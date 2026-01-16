เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดฟรีสำหรับ [ปี]

คุณมีแคมเปญ มีกลยุทธ์ และมีผลลัพธ์แล้ว แต่เมื่อมีคนถามว่า 'คุณช่วยส่งพอร์ตโฟลิโอให้หน่อยได้ไหม?…คุณกลับชะงัก
ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีงาน แต่เพราะผลงานของคุณถูกฝังอยู่ในโฟลเดอร์ที่กระจัดกระจายหรือติดอยู่ในเอกสารที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ถ้านั่นฟังดูจริงเกินไป ไม่ต้องกังวล เราพร้อมดูแลคุณ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดที่ดีที่สุดฟรีจากClickUp(และแพลตฟอร์มอื่นๆ!) เพื่อช่วยให้คุณนำเสนอผลงานของคุณด้วยความชัดเจน มีโครงสร้าง และมีความโดดเด่น
มาเริ่มกันเลย! 💪🏼
อะไรคือแบบแผนพอร์ตโฟลิโอกการตลาด?
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดคือกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้นักการตลาดจัดระเบียบและนำเสนอผลงาน ทักษะ และความสำเร็จของตนต่อลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพ
แม่แบบเหล่านี้มักประกอบด้วยส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับกรณีศึกษา ไทม์ไลน์ของแคมเปญ แบบจำลองการออกแบบ กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราการมีส่วนร่วมหรือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) หลายแบบยังมีพื้นที่สำหรับบทบาทของทีม เครื่องมือที่ใช้ และบันทึกการปรับปรุงเพื่อเน้นความร่วมมือและกระบวนการทำงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'portfolio' มาจากภาษาอิตาลี portafoglio ซึ่งหมายถึงกล่องหรือกระเป๋าสำหรับใส่กระดาษแผ่นต่างๆ ในศตวรรษที่ 18 ศิลปินและสถาปนิกจะพกตัวอย่างผลงานจริงติดตัวไปเพื่อเสนอขายงาน ซึ่งเป็นต้นแบบของพอร์ตโฟลิโอทางการตลาดในยุคปัจจุบัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดดี?
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดที่มีโครงสร้างดีจะเน้นความสำเร็จในอดีตของนักการตลาดและให้แพลตฟอร์มในการแสดงความคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาสิ่งที่ง่ายต่อการตั้งค่าและปรับแต่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาแทนที่จะเป็นความซับซ้อนของการออกแบบ
- ความดึงดูดทางสายตา: ค้นหาภาพคุณภาพสูง อินโฟกราฟิก หรือการผสานวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม
- ส่วนที่ครอบคลุม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมส่วน 'เกี่ยวกับเรา' ตัวอย่างผลงาน คำรับรอง และหน้าติดต่อที่ชัดเจน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณทดลองใช้สี แบบอักษร และเค้าโครงที่ปรับแต่งได้ เพื่อสะท้อนแบรนด์ของคุณ
- การแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: มองหาส่วนที่แสดงผลลัพธ์ เช่น อัตราการแปลงหรือผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกความเข้ากันได้กับโซเชียลมีเดีย, เครื่องมือวิเคราะห์ หรือระบบ CRM เพื่อดึงข้อมูลประสิทธิภาพสำคัญได้อย่างง่ายดาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? แคมเปญจำลอง (เช่น การรีแบรนด์จำลองหรือโพสต์โซเชียลสำหรับแบรนด์ที่คุณชื่นชม) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการเติมผลงานที่เกี่ยวข้องลงในเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของคุณ
แบบฟอร์มพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การตลาดในมุมมอง
นี่คือตัวอย่างเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดยอดนิยม:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้นำเชิงกลยุทธ์และผู้บริหารโครงการ (PMO) ที่บริหารโครงการหลายโครงการตามผลกระทบทางธุรกิจ
|ระบบการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับมูลค่าโครงการ, รายการโครงการที่รับเข้า, มุมมองรายการหลักของพอร์ตโฟลิโอ
