เครื่องมือ AI 8 อันดับแรกสำหรับวิศวกรเครือข่ายในปี 2025

จากการแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักในเวลา 2 นาฬิกาเช้า ไปจนถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า บทบาทของคุณในฐานะวิศวกรเครือข่ายต้องคอยปรับสมดุลสิ่งต่าง ๆ มากมายตลอดเวลา
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเครื่องมือ AIOps(ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำเนินงานด้านไอที) สามารถลดภาระของคุณได้?
AI สามารถทำงานที่น่าเบื่อซ้ำซากให้เป็นอัตโนมัติ ทำนายความล้มเหลวได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น และช่วยเหลือในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณไม่จำเป็นต้องปรับปรุงระบบของคุณใหม่ทั้งหมด เครื่องมือ AI สามารถผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ของบริษัทที่มีอยู่ได้
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและประสิทธิภาพของเครือข่าย พร้อมด้วยข้อดี ข้อเสีย ราคา และรีวิวจากผู้ใช้จริง มาดูกัน!
เครื่องมือ AI สำหรับวิศวกรเครือข่ายในภาพรวม
นี่คือสรุปสั้น ๆของเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย IT:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|– รายงานเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และการทำงานอัตโนมัติ – สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานเครือข่าย – เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แดชบอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน – รองรับหลาย LLM (ChatGPT, Claude, Gemini)
|ทีมไอทีและเครือข่ายขนาดเล็กถึงองค์กรที่จัดการโครงการ, กระบวนการทำงาน, และเอกสารในที่เดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|จูนิเปอร์ มิสต์ เอไอ
|– ผู้ช่วย AI "Marvis" สำหรับการวิเคราะห์สาเหตุรากฐาน– การเพิ่มประสิทธิภาพ Wi-Fi และ SD-WAN– การดำเนินงานเครือข่ายแบบอัตโนมัติ– อินเทอร์เฟซการสนทนาสำหรับการวินิจฉัย
|ทีมเครือข่ายที่ใช้ฮาร์ดแวร์ของ Juniper ที่ต้องการระบบเครือข่ายไร้สายและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ทดลองใช้ฟรี (จำกัดเฉพาะสหรัฐอเมริกา); ราคาพิเศษตามความต้องการ
|โซลาร์วินด์ส เน็ตเวิร์ก เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอนิเตอร์
|– การวิเคราะห์เส้นทางเครือข่ายแบบไฮบริด – แผนที่ภาพและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ – การแจ้งเตือนความผิดปกติที่ใช้ AIOps – การตรวจจับคอขวดด้านประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
|ทีมไอทีขนาดกลางที่ดูแลเครือข่ายแบบไฮบริดหรือภายในองค์กร ซึ่งต้องการการมองเห็นและแจ้งเตือนล่วงหน้า
|ราคาตามความต้องการ
|Cisco DNA Center
|– การควบคุมการเข้าถึงตามนโยบายด้วย ISE– การตรวจจับภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตัววิเคราะห์ 3 มิติแบบไร้สาย– การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบสุขภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์
|องค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ของ Cisco และต้องการเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนาและการป้องกันภัยคุกคามเชิงรุก
|ราคาตามความต้องการ
|เน็ตบราين
|– การทำแผนที่เครือข่ายแบบไดนามิกทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง – การสังเกตการณ์ด้วย AI พร้อมการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ – การตรวจสอบความสอดคล้องและการวิเคราะห์ผลกระทบ – กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องใช้สคริปต์
|ทีมเครือข่ายขนาดกลางถึงองค์กรที่จัดการระบบคลาวด์แบบไฮบริด/SDN ที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|อาริสตา คลาวด์วิชั่น
|– การจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับศูนย์ข้อมูล, WAN และคลาวด์– เครื่องมือ AVA สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และความพร้อมในการตรวจสอบ– การตรวจจับความผิดปกติโดยใช้ข้อมูลจากระยะไกล– การประสานนโยบายข้ามโดเมน
|ทีมองค์กรที่ทำงานข้ามระบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ที่ต้องการการสังเกตการณ์เชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ราคาตามความต้องการ
|ออวิค
|– แผนที่โทโพโลยีแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า– การเข้าถึงระยะไกล (เทอร์มินัล, ทูเนล, เบราว์เซอร์)– การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและการผสานรวมกับเครื่องมือ ITSM– การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์พร้อมการกู้คืนอย่างรวดเร็วจากการตั้งค่าผิดพลาด
|ทีมไอทีขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการจัดการระยะไกลและการกู้คืนข้อมูลโดยใช้การสำรองข้อมูล
|ราคาตามความต้องการ
|ManageEngine OpManager
|– การแมปเลเยอร์ 2, การตรวจสอบแบนด์วิดท์, การวิเคราะห์ WAN– การตรวจจับความผิดปกติและการซ่อมแซมอัตโนมัติด้วย AI– แผนที่ศูนย์ข้อมูลแบบภาพและการสนับสนุน IPSLA
|ทีมไอทีที่จัดการอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลายซึ่งต้องการการตรวจจับข้อผิดพลาดและการตรวจสอบประสิทธิภาพ
|ราคาตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับวิศวกรเครือข่าย?
