Notta AI กับ Otter AI: เครื่องมือถอดเสียงแบบใดที่เหมาะกับคุณ?

ติดอยู่ระหว่าง Notta กับ Otter? มาตัดสินกันให้จบไปข้างเดียวเลย!
คุณกำลังจมอยู่ในหลุมแห่งความมีประสิทธิภาพกับการประชุม Zoom ต่อเนื่องและรายการที่ต้องทำไม่รู้จบ และที่ไหนสักแห่งในนั้น คุณลืมไปว่าวันนี้วันอะไร ฟังดูคุ้นไหม?
โดยธรรมชาติแล้ว คุณหันไปใช้เครื่องมือถอดเสียงด้วย AIเพื่อเป็นข้อมูลสำรอง—เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด แต่ตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับปัญหาใหม่: "ฉันควรเลือกใช้ Notta หรือ Otter ดี?"
ทั้งสองสัญญาว่าจะให้ถอดความที่คมชัด สรุปความ แม่นยำ และมีรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ตัวไหนที่ส่งมอบได้จริงและเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ?
การประลองระหว่าง Notta AI กับ Otter AI นี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าตัวไหนควรได้ตำแหน่งถาวรในชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ ไม่ว่าคุณจะตามหาความชัดเจน ความรวดเร็ว หรือความฉลาด เราพร้อมเสิร์ฟข้อมูล (และตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ–ClickUp) มาเริ่มกันเลย!
Notta vs. Otter เปรียบเทียบโดยสรุป
|คุณสมบัติ
|Notta AI
|Otter AI
|โบนัส: ClickUp AI
|รองรับหลายภาษา
|58 ภาษา
|ภาษาอังกฤษ, สเปน, และฝรั่งเศสเท่านั้น
|15+ ภาษา และการผสานรวมเช่น Fireflies รองรับ 60+ ภาษา
|บันทึก
|เสียงและวิดีโอ
|เสียงเท่านั้น
|เสียงและวิดีโอ
|การผสานรวม
|Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่น ๆ
|Zoom, Teams, Google Meet และแอปของบุคคลที่สามอื่น ๆ
|การผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการสำหรับการประชุมทางวิดีโอและอื่นๆ
|ความร่วมมือ
|มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลมากขึ้น
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแชททีม, และการมอบหมายงานที่ต้องทำ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ClickUp Chat, ความคิดเห็น, การทำงานอัตโนมัติของงาน, การบันทึกหน้าจอ และอื่นๆ
|การจัดตาราง
|ตัวจัดตารางงานในตัว
|การซิงค์ปฏิทินเท่านั้น
|ปฏิทิน ClickUp ในตัว
|ราคา
|ฟรี: นำเข้าไฟล์ได้ 50 ไฟล์ต่อเดือนโปร: $13.49/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคนธุรกิจ: $27.99/เดือน ต่อผู้ใช้หนึ่งคนองค์กร: ราคาตามตกลง
|ฟรี: ความสำคัญไฟล์ 3 ไฟล์ตลอดชีพต่อผู้ใช้โปร: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $30/เดือนต่อผู้ใช้องค์กร: ราคาตามตกลง
|มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมสำหรับแผนการชำระเงินทุกประเภท
Notta AI คืออะไร?
Notta AI เป็นซอฟต์แวร์แปลงคำพูดเป็นข้อความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถถอดเสียงคำพูดเป็นข้อความได้เรียลไทม์
มันช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงจากวิดีโอหรือไฟล์เสียงที่อัปโหลดใด ๆ เป็นข้อความที่สะอาดและแก้ไขได้ โดยพื้นฐานแล้วมันคือผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ของคุณ คุณสามารถรับสรุปที่สร้างโดย AI ได้หากคุณต้องการข้ามเนื้อหาที่ไม่จำเป็นและตรงประเด็น (เราเห็นคุณนะ กลุ่ม TL;DR)
ด้วย Notta คุณจะรู้เสมอว่าใครพูดอะไร โดยไม่ต้องเล่นเป็นนักสืบเสียงในภายหลัง
👀 คุณรู้หรือไม่?ช่วงความสนใจของเราลดลงจาก 12 วินาทีในปี 2000 เหลือเพียง 8.25 วินาทีในสองทศวรรษ นั่นต่ำกว่าปลาทองเสียอีก!
คุณสมบัติของ Notta AI
Notta AI ไม่ได้มาแค่จดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ให้คุณเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ช่วยเบื้องหลังการประชุมของคุณ (เพราะทุกคนต่างก็ต้องการผู้ช่วย)—ทั้งถอดความ จัดระเบียบ และสรุปบทสนทนาของคุณในขณะที่คุณนั่งพักผ่อน
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจากเครื่องมือประชุม AI มากมาย
1. คุณสมบัติ #1: การถอดเสียงอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
การประชุมสดผ่าน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams? Notta พร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว มันสามารถ เข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ และเริ่มการถอดความแบบเรียลไทม์โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย
หรือหากคุณมีไฟล์เสียงหรือวิดีโออยู่แล้ว เพียงอัปโหลดและปล่อยให้ Notta จัดการงานหนักด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมาสิบครั้งเพื่อจับคำพูดที่พูดระหว่างจิบน้ำอีกต่อไป
2. คุณสมบัติ #2: รองรับหลายภาษา
ต้องการถอดความการประชุมสองภาษาหรือทำงานกับทีมทั่วโลกหรือไม่? Notta พูดได้ 58 ภาษา ดังนั้นการโทรระหว่างประเทศของคุณจะไม่ฟังดูเหมือนภาษาที่ไม่เข้าใจในถอดความ
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสวาฮีลี, Notta ช่วยให้คุณรักษาการสนทนาให้ชัดเจนข้ามพรมแดน—เหมาะสำหรับบริการแปลภาษาหรือใครก็ตามที่ต้องจัดการกับหลายภาษา
3. คุณสมบัติที่ 3: การจัดการสื่อที่หลากหลาย
Notta ไม่เรื่องมาก—มันรับเนื้อหาเสียงและวิดีโออะไรก็ได้ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ พอดแคสต์ บรรยายที่บันทึกไว้ หรือแม้แต่สายจากลูกค้าเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
เพียงแค่อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอของคุณ Notta ก็จะแปลงเป็นข้อความได้อย่างง่ายดาย รองรับ หลากหลายรูปแบบ ช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องปวดหัวกับการแปลงไฟล์เพื่อเอาเฉพาะบทถอดความ
เมื่อเสร็จสิ้นการถอดความแล้ว ส่งออกบันทึกของคุณ ไปยัง Notion, Slack หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในหลายรูปแบบ (TXT, DOCX, PDF, SRT)
4. คุณสมบัติที่ 4: การผสานรวมและการจัดการ
ในฐานะผู้ช่วยประชุม AI ที่แท้จริง Notta สามารถผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้
ด้วยฟีเจอร์เข้าร่วมประชุมอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าแล้วลืมได้เลย Notta จะเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ สร้างรายงานการประชุม และจัดระเบียบทุกอย่างตามลำดับเวลา คุณไม่ต้องตามหาผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อขอรายละเอียดการประชุมเวอร์ชันของพวกเขาอีกต่อไป
คุณยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, HubSpot และ ClickUp เพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณ
5. คุณสมบัติ #5: สรุปและไฮไลท์ที่สร้างโดย AI
ถอดความเป็นสิ่งที่ดี แต่ Notta ยกระดับไปอีกขั้นด้วยสรุปโดย AI มันดึงประเด็นสำคัญออกมา ทำให้คุณไม่ต้องเลื่อนดูถอดความการประชุมทั้งหมด
คุณยังสามารถเปลี่ยนไฮไลท์เหล่านี้เป็น คลิปที่สามารถแชร์ได้ ทำให้การสื่อสารกับทีมของคุณง่ายขึ้น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ แชท AI เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับบันทึกการประชุมหรือเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นเทมเพลตรายการงานที่พร้อมใช้งานได้ทันที โดยรวมแล้ว มันทำให้บันทึกการประชุมของคุณมีประโยชน์
ราคาของ Notta AI
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $13.49 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ส่วนเสริมการแปล: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้; มีให้บริการกับทุกแผนการชำระเงิน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่ Nottaกับซอฟต์แวร์จัดการประชุมหรือเทมเพลตจดบันทึกที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพิมพ์อะไรเลย
Otter AI คืออะไร?
Otter AI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการถอดความและจดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนคำพูดให้เป็นบันทึกที่มีโครงสร้าง สามารถค้นหาได้ และแชร์ได้
จากการซิงค์กับ Google Calendar ไปจนถึงการเข้าร่วมประชุมบน Zoom โดยอัตโนมัติ Otter สร้างบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ไฮไลท์ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการได้ทันที
Otter AI ช่วยบันทึกการประชุมของคุณไว้อย่างเป็นทางการ—อย่างแท้จริง—เพื่อให้คุณใช้เวลาเขียนรายงานการประชุมน้อยลง และมีเวลาทำงานจริงมากขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่?แม้ว่าผู้นำเกือบ 75% จะมีการบันทึกหรือแบ่งปันบันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการเป็นประจำแต่ก็มีถึง 48% ที่รู้สึกว่าพวกเขาใช้เวลากับกระบวนการนี้มากกว่าที่ต้องการ
คุณสมบัติของ Otter AI
Otter คือผู้ที่ทำงานเกินหน้าที่ในทีมของคุณ เขียนบันทึก จัดระเบียบ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน นี่คือรายละเอียดของชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับสมองที่วุ่นวายและปฏิทินที่ยุ่งเหยิง
1. คุณสมบัติ #1: การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ร่วมกัน
Otter บันทึกการประชุมสดด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง และให้ทีมของคุณทั้งหมดสามารถกระโดดเข้าไปในบันทึกการประชุมได้เหมือนกับเอกสาร Google ที่แชร์ไว้
ในขณะที่มันถอดความบทสนทนาแบบเรียลไทม์จาก Zoom, Google Meet หรือ Teams ทีมงานของคุณสามารถ เน้นช่วงเวลาสำคัญ, แสดงความคิดเห็น และเพิ่มรูปภาพได้พร้อมกัน มันเปลี่ยนบทถอดความของคุณให้กลายเป็นแผนงานโครงการที่มีชีวิตชีวาในขณะที่ทุกคนยังคงอยู่ในหน้าเดียวกัน
2. คุณสมบัติ #2: สรุปโดย AI และระบุผู้พูด
Otter ไม่เพียงแค่จดบันทึกทุกอย่างเท่านั้น—แต่ยังจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นด้วย มันสามารถระบุผู้พูดโดยอัตโนมัติและสรุปประเด็นสำคัญในรูปแบบย่อหน้าสั้น ๆ ที่อ่านง่าย
โบนัส? มันยังสร้าง เมฆคำ ให้คุณเห็นธีมของการประชุมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
3. ฟีเจอร์ที่ 3: ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะพร้อมการผสานปฏิทิน
Otter ไม่รอคำสั่ง—มันผสานการทำงานกับ Google Calendar ของคุณและรู้อย่างแม่นยำว่าจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน มัน เข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงแบบเรียลไทม์ และจัดเก็บทุกอย่างไว้อย่างเรียบร้อยภายใต้กิจกรรมในปฏิทินที่ถูกต้อง
ดังนั้น 'ขั้นตอนถัดไป' ของคุณจากการโทรเมื่อวันจันทร์จะไม่สูญหายไปกับทะเลของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า 'บันทึกการประชุมฉบับสุดท้าย ฉบับสุดท้าย v2'
4. คุณสมบัติที่ 4: พื้นที่ทำงานร่วมกันและเครื่องมือจัดระเบียบ
กำลังจัดการหลายโปรเจกต์หรือหลายแผนกอยู่ใช่ไหม? Otter ช่วยจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน กลุ่มที่กำหนดเอง และทีมที่จัดระเบียบ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, หรือฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ ไม่มีการค้นหาผ่าน thread ใน Slack หรือถามว่า "เฮ้ ใครมีบันทึกจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วบ้าง?" อีกต่อไป นอกจากนี้ยัง มอบหมายงานที่ต้องทำ จากประชุมโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีงานใดถูกทิ้งไว้
5. คุณสมบัติที่ 5: การสร้างเนื้อหาด้วย AI
เคยออกจากประชุมแล้วคิดว่า "เยี่ยมเลย...ตอนนี้ฉันต้องเขียนอีเมลติดตามผลด้วยเหรอ?" Otter AI Chat พร้อมช่วยคุณแล้ว เพียงแค่ขอให้ช่วยร่างอีเมลติดตามผล บทความบล็อก คำบรรยายโซเชียล หรือสรุปเนื้อหา แล้วมันจะสร้างขึ้นให้โดยใช้บทสนทนาจริงเป็นบริบท
ไม่ว่าคุณจะกำลังซิงค์กับทีมของคุณแบบเรียลไทม์หรือกำลังตรวจสอบภายหลัง Otter Chat ช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ราคา Otter AI
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์คำศัพท์ที่กำหนดเองของ Otter เพื่อฝึกฝนให้เข้าใจศัพท์เฉพาะทาง อักษรย่อ หรือคำศัพท์เฉพาะทีมของคุณ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียงได้อย่างมาก
Notta AI เทียบกับ Otter AI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้ที่คุณทราบทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการถอดเสียงด้วย AI ทั้งสองแล้ว มาเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัว และดูว่าใครจะครองแชมป์ด้วยคุณสมบัติต่างๆ
คุณสมบัติ #1: ความแม่นยำในการถอดเสียง
Notta AI: ให้บริการถอดความที่มีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับสื่อที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและไฟล์หลายภาษา จุดเด่นอยู่ที่ความชัดเจนและความเรียบร้อยของรูปแบบ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
Otter AI: ให้บริการการถอดเสียงสดที่ยอดเยี่ยม พร้อมการระบุผู้พูดและการจัดรูปแบบที่แม่นยำ เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ Notta ดีกว่าในการถอดเสียงหลายภาษา ในขณะที่ Otter มีความแม่นยำในการถอดเสียงด้วย AI
คุณสมบัติ #2: รองรับหลายภาษา
Notta AI: รองรับการถอดเสียงใน 58 ภาษา พร้อมแปลภาษาแบบเรียลไทม์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมทั่วโลกหรือการสัมภาษณ์สองภาษา
Otter AI: ถอดเสียงบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ (อเมริกันและอังกฤษ), สเปน, และฝรั่งเศสเท่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: Notta AI คือผู้ชนะอย่างชัดเจนสำหรับการใช้งานในระดับนานาชาติและสองภาษา
คุณสมบัติที่ 3: ส่วนติดต่อผู้ใช้และการทำงานร่วมกัน
Notta AI: อินเทอร์เฟซสะอาดตาพร้อมการนำทางที่ง่ายดาย มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแต่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับ Otter
Otter AI: มอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และบันทึกการสนทนาที่แก้ไขได้ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีมและมือใหม่
🏆 ผู้ชนะ: Otter AI. เหมาะสำหรับทีมมากกว่าด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูง
คุณสมบัติ #4: สรุปและบันทึกโดย AI
Notta AI: สร้างสรุปโดย AI พร้อมเทมเพลตรายการงาน ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และบันทึกตามไทม์ไลน์ มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนบันทึกเสียงให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ
Otter AI: ให้บริการสรุปเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และเน้นย้ำประเด็นสำคัญเช่นกัน แต่จะให้ความสำคัญกับการจัดการงานน้อยกว่า
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Notta เหมาะสำหรับการเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงาน ในขณะที่ Otter โดดเด่นสำหรับการทบทวนอย่างรวดเร็วและการสร้างความเข้าใจร่วมกันในทีม
คุณสมบัติที่ 5: การสนับสนุนการสร้างเนื้อหาด้วย AI
Notta AI: เก่งในการสร้างสรุปและรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่ไม่มีฟีเจอร์การสร้างเนื้อหาอื่นนอกเหนือจากนั้น
Otter AI: โดดเด่นด้วย Otter Chat ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างอีเมลติดตามผล บล็อก และเนื้อหาเฉพาะการประชุมได้ทันทีโดยใช้ AI
🏆 ผู้ชนะ: Otter AI ชนะสำหรับการก้าวข้ามการจดบันทึกไปสู่การสร้างเนื้อหาอย่างเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติที่ 6: การกำหนดราคา
Notta AI: แผนฟรีที่ใจกว้างมากขึ้น พร้อมการเข้าถึงคุณสมบัติหลัก. แผนชำระเงินมีราคาที่แข่งขันได้ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและทีม.
Otter AI: มีคุณสมบัติที่มั่นคง แต่แผนฟรีมีข้อจำกัดมากกว่าและระดับราคาสูงกว่าเล็กน้อย
🏆 ผู้ชนะ: Notta AI เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าพร้อมระดับฟรีที่ใจกว้าง
Notta AI เทียบกับ Otter AI บน Reddit
แน่นอน คุณสมบัติของเว็บไซต์บอกเล่าเรื่องราวเพียงด้านเดียว แต่ผู้ใช้จริงกำลังพูดอะไรเมื่อไม่มีใครดูอยู่?
เราลงไปในหลุมกระต่ายของ Reddit เพื่อค้นหาความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และไม่ผ่านการกรองเกี่ยวกับ Notta vs. Otter AI จากผู้ใช้ทั่วไปที่ได้ทดสอบทั้งสองเครื่องมือในสถานการณ์การทำงานจริง (และความวุ่นวาย)
ผู้ใช้ชื่อWonderful-Ad-5952 ได้รีวิว Notta AI และ Otter AI บนr/AiNoteTaker
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Notta AI
ข้อดี: การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, สรุปเนื้อหา, การระบุผู้พูด และการแปล รองรับภาษาและบูรณาการกับแพลตฟอร์มได้พอใช้ ข้อเสีย: นาทีฟรีหมดเร็ว บางครั้งพลาดประเด็นสำคัญในสรุป สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม: นาทีฟรีมากขึ้น + ความแม่นยำของ AI ที่ดีขึ้นสำหรับสำเนียงและศัพท์เฉพาะ ความคุ้มค่า: 6/10 ผู้แสดงผลงานในระดับปานกลางในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ข้อดี: การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, สรุปเนื้อหา, การระบุผู้พูด, และการแปลภาษา รองรับภาษาได้พอสมควรและมีการผสานกับแพลตฟอร์มต่างๆ ข้อเสีย: นาทีฟรีหมดเร็ว บางครั้งพลาดประเด็นสำคัญในสรุป สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม: นาทีฟรีมากขึ้น + ความแม่นยำของ AI ที่ดีขึ้นสำหรับสำเนียงและคำเฉพาะทาง ความคุ้มค่า: 6/10 ผู้แสดงผลงานในระดับปานกลางในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ในทางกลับกัน นี่คือความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับ Otter AI
ข้อดี: ความแม่นยำสูง สรุปแบบเรียลไทม์ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดี การแชทด้วย AI เป็นฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจ ข้อเสีย: ข้อจำกัดเวลาการประชุม 30 นาทีในแผนฟรีนั้นน่าเสียดาย รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ถือเป็นข้อเสียใหญ่ สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม: เพิ่มภาษาและเพิ่มขีดจำกัดในแผนฟรี แผนราคาประหยัดสำหรับใช้งานเบาๆ จะช่วยได้มาก ความคุ้มค่า: 7/10 เหมาะมากหากคุณใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและมีปริมาณการประชุมสม่ำเสมอ
ข้อดี: ความแม่นยำสูง สรุปแบบเรียลไทม์ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดี การแชทด้วย AI เป็นฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจ ข้อเสีย: ข้อจำกัดการประชุม 30 นาทีในแผนฟรีค่อนข้างน่าผิดหวัง รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ถือเป็นจุดด้อยใหญ่ สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม: เพิ่มภาษาและขยายขีดจำกัดในแผนฟรีให้มากขึ้น มีแผนราคาประหยัดสำหรับใช้งานเบาๆ จะดีมาก ความคุ้มค่า: 7/10 เหมาะมากหากคุณใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและมีปริมาณการประชุมสม่ำเสมอ
ผู้ใช้รายอื่นKeepOnRising19 ชี้ให้เห็นว่า Otter มีปัญหาในการรับมือกับสำเนียงที่แตกต่างกันในr/Journalism
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีสำเนียง. ฉันเป็นนักเขียนวิจัย และส่วนใหญ่การสัมภาษณ์ของฉันคือกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแต่มีสำเนียงหนาและใช้ภาษาเทคนิค และฉันมักต้องตรวจสอบและแก้ไขให้สะอาดมากหากฉันใช้มัน.
ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีสำเนียง. ฉันเป็นนักเขียนวิจัย และส่วนใหญ่การสัมภาษณ์ของฉันคือกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแต่มีสำเนียงหนาและใช้ภาษาเทคนิค และฉันมักจะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้สะอาดมากหากฉันใช้มัน.
โดยรวมแล้วเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุม AIทั้งสองมีข้อดีและข้อเสีย และทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจากเครื่องมือ AI ของคุณ
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notta AI เทียบกับ Otter AI
Notta และ Otter ต่างก็มีความสามารถ แต่เครื่องมือเดียวที่ทำได้ทุกอย่างและมากกว่านั้นคือClickUp, แอปสำหรับทุกงาน!
ClickUp เชื่อมต่อบันทึก งานเอกสาร และการประชุมของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณต้องการถอดเสียงการประชุมหรือเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ClickUp's One Up #1: ติดตามการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยปฏิทินอัจฉริยะ
เบื่อกับการค้นหาลิงก์สำหรับการประชุมทุกครั้งหรือไม่? พบกับปฏิทินที่ไม่เพียงแค่แสดงตารางเวลาของคุณ—แต่ยังติดตามคุณไปด้วยClickUp Calendarใช้ AI เพื่อวางแผนวันในอุดมคติของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการจัดระเบียบงาน การประชุม และกำหนดเส้นตายลงในไทม์ไลน์ที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น
มันบล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ ปรับตารางเวลาใหม่เมื่อมีแผนเปลี่ยนแปลง และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องวุ่นวายกับจิตใจ
ด้วยการซิงค์ปฏิทิน Google แบบสองทาง ทุกเหตุการณ์จะอยู่ในความสมบูรณ์แบบ ทำงานใน Outlook? ซิงค์ได้เช่นกัน!
เข้าร่วมการประชุม Zoom, Meet หรือ Teams ได้เพียงคลิกเดียว ลากและวางงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญใหม่ และให้ AI ของ ClickUp เปลี่ยนการประชุมให้เป็นงานที่ต้องทำทันที นี่คือผู้วางแผนประจำวัน ผู้จดบันทึก และผู้จัดการเวลาของคุณ—ทั้งหมดในมุมมองที่เรียบหรูเพียงหนึ่งเดียว
ClickUp's One Up #2: จดบันทึกและสร้างงานโดยอัตโนมัติ
ตอนนี้ที่คุณได้เข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีปัญหาแล้ว มาพูดถึงการจดบันทึกกันบ้าง ClickUp มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าการถอดความ—เป็นการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มการประชุมใดClickUp AI Notetakerก็จะเข้าร่วม บันทึกทุกอย่าง แปลงเป็นข้อความที่ชาญฉลาดและค้นหาได้ แล้วส่งไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ
ไม่มีบันทึกด้วยมือ ไม่สลับแอป มุ่งเน้นอย่างแท้จริง
แต่มันยังไม่จบเพียงแค่นั้นClickUp Brainจะเข้ามาช่วยสรุปการประชุมของคุณโดยระบุการตัดสินใจที่สำคัญ อุปสรรคสำคัญ ลำดับความสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการ ทั้งหมดนี้ภายในไม่กี่วินาที
คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในที่ประชุมได้ และมันจะค้นหาคำตอบจากบันทึกการประชุมให้คุณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ทุกการกระทำจะถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยอัตโนมัติ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ และพร้อมใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์บันทึกเหล่านี้กับทีมของคุณได้ทันที ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน—ไม่มีช่วงเวลาที่ต้องถามว่า "ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า?" อีกต่อไป
ผู้ใช้ Reddit ชื่อProud-Present-8870 ได้แบ่งปันประสบการณ์การใช้ ClickUp AI Notetaker บนr/clickup
...สัปดาห์แรกของการใช้งาน...น่าทึ่งมาก มันแจ้งเตือนในปฏิทินของฉันทันที เป็นประโยชน์อย่างมาก และสรุป/ถอดความ/จุดที่ต้องดำเนินการก็ทำงานได้ดีถึง 90% แค่ต้องปรับแต่งเล็กน้อยเท่านั้น ฉันรู้สึกอยากหาโอกาสใช้งานเพิ่มเติมอย่างจริงจัง และนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมาก...
...สัปดาห์แรกของการใช้งาน...น่าทึ่งมาก มันแจ้งเตือนในปฏิทินของฉันทันที เป็นที่ต้อนรับอย่างยิ่ง และสรุป/ถอดความ/จุดที่ต้องดำเนินการทำงานได้ดีถึง 90% แค่ต้องปรับแต่งเล็กน้อยเท่านั้น ฉันรู้สึกอยากหาโอกาสใช้งานเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน และนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมาก...
ด้วย ClickUp บันทึกของคุณไม่ได้แค่ให้ข้อมูล แต่ช่วยให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนคุณไปสู่ก้าวต่อไป
ClickUp's One Up #3: แก้ไขสรุปการประชุมร่วมกัน
เมื่อการประชุมของคุณถูกถอดความและสรุปแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะไปที่ไหน? ตรงเข้าสู่ClickUp Docs พื้นที่ทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นเพื่อการดำเนินการของคุณ
ไม่เหมือนกับแอปบันทึกข้อความแบบคงที่ ClickUp Docs อนุญาตให้แก้ไขสด, ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์, และเชื่อมโยงงานได้อย่างง่ายดาย
ทีมของคุณทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวได้ ใส่ความคิดเห็น มอบหมายส่วนงาน และแม้กระทั่งฝังงานไว้ภายในเอกสารโดยตรง เหมือนกับว่า Google Docs ได้รับการปรับโฉมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—ตอนนี้ทุกความคิด การตัดสินใจ หรือการระดมสมองสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
ClickUp's One Up #4: เชื่อมโยงการกำหนดเวลาและการดำเนินการ
หากทั้งสัปดาห์ของคุณมีแต่การเข้าประชุมและออกจากประชุม คุณไม่ควรพลาดฟีเจอร์ของClickUp Meetings
ด้วยการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ คุณสามารถจัดโครงสร้างบันทึกได้ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ ไฮไลต์จุดสำคัญสร้างวาระการประชุมที่ชัดเจนพร้อมรายการตรวจสอบ และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีมจากเอกสารได้ทันที
ทุกประเด็นการหารือจะถูกบันทึก ติดตาม และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นไม่มีอะไรจะสูญหายไปในระหว่างการดำเนินการ
การประชุมซ้ำ? จัดการได้. การซิงค์ปฏิทิน? ง่ายดาย. ด้วยคำสั่ง /slash คุณสามารถเร่งการจัดรูปแบบและการสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ClickUp จะเชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับงานและตารางเวลาที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติผ่าน Google Calendar. คุณสมบัติที่เรียบง่ายนี้ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้หลายชั่วโมง.
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
ClickUp's One Up #5: เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp
มาเผชิญหน้ากับความจริงกันเถอะ บางครั้งการจดบันทึกการประชุมด้วยมือก็จำเป็นเพื่อให้แน่ใจ แต่จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำให้สับสนและวุ่นวาย? แน่นอนว่าไม่! นี่คือที่มาของเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
ด้วยเทมเพลตการจดบันทึกสำหรับทุกการประชุม—การระดมความคิด, การประชุมกับลูกค้า, การทบทวนการทำงาน, และอื่นๆ—คุณสามารถบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม, หัวข้อการประชุม, และจุดที่ต้องดำเนินการได้ทั้งแบบรายบุคคลหรือเป็นทีม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- จัดระเบียบบันทึกด้วยหน้าย่อยสำหรับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน
- เพิ่มรายการวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้การสนทนาอยู่ในประเด็นและเตรียมทีมของคุณล่วงหน้า
- มอบหมายให้ผู้จดบันทึกหรือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเอกสาร ClickUp ร่วมกันระหว่างการประชุม
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปและมอบหมายงานจากบันทึกของคุณโดยตรง
ClickUp's One Up #6: เชื่อมต่อพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ
ก็เพราะมันถูกเรียกว่าแอปทุกอย่างที่มีเหตุผล—มันเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณทั้งหมดจริงๆ ด้วยเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ตั้งแต่ Slack, Zoom, Microsoft Teams ไปจนถึง Dropbox, GitHub และอื่นๆ อีกมากมายClickUp Integrationsมีทุกโซลูชันที่คุณต้องการในที่เดียวที่คุณต้องการ
นั่นหมายความว่า การประชุม งาน บันทึก ไฟล์ และกระบวนการทำงานของคุณสามารถรวมอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันได้ในที่สุด ไม่ต้องสลับแท็บไปมาหรือค้นหาข้อมูลจากแอปที่แยกกันอีกต่อไป—ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในพื้นที่ทำงานกลางที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
ผู้ใช้ ClickUp มักจะเน้นย้ำว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยลดความจำเป็นในการประชุมทีมบ่อยครั้ง
วิคตอเรีย เบอร์รีแมน, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการตลาด ที่ Seequent, กล่าวว่า,
ด้วย ClickUp เราประหยัดเวลาได้มากมายโดยการตัดการประชุมที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการออกไป ตอนนี้การประชุมของเราเป็นเวลาที่ใช้ในการทำงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ด้วย ClickUp เราประหยัดเวลาได้มากมายโดยการตัดการประชุมที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการออกไป ตอนนี้การประชุมของเราเป็นเวลาที่ใช้ในการทำงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อสร้างทริกเกอร์ที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนหลังการประชุม เช่น 'เมื่อมีการสร้างสรุปการประชุม ให้มอบหมายงานและงานย่อย ตั้งค่าวันครบกำหนด และแจ้งเตือนทีม'
โดยสรุป ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่เปลี่ยนทุกการประชุมให้กลายเป็นขั้นตอนที่ง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริงสู่ความสำเร็จ ทำให้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Notta หรือOtter AI
ถอดความ, ทำงาน, และประสบความสำเร็จ ด้วย ClickUp
แน่นอน Notta และ Otter เก่งในการรับฟัง (หรือสองหู) ในการประชุมของคุณ แต่ ClickUp ทำได้มากกว่าการฟัง—มันลงมือทำ
ด้วยบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสร้างงานทันที การทำงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย และเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว นี่คือเพื่อนร่วมประชุมที่รับฟังทุกสิ่งและไม่เคยลืมเลือน รวมถึงเป็นจอมเวทย์แห่งเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณ
ไม่ต้องสลับแอปหรือตามหาสิ่งที่ต้องทำอีกต่อไป ทุกอย่างพร้อมรอคุณอยู่แล้ว—จัดระเบียบอย่างเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและสัมผัสประสบการณ์วันนี้!