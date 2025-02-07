บล็อก ClickUp

11 อันดับเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วย AI สำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
7 กุมภาพันธ์ 2568

ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการดำเนินธุรกิจของเราในลักษณะเดียวกับที่การเปิดตัวอินเทอร์เน็ตได้ทำไว้

ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการดำเนินธุรกิจของเราในลักษณะเดียวกับที่การเปิดตัวอินเทอร์เน็ตได้ทำไว้

งานที่ทำซ้ำๆ เป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงาน—ไม่มีใครสมัครใจทำงานที่ต้องทำด้วยมือซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่กลับดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คุณจะจัดการได้ทัน

โชคดีที่ เช่นเดียวกับภาคส่วนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะปฏิวัติการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานเช่นกัน

โซลูชันการอัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วย AI ช่วยให้ชีวิตของผู้จัดการโครงการ ผู้นำธุรกิจ และผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายขึ้น ด้วยการปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เหมาะสมที่สุด ทำให้การอนุมัติเป็นไปโดยอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์

ตั้งแต่การประมวลผลภาษาธรรมชาติไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ AIล่าสุดคิดล่วงหน้าเพื่อทำให้งานของคุณเป็นเรื่องง่าย

บทความนี้สำรวจเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ AI ชั้นนำที่สามารถช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์แทนที่จะเป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายการเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ชั้นนำที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรของคุณ:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
  • Bardeen. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูล
  • Copy. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและการขาย
  • N8N: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ AI แบบเนทีฟสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • Aisera: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอที
  • Taskade: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่ได้รับการฝึกฝน
  • Kissflow: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • Zapier: เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปอัตโนมัติ
  • HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ CRM
  • แกมมา: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอและเว็บไซต์
  • Pipefy: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI?

การเลือกเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือตรงกับความต้องการของคุณ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เช่น ตัวสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง เพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้ทีมงานสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และปรับเปลี่ยนตามกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
  • การผสานรวม AI: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การสร้างกระบวนการทำงาน การสร้างเนื้อหา และการสรุปข้อมูล ช่วยประหยัดเวลา
  • การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ฐานข้อมูลและแอปสื่อสาร เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามสายงาน, การเข้าถึงหลายผู้ใช้, และเครื่องมือสื่อสารในตัว, ซึ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการประสานงาน
  • ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ: เลือกเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและจัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและลดความเสี่ยง
  • การวิเคราะห์ขั้นสูง: มองหาคุณสมบัติการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการรายงานที่ครอบคลุมเพื่อติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อนำระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI มาใช้ ให้เริ่มต้นกับกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีผลกระทบสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอย่างรวดเร็ว และสร้างการสนับสนุนภายในองค์กรสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างต่อไป

11 เครื่องมือ AI สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะมองหาการสนับสนุน AI สำหรับการป้อนข้อมูลหรือต้องการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของ AI เหล่านี้มีทางออกสำหรับคุณ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)

คลิกอัพ
สร้างภาพและจัดการทุกขั้นตอนการทำงานและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วย ClickUp

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังอย่าง ClickUp Brain และการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง คุณสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การแสดงแนวคิดให้เป็นภาพ หรือการร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อ ClickUp มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่แข็งแกร่ง

ClickUp Automationsช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการและทริกเกอร์ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ภายใน ClickUp

ClickUp Automation
ตั้งค่าการแจ้งเตือน, อัตโนมัติการอัปเดตกระบวนการ, และการสื่อสารได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Automations

ตัวอย่าง:

  • อัปเดตงาน, มอบหมายทรัพยากร, และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
  • สร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
  • กำจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและซ้ำซาก ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีความสำคัญสูง

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ

แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วย AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต

ClickUp Brainยกระดับการจัดการโครงการด้วยการนำ AI มาใช้เพื่อเชื่อมโยงงาน เอกสาร บุคลากร และองค์ความรู้ของบริษัทคุณเข้าด้วยกัน เครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูงนี้ช่วยให้สามารถ:

  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองตามคำแนะนำภาษาอังกฤษธรรมดาด้วย NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) Automation Builder ช่วยประหยัดเวลาและลดความพยายาม
ClickUp Brain
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติโดยใช้ ClickUp Brain
  • การสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์: สนทนากับ AI เพื่อสรุปหัวข้อ ตอบคำถาม และแม้กระทั่งสร้างรายการดำเนินการจากประวัติการสนทนาของคุณภายใน ClickUp
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด: รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกทีมในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ClickUp Brain ยังสร้างสรุปและรายงานทีม และช่วยในการเขียนงาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับ ผู้จัดการโครงการ AI ที่จัดการและอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ, ผู้จัดการความรู้ AI ที่ให้คำตอบโดยการวิเคราะห์เอกสาร งาน และข้อมูลของทีมคุณ, และ นักเขียน AI ที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งและให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย

ทุกอย่างรวมไว้ในที่เดียว

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำให้ทุกองค์ประกอบของกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ NLP จึงเข้าใจคำสั่งที่เป็นข้อความอย่างง่ายได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือป้อนข้อมูลที่ซับซ้อน

สามารถใช้สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสร้างเนื้อหา การทำวิจัย การสรุปข้อมูล หรือการสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย

นอกเหนือจากคุณสมบัติด้าน AI แล้ว ClickUp ยังมีคุณสมบัติการสร้างแผนภาพ—สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างแผนภาพการทำงานไปจนถึงการระดมความคิดและการวางแผน:

  • การระดมความคิดร่วมกัน:ใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของ ClickUpเพื่อสร้างและแบ่งปันไอเดียอย่างชัดเจนกับทีมของคุณ
  • การวางแผนอย่างเป็นระบบ: วางแผนเชื่อมโยงและมองเห็นเส้นทางของโครงการอย่างชัดเจนด้วยClickUp Mind Maps
  • ความชัดเจนที่เพิ่มขึ้น: รับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้ทีมของคุณประสานงานกันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือไม่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงรายการ กระดาน แคนบาน และปฏิทิน
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง และการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเพื่อปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการแมปกระบวนการและเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อสร้างภาพ ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการนำเข้าของ ClickUp ไม่เชื่อถือได้ โดยรายงานข้อบกพร่องและความไม่สอดคล้องกัน
  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น นำไปสู่ความสับสนและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

เราได้ลองใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถปรับแต่งและทำงานอัตโนมัติได้ในระดับที่เราต้องการ ClickUp ช่วยให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใส

เราได้ลองใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ แล้ว แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถปรับแต่งและทำงานอัตโนมัติได้ในระดับที่เราต้องการ ClickUp ช่วยให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใส

👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ Deloitteอุปสรรคสำคัญสองประการในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในที่ทำงานคือการแยกส่วนของกระบวนการและความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. บาร์ดีน (เหมาะที่สุดสำหรับการป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูล)

บาร์ดีน
ผ่านทางบาร์ดีน

Bardeen เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานบนคลาวด์ที่ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้สำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์

Bardeen สามารถทำงานอัตโนมัติได้หลากหลาย รวมถึงการป้อนข้อมูล การตลาดผ่านอีเมล และการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ใช้ AI ซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากหน้าเว็บปัจจุบัน เพิ่มข้อมูลจากรายการลิงก์ หรือเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเด่นของบาร์ดิน

  • สร้างตัวจำแนกที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ กำหนดเกณฑ์ของคุณ และ Bardeen จะจัดการการจัดหมวดหมู่สำหรับข้อมูลของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมล, ลูกค้าเป้าหมาย, เป็นต้น
  • ทำให้งานที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องของ Bardeen กรองลูกค้าเป้าหมาย จัดเส้นทางอีเมล และจัดระเบียบคำถามสนับสนุนได้อย่างง่ายดาย
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการรับรอง SOC 2 Type II จาก Bardeen เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย
  • ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ ด้วยราคาที่ยืดหยุ่นจาก Bardeen

ข้อจำกัดของบาร์ดิน

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือฟังเสียงสังคมอื่น ๆ
  • ต้องการความรู้ทางเทคนิคสำหรับการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง

บาร์ดีน ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $60/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวบาร์ดีน

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Bardeen เรียนรู้ขณะที่คุณทำงาน มันสามารถแนะนำการทำงานอัตโนมัติตามพฤติกรรมของคุณ—แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะรู้ว่าต้องการมัน

3. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและการขาย)

Copy.ai
ผ่านทางCopy.ai

ด้วยการใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม AI ขั้นสูงCopy.aiช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์ นักเขียนหน้าใหม่ หรือผู้ประกอบการที่ยุ่งมาก Copy.ai สามารถช่วยคุณเอาชนะภาวะตันทางความคิด ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • เข้าถึงคลังเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเขียนของคุณและประหยัดเวลา
  • รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อพัฒนาสไตล์การเขียน น้ำเสียง และความชัดเจนของคุณ
  • ปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ สไตล์ และความชอบของผู้ชมของคุณ
  • แปลเนื้อหาของคุณเป็นหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก
  • ทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ของเนื้อหาของคุณเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • เนื้อหาอาจดูทั่วไปมากในบางครั้ง
  • ต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • ขั้นสูง: $249/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?

Copy.ai สามารถช่วยประหยัดเวลาได้เมื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้น เช่น คำอธิบายสินค้า, อีเมล, จดหมายข่าว, หรือเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ ที่มีความยาวไม่มากนัก. มันใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานซึ่งเหมาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

Copy.ai สามารถช่วยประหยัดเวลาได้เมื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้น เช่น คำอธิบายสินค้า, อีเมล, จดหมายข่าว หรือเอกสารทางการตลาดอื่น ๆ ที่มีความยาวไม่มากนัก ใช้งานง่าย และมีคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ซึ่งเหมาะสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. N8N (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ AI แบบเนทีฟสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)

N8N
ผ่านทางN8N

N8Nเป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิค มันให้แพลตฟอร์มที่ทรงพลังและยืดหยุ่นสำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ อัตโนมัติงาน และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถติดตั้งและใช้งาน N8N บนเซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของคุณเองได้ในรูปแบบโซลูชันที่โฮสต์เอง ซึ่งจะทำให้คุณมีการควบคุมข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของ N8N

  • ผสานรวมกับบริการ AI ยอดนิยม เช่น TensorFlow และ OpenAI เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ผสานรวมความสามารถด้านการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์
  • ทำงานร่วมกับส่วนขยายที่ใช้โค้ดโดยใช้ JavaScript และ Python ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขยายความสามารถของ N8N เพื่อทำงานอัตโนมัติแม้กระทั่งงานที่ซับซ้อนที่สุด
  • จัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในปริมาณมาก ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และสถานการณ์การทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติเช่นการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2
  • ใช้และแก้ไข N8N ได้อย่างอิสระ เนื่องจากเป็นโครงการโอเพนซอร์สที่มีใบอนุญาตแฟร์โค้ด

ข้อจำกัดของ N8n

  • ไลบรารีการเชื่อมต่อสำเร็จรูปขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มักต้องใช้โหนดที่กำหนดเองสำหรับบริการบางอย่าง
  • ตัวเลือกการสนับสนุนอย่างเป็นทางการที่จำกัด โดยพึ่งพาการสนับสนุนจากชุมชนและเอกสารเป็นหลัก

ราคาของ N8n

  • เริ่มต้น: 24 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $60/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

N8N ratings and reviews

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเวิร์กโฟลว์สามารถย้อนกลับไปถึงเฟรเดอริก เทย์เลอร์ และเฮนรี แกนท์ แม้ว่าจะไม่มีการใช้คำว่า "เวิร์กโฟลว์" ในช่วงเวลาที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็ตาม ที่จริงแล้ว หนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของคำว่า "เวิร์กโฟลว์"ปรากฏในวารสารวิศวกรรมรถไฟเมื่อปี ค.ศ. 1921

5. Aisera (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอที)

Aisera: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI
ผ่านทางAisera

ในบรรดาโซลูชันเฉพาะทางสำหรับการจัดการบริการไอที (ITSM) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)Aiseraโดดเด่นเป็นพิเศษ

โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องซอฟต์แวร์อัตโนมัติของAiseraสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของ IT

แพลตฟอร์มของ Aisera ช่วยให้ทีมไอทีสามารถมอบประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยมได้โดยการอัตโนมัติการจัดหมวดหมู่ตั๋ว, การจัดลำดับความสำคัญ, และการแก้ไขปัญหา.

ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมไอทีสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเชิงรุก ลดเวลาหยุดทำงาน และปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้

คุณสมบัติเด่นของ Aisera

  • จัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของตั๋วโดยอัตโนมัติ ระบุสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ และแนะนำหรือดำเนินการแก้ไขโดยอัตโนมัติ
  • ใช้ AI ในการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ช่วยให้ทีมไอทีสามารถดำเนินการป้องกันได้ทันท่วงที
  • ใช้ประโยชน์จาก Agent Assist เพื่อช่วยให้ตัวแทนทำงานเสร็จเร็วขึ้นโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาแก่พวกเขา
  • ผสานรวมกับระบบตั๋วและช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่เพื่อให้บริการอินเทอร์เฟซแบบสนทนาสำหรับผู้ใช้ในการส่งคำขอและรับความช่วยเหลือ

ข้อจำกัดของ Aisera

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับใช้สามารถซับซ้อนและเสี่ยงต่อปัญหาได้ แม้จะมีผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าคอยช่วยเหลือ
  • การต่อสู้เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่แม่นยำสำหรับคำค้นหาที่ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหา

ราคาของ Aisera

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Aisera

  • G2: 4. 4/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

ผู้ใช้จริงพูดถึง Aisera อย่างไรบ้าง?

Aisera ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการนำเสนอโซลูชันบริการตนเอง เช่น แชทบอทและตัวแทนเสมือน ที่สามารถจัดการกับข้อสงสัยของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่มนุษย์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินงานในระดับโลกและมีลูกค้าในหลายเขตเวลา

Aisera ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการนำเสนอโซลูชันบริการตนเอง เช่น แชทบอทและตัวแทนเสมือน ที่สามารถจัดการกับคำถามของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่มนุษย์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินงานในระดับโลกและมีลูกค้าในหลายเขตเวลา

6. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่ได้รับการฝึกฝน)

Taskade: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ด้วย AI
ผ่านทางTaskade

แม้ว่าTaskadeจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการเป็นหลัก แต่ก็สามารถสนับสนุนการฝึกอบรม AI ได้โดยการจัดระเบียบข้อมูล อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน และให้การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ การจัดโครงสร้างชุดข้อมูลภายในบอร์ดและงานต่างๆ ของ Taskade ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ AI ในขณะที่ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถแบ่งปันความรู้และให้ข้อเสนอแนะ สร้างสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Taskade

  • รวบรวมข้อมูลแบบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสาร ไฟล์ ทรัพยากรบนเว็บ และแม้กระทั่งวิดีโอจาก YouTube เพื่อฝึกฝนตัวแทน AI
  • ให้สิทธิ์ตัวแทน AI ของคุณเข้าถึงโครงการสด. ซึ่งทำให้ตัวแทนสามารถเรียนรู้ได้แบบเรียลไทม์ขณะที่คุณทำงานบนโครงการของคุณ

ข้อจำกัดของ Taskade

  • การปรับแต่งเพื่อความสวยงามและการจัดวางอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ทุกคน
  • มีฟังก์ชันจับเวลาสำหรับงานพื้นฐานแต่ขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ครอบคลุม

ราคาของ Taskade

  • ฟรี
  • Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Taskade สำหรับทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์กับแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างตั๋วไปจนถึงการแก้ไขปัญหา

7. Kissflow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)

Kissflow: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ด้วย AI
ผ่านทางKissflow

Kissflowเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code/no-code ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการลากและวางของ Kissflow ช่วยขจัดความจำเป็นในการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ทางธุรกิจและนักพัฒนาพลเมืองสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน อัตโนมัติงานต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • ออกแบบเลย์เอาต์ ฟังก์ชันการทำงาน และเวิร์กโฟลว์ของแอปของคุณได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
  • ใช้ประโยชน์จากคลังเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแอปพลิเคชันธุรกิจทั่วไป เช่น แบบฟอร์มขอลา แบบรายงานค่าใช้จ่าย และกระบวนการอนุมัติ
  • จัดเก็บและจัดการข้อมูลแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัยด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง ซึ่งให้คุณควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์ของผู้ใช้
  • ผสานรวมกับระบบธุรกิจที่มีอยู่ เช่น CRM, ERP และแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • ปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นตามความสะดวกของคุณ ช่วยให้คุณโฮสต์แอปพลิเคชันของคุณได้ทั้งในสถานที่หรือบนคลาวด์

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • การสนับสนุน API ที่จำกัดอาจขัดขวางธุรกิจที่ต้องการความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวาง
  • แดชบอร์ดอาจเกิดข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: $1,500/เดือน (รวมผู้ใช้ 50 คน)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (580+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Kissflow อย่างไรบ้าง?

การผสานรวมของมันให้อินเทอร์เฟซที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการเฉพาะและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการพัฒนา

การผสานรวมของมันให้อินเทอร์เฟซที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการเฉพาะและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเวิร์กโฟลว์นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการพัฒนา

8. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปอัตโนมัติ)

Zapier: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ด้วย AI
ผ่านทางZapier

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณZapierมีโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

จินตนาการถึงโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่างระบบ CRM ของคุณ, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล, และเครื่องมือการจัดการโครงการ, ทำให้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองกลายเป็นอดีต และให้คุณมีเวลาไปทำภารกิจที่มีกลยุทธ์มากขึ้น

Zapier ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยคลังแอปที่รองรับมากกว่า 7,000 แอป ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพไปจนถึงแพลตฟอร์มการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • ใช้พลังของ "Zaps" ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่ง่ายดาย เพื่อลดภาระงานที่ยุ่งยากออกจากงานของคุณ
  • บอกลาการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน! Zapier ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทุกคนสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังได้
  • อัตโนมัติการเพิ่มลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบ CRM ของคุณจากการส่งแบบฟอร์มหรือส่งอีเมลติดตามผลตามการโต้ตอบของลูกค้า
  • ปรับแต่ง Zaps ด้วยตรรกะเงื่อนไข, ตัวกรอง, และการหน่วงเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

ข้อจำกัดของ Zapier

  • Zapier ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้ไม่สามารถสร้างการผสานรวมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้
  • การเพิ่มราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนระบบอัตโนมัติและ zaps ซึ่งอาจทำให้งบประมาณที่จำกัดตึงตัว

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ตรรกะเงื่อนไข (กฎ if-then) ภายในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกที่ปรับตัวอย่างอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือกระบวนการ

9. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ CRM)

HubSpot: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI
ผ่านทางHubSpot

HubSpot Operations Hubเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ชุดโปรแกรมนี้ก้าวไปไกลกว่าการจัดการข้อมูลติดต่อขั้นพื้นฐาน โดยนำเสนอฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ ดูแลลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot

  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับพนักงานขายโดยอัตโนมัติ หรือส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ
  • รักษาการอัปเดตของกระบวนการขายของคุณให้ทันสมัย ด้วยความสามารถในการลากและวางลูกค้าเป้าหมายไปยังขั้นตอนที่ถูกต้อง ติดตามความคืบหน้าของดีล อัปเดตโดยอัตโนมัติ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ
  • ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยอีเมลที่ปรับแต่งตามการกระทำเฉพาะของพวกเขา ดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อให้อยู่ในใจตลอดเส้นทางการซื้อ
  • จัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์การประชุมในตัวและการจัดตารางแบบหมุนเวียน
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ละเอียด ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการปิดการขายและแหล่งที่มาของลีด

ข้อจำกัดของ Hubspot

  • แผนระดับล่างไม่มีคุณสมบัติการทดสอบ A/B ซึ่งจำกัดความสามารถในการทดลอง
  • HubSpot ขาดคอลัมน์หรือตัวติดตามเฉพาะอุตสาหกรรม ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการเฉพาะทาง

ราคาของ Hubspot

  • ฟรี
  • Operations Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
  • Operations Hub Professional: $800/เดือน (รวมที่นั่ง 1 ที่; ที่นั่งเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ $50/เดือน)
  • Operations Hub Enterprise: $2,000/เดือน (รวมที่นั่งหนึ่ง; ที่นั่งเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ $75/เดือน)

คะแนนและรีวิวของ Hubspot

  • G2: 4. 5/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (260+ รีวิว)

10. แกมมา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานนำเสนอและเว็บไซต์)

แกมมา: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์สำหรับ AI
ผ่านทางแกมมา

การออกแบบที่ง่ายดายกว่าที่เคยด้วยGamma, เครื่องมือออกแบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยสร้างการนำเสนอและเว็บไซต์ที่สวยงามอย่างอัตโนมัติ

ด้วยการใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึม AI ขั้นสูง Gamma วิเคราะห์เนื้อหาของคุณ สร้างเลย์เอาต์ที่น่าดึงดูดใจ แนะนำองค์ประกอบการออกแบบ และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของแกมมา

  • ใช้พลังของ AI เพื่อสร้างเลย์เอาต์ที่สวยงามและเป็นมืออาชีพสำหรับงานนำเสนอและเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • นำเข้าเนื้อหาจากงานนำเสนอหรือเอกสารที่มีอยู่ เพื่อประหยัดเวลา
  • ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แกลเลอรี วิดีโอ และแผนภูมิ
  • ปรับแต่งแบบอักษร สี รูปแบบ และรูปภาพ เพื่อให้เนื้อหาของคุณสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณอย่างชัดเจน
  • ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในการนำเสนอและเว็บไซต์ แบ่งปันโปรเจกต์ แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับแชทและอีเมล

ข้อจำกัดของแกมมา

  • การจัดการผู้ใช้และโครงการจำนวนมากอาจมีความซับซ้อน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมใหญ่
  • เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIเช่น Gamma อาจเก็บรักษาอคติทางวัฒนธรรมจากข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นกลางของเนื้อหา

การกำหนดราคาแบบแกมมา

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิวแกมมา

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: AI สามารถทำงานตัดต่อวิดีโอทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การตรวจจับฉากสำคัญ การใส่การเปลี่ยนฉาก ไปจนถึงการสร้างคำบรรยายโดยอัตโนมัติ

11. Pipefy (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ)

Pipefy: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางPipefy

Pipefyเป็นแพลตฟอร์มการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ(BPA) ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กรทุกขนาดสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน ขจัดจุดติดขัด และบรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ต่างจากโซลูชัน BPA แบบดั้งเดิมที่แข็งตัว Pipefy's AI workflow automation tool นำเสนอแนวทางที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องการโค้ด ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

คุณสมบัติเด่นของ Pipefy

  • ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยภาพด้วยขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ งานอัตโนมัติ และตรรกะเงื่อนไข ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ด ติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
  • ขยายธุรกิจของคุณด้วยแผนที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ผสานรวมกับคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรและควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด

ข้อจำกัดของ Pipefy

  • ไม่ทุกฟิลด์สามารถค้นหาได้ ซึ่งอาจทำให้การค้นหาบัตรหรือข้อมูลเฉพาะอย่างรวดเร็วซับซ้อนขึ้น
  • การนำทางอาจเป็นเรื่องท้าทาย และการทำงานอัตโนมัติภายในท่ออาจรู้สึกซับซ้อนเกินไป

ราคาของ Pipefy

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Pipefy

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipefy อย่างไรบ้าง?

ฉันประทับใจกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีของ Pipefy มาก มันเริ่มต้นและใช้งานฟีเจอร์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกสับสน! ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ ฉันสามารถสร้างแผนผังการทำงานที่ใช้งานได้จริงและแสดงแนวคิดหรือแผนงานของฉันได้อย่างแม่นยำ – เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดแสดงมืออาชีพอย่างฉัน

ฉันประทับใจกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีของ Pipefy มาก มันเริ่มต้นและใช้งานฟีเจอร์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกสับสน! ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ ฉันสามารถสร้างแผนผังการทำงานที่ใช้งานได้จริงและแสดงแนวคิดหรือแผนงานของฉันได้อย่างแม่นยำได้อย่างรวดเร็ว – เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดแสดงมืออาชีพอย่างฉัน

อย่าเพียงแค่ปรับแต่ง ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp

เมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การทำงานอัตโนมัติไม่ใช่เพียงแค่ข้อได้เปรียบเท่านั้นเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราโดยรับหน้าที่งานซ้ำๆ ทำให้ทีมมีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ

ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ โซลูชันการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลายของ ClickUp ผสานฟีเจอร์ AI อันทรงพลังเข้ากับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย

ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และเพิ่มผลผลิต ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และเชื่อมต่องาน เอกสาร และข้อมูลเชิงลึกของทีม—ทั้งหมดในที่เดียว

ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้และค้นพบวิธีที่เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!