดเจนและค้นหาได้ ทำให้การควบคุมระดับสต็อกและกระบวนการจัดส่งง่ายขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ดี?
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้การดำเนินการตามคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด. นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้แบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ดีแตกต่างจากแบบพื้นฐาน:
- รายละเอียดการส่งมอบหลัก:สร้างเทมเพลตการติดตามคำสั่งซื้อที่มีส่วนที่ชัดเจนสำหรับรายละเอียดการจัดส่ง เช่น ช่วงเวลาที่ต้องการ ความต้องการในการจัดการ ช่องกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง หมายเลขติดต่อ และหมายเหตุพิเศษในการเข้าถึง
- จัดระเบียบ รายการสินค้าคงคลัง: เพิ่มตารางที่มีโครงสร้างเพื่อบันทึกปริมาณ สินค้าที่สั่ง ขนาด น้ำหนัก และข้อมูลบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งวางแผนการบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิดในการจัดส่ง
- ระบบอ้างอิงที่เชื่อถือได้: รวมหมายเลขคำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกันและรหัสติดตามหากคุณใช้ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณสอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลของแพลตฟอร์ม
- คำแนะนำการจัดส่งที่ชัดเจน: กำหนดส่วนสำหรับบันทึกการจัดส่งเกี่ยวกับที่จอดรถ รหัสประตู หรือความต้องการของผู้รับ สิ่งนี้ช่วยให้คนขับสามารถจัดส่งได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก
- การจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ: ใช้รูปแบบที่สะอาดตาพร้อมการจัดกลุ่มฟิลด์อย่างมีเหตุผลซึ่งทำงานได้ดีทั้งเอกสารดิจิทัลและสำเนาที่พิมพ์
- ช่องข้อมูลที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รวมช่องว่างสำหรับใบรับรองที่จำเป็นและการลงลายมือชื่อ โดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมและหลักฐานการส่งมอบ
- การออกแบบที่เหมาะกับการทำงานอัตโนมัติ: สร้างเทมเพลตที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือแบบฟอร์มและซอฟต์แวร์การจัดส่งเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเร่งกระบวนการสั่งซื้อ
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
10 แบบฟอร์มการสั่งซื้อพร้อมจัดส่งฟรี
จากความวุ่นวายสู่ความชัดเจน คุณสามารถจัดการทุกคำสั่งซื้อได้ในที่เดียวด้วยClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน!
แพลตฟอร์มนี้ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน โดยทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เคย์ลี แฮทช์ ผู้จัดการแบรนด์ที่ Home Care Plus ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่า:
อนุญาตให้มีความโปร่งใสระหว่างแผนกมากขึ้นและสร้างรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียว ClickUp สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการโครงการเกือบทุกประเภท มีความซับซ้อนทางเทคนิคเพียงพอที่จะจัดการโครงการระหว่างแผนกขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาหลายปี แต่ยังสามารถปรับแต่งให้ใช้งานเป็นรายการตรวจสอบประจำวันอย่างง่ายได้ นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว มันยังสามารถเป็นศูนย์กลางเดียวสำหรับเอกสารกระบวนการ/โครงการทั้งหมด เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
อนุญาตให้มีความโปร่งใสระหว่างแผนกมากขึ้นและสร้างรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียว ClickUp สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการในการจัดการโครงการเกือบทุกประเภท มีความซับซ้อนทางเทคนิคเพียงพอที่จะจัดการโครงการระหว่างแผนกขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาหลายปี แต่ยังสามารถปรับแต่งให้ใช้งานเป็นรายการตรวจสอบประจำวันอย่างง่ายได้ นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว มันยังสามารถเป็นศูนย์กลางเดียวสำหรับเอกสารกระบวนการ/โครงการทั้งหมด เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
นี่คือ 10 แบบฟอร์มสั่งซื้อพร้อมจัดส่งฟรีที่จะช่วยยกระดับกระบวนการจัดส่งของคุณ:
1. เทมเพลตแบบฟอร์มคำสั่งซื้อการจัดส่ง ClickUp