|มุมมองตารางและแดชบอร์ด
|เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าแผนกที่ติดตามสถานะและความคืบหน้า
|มุมมองแผนที่ทางของ PMO, รายงานสถานะรายสัปดาห์, แท็กเฟส และตัวชี้วัด
|แผนงานและมุมมองของทีม
|เทมเพลตผลงานออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบและทีมสร้างสรรค์ที่นำเสนอขั้นตอนการออกแบบ
|มุมมองขั้นตอนการออกแบบ, สถานะในตัว, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|รูปแบบการจัดวางแบบคัมบัง
|แม่แบบงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์และหัวหน้าฝ่ายออกแบบที่ติดตามงานออกแบบแต่ละชิ้น
|ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนการออกแบบ, หมวดหมู่การออกแบบ, และผลลัพธ์สุดท้าย
|กระดานงานตามภารกิจ
|เทมเพลตกรณีศึกษา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักการตลาด, ที่ปรึกษา, และทีมลูกค้าที่บันทึกเรื่องราวความสำเร็จ
|ช่องสำหรับข้อมูลลูกค้า, ปัญหาที่พบ, วิธีแก้ไข, การติดตามผลกระทบ
|มุมมองเอกสารและแกนต์
|เทมเพลตเอเจนซี่การตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หน่วยงานที่บริหารจัดการแคมเปญของลูกค้าหลายราย
|รายการเทมเพลตพร้อมโฟลเดอร์ประเภทแคมเปญ, การติดตามสถานะ, ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
|มุมมองแบบรายการและแบบหมวดหมู่
|แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมและที่ปรึกษาที่สร้างข้อเสนอการตลาดแบบร่วมมือกัน
|บล็อกเอกสารที่แก้ไขได้ซึ่งแปลงเป็นงานได้; กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ
|รูปแบบเอกสาร
|เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักกลยุทธ์การตลาดที่จัดระเบียบแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
|ไตรมาส, ความพยายาม, และผลกระทบ; มุมมองผลลัพธ์หลักสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ
|แผนที่ทางและมุมมองแดชบอร์ด
|เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมข้ามสายงานที่บริหารจัดการแคมเปญที่ทับซ้อนกัน
|เค้าโครงคัมบังพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง 11 ฟิลด์; คลิกอัพพอร์ตโฟลิโอ
|มุมมองแบบคานบันและพอร์ตโฟลิโอ
|เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล โดย SlidesGo
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักการตลาดดิจิทัลที่นำเสนอแคมเปญ ผลลัพธ์ และผลงาน
|20 สไลด์แก้ไขได้; รองรับ PowerPoint, Google Slides และ Canva
|สไลด์นำเสนอ
|พอร์ตโฟลิโอผู้สร้าง Green Stone UGC โดย Canva
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้สร้างเนื้อหา UGC ที่นำเสนอความร่วมมือกับแบรนด์และตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์
|พื้นที่สำหรับกรณีศึกษาแบบสั้น, การฝังสื่อ, แอนิเมชัน
|สไลด์เด็ค (Canva)
|เทมเพลตนำเสนอผลงานการตลาดเชิงภาพประกอบโดย Canva
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักสร้างสรรค์ที่ต้องการสไลด์ที่แสดงออกถึงอารมณ์ สีสันสดใส และสะท้อนบุคลิกภาพ
|แบบอักษรที่กำหนดเอง, การเปลี่ยนฉาก, รูปแบบที่สนุกสนาน
|การนำเสนอด้วย Canva
|เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอโดย Freepik
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้เชี่ยวชาญที่รวมประวัติการทำงาน + ผลงาน
|พื้นที่สำหรับคำรับรอง, ลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
|รูปแบบเอกสาร PDF/Doc หนึ่งหน้า
13 แบบฟอร์มพอร์ตโฟลิโอการตลาด
ด้านล่างนี้ เราจะนำเสนอตัวเลือกเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดจาก ClickUp และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 👇
และหากคุณกำลังมองหาอะไรที่มากกว่าแค่เทมเพลตเพื่อทำให้การดำเนินงานด้านการตลาดของคุณง่ายขึ้น เรามีเคล็ดลับระดับมืออาชีพมาแนะนำ! ลองใช้ ClickUp!
สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของการดำเนินการทางการตลาดClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผน เปิดตัว และติดตามแคมเปญทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่กลยุทธ์หลายช่องทางไปจนถึงปฏิทินเนื้อหาและแดชบอร์ดประสิทธิภาพ ClickUp เปลี่ยนงานประจำวันของคุณให้เป็นผลงานที่วัดผลได้
ในความเป็นจริง นี่คือสิ่งที่นักการตลาดคนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับการใช้ClickUp:
ด้วย ClickUp เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย ClickUp เราสามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการการตลาดของเราได้ทั้งในมุมมองระดับภูมิภาคหรือมุมมองแคมเปญ ซึ่งรวมถึงการดูประเภทของกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่เราได้ติดแท็กไว้ วิธีนี้ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
แต่ตอนนี้ มาดูเทมเพลตที่คุณต้องการกัน!
1. แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp
เมื่อคุณกำลังจัดการพอร์ตโฟลิโอของโครงการสร้างสรรค์หรือเชิงกลยุทธ์ อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะสูญเสียความชัดเจนเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpช่วยจัดการปัญหานี้โดยตรงด้วยระบบคะแนนที่จัดอันดับคุณค่าของโครงการตามผลกระทบทางธุรกิจ โครงการจะถูกจัดหมวดหมู่เป็น ต้องมี, ควรมี, หรือ อาจมี ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือ รายการสินค้าคงคลังโครงการใหม่ ซึ่งคำขอโครงการใหม่จะไหลเข้ามาพร้อมคำแนะนำการให้คะแนนที่ชัดเจนอยู่ด้านบน ทำให้มั่นใจว่าทุกแนวคิดได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ มุมมองรายการหลักของพอร์ตโฟลิโอ ให้คุณเห็นภาพรวมของทุกโครงการในมุมกว้าง ในขณะที่โฟลเดอร์เฉพาะ เช่น โครงการที่มีความเสี่ยง และ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว จะจัดระเบียบความคืบหน้าของคุณเหมือนกับแดชบอร์ด PMO ที่แท้จริง
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ให้คะแนนคำขอโครงการที่กำลังจะเข้ามาโดยใช้ระบบที่มีเกณฑ์และมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
- จัดกลุ่มโครงการตามลำดับความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นความพยายามในจุดที่สำคัญ
- ติดตามความเสี่ยงและความคืบหน้าผ่านมุมมองรายการและโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง
- รวมศูนย์การประเมินเพื่อให้ทุกข้อเสนอใช้เส้นทางการตัดสินใจเดียวกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้นำเชิงกลยุทธ์และ PMO ที่ต้องการประเมิน จัดอันดับ และติดตามข้อเสนอโครงการจำนวนมากโดยพิจารณาจากผลกระทบทางธุรกิจ
📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ—ในขณะที่สลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, บันทึก, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพการทำงาน
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ในที่ทำงาน—อีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก—ไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ผ่าน Converged AI Workspace ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
2. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในการจัดระเบียบพอร์ตโฟลิโอโครงการและต้องการระบบที่สะอาดและใช้งานง่าย นี่คือระบบที่เหมาะสำหรับคุณ.เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpมอบการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งช่วยให้คุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกแผนกในที่เดียว.
มุมมองแผนที่เส้นทางของ PMO ให้คุณเห็นการจัดวางงานเป็นขั้นตอนเพื่อตรวจจับงานที่ติดขัดหรือค้างอยู่ได้ทันที ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่? เปลี่ยนไปที่ รายงานสถานะรายสัปดาห์ หรือ มุมมองทีม เพื่อรับการอัปเดตที่จัดกลุ่มตามแผนกหรือเจ้าของงาน
แต่ละงานในเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการนี้จะมีแท็กเฟส เช่น การค้นพบ หรือ การออกแบบ พร้อมกับการประมาณเวลา, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, และพื้นที่สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการอธิบายความคืบหน้าของโครงการในการทบทวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการอัปเดตให้กับลูกค้า
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างภาพขั้นตอนการทำงานข้ามทีมโดยใช้แผนงานและมุมมองสถานะที่มีอยู่ในระบบ
- เปรียบเทียบความคืบหน้าประจำสัปดาห์กับรายงานที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งจัดกลุ่มตามผู้รับผิดชอบ
- แนบประมาณการ, ตัวชี้วัด, และคำอธิบายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- ติดตามการอัปเดตทั้งหมดของทุกแผนกจากศูนย์กลางพอร์ตโฟลิโอที่รวมไว้เพียงแห่งเดียว
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าแผนกที่ต้องการวิธีง่ายๆ และมองเห็นภาพรวมในการติดตามสถานะและอัปเดตความคืบหน้าของโครงการระหว่างทีมต่างๆ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพอร์ตโฟลิโอการตลาดของคุณด้วยClickUp BrainGPT ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI ที่เข้าใจแคมเปญ เนื้อหา และกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น
ด้วย BrainGPT คุณจะได้รับ:
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ โครงการที่ผ่านมา และกิจกรรมของทีม เพื่อให้ข้อมูลสรุป การอัปเดต และงานสร้างสรรค์สอดคล้องกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเสียงผ่านฟีเจอร์Talk to Textที่เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงาน เอกสาร หรือสรุปโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับองค์กรที่ปกป้องข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณ
- เข้าถึง LLM ระดับพรีเมียมหลายตัวในที่เดียว รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini เพื่อให้คุณสามารถเลือกโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละงานและลดปัญหาAI ที่กระจายตัว
3. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
เมื่อผลงานสร้างสรรค์ของคุณมีความแข็งแกร่ง แต่การนำเสนอของคุณขาดความลื่นไหล ความรับผิดชอบ หรือความชัดเจนแม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณแสดงความคิด ขั้นตอนและความเชี่ยวชาญของคุณในทุกขั้นตอนของการจัดการโครงการออกแบบ
พลังที่แท้จริงอยู่ที่ มุมมองขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจัดเรียงงานของคุณเป็นขั้นตอนที่มีป้ายกำกับอย่างชัดเจน: รอดำเนินการ, แนวคิด, ออกแบบ, สร้างต้นแบบ, และส่งมอบ คุณสามารถวางแผนทุกโครงการ ตั้งแต่เว็บไซต์การตลาดไปจนถึงแอปพลิเคชันมือถือ ลงในหมวดหมู่ที่มองเห็นได้ง่ายเหล่านี้ เพื่อให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือที่ปรึกษาทราบได้ทันทีว่าอะไรกำลังดำเนินการและอะไรเสร็จสิ้นแล้ว
แต่ละงานมีฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น หมวดหมู่การออกแบบ (เช่น อัตลักษณ์แบรนด์, แอปเว็บ) และสถานะเฉพาะของแต่ละขั้นตอน เช่น ต้องแก้ไข หรือ ตรวจสอบภายใน ดังนั้นจึงไม่มีความสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการความสนใจจากคุณ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดทำเอกสารสำหรับแต่ละโครงการโดยระบุบริบทที่ชัดเจน ตัวอย่างภาพประกอบ และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- นำเสนอขั้นตอนการทำงานออกแบบของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างและง่ายต่อการตรวจสอบ
- รวมศูนย์ข้อมูลจากลูกค้า การแก้ไข และการอนุมัติ เพื่อรักษาเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
- แชร์ผลงานพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์ที่เป็นระเบียบและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อผลงานของคุณมีการพัฒนา
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมสