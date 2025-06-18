10 อันดับซอฟต์แวร์งบประมาณการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามการใช้จ่ายในปี 2025

การสำรวจการใช้จ่ายของ Gartner เปิดเผยว่างบประมาณการตลาดสำหรับปี 2025ยังคงอยู่ที่ 7.7%ของรายได้รวมของบริษัท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว และไม่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดที่ 11% ที่เราเห็นในปี 2020
ไม่ว่าคุณจะเป็น CMO ที่รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด, นักกลยุทธ์ดิจิทัล, หรือผู้จัดการการตลาดที่นำไปปฏิบัติ, คุณก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องที่จะต้องทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง.
ทุกบาททุกสตางค์ต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเอง
แต่สำหรับสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลต้นทุนการตลาดที่ครอบคลุมทุกแคมเปญ ช่องทาง และไตรมาสทางการเงิน
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์งบประมาณการตลาดเข้ามามีบทบาท
มันก้าวไปไกลกว่าแค่สเปรดชีตด้วยการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้จ่ายและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการใช้จ่ายด้านการตลาดได้รับการบันทึกและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อติดตามการใช้จ่าย หลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด 🤓
ซอฟต์แวร์งบประมาณการตลาดชั้นนำในภาพรวม
ต้องการข้อมูลสรุปอย่างรวดเร็วใช่ไหม? การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของเราช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกที่ตรงใจได้อย่างง่ายดายในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา (USD/ผู้ใช้/เดือน)
|คลิกอัพ
|เทมเพลตติดตามงบประมาณ, การจัดแนวเป้าหมาย, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI ผ่าน ClickUp Brain
|เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมการตลาดและปฏิบัติการข้ามสายงาน
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; ส่วนเสริม ClickUp AI ที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|มีการวางแผน
|การพยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์, การวางแผนสถานการณ์, การมองเห็นงบประมาณแบบเรียลไทม์, การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายการเงิน
|ทีมการตลาดและการเงินขององค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|มาร์มินด์
|การซิงค์ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้, การติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์, การเชื่อมต่อกับระบบ ERP, การแบ่งงบประมาณตามเป้าหมาย/ภูมิภาค
|แผนกการตลาดระดับโลก
|ราคาตามความต้องการ
|การวิเคราะห์เชิงพิสูจน์
|การสร้างแบบจำลอง ROI, การสร้างแบบจำลองส่วนผสม, การผสานระบบ CRM, ข้อเสนอแนะการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
|CMO และทีมการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
|ราคาตามความต้องการ
|โคสคิว
|ปฏิทินรวม, กระดานงานแบบคัมบัง, การจัดตารางเนื้อหาและโซเชียล, การอนุมัติในตัว
|ทีมการตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|อัพเทมโป.ไอโอ
|การวางแผนงบประมาณ, การทำนาย, ปฏิทินแคมเปญ, แผงควบคุมประสิทธิภาพ
|ทีมปฏิบัติการการตลาดขององค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับ
|เครื่องมือแคมเปญ, รายงาน CRM, การตลาดอัตโนมัติ, การติดตามงบประมาณในตัว
|การเติบโตของทีมการตลาดขาเข้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $890/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
|Zoho Marketing Plus
|แดชบอร์ดรวม, ระบบอัตโนมัติสำหรับแคมเปญ, การวิเคราะห์, การผสานรวมแอป Zoho อย่างราบรื่น
|ทีมการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย Zoho
|ทดลองใช้ฟรี 15 วัน; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $21.06 ต่อเดือน
|ลอย
|การวางแผนงบประมาณแบบภาพ, การจัดตารางงาน, การวางแผนภาระงานของทีม, การแก้ไขแบบเรียลไทม์
|ทีมสร้างสรรค์และทีมที่ทำงานตามโครงการ
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.50 ต่อเดือน
|คันตาตา
|การจัดทำงบประมาณ, การวางแผนทรัพยากร, การคาดการณ์รายได้, การผสานระบบ CRM/ERP
|หน่วยงานและบริษัทให้บริการ
|ราคาตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์งบประมาณการตลาดที่ดีที่สุด?
เครื่องมืองบประมาณทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทีมการตลาดสมัยใหม่ นี่คือสิ่งที่สำคัญจริงๆ 👇
- การวางแผนและจัดสรรงบประมาณ: กำหนดงบประมาณแคมเปญได้อย่างง่ายดาย จัดสรรงบประมาณระหว่างทีมหรือช่องทางต่างๆ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณได้ทันที
- การติดตามการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์: ดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ว่าคุณได้ใช้เงินในงบประมาณการตลาดไปเท่าไรแล้ว เหลือเท่าไร และอัตราการใช้จ่ายปัจจุบันของคุณ เพื่อให้คุณไม่พลาดการควบคุม
- การผสานรวมกับช่องทางการตลาด: เครื่องมือจัดสรรงบประมาณที่ดีที่สุดจะเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแบบชำระเงินอย่าง Google Ads และ Meta หรือ CRM ที่ทีมการตลาดของคุณใช้ เช่น HubSpot หรือ Salesforce เพื่อดึงข้อมูลการใช้จ่ายและประสิทธิภาพโฆษณาของคุณโดยอัตโนมัติ
- แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้: ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด, แสดงแนวโน้ม, และเปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริงด้วยแดชบอร์ดที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานของแผนกการตลาดของคุณ
- การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและประสิทธิภาพ: ซอฟต์แวร์งบประมาณการตลาดควรให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ได้ผลเทียบกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้โดยการวิเคราะห์ผลตอบแทนของแคมเปญและระบุจุดที่เสียค่าใช้จ่าย
- การพยากรณ์และการวางแผนสถานการณ์: ดำเนินการจำลองสถานการณ์ "หากเกิดกรณีนี้" และพยากรณ์การใช้จ่ายในอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตัดงบประมาณหรือแคมเปญใหญ่ล่วงหน้า
- กระบวนการอนุมัติและสิทธิ์การเข้าถึง: กำหนดเส้นทางการอนุมัติที่กำหนดเองสำหรับการเปลี่ยนแปลง และกำหนดว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงงบประมาณใด เพื่อความเป็นระเบียบและการควบคุม
- การแจ้งเตือนและการแจ้งข้อมูล: รับการแจ้งเตือนเมื่อการใช้จ่ายใกล้ถึงขีดจำกัดหรือประสิทธิภาพลดลง เพื่อให้คุณสามารถเข้าไปจัดการได้ก่อนที่ปัญหาเล็กน้อยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
- ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน เช่น GDPR หรือ SOC 2 เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
10 ซอฟต์แวร์งบประมาณการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อติดตามการใช้จ่ายในปี 2025
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์งบประมาณการตลาด มาหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงบประมาณและแคมเปญการตลาด)
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมการตลาด การเงิน และการขายสามารถติดตามการใช้จ่ายทางการตลาด จัดระเบียบแคมเปญ และจัดสรรทุกดอลลาร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ไม่ว่าจะเป็นการรันแคมเปญการตลาดดิจิทัล การบริหารความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ หรือการวางแผนการตลาดอีเวนต์ClickUpแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเต็มที่
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpกลายเป็นศูนย์ควบคุมของคุณสำหรับการวางแผนแคมเปญ การจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินการ
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามการใช้จ่ายที่คาดการณ์เทียบกับที่เกิดขึ้นจริง, กำหนดเจ้าของแคมเปญ, ติดแท็กผู้ขาย, และบันทึกข้อมูลการชำระเงินได้
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้เช่น:
- งบประมาณที่จัดสรร
- จำนวนเงินที่ใช้จ่าย
- งบประมาณคงเหลือ
- หมวดหมู่การใช้จ่าย (เช่น โฆษณาแบบชำระเงิน, งานอีเวนต์, อินฟลูเอนเซอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณโฆษณา)
เพื่อช่วยเร่งกระบวนการวางแผนและการดำเนินงานClickUp Brainพร้อมช่วยเหลือคุณ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างสรุปแคมเปญ ไอเดียเนื้อหา กรณีศึกษา และโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ในไม่กี่วินาที สิ่งที่ดีที่สุดคือมันสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบประมาณการตลาดของคุณจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ของงบประมาณการตลาดของคุณได้:
- ใช้แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิวงกลมเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับอัตราการเผาผลาญ, ยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามช่องทาง, หรือการประมาณการ ROI
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน—เช่น หนึ่งสำหรับ CMO ของคุณ อีกหนึ่งสำหรับผู้จัดการแคมเปญ
คุณจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแคมเปญแบบเรียลไทม์ ทำให้การจัดสรรงบประมาณใหม่ระหว่างไตรมาสหรือแผนกต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
เมื่อพูดถึงการขออนุมัติงบประมาณการตลาดจริง ๆ แล้วClickUp สำหรับทีมการเงินจะช่วยประหยัดเวลาได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามแผนก ทีมการเงินสามารถสร้างกระบวนการทำงานงบประมาณร่วมกันภายใน ClickUp โดยใช้รายการ โฟลเดอร์ และฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งปรับให้เหมาะสมกับการใช้จ่ายด้านการตลาด ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า "งบประมาณการตลาดไตรมาส 3" สามารถเก็บงานหรือรายการค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละแคมเปญหรือช่องทางได้ ซึ่งจะทำให้เกิดมุมมองที่มีโครงสร้างและสดใหม่ของกิจกรรมทางการเงินด้านการตลาด
ตอนนี้ เพื่อให้การทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและการดำเนินการแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Automationsตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น:
- แจ้งเตือนทีมทันทีหากแคมเปญใช้จ่ายเกินวงเงินที่กำหนด
- กำหนดงานติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่องาน "ตรวจสอบงบประมาณ" เสร็จสมบูรณ์
- ส่งคำขอใช้จ่ายใหม่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเพื่อขออนุมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ขั้นตอนการทำงานของงานพร้อมงบประมาณ: คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับการจัดทำงบประมาณได้สถานะงานที่กำหนดเองเช่น "กำลังดำเนินการ" หรือ "พักไว้" สะท้อนสถานะการใช้จ่ายของแคมเปญ และงานย่อยที่ซ้อนกันสามารถแทนรายการงบประมาณได้
- การติดตามงบประมาณพร้อมเป้าหมาย: กำหนดขีดจำกัดงบประมาณรายไตรมาสหรือตามแคมเปญ และติดตามด้วยClickUp Goals คุณสามารถแบ่งเป้าหมายการใช้จ่ายออกเป็นเป้าหมายย่อยสำหรับแต่ละช่องทาง (เช่น Google Ads หรือการใช้จ่ายกับอินฟลูเอนเซอร์) เชื่อมโยงกับงานที่ดำเนินการอยู่หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง และอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้จ่าย
- การร่วมมือและการอนุมัติ: คุณสมบัติการแชทและการตรวจสอบเอกสารที่ติดตั้งไว้ในระบบช่วยให้การร่วมมือในระหว่างการวางแผนงบประมาณและการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมสามารถหารือเกี่ยวกับรายการงบประมาณในมุมมองแชทของ ClickUp และใช้คุณสมบัติการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ได้คำแนะนำหรือการอนุมัติเอกสารงบประมาณ
- การแบ่งปันความรู้แบบรวมศูนย์: รวบรวมงานและความรู้ทั้งหมดของคุณไว้ในClickUp Docs เพื่อให้ทุกคนในทีมการตลาดสามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเชื่อมต่อและใช้งานข้อมูลของคุณได้ทันที เช่นเทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบกิจกรรมทั้งหมดของคุณ และใช้เทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณของ ClickUpเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายสังเกตว่าชุดคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นหากไม่มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายที่น่าทึ่ง รองรับอุตสาหกรรมและทีมได้หลากหลาย ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการในหลากหลายสาขา ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบแคมเปญการตลาด ดูแลโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเพียงแค่จัดการงานส่วนตัว ClickUp มีความยืดหยุ่นที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างลงตัว
ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายที่น่าทึ่ง รองรับอุตสาหกรรมและทีมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการในหลากหลายสาขา ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบแคมเปญการตลาด ดูแลโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเพียงแค่จัดการงานส่วนตัว ClickUp มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการเสนอแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเร็วขึ้นหรือไม่?แม่แบบการเสนอแผนงบประมาณเหล่านี้ช่วยให้คุณนำเสนอค่าใช้จ่าย, เป้าหมาย, และผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องปวดหัวกับการจัดรูปแบบ
2. Planful (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเงินแบบครอบคลุมและการคาดการณ์การใช้จ่ายทางการตลาด)
Planful ช่วยให้ทีมการตลาดและการเงินสามารถสร้างงบประมาณประจำปีอย่างละเอียดและปรับเปลี่ยนได้ทันทีด้วยการคาดการณ์แบบต่อเนื่อง แทนที่จะใช้แผนประจำปีที่ตายตัว คุณสามารถใช้การคาดการณ์จากแมชชีนเลิร์นนิงบนผลการดำเนินงานในอดีตเพื่อสร้างงบประมาณที่ชาญฉลาดซึ่งตอบสนองต่อแนวโน้มตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือการปรับเปลี่ยนแคมเปญที่ไม่คาดคิด
โมดูลการจัดการประสิทธิภาพการตลาด (เดิมชื่อ Plannuh) มีประโยชน์สำหรับทีมที่มุ่งเน้น ROI คุณสามารถติดตามการลงทุนทางการตลาดลงไปถึงแต่ละแคมเปญและช่องทาง ทำให้คุณมีความชัดเจนอย่างเต็มที่ว่าอะไรได้ผลและอะไรที่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มการติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมกับระบบทางการเงินของคุณโดยตรง และคุณจะรู้เสมอว่างบประมาณของคุณไปที่ไหนและสร้างผลลัพธ์อะไร
คุณสมบัติเด่นของ Planful
- ตรวจจับความผิดปกติหรือรูปแบบการใช้จ่ายเกินงบประมาณทางการตลาดของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Planful AI และสัญญาณ
- ร่วมมือกับ CMO, ฝ่ายการเงิน และผู้นำด้านการตลาดในการส่งข้อเสนอ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง และติดตามการแก้ไขด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับในตัว
- จำลองสถานการณ์การใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือการลดขนาดแคมเปญที่มีประสิทธิภาพต่ำ ด้วยการวางแผนตามสถานการณ์ พร้อมทั้งติดตามต้นทุนที่ผูกพัน ต้นทุนที่วางแผนไว้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ข้อจำกัดที่วางแผนไว้
- ผู้ใช้ Planful รายงานว่ามีการดึงข้อมูลที่ช้า การรายงานที่ซับซ้อน และมีความกังวลเกี่ยวกับการขยายขนาด
การกำหนดราคาอย่างมีแผน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวอย่างมีแผน
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Planful อย่างไรบ้าง?
Planful มีความยืดหยุ่นอย่างมากและฉันสามารถจัดการฟังก์ชันการตลาดได้ไม่ว่าธุรกิจและตลาดจะเผชิญกับอะไรก็ตาม ฉันมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเราใช้เงินไปกับการใช้จ่ายใดในแต่ละวันและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเงินไปยังโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบต่อแคมเปญอื่นหรืองบประมาณ
Planful มีความยืดหยุ่นอย่างมากและฉันสามารถจัดการงานด้านการตลาดได้ไม่ว่าธุรกิจและตลาดจะเผชิญกับอะไรก็ตาม ฉันมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการใช้จ่ายของเราในแต่ละวันและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเงินไปยังโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบต่อแคมเปญอื่นหรืองบประมาณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แคมเปญ "ชายที่น่าสนใจที่สุดในโลก" ของ Dos Equisเพิ่มยอดขายในสหรัฐอเมริกาขึ้น 22%ในช่วงที่แคมเปญดำเนินอยู่ ตัวละครนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากจนผู้คนนำไปใช้เป็นมีมอีกด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญ
3. MARMIND (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมงบประมาณการตลาดแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบนในองค์กร)
MARMIND ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดองค์กรที่ต้องการการมองเห็นและการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับแคมเปญ
ระบบนี้รองรับทั้งการจัดทำงบประมาณแบบบนลงล่าง (การกำหนดงบประมาณประจำปีในระดับแผนก) และการคาดการณ์แบบล่างขึ้นบน (การสร้างประมาณการจากต้นทุนของแต่ละแคมเปญ) วิธีการแบบคู่ขนานนี้ช่วยให้ผู้นำด้านการตลาดสามารถมองเห็นภาพรวมใหญ่หรือเจาะลึกในรายละเอียดได้ โดยสามารถเลือกดูตามภูมิภาค ช่องทาง ผลิตภัณฑ์ หรือทีม
คุณสมบัติเด่นของ MARMIND
- ให้บริการการจัดการคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ ERP ของคุณ
- วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณอย่างละเอียดตามสายผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค ช่วงเวลา หรือเป้าหมายทางการตลาด ด้วยมุมมองงบประมาณแบบหลายมิติ
- ระบบคาดการณ์แบบอัตโนมัติจะคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับการใช้จ่ายที่วางแผนไว้, ที่ได้ตกลงไว้, และที่เกิดขึ้นจริง
ข้อจำกัดของ MARMIND
- การจับคู่ค่าใช้จ่ายอาจเป็นเรื่องท้าทายและต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
ราคาของ MARMIND
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MARMIND
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MARMIND อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Marmind ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเวลา งบประมาณ และทรัพยากร ซึ่งช่วยให้การวางแผนและดำเนินการแคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้น แพลตฟอร์มนี้ทำให้การรันแคมเปญการตลาดและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายังตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์โดยรวมอย่างมาก
Marmind ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเวลา งบประมาณ และทรัพยากร ซึ่งช่วยให้การวางแผนและดำเนินการแคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้น แพลตฟอร์มนี้ทำให้การรันแคมเปญการตลาดและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายังตอบสนองและให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์โดยรวม
4. Proof Analytics (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการสร้างแบบจำลอง ROI)
Proof Analytics ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรการตลาด (MRM) ที่รวมการวางแผนแคมเปญ การติดตามงบประมาณ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และการสร้างแบบจำลอง ROI เข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบกิจกรรมการตลาด กำหนดงบประมาณ กำหนดไทม์ไลน์ และติดตามประสิทธิภาพจากอินเทอร์เฟซส่วนกลาง ด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตามการใช้จ่ายและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ทีมสามารถดูว่างบประมาณถูกใช้ไปอย่างไรและเปรียบเทียบกับผลลัพธ์เมื่อข้อมูลเข้ามา
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยระบบปรับแต่งอัตโนมัติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประเมินผลการดำเนินงานของแคมเปญในอดีต ระบบ Proof Analytics รองรับการสร้างแบบจำลองการผสมผสานทางการตลาด (Marketing Mix Modeling) ซึ่งช่วยให้สามารถระบุได้ว่าช่องทางหรือแคมเปญใดที่มีส่วนช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) มากที่สุด จากการวิเคราะห์นี้ ระบบสามารถแนะนำการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ เช่น การจัดสรรเงินทุนจากช่องทางที่มีประสิทธิภาพต่ำไปยังช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proof Analytics
- รายงาน ROI อัตโนมัติมอบแบบจำลองการให้เครดิตเพื่อช่วยวัดปริมาณผลตอบแทนของแต่ละกิจกรรมการตลาด
- การผสานรวม Salesforce เชื่อมต่อข้อมูล CRM เช่น ลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ เข้ากับงบประมาณการตลาดโดยตรง ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงการใช้จ่ายกับผลลัพธ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการติดตามด้วยตนเอง
- คุณสมบัติการอนุมัติและระบบการทำงานแบบไหลได้ถูกผสานไว้ในแพลตฟอร์ม ช่วยให้ทีมสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ, ติดตามการอัปเดตของแคมเปญ, และจัดการการร่วมมือข้ามสายงานได้จากภายในระบบเดียว
ข้อจำกัดของ Proof Analytics
- ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการมีระบบข้อมูลที่แข็งแกร่งและข้อมูลที่สะอาดและสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างมาก; ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้อาจทำให้ความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์ลดลง
การกำหนดราคาของ Proof Analytics
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Proof Analytics
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? ในงบประมาณการตลาดที่ครอบคลุม นักการตลาดมักปฏิบัติตามกฎ 70/20/10 โดยจัดสรรงบประมาณการตลาดเฉลี่ย 70% ให้กับกลยุทธ์หลัก 20% ให้กับช่องทางใหม่ และ 10% สำหรับการทดลอง
5. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเนื้อหาและปรับให้สอดคล้องกับโครงการการตลาด)
CoSchedule ช่วยให้ทีมการตลาดจัดระเบียบเนื้อหา, จัดการแคมเปญ, และบริหารงานประจำวันได้จากแพลตฟอร์มเดียว
แพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานทางการตลาด ทีมงานสามารถสร้างและจัดการแคมเปญโดยใช้บอร์ดงาน มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าในรูปแบบต่างๆ เช่น Kanban กระบวนการอนุมัติจะดำเนินการผ่านเวิร์กโฟลว์ในตัวที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- การเผยแพร่เนื้อหาและโซเชียลแบบบูรณาการช่วยให้ทีมสามารถสร้าง กำหนดเวลา และจัดการบล็อก อีเมล และโพสต์โซเชียลได้ในที่เดียว
- การวิเคราะห์และติดตามประสิทธิภาพให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับแคมเปญ เช่น การเปิดอีเมล การมีส่วนร่วมทางโซเชียล หรือการเสร็จสิ้นงาน
- ปฏิทินการตลาดแบบรวมศูนย์รวบรวมเนื้อหาทั้งหมด แคมเปญ และการโพสต์การตลาดบนโซเชียลมีเดียไว้ในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- การต่อสู้กับการผสานระบบแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะ LinkedIn ที่ผู้ใช้รายงานปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์บ่อยครั้งและการรายงานกิจกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือ
ราคา CoSchedule
- ปฏิทินฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/ผู้ใช้/เดือน
- ปฏิทินหน่วยงาน: $59/ผู้ใช้/เดือน
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามตกลง
- ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 200+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CoSchedule Marketing Suite อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
CoSchedule มีฟีเจอร์มากมาย ตั้งแต่ปฏิทินแบบลากและวางไปจนถึงระบบแชทที่คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมในโครงการต่างๆ ได้ คุณสามารถสร้างรายการงานต่อแคมเปญหรือโครงการ และแท็กพนักงานที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถแนบรูปภาพ ไฟล์ และทรัพยากรอื่นๆ ไปยังโครงการเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
CoSchedule มีฟีเจอร์มากมาย ตั้งแต่ปฏิทินแบบลากและวางไปจนถึงระบบแชทที่คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมในโครงการต่างๆ ได้ คุณสามารถสร้างรายการงานต่อแคมเปญหรือโครงการ และแท็กพนักงานที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถแนบรูปภาพ ไฟล์ และทรัพยากรอื่นๆ ไปยังโครงการเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ คนส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้เรา 🔥
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการข้อจำกัดของโครงการ พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต
6. Uptempo.io (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานการตลาดแบบองค์รวมในทีมขนาดใหญ่)
ผ่านทางUptempo.io
Uptempo.io นำการวางแผน การจัดงบประมาณ และการจัดการประสิทธิภาพมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน มันรวมเครื่องมือจาก Allocadia (การจัดงบประมาณ), BrandMaker (การจัดการกระบวนการและการดำเนินการ) และ Hive9 (การวิเคราะห์) เพื่อสร้างระบบที่รวมกันสำหรับการจัดการการดำเนินงานทางการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ ทีมงานสามารถวางแผนแคมเปญ,ระบุกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย, ติดตามงบประมาณ, ตรวจสอบผลลัพธ์, และเชื่อมโยงทุกโครงการกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
มันสนับสนุนการวางแผนแคมเปญอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมไม่ถูกผูกมัดกับงบประมาณประจำปีที่คงที่ แผนสามารถอัปเดตได้ตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ และทุกแคมเปญจะมีเป้าหมาย, กลยุทธ์, และการจัดสรรเงินทุนในมุมมองตามปฏิทินเพียงหนึ่งเดียว เครื่องมือทางการเงินของ Uptempo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูการใช้จ่ายที่วางแผนไว้, ที่ได้ทำสัญญาไว้, และที่เกิดขึ้นจริงได้แบบเรียลไทม์
Uptempo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานรวมกับระบบการเงินช่วยสนับสนุนการกระทบยอดอัตโนมัติและแสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามผลิตภัณฑ์, ภูมิภาค, หรือแคมเปญ
- ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์ "หากเกิดกรณี" ใช้การวิเคราะห์จาก Hive9 เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และทดสอบสถานการณ์งบประมาณที่แตกต่างกัน
- คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายและการวัดผลจะเชื่อมโยงแต่ละแคมเปญและรายการค่าใช้จ่ายเข้ากับวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการขายหรือผลกระทบต่อแบรนด์
ข้อจำกัดของ Uptempo.io
- แพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาการโหลดและการอัปเดตที่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
Uptempo. io ราคา
- ราคาตามความต้องการ
Uptempo. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Uptempo.io อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เราสามารถเข้าใจการตลาดได้ครอบคลุมมากขึ้น และมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการรายงานผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้โดยการผสานระบบขายและตลาดที่สำคัญเข้าด้วยกัน เราได้ปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนการตลาดให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้เราสามารถระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว วางแผนจุดที่อาจเกิดปัญหา และเพิ่มความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
เราสามารถเข้าใจการตลาดได้ครอบคลุมมากขึ้น และมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการรายงานผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้โดยการผสานรวมแพลตฟอร์มการขายและการตลาดที่สำคัญไว้ด้วยกัน เราได้ปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนการตลาดให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้เราสามารถระบุปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว วางแผนสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
⚡ คลังแม่แบบ: เริ่มต้นแคมเปญของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยแม่แบบแผนการตลาดเหล่านี้ เหมาะสำหรับการวางแผนเป้าหมาย ช่องทาง กำหนดเวลา และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ทั้งหมดในที่เดียว
7. HubSpot Marketing Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบอินบาวด์และการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญสำหรับทุกขนาดธุรกิจ)
ผ่านทางHubSpot
HubSpot Marketing Hub ผสานการวางแผนแคมเปญ การสร้างเนื้อหา การผสานระบบ CRM และการวิเคราะห์การตลาดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นักการตลาดสามารถใช้เพื่อจัดการแคมเปญหลายช่องทาง รวมถึงบทความบล็อก โฆษณา อีเมล และโซเชียลมีเดีย จากแดชบอร์ดที่รวมศูนย์ ช่วยให้ทีมสามารถประสานงานข้อความและวัดประสิทธิภาพได้ในที่เดียว
เครื่องมือนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มโฆษณาเช่น Facebook, Google, และ LinkedIn เพื่อติดตามการใช้จ่ายโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ (ROI) ผู้ใช้สามารถดูได้ว่ามีการใช้จ่ายไปเท่าใด, ได้มาซึ่งผู้ติดต่อ (leads) จำนวนเท่าใด, และมีการปิดการขายเป็นจำนวนเท่าใด ด้วยการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ (ROI) ผู้ใช้สามารถกำหนดรายได้ให้กับแคมเปญและคำนวณผลตอบแทนได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถประเมินได้ว่าช่องทางใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Marketing Hub
- เครื่องมือการให้เครดิตและการวิเคราะห์ติดตามการเดินทางของลูกค้าอย่างครบถ้วน และมอบเครดิตให้ตามแบบจำลองการให้เครดิตแบบหลายจุดสัมผัส
- คุณสมบัติการสร้างและดูแลลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วยหน้า landing page ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- การผสานรวมการขายและ CRM ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการใช้จ่ายกับผลลัพธ์ทางรายได้ได้โดยตรง
ข้อจำกัดของ HubSpot Marketing Hub
- การตั้งค่าการผสานรวมอาจซับซ้อน
ราคาของ HubSpot Marketing Hub
- Marketing Hub Professional: 890 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับสามที่นั่ง
- Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับห้าที่นั่ง
HubSpot Marketing Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Marketing Hub อย่างไรบ้าง?
HubSpot Marketing Hub มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งทำให้การนำกลยุทธ์ไปใช้งานเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลไปจนถึงการสร้างเนื้อหา การผสานรวมกับ CRM นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามการสร้างและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติยังช่วยประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมากในงานที่ต้องทำซ้ำๆ
HubSpot Marketing Hub มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือที่ครอบคลุม ทำให้การนำกลยุทธ์ไปใช้เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลไปจนถึงการสร้างเนื้อหา การผสานรวมกับ CRM มีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามการสร้างและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมากในงานที่ต้องทำซ้ำ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและแบบฟอร์มตัวอย่าง
8. Zoho Marketing Plus (เหมาะที่สุดสำหรับชุดการตลาดแบบครบวงจรในงบประมาณที่จำกัด)
Zoho Marketing Plus นำเสนอชุดเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมจัดการแคมเปญ ติดตามค่าใช้จ่ายทางการตลาด และวัดประสิทธิภาพข้ามช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการตลาดผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์เว็บไซต์ งานอีเวนต์ และ CRM โดยรวมความพยายามของแคมเปญไว้ในที่เดียว เพื่อลดการสลับเครื่องมือและปรับปรุงการประสานงานข้ามช่องทางให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการแนะนำคณะกรรมการงบประมาณ Zoho ตอนนี้อนุญาตให้ทีมสามารถกำหนดงบประมาณให้กับแบรนด์หรือแคมเปญและติดตามการใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้ ค่าใช้จ่ายสามารถจัดหมวดหมู่ตามเป้าหมาย, ภูมิศาสตร์, หรือกิจกรรม, ให้ภาพที่ชัดเจนว่าเงินทุนถูกใช้ไปอย่างไรและเหลืออยู่เท่าใด, โดยตรงภายในแดชบอร์ดการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Marketing Plus
- การวิเคราะห์ ROI ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดสำหรับความพยายามทางการตลาดของคุณ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและดำเนินแคมเปญร่วมกัน ติดตามกำหนดเวลา และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์
- การประสานงานหลายช่องทางช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าผ่านอีเมล, SMS, และโฆษณา และติดตามผลกระทบที่รวมกันของมันต่อเป้าหมายเช่นการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Zoho Marketing Plus
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่ลื่นไหลหรือใช้งานยากในบางจุด และมีเส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ Zoho Marketing Plus
- ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
- แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $21. 06/เดือน
Zoho Marketing Plus คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Marketing Plus อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Zoho Marketing Plus นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรก กระบวนการติดตั้งใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วช่วยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ผมใช้แพลตฟอร์มนี้ทุกวันเพราะช่วยให้การจัดการแคมเปญและการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
Zoho Marketing Plus มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรก กระบวนการติดตั้งใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น และฝ่ายบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วช่วยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ผมใช้แพลตฟอร์มนี้ทุกวันเพราะช่วยให้การจัดการแคมเปญและการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
9. ลอยตัว (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรและความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทีมให้สูงสุด)
ผ่านทางลอยตัว
Float ช่วยให้ทีมการตลาดจัดการทรัพยากรและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงตารางเวลาของทีมเข้ากับไทม์ไลน์ของโครงการ ด้วยอินเทอร์เฟซการจัดตารางงานแบบภาพ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมสำหรับแคมเปญต่าง ๆ ดูได้ว่าใครกำลังทำงานอะไร และใช้เวลานานเท่าใด ทั้งหมดนี้ในปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
Float ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและจัดการงบประมาณโครงการได้ทั้งในรูปแบบชั่วโมงหรือค่าใช้จ่ายเป็นเงิน โดยสามารถกำหนดงบประมาณได้ทั้งเป็นจำนวนชั่วโมง (เช่น 100 ชั่วโมงออกแบบ) หรือเป็นจำนวนเงิน (เช่น 10,000 ดอลลาร์) จากนั้น Float จะติดตามว่ามีการใช้ไปแล้วเท่าไรตามความคืบหน้าของโครงการ การติดตามแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณทราบสถานะงบประมาณตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะยังอยู่ภายในงบประมาณหรือใกล้จะถึงขีดจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Float
- ฟีเจอร์การติดตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมงของ Float ช่วยให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้โดยการคูณจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้กับอัตราค่าบริการรายชั่วโมงที่ระบุ
- ระบบการตั้งงบประมาณตามงานช่วยให้ทีมสามารถกำหนดชั่วโมงหรือค่าธรรมเนียมต่องาน (เช่น 30 ชั่วโมงสำหรับการเขียนเนื้อหา) ซึ่งให้การควบคุมที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนของส่วนประกอบภายในแคมเปญ
- ด้วยการวางแผนสถานการณ์ นักการตลาดสามารถจำลองการดำเนินการ เช่น การจ้างผู้รับเหมาหรือการเลื่อนงาน เพื่อดูผลกระทบต่อแผนงบประมาณและตารางเวลาโดยรวมได้ทันที
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- ผู้ใช้สังเกตเห็นการขาดการปรับแต่งที่ละเอียด (เช่น การเปลี่ยนชื่อฟิลด์, รายงานรายละเอียด) โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับสมาชิกที่ถูกเก็บถาวร, การส่งออก, หรือการติดตามจำนวนสมาชิก
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- เริ่มต้น: $7. 50/คน/เดือน
- ข้อดี: 12.50 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการลอยตัว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1600+)
- Capterra: 4. 5/5 (1600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Float อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Float ทำได้ตามที่สัญญาไว้ทุกประการ—ช่วยให้องค์กรของเราจัดการตารางงานและการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมีประโยชน์อย่างมากและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม ส่วน API ที่แข็งแกร่งและตัวเลือกการเชื่อมต่อที่มีการอธิบายไว้อย่างดีทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับชุดเครื่องมือของเรา
ฉันชอบที่ Float ทำได้ตามที่สัญญาไว้ทุกประการ—ช่วยให้องค์กรของเราจัดการตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมีประโยชน์อย่างมากและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม API ที่แข็งแกร่งและตัวเลือกการผสานรวมที่มีการบันทึกไว้อย่างดีทำให้การเชื่อมต่อกับชุดเครื่องมือของเราเป็นเรื่องง่าย
10. Kantata (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมทรัพยากร งบประมาณ และโครงการแบบรวมศูนย์ในหน่วยงานและบริการ)
ผ่านทางKantata
Kantata เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการจัดทำงบประมาณที่มุ่งเน้นการให้บริการ ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถควบคุมทรัพยากร การเงิน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดทำงบประมาณโครงการ การติดตามค่าใช้จ่าย การคาดการณ์เวลา และการวางแผนความสามารถของทีม Kantata ช่วยให้องค์กรที่เน้นการให้บริการสามารถติดตามอัตรากำไรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- มอบหมายหรือสลับสมาชิกทีมตามความพร้อมใช้งาน ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ กำไรขั้นต้น และความคืบหน้าในการออกใบแจ้งหนี้ พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือมุมมองโครงการที่มีความเสี่ยง
- เชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่น Salesforce, QuickBooks, Jira และรวมถึงเครื่องมือแนะนำเพื่อตรวจจับความขัดแย้งของทรัพยากรหรือความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- สร้างใบแจ้งหนี้แบบคิดค่าบริการตามเวลาและวัสดุหรือแบบค่าธรรมเนียมคงที่โดยตรงจากข้อมูลโครงการ โดยสามารถติดตามการใช้จ่าย การเรียกเก็บเงิน และรายได้ได้ตลอดวงจรแคมเปญ
ข้อจำกัดของคันตาตา
- แพลตฟอร์มนี้มักถูกอธิบายว่าทำงานช้าและติดขัด มีการอัปเดตที่ล่าช้าซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา Kantata
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคันตาตา
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kantata อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Kantata SX ช่วยให้ทีม PS ของเราสามารถควบคุมธุรกิจของเราได้ และมอบข้อมูลเชิงลึกที่เราไม่เคยมีมาก่อน ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรด้วยความมั่นใจได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกเรา นอกจากนี้ เรายังชื่นชมความแม่นยำของการทำนายที่ช่วยปรับปรุงตำแหน่งของแผนก PS ภายในบริษัทของเราให้ดีขึ้น
Kantata SX ช่วยให้ทีม PS ของเราสามารถควบคุมธุรกิจของเราได้ และมอบข้อมูลเชิงลึกที่เราไม่เคยมีมาก่อน ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรด้วยความมั่นใจได้กลายเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกของเรา นอกจากนี้ เรายังชื่นชมความแม่นยำของการทำนายซึ่งได้ช่วยปรับปรุงตำแหน่งของ PS ภายในบริษัทของเรา
⚡ คลังแม่แบบ: การจัดทำงบประมาณไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อแม่แบบงบประมาณโครงการเหล่านี้เปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและติดตามได้ ซึ่งทั้งทีมของคุณสามารถปฏิบัติตามได้
ตัดสินใจงบประมาณการตลาดอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp!
หากคุณต้องการเครื่องมือจัดการงบประมาณการตลาดที่ใช้งานง่าย มีภาพชัดเจน และสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ฟีลด์ที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่แคมเปญแบบครั้งเดียวไปจนถึงแผนการตลาดแบบเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแต่ละตัวในรายการนี้ล้วนโดดเด่นในแบบของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะต้องการการคาดการณ์ในระดับสูง การวิเคราะห์ ROI อย่างละเอียด หรือการติดตามทรัพยากรของทีม ก็มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณ ลองทดสอบสิ่งที่สอดคล้องกับกระบวนการของคุณและขยายขนาดจากจุดนั้น
ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้และดูว่ามันช่วยให้การวางแผน การติดตาม และการตัดสินใจสำหรับแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นอย่างไร