แบบฟอร์มคำสั่งจัดส่งของ ClickUp เป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา ช่วยให้ทีมโลจิสติกส์สามารถติดตามการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดระเบียบรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
เทมเพลตนี้รวมศูนย์การติดตามคำสั่งซื้อ การอัปเดตสินค้าคงคลัง และกำหนดการส่งมอบไว้ในขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการประมวลผลและรับประกันการส่งมอบครั้งแรกสำเร็จด้วยการเก็บลายเซ็นในตัว
นี่คือวิธีการใช้งาน:
- ติดตามคำสั่งซื้อตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสถานะที่กำหนดเอง (เพิ่มในสต็อก → ในระหว่างการจัดส่ง → รับสินค้าแล้ว)
- จัดลำดับการสั่งงานตามแผนกโดยใช้มุมมองเฉพาะเพื่อปรับให้สอดคล้องกับความสามารถและปริมาณงานของทีม
- เพิ่มข้อมูลผู้จัดจำหน่าย, ข้อมูลติดต่อ, ที่อยู่สำหรับใบแจ้งหนี้, และอื่น ๆ ด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
- ติดตามระยะเวลาการผลิตโดยอัตโนมัติเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปตามกำหนดเวลาและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
🚚 เหมาะสำหรับ: เจ้าหน้าที่จัดซื้อที่ดูแลคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์จำนวนมาก, ผู้จัดการคลังสินค้าที่ต้องการข้อมูลการขนส่งแบบเรียลไทม์, และผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามที่จัดการการขนส่งแบบข้ามท่า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การสั่งอาหารออนไลน์ครั้งแรกเกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 1994—เป็นพิซซ่าจาก Pizza Hut ที่สั่งผ่านเว็บไซต์ชื่อ PizzaNet ใช่แล้ว ความอยากอาหารแรกบนอินเทอร์เน็ตคือพิซซ่า! 🍕
ต้องการสร้างกระบวนการรับข้อมูลของคุณเองด้วยแบบฟอร์มใช่ไหม? ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการทำด้วย ClickUp!
2. เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
เบื่อกับการไล่ตามเอกสารสเปรดชีตและข้อมูลติดต่อที่กระจัดกระจายเพียงเพื่อจัดการคำสั่งซื้อสินค้าหรือไม่?
เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ClickUpนำกระบวนการสั่งซื้อทั้งหมดของคุณมาไว้ในศูนย์กลางเดียว ตั้งแต่การสั่งซื้อครั้งแรกจนถึงการจัดส่ง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าและติดตามสถานะตั้งแต่การขอจนถึงการจัดส่งให้ครบถ้วน แบบฟอร์มคำสั่งจัดส่งเหมาะสำหรับการประสานงานภายในหรือการติดตามจากฝั่งผู้จัดจำหน่ายมากกว่า ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์หรือจัดการสต็อกสำหรับร้านค้าจริง เทมเพลตนี้จะช่วยให้ข้อมูลคำสั่งซื้อมีความสอดคล้องและเป็นระเบียบ
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อฉบับนี้ช่วยคุณ:
- ติดตามคำสั่งซื้อผ่านสถานะที่กำหนดเอง เช่น คำสั่งซื้อใหม่, กำลังบรรจุ, กำลังขนส่ง, จัดส่งแล้ว, และจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
- จัดระเบียบข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 14 ช่องสำหรับรายละเอียดสินค้า หมายเลขติดตาม ราคา และคำแนะนำพิเศษ
- ดูคำสั่งซื้อของคุณได้ห้าวิธีที่แตกต่างกัน รวมถึงกระดานสถานะคำสั่งซื้อ, แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า, รายการปัญหาคำสั่งซื้อ, รายการคำสั่งซื้อใหม่, และคู่มือเริ่มต้น
- ตั้งค่าการอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
- เชื่อมต่อกับอีเมล ระบบ CRM และระบบการชำระเงินของคุณผ่านการผสานระบบที่มีอยู่
🚚 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ทีมอีคอมเมิร์ซ, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นเพื่อติดตามและจัดการคำสั่งซื้อพร้อมรักษาการมองเห็นที่ชัดเจนตลอดกระบวนการ
3. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยรวมศูนย์การจัดซื้อโดยผสานการติดตามคำสั่งซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง ERPไว้ในศูนย์กลางเดียว
มันช่วยให้ธุรกิจ รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสามารถตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังและบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พลาดทุกขั้นตอน
ต่างจากคำขอจัดหาภายใน, เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำธุรกรรมฝั่งผู้ขาย. มันช่วยคุณออกคำสั่งซื้อ, ติดตามการจัดส่งของผู้จัดหา, และปรับการจัดซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของสต็อก.
คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำสั่งซื้อตั้งแต่การชำระเงินจนถึงการจัดส่ง
- การแจ้งเตือนระดับสต็อกที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องสั่งซื้อใหม่
- ช่องสำหรับรายละเอียดผู้ขาย, ค่าใช้จ่าย, และระยะเวลาการจัดส่ง
- มุมมองหลายแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง เพื่อการมองเห็นกระบวนการที่ดีขึ้น
🚚 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน, ธุรกิจค้าปลีก, และบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ต้องการระบบอัตโนมัติในการจัดซื้อและรักษาระดับสต็อกสินค้าให้เหมาะสมที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในบริษัทขนส่งพัสดุที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง United Parcel Service (UPS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1907โดยวัยรุ่นสองคนในซีแอตเทิล ในช่วงแรกพวกเขาส่งพัสดุด้วยจักรยานและเดินเท้า
4. เทมเพลตการสั่งซื้อของที่ระลึกของบริษัท ClickUp
เมื่อคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ความวุ่นวายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากไม่มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ แม้แต่คำขอที่เรียบง่ายก็สามารถบานปลายกลายเป็นสินค้าที่ตกหล่นและการจัดส่งที่ไม่ตรงกันได้
เทมเพลตการสั่งซื้อของที่ระลึกของบริษัท ClickUpจัดระเบียบการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่มีแบรนด์ทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียว ตั้งแต่การติดตามสถานะการสั่งซื้อไปจนถึงการตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดการจัดส่งทุกชิ้นได้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามสถานะของทุกคำสั่งซื้อตั้งแต่ 'ใหม่' ถึง 'จัดส่งแล้ว'
- ติดตามระดับสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการขาดสินค้าที่ได้รับความนิยม
- ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสำหรับแต่ละชุดคำสั่งซื้อ
- ดำเนินการตามคำขอสั่งซื้อจากแผนกต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
🚚 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดการการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทและต้องการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังให้เป็นระเบียบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขาย
5. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของClickUpช่วยให้คุณควบคุมรายการสินค้าและความต้องการสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว
คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มการสั่งซื้อการจัดส่งได้อย่างรวดเร็วและติดตามสถานะการจัดส่งได้ในขณะที่ยังคงมองเห็นระดับสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการติดตามและคาดการณ์สต็อกอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สำหรับการประมวลผลใบสั่งซื้อโดยตรง สามารถใช้งานร่วมกับเทมเพลตใบสั่งซื้อและสต็อกสินค้าเพื่อปิดวงจรระหว่างความโปร่งใสของสต็อกและการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'มีสินค้า' 'หมดสต็อก' และ 'ไม่ได้ใช้งานแล้ว' เพื่อให้ทราบสถานะสินค้าได้ทันที
- เพิ่มรายละเอียดที่สำคัญผ่านช่องข้อมูลที่กำหนดเอง รวมถึง "วันที่สั่งซื้อครั้งถัดไป" "สินค้าคงคลังปัจจุบัน" และ "ปริมาณการสั่งซื้อ"
- สลับระหว่างมุมมองตาราง, ไทม์ไลน์, และรายการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณจากมุมมองต่าง ๆ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังเหลือน้อย
🚚 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามคำสั่งซื้อ และรักษาระดับสต็อกให้เหมาะสม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการลดการส่งของที่พลาดและการโทรมาบ่นหรือไม่? อย่าลืมเพิ่มคำแนะนำการส่งของที่ชัดเจนเสมอ คิดถึงรหัสประตู, เคล็ดลับการจอดรถ, ทางเข้าที่ซับซ้อน—สิ่งที่คนขับรถต้องการเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก 📦🚚
6. แม่แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงงานปรับปรุงของ ClickUp
คุณเคยมีโครงการปรับปรุงที่แผนงาน เปลี่ยนกะทันหัน บ้างไหม? มันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่ใครจะยอมรับแบบฟอร์มคำสั่งเปลี่ยนแปลงสำหรับงานปรับปรุงของ ClickUpจะช่วยให้ทีมก่อสร้างสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเมื่อมีการอัปเดตเกิดขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสรุปความแตกต่างของค่าใช้จ่าย ความต้องการวัสดุใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
คุณสมบัติหลักที่ทำให้การติดตามโครงการราบรื่นขึ้น:
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง, ผลกระทบต่องบประมาณ, และเอกสารสนับสนุนสำหรับแต่ละคำขอ
- การติดตามสถานะเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นใหม่ อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้รับการอนุมัติ หรือถูกปฏิเสธ
- ช่องสำหรับระบุตำแหน่งโครงการและการมอบหมายงานให้กับทีม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการสนทนาของทีมและการแชร์ไฟล์
🚚 เหมาะสำหรับ: บริษัทก่อสร้าง ผู้รับเหมา และทีมปรับปรุงที่ต้องการจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างต่อเนื่อง
🚀 อัตโนมัติการติดตามการจัดส่งและการตอบกลับด้วย ClickUp Brain
การจัดการคำสั่งซื้อการจัดส่งมักหมายถึงการค้นหาข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง ตรวจสอบสินค้าคงคลังซ้ำ หรือค้นหาข้อความเพื่อหา วันที่จัดส่ง ล่าสุด ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถข้ามขั้นตอนที่ยุ่งยากเหล่านี้ได้ ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น "สถานะของคำสั่งซื้อของลูกค้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเป็นอย่างไร?" หรือ "ซัพพลายเออร์รายใดจัดส่งไปยังร้านของเราที่เจนไน?"—และรับคำตอบทันที
ClickUp Brain เชื่อมต่องาน เอกสาร แบบฟอร์ม และความคิดเห็นของคุณเข้าด้วยกันในเวิร์กสเปซอัจฉริยะที่คิดแทนคุณ ✅
7. เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ClickUp
การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าอาจเป็นเรื่องวุ่นวาย—การติดตามรายการสินค้า ปริมาณ ต้นทุน และซัพพลายเออร์ผ่านสเปรดชีตที่กระจัดกระจายมักนำไปสู่การจัดส่งที่ล่าช้าและช่องว่างในสินค้าคงคลัง
ในขณะที่แม่แบบใบสั่งซื้อเน้นที่การทำธุรกรรมกับผู้ขายและระดับสินค้าคงคลังแม่แบบใบสั่งซื้อสินค้า ClickUpนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคำขอจัดหาภายในและคำสั่งซื้อเฉพาะแผนก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามคำสั่งซื้อด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดสินค้า, จำนวน, ค่าใช้จ่าย, และข้อมูลผู้จัดจำหน่าย
- ติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อโดยใช้ตัวเลือกสถานะ เช่น "เพิ่มในคลังสินค้าแล้ว," "รอการอนุมัติ," "อยู่ระหว่างขนส่ง," และ "ได้รับสินค้าแล้ว"
- ดูคำสั่งซื้อผ่านมุมมองที่หลากหลายด้วยรูปแบบการจัดวาง เช่น "รายการคำสั่งซื้อใหม่" และ "คำสั่งซื้อตามแผนก"
🚚 เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อและผู้จัดการซัพพลายเชนต้องการระบบศูนย์กลางเพื่อจัดการคำสั่งซื้อสินค้า ติดตามสินค้าคงคลัง และรักษาความสัมพันธ์กับผู้ขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตั้งแต่ทศวรรษ 1890ชาว ดั๊บบาวาลัส ในมุมไบได้ส่งอาหารปรุงสุกที่บ้านให้กับพนักงานออฟฟิศด้วยความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง โดยใช้ระบบรหัสสีแทนเทคโนโลยี การดำเนินงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากจนโรงเรียนธุรกิจทั่วโลกได้ศึกษาเรื่องนี้
8. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อคุกกี้ ClickUp
สำหรับร้านเบเกอรี่ที่ยุ่งอยู่เสมอ การจัดการคำสั่งซื้อคุกกี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป การจัดการปริมาณ การจัดส่ง และความถูกต้องของที่อยู่สามารถทำให้เครียดได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตแบบฟอร์มคุกกี้ ClickUpเปลี่ยนความวุ่นวายในการสั่งซื้อให้กลายเป็นความสงบ ด้วยแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ทำขนมอบ แบบฟอร์มออนไลน์นี้ช่วยให้คุณบันทึกและติดตามคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ในที่เดียว
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้คุณจัดการธุรกิจเบเกอรี่ได้อย่างราบรื่น เช่น:
- ติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อด้วยสถานะต่างๆ เช่น "กำลังอบ", "พร้อมจัดส่ง" และ "จัดส่งแล้ว"
- บันทึกข้อมูลสำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับจำนวน ราคา อีเมลลูกค้า และที่อยู่
- สลับระหว่างมุมมอง—กระดานการประมวลผลคำสั่งซื้อสำหรับติดตามความคืบหน้า, แบบฟอร์มคำสั่งซื้อคุกกี้สำหรับป้อนข้อมูล, และฐานข้อมูลคำสั่งซื้อสำหรับภาพรวมที่สมบูรณ์
- ติดตามกำหนดเวลาและสถานะการสั่งซื้อด้วยการติดตามเวลาและการแจ้งเตือนทางอีเมล
🚚 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำขนมที่บ้านและเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่ต้องการจัดการคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหรือแบบฟอร์มกระดาษหลายฉบับ
9. แม่แบบการจัดการคำสั่งซื้อ ClickUp
นี่คือช่วงไฮซีซั่น และคำสั่งซื้อหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะวุ่นวายไปหมด ให้ใช้เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUpเพื่อควบคุมสต็อกสินค้า การจัดส่ง และรายละเอียดลูกค้าทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว ช่วยให้การดำเนินงานของคุณราบรื่น คุณจึงมีเวลาไปสร้างแบรนด์ของคุณได้มากขึ้น
เทมเพลตนี้โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่ใช้งานได้จริงและพร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณ:
- ติดตามคำสั่งซื้อผ่านแปดสถานะตั้งแต่ "เปิด" ถึง "ส่งมอบแล้ว" เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าแต่ละคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนใด
- บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อที่สำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับค่าใช้จ่าย ปริมาณ และผู้ให้บริการจัดส่ง
- สลับระหว่างมุมมองบอร์ดสำหรับการจัดการลำดับแบบภาพและมุมมองรายการสำหรับการอัปเดตจำนวนมาก
- ติดตามรูปแบบความต้องการของสินค้าเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาด
🚚 เหมาะสำหรับ: ทีมอีคอมเมิร์ซ, ผู้ประสานงานด้านโลจิสติกส์, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมากในขณะที่รักษาคุณภาพและความรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการโครงการเว็บไซต์: คู่มือสำหรับเอเจนซี่พร้อมเทมเพลต
10. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
แม้ว่านี่จะไม่ใช่แบบฟอร์มการจัดส่ง แต่ก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ ท้ายที่สุดแล้ว ก่อนที่คุณจะสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อได้ คุณจำเป็นต้องปิดการขายเสียก่อน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการกับกระบวนการขายที่นำไปสู่การดำเนินการจัดส่งโดยตรง
เทมเพลต ClickUp Sales Trackerช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพ ระบุแนวโน้ม และเปลี่ยนทุกความสำเร็จให้กลายเป็นการส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมขนาดเล็กหรือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามโมเมนตัมการขาย กำหนดลำดับความสำคัญ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามขั้นตอนของดีลพร้อมการจัดการระบบท่อแบบลากและวาง
- 10+ ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเมตริก เช่น จำนวนการโทรหาลูกค้าใหม่และยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- มุมมองมากกว่าห้าแบบ รวมถึงมุมมองรายสัปดาห์และรายงานสิ้นวัน สำหรับการวิเคราะห์หลายมิติ
- ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุนต่อกิจกรรมการขาย
🚚 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและเจ้าของธุรกิจ SMB ที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการขาย พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเฉพาะแต่ละดีล
ปรับปรุงคำสั่งซื้อการจัดส่งของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp
การจัดการคำสั่งซื้อการจัดส่งง่ายขึ้นมาก ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย อยู่ในกำหนดการส่ง และรักษาความเป็นระเบียบตั้งแต่ต้นจนจบ
ด้วยเทมเพลตฟรี มุมมองที่ยืดหยุ่น และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการคำสั่งซื้อการจัดส่งอย่างมืออาชีพ ต้องการปรับสมดุลภาระงานของทีมหรือวางแผนเส้นทางที่ชาญฉลาดขึ้นใช่ไหม?ใช้การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลา
นอกจากนี้ ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถซิงค์แอปที่คุณใช้เป็นประจำและจัดการการจัดส่งได้ในที่เดียว
พร้อมที่จะยกระดับการจัดการการจัดส่งของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!