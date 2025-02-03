บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือ AIOps ที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบและการดำเนินงานในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

ธรรมชาติของการดำเนินงานด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือ AIOps AIOps หรือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำเนินงานด้านไอที ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้งานต่างๆ ในการดำเนินงานด้านไอทีเป็นอัตโนมัติ

แพลตฟอร์ม AIOps ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือและแพลตฟอร์มการดำเนินงานด้านไอทีต่างๆ โดยให้การรับประกันการให้บริการและข้อมูลเชิงลึก, อัตโนมัติงานประจำ, และช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้ช่วยในการรักษาสุขภาพของบริการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่สูง

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสมัยใหม่ คุณต้องการนำแพลตฟอร์ม AIOps ที่ดีที่สุดมาใช้กับธุรกิจของคุณ หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด เราได้คัดสรรโซลูชันซอฟต์แวร์ AIOps ชั้นนำมาให้คุณโดยเฉพาะ

มาเริ่มกันเลย! ?

สิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือ AIOps

มีแพลตฟอร์ม AIOps มากมายในตลาด และอาจทำให้สับสนได้เมื่อคุณพยายามเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

แต่อย่ากังวลไป! เราได้รวบรวมรายการพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถต่อรองได้ซึ่งคุณควรพิจารณาเมื่อประเมินเครื่องมือ AIOps โดยไม่คำนึงถึงกรณีการใช้งาน AI ของคุณ:

  • ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง: ประเมินอัลกอริทึมและโมเดล ML ที่เครื่องมือใช้สำหรับการตรวจจับความผิดปกติ การค้นพบรูปแบบ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • การอัตโนมัติและการแก้ไข: กำหนดความสามารถของเครื่องมือในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการดำเนินการแก้ไข
  • การรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล: ประเมินว่าเครื่องมือสามารถรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่มีอยู่ ระบบการตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลของคุณได้ดีเพียงใด
  • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง: ประเมินความสามารถของเครื่องมือในการดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยระบุปัญหาพื้นฐานที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์
  • ความสามารถในการปรับขนาด: พิจารณาความสามารถในการปรับขนาดของแพลตฟอร์ม AIOps เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่สร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อม IT ที่ใหญ่และซับซ้อนได้ เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถรองรับการเติบโตขององค์กรของคุณได้
  • การจัดการการแจ้งเตือน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือจัดการกับการแจ้งเตือนและเหตุการณ์อย่างไร และสามารถจัดลำดับความสำคัญและเชื่อมโยงการแจ้งเตือนได้อย่างชาญฉลาดหรือไม่
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ประเมินส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานโดยรวมเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
  • ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่อาจได้รับตามความสามารถของเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดเวลาหยุดทำงาน
  • ความปลอดภัย: ประเมินว่าเครื่องมือจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไร และว่ามีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือไม่
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AIOps ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ AIOps 10 อันดับที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ตอนนี้ที่คุณมีพารามิเตอร์การประเมินพร้อมแล้ว ลองดูรายการสั้น ๆ ของเครื่องมือ AIOps ชั้นนำเหล่านี้ ทุกเครื่องมือสามารถปรับปรุงความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมปฏิบัติการด้านไอทีของคุณได้

1. คลิกอัพ

ClickUp Brain
จัดการการดำเนินงานด้านไอทีของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยพลังของ ClickUp Brain

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดการทุกการดำเนินงานในที่ทำงาน (รวมถึงสำหรับทีม IT ของคุณ) กระบวนการทางธุรกิจ และระบบต่างๆ ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว

เครื่องมือ AI ของ ClickUp,ClickUp Brain, คือระบบเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่อความรู้, เอกสาร, งาน, และบุคลากรของบริษัทคุณกับ AI

ClickUp Brain's AI Knowledge Manager เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยลดความจำเป็นในการค้นหาข้อมูล ถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานของคุณได้ทุกที่ใน ClickUp และรับคำตอบที่ละเอียดภายในไม่กี่วินาที

ด้วย ClickUp Brain's AI Project Manager คุณสามารถ อัตโนมัติงาน IT ที่ทำเป็นประจำ ได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่สำคัญต่อภารกิจ ติดตามความคืบหน้าของทีมกำหนดการไหลของข้อมูล และ สร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์—ทุกสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กับแพลตฟอร์ม AI Ops อื่น ๆ เช่น New Relic, Datadog, Prometheus เป็นต้น คุณสามารถจัดการ ระบบติดตามเหตุการณ์, การตรวจสอบ, และการตอบสนองทั้งหมดของคุณได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บหลายสิบอีกต่อไป!

เพื่อการดำเนินงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและระบุช่องว่างในกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ หากคุณรู้สึกหนักใจกับการวางแผนและดำเนินโครงการระดับองค์กรที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ อย่าเพิ่งกังวลไป!

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp ที่พร้อมใช้งานนี้ มันทำให้กระบวนการรวบรวมและจัดโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่าย มันเชี่ยวชาญในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแสดงข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบภาพ

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUp เพื่อทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในอดีตขององค์กรเป็นระบบ
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUp เพื่อจัดระบบวิเคราะห์ข้อมูลประวัติขององค์กรที่มีปริมาณมาก

เมื่อคุณได้ระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ IT ของคุณแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องตัดสินใจที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโครงสร้างพื้นฐาน IT ของคุณในอนาคต

เทมเพลตกรอบการตัดสินใจของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์ในการช่วยคุณประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างเป็นกลาง

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเอกสารกรอบการตัดสินใจของ ClickUp เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเอกสารกรอบการตัดสินใจของ ClickUp เพื่อมอบความได้เปรียบให้กับทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้คำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเองเพื่อสร้างรายงาน, สรุปโครงการ, ข้อสรุปจากการประชุม, และอื่น ๆ ด้วย AI Writer สำหรับการทำงานของ ClickUp Brain
  • สร้างข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติของ ClickUp Brain เพื่อเร่งและปรับปรุงการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
  • ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำ AIที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบทบาทมากกว่า 100 บทบาท เพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
  • ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติในตัว หรือสร้างระบบของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับแพลตฟอร์ม IT Ops ที่คุณชื่นชอบทั้งหมด เครื่องมือตรวจสอบที่มีอยู่ และแอปที่มีประโยชน์ เช่น Zapier, Make และ Webhooks ผ่านการผสานรวมใน ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ ClickUp มีให้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. สปลังก์

สปลังค์
ผ่านทางSplunk

Splunk เป็นโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในระบบที่หลากหลาย สามารถใช้ระบุปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ Splunk ยังช่วยให้การสร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม IT ประสิทธิภาพ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของคุณ

ด้วย Splunk คุณจะได้รับแพลตฟอร์มความปลอดภัยและการสังเกตการณ์แบบรวมศูนย์เพื่อรักษาความยืดหยุ่นระดับองค์กรของคุณให้คงอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Splunk

  • ป้องกันปัญหาใหญ่ล่วงหน้าโดยการตรวจจับและแก้ไขภัยคุกคามสำคัญก่อนที่มันจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  • อย่าประนีประนอมกับบริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของคุณ ด้วยการกู้คืนภายในไม่กี่นาที เพื่อให้ทีมของคุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์ที่ไร้ปัญหา
  • รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างจังหวะการตอบสนองที่รัดกุมและเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
  • ผสานการทำงานกับ ClickUp เพื่อนำข้อมูลการดำเนินงานด้านไอทีทั้งหมดของคุณเข้าสู่แพลตฟอร์มการจัดการงาน

ข้อจำกัดของ Splunk

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อปริมาณข้อมูลสูง
  • คุณสมบัติการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง

ราคา Splunk

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Splunk

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (220+ รีวิว)

3. BigPanda

บิ๊กแพนด้า
ผ่านทางBigPanda

BigPanda เป็นแพลตฟอร์ม AIOps ที่ใช้ AI ในการเชื่อมโยงและจัดลำดับความสำคัญของแจ้งเตือน, อัตโนมัติการจัดการเหตุการณ์, และปรับปรุงการดำเนินงานของ IT ให้รวดเร็วขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

สิ่งที่ทำให้ Big Panda แตกต่างคือการใช้ AIOps ในการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เช่น Icinga, ThousandEyes, Prometheus เป็นต้น ช่วยให้ทีมไอทีมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญและลดความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น

นี่มีประโยชน์มากในการลดเสียงรบกวนและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ BigPanda

  • รับเหตุการณ์ที่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีก่อนที่จะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ BigPanda รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ ที่เข้ามาและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
  • เร่งกระบวนการแก้ไขปัญหาของคุณ BigPanda สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow เป็นต้น เพื่อช่วยในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อให้ผู้นำของคุณทราบถึงการพัฒนาของกระบวนการ IT ที่กำลังถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ BigPanda

  • เวลาการสนับสนุนและการตอบสนองต้องปรับปรุง
  • ผู้ใช้ประสบกับความช้าเป็นครั้งคราว

ราคาของ BigPanda

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ BigPanda

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. ไดนาเทรซ

ไดนาเทรซ
ผ่านทางDynaTrace

DynaTrace เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันและการสังเกตการณ์ที่มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน Dynatrace ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการระบุและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่งในจุดแข็งของ Dynatrace คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน สุขภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ จากนั้นใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยอัตโนมัติ

DynaTrace รองรับเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟ, ผสานการทำงานกับกระบวนการ DevOps, และมีคุณสมบัติการตรวจสอบความปลอดภัยและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมวิศวกรรมของคุณปรับปรุงคุณภาพโค้ด, เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม, และทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DynaTrace

  • ปรับการดำเนินงานด้านไอทีของคุณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยเชื่อมโยงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันกับตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ
  • รับประโยชน์จากการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ DynaTrace เพื่อปรับปรุงการสังเกตการณ์และการระบุปัญหาในกรณีที่มีบริบทซับซ้อน
  • ใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยเสมือนที่ช่วยค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างชาญฉลาด
  • เชื่อมต่อข้อมูล Dynatrace ทั้งหมดของคุณกับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณใน ClickUp ผ่านการผสานการทำงานที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ DynaTrace

  • การติดตั้งและกำหนดค่าระบบนั้นใช้เวลานานและซับซ้อน
  • UX ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติและสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ DynaTrace

  • การตรวจสอบประสบการณ์ดิจิทัล: ราคาต่อชั่วโมง
  • การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: การคิดราคาเป็นรายชั่วโมง
  • การตรวจสอบแบบครบวงจร: ราคาต่อชั่วโมง

คะแนนและรีวิวของ DynaTrace

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

5. PagerDuty

เพจเจอร์ดัท
ผ่านทางPagerDuty

PagerDuty เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรตอบสนองและแก้ไขปัญหาสำคัญในการดำเนินงานดิจิทัลของพวกเขา

แพลตฟอร์มนี้เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับการดำเนินงานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ โดยรวบรวมสัญญาณจากเครื่องมือติดตาม แอปพลิเคชัน และระบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

PagerDuty ยังให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อช่วยให้องค์กรเรียนรู้จากเหตุการณ์ ระบุรูปแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty

  • ทำให้กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจจับ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขเหตุการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือในสถานการณ์ที่สำคัญ
  • เพิ่มเวลาการตอบสนองโดยให้ความยืดหยุ่นแก่ทีมของคุณในการรับทราบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของแอปมือถือ PagerDuty
  • รวมการดำเนินงานด้านไอที การจัดการเหตุการณ์ และการจัดการงานประจำวันทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยใช้ประโยชน์จากการผสานรวมของ PagerDuty กับ ClickUp

ข้อจำกัดของ PagerDuty

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ความสามารถในการรายงานสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ PagerDuty

  • ฟรี สูงสุด 5 ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • การดำเนินงานดิจิทัล: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PagerDuty

  • G2: 4. 5/5 (840+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

6. AppDynamics

แอปไดนามิกส์
ผ่านทางAppDynamics

AppDynamics โดย Cisco ช่วยให้ทีมไอทีเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ ในฐานะแพลตฟอร์ม AIOps AppDynamics ใช้ AI/ML เพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านไอทีต่างๆ เป็นอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มนี้ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับความผิดปกติ ทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ความสามารถของ AIOps ของ AppDynamics ช่วยส่งเสริมการจัดการการดำเนินงาน IT ที่มีประสิทธิภาพและเชิงรุก โดยมอบระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกในสภาพแวดล้อม IT สมัยใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppDynamics

  • เปิดใช้งานไดนามิกในระดับโค้ด ช่วยให้ผู้พัฒนาของคุณสามารถตรวจจับคอขวดและปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการติดตามผู้ใช้ปลายทางของ AppDynamics เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ รายละเอียดเซสชั่น และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานและทีมต่างๆ ด้วยการตั้งค่าแดชบอร์ดรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งตอบสนองความต้องการในการติดตามประสิทธิภาพที่หลากหลาย
  • ติดตามและตรวจสอบธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้

ข้อจำกัดของ AppDynamics

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่ามีความซับซ้อนและใช้เวลานาน
  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับความสามารถของแพลตฟอร์ม

ราคาของ AppDynamics

  • ฉบับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
  • พรีเมียมเอดิชั่น: $33/เดือน ต่อคอร์ CPU
  • รุ่นองค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือน ต่อคอร์ CPU
  • Enterprise Edition สำหรับโซลูชัน SAP: $95/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU

คะแนนและรีวิวของ AppDynamics

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 370+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Moogsoft

มูกซอฟต์
ผ่านทางMoogsoft

Moogsoft เป็นเครื่องมือ AIOps ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับ การจัดการ และการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ด้านไอที แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จาก AI/ML เพื่อตรวจจับและเชื่อมโยงเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมไอทีที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ

Moogsoft มุ่งมั่นที่จะรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลเหตุการณ์ด้วยการลดสัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันในกระบวนการจัดการเหตุการณ์ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Moogsoft

  • ระบุความเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมปกติในระบบไอทีด้วยความสามารถในการตรวจจับความผิดปกติ
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ ML เพื่อค้นหาแบบแผนและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
  • ทำให้กระบวนการจัดการเหตุการณ์ของคุณเป็นอัตโนมัติและคืนเวลาให้กับทีม IT ของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่า

ข้อจำกัดของ Moogsoft

  • ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในแง่ของรีวิวและคะแนน
  • ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องสามารถทำได้ดีขึ้น

ราคาของ Moogsoft

  • ราคาตามความต้องการ

Moogsoft ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

8. LogicMonitor

LogicMonitor
ผ่านทางLogicMonitor

LogicMonitor เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบและสังเกตการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือช่วยให้องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและสถานะของระบบไอทีทั้งหมด รวมถึงเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และทรัพยากรบนคลาวด์

แพลตฟอร์มนี้ให้การแจ้งเตือนเชิงรุก แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อช่วยให้ทีมไอทีระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด ลดเวลาหยุดทำงาน และสนับสนุนความน่าเชื่อถือโดยรวมของไอที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicMonitor

  • ได้รับประโยชน์จากการค้นหาอัตโนมัติและเทมเพลตการตรวจสอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การPLOYMENT และการจัดการการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายง่ายขึ้น
  • ลดค่า MTTR หรือ 'เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน' ของคุณให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการรับประกันการเชื่อมต่อและการมองเห็นแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งระบบ IT
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันอย่างเข้มงวด

ข้อจำกัดของ LogicMonitor

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ LogicMonitor

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LogicMonitor

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

9. Datadog

ดาตาดอก
ผ่านทางDatadog

Datadog เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงคาดการณ์บนระบบคลาวด์ที่ให้การมองเห็นอย่างครอบคลุมในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที แอปพลิเคชัน บันทึก และอื่นๆ ขององค์กร

เครื่องมือนี้ช่วยองค์กรในการขับเคลื่อนโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

จุดเด่นหลักของ Datadog อยู่ที่ความสามารถในการมอบการมองเห็นแบบครบวงจรตลอดทั้งเทคโนโลยีสแต็ก ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบและแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Datadog

  • จัดการข้อกำหนดการตรวจสอบแม้ในขณะที่ระบบ IT ของคุณขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น Datadog ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงของ Datadog เพื่อตรวจจับความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
  • ระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพและรับรองประสบการณ์การใช้งานที่ดีของผู้ใช้ด้วยความช่วยเหลือจากความสามารถในการตรวจสอบแบบสังเคราะห์ของ Datadog
  • ผสานการสังเกตการณ์เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณโดยการเชื่อมต่อ Datadog กับ ClickUp

ข้อจำกัดของ Datadog

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมดอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นใช้งานได้ยาก
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมใหญ่และองค์กร

ราคาของ Datadog

  • ฟรี สูงสุด 5 โฮสต์
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อโฮสต์
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $23/เดือน ต่อโฮสต์

คะแนนและรีวิวของ Datadog

  • G2: 4. 3/5 (440+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)

10. เอดจ์ เดลต้า

เอดจ์ เดลต้า
ผ่านทางEdge Delta

Edge Delta ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ของคุณแบบเรียลไทม์ ตัดผ่านข้อมูลที่แยกส่วน สถาปัตยกรรมแบบกระจายช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลในปริมาณใดก็ได้โดยไม่กระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิภาพ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Edge Delta คือการเน้นที่การประมวลผลแบบ edge computing และการประมวลผลข้อมูลการสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขอบเครือข่าย องค์กรสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและระบบของตน ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

แนวทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีสถาปัตยกรรมแบบกระจายและผู้ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบเอดจ์

คุณสมบัติเด่นของ Edge Delta

  • เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ไม่เหมือนใครในการประมวลผลข้อมูลในระดับตัวแทน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วในทุกข้อมูลของคุณ เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถรับข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลวัตถุได้ ทำให้สามารถปลดล็อกการจัดเก็บข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำได้
  • กำหนดเส้นทางข้อมูลของคุณโดยไม่ผูกขาดกับผู้ขายไปยังปลายทางสตรีมมิ่งหนึ่งหรือหลายแห่ง
  • จัดการระบบท่อของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยระบบการทำงานแบบชี้แล้วคลิกแทนไฟล์การตั้งค่าที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดของ Edge Delta

  • มีความท้าทายด้านความสามารถในการขยายขนาด

การกำหนดราคาแบบ Edge Delta

  • มืออาชีพ: $0.20 ต่อ GB
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Edge Delta

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ทำให้กระบวนการ IT ของคุณเป็นอัตโนมัติและราบรื่นด้วย AIOps

โซลูชัน AIOps ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์มาสู่องค์กรของคุณได้ในที่สุด เครื่องมือ AIOps เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมไอทีสมัยใหม่ที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมไอทีในปัจจุบัน

เครื่องมือ AIOps ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลที่สูง และความต้องการในการตรวจจับปัญหาอย่างเชิงรุก

แพลตฟอร์ม AIOps ที่เหมาะสม เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการ IT ของคุณเป็นอัตโนมัติและทันสมัยขึ้น ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน IT ของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในทุกระดับสมัครบัญชีClickUp ฟรีวันนี้!