ClickUp เทียบกับ OneNote: ความแตกต่างสำคัญในการจัดการงานและบันทึก

คุณเพิ่งใช้เวลา 12 นาทีในการค้นหาความคิดที่ยอดเยี่ยมที่คุณจดไว้ที่ไหนสักแห่งระหว่างรายการซื้อของและบันทึกการประชุม
หักมุม: มันอยู่ในร่างอีเมลของคุณมาตลอด 😲
คุณต้องการระบบที่เก็บรักษาความคิด, งานที่ต้องทำ, และแผนโครงการของคุณไว้ไม่เพียงแค่เก็บไว้ แต่ยังสามารถค้นหาได้จริง
นั่นคือจุดที่เครื่องมืออย่างClickUpและ OneNote เข้ามามีบทบาท ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงาน เอกสาร เป้าหมาย และการทำงานร่วมกันของทีมในที่เดียว ส่วน OneNote นั้นเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลของ Microsoft ที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกความคิด จัดระเบียบโน้ต และซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่างๆ
การเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ OneNote สรุปได้ดังนี้: คุณต้องการเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งบังเอิญสามารถเก็บโน้ตของคุณได้ด้วย หรือคุณต้องการเครื่องมือจดบันทึกที่พอจะจัดการงานได้บ้าง?
มาดูกันว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีอะไรให้คุณบ้างเมื่อคุณต้องการใช้ทั้งบันทึกและงานร่วมกัน 💁
เปรียบเทียบ ClickUp กับ OneNote
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติ (และมูลค่า) อย่างรวดเร็วระหว่าง ClickUp และ OneNote:
|เกณฑ์
|ClickUp
|วันโน้ต
|วัตถุประสงค์หลัก
|แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดการงาน การติดตามโครงการและการจดบันทึกแบบร่วมมือ
|สมุดบันทึกดิจิทัลที่รองรับการจดบันทึกแบบอิสระ จัดระเบียบด้วยสมุดบันทึก หมวดหมู่ และหน้า
|ความสามารถในการจดบันทึก
|การจัดรูปแบบข้อความขั้นสูง, เอกสาร, โน้ต, แม่แบบ, สรุปโดย AI, การฝังมัลติมีเดีย
|ผืนผ้าใบอิสระ, การเขียนด้วยลายมือ, สื่อมัลติมีเดีย, การจัดวางที่ยืดหยุ่น
|การจัดการงานและโครงการ
|ขั้นสูง: งาน, งานย่อย, การพึ่งพา, งานที่เกิดซ้ำ, ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, กระดาน, มุมมองรายการ
|มินิมอล: รายการตรวจสอบ; ไม่มีการจัดการงาน/โครงการในตัว
|ความร่วมมือ
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การมอบหมายงาน, การแชร์, การอนุญาต, การแชท, การทำงานร่วมกันในเอกสาร
|สมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน, การแก้ไขพร้อมกัน, การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน
|คุณสมบัติของ AI
|AI สรุปบันทึก สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ อัปเดตโดยอัตโนมัติ และถอดเสียงการประชุมภายในซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมของClickUp
|ไม่มี AI ต้นฉบับ; ต้องพึ่งพาการผสานระบบหรือเครื่องมือภายนอก
|การผสานรวม
|เชื่อมต่อกับแอปนับร้อย รวมถึงอีเมล ปฏิทิน Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, ฯลฯ), การซิงค์ OneDrive
|การค้นหาและการจัดระเบียบ
|การค้นหาที่ทรงพลัง, ตัวกรอง, แท็ก, ความสัมพันธ์, การเชื่อมโยงสองทางระหว่างงานและเอกสาร
|การค้นหาที่ทรงพลัง, แท็ก, การจัดระเบียบแบบลำดับชั้นตามสมุดบันทึก/ส่วน/หน้า
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับกระบวนการทำงาน การแจ้งเตือน และงานที่ต้องทำซ้ำ
|ไม่มีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติในตัว
ClickUp คืออะไร?
60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน, ค้นหา, และอัปเดตข้อมูลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ
โครงการ เอกสาร และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยแอปสำหรับทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งผสานการทำงานของโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทำงานที่เชื่อมโยงกันได้ดีที่สุดในโลก
วันนี้ มีทีมมากกว่าสามล้านทีมใช้ ClickUp เพื่อทำงานได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความรู้ที่รวมศูนย์ และการแชทที่เน้นการโฟกัสซึ่งช่วยขจัดสิ่งรบกวนและปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
คุณสมบัติของ ClickUp
มาสำรวจคุณสมบัติที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นกันเถอะ 👇
คุณสมบัติ #1: คลิกอัพ ด็อกส์
หากคุณจัดการโครงการหลายโครงการ หลักสูตร หรือผลงานของทีม การมีบันทึกและงานที่ต้องทำอยู่ในสองที่แยกกันอาจทำให้คุณทำงานช้าลง
นั่นคือจุดที่ClickUp Docsสามารถเป็นประโยชน์ได้ ต่างจากแอปจดบันทึกทั่วไป เครื่องมือนี้จะเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นการกระทำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย, ผู้เชี่ยวชาญที่จัดการงานส่งมอบให้กับลูกค้า, หรือทีมที่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน, Docs ช่วยจัดระเบียบบริบทการทำงานของคุณทั้งหมด ผลลัพธ์คือ? คุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สมมติว่าคุณเป็นนักเรียนที่กำลังทำโครงการวิจัยกลุ่ม คุณสามารถ:
- สรุปโครงสร้างของรายงานของคุณในเอกสารที่มีการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ มีหน้าและหัวข้อที่ซ้อนกัน รายการแบบมีสัญลักษณ์หรือหมายเลข และยังสามารถใส่แบนเนอร์และตัวแบ่งเพื่อแยกส่วนต่างๆ ได้
- เพิ่มลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล แนบรูปภาพหรือวิดีโอ และฝังตารางหรือแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกส่วนของงานเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
- แชร์บันทึกกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ และมอบหมายส่วนต่างๆ ให้พวกเขาดำเนินการด้วย @mentions และความคิดเห็นที่มอบหมาย
- ฝังไทม์ไลน์ของโครงการ เพิ่มกระดานคัมบังเพื่อแสดงความคืบหน้า หรือแปลงข้อความให้เป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้ พร้อมรายการตรวจสอบและกำหนดวันที่ครบกำหนด ซึ่งจะซิงค์กับพื้นที่ทำงานของคุณ
ประโยชน์นี้ชัดเจนไม่แพ้กันสำหรับมืออาชีพหรือทีมที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถร่างข้อเสนอสำหรับลูกค้า วาระการประชุม หรืออัปเดตสถานะในเอกสาร และเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ได้โดยตรง ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกล่าวถึง @ การแสดงความคิดเห็นในเอกสาร และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ วงจรการให้ข้อเสนอแนะจะรวดเร็วขึ้น และไม่มีอะไรตกหล่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เร่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตจดบันทึกในDocsของ ClickUpไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกการประชุม จดข้อเสนอแนะจากลูกค้า หรือวางแผนโครงร่างโครงการ เทมเพลตเหล่านี้จะให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างพร้อมด้วยหัวข้อที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า รายการตรวจสอบ และลิงก์งาน เพียงใส่เนื้อหาของคุณ กำหนดขั้นตอนถัดไป และเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติ #2: ClickUp Notepad
สมมติว่าคุณต้องประชุมกับลูกค้าติดต่อกันตลอดทั้งเช้า ระหว่างการจดไอเดีย กำหนดการติดตามงาน และตรวจสอบงานที่เสร็จแล้ว คุณทำงานล่วงเวลา และกระดาษโน้ตติดผนังก็ไม่สามารถช่วยคุณได้
ไว้วางใจClickUp Notepadให้ช่วยแก้ปัญหาที่นี่
นี่คือพื้นที่ส่วนตัวที่เรียบง่ายซึ่งสร้างขึ้นใน ClickUp โดยตรง ใช้สำหรับจดบันทึกความคิด สิ่งที่ต้องทำ หรือเตือนความจำได้อย่างรวดเร็วทันทีที่นึกถึง
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังจัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ เมื่อมีไอเดียต่างๆ ไหลเข้ามา คุณสามารถจดบันทึกใน Notepad จัดรูปแบบด้วยหัวข้อหรือรายการตรวจสอบ และเมื่อคุณพร้อมแล้ว สามารถเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรงสำหรับทีมของคุณ หรือเป็นเอกสารสำหรับสรุปโครงการ
คุณสามารถเข้าถึงได้จากพื้นที่ทำงานของคุณ, แอปมือถือ,หรือแม้กระทั่งส่วนขยายของ Chrome ของ ClickUp, ดังนั้นมันจึงพร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณต้องการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1943วิศวกรชื่อ Allen Morgensternได้สร้างวลี 'ทำงานให้ฉลาดขึ้น ไม่ใช่ทำงานให้หนักขึ้น' ขณะออกแบบระบบการปฏิบัติงานสำหรับคนงานอุตสาหกรรม เป้าหมายคือเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้มากขึ้นโดยมีความเสี่ยงทางกายภาพน้อยลง
คุณสมบัติที่ 3: ClickUp Brain
จากนั้นก็มีClickUp Brain— ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณภายใน ClickUp
มันสามารถกลั่นกรองการระดมความคิดให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจน ปรับปรุงบันทึกที่ไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นเนื้อหาที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้หรือขั้นตอนต่อไปจากการสนทนาในที่ประชุม เครื่องมือ AI นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้าใจงาน เอกสาร ทีมงาน และความรู้ของบริษัทของคุณ ดังนั้นแทนที่จะต้องค้นหาผ่านหน้าเอกสารหรือส่งข้อความหาเพื่อนร่วมทีมเพื่ออัปเดต คุณสามารถหันไปพึ่งมันได้
ด้วยความตระหนักรู้ในบริบทและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่เพียงแต่เร่งกระบวนการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังยกระดับวิธีคิด การสื่อสาร และการดำเนินงานของคุณอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมทีมประจำสัปดาห์ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโปรเจกต์ต่างๆ บันทึก และเอกสารเพื่อดูความคืบหน้าของแต่ละคน คุณเพียงแค่ถาม ClickUp Brain
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: สรุปงานทั้งหมดที่ทีมออกแบบได้ทำเสร็จในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำเครื่องหมายงานที่ค้างไว้
ภายในไม่กี่วินาที ระบบจะรวบรวมข้อมูลอัปเดตที่กระชับโดยอัตโนมัติ ช่วยคุณประหยัดเวลาจากการต้องค้นหาข้อมูลจากหลายแดชบอร์ดหรือหลายกระทู้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ AI Writer เครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณสร้างและปรับปรุงเนื้อหาได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณกำลังร่างข้อเสนอโครงการและต้องการสรุปเป้าหมาย ขอบเขต และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถให้คำแนะนำแก่ AI Writer ได้ดังนี้:
📌 ตัวอย่างโจทย์: เขียนข้อเสนอโครงการอย่างมืออาชีพสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ รวมถึงกรอบเวลา ผลงานที่ส่งมอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ภายในไม่กี่วินาที ClickUp Brain จะสร้างร่างแรกที่แข็งแกร่ง ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งและแชร์กับทีมของคุณได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยClickUp Brain MAX—แอป AI บนเดสก์ท็อป—คุณสามารถ จดบันทึกโดยไม่ต้องพิมพ์สักคำ โดยใช้ Talk to Text เพียงเปิดแอป กดไมค์ และพูดความคิดของคุณออกมา Brain MAX จะถอดเสียงของคุณเป็นข้อความ เพิ่มลงในเอกสารที่คุณเลือก และเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานโดยอัตโนมัติ นี่คือวิธีที่เร็วที่สุดในการบันทึกไอเดียและทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น—เร็วกว่าการพิมพ์ด้วยมือถึง 4 เท่า
ผู้จดบันทึกการประชุม
ตอนนี้ มาพูดถึงบันทึกการประชุมกันบ้าง หากคุณเคยเดินออกจากห้องประชุมแล้วพบว่าไม่มีใครจดบันทึก—หรือแย่กว่านั้นคือไม่มีใครรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป—ClickUp AI Notetakerคือสิ่งที่คุณต้องการ
มันบันทึกและถอดความการประชุมจาก Zoom, Teams หรือ Google Meet โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นบันทึกที่จัดระเบียบและค้นหาได้ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมจะระบุประเด็นสำคัญ ขั้นตอนต่อไป และรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้นเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง
คุณเป็นผู้นำการประชุมระดมความคิดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หลังการประชุม ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะส่งเอกสารให้คุณซึ่งประกอบด้วยวันที่ ผู้เข้าร่วมประชุมบันทึกการประชุม สรุปการอภิปราย และรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ เช่น:
- สร้าง โครงร่างหน้าแลนดิ้งเพจ: มอบหมายให้ John, ส่งวันศุกร์
- ร่างอีเมลเปิดตัว: มอบหมายให้ Dana, กำหนดส่งสัปดาห์หน้า
ชมการทำงานได้ที่นี่:
📮 ClickUp Insight: 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรารายงานว่าวันศุกร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขา นี่อาจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของการทำงานในยุคปัจจุบัน วันศุกร์มักมีการประชุมน้อยกว่า และเมื่อรวมกับบริบทที่สะสมมาตลอดสัปดาห์การทำงาน อาจหมายถึงการถูกรบกวนน้อยลงและมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานที่ลึกซึ้งและต้องการสมาธิ
ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับวันศุกร์ตลอดทั้งสัปดาห์หรือไม่? ลองใช้แนวทางการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วยClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน! บันทึกหน้าจอของคุณด้วย ClickUp Clips รับถอดความทันทีผ่าน ClickUp Brain หรือให้ AI Notetaker ของ ClickUp ช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมให้คุณ!
ราคาของ ClickUp
Microsoft OneNote คืออะไร?
ผ่านทางOneNote
OneNote เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลโดย Microsoft Office ที่ทำหน้าที่เป็นสมุดบันทึกดิจิทัลส่วนตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึก จัดการและจัดระเบียบบันทึก การวิจัย แผนงาน และข้อมูลอื่นๆ ได้
สร้างสมุดบันทึกพร้อมส่วนและหน้าแบบกำหนดเองเพื่อให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายในทุกอุปกรณ์
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? คุณสามารถพิมพ์ได้ทุกที่บนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมัน ใส่รูปภาพ คลิปเสียง วิดีโอ หรือไฟล์ และยังสามารถแท็กโน้ตเพื่อการค้นหาที่ดีขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น เช่น Outlook อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและอยู่บนคลาวด์ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโน้ตของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีการจดบันทึกยอดนิยมสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติของ OneNote
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารนี้มีให้ 📃
คุณสมบัติ #1: การผสานการทำงานของการประชุมขั้นสูง
การผสานรวมของ OneNote กับ Microsoft Teams จะดึงการบันทึก, บทถอดความ, วาระการประชุม, และบันทึกต่างๆ มาโดยอัตโนมัติ และฝังไว้โดยตรงในสมุดบันทึกของคุณ
เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง OneNote จะเติมข้อมูลสำคัญลงในหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงชื่อเรื่อง วันที่ ผู้เข้าร่วม และรายการที่ต้องดำเนินการ โดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังรองรับเทมเพลต Microsoft Planner ซึ่งคุณสามารถฝังลงในบันทึกการประชุมได้โดยตรงเพื่อกำหนดเวลางานได้อย่างง่ายดาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? นักวิชาการในศตวรรษที่ 16ใช้สมุดบันทึกทั่วไปในการรวบรวมคำคม ความคิด และภาพร่างต่างๆ นี่คือระบบความรู้ส่วนบุคคลที่มีมานานก่อนที่ OneNote จะถือกำเนิดขึ้น
คุณสมบัติที่ 2: เครื่องมือสำหรับลงหมึก
เครื่องมือการเขียนด้วยลายมือของ OneNote ได้รับการอัปเกรดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ คุณสามารถจัดรูปแบบบันทึกของคุณด้วย:
- ประเภทปากกาใหม่: เลือก ปากกาหมึกซึม สำหรับการเขียนแบบลายมือศิลป์ และ ปากกาพู่กัน สำหรับการเขียนเส้นที่มีชีวิตชีวา
- หลอดดูดหมึก: เลือกสีใดก็ได้จากหน้าจอของคุณเพื่อให้ตรงกับแบรนด์หรือธีมภาพในบันทึกของคุณ
- การปรับเส้นหมึกให้ตรง: ปรับปรุงบันทึกหรือแผนภาพที่เขียนด้วยลายมือให้อ่านง่ายโดยอัตโนมัติ
- ความเหนียวของหมึก: ล็อกคำอธิบายประกอบที่ทำบนไฟล์ PDF หรือรูปภาพ แม้ว่าคุณจะย้ายหรือปรับขนาดก็ตาม
- กรณีการใช้งาน: ลองใช้หมึกสีต่างๆ, จัดเรียงคำอธิบายให้ตรง, และให้พวกมันเรียงตัวเมื่อปรับรูปแบบ
คุณสมบัติ #3: การบันทึกเสียงและวิดีโอพร้อมบันทึกโน้ตที่เชื่อมโยงกับเวลา
ด้วย OneNote คุณสามารถบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงในหน้าสมุดบันทึก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับนักเรียน ผู้สัมภาษณ์ หรือมืออาชีพในการประชุมบันทึกแต่ละรายการจากวิดีโอจะมีเวลาประทับไว้ ดังนั้นการคลิกที่บันทึกนั้นในภายหลังจะพาคุณไปยังช่วงเวลาที่แน่นอนในวิดีโอ
นอกจากนี้ ยังมีระบบจดจำอักขระด้วยแสง (OCR) ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงข้อความจากภาพ เช่น บันทึกที่สแกน เอกสารที่พิมพ์ หรือภาพถ่ายกระดานไวท์บอร์ด ให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้
ราคาของ OneNote
สำหรับบ้าน
- Microsoft 365 Family: $12.99/เดือน (สำหรับหนึ่งถึงหกคน)
- Microsoft 365 Personal: 9.99 ดอลลาร์/เดือน (สำหรับหนึ่งคน)
สำหรับธุรกิจ
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
ClickUp เทียบกับ OneNote: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp และ OneNote ต่างก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน
มาดูกันว่าฟีเจอร์หลักของแต่ละตัวเปรียบเทียบกันอย่างไร เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าตัวไหนเหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณมากกว่า ⚒️
คุณสมบัติ #1: การทำงานโดยรวม
มาดูกันว่าทุกอย่างจะรวมกันเป็นอย่างไรโดยรวม
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจร ซึ่งรวมเอกสาร งาน การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และฟีเจอร์ AI ไว้ในที่เดียว เป็นเครื่องมือที่คุณไว้วางใจในการสร้างเอกสารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์พร้อมการจัดรูปแบบ แม่แบบ และสื่อที่ฝังไว้ จากนั้นเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นไปยังงานของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ และ ClickUp Brain (ผู้ช่วย AI) จะทำงานอยู่เบื้องหลังเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันจะสรุปบันทึกการประชุมยาวๆ ให้คุณ ตรวจหาสิ่งที่ต้องดำเนินการที่คุณอาจพลาดไป และแม้แต่เปลี่ยนการบันทึกเสียงให้กลายเป็นข้อความที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบ
วันโน้ต
แอปนี้โดดเด่นในการจดบันทึกแบบอิสระ คุณสามารถคลิกได้ทุกที่ พิมพ์ วาด ฝังสื่อ และจัดระเบียบทุกอย่างลงในสมุดบันทึก ส่วน และหน้าต่างๆ ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกความคิด วาดภาพไอเดีย หรือจัดระเบียบบันทึกการเรียน
แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเครื่องมืออัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัว คุณจะต้องใช้งานร่วมกับแอปของ Microsoft อื่น ๆ เช่น Planner หรือ Outlook
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp, เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายกว่า โดยเฉพาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการและงานต่างๆ
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
คุณสมบัติที่ 2: การจัดระเบียบและโครงสร้าง
มาดูกันว่าแต่ละเครื่องมือช่วยให้คุณจัดระเบียบและใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการค้นหาอย่างไร
คลิกอัพ
ClickUp มอบโครงสร้างการจัดระเบียบที่ลึก ชั้นเชิง และลำดับชั้นด้วย Spaces, Folders, Lists, Tasks และ Docs ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณ และด้วยEnterprise AI Search และ Ask คุณสามารถค้นหาและนำทางไปยังบันทึก งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
วันโน้ต
ด้วยการตั้งค่าแบบสมุดบันทึก > ส่วน > หน้า ที่คลาสสิก OneNote ให้ความรู้สึกคุ้นเคยและใช้งานง่าย คุณสามารถจัดเนื้อหาซ้อนกันได้ไม่รู้จบและจัดเรียงสิ่งต่างๆ ได้อย่างสะดวก
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp! แม้ว่าผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา—วิธีการที่อิสระมากขึ้นหรือพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้าง—ClickUp เสนอโครงสร้างที่มีลำดับชั้นที่ทรงพลังกว่าซึ่งเหมาะสำหรับการจัดระเบียบบันทึกภายในกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันยังช่วยให้คุณพบงานและบันทึกที่เกี่ยวข้องได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
ถึงเวลาที่จะดูว่าใครจะนำพลังสมองมาสู่โต๊ะได้มากกว่ากันด้วย AI และระบบอัตโนมัติ!
คลิกอัพ
ClickUp Brain เชื่อมต่อบันทึกของคุณให้เป็นฐานความรู้ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน สามารถสรุปและวิเคราะห์บันทึกการประชุมที่ยาวด้วยAI สรุปบันทึก เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีโครงสร้าง และแม้กระทั่งสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามงานของคุณ เมื่อจับคู่กับเครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUpคุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่มอบหมายงาน ขยับรายการผ่านขั้นตอนต่างๆ และกระตุ้นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่องานมีความคืบหน้า
วันโน้ต
OneNote ไม่มีฟีเจอร์ AI หรือระบบอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในแอปโดยตรง คุณสามารถใช้ Microsoft Copilot ในระบบนิเวศของ Microsoft 365 ที่กว้างขึ้นได้ แต่ความสามารถของ AI จะไม่ทำงานโดยตรงภายใน OneNote นั่นหมายความว่าคุณจะต้องพึ่งพาการผสานรวมหรือเครื่องมือภายนอกเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกัน
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp—สำหรับ AI ที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างลงตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมุดจดบันทึกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1888โดยคนงานโรงงานกระดาษที่เย็บเศษกระดาษเข้าด้วยกัน ต่อมาผู้พิพากษาได้ขอให้ทำขอบด้านซ้ายเพื่อให้สามารถจดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการข้างๆ ข้อโต้แย้งของตนได้
ClickUp เทียบกับ OneNote บน Reddit
เมื่อพูดถึงการเลือกใช้ระหว่าง ClickUp และ OneNote ผู้ใช้งานจริงบน Reddit ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงไปตรงมา แม้ว่าจะไม่มีกระทู้ที่เปรียบเทียบทั้งสองอย่างเฉพาะเจาะจง แต่เรามาดูรีวิวบางส่วนที่พูดถึงเครื่องมือเหล่านี้กัน
ผู้ใช้รายหนึ่งรู้สึกว่า การใช้ OneNote จะดีกว่าหากคุณต้องการเขียนด้วยลายมือและยังคงความยืดหยุ่นในการสลับไปพิมพ์ได้ตามต้องการ:
หากคุณต้องการการเขียนด้วยลายมือ ฉันคงจะเลือกใช้ OneNote มากกว่า ยังไม่เคยเห็นอะไรที่สามารถเทียบได้กับความเป็นอิสระในการเขียนแบบอิสระที่ให้คุณสามารถสลับระหว่างการพิมพ์และการเขียนด้วยลายมือได้อย่างยืดหยุ่น
หากคุณต้องการการเขียนด้วยลายมือ ฉันคงจะเลือกใช้ OneNote มากกว่า ยังไม่เคยเห็นอะไรที่สามารถเทียบได้กับความยืดหยุ่นในการสลับระหว่างการพิมพ์และการเขียนด้วยลายมือแบบอิสระของมันเลย
ผู้ใช้ OneNoteอีกท่านหนึ่งซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานได้ชื่นชมโปรแกรมนี้ในบางกรณีการใช้งานเฉพาะ:
จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณจดบันทึกด้วยลายมือควบคู่ไปกับการบันทึกเสียง หรือใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารเท่านั้น มาจากคนที่ใช้มันมานานกว่าสิบปี ไม่มีระบบนิเวศรองรับ และ Outlook Boards เป็นโครงการเดียวที่มีความเชื่อมโยงกัน แต่พวกเขาก็หาข้อมูลใน Google ไปแล้วเมื่อต้นปีนี้
จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณจดบันทึกด้วยลายมือควบคู่ไปกับการบันทึกเสียง หรือเหมือนกับการพิมพ์เอกสารออกมาเท่านั้น มาจากคนที่ใช้มันมานานกว่าสิบปีแล้ว ไม่มีระบบนิเวศรองรับ และ Outlook Boards เป็นโครงการเดียวที่มีความเชื่อมโยงกัน แต่พวกเขาก็หาข้อมูลใน Google ไปแล้วเมื่อต้นปีนี้
ผู้ใช้ ClickUp ในทางกลับกัน ชื่นชมแนวทางแบบครบวงจรของมัน:
สวัสดีครับ, มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านการจัดการงาน/โครงการ/ฐานความรู้ต่าง ๆ ได้ลองใช้เครื่องมือทางการค้าที่จริงจังเกือบทุกอย่างที่มีในตลาดแล้ว สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือสิ่งที่พวกเขาทำการตลาดไว้: แอปเดียวสำหรับทุกสิ่ง จริง ๆ แล้วชอบระดับการปรับแต่งการจัดการงาน และฐานความรู้ก็ค่อนข้างมั่นคงเช่นกัน พวกเขาเพิ่งปล่อยการปรับปรุงครั้งใหญ่ของระบบแชท ดังนั้นเรากำลังแทนที่ Slack ด้วยเช่นกัน
สวัสดีครับ, มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านการจัดการงาน/โครงการ/ฐานความรู้ต่าง ๆ ได้ลองใช้เครื่องมือทางการค้าที่จริงจังเกือบทุกอย่างที่มีในตลาดแล้ว สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือสิ่งที่พวกเขาทำการตลาดไว้: แอปเดียวสำหรับทุกสิ่ง จริง ๆ แล้วชอบระดับการปรับแต่งการจัดการงาน และฐานความรู้ก็ค่อนข้างมั่นคงเช่นกัน พวกเขาเพิ่งปล่อยการปรับปรุงครั้งใหญ่ของระบบแชท ดังนั้นเรากำลังแทนที่ Slack ด้วยเช่นกัน
ขณะที่ผู้ใช้รายอื่นเน้นย้ำถึงฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งของมัน:
ใช้มาตั้งแต่ปี 2017 แล้วครับ มันยอดเยี่ยมมาก AI ก็ดีมาก ผมใช้เอกสารเป็นสมองสำรองสำหรับธุรกิจของผม ไม่มีอะไรให้บ่นเลยนอกจากอาจยากที่จะหาทางเริ่มต้น แต่เทมเพลตช่วยได้ ผมได้ลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ ที่อยู่ข้างนอกนั้นแล้ว และ ClickUp ยังดีกว่าทุกตัวในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน (แม้กระทั่ง Jira)
ใช้มาตั้งแต่ปี 2017 แล้ว มันยอดเยี่ยมมาก AI ดีมาก ผมใช้เอกสารสำหรับเป็นสมองสำรองทางธุรกิจ ไม่มีข้อร้องเรียนอะไรนอกจากอาจจะยากในการเริ่มต้นใช้งาน แม่แบบต่างๆ ช่วยได้มาก ผมได้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ มาเกือบหมดแล้ว แต่ ClickUp ยังคงเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุด (แม้แต่ Jira)
การเลือกที่เหมาะสมนั้นชัดเจนว่าขึ้นอยู่กับสไตล์การทำงานและความชอบส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการบันทึกที่ทำงานควบคู่ไปกับการทำงานของคุณ—ไม่ใช่แยกออกจากกัน—ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:PalmPilot รุ่นแรก(ปี 1996) อนุญาตให้ผู้ใช้จดบันทึกด้วยปากกาสไตลัสและติดตามงานต่างๆ บนหน้าจอที่มีขนาดแทบจะเท่าบัตรเครดิตเท่านั้น มันเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกแรกที่แท้จริงของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัล
แอปจดบันทึกใดครองแชมป์?
คำตัดสินออกมาแล้ว...และเป็นการตัดสินใจที่สูสีมาก แต่ ClickUp ชนะไป! 👑
ในการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ OneNote เห็นได้ชัดว่าทั้งสองเครื่องมือมีจุดเด่นของตัวเอง OneNote โดดเด่นในเรื่องการจดบันทึกด้วยลายมือและรูปแบบอิสระ เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความอิสระของพื้นที่ว่างเปล่า
เมื่อพูดถึงการทำงานจริง ClickUp คือคำตอบ
มันเปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง และรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเอกสารไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการร่วมมือกับทีมแบบเรียลไทม์
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