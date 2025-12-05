11 ทางเลือก AI ของ Canva ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบในปี [year]

คุณเลื่อนดูเทมเพลตใน Canva มาตลอดทั้งสัปดาห์ และไม่รู้ทำไม ทุกอย่างเริ่มดูเหมือนกันไปหมดเลยเลย์เอาต์ก็ดูคล้ายกันไปหมด และคำแนะนำจาก AI ก็ไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ของคุณเท่าไหร่
แต่การออกแบบที่ยอดเยี่ยมไม่ควรให้ความรู้สึกทั่วไป
ทางเลือก AI ของ Canva ในรายการนี้นำเสนอแนวคิดใหม่—ด้วยการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น การปรับแต่งที่ดีขึ้น และอิสระในการสร้างสรรค์ที่รู้สึกเหมือน คุณ มากขึ้น
พร้อมที่จะค้นหาเครื่องมือโปรดชิ้นต่อไปของคุณหรือยัง? มาลุยกันเลย! 👇
ทางเลือก AI ของ Canva ที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของCanvaที่คุณอาจต้องการพิจารณา หากคุณต้องการคุณสมบัติ AI ที่แข็งแกร่งขึ้น และควบคุมการออกแบบของคุณได้มากขึ้น
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|ClickUp
|ทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบขนาดทีม: บุคคล → องค์กร
|สรุปงาน AI, แปลงไวท์บอร์ดเป็นงาน, การฝัง Figma, ระบบอัตโนมัติ, กระบวนการตรวจสอบงานเชิงสร้างสรรค์
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|สแนปปา
|กราฟิกโซเชียลมีเดียรวดเร็วขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ผู้ประกอบการเดี่ยว
|Magic Resize, Graphics Autopilot, ชุดเครื่องมือแบรนด์, การจัดตารางโซเชียล
|ฟรี, ชำระเงินจาก $15/เดือน
|โฟเตอร์ เอไอ
|การปรับปรุงภาพถ่ายด้วย AI + ฟิลเตอร์ศิลปะขนาดทีม: ไม่จำกัด
|การแต่งภาพบุคคล, เครื่องมือเพิ่มสีสันด้วย AI, การตัดภาพด้วย AI, เครื่องสร้างงานศิลปะ
|ฟรี, โปรจาก $10.99/เดือน
|Adobe Express
|สินทรัพย์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ในระบบนิเวศของ Adobeขนาดทีม: ผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟ, ทีมการตลาด
|การเข้าถึง Adobe Stock, การดำเนินการด่วน, เครื่องมือวิดีโอ, ไลบรารี CC
|ฟรี, พรีเมียม $9. 99/เดือน
|Visme
|ภาพข้อมูลเชิงลึก + การนำเสนอขนาดทีม: ทีมธุรกิจและการศึกษา
|แผนภูมิอัจฉริยะ, แผนที่เชิงโต้ตอบ, การบันทึกหน้าจอ, การควบคุมแอนิเมชัน
|ฟรี, โปร $59/เดือน
|ฟิกมา เอไอ
|การออกแบบ UI/UX แบบร่วมมือขนาดทีม: ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ, ทีมพัฒนา
|การจัดวางอัตโนมัติ, สร้างดีไซน์ด้วย AI, ระบบการออกแบบ, แบบจำลองโต้ตอบ
|ฟรี, มืออาชีพจาก $20/เดือน
|Piktochart
|อินโฟกราฟิกส์ & รายงานขนาดทีม: ธุรกิจ, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ครูผู้สอน
|ภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบ, ตัวแก้ไขบล็อก, การนำเข้าข้อมูล, แม่แบบที่มีแบรนด์
|ฟรี, โปร $29/เดือน
|ดีไซน์. ai
|ชุดเครื่องมือและภาพลักษณ์แบรนด์ที่สร้างโดย AIขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ผู้สร้าง
|เครื่องมือสร้างโลโก้, เครื่องมือสร้างวิดีโอ, เครื่องมือออกแบบ, เครื่องจับคู่สี
|แผนเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|Pixlr
|แก้ไขรูปภาพอย่างรวดเร็วผ่านเบราว์เซอร์ขนาดทีม: ไม่จำกัด
|ตัดภาพด้วย AI, แก้ไขเป็นกลุ่ม, เอฟเฟกต์ซ้อนภาพสองชั้น, นักออกแบบเทมเพลต
|ฟรี, พรีเมียม $9. 99/เดือน
|นักออกแบบวิซาร์ด
|เทมเพลตการตลาด & โปรโมชั่นด่วนขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, นักการตลาด
|เทมเพลตตามแคมเปญ, การจัดตารางโซเชียล, กราฟิกเคลื่อนไหว
|ฟรี, โปร $9.99/เดือน
|PicMonkey
|ภาพตัดต่อและรีทัชภาพถ่ายบุคคลขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ผู้สร้างสรรค์
|การจัดวางภาพคอลลาจอย่างชาญฉลาด, เครื่องมือปรับแต่ง, ขอบ/กรอบ
|ทดลองใช้ฟรี ชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
ทำไมต้องเลือกใช้ทางเลือก AI ของ Canva?
Canva AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย แต่อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการทางสร้างสรรค์หรือทางธุรกิจของคุณเสมอไป นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการค้นหาทางเลือกอื่นสำหรับ Canva AI:
- ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ที่จำกัด: AI มักพึ่งพาแม่แบบการออกแบบกราฟิกเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้การสร้างงานออกแบบที่รู้สึกเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงหรือปรับให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้ยาก
- คุณภาพของผลลัพธ์ทั่วไป: ข้อความและภาพที่สร้างโดย AI อาจดูกว้างเกินไปหรือพื้นฐาน โดยเฉพาะสำหรับโครงการเฉพาะกลุ่มหรือโครงการที่ต้องการคุณภาพสูง
- การควบคุมคำแนะนำของ AI อย่างจำกัด: คุณมีการควบคุมที่จำกัดในการที่ AI สร้างหรือปรับปรุงเนื้อหา ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อคุณต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมาก
- ฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงินจำนวนมาก:เครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบหลายตัวเช่น Magic Write, การสร้างภาพ หรือการลบพื้นหลังขั้นสูง — ต้องใช้แผนการชำระเงิน
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน: สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือโครงการเนื้อหาขนาดใหญ่ เครื่องมือ AI ของ Canva อาจไม่มีความลึกหรือโครงสร้างที่คุณต้องการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? 74% ของศิลปินได้ทดลองใช้เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT เพื่อสร้างหรือปรับปรุงผลงานศิลปะของพวกเขา
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Canva AI
หากคุณรู้สึกว่าการสร้างสรรค์ของคุณถึงขีดจำกัดแล้ว ทางเลือก AI ของ Canva เหล่านี้จะมอบความหลากหลายที่มากขึ้น การควบคุมที่ดีกว่า และผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดยไม่ลดความเร็วลง
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์งานออกแบบและการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ด้วย AI)
ClickUpเป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Canva AI ที่ช่วยเติมเต็มจุดที่เครื่องมือภาพรวดเร็วไม่สามารถทำได้ มันนำโครงสร้างมาสู่การทำงานสร้างสรรค์และเพิ่มชั้นของ AI เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบท
ควบคุมกระบวนการออกแบบของคุณ
คุณอาจกำลังจัดการงานออกแบบห้าอย่างที่แตกต่างกันในหนึ่งวัน ตั้งแต่แบบจำลองสำหรับเอกสารขายไปจนถึงแบนเนอร์โฆษณาที่ต้องทำในนาทีสุดท้ายClickUp สำหรับทีมออกแบบช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมมติว่าคุณกำลังนำทีมรีแบรนด์ คุณสามารถแบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นงานใน ClickUpสำหรับแนวคิดโลโก้ สีแบรนด์ที่อัปเดต ภาพสำหรับหน้าแลนดิ้ง และการส่งมอบสินทรัพย์ต่างๆ มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และย้ายงานผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ—ทั้งหมดจากที่เดียว
ทีมของคุณรู้แน่ชัดว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร และคุณไม่ต้องเสียเวลาไล่ตามข้อมูลอัปเดต
เปลี่ยนแนวคิดเบื้องต้นให้กลายเป็นแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
ClickUp Whiteboardsช่วยให้การรวบรวมข้อมูล การร่างแนวคิด และการวางแผนผังเป็นเรื่องง่าย โดยไม่สูญเสียความเชื่อมโยงระหว่างการคิดไอเดียและการส่งมอบงาน แม้ว่า Canva AI จะไม่มีผืนผ้าใบสร้างสรรค์ที่เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของงาน แต่ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนโน้ตติดผนัง ไวร์เฟรม และส่วนต่างๆ ให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
สมมติว่าทีมของคุณกำลังเริ่มต้นแคมเปญเปิดตัวแอปท่องเที่ยว บนไวท์บอร์ด คุณวางแผนหน้าแลนดิ้งแบบเลื่อนที่มีภาพประกอบตามตำแหน่งที่ตั้ง แบนเนอร์โปรโมชั่น และสไลเดอร์คำรับรอง เมื่อทิศทางชัดเจนแล้ว ให้กำหนดแต่ละองค์ประกอบภาพเป็นงานแยกต่างหากสำหรับนักออกแบบและนักวาดภาพประกอบที่เชื่อมต่อกับไทม์ไลน์ของโครงการแล้ว
นี่คือจุดที่ClickUp Brainเพิ่มคุณค่าให้กับระบบ. มันคือเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งไว้ใน ClickUp ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเขียน, สร้าง, และจัดระเบียบงานได้รวดเร็วขึ้น.
สำหรับการระดมความคิดสำหรับแอปท่องเที่ยวของคุณ คุณสามารถกระตุ้น ClickUp Brain ด้วยข้อความเช่น: 'สร้างภาพหัวข้อสำหรับแคมเปญท่องเที่ยวฤดูร้อนด้วยสีสันสดใสที่มีนักเดินทางเดี่ยววัยหนุ่มสาวและสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง'
ClickUp Brain จะส่งคืนแนวคิดภาพภายในกระดานไวท์บอร์ดของคุณทันที ซึ่งช่วยให้การระดมความคิดในช่วงแรกเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีสมาธิ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
หากคุณยังคงสำรวจตัวเลือกการจัดวางลองใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Design Brief ของ ClickUp เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดนี้จะช่วยให้คุณวางแผนส่วนต่างๆเช่น แบนเนอร์ บล็อก CTA หรือคำรับรองลูกค้าได้อย่างชัดเจน
รักษาการวางแผนเชิงสร้างสรรค์ให้ดำเนินต่อไปด้วย AI
ซอฟต์แวร์การออกแบบร่วมกับAI ยังช่วยเหลือทีมของคุณในส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานออกแบบที่มักทำให้ช้าลง
ในช่วงเริ่มต้น คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างบรีฟครีเอทีฟที่ละเอียดโดยอิงจากข้อมูลสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญฤดูร้อนสำหรับแอปจองการเดินทาง คุณสามารถใส่เป้าหมาย (เพิ่มจำนวนการดาวน์โหลด) กลุ่มเป้าหมาย (นักเดินทางคนเดียววัยมิลเลนเนียล) และโทน (มองโลกในแง่ดี, สบายๆ)
AI จะร่างบรีฟครีเอทีฟฉบับสมบูรณ์ภายในClickUp Docs รวมถึงประเภทของสื่อและมุมมองในการสื่อสารที่แนะนำ
เมื่อทีมของคุณเริ่มสร้างสินทรัพย์ ClickUp Brain จะช่วยให้การจัดการเวอร์ชันและการให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายขึ้น
หากนักออกแบบโมชั่นอัปโหลดสตอรี่ Instagram ที่แก้ไขแล้ว และหัวหน้าฝ่ายการตลาดได้ทิ้งหมายเหตุไว้ในสามความคิดเห็น ให้ขอให้ AI ดึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญเข้ามาในภารกิจ ระบบจะอัปเดตคำอธิบายและสร้างงานย่อยเพื่อให้บรรณาธิการทราบว่าจะต้องแก้ไขอะไร และผู้ตรวจสอบสามารถอนุมัติเวอร์ชันถัดไปโดยไม่เกิดความสับสน
เพื่อให้รวดเร็วขึ้นไปอีกClickUp Creative and Design Templateมอบโครงสร้างงานที่พร้อมใช้งานให้คุณสำหรับจัดการบรีฟ, การตรวจสอบสินทรัพย์, กำหนดเวลา, และการอนุมัติ
คุณยังสามารถใช้ AI ในงานหรือการสนทนาใดๆ เพื่อเขียนตัวเลือกข้อความอย่างรวดเร็ว เช่น CTA อื่นๆ ข้อความแบนเนอร์ในแอป หรือแม้แต่ข้อความแสดงผลเมื่อไม่สามารถแสดงภาพได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มาตรฐานคำขอ: ใช้เทมเพลตคำขอการออกแบบ ClickUpที่พร้อมใช้งานเพื่อรวบรวมเป้าหมาย, ระยะเวลา, ข้อมูลไฟล์, และจุดตรวจสอบการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ออกแบบเริ่มต้นด้วยข้อมูลครบถ้วนเสมอ
- รักษาไฟล์ออกแบบให้มองเห็นได้: เพิ่มการฝัง Figma แบบเรียลไทม์ลงในภารกิจโดยตรง ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถดู แสดงความคิดเห็น และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- รวมศูนย์ข้อมูลจำเพาะและแนวทางปฏิบัติ: เก็บรักษาข้อมูลอ้างอิงแบรนด์ ขนาด และบันทึกการออกแบบไว้ในเอกสารที่เชื่อมโยงกับงาน
- ร่วมมือกันข้ามทีมและบทบาท: รวมทีมการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบไว้ในที่เดียวเพื่อให้ข้อเสนอแนะ มอบหมายการอัปเดต และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยไม่มีความล่าช้า
- ทำให้วงจรการตรวจสอบเป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อมอบหมายผู้ตรวจสอบ, ย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไป, หรือแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมเมื่อสินทรัพย์พร้อมใช้งานด้วยClickUp Automation
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ไม่มีคลังทรัพยากรหรือฟีเจอร์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ในตัว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่โดดเด่นจากบทวิจารณ์ล่าสุดของG2:
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เราใช้ในฐานะสตูดิโอเกม ฉันเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำงานกับเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งกับทีมประมาณ 100 คน และ ClickUp ช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้ นั่นรวมถึงงานออกแบบ งานวิศวกรรม ข้อบกพร่อง QA และข้อเสนอแนะด้านศิลปะ ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แต่ละแผนกสามารถจัดระเบียบงานในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา แต่ทุกอย่างยังคงรวมอยู่ในระบบเดียว การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้น และการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมช่วยประหยัดเวลาได้มาก
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เราใช้ในฐานะสตูดิโอเกม ฉันเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำงานในเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งกับทีมประมาณ 100 คน และ ClickUp ช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้ นั่นรวมถึงงานออกแบบ งานวิศวกรรม ข้อบกพร่อง QA และข้อเสนอแนะด้านศิลปะ ฉันชอบมากที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แต่ละแผนกสามารถจัดระเบียบงานในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา แต่ทุกอย่างยังคงรวมอยู่ในระบบเดียว การวางแผนสปรินต์ง่ายขึ้น และการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมช่วยประหยัดเวลาได้มาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Ai-Da หุ่นยนต์ศิลปินที่เหมือนจริงที่สุดในโลก ได้จัดแสดงผลงานเดี่ยวในแกลเลอรีชั้นนำหลายแห่ง และผลงานของเธอได้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของการเป็นผู้สร้างสรรค์
2. Snappa (เหมาะที่สุดสำหรับกราฟิกโซเชียลมีเดีย)
ผ่านทางSnappa
เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ส่วนใหญ่บังคับให้คุณต้องเดาขนาดสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ Snappa กำจัดปัญหานี้ไปโดยสิ้นเชิง ทางเลือก AI ของ Canva นี้มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ โดยมีขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกแพลตฟอร์มหลัก ตั้งแต่สตอรี่ Instagram ไปจนถึงแบนเนอร์ LinkedIn
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษคือการผสานรวมกับ Buffer ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดเวลาได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม การเลือกเทมเพลตยังคงมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการออกแบบที่กว้างขวางกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Snappa
- ปรับแต่งการออกแบบให้เหมาะกับรูปแบบโซเชียลมีเดียมากกว่า 30 แบบได้ทันทีด้วยฟีเจอร์ Magic Resize
- รับคำแนะนำในการปรับปรุงการออกแบบจาก Graphics Autopilot ที่ติดตั้งในตัว
- ใช้สีของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอโดยใช้พื้นที่จัดเก็บพาเลตต์สีในชุดเครื่องมือแบรนด์
ข้อจำกัดของ Snappa
- เครื่องมือวาดภาพที่กำหนดเองได้มีจำกัด ทำให้การสร้างกราฟิกต้นฉบับจากศูนย์เป็นเรื่องยาก
- ไลบรารีเทมเพลตเน้นหนักไปที่สื่อสังคมออนไลน์ ขาดตัวเลือกการออกแบบสำหรับสิ่งพิมพ์
- ไม่มีการจัดการเลเยอร์ขั้นสูงหรือโหมดการผสม
- การเลือกฟอนต์ยังคงมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการออกแบบอื่น ๆ
ราคาของ Snappa
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Snappa
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Snappa อย่างไรบ้าง?
รีวิวที่เป็นประโยชน์บน G2อธิบายไว้อย่างดี:
ความยืดหยุ่นในการทำงานกับข้อความ—ปรับรูปแบบ สี และสัดส่วน—โครงสร้างการจัดเก็บตามโปรเจกต์ และความง่ายในการจัดการแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Snappa เมื่อต้องแก้ไขงานของฉันในเวลาที่จำกัดและฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือออกแบบ
ความยืดหยุ่นในการทำงานกับข้อความ—การปรับรูปแบบ สี และสัดส่วน—โครงสร้างการจัดเก็บตามโปรเจกต์ และความง่ายในการจัดการแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Snappa เมื่อต้องแก้ไขงานของฉันในเวลาที่จำกัดและฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือออกแบบ
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้อง มีกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำอธิบายของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
3. Fotor AI (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงภาพถ่ายด้วย AI)
ผ่านFotor AI
ฟีเจอร์ AI Portrait ของ Fotor AI สามารถตรวจจับใบหน้าและปรับแต่งจุดเด่นเฉพาะ เช่น การฟอกสีฟันและปรับผิวให้เรียบเนียน นอกเหนือจากการแก้ไขพื้นฐานแล้ว ทางเลือกของ Canva AI นี้ยังมีเครื่องมือสร้างงานศิลปะที่สามารถเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไตล์ศิลปะต่าง ๆ ได้ด้วยข้อความคำสั่ง
อย่างไรก็ตาม การประมวลผลของ AI อาจช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง นอกจากนี้ ฟีเจอร์การแก้ไขขั้นสูงบางอย่างยังต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fotor AI
- ปรับแสงสว่าง, คอนทราสต์, และความอิ่มตัวของสีโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของภาพโดยใช้ AI Scene Enhancement
- คืนสีสันให้กับภาพถ่ายขาวดำให้กลับมาเป็นสีสันสดใสด้วย AI Photo Colorizer
- ลบพื้นหลังที่ซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือตัดภาพด้วย AI ที่จัดการรายละเอียดเล็กๆ ได้อย่างแม่นยำ
- ยกระดับคุณภาพภาพถ่ายบุคคลด้วยการปรับแต่งผิวและปรับปรุงลักษณะใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI
ข้อจำกัดของ Fotor AI
- รองรับรูปแบบไฟล์จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แก้ไขภาพระดับมืออาชีพ
- ความสามารถในการประมวลผลแบบกลุ่มถูกจำกัดในแผนระดับล่าง
ราคา Fotor AI
- ฟรี
- โฟเตอร์ โปร: $10.99/เดือน
- Fotor Pro+: $23.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Fotor AI
- G2: 4. 2/5 (320+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,035+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fotor AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับกล่าวไว้ว่า:
Fotor เพิ่มอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเลือกเครื่องมือ AI และตัวสร้างภาพ ภาพสามารถสร้างได้จากคำสั่งหรือคุณสามารถอัปโหลดภาพของคุณเองจากคำสั่งแล้วเลือกฟิลเตอร์ AI เพื่อปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเพิ่มการเคลื่อนไหวและเอฟเฟกต์พิเศษได้ คุณยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือออกแบบเพื่อสร้างโลโก้และงานศิลปะอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยปกติฉันจะนำสิ่งที่ Fotor เริ่มต้นแล้วปรับแต่งเพิ่มเติมโดยใช้เทคนิคการออกแบบและการแก้ไขภาพแบบดั้งเดิม
Fotor เพิ่มอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเลือกเครื่องมือ AI และตัวสร้างภาพ ภาพสามารถสร้างได้จากคำสั่ง หรือคุณสามารถอัปโหลดภาพของคุณเองจากคำสั่งแล้วเลือกฟิลเตอร์ AI เพื่อปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเพิ่มการเคลื่อนไหวและเอฟเฟกต์พิเศษได้ คุณยังสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือออกแบบเพื่อสร้างโลโก้และงานศิลปะอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยปกติฉันจะนำสิ่งที่ Fotor เริ่มต้นแล้วปรับแต่งเพิ่มเติมโดยใช้เทคนิคการออกแบบและการแก้ไขภาพแบบดั้งเดิม
4. Adobe Express (เหมาะที่สุดสำหรับความสม่ำเสมอของแบรนด์)
ผ่านAdobe Express
ต่างจากเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมออกแบบแบบสแตนด์อโลน Adobe Express ผสานการทำงานเข้ากับระบบนิเวศของ Creative Cloud ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เข้าถึงไลบรารีขนาดใหญ่ของ Adobe Stock และ Creative Cloud Libraries สำหรับสินทรัพย์ของแบรนด์ได้ทันที
ฟีเจอร์ Quick Actions ของทางเลือก Canva AI จัดการงานทั่วไป เช่น การลบพื้นหลังหรือปรับขนาดภาพ ได้ภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Express
- เข้าถึงคอลเลกชันพรีเมียมของ Adobe Stock ที่มีมากกว่า 200 ล้านรายการได้โดยตรงในตัวแก้ไข
- สร้างกราฟิกเคลื่อนไหวและเนื้อหาวิดีโอโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบไทม์ไลน์
- สร้างรหัส QR ได้โดยตรงภายในงานออกแบบสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการตลาดดิจิทัล
ข้อจำกัดของ Adobe Express
- จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Adobe Creative Cloud เพื่อเข้าถึงเทมเพลตพรีเมียมที่สามารถปรับแต่งได้และภาพสต็อก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชัน Creative Suite บนเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาในการโหลดช้าลงเมื่อทำงานกับไฟล์ภาพขนาดใหญ่
ราคาของ Adobe Express
- ฟรี
- Adobe Express Premium: $9.99/เดือน
- Adobe Firefly Pro: $19.99/เดือน
- Adobe Express Teams: $4. 99/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Adobe Express
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,210+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Express อย่างไรบ้าง?
พูดตรงๆจากรีวิว G2:
ฉันชอบใช้ Adobe Express เมื่อฉันต้องการออกแบบอะไรบางอย่างโดยที่ฉันไม่ใช่นักออกแบบกราฟิก มันใช้งานง่ายมากและเข้าใจง่าย แถมฉันยังสามารถทำผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ฉันยังชอบมากที่พวกเขามี AI ที่ช่วยในการแก้ไข มันเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มาก
ฉันชอบใช้ Adobe Express เมื่อฉันต้องการออกแบบอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้เป็นนักออกแบบกราฟิก มันใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายมาก แถมฉันยังสามารถสร้างงานที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ฉันยังชอบมากที่พวกเขามี AI ที่ช่วยในการแก้ไข มันเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้การเชื่อมโยงคำสั่ง ลองสร้างสิ่งพื้นฐานขึ้นมา จากนั้นอธิบายสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับมัน แล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นคำสั่งสำหรับขั้นตอนถัดไป
5. Visme (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูล)
ผ่านทางVisme
ในขณะที่เครื่องมือจัดการโครงการออกแบบอื่น ๆมองว่าแผนภูมิเป็นเพียงส่วนเสริม Visme กลับผสานแผนภูมิเหล่านี้เข้าไปในประสบการณ์หลักของผู้ใช้โดยตรง แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับ Google Sheets และไฟล์ Microsoft Excel ได้โดยตรง โดยจะอัปเดตแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แผนที่เชิงโต้ตอบ ของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถคลิกที่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้การใช้งานอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่คาดหวังฟังก์ชันการลากและวางที่ง่าย ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visme
- จัดตั้งกระบวนการอนุมัติงานออกแบบกราฟิกที่ราบรื่นสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
- เริ่มการบันทึกหน้าจอได้โดยตรงภายในงานนำเสนอสำหรับเนื้อหาการสอน
- ควบคุมการตั้งค่า ไทม์ไลน์แอนิเมชัน เพื่อสร้างลำดับการนำเสนอที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Visme
- เวอร์ชันฟรีมีแบรนด์ Visme ปรากฏบนเนื้อหาที่ส่งออกทั้งหมด
- ความหลากหลายของเทมเพลตที่จำกัดนอกเหนือจากธีมธุรกิจและการศึกษา
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันต้องใช้การสมัครสมาชิกระดับสูงกว่าสำหรับทีม
ราคาของ Visme
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (445+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (715+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Visme อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งกล่าวว่า:
Visme นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การสร้างงานนำเสนอ อินโฟกราฟิก และรายงานระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ฟังก์ชันลากและวาง ทรัพย์สินที่สามารถปรับแต่งได้ และแผนภูมิและกราฟที่มีในตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกในระดับที่แตกต่างกัน
Visme นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมด้วยเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การสร้างงานนำเสนอ อินโฟกราฟิก และรายงานระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย ฟังก์ชันลากและวาง ทรัพย์สินที่สามารถปรับแต่งได้ และแผนภูมิและกราฟที่มีในตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานออกแบบ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกในระดับที่แตกต่างกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ศิลปินชาวอังกฤษชื่อแฮโรลด์ โคเฮน ได้สร้าง AARON หนึ่งในโปรแกรมศิลปะ AI ที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงต้นทศวรรษ 1970 โปรแกรมนี้สามารถวาดภาพได้อย่างอิสระ และโคเฮนปฏิบัติต่อมันเสมือนเป็นคู่หูทางศิลปะของเขามากกว่า 40 ปี
6. Figma AI (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบร่วมกัน)
ผ่านFigma AI
ฟีเจอร์ Auto Layout ของ Figma AI ปรับการออกแบบโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รักษาช่องว่างและการจัดวางให้สอดคล้องกันอยู่เสมอ ระบบ Component System ช่วยให้ทีมสร้างองค์ประกอบการออกแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะอัปเดตในทุกกรณีการใช้งาน
อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์อาจรู้สึกช้าเมื่อจัดการไฟล์ที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายอาร์ตบอร์ด นอกจากนี้ ฟีเจอร์ AI ยังอยู่ในช่วงเบต้าและบางครั้งอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma AI
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่นักออกแบบหลายคนสามารถแก้ไขพร้อมกันด้วยเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์
- สร้างระบบออกแบบด้วยองค์ประกอบหลักที่สามารถเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังทุกอินสแตนซ์
- สร้างรูปแบบการออกแบบโดยใช้ Make Design AI สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
- พัฒนาต้นแบบเชิงโต้ตอบที่มีการเปลี่ยนผ่านขั้นสูงและไมโครอินเทอร์แอคชัน
ข้อจำกัดของ Figma AI
- ฟีเจอร์ Make Code ของ Figma สร้างโค้ด React ที่มักไม่เป็นระเบียบและไม่สอดคล้องกับการออกแบบต้นฉบับ
- หากระบบออกแบบของคุณมีส่วนประกอบที่ไม่เป็นมาตรฐาน Figma AI อาจไม่สามารถตีความได้ถูกต้อง
ราคาของ Figma AI
- ฟรี
- ที่นั่งสำหรับมืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือน ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: 15 ดอลลาร์/เดือน ที่นั่งเต็มรูปแบบ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: 5 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $15/เดือน
- ที่นั่งเต็ม: $20/เดือน
- องค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี) ที่นั่งสำหรับผู้ร่วมงาน: $5/เดือน ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $25/เดือน ที่นั่งเต็มรูปแบบ: $55/เดือน
- ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: 5 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $25/เดือน
- ที่นั่งเต็ม: $55/เดือน
- องค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี) ที่นั่งสำหรับทำงานร่วมกัน: $5/เดือน ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $35/เดือน ที่นั่งเต็มรูปแบบ: $90/เดือน
- ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: 5 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $35/เดือน
- ที่นั่งเต็ม: $90/เดือน
- ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: 5 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $15/เดือน
- ที่นั่งเต็ม: $20/เดือน
- ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: 5 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: 25 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งเต็ม: $55/เดือน
- ที่นั่งสำหรับร่วมงาน: 5 ดอลลาร์/เดือน
- ที่นั่งสำหรับนักพัฒนา: $35/เดือน
- ที่นั่งเต็ม: $90/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Figma AI
- G2: 4. 7/5 (1,215+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 815 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Figma AI อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก สำหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ พวกเขาจะคุ้นเคยกับมันได้อย่างรวดเร็ว มันมีเครื่องมือมากมายในตัวเดียว เช่น ความสามารถในการใช้เวกเตอร์และภาพสำหรับการแก้ไขและคลิปมาสก์ ซึ่งถือว่าน่าชื่นชม มีเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับงานประเภทอื่นๆ แต่คุณจะต้องมีบทแนะนำ สำหรับพื้นฐานแล้ว มันใช้งานง่ายมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันใช้งานง่ายมาก สำหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ พวกเขาจะคุ้นเคยกับมันได้อย่างรวดเร็ว มันมีเครื่องมือมากมายในตัวเดียว เช่น ความสามารถในการใช้เวกเตอร์และภาพสำหรับการแก้ไขและคลิปมาสก์ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ มีเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับงานประเภทอื่นๆ แต่คุณจะต้องมีบทช่วยสอน สำหรับพื้นฐานแล้ว มันใช้งานง่ายมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จดบันทึกอย่างรวดเร็วใน ClickUp Docs จริงๆ นะ เขียนลงไปว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และสิ่งแปลกๆ ที่ AI คิดขึ้นมา มันจะช่วยให้กระบวนการของคุณเร็วขึ้นมากกว่าการเดาสุ่มทุกครั้ง
7. Piktochart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิก)
ผ่านPiktochart
แทนที่จะเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบเปล่า Piktochart มอบเทมเพลตที่มีโครงสร้างเฉพาะสำหรับการออกแบบข้อมูลให้คุณใช้ ตัวแก้ไขแบบบล็อกของทางเลือก Canva AI นี้ช่วยให้คุณสลับส่วนเนื้อหาได้โดยไม่ต้องออกแบบเลย์เอาต์ใหม่ทั้งหมด ฟังก์ชันการค้นหาไอคอนของมันมีไอคอนมากกว่าหนึ่งล้านไอคอนที่จัดเรียงตามหมวดหมู่และสไตล์
ข้อแม้? การส่งออกไฟล์ความละเอียดสูงต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piktochart
- สร้างแผนภูมิจากข้อมูลในสเปรดชีตด้วยเครื่องมือนำเข้าข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบอินโฟกราฟิกแบบโต้ตอบพร้อมองค์ประกอบที่คลิกได้และเอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์
- ปรับแต่งเทมเพลตที่มีแบรนด์ซึ่งใช้สีและแบบอักษรของคุณ
ข้อจำกัดของ Piktochart
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบทั่วไป
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันยังล้าหลังกว่าทางเลือก AI อื่น ๆ ของ Canva เช่น ClickUp และ Figma
ราคาของ Piktochart
- บุคคลและธุรกิจ ฟรี Pro: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ Business: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ Enterprise: ราคาตามตกลง
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ครูและนักเรียน ฟรี การศึกษา: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี) วิทยาเขต: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ฟรี
- การศึกษา: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- วิทยาเขต: ราคาพิเศษ
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ฟรี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: $60/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ฟรี
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ฟรี
- การศึกษา: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- วิทยาเขต: ราคาพิเศษ
- ฟรี
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Piktochart
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (195+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Piktochart อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรงจากการรีวิวใน G2:
การใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมาก ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างอินโฟกราฟิกและงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือใช้ความพยายามแต่อย่างใด แอปพลิเคชันนี้มีแม่แบบให้เลือกหลากหลาย สามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ตามต้องการ ทั้งข้อความ ตัวอักษร และยังสามารถใส่รูปภาพของเราเองหรือรูปภาพที่แอปพลิเคชันมีให้อีกด้วย สำหรับตัวฉันเอง สามารถจัดเรียงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเพียงแค่ลากและวางสิ่งต่าง ๆ และเพิ่มข้อความเข้าไป นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกกราฟิกมากมายที่สามารถปรับให้เข้ากับข้อมูลทุกประเภทได้อย่างลงตัว
การใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมาก ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างอินโฟกราฟิกและงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือใช้ความพยายามเลย แอปพลิเคชันนี้มีแม่แบบที่สามารถปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสามารถปรับแต่งข้อความและแบบอักษร ตลอดจนใส่รูปภาพของเราเองหรือรูปภาพที่แอปพลิเคชันมีให้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเพียงแค่ลากและวางสิ่งต่าง ๆ และเพิ่มข้อความได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีตัวเลือกกราฟิกหลากหลายที่สามารถปรับให้เข้ากับข้อมูลทุกประเภทได้อีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: Canva vs. Figma—แอปไหนดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ?
8. การออกแบบ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบที่สร้างโดย AI)
ผ่านทางDesigns.ai
Designs.ai สร้างชุดแบรนด์ที่สมบูรณ์จากคำอธิบายข้อความง่ายๆ Logomaker AI ของแพลตฟอร์มสร้างโลโก้หลากหลายรูปแบบตามอุตสาหกรรมและสไตล์ที่คุณชื่นชอบ
ผู้สร้างวิดีโอของมันสามารถผลิตวิดีโอการตลาดโดยใช้สคริปต์และภาพที่สร้างโดย AI ได้ อย่างไรก็ตามตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการใช้งาน AI ในการออกแบบกราฟิกยังคงมีจำกัดเมื่อแนวคิดเริ่มต้นได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Designs.ai
- สร้างแนวทางการสร้างแบรนด์รวมถึงโลโก้, ชุดสี, และการผสมผสานของตัวอักษร จากคำอธิบายข้อความ
- เปิดใช้งาน Designmaker เพื่อสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย แบนเนอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์โดยอัตโนมัติ
- สกัดและประยุกต์ใช้ชุดสีจากภาพอ้างอิงที่อัปโหลดด้วยเครื่องมือจับคู่สี
- สร้างแบบจำลองเว็บไซต์โดยใช้เลย์เอาต์ที่สร้างด้วย AI ตามอุตสาหกรรมและความชอบของคุณ
ข้อจำกัดของ Designs.ai
- ความหลากหลายของเทมเพลตยังคงน้อยกว่าทางเลือกที่จัดตั้งขึ้นของ Canva
- แผนฟรีมีข้อจำกัด เช่น ไม่สามารถดาวน์โหลดแบบ, ส่งออกบางรูปแบบ, และไม่มีเทมเพลตพรีเมียม
- การสร้างวิดีโอแม้เพียงสั้น ๆ ก็อาจใช้เวลานาน โดยบางขั้นตอนอาจใช้เวลาหลายนาทีต่อคลิป
การออกแบบ. ai ราคา
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 199 ดอลลาร์/เดือน
การออกแบบ. ai คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Designs.ai อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิว G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบอย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย และประสบการณ์การใช้งานก็ดี ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มันมอบให้ได้อย่างเต็มที่
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบอย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย และประสบการณ์การใช้งานก็ดี ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มันมอบให้ได้อย่างเต็มที่
9. Pixlr (เหมาะสำหรับการแก้ไขภาพอย่างรวดเร็ว)
ผ่านPixlr
Pixlr ทำงานทั้งหมดในเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ยังคงความสามารถในการแก้ไขระดับมืออาชีพ แพลตฟอร์มนี้มีทั้งโหมด Express (ง่าย) และ Advanced (ซับซ้อน) ภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน
เครื่องมือ AI Cutout ของมันสามารถจัดการการเลือกที่ซับซ้อน เช่น เส้นผมและวัตถุโปร่งใสได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การบันทึกโปรเจกต์จำเป็นต้องสร้างบัญชี ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกไม่สะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pixlr
- ประมวลผลภาพหลายภาพพร้อมกันด้วยการปรับแต่งที่เหมือนกันโดยใช้ตัวแก้ไขแบบกลุ่ม
- ใช้ฟีเจอร์ Double Exposure เพื่อสร้างเอฟเฟกต์การผสมผสานภาพถ่ายอย่างสร้างสรรค์
- ผสานรวมตัวออกแบบเทมเพลตเพื่อสร้างกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้รูปภาพที่คุณแก้ไข
ข้อจำกัดของ Pixlr
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาบ่อยครั้งซึ่งขัดจังหวะการทำงานในการแก้ไข
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการภาพถ่ายเฉพาะทาง
- แม้ว่าจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่หน้าตาการใช้งานอาจดูน่ากลัวและไม่สม่ำเสมอ บางคำสั่งลัดบนแป้นพิมพ์อาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง
ราคาของ Pixlr
- ทดลองใช้ฟรี
- เพิ่มเติม: $2. 49/เดือน
- พรีเมียม: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $16.99/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Pixlr
- G2: 4. 4/5 (730+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 115 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pixlr อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
หนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Pixlr คือมันบันทึกประวัติการทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งภายในเบราว์เซอร์และในรูปแบบไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฉันยังเน้นถึงความหลากหลายของฟอนต์และคลังภาพที่สามารถใช้ได้ฟรีที่มันมอบให้ ทำให้ฉันสามารถทดลองกับสไตล์ต่างๆ และสร้างสิ่งใหม่ๆ จากศูนย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือแบนเนอร์ หรือแม้กระทั่งโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
หนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Pixlr คือมันบันทึกประวัติการทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งภายในเบราว์เซอร์และในรูปแบบไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ฉันยังเน้นถึงความหลากหลายของฟอนต์และคลังภาพที่สามารถใช้ได้ฟรีที่มันมอบให้ ทำให้ฉันสามารถทดลองกับสไตล์ต่าง ๆ และสร้างสิ่งใหม่ ๆ จากศูนย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือแบนเนอร์ หรือแม้กระทั่งโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
10. Design Wizard (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบการตลาด)
ผ่านDesign Wizard
Design Wizard ปรับแต่งการออกแบบให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโฆษณาต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ. เทมเพลตวิดีโอของมันประกอบด้วยกราฟิกเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์.
อย่างไรก็ตาม รูปแบบเทมเพลตมีแนวโน้มไปทางสุนทรียศาสตร์แบบองค์กรซึ่งอาจไม่เหมาะกับแบรนด์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ไลบรารีภาพสต็อก แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ แต่ขาดคุณภาพของบริการระดับพรีเมียม
คุณสมบัติเด่นของ Design Wizard
- นำทางผ่านเทมเพลตแคมเปญที่จัดเรียงตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมายและการสร้างการรับรู้แบรนด์
- สร้างภาพเคลื่อนไหวกราฟิกแบบแอนิเมชันโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับเนื้อหาวิดีโอโซเชียลมีเดีย
- กำหนดเวลาโพสต์ทางสังคมได้โดยตรงไปยังหลายแพลตฟอร์มจากภายในอินเทอร์เฟซการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Design Wizard
- ตัวเลือกการออกแบบตามความต้องการถูกจำกัด ทำให้การสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครหรือปรับแต่งอย่างสูงเป็นเรื่องยาก
- การออกแบบฟรีอาจมีลายน้ำ และแต่ละการดาวน์โหลดมักต้องใช้เครดิต แม้แต่การแก้ไขการออกแบบที่เคยสร้างไว้แล้ว
- ตัวเลือกการจับกริดและการจัดแนวมีประสิทธิภาพต่ำหรือไม่มีอยู่
ราคาของ Design Wizard
- ฟรี
- ข้อดี: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Design Wizard
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Design Wizard อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
Design Wizard เป็นแอปที่ง่ายและรวดเร็วในการใช้งาน. ในฐานะผู้ที่ไม่มีความสามารถทางด้านการออกแบบ ฉันใช้ Design Wizard เพื่อสร้างโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ. ส่วนที่ดีที่สุดคือมีเทมเพลตให้ใช้. ฉันมีเครื่องมืออื่น ๆ แต่ยังคงใช้ Design Wizard เพราะพวกเขามีการอัปเดตเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง และเพิ่มรูปภาพและเทมเพลตใหม่ ๆ.
Design Wizard เป็นแอปที่ง่ายและรวดเร็วในการใช้งาน. ในฐานะที่ไม่มีทักษะด้านการออกแบบ ฉันใช้ Design Wizard ในการสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ. สิ่งที่ดีที่สุดคือมีเทมเพลตให้ใช้. ฉันมีเครื่องมืออื่น ๆ แต่ยังคงใช้ Design Wizard เพราะพวกเขามีการอัปเดตเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง และเพิ่มรูปภาพและเทมเพลตใหม่ ๆ อยู่เสมอ.
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ใน Canva สำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์
11. พิคมังกี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำคอลลาจภาพถ่าย)
ผ่านPicMonkey
ในขณะที่โปรแกรมแก้ไขส่วนใหญ่ถือว่าภาพตัดต่อเป็นเพียงการจัดวางภาพอย่างง่าย PicMonkey นำเสนออัลกอริธึมการจัดวางที่ซับซ้อน เครื่องมือปรับแต่งของทางเลือก AI ของ Canva นี้รวมถึงการแก้ไขภาพบุคคลขั้นสูง เช่น การฟอกสีฟันและการทำให้ดวงตาสว่างขึ้น
กรอบและเส้นขอบ ของเรามีตัวเลือกเชิงศิลปะที่เสริมสไตล์ภาพถ่ายหลากหลายรูปแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PicMonkey
- จัดเรียงภาพคอลลาจแบบไดนามิกด้วยอัลกอริธึมการจัดวางอัจฉริยะที่จัดเรียงภาพถ่ายให้สวยงามโดยอัตโนมัติ
- สำรวจห้องสมุดกราฟิก ซึ่งได้รับการอัปเดตเป็นประจำด้วยองค์ประกอบการออกแบบตามฤดูกาลและที่กำลังเป็นที่นิยม
- จัดระเบียบและแบ่งปันโครงการออกแบบกับสมาชิกในทีมด้วยฟีเจอร์ศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ PicMonkey
- ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด แม้จะมีการเน้นย้ำในด้านการตลาดเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อผสม
- มีเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งภาพขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์แก้ไขภาพระดับมืออาชีพ
- การส่งออกภาพบางครั้งอาจทำให้ภาพเบลอหรือเป็นพิกเซล
- ไม่เหมาะสำหรับการทำงานกับภาพหลายภาพหรือการออกแบบแบบหลายชั้น—คุณมักต้องบันทึกภาพหนึ่งและนำเข้าใหม่เพื่อแก้ไขภาพอื่น
ราคาของ PicMonkey
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: $7.99/เดือน
- ข้อดี: $12.99/เดือน
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ PicMonkey
- G2: 4. 4/5 (405+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง PicMonkey อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง PicMonkey:
ด้วย PicMonkey คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพของคุณได้อย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการ – ฉันชอบตัวเลือกในการแทรกลายน้ำที่ออกแบบโดยฉันเองลงในรูปภาพที่แก้ไขแล้วเพื่อปกป้องตัวตนของรูปภาพของฉัน ฉันสามารถเข้าถึง PicMonkey ได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นเครื่องมือออนไลน์ และข้อดีเพิ่มเติมคือผลงานของฉันสามารถแชร์ได้โดยตรงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉัน
ด้วย PicMonkey คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพของคุณได้อย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการ – ฉันชอบตัวเลือกในการแทรกลายน้ำที่ออกแบบโดยฉันเองลงในรูปภาพที่แก้ไขแล้วของฉันเพื่อปกป้องตัวตนของรูปภาพได้ ฉันสามารถเข้าถึง PicMonkey ได้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นเครื่องมือออนไลน์ และข้อดีเพิ่มเติมคือผลงานของฉันสามารถแชร์ได้โดยตรงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของฉัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? 20.7% ของศิลปินรู้สึกว่าการรักษาให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นความร่วมมือที่แท้จริงระหว่างมนุษย์และ AI นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างงานศิลปะที่สดใหม่และน่าสนใจ
เปลี่ยนเกียร์และเริ่มออกแบบใน ClickUp
การทำงานสร้างสรรค์จะช้าลงเมื่อทีมต้องตามหาไฟล์ ค้นหาข้อความ หรือเดาความคิดเห็นล่าสุด หากไม่มีระบบที่ชัดเจน ไอเดียดีๆ จะสูญหายและกำหนดเวลาจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆ
ClickUp นำโครงสร้างมาสู่ทุกส่วนของกระบวนการออกแบบ ทีมงานสามารถจัดการบรีฟ ติดตามการเปลี่ยนแปลง มอบหมายกำหนดเวลา และรวบรวมข้อเสนอแนะได้ในที่เดียว แม่แบบช่วยลดเวลาในการตั้งค่า เอกสารรวบรวมข้อมูลโดยไม่เกิดความสับสน กระดานไวท์บอร์ดมอบพื้นที่ร่วมกันให้ทุกคนได้ประสานงานก่อนเริ่มดำเนินการ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