10 เครื่องมือ AIOps ที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบและการดำเนินงานในปี 2025

ธรรมชาติของการดำเนินงานด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือ AIOps AIOps หรือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำเนินงานด้านไอที ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้งานต่างๆ ในการดำเนินงานด้านไอทีเป็นอัตโนมัติ
แพลตฟอร์ม AIOps ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือและแพลตฟอร์มการดำเนินงานด้านไอทีต่างๆ โดยให้การรับประกันการให้บริการและข้อมูลเชิงลึก, อัตโนมัติงานประจำ, และช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งเหล่านี้ช่วยในการรักษาสุขภาพของบริการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่สูง
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสมัยใหม่ คุณต้องการนำแพลตฟอร์ม AIOps ที่ดีที่สุดมาใช้กับธุรกิจของคุณ หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด เราได้คัดสรรโซลูชันซอฟต์แวร์ AIOps ชั้นนำมาให้คุณโดยเฉพาะ
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือ AIOps
มีแพลตฟอร์ม AIOps มากมายในตลาด และอาจทำให้สับสนได้เมื่อคุณพยายามเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
แต่อย่ากังวลไป! เราได้รวบรวมรายการพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถต่อรองได้ซึ่งคุณควรพิจารณาเมื่อประเมินเครื่องมือ AIOps โดยไม่คำนึงถึงกรณีการใช้งาน AI ของคุณ:
- ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง: ประเมินอัลกอริทึมและโมเดล ML ที่เครื่องมือใช้สำหรับการตรวจจับความผิดปกติ การค้นพบรูปแบบ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- การอัตโนมัติและการแก้ไข: กำหนดความสามารถของเครื่องมือในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการดำเนินการแก้ไข
- การรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล: ประเมินว่าเครื่องมือสามารถรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่มีอยู่ ระบบการตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลของคุณได้ดีเพียงใด
- การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง: ประเมินความสามารถของเครื่องมือในการดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยระบุปัญหาพื้นฐานที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์
- ความสามารถในการปรับขนาด: พิจารณาความสามารถในการปรับขนาดของแพลตฟอร์ม AIOps เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่สร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อม IT ที่ใหญ่และซับซ้อนได้ เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถรองรับการเติบโตขององค์กรของคุณได้
- การจัดการการแจ้งเตือน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือจัดการกับการแจ้งเตือนและเหตุการณ์อย่างไร และสามารถจัดลำดับความสำคัญและเชื่อมโยงการแจ้งเตือนได้อย่างชาญฉลาดหรือไม่
- ความสะดวกในการใช้งาน: ประเมินส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานโดยรวมเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่อาจได้รับตามความสามารถของเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดเวลาหยุดทำงาน
- ความปลอดภัย: ประเมินว่าเครื่องมือจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไร และว่ามีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือไม่
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AIOps ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือ AIOps 10 อันดับที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ที่คุณมีพารามิเตอร์การประเมินพร้อมแล้ว ลองดูรายการสั้น ๆ ของเครื่องมือ AIOps ชั้นนำเหล่านี้ ทุกเครื่องมือสามารถปรับปรุงความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมปฏิบัติการด้านไอทีของคุณได้
1. คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดการทุกการดำเนินงานในที่ทำงาน (รวมถึงสำหรับทีม IT ของคุณ) กระบวนการทางธุรกิจ และระบบต่างๆ ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
เครื่องมือ AI ของ ClickUp,ClickUp Brain, คือระบบเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่อความรู้, เอกสาร, งาน, และบุคลากรของบริษัทคุณกับ AI
ClickUp Brain's AI Knowledge Manager เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยลดความจำเป็นในการค้นหาข้อมูล ถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานของคุณได้ทุกที่ใน ClickUp และรับคำตอบที่ละเอียดภายในไม่กี่วินาที
ด้วย ClickUp Brain's AI Project Manager คุณสามารถ อัตโนมัติงาน IT ที่ทำเป็นประจำ ได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่สำคัญต่อภารกิจ ติดตามความคืบหน้าของทีมกำหนดการไหลของข้อมูล และ สร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์—ทุกสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp กับแพลตฟอร์ม AI Ops อื่น ๆ เช่น New Relic, Datadog, Prometheus เป็นต้น คุณสามารถจัดการ ระบบติดตามเหตุการณ์, การตรวจสอบ, และการตอบสนองทั้งหมดของคุณได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บหลายสิบอีกต่อไป!
เพื่อการดำเนินงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและระบุช่องว่างในกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ หากคุณรู้สึกหนักใจกับการวางแผนและดำเนินโครงการระดับองค์กรที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ อย่าเพิ่งกังวลไป!
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp ที่พร้อมใช้งานนี้ มันทำให้กระบวนการรวบรวมและจัดโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่าย มันเชี่ยวชาญในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแสดงข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบภาพ
เมื่อคุณได้ระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ IT ของคุณแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องตัดสินใจที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโครงสร้างพื้นฐาน IT ของคุณในอนาคต
เทมเพลตกรอบการตัดสินใจของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์ในการช่วยคุณประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างเป็นกลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้คำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเองเพื่อสร้างรายงาน, สรุปโครงการ, ข้อสรุปจากการประชุม, และอื่น ๆ ด้วย AI Writer สำหรับการทำงานของ ClickUp Brain
- สร้างข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติของ ClickUp Brain เพื่อเร่งและปรับปรุงการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
- ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำ AIที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบทบาทมากกว่า 100 บทบาท เพื่อช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
- ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติในตัว หรือสร้างระบบของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับแพลตฟอร์ม IT Ops ที่คุณชื่นชอบทั้งหมด เครื่องมือตรวจสอบที่มีอยู่ และแอปที่มีประโยชน์ เช่น Zapier, Make และ Webhooks ผ่านการผสานรวมใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ ClickUp มีให้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. สปลังก์
Splunk เป็นโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในระบบที่หลากหลาย สามารถใช้ระบุปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ Splunk ยังช่วยให้การสร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ
Splunk IT Service Intelligence (ITSI) ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม IT ประสิทธิภาพ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของคุณ
ด้วย Splunk คุณจะได้รับแพลตฟอร์มความปลอดภัยและการสังเกตการณ์แบบรวมศูนย์เพื่อรักษาความยืดหยุ่นระดับองค์กรของคุณให้คงอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Splunk
- ป้องกันปัญหาใหญ่ล่วงหน้าโดยการตรวจจับและแก้ไขภัยคุกคามสำคัญก่อนที่มันจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- อย่าประนีประนอมกับบริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของคุณ ด้วยการกู้คืนภายในไม่กี่นาที เพื่อให้ทีมของคุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์ที่ไร้ปัญหา
- รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างจังหวะการตอบสนองที่รัดกุมและเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
- ผสานการทำงานกับ ClickUp เพื่อนำข้อมูลการดำเนินงานด้านไอทีทั้งหมดของคุณเข้าสู่แพลตฟอร์มการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ Splunk
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อปริมาณข้อมูลสูง
- คุณสมบัติการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง
ราคา Splunk
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Splunk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (220+ รีวิว)
3. BigPanda
BigPanda เป็นแพลตฟอร์ม AIOps ที่ใช้ AI ในการเชื่อมโยงและจัดลำดับความสำคัญของแจ้งเตือน, อัตโนมัติการจัดการเหตุการณ์, และปรับปรุงการดำเนินงานของ IT ให้รวดเร็วขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น
สิ่งที่ทำให้ Big Panda แตกต่างคือการใช้ AIOps ในการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เช่น Icinga, ThousandEyes, Prometheus เป็นต้น ช่วยให้ทีมไอทีมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญและลดความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น
นี่มีประโยชน์มากในการลดเสียงรบกวนและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ BigPanda
- รับเหตุการณ์ที่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีก่อนที่จะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ BigPanda รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ ที่เข้ามาและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
- เร่งกระบวนการแก้ไขปัญหาของคุณ BigPanda สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow เป็นต้น เพื่อช่วยในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อให้ผู้นำของคุณทราบถึงการพัฒนาของกระบวนการ IT ที่กำลังถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ BigPanda
- เวลาการสนับสนุนและการตอบสนองต้องปรับปรุง
- ผู้ใช้ประสบกับความช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ BigPanda
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BigPanda
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. ไดนาเทรซ
DynaTrace เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันและการสังเกตการณ์ที่มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน Dynatrace ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการระบุและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในจุดแข็งของ Dynatrace คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน สุขภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ จากนั้นใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงโดยอัตโนมัติ
DynaTrace รองรับเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟ, ผสานการทำงานกับกระบวนการ DevOps, และมีคุณสมบัติการตรวจสอบความปลอดภัยและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมวิศวกรรมของคุณปรับปรุงคุณภาพโค้ด, เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม, และทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DynaTrace
- ปรับการดำเนินงานด้านไอทีของคุณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยเชื่อมโยงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันกับตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ
- รับประโยชน์จากการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ DynaTrace เพื่อปรับปรุงการสังเกตการณ์และการระบุปัญหาในกรณีที่มีบริบทซับซ้อน
- ใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยเสมือนที่ช่วยค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างชาญฉลาด
- เชื่อมต่อข้อมูล Dynatrace ทั้งหมดของคุณกับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณใน ClickUp ผ่านการผสานการทำงานที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ DynaTrace
- การติดตั้งและกำหนดค่าระบบนั้นใช้เวลานานและซับซ้อน
- UX ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติและสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ DynaTrace
- การตรวจสอบประสบการณ์ดิจิทัล: ราคาต่อชั่วโมง
- การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: การคิดราคาเป็นรายชั่วโมง
- การตรวจสอบแบบครบวงจร: ราคาต่อชั่วโมง
คะแนนและรีวิวของ DynaTrace
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. PagerDuty
PagerDuty เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรตอบสนองและแก้ไขปัญหาสำคัญในการดำเนินงานดิจิทัลของพวกเขา
แพลตฟอร์มนี้เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับการดำเนินงานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ โดยรวบรวมสัญญาณจากเครื่องมือติดตาม แอปพลิเคชัน และระบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
PagerDuty ยังให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อช่วยให้องค์กรเรียนรู้จากเหตุการณ์ ระบุรูปแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty
- ทำให้กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจจับ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขเหตุการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือในสถานการณ์ที่สำคัญ
- เพิ่มเวลาการตอบสนองโดยให้ความยืดหยุ่นแก่ทีมของคุณในการรับทราบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของแอปมือถือ PagerDuty
- รวมการดำเนินงานด้านไอที การจัดการเหตุการณ์ และการจัดการงานประจำวันทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยใช้ประโยชน์จากการผสานรวมของ PagerDuty กับ ClickUp
ข้อจำกัดของ PagerDuty
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ครั้งแรก
- ความสามารถในการรายงานสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ PagerDuty
- ฟรี สูงสุด 5 ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การดำเนินงานดิจิทัล: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PagerDuty
- G2: 4. 5/5 (840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
6. AppDynamics
AppDynamics โดย Cisco ช่วยให้ทีมไอทีเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ ในฐานะแพลตฟอร์ม AIOps AppDynamics ใช้ AI/ML เพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านไอทีต่างๆ เป็นอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มนี้ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับความผิดปกติ ทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
ความสามารถของ AIOps ของ AppDynamics ช่วยส่งเสริมการจัดการการดำเนินงาน IT ที่มีประสิทธิภาพและเชิงรุก โดยมอบระบบอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกในสภาพแวดล้อม IT สมัยใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppDynamics
- เปิดใช้งานไดนามิกในระดับโค้ด ช่วยให้ผู้พัฒนาของคุณสามารถตรวจจับคอขวดและปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการติดตามผู้ใช้ปลายทางของ AppDynamics เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ รายละเอียดเซสชั่น และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานและทีมต่างๆ ด้วยการตั้งค่าแดชบอร์ดรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งตอบสนองความต้องการในการติดตามประสิทธิภาพที่หลากหลาย
- ติดตามและตรวจสอบธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
ข้อจำกัดของ AppDynamics
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่ามีความซับซ้อนและใช้เวลานาน
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับความสามารถของแพลตฟอร์ม
ราคาของ AppDynamics
- ฉบับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- พรีเมียมเอดิชั่น: $33/เดือน ต่อคอร์ CPU
- รุ่นองค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือน ต่อคอร์ CPU
- Enterprise Edition สำหรับโซลูชัน SAP: $95/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
คะแนนและรีวิวของ AppDynamics
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 370+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Moogsoft
Moogsoft เป็นเครื่องมือ AIOps ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับ การจัดการ และการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ด้านไอที แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จาก AI/ML เพื่อตรวจจับและเชื่อมโยงเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมไอทีที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ
Moogsoft มุ่งมั่นที่จะรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลเหตุการณ์ด้วยการลดสัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันในกระบวนการจัดการเหตุการณ์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Moogsoft
- ระบุความเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมปกติในระบบไอทีด้วยความสามารถในการตรวจจับความผิดปกติ
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ ML เพื่อค้นหาแบบแผนและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
- ทำให้กระบวนการจัดการเหตุการณ์ของคุณเป็นอัตโนมัติและคืนเวลาให้กับทีม IT ของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่า
ข้อจำกัดของ Moogsoft
- ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในแง่ของรีวิวและคะแนน
- ความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องสามารถทำได้ดีขึ้น
ราคาของ Moogsoft
- ราคาตามความต้องการ
Moogsoft ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
8. LogicMonitor
LogicMonitor เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบและสังเกตการณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือช่วยให้องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและสถานะของระบบไอทีทั้งหมด รวมถึงเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และทรัพยากรบนคลาวด์
แพลตฟอร์มนี้ให้การแจ้งเตือนเชิงรุก แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อช่วยให้ทีมไอทีระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด ลดเวลาหยุดทำงาน และสนับสนุนความน่าเชื่อถือโดยรวมของไอที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicMonitor
- ได้รับประโยชน์จากการค้นหาอัตโนมัติและเทมเพลตการตรวจสอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การPLOYMENT และการจัดการการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายง่ายขึ้น
- ลดค่า MTTR หรือ 'เวลาเฉลี่ยในการกู้คืน' ของคุณให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการรับประกันการเชื่อมต่อและการมองเห็นแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งระบบ IT
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันอย่างเข้มงวด
ข้อจำกัดของ LogicMonitor
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ LogicMonitor
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LogicMonitor
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
9. Datadog
Datadog เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงคาดการณ์บนระบบคลาวด์ที่ให้การมองเห็นอย่างครอบคลุมในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที แอปพลิเคชัน บันทึก และอื่นๆ ขององค์กร
เครื่องมือนี้ช่วยองค์กรในการขับเคลื่อนโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
จุดเด่นหลักของ Datadog อยู่ที่ความสามารถในการมอบการมองเห็นแบบครบวงจรตลอดทั้งเทคโนโลยีสแต็ก ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบและแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Datadog
- จัดการข้อกำหนดการตรวจสอบแม้ในขณะที่ระบบ IT ของคุณขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น Datadog ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงของ Datadog เพื่อตรวจจับความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
- ระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพและรับรองประสบการณ์การใช้งานที่ดีของผู้ใช้ด้วยความช่วยเหลือจากความสามารถในการตรวจสอบแบบสังเคราะห์ของ Datadog
- ผสานการสังเกตการณ์เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณโดยการเชื่อมต่อ Datadog กับ ClickUp
ข้อจำกัดของ Datadog
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมดอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นใช้งานได้ยาก
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมใหญ่และองค์กร
ราคาของ Datadog
- ฟรี สูงสุด 5 โฮสต์
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือนต่อโฮสต์
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $23/เดือน ต่อโฮสต์
คะแนนและรีวิวของ Datadog
- G2: 4. 3/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
10. เอดจ์ เดลต้า
Edge Delta ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ของคุณแบบเรียลไทม์ ตัดผ่านข้อมูลที่แยกส่วน สถาปัตยกรรมแบบกระจายช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูลในปริมาณใดก็ได้โดยไม่กระทบต่อต้นทุนหรือประสิทธิภาพ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Edge Delta คือการเน้นที่การประมวลผลแบบ edge computing และการประมวลผลข้อมูลการสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขอบเครือข่าย องค์กรสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและระบบของตน ทำให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
แนวทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีสถาปัตยกรรมแบบกระจายและผู้ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบเอดจ์
คุณสมบัติเด่นของ Edge Delta
- เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ไม่เหมือนใครในการประมวลผลข้อมูลในระดับตัวแทน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วในทุกข้อมูลของคุณ เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถรับข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลวัตถุได้ ทำให้สามารถปลดล็อกการจัดเก็บข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำได้
- กำหนดเส้นทางข้อมูลของคุณโดยไม่ผูกขาดกับผู้ขายไปยังปลายทางสตรีมมิ่งหนึ่งหรือหลายแห่ง
- จัดการระบบท่อของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยระบบการทำงานแบบชี้แล้วคลิกแทนไฟล์การตั้งค่าที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Edge Delta
- มีความท้าทายด้านความสามารถในการขยายขนาด
การกำหนดราคาแบบ Edge Delta
- มืออาชีพ: $0.20 ต่อ GB
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Edge Delta
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ทำให้กระบวนการ IT ของคุณเป็นอัตโนมัติและราบรื่นด้วย AIOps
โซลูชัน AIOps ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์มาสู่องค์กรของคุณได้ในที่สุด เครื่องมือ AIOps เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมไอทีสมัยใหม่ที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมไอทีในปัจจุบัน
เครื่องมือ AIOps ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน ปริมาณข้อมูลที่สูง และความต้องการในการตรวจจับปัญหาอย่างเชิงรุก
แพลตฟอร์ม AIOps ที่เหมาะสม เมื่อใช้ร่วมกับ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการ IT ของคุณเป็นอัตโนมัติและทันสมัยขึ้น ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน IT ของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในทุกระดับสมัครบัญชีClickUp ฟรีวันนี้!