10 อันดับทางเลือกของ Scrintal สำหรับการคิดเชื่อมโยงในปี 2025

ความคิดเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การจัดระเบียบให้เป็นสิ่งที่ใช้ได้? นั่นคือจุดที่งานจริงเริ่มต้นขึ้น
Scrintal ช่วยให้คุณจับความคิดได้ในรูปแบบภาพ เชื่อมโยงแนวคิด ลิงก์ และการวิจัยไว้ในแผนผังความคิดเดียว สำหรับผู้ใช้หลายคน นี่คือพื้นที่ที่ดีสำหรับการจดบันทึก การคิดออกเสียง และการจัดโครงสร้างความคิดดิบๆ
แต่เมื่อคุณก้าวข้ามการคิดและการวางแผนไปสู่การดำเนินการจริง Scrintal จะเริ่มรู้สึกจำกัด คุณสามารถจัดระเบียบสิ่งที่คุณคิดได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่กำลังสร้างต่อไป นั่นคือจุดที่นักคิดเชิงภาพหลายคนถึงทางตัน
เราได้รวบรวมทางเลือก 10 อันดับแรกของ Scrintal เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ผสมผสานการคิดเชิงภาพเข้ากับพลังการดำเนินการจริงClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
|คลิกอัพ
|แผนผังความคิด เอกสาร ปัญญาประดิษฐ์ กระดานไวท์บอร์ด
|เหมาะสำหรับบุคคล ทีม และองค์กรที่ต้องการการวางแผน การดำเนินการ และการทำงานร่วมกันอย่างครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เฮปตาเบส
|กระดานไวท์บอร์ดเชิงพื้นที่, การเชื่อมโยงการ์ดแบบ Zettelkasten, การทำแผนที่ความคิดแบบไม่เชิงเส้น
|เหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการที่ชอบการคิดเชิงพื้นที่และการจัดโครงสร้างความรู้เชิงลึก
|ทดลองใช้ฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|ออบซิเดียน
|บันทึกที่เน้นท้องถิ่นเป็นอันดับแรก, ลิงก์ย้อนกลับ, กราฟภาพ, ระบบนิเวศของปลั๊กอิน
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกและนักจดบันทึกมืออาชีพที่ต้องการควบคุมระบบ PKM ของตนเองอย่างสมบูรณ์
|ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|โนชั่น
|บล็อก, ฐานข้อมูล, วิกิ และหน้าเว็บสำหรับการทำงานร่วมกัน
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและทีมที่สร้างเอกสารร่วมกัน วิกิ และระบบโครงการแบบเบา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|มิลาโนต์
|บอร์ดอารมณ์, ภาพแบบลากและวาง, และการแชร์กับทีม
|เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบ นักการตลาด และผู้สร้างสรรค์ที่ทำงานด้วยภาพและระดมความคิดในรูปแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.50 ต่อเดือน
|Xmind
|เทมเพลต, โครงสร้างการจัดวาง, และตัวแก้ไขที่ปราศจากสิ่งรบกวน
|เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการสร้างแผนผังความคิดอย่างเป็นทางการสำหรับการศึกษาหรือการนำเสนอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ฟรีเพลน
|การสนับสนุนการเขียนสคริปต์, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, การแมปตามตรรกะ
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ทางเทคนิคที่ต้องการการปรับแต่งและการควบคุมอย่างลึกซึ้ง
|ฟรี 100% และโอเพนซอร์ส
|กิตมายด์
|แผนผังงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการส่งออกอย่างรวดเร็ว
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลและฟรีแลนซ์ที่ต้องการการวางแผนภาพที่รวดเร็วและทำงานร่วมกันได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
|Logseq
|การร่างเค้าโครง, ลิงก์ย้อนกลับ, มุมมองกราฟ, การค้นหาข้อมูลงาน
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่เน้นการเขียนบันทึกและผู้ที่ชื่นชอบ PKM ที่ต้องการการจดบันทึกแบบมีโครงสร้างพร้อมการสนับสนุนจาก AI
|ราคาตามความต้องการ
|โน้ต
|อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบเรียบง่าย, การ์ดบันทึกแบบภาพ, การจัดวางแบบลากและวาง
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีสไตล์เรียบง่ายและผู้ใช้คนเดียวที่ต้องการบันทึกโน้ตด้วยภาพที่สะอาดและน้ำหนักเบา
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99 ชำระครั้งเดียว
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Scrintal?
Scrintal มุ่งเน้นการจัดระเบียบความคิดในรูปแบบภาพ แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าไม่เพียงพอเมื่อกระบวนการทำงานของพวกเขาต้องการมากกว่าแผนผังความคิดแบบเดี่ยว
หากคุณรู้สึกว่าการวางแผนโครงการที่จำกัด การขาดการเชื่อมต่อ หรือกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นอุปสรรคต่อคุณ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Scrintal ไม่เพียงแต่สวยงาม แต่ยังช่วยให้คุณคิด วางแผน และดำเนินการได้ทั้งหมดในที่เดียว
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- การสร้างแผนผังความคิดเพื่อการปฏิบัติ: ไม่ใช่แค่การบันทึกความคิด แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงความคิดกับงาน กำหนดเวลา หรือเอกสาร
- การสนับสนุน AI สำหรับการคิดที่รวดเร็วขึ้น: ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ โครงสร้างอัตโนมัติ หรือการสร้างเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังสำรวจเครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับการทำแผนผังความคิดเพื่อเร่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์
- ไวท์บอร์ดพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว: แก้ไขแบบเรียลไทม์, แผ่นงานสำหรับผู้ใช้หลายคน, และการเชื่อมต่อที่รองรับการวางแผนข้ามสายงาน
- การจัดการเอกสารและความรู้ส่วนบุคคลที่สามารถขยายได้: ก้าวไปไกลกว่าการจดบันทึกพื้นฐานด้วยเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณ
- การจัดการงานและโครงการในตัว: วางแผน, มอบหมาย, และติดตามงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
🧠 เกร็ดความรู้: เลโอนาร์โด ดา วินชี ใช้แผนภาพร่างเพื่อจัดระเบียบความคิดของเขา หลายศตวรรษก่อนที่ "การคิดแบบแผนผังความคิด" จะมีชื่อเรียกเสียอีก
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุด
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Scrintal
ไม่ว่าคุณต้องการความชัดเจนทางสายตา การวางแผนที่รวดเร็วขึ้น หรือการดำเนินงานที่ราบรื่น ทางเลือกของ Scrintal เหล่านี้มอบมากกว่าการจับภาพความคิด—พวกเขาช่วยคุณจัดระเบียบ สร้าง และขับเคลื่อนงานของคุณไปข้างหน้าโดยไม่มีอุปสรรค
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงาน บันทึก และโครงการ พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ)
ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่คิดเป็นภาพแต่ต้องการผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแนวคิด การวิจัย หรือการประสานงานทีม ClickUp รวมบันทึก แผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด และงานต่างๆ ไว้ในที่เดียว—เพื่อให้คุณหยุดการเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ และเริ่มทำงานได้อย่างราบรื่น
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากเครื่องมือแผนผังความคิดแบบดั้งเดิมคือความสามารถในการเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของกระบวนการคิดของคุณเข้ากับงานจริง
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการร่างความคิดของคุณออกมาเป็นภาพ จากนั้นขยายรายละเอียดในเอกสาร มอบหมายขั้นตอนถัดไปเป็นงาน และจัดการทุกอย่างโดยใช้ไทม์ไลน์และบอร์ด—ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน
วางแผนด้วยภาพด้วย ClickUp Mind Maps
แผนผังความคิดของ ClickUpไม่ใช่แค่ผืนผ้าใบเปล่าสำหรับการระดมความคิดเท่านั้น—แต่ยังเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยความคิดง่าย ๆ สร้างสาขาที่เกี่ยวข้องออกไป และจากนั้นเปลี่ยนโหนดใด ๆ ให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้แค่บันทึกความคิด—คุณกำลังสร้างแรงผลักดันในทุก ๆ ขั้นตอน นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน:
ต่างจากเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่แยกแผนผังความคิดของคุณออกจากกัน ClickUp จะเชื่อมโยงทุกอย่างไว้ด้วยกัน คุณสามารถสร้างแผนผังได้สองประเภท:
- แผนที่ตามงาน: ดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ของคุณและช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างของโครงการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
- แผนที่ว่างเปล่า: ใช้สำหรับการสร้างแนวคิดแบบอิสระ การวางแผนการวิจัย หรือการเชื่อมโยงแนวคิด
แต่ละองค์ประกอบสามารถมีแท็ก ความสัมพันธ์ หรือไฟล์แนบได้ มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่น
📖 อ่านเพิ่มเติม:แผนผังแนวคิด vs. แผนผังความคิด: ต่างกันอย่างไร?
ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น ด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainนำ AI มาสู่กระบวนการจดบันทึก การวางแผน และการทำแผนผังความคิดของคุณโดยตรง โดยไม่รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก มันสามารถสรุปเอกสารของคุณ สร้างไอเดียตามงานของคุณ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุมหรือแผนผังความคิด
สำหรับผู้คิดแบบภาพ นี่หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือพึ่งพาคำแนะนำทั่วไป ไม่ว่าคุณจะทำงานผ่านไวท์บอร์ดที่ยุ่งเหยิงหรือร่างเอกสารวิจัย ClickUp Brain เข้าใจบริบทและช่วยให้คุณก้าวหน้าได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณติดขัดหรือมีเวลาจำกัด
ที่ดีที่สุดคือ ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกทำงานร่วมกับโมเดล AI ภายนอกหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ! 🚀 ลืมการใช้เครื่องมือ AI หลายตัวและการสร้างบริบทข้ามเครื่องมือทั้งหมดไปได้เลย ตอนนี้คุณสามารถเลิกใช้ AI ที่กระจัดกระจายและทำทุกอย่างได้ด้วย ClickUp!
เขียน ปรับปรุง และทำให้แนวคิดของคุณเป็นจริงใน ClickUp Docs
ClickUp Docsให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องมือจดบันทึก แต่ทำงานเหมือนโปรแกรมประมวลผลคำและพื้นที่ทำงานแบบไดนามิก คุณสามารถสร้าง จัดรูปแบบ และแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ แทรกเช็กลิสต์ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงภายในเอกสาร
สำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องใช้ภาพและงานวิจัยเป็นหลัก สิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างมาก คุณสามารถร่างแนวคิดใหม่ ใส่ภาพหน้าจอจากไวท์บอร์ด แท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็น และเปลี่ยนย่อหน้าใด ๆ ให้เป็นงานที่ต้องทำ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเดิม
เอกสารยังรองรับคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (slash commands), ลิงก์ย้อนกลับ (backlinks), และโฟลเดอร์ซ้อน (nested folders) ทำให้การจัดระเบียบความรู้ข้ามโปรเจ็กต์เป็นเรื่องง่าย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างชุดคำสั่งภายในเอกสาร ClickUp เพื่อใช้ซ้ำในหลายโครงการ
ตัวอย่างต่อไปนี้:
- สร้างหัวข้อข่าวสามข้อจากเอกสารวิจัยนี้
- สรุปแผนผังความคิดนี้ให้เหลือสามลำดับความสำคัญหลักสำหรับสัปดาห์หน้า
- เปลี่ยนการระดมความคิดบนไวท์บอร์ดนี้ให้เป็นสรุปโครงการโดยใช้หัวข้อแบบย่อ
เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำด้วยงาน, ไทม์ไลน์ และไวท์บอร์ด
ClickUp Whiteboardsไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณมองเห็นไอเดียได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณลงมือทำตามไอเดียเหล่านั้นได้ด้วย ทุกไวท์บอร์ด เอกสาร และแผนผังความคิดจะเชื่อมต่อกับระบบจัดการงานอย่างครบถ้วน ทำให้ไม่มีสิ่งใดติดค้างอยู่ในขั้นตอนการวางแผน
คุณสามารถลากโน้ตติดจากไวท์บอร์ดไปยังรายการงานของคุณได้ กำหนดเส้นตาย เพิ่มการพึ่งพา และติดตามทั้งหมดในปฏิทินหรือไทม์ไลน์แบบแกนต์ สิ่งนี้สร้างการไหลที่ราบรื่นจากแนวคิดสู่การเสร็จสมบูรณ์สำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อนหรือผู้ใช้เดี่ยวที่สร้างสรรค์
🧠 เกร็ดความรู้:แนวคิดดั้งเดิมของแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 และถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการการต่อเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1—เป็นหลักฐานว่า การวางแผนแบบภาพช่วยให้การดำเนินงานที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแผนผังความคิดตามงานหรือแบบว่างเปล่าเพื่อแสดงแนวคิดและกระบวนการทำงาน
- เชื่อมโยงการระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดไปยังกระดานสปรินต์หรือเอกสารโดยตรง
- มอบหมายความคิดเห็นในเอกสารเพื่อเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้
- ดูโครงสร้างการวางแผนทั้งหมดของคุณบนไทม์ไลน์แบบลากและวาง
- สร้างแม่แบบเอกสารสำหรับการวิจัยหรือรูปแบบเนื้อหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้ทริกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับการบันทึกแนวคิด
- กรองบันทึกและงานตามแท็ก เช่น 'แรงบันดาลใจ', 'ความสำคัญ', หรือ 'ต้องการวิจัย'
- สลับระหว่างมุมมองส่วนตัวและมุมมองทีมเพื่อจัดการงานเดี่ยวและงานร่วมกัน
- ค้นหาเอกสาร, งาน, แผนผังความคิด, และความคิดเห็นทั้งหมดได้จากที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาอินเทอร์เฟซแบบมินิมอล
- อาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะกับการทำงานสร้างสรรค์ที่เฉพาะเจาะจง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ตามที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้ว่า:
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงการจัดการงาน การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง แผนผังความคิด วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับความต้องการด้านการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงการจัดการงาน การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง แผนผังความคิด วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับความต้องการด้านการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ
📮 ClickUp Insight:11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น?
นี่คือจุดที่คุณต้องการกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
2. Heptabase (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดเชื่อมโยงด้วยกระดานไวท์บอร์ดเชิงพื้นที่)
Heptabase ถูกออกแบบมาสำหรับนักคิดที่ต้องการมากกว่าแค่บันทึกดิจิทัล—สภาพแวดล้อมความรู้เชิงภาพ อินเทอร์เฟซกระดานไวท์บอร์ดเชิงพื้นที่ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มการ์ด วาดความสัมพันธ์ และซูมเข้าไปในกลุ่มความคิดต่างๆ ได้เหมือนกับที่คุณทำบนผนังจริงที่เต็มไปด้วยโน้ตติดผนัง
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย นักการศึกษา และผู้เรียนรู้ด้วยภาพที่ฝึกฝนเทคนิคอย่าง Zettelkasten หรือการทำแผนผังความคิด คุณไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่ในโฟลเดอร์หรือไทม์ไลน์—เพียงแค่พื้นที่ว่างให้สำรวจว่าความคิดของคุณพัฒนาไปอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Heptabase
- สร้างการ์ดที่สามารถเชื่อมโยงได้และจัดกลุ่มเป็นกลุ่มบนกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- ติดแท็กและจัดกลุ่มความคิดที่คล้ายกันโดยไม่ต้องใช้โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ตายตัว
- ไฮไลต์ข้อความและแสดงข้อสังเกตที่พบในบัตรงานวิจัยหลายใบ
- ส่งออกหรือจัดโครงสร้างบอร์ดของคุณโดยใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซ้ำกันได้
ข้อจำกัดของเฮปตาเบส
- ความสามารถในการจัดการงานหรือดำเนินโครงการที่จำกัด
- ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับเครื่องมือจดบันทึกแบบเชิงเส้นอาจรู้สึกว่า UI ไม่คุ้นเคย
ราคาของ Heptabase
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนรายเดือน: $11.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Heptabase
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Heptabase
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบปริมาณข้อมูลที่ผ้าใบของพวกเขาสามารถบรรจุได้
ฉันชอบปริมาณข้อมูลที่ผ้าใบของพวกเขาสามารถบรรจุได้
คุณรู้หรือไม่? ในปี 1974 โทนี่ บูซาน นักการศึกษาและบุคคลโทรทัศน์ชาวอังกฤษ ได้แนะนำแนวคิดของการทำแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในรายการ "Use Your Head" ของ BBC เขาได้นำเสนอแผนภาพที่มีสีสันคล้ายต้นไม้ โดยมีคำต่างๆ แผ่ขยายออกจากแนวคิดหลัก และตั้งชื่อแนวคิดนี้ว่า "แผนที่ความคิด" (Mind Map) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้และความเข้าใจอย่างแพร่หลายของแผนที่ความคิดในฐานะเครื่องมือสำหรับการคิดเชิงภาพและการจัดระเบียบ
3. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก Markdown ที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกลับ)
Obsidian ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมบันทึกของตนเองอย่างเต็มที่—ไม่มีระบบคลาวด์, การซิงค์บังคับ, หรือการผูกมัดกับแพลตฟอร์มใด ทุกสิ่งที่คุณสร้างจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบไฟล์ Markdown แบบข้อความธรรมดา ให้ความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่นโดยที่ไม่สูญเสียโครงสร้าง
จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่การคิดแบบเชื่อมโยงเครือข่าย ด้วยการใช้แบ็คลิงก์และมุมมองแบบกราฟ คุณสามารถเห็นได้ว่าความคิดของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไรในบันทึกต่างๆ สิ่งนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเขียน นักวิจัย และนักคิดที่มองหา การสร้างแผนผังความคิดและการจดบันทึกที่พัฒนาไปพร้อมกับงานของพวกเขาตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ออกแบบเอกสารแบบออฟไลน์ก่อนโดยไม่พึ่งพาการเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ติดตามเครือข่ายความคิดของคุณด้วยแบ็คลิงก์ที่ทรงพลังและกราฟภาพ
- ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยใช้ปลั๊กอินสำหรับการจัดการงาน ธีม และการทำงานอัตโนมัติ
- บันทึกอย่างสม่ำเสมอด้วยบันทึกประจำวันและเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือการแชร์ข้อมูลสำหรับทีมในตัว
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับมาร์กดาวน์หรือการคิดแบบเครือข่าย
ราคาของโอปอล
- ฟรีไม่มีขีดจำกัด
- ซิงค์ (ส่วนเสริม): $5/ผู้ใช้, เดือน
- เผยแพร่ (ส่วนเสริม): $10/เว็บไซต์, ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian ว่าอย่างไร
ฉันชอบที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมได้เมื่อต้องจัดระเบียบโน้ตของตัวเอง และด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกเหมือนมีสมองที่สองของตัวเอง
ฉันชอบที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมได้เมื่อต้องจัดระเบียบโน้ตของฉัน และด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกเหมือนมีสมองที่สองของตัวเอง
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานเอกสาร วิกิ และการวางแผนโครงการ)
Notion ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ—ตั้งแต่บันทึกง่ายๆ ไปจนถึงฐานความรู้ที่สมบูรณ์ ระบบบล็อกแบบโมดูลาร์ช่วยให้คุณสามารถผสมผสานข้อความ ฐานข้อมูล การฝังเนื้อหา และรายการตรวจสอบ เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างสูงและขยายได้ตามความต้องการของคุณ
มันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการเดี่ยวและทีมที่ต้องการเปลี่ยนบันทึกที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิกิสำหรับทีมหรือจัดการโครงการต่างๆ ในสายงานเนื้อหา Notion สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกับเครื่องมือที่มีเทมเพลตกระบวนการทำงานพร้อมใช้งานเพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ฐานข้อมูลเพื่อจัดเรียง, คัดกรอง, และเชื่อมต่อบันทึกและโครงการที่เกี่ยวข้อง
- สร้างหน้าเว็บที่มีชีวิตชีวาด้วยการฝัง, ตัวสลับ, ปฏิทิน, และบอร์ดคัมบัง
- แชร์หน้าเพจกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้าเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งเทมเพลตสำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดซ้ำ เช่น การวางแผนเนื้อหาหรือการวิจัย
ข้อจำกัดของ Notion
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีจำกัดและอาจไม่น่าเชื่อถือ
- ไม่มีฟีเจอร์การสร้างแผนผังความคิดหรือกระดานไวท์บอร์ดในตัว
ราคาของ Notion
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Notion คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ สร้างเอกสาร สร้างแดชบอร์ด หรือแม้แต่จดบันทึก Notion ก็ช่วยให้ฉันออกแบบหน้าและฐานข้อมูลแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Notion คือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การสร้างเอกสาร การสร้างแดชบอร์ด หรือการจดบันทึก Notion ช่วยให้ฉันออกแบบหน้าและฐานข้อมูลที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
5. Milanote (เหมาะที่สุดสำหรับนักคิดเชิงภาพและการวางแผนแบบมู้ดบอร์ด)
Milanote เป็นเหมือนกระดานปักหมุดดิจิทัลสำหรับคนสร้างสรรค์ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณจัดเรียงบันทึก รูปภาพ ลิงก์ และรายการตรวจสอบได้ตามต้องการ—ไม่มีตารางหรือบล็อกข้อความที่ตายตัว เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมองเห็นภาพรวมทั้งหมดในคราวเดียว
มันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ดีไซเนอร์, นักการตลาด, และนักเขียนที่ต้องการคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ, สร้างสตอรี่บอร์ด, หรือสร้างแผนเนื้อหาอย่างเป็นภาพ.
และหากคุณต้องการโครงสร้างเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้นการมีแม่แบบการระดมความคิดที่ยืดหยุ่นควบคู่กับ Milanote จะช่วยนำทางการสร้างสรรค์ของคุณโดยไม่จำกัดความคิดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Milanote
- วางแผนมู้ดบอร์ด แคมเปญ หรือบรีฟสร้างสรรค์ด้วยบอร์ดแบบอิสระ
- เพิ่มและจัดเรียงองค์ประกอบภาพ รายการสิ่งที่ต้องทำ และบันทึกข้อความในพื้นที่เดียว
- กระดานแชร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้า
- จัดระเบียบแนวคิดแบบเป็นชั้นโดยใช้คอลัมน์และการ์ดที่มีรหัสสี
ข้อจำกัดของ Milanote
- ไม่มีปฏิทิน, การติดตามงาน, หรือมุมมองโครงการแบบดั้งเดิม
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัดเฉพาะผู้ใช้แผน Pro เท่านั้น
ราคาของ Milanote
- แผนฟรี
- แผนจ่ายตามจำนวนผู้ใช้: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
- อัปเกรดแผนทีมของคุณ: $49/เดือน สำหรับสูงสุด 10 คน
คะแนนและรีวิว Milanote
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Milanote ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันได้ใช้ Milanote มาหลายเดือนแล้ว และนี่คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงการจดบันทึกและการทำงานร่วมกับทีม มันกลายเป็นส่วนสำคัญในภารกิจประจำวัน การวางแผน และการทำแผนผังกระบวนการของฉัน เพื่อให้มั่นใจว่าฉันสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง
ฉันได้ใช้ Milanote มาหลายเดือนแล้ว และนี่คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงการจดบันทึกและการทำงานร่วมกับทีม มันกลายเป็นส่วนสำคัญในภารกิจประจำวัน การวางแผน และการทำแผนภาพกระบวนการของฉัน เพื่อให้แน่ใจว่าฉันสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนภาพสำหรับทุกประเภทของโครงการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เบื่อกับการจดบันทึกในระหว่างการประชุมหรือไม่? ให้ClickUp AI Notetakerทำแทนคุณ! มันเข้าร่วมการโทรของคุณ จับประเด็นสำคัญ และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นสรุปที่จัดระเบียบและสามารถนำไปปฏิบัติได้—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
6. Xmind (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดที่มีโครงสร้างพร้อมเทมเพลต)
Xmind เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการแผนผังความคิด (Mind Mapping) ที่รู้จักกันดีในด้านภาพที่สะอาดตาและตรรกะที่เป็นระบบ เหมาะสำหรับมืออาชีพและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสร้างแผนผังที่เป็นทางการและพร้อมสำหรับการนำเสนอ มากกว่าการใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบอิสระ
เครื่องมือนี้มีการจัดวางแผนที่หลากหลาย—ตั้งแต่แผนภาพกระดูกปลาไปจนถึงแผนภาพเมทริกซ์—และรองรับการจัดรูปแบบขั้นสูง เช่น กล่องขอบเขตและเส้นความสัมพันธ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแผนผังที่มีระเบียบและลำดับชั้นมากกว่าแผนผังที่ดูสร้างสรรค์และยืดยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind
- เริ่มต้นการระดมความคิดอย่างมีโครงสร้างด้วยแม่แบบแผนผังความคิดสำเร็จรูปมากมาย
- เลือกจากรูปแบบต้นไม้, ก้างปลา, และเมทริกซ์เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การคิดของคุณ
- โฟกัสได้ดีขึ้นด้วยโหมด ZEN สำหรับการแก้ไขที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
- เข้าถึงแผนผังความคิดของคุณได้ทุกที่ด้วยการรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มบนมือถือและแท็บเล็ต
ข้อจำกัดของ Xmind
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการงานหรือการวางแผนโครงการที่ลึกซึ้ง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบจำกัดสำหรับกระบวนการทำงานของทีม
ราคาของ Xmind
- แผนฟรี
- แผนโปร: $10/เดือน
- แผนพรีเมียม: $15/เดือน
- แผนธุรกิจ: $18/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Xmind
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Xmind ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันพบว่ามันใช้งานง่ายมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใช้ XMind มันเรียบง่ายมากและไม่มีความสับสนเมื่อต้องแสดงหัวข้อหลักและสาขาเสริม
ฉันพบว่ามันใช้งานง่ายมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใช้ XMind มันเรียบง่ายมากและไม่มีความสับสนเมื่อต้องแสดงหัวข้อหลักและสาขาย่อย
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Xmind สำหรับการสร้างแผนผังความคิด
7. Freeplane (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้งานขั้นสูงที่ต้องการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของแผนผังความคิด)
Freeplane ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมแผนผังความคิดของตนเองได้อย่างสมบูรณ์—ตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงการเขียนสคริปต์ เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ใช้งานฟรี และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักคิดเชิงเทคนิคที่ไม่ต้องการอินเทอร์เฟซที่สวยงาม แต่ต้องการพลังและความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง
คุณสามารถสร้างสาขาเงื่อนไข, ทำให้พฤติกรรมของแผนที่อัตโนมัติ, และใช้สคริปต์เพื่อขยายคุณสมบัติได้. มันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่สวยที่สุด, แต่หากคุณกำลังทำแผนที่ระบบ, ต้นไม้ตรรกะ,หรือตัวอย่างแผนที่ความคิดที่ต้องการความซับซ้อนอย่างจริงจัง, Freeplane ก็สามารถทำได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freeplane
- เพิ่มสคริปต์และเงื่อนไขให้กับโหนดสำหรับแผนที่เชิงโต้ตอบ
- ใช้คีย์ลัดเพื่อสร้างแผนที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งองค์ประกอบภาพด้วยไอคอน สี และตัวเชื่อมต่อ
- ส่งออกแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง HTML และ XML
ข้อจำกัดของ Freeplane
- อินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ในตัว
ราคาของฟรีเพลน
- ฟรี 100% และโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว Freeplane
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การคิดแบบแผนผังความคิดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการจดจำ! จากการศึกษาที่วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้แผนผังความคิดในนักศึกษาแพทย์จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยควีนแมรีแห่งลอนดอน พบว่าการใช้แผนผังความคิดช่วยเพิ่มการจดจำได้ถึง 10-15%
8. GitMind (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดออนไลน์อย่างรวดเร็วและแผนผังงาน)
GitMind เป็นเครื่องมือเบาราบรุ่นที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการสร้างแผนผังความคิดและแผนภาพอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการพื้นที่ร่วมกันเพื่อร่างแนวคิด สร้างแผนผังงาน หรือวางแผนโครงสร้างโครงการอย่างรวดเร็ว
ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ความสามารถของ AI, การบันทึกอัตโนมัติบนคลาวด์, และการส่งออกเพียงคลิกเดียว, GitMind เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานข้ามเขตเวลา หรือใครก็ตามที่ต้องการทดสอบเทคนิคการระดมความคิดใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ไร้ความยุ่งยาก
คุณสมบัติเด่นของ GitMind
- ใช้เทมเพลตฟรีมากมายสำหรับแผนผังความคิด แผนผังขั้นตอน และแผนผังองค์กร
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
- ส่งออกแผนภาพเป็น PDF, PNG หรือ TXT ได้เพียงคลิกเดียว
- ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการบันทึกอัตโนมัติบนคลาวด์และการซิงค์ข้ามอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ GitMind
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือระดับมืออาชีพ
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ GitMind
- แผนฟรี
- แผนโปร: $19/เดือน
- แผนอัลตร้า: $39/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GitMind
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Logseq (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบมีโครงสร้างและการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่เน้นงาน)
Logseq ผสานการเขียนโครงร่าง การเชื่อมโยงย้อนกลับ และการบันทึกประจำวันเข้าด้วยกันเป็นระบบความรู้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่คิดเป็นข้อ ๆ มากกว่าการเขียนบันทึกยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนบันทึกประจำวัน การติดตามโครงการ และการสร้างบันทึกความคิดที่เชื่อมโยงถึงกัน
มุมมองกราฟช่วยให้คุณซูมออกเพื่อดูว่าความคิดของคุณพัฒนาไปอย่างไร ในขณะที่การจัดการงานในตัวช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวคิดและการดำเนินการ หากคุณสนใจการคิดแบบเครือข่าย การเขียนโครงร่างและการจัดการโครงการด้วยภาพผ่านโครงสร้างไม่ใช่การออกแบบ Logseq ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Logseq
- สร้างบริบทระยะยาวด้วยบันทึกประจำวันและการบันทึกแบบไดอารี่
- จัดเก็บไฟล์ที่ลดราคาไว้ในเครื่องเพื่อความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
- เชื่อมต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยใช้การเชื่อมโยงกลับและมุมมองกราฟ
- จัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนตัวด้วยการค้นหาและกรองงาน
ข้อจำกัดของ Logseq
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเนทีฟหรือการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ทางสายตาอาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับเครื่องมือแบบดั้งเดิม
ราคาของ Logseq
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Logseq
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Noteey (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบไม่มีสิ่งรบกวนและเรียบง่าย)
Noteey ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนรักความเรียบง่ายที่ต้องการโครงสร้างเล็กน้อย อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาช่วยให้คุณจดบันทึกภาพโดยไม่ต้องเสียสมาธิ—เหมาะสำหรับการบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว การทำแผนผังอย่างง่าย หรือการจัดการงานวิจัยที่ไม่ซับซ้อน
มันไม่ได้พยายามจะเป็นผู้จัดการงานหรือฐานความรู้แบบเต็มรูปแบบ แต่เน้นช่วยให้คุณคิดอย่างชัดเจน มีภาพ และปราศจากความยุ่งเหยิง หากคุณเริ่มต้นใหม่ การผสมผสาน Noteeyกับเทมเพลตแผนผังความคิดจากภายนอกสามารถช่วยจัดโครงสร้างแนวคิดในระยะเริ่มต้นของคุณได้
คุณสมบัติเด่นที่ควรทราบ
- จัดระเบียบบันทึกภาพด้วยการลากและวางบนผืนผ้าใบ
- จัดหมวดหมู่แนวคิดหรือข้อมูลอ้างอิงโดยใช้บัตรที่มีรหัสสี
- ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการบันทึกอัตโนมัติบนคลาวด์
- เขียนและทำแผนที่อย่างมีสมาธิด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดที่ควรทราบ
- ไม่มีการผสานรวมหรือเครื่องมือจัดการงาน
- ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการเข้าถึงแบบออฟไลน์
หมายเหตุเกี่ยวกับราคา
- แผนฟรี
- แผน Desktop Pro: $99 (ซื้อครั้งเดียว)
- แผน Desktop Pro Plus: $159 (ซื้อครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวโน้ต
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
หยุดเขียนแผนใหม่; คิดสร้างสรรค์ครั้งเดียวแล้วลงมือทำอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp
แอปจดบันทึกด้วยภาพส่วนใหญ่หยุดแค่การระดมความคิด นั่นคือจุดที่ความหงุดหงิดที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น—การสร้างแผนเดิมซ้ำอีกครั้งในเอกสาร งาน กำหนดเวลา และแอปอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
คุณสามารถสร้างบอร์ด แผนผังความคิด และเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ทันที มันรวมแผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร และงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ไอเดียของคุณไม่เพียงแค่ดูสวยงาม แต่ยังขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานวิจัย สร้างแผนการเข้าสู่ตลาด หรือร่างสคริปต์วิดีโอ ClickUp ก็ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงและดำเนินการได้ในที่เดียว
สมัครใช้ ClickUpเพื่อหยุดการทำซ้ำความคิดของคุณ—และเริ่มสร้างจากมัน