เครื่องมือตรวจสอบเครือข่ายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจจับรูปแบบการจราจรที่ผิดปกติจากอุปกรณ์ที่ตั้งค่าไม่ถูกต้องได้ เครื่องมือนี้จะปรับเส้นทางการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ แก้ไขปัญหาภายในไม่กี่วินาที
คุณต้องเลือกระบบ AI อย่างระมัดระวังที่สามารถผสานเข้ากับ DevOps ได้, สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายได้, และบริหารจัดการโครงการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ค้นหา:
- การแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ: ตรวจจับ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ความล้มเหลวหรือความท้าทายก่อนที่มันจะเกิดขึ้น และตัดสินใจได้ดีขึ้น
- การตรวจจับความผิดปกติ: ตรวจสอบการจราจรของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุกิจกรรมที่ผิดปกติ เช่น อุปกรณ์ที่ตั้งค่าไม่ถูกต้องหรือการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น การพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการตรวจจับภัยคุกคามที่มีอยู่ในตัว
- การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย: จัดการแบนด์วิดท์, จัดลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชันที่สำคัญ, ลดการแออัด, และแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ในอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ปรับปรุงการจัดการเครือข่ายให้เป็นระบบ เช่น การอัปเดตการตั้งค่า การบังคับใช้นโยบาย และการตอบสนองต่อเหตุการณ์—ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
👀 คุณทราบหรือไม่: 51% ของผู้เชี่ยวชาญประสบกับการสูญเสียทางการเงินรวมมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูล การใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเครือข่ายด้วย AI สามารถช่วยเสริมความมั่นคงของข้อมูลได้!
เครื่องมือ AI 8 อันดับแรกสำหรับวิศวกรเครือข่าย
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เมื่อตั้งค่าเราเตอร์, สวิตช์, ไฟร์วอลล์ และเครือข่ายไร้สาย คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AIที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมความปลอดภัย และรักษาการไหลของข้อมูลให้ราบรื่นได้ ตรวจสอบรายการนี้เพื่อค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้านไอทีและเครือข่าย)
ClickUp, แอปพลิเคชันสำหรับทุกการทำงาน, รวมการจัดการความรู้, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือของทีมไว้ในอินเตอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด. มันยังสามารถปรับตัวเองให้เหมาะกับความต้องการการจัดการเครือข่ายของคุณได้.
วิศวกรเครือข่ายต้องเผชิญกับความท้าทายในการแก้ไขปัญหาซ้ำๆ การแก้ไขเหตุการณ์ และการจัดทำเอกสาร แต่แทนที่คุณจะต้องบันทึกปัญหาเครือข่ายด้วยตนเองClickUp Brainสามารถช่วยคุณสร้างรายงานที่มีโครงสร้างสำหรับงานบำรุงรักษาจากข้อมูลดิบพร้อมบันทึกก่อนหน้า รูปแบบ และสรุปได้
ClickUp AI ยังให้ความสำคัญกับงานของคุณอีกด้วย หากวิศวกรได้รับมอบหมายงานหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า VLAN และการตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายที่สำคัญ ClickUp AI จะแนะนำว่างานใดควรทำก่อนโดยพิจารณาจากความรุนแรงและผลกระทบ
เพื่อลดภาระของคุณ, AIของ ClickUp จะทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายและอัปเดตสถานะสำหรับงานบำรุงรักษาเครือข่าย และการกำหนดเส้นตายสำหรับการติดตามการอัปเดตระบบ
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถกำหนดงานอัตโนมัติตามประเภทของปัญหา (เช่น "การตั้งค่าไฟร์วอลล์" ไปที่ทีมความปลอดภัย, "ความไม่เสถียรของ BGP" ไปที่ทีมเครือข่ายหลัก) คุณยังสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์ซึ่งทำงานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
✅ ตัวอย่าง: เมื่อมีการสร้างงานใหม่ใน ClickUp และถูกติดแท็ก "เร่งด่วน" ในระดับความสำคัญ และ "ศูนย์ข้อมูล" ในฟิลด์กำหนดเองของตำแหน่งงาน ระบบจะแจ้งเตือนวิศวกรที่อยู่ในเวรผ่าน Slack เพิ่มงานนี้ลงในบอร์ดปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล และสร้างงานย่อยที่เชื่อมโยงสำหรับการจัดทำเอกสารโดยอัตโนมัติ
สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ เกี่ยวกับ AI ของ ClickUp คือคุณสามารถ ทำงานร่วมกับ LLM หลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยความสามารถนี้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเต็มที่และบอกลาความผิดพลาดและข้อจำกัดของมนุษย์
ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือตรวจสอบจากบุคคลที่สามเพื่อรวบรวมข้อมูลเครือข่ายไว้ในแดชบอร์ดของ ClickUpสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการตัดสินใจ
เมื่อพูดถึงการร่วมมือกันระหว่างวิศวกรรม, ไอที, ความปลอดภัย, และผู้ขาย, คุณมีเครื่องมือหลายตัวที่จะทำให้การจัดการโครงการเครือข่ายง่ายขึ้น:
- ClickUp Whiteboards: วางแผนผังโครงสร้างเครือข่ายหรือแผนผังสถาปัตยกรรมระดับสูง จากนั้นแปลงโหนดเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที
- งานใน ClickUp: แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้ หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้โดยตรงในงานนั้น พร้อมการกล่าวถึง @mentions, ความคิดเห็นที่มอบหมาย, และการแนบไฟล์เพื่อให้บริบท คุณสามารถตั้งค่าสถานะงานแบบกำหนดเองเพื่อกำหนดขั้นตอนของงานเช่น 'การตรวจสอบเครือข่าย', 'ระบุปัญหาแล้ว', 'กำลังแก้ไข', และ 'แก้ไขแล้ว' ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการบริหารจัดการเครือข่าย
- ClickUp Docs พร้อมสิทธิ์การเข้าถึง: ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs), เอกสารเกี่ยวกับที่อยู่ IP, โปรโตคอลความปลอดภัย, รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และเมทริกซ์การยกระดับปัญหาของผู้ให้บริการ ฯลฯ ใน Docs ที่มีการควบคุมเวอร์ชันและเชื่อมโยงกับงาน
โดยการรวมกระบวนการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ClickUp ช่วยกำจัดระบบที่กระจัดกระจาย ทำให้ทีมไอทีสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI ทุกครั้งที่มีการอัปเดตการกำหนดค่าเครือข่ายหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน และจัดเก็บไว้ในเอกสาร ClickUp Doc ที่รวมศูนย์เพื่อการอ้างอิงอย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการตรวจสอบ
- สร้างงานที่ทำซ้ำใน ClickUpสำหรับการบำรุงรักษาตามกำหนด เช่น การอัปเดตไฟร์วอลล์ การตรวจสอบข้อมูลสำรอง และการตรวจสอบความปลอดภัย
- แสดงการแจ้งเตือนความปลอดภัยของเครือข่ายการแสดงผลและการวิเคราะห์เวลาหยุดทำงานในมุมมองกลางเดียวด้วย ClickUp Dashboards
- ใช้ Slack, Microsoft Teams หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้วิศวกรทราบถึงปัญหาเครือข่ายแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUpมากกว่า 1000รายการ
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ หลายคนอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้เรา
🔥ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่กว้างขวาง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
รีวิวจาก TrustRadiusระบุว่า:
ด้วย ClickUp เราสามารถเพิ่มงานที่ต้องพึ่งพาและมอบหมายให้กับทีมต่างๆ ได้ ซึ่งทำให้การอธิบายงานตั้งแต่ต้นง่ายขึ้นมาก เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดได้ถูกระบุไว้ภายใต้ภารกิจนั้นแล้ว
ด้วย ClickUp เราสามารถเพิ่มงานที่ต้องพึ่งพาและมอบหมายให้กับทีมต่างๆ ได้ ซึ่งทำให้การอธิบายงานตั้งแต่ต้นง่ายขึ้นมาก เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดได้ถูกระบุไว้ภายใต้ภารกิจนั้นแล้ว
2. Juniper Mist AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเครือข่ายไร้สายและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Marvis Virtual Network Assistant ของ Juniper Mist AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่ใช้ AI สำหรับวิศวกรเครือข่าย ช่วยวินิจฉัยปัญหาเครือข่าย ปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายให้เหมาะสม และลดการแทรกแซงของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ยังช่วยให้วิศวกรเครือข่ายสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกแบบครบวงจรเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อ สวิตช์ เราเตอร์ และไฟร์วอลล์ของ Juniper
คุณสมบัติเด่นของ Juniper Mist AI
- รับประกันประสิทธิภาพ Wi-Fi, สายเคเบิล, และ SD-WAN ที่เหนือกว่าด้วยการจัดการทรัพยากรวิทยุที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ลดการเยี่ยมชมสถานที่และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เปิดใช้งานการเชื่อมโยงเหตุการณ์อัตโนมัติ การระบุสาเหตุที่แท้จริงอย่างแม่นยำ และการดำเนินการเครือข่ายแบบอัตโนมัติ
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยใช้ระบบสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ AI Juniper Mist
- จุดเชื่อมต่อ Juniper Mist ฟรีและการทดลองใช้งาน Wi‑Fi พร้อมการรับประกัน 90 วัน มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
การกำหนดราคาของ Juniper Mist AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Juniper Mist AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Juniper Mist AI ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์บน Redditระบุว่า:
ฉันทำงานที่ MSP และเราใช้ Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus และ Mist สำหรับลูกค้าและโซลูชันต่างๆ Mist เป็นที่โปรดปรานของฉันมากที่สุดเพราะมันง่ายต่อการตั้งค่าและการสนับสนุน พวกเขายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการสวิตช์และการกำหนดเส้นทาง แต่พวกเขากำลังทำความก้าวหน้าอย่างมาก
ฉันทำงานที่ MSP และเราใช้ Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus และ Mist สำหรับลูกค้าและโซลูชันต่างๆ Mist เป็นที่โปรดปรานของฉันมากที่สุดเพราะมันง่ายต่อการตั้งค่าและสนับสนุน พวกเขายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการสวิตช์และการกำหนดเส้นทาง แต่พวกเขากำลังทำความก้าวหน้าอย่างมาก
3. SolarWinds Network Performance Monitor (เหมาะที่สุดสำหรับการให้การมองเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพของระบบเครือข่ายและปริมาณการจราจร)
การดูแลรักษาเครือข่าย—ไม่ว่าจะเป็นแบบภายในองค์กร แบบไฮบริด หรือแบบหลายผู้ให้บริการ—ไม่ใช่เรื่องง่าย SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยมอบการมองเห็นข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ให้กับวิศวกรโดยไม่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน แทนที่จะต้องจมอยู่กับข้อมูลจำนวนมาก คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
คุณสมบัติเด่นของ SolarWinds Network Performance Monitor
- สร้างแผนที่ภาพอัจฉริยะของเครือข่ายแบบไฮบริดและภายในองค์กรเพื่อลดความซับซ้อนในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
- ติดตามและวิเคราะห์เส้นทางเครือข่ายที่สำคัญแบบเรียลไทม์เพื่อระบุจุดคอขวดและสาเหตุที่แท้จริงของการลดลงของประสิทธิภาพ
- ใช้การแจ้งเตือนที่อิงจากพฤติกรรมผิดปกติและการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AIOps เพื่อตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งเน้นตัวชี้วัดประสิทธิภาพเครือข่ายที่สำคัญที่สุดและเกี่ยวข้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ SolarWinds Network Performance Monitor
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และภาพกราฟิกพื้นฐาน
- ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพอาจรู้สึกเก่า
- คุณไม่สามารถใช้มันเพื่อตรวจสอบ VPN ของคุณหรือใครที่เข้าและออกจากเครือข่ายของคุณได้
ราคาของ SolarWinds Network Performance Monitor
- ราคาพิเศษ
SolarWinds Network Performance Monitor คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SolarWinds Network Performance Monitor ว่าอย่างไร
ผู้ใช้บน Capterraกล่าวว่า:
มันให้ภาพที่ชัดเจนของเครือข่ายของเราแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ง่ายก่อนที่ปัญหาจะก่อให้เกิดการหยุดชะงักใหญ่
มันให้ภาพที่ชัดเจนของเครือข่ายของเราแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ง่ายก่อนที่ปัญหาจะก่อให้เกิดการหยุดชะงักใหญ่
📖 อ่านเพิ่มเติม:เทคนิค AI: การเรียนรู้ของเครื่อง, การเรียนรู้เชิงลึก และ NLP
4. Cisco DNA Center (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายตามเจตนาและการป้องกันภัยคุกคามเชิงรุก)
ทำไมต้องเสียเวลาไปกับการจัดการเครือข่ายด้วยตนเอง? Cisco Catalyst Center ช่วยอัตโนมัติการตั้งค่าอุปกรณ์ ติดตามสุขภาพของเครือข่าย และเสริมความปลอดภัย
ด้วยการตรวจจับความผิดปกติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกด้านความปลอดภัยเชิงลึก ระบบสามารถตรวจพบภัยคุกคามก่อนที่มันจะกลายเป็นหายนะ มอบความสบายใจให้คุณและมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Cisco DNA Center
- ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งส่วนตามนโยบายด้วย Cisco Identity Services Engine (ISE) เพื่อจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับ แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมปัญหาเครือข่ายก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
- รองรับ Wireless 3D Analyzer เพื่อทำแผนที่การครอบคลุมของ Wi-Fi, ตรวจจับการรบกวน และเพิ่มประสิทธิภาพปัญหาการทำงานของระบบไร้สาย
ข้อจำกัดของ Cisco DNA Center
- มันสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco เท่านั้น
- สถาปัตยกรรมและส่วนติดต่อผู้ใช้อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย
- อาจประสบปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมโยงข้อมูล
ราคาของ Cisco DNA Center
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cisco DNA Center
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cisco DNA Center ว่าอย่างไร
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
Cisco DNA Center เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง แต่การเรียนรู้และการใช้งานอาจซับซ้อน ค่าใช้จ่ายก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเช่นกัน
Cisco DNA Center เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง แต่การเรียนรู้และการใช้งานอาจซับซ้อน ค่าใช้จ่ายก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเช่นกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีการนำการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีไปใช้
5. NetBrain (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพโครงสร้างเครือข่ายที่ซับซ้อนแบบเรียลไทม์)
ปัญหาเครือข่ายไม่ควรทำให้คุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วย NetBrain คุณสามารถป้องกันปัญหาได้แทนที่จะตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น มันสร้างแผนที่เครือข่ายแบบไดนามิกและเรียลไทม์ที่ช่วยกำจัดความไม่แน่นอน
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดคลาวด์หรือ SDN ก็ตาม มันจะมอบการมองเห็นแบบครบวงจรให้คุณ ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและอยู่เหนือปัญหาได้
คุณสมบัติเด่นของ NetBrain
- สร้างแผนที่เครือข่ายแบบสด, ประวัติย้อนหลัง, และเส้นทางทองคำสำหรับระบบไฮบริดคลาวด์เต็มรูปแบบและระบบเครือข่ายแบบเปิด (SDN) ที่สามารถมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์
- ตรวจจับปัญหาชั่วคราว, วินิจฉัยปัญหาอัตโนมัติ, และปิดตั๋วที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติด้วยการสังเกตการณ์ที่ช่วยโดย AI
- ดำเนินการประเมินเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งระบบเพื่อตรวจจับความเสี่ยงก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- วางแผน ทดสอบ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบในตัว เพื่อป้องกันการกำหนดค่าผิดพลาดและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- เปิดใช้งานกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการแก้ไขปัญหา การแก้ไขข้อผิดพลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องเขียนสคริปต์ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ NetBrain
- เครื่องมืออาจทำงานช้าลงระหว่างกระบวนการบางอย่าง
- การนำไปปฏิบัติอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ที่อยู่ในงบประมาณ
ราคาของ NetBrain
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ NetBrain
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง NetBrain อย่างไร
การทบทวน G2ให้คะแนนเครื่องมือนี้ในเชิงบวก:
มันให้บริการการแมปแบบไดนามิก, การวิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์ และการแก้ไขปัญหาในระดับโปรโตคอล. แผนที่ / เส้นทางสามารถดาวน์โหลดได้ใน Vision สำหรับการเอกสารเพิ่มเติมและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ. การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ผ่าน NetBrain ก่อนการนำไปใช้จริง.
มันให้บริการการแมปแบบไดนามิก, การวิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์ และการแก้ไขปัญหาในระดับโปรโตคอล. แผนที่ / เส้นทางสามารถดาวน์โหลดได้ใน Vision สำหรับการบันทึกเอกสารเพิ่มเติมและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ. การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ผ่าน NetBrain ก่อนการนำไปใช้จริง.
6. Arista CloudVision (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์)
Arista CloudVision's Network Data Lake (NetDL™) เปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลาสำหรับเครือข่ายของคุณ มันรวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งเครือข่าย ให้ทั้งข้อมูลเชิงลึกในอดีตและแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงไปจนถึงการเสริมสร้างความปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับวิศวกรที่ต้องการการมองเห็นที่ลึกซึ้ง
คุณสมบัติเด่นของ Arista CloudVision
- ผสานศูนย์ข้อมูล, วิทยาเขต, เครือข่าย WAN และเครือข่ายคลาวด์เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มการจัดการเดียว
- ใช้เทคนิค AI เพื่อระบุความผิดปกติ ปรับแต่งการตั้งค่าอุปกรณ์ให้เหมาะสม และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในเครือข่ายแบบไฮบริดและคลาวด์
- จัดการและตรวจสอบนโยบายการแบ่งส่วนย่อยในระดับจุลภาคข้ามหลายโดเมนของเครือข่าย
- ใช้เอนจิน Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเทเลเมทริกซ์ ให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- รักษาการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่ และทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Arista CloudVision
- เครื่องมือนี้มีข้อกำหนดเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดระบบเพิ่มเติม
ราคาของ Arista CloudVision
- ราคาตามความต้องการ
Arista CloudVision คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Arista CloudVision ว่าอย่างไร
ผู้รีวิวจาก Redditได้แบ่งปันว่า:
เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละวินาทีว่าอินเทอร์เฟซที่เสียจะกระพริบหรือหยุดทำงานเมื่อใด และจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถูกมองข้ามโดยตัวเก็บข้อมูล SNMP ทั่วไป
เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในแต่ละวินาทีว่าอินเทอร์เฟซที่เสียจะกระพริบหรือหยุดทำงานเมื่อใด และจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถูกมองข้ามโดยตัวเก็บข้อมูล SNMP ทั่วไป
7. Auvik (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการระยะไกลและการกู้คืนอย่างรวดเร็วจากการกำหนดค่าผิดพลาด)
การสำรองข้อมูลการกำหนดค่าและการติดตามอุปกรณ์อัตโนมัติของ Auvik ช่วยให้ทีมไอทีสามารถกู้คืนจากการกำหนดค่าผิดพลาดและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยได้โดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
มันนำการจัดการเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์มาสู่แนวหน้า โดยนำเสนอการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
คุณสมบัติเด่นของ Auvik
- มองเห็นภาพรวมของระบบอัตโนมัติเครือข่ายทั้งหมดของคุณด้วยแผนที่โทโพโลยีแบบเรียลไทม์ที่รองรับการซิงค์ตรงเวลา
- ใช้การแจ้งเตือนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้มากกว่า 64 รายการ เพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนที่ผู้ใช้จะได้รับผลกระทบ
- เชื่อมต่อ Auvik กับระบบจัดการ IT ที่คุณชื่นชอบเพื่อการทำงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการระยะไกล เช่น เทอร์มินัลในแอป, เบราว์เซอร์ระยะไกล, และอุโมงค์ระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Auvik
- การแก้ไขรายงานที่มีอยู่และการดึงข้อมูลบางครั้งอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าเป็นเรื่องท้าทายแม้ในระดับเริ่มต้น
ราคาของ Auvik
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Auvik
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Auvik อย่างไร
บนG2, ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันว่า:
Auvik มอบการติดตั้งที่ง่ายดาย การจัดการ และการตรวจสอบที่สม่ำเสมอ พวกเขาปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และฟังก์ชันการทำงาน
Auvik มอบการติดตั้ง การจัดการ และการตรวจสอบที่สม่ำเสมอได้อย่างง่ายดาย พวกเขาพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และฟังก์ชันการทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการเหตุการณ์ด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ManageEngine OpManager (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย, และการตรวจจับข้อผิดพลาด)
กำลังจัดการกับบริการคลาวด์ อุปกรณ์เครือข่าย และประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์อยู่ใช่ไหม? ManageEngine OpManager ช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจจับข้อผิดพลาดและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดงานแก้ไขปัญหาที่ซ้ำซาก ทำให้วิศวกรของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการที่สำคัญกว่าแทนที่จะต้องคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManageEngine OpManager
- รับการมองเห็นสถานะ ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ IP ทั้งหมดเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
- ลดเวลาหยุดทำงานด้วยการตรวจจับความผิดปกติที่ขับเคลื่อนด้วยAI และการเรียนรู้ของเครื่องการแจ้งเตือนอัจฉริยะ และกระบวนการแก้ไขอัตโนมัติ
- ใช้แผนที่เลเยอร์ 2, มุมมองโทโพโลยีเสมือน และแผนผังชั้นศูนย์ข้อมูลแบบ 3 มิติ เพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาของเครือข่าย
- วิเคราะห์การใช้งานแบนด์วิดท์, แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดช่องโหว่, และเพิ่มความน่าเชื่อถือของลิงค์ WAN ด้วยเทคโนโลยี Cisco IPSLA
ข้อจำกัดของ ManageEngine OpManager
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกต้องการการตั้งค่าเครือข่ายเพิ่มเติมและการสนับสนุนทางเทคนิค
- การอัปเดตอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเสถียรของซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราว
- การปรับแต่งเชิงลึกที่จำกัดโดยไม่มีสคริปต์และขาดตัวเลือกเทมเพลต
ราคาของ ManageEngine OpManager
- ราคาตามความต้องการ
ManageEngine OpManager คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? 70% ของผู้บริโภคสามารถมองเห็นช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างบริษัทที่ใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบริษัทที่ไม่ได้ใช้
ปรับปรุงการจัดการและตรวจสอบเครือข่ายด้วย ClickUp
ด้วยการดำเนินงานเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ วิศวกรเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดการงาน อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และจัดโครงสร้างเอกสาร
เครื่องมือ AI และการเรียนรู้ของเครื่องหลายตัวช่วยในการทำงานอัตโนมัติของเครือข่าย ความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ IT และเครือข่าย
มันช่วยลดภาระงานด้านการบริหารและนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย, ดูแลการโยกย้ายระบบไปยังคลาวด์, หรือตรวจสอบให้ระบบทำงานต่อเนื่อง, ClickUp ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น, ฉลาดขึ้น, และมีข้อผิดพลาดน้อยลง.