11 อันดับเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วย AI สำหรับปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการดำเนินธุรกิจของเราในลักษณะเดียวกับที่การเปิดตัวอินเทอร์เน็ตได้ทำไว้
ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการดำเนินธุรกิจของเราในลักษณะเดียวกับที่การเปิดตัวอินเทอร์เน็ตได้ทำไว้
งานที่ทำซ้ำๆ เป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงาน—ไม่มีใครสมัครใจทำงานที่ต้องทำด้วยมือซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่กลับดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คุณจะจัดการได้ทัน
โชคดีที่ เช่นเดียวกับภาคส่วนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะปฏิวัติการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานเช่นกัน
โซลูชันการอัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย AI ช่วยให้ชีวิตของผู้จัดการโครงการ ผู้นำธุรกิจ และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายขึ้น ด้วยการปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เหมาะสมที่สุด ทำให้การอนุมัติเป็นไปโดยอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
ตั้งแต่การประมวลผลภาษาธรรมชาติไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ AIล่าสุดคิดล่วงหน้าเพื่อทำให้งานของคุณเป็นเรื่องง่าย
บทความนี้สำรวจเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ AI ชั้นนำที่สามารถช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์แทนที่จะเป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ชั้นนำที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรของคุณ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- Bardeen. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูล
- Copy. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและการขาย
- N8N: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ AI แบบเนทีฟสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- Aisera: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอที
- Taskade: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่ได้รับการฝึกฝน
- Kissflow: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- Zapier: เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปอัตโนมัติ
- HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ CRM
- แกมมา: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอและเว็บไซต์
- Pipefy: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI?
การเลือกเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือตรงกับความต้องการของคุณ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เช่น ตัวสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง เพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้ทีมงานสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และปรับเปลี่ยนตามกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
- การผสานรวม AI: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การสร้างกระบวนการทำงาน การสร้างเนื้อหา และการสรุปข้อมูล ช่วยประหยัดเวลา
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ฐานข้อมูลและแอปสื่อสาร เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามสายงาน, การเข้าถึงหลายผู้ใช้, และเครื่องมือสื่อสารในตัว, ซึ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการประสานงาน
- ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ: เลือกเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและจัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและลดความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ขั้นสูง: มองหาคุณสมบัติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการรายงานที่ครอบคลุมเพื่อติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อนำระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI มาใช้ ให้เริ่มต้นกับกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีผลกระทบสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอย่างรวดเร็ว และสร้างการสนับสนุนภายในองค์กรสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างต่อไป
11 เครื่องมือ AI สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะมองหาการสนับสนุน AI สำหรับการป้อนข้อมูลหรือต้องการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของ AI เหล่านี้มีทางออกสำหรับคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังอย่าง ClickUp Brain และการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง คุณสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การแสดงแนวคิดให้เป็นภาพ หรือการร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อ ClickUp มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่แข็งแกร่ง
ClickUp Automationsช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการและทริกเกอร์ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ภายใน ClickUp
ตัวอย่าง:
- อัปเดตงาน, มอบหมายทรัพยากร, และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
- สร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
- กำจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและซ้ำซาก ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีความสำคัญสูง
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วย AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต
ClickUp Brainยกระดับการจัดการโครงการด้วยการนำ AI มาใช้เพื่อเชื่อมโยงงาน เอกสาร บุคลากร และองค์ความรู้ของบริษัทคุณเข้าด้วยกัน เครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูงนี้ช่วยให้สามารถ:
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองตามคำแนะนำภาษาอังกฤษธรรมดาด้วย NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) Automation Builder ช่วยประหยัดเวลาและลดความพยายาม
- การสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์: สนทนากับ AI เพื่อสรุปหัวข้อ ตอบคำถาม และแม้กระทั่งสร้างรายการดำเนินการจากประวัติการสนทนาของคุณภายใน ClickUp
- ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด: รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกทีมในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ClickUp Brain ยังสร้างสรุปและรายงานทีม และช่วยในการเขียนงาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับ ผู้จัดการโครงการ AI ที่จัดการและอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ, ผู้จัดการความรู้ AI ที่ให้คำตอบโดยการวิเคราะห์เอกสาร งาน และข้อมูลของทีมคุณ, และ นักเขียน AI ที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งและให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย
ทุกอย่างรวมไว้ในที่เดียว
ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ NLP จึงเข้าใจคำสั่งที่เป็นข้อความอย่างง่ายได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือป้อนข้อมูลที่ซับซ้อน
สามารถใช้สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสร้างเนื้อหา การทำวิจัย การสรุปข้อมูล หรือการสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
นอกเหนือจากคุณสมบัติด้าน AI แล้ว ClickUp ยังมีคุณสมบัติการสร้างแผนภาพ—สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างแผนภาพการทำงานไปจนถึงการระดมความคิดและการวางแผน:
- การระดมความคิดร่วมกัน:ใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUpเพื่อสร้างและแบ่งปันไอเดียอย่างชัดเจนกับทีมของคุณ
- การวางแผนอย่างเป็นระบบ: วางแผนเชื่อมโยงและมองเห็นเส้นทางของโครงการอย่างชัดเจนด้วยClickUp Mind Maps
- ความชัดเจนที่เพิ่มขึ้น: รับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้ทีมของคุณประสานงานกันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือไม่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงรายการ กระดาน แคนบาน และปฏิทิน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง และการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเพื่อปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการแมปกระบวนการและเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อสร้างภาพ ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการนำเข้าของ ClickUp ไม่เชื่อถือได้ โดยรายงานข้อบกพร่องและความไม่สอดคล้องกัน
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น นำไปสู่ความสับสนและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เราได้ลองใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถปรับแต่งและทำงานอัตโนมัติได้ในระดับที่เราต้องการ ClickUp ช่วยให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใส
เราได้ลองใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถปรับแต่งและทำงานอัตโนมัติได้ในระดับที่เราต้องการ ClickUp ช่วยให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใส
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ Deloitteอุปสรรคสำคัญสองประการในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในที่ทำงานคือการแยกส่วนของกระบวนการและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บาร์ดีน (เหมาะที่สุดสำหรับการป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูล)
Bardeen เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานบนคลาวด์ที่ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้สำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
Bardeen สามารถทำงานอัตโนมัติได้หลากหลาย รวมถึงการป้อนข้อมูล การตลาดผ่านอีเมล และการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ใช้ AI ซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากหน้าเว็บปัจจุบัน เพิ่มข้อมูลจากรายการลิงก์ หรือเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของบาร์ดิน
- สร้างตัวจำแนกที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ กำหนดเกณฑ์ของคุณ และ Bardeen จะจัดการการจัดหมวดหมู่สำหรับข้อมูลของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมล, ลูกค้าเป้าหมาย, เป็นต้น
- ทำให้งานที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องของ Bardeen กรองลูกค้าเป้าหมาย จัดเส้นทางอีเมล และจัดระเบียบคำถามสนับสนุนได้อย่างง่ายดาย
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการรับรอง SOC 2 Type II จาก Bardeen เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย
- ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ ด้วยราคาที่ยืดหยุ่นจาก Bardeen
ข้อจำกัดของบาร์ดิน
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือฟังเสียงสังคมอื่น ๆ
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคสำหรับการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
บาร์ดีน ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $60/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวบาร์ดีน
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Bardeen เรียนรู้ขณะที่คุณทำงาน มันสามารถแนะนำการทำงานอัตโนมัติตามพฤติกรรมของคุณ—แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะรู้ว่าต้องการมัน
3. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและการขาย)
ด้วยการใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม AI ขั้นสูงCopy.aiช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์ นักเขียนหน้าใหม่ หรือผู้ประกอบการที่ยุ่งมาก Copy.ai สามารถช่วยคุณเอาชนะภาวะตันทางความคิด ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- เข้าถึงคลังเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเขียนของคุณและประหยัดเวลา
- รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อพัฒนาสไตล์การเขียน น้ำเสียง และความชัดเจนของคุณ
- ปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ สไตล์ และความชอบของผู้ชมของคุณ
- แปลเนื้อหาของคุณเป็นหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
- ทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ของเนื้อหาของคุณเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื้อหาอาจดูทั่วไปมากในบางครั้ง
- ต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?
Copy.ai สามารถช่วยประหยัดเวลาได้เมื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้น เช่น คำอธิบายสินค้า, อีเมล, จดหมายข่าว, หรือเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ ที่มีความยาวไม่มากนัก. มันใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานซึ่งเหมาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
Copy.ai สามารถช่วยประหยัดเวลาได้เมื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้น เช่น คำอธิบายสินค้า, อีเมล, จดหมายข่าว หรือเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ ที่มีความยาวไม่มากนัก ใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ซึ่งเหมาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. N8N (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ AI แบบเนทีฟสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)
N8Nเป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิค มันให้แพลตฟอร์มที่ทรงพลังและยืดหยุ่นสำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ อัตโนมัติงาน และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์
คุณสามารถติดตั้งและใช้งาน N8N บนเซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของคุณเองได้ในรูปแบบโซลูชันที่โฮสต์เอง ซึ่งจะทำให้คุณมีการควบคุมข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของ N8N
- ผสานรวมกับบริการ AI ยอดนิยม เช่น TensorFlow และ OpenAI เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ผสานรวมความสามารถด้านการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์
- ทำงานร่วมกับส่วนขยายที่ใช้โค้ดโดยใช้ JavaScript และ Python ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขยายความสามารถของ N8N เพื่อทำงานอัตโนมัติแม้กระทั่งงานที่ซับซ้อนที่สุด
- จัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในปริมาณมาก ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และสถานการณ์การทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติเช่นการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2
- ใช้และแก้ไข N8N ได้อย่างอิสระ เนื่องจากเป็นโครงการโอเพนซอร์สที่มีใบอนุญาตแฟร์โค้ด
ข้อจำกัดของ N8n
- ไลบรารีการเชื่อมต่อสำเร็จรูปขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มักต้องใช้โหนดที่กำหนดเองสำหรับบริการบางอย่าง
- ตัวเลือกการสนับสนุนอย่างเป็นทางการที่จำกัด โดยพึ่งพาการสนับสนุนจากชุมชนและเอกสารเป็นหลัก
ราคาของ N8n
- เริ่มต้น: 24 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $60/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
N8N ratings and reviews
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเวิร์กโฟลว์สามารถย้อนกลับไปถึงเฟรเดอริก เทย์เลอร์ และเฮนรี แกนท์ แม้ว่าจะไม่มีการใช้คำว่า "เวิร์กโฟลว์" ในช่วงเวลาที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็ตาม ที่จริงแล้ว หนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของคำว่า "เวิร์กโฟลว์"ปรากฏในวารสารวิศวกรรมรถไฟเมื่อปี ค.ศ. 1921
5. Aisera (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอที)
ในบรรดาโซลูชันเฉพาะทางสำหรับการจัดการบริการไอที (ITSM) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)Aiseraโดดเด่นเป็นพิเศษ
โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องซอฟต์แวร์อัตโนมัติของAiseraสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของ IT
แพลตฟอร์มของ Aisera ช่วยให้ทีมไอทีสามารถมอบประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยมได้โดยการอัตโนมัติการจัดหมวดหมู่ตั๋ว, การจัดลำดับความสำคัญ, และการแก้ไขปัญหา.
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมไอทีสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเชิงรุก ลดเวลาหยุดทำงาน และปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Aisera
- จัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของตั๋วโดยอัตโนมัติ ระบุสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ และแนะนำหรือดำเนินการแก้ไขโดยอัตโนมัติ
- ใช้ AI ในการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ช่วยให้ทีมไอทีสามารถดำเนินการป้องกันได้ทันท่วงที
- ใช้ประโยชน์จาก Agent Assist เพื่อช่วยให้ตัวแทนทำงานเสร็จเร็วขึ้นโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแก่พวกเขา
- ผสานรวมกับระบบตั๋วและช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่เพื่อให้บริการอินเทอร์เฟซแบบสนทนาสำหรับผู้ใช้ในการส่งคำขอและรับความช่วยเหลือ
ข้อจำกัดของ Aisera
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับใช้สามารถซับซ้อนและเสี่ยงต่อปัญหาได้ แม้จะมีผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าคอยช่วยเหลือ
- การต่อสู้เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่แม่นยำสำหรับคำค้นหาที่ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ราคาของ Aisera
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Aisera
- G2: 4. 4/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
ผู้ใช้จริงพูดถึง Aisera อย่างไรบ้าง?
Aisera ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการนำเสนอโซลูชันบริการตนเอง เช่น แชทบอทและตัวแทนเสมือน ที่สามารถจัดการกับข้อสงสัยของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่มนุษย์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินงานในระดับโลกและมีลูกค้าในหลายเขตเวลา
Aisera ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการนำเสนอโซลูชันบริการตนเอง เช่น แชทบอทและตัวแทนเสมือน ที่สามารถจัดการกับคำถามของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่มนุษย์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินงานในระดับโลกและมีลูกค้าในหลายเขตเวลา
6. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่ได้รับการฝึกฝน)
แม้ว่าTaskadeจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการเป็นหลัก แต่ก็สามารถสนับสนุนการฝึกอบรม AI ได้โดยการจัดระเบียบข้อมูล อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน และให้การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ การจัดโครงสร้างชุดข้อมูลภายในบอร์ดและงานต่างๆ ของ Taskade ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ AI ในขณะที่ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถแบ่งปันความรู้และให้ข้อเสนอแนะ สร้างสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- รวบรวมข้อมูลแบบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสาร ไฟล์ ทรัพยากรบนเว็บ และแม้กระทั่งวิดีโอจาก YouTube เพื่อฝึกฝนตัวแทน AI
- ให้สิทธิ์ตัวแทน AI ของคุณเข้าถึงโครงการสด. ซึ่งทำให้ตัวแทนสามารถเรียนรู้ได้แบบเรียลไทม์ขณะที่คุณทำงานบนโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ Taskade
- การปรับแต่งเพื่อความสวยงามและการจัดวางอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ทุกคน
- มีฟังก์ชันจับเวลาสำหรับงานพื้นฐานแต่ขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ครอบคลุม
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์กับแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างตั๋วไปจนถึงการแก้ไขปัญหา
7. Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Kissflowเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code/no-code ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการลากและวางของ Kissflow ช่วยขจัดความจำเป็นในการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ทางธุรกิจและนักพัฒนาพลเมืองสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน อัตโนมัติงานต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- ออกแบบเลย์เอาต์ ฟังก์ชันการทำงาน และเวิร์กโฟลว์ของแอปของคุณได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
- ใช้ประโยชน์จากคลังเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแอปพลิเคชันธุรกิจทั่วไป เช่น แบบฟอร์มขอลา แบบรายงานค่าใช้จ่าย และกระบวนการอนุมัติ
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัยด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง ซึ่งให้คุณควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์ของผู้ใช้
- ผสานรวมกับระบบธุรกิจที่มีอยู่ เช่น CRM, ERP และแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นตามความสะดวกของคุณ ช่วยให้คุณโฮสต์แอปพลิเคชันของคุณได้ทั้งในสถานที่หรือบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Kissflow
- การสนับสนุน API ที่จำกัดอาจขัดขวางธุรกิจที่ต้องการความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวาง
- แดชบอร์ดอาจเกิดข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: $1,500/เดือน (รวมผู้ใช้ 50 คน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kissflow อย่างไรบ้าง?
การผสานรวมของมันให้อินเทอร์เฟซที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการเฉพาะและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการพัฒนา
การผสานรวมของมันให้อินเทอร์เฟซที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการเฉพาะและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการพัฒนา
8. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปอัตโนมัติ)
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณZapierมีโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ
จินตนาการถึงโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่างระบบ CRM ของคุณ, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล, และเครื่องมือการจัดการโครงการ, ทำให้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองกลายเป็นอดีต และให้คุณมีเวลาไปทำภารกิจที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
Zapier ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยคลังแอปที่รองรับมากกว่า 7,000 แอป ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพไปจนถึงแพลตฟอร์มการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ใช้พลังของ "Zaps" ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่ง่ายดาย เพื่อลดภาระงานที่ยุ่งยากออกจากงานของคุณ
- บอกลาการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน! Zapier ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทุกคนสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังได้
- อัตโนมัติการเพิ่มลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบ CRM ของคุณจากการส่งแบบฟอร์มหรือส่งอีเมลติดตามผลตามการโต้ตอบของลูกค้า
- ปรับแต่ง Zaps ด้วยตรรกะเงื่อนไข, ตัวกรอง, และการหน่วงเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ Zapier
- Zapier ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้ไม่สามารถสร้างการผสานรวมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้
- การเพิ่มราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนระบบอัตโนมัติและ zaps ซึ่งอาจทำให้งบประมาณที่จำกัดตึงตัว
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตรรกะเงื่อนไข (กฎ if-then) ภายในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกที่ปรับตัวอย่างอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือกระบวนการ
9. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ CRM)
HubSpot Operations Hubเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ชุดโปรแกรมนี้ก้าวไปไกลกว่าการจัดการข้อมูลติดต่อขั้นพื้นฐาน โดยนำเสนอฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ ดูแลลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับพนักงานขายโดยอัตโนมัติ หรือส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- รักษาการอัปเดตของกระบวนการขายของคุณให้ทันสมัย ด้วยความสามารถในการลากและวางลูกค้าเป้าหมายไปยังขั้นตอนที่ถูกต้อง ติดตามความคืบหน้าของดีล อัปเดตโดยอัตโนมัติ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยอีเมลที่ปรับแต่งตามการกระทำเฉพาะของพวกเขา ดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อให้อยู่ในใจตลอดเส้นทางการซื้อ
- จัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์การประชุมในตัวและการจัดตารางแบบหมุนเวียน
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ละเอียด ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการปิดการขายและแหล่งที่มาของลีด
ข้อจำกัดของ Hubspot
- แผนระดับล่างไม่มีคุณสมบัติการทดสอบ A/B ซึ่งจำกัดความสามารถในการทดลอง
- HubSpot ขาดคอลัมน์หรือตัวติดตามเฉพาะอุตสาหกรรม ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการเฉพาะทาง
ราคาของ Hubspot
- ฟรี
- Operations Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- Operations Hub Professional: $800/เดือน (รวมที่นั่ง 1 ที่; ที่นั่งเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ $50/เดือน)
- Operations Hub Enterprise: $2,000/เดือน (รวมที่นั่งหนึ่ง; ที่นั่งเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ $75/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 5/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (260+ รีวิว)
10. แกมมา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอและเว็บไซต์)
การออกแบบที่ง่ายดายกว่าที่เคยด้วยGamma, เครื่องมือออกแบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยสร้างการนำเสนอและเว็บไซต์ที่สวยงามอย่างอัตโนมัติ
ด้วยการใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึม AI ขั้นสูง Gamma วิเคราะห์เนื้อหาของคุณ สร้างเลย์เอาต์ที่น่าดึงดูดใจ แนะนำองค์ประกอบการออกแบบ และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของแกมมา
- ใช้พลังของ AI เพื่อสร้างเลย์เอาต์ที่สวยงามและเป็นมืออาชีพสำหรับงานนำเสนอและเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
- นำเข้าเนื้อหาจากงานนำเสนอหรือเอกสารที่มีอยู่ เพื่อประหยัดเวลา
- ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แกลเลอรี วิดีโอ และแผนภูมิ
- ปรับแต่งแบบอักษร สี รูปแบบ และรูปภาพ เพื่อให้เนื้อหาของคุณสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณอย่างชัดเจน
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในการนำเสนอและเว็บไซต์ แบ่งปันโปรเจกต์ แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับแชทและอีเมล
ข้อจำกัดของแกมมา
- การจัดการผู้ใช้และโครงการจำนวนมากอาจมีความซับซ้อน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมใหญ่
- เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIเช่น Gamma อาจเก็บรักษาอคติทางวัฒนธรรมจากข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นกลางของเนื้อหา
การกำหนดราคาแบบแกมมา
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวแกมมา
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI สามารถทำงานตัดต่อวิดีโอทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การตรวจจับฉากสำคัญ การใส่การเปลี่ยนฉาก ไปจนถึงการสร้างคำบรรยายโดยอัตโนมัติ
11. Pipefy (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ)
Pipefyเป็นแพลตฟอร์มการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ(BPA) ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กรทุกขนาดสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน ขจัดจุดติดขัด และบรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
ต่างจากโซลูชัน BPA แบบดั้งเดิมที่แข็งตัว Pipefy's AI workflow automation tool นำเสนอแนวทางที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องการโค้ด ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยภาพด้วยขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ งานอัตโนมัติ และตรรกะเงื่อนไข ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ด ติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
- ขยายธุรกิจของคุณด้วยแผนที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
- ผสานรวมกับคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรและควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ Pipefy
- ไม่ทุกฟิลด์สามารถค้นหาได้ ซึ่งอาจทำให้การค้นหาบัตรหรือข้อมูลเฉพาะอย่างรวดเร็วซับซ้อนขึ้น
- การนำทางอาจเป็นเรื่องท้าทาย และการทำงานอัตโนมัติภายในท่ออาจรู้สึกซับซ้อนเกินไป
ราคาของ Pipefy
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Pipefy
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipefy อย่างไรบ้าง?
ฉันประทับใจกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีของ Pipefy มาก มันเริ่มต้นและใช้งานฟีเจอร์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกสับสน! ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ ฉันสามารถสร้างแผนผังการทำงานที่ใช้งานได้จริงและแสดงแนวคิดหรือแผนงานของฉันได้อย่างแม่นยำ – เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดแสดงมืออาชีพอย่างฉัน
ฉันประทับใจกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีของ Pipefy มาก มันเริ่มต้นและใช้งานฟีเจอร์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกสับสน! ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ ฉันสามารถสร้างแผนผังการทำงานที่ใช้งานได้จริงและแสดงแนวคิดหรือแผนงานของฉันได้อย่างแม่นยำได้อย่างรวดเร็ว – เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดแสดงมืออาชีพอย่างฉัน
อย่าเพียงแค่ปรับแต่ง ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
เมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การทำงานอัตโนมัติไม่ใช่เพียงแค่ข้อได้เปรียบเท่านั้นเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราโดยรับหน้าที่งานซ้ำๆ ทำให้ทีมมีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ
ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ โซลูชันการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลายของ ClickUp ผสานฟีเจอร์ AI อันทรงพลังเข้ากับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และเพิ่มผลผลิต ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และเชื่อมต่องาน เอกสาร และข้อมูลเชิงลึกของทีม—ทั้งหมดในที่เดียว
ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้และค้นพบวิธีที่เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!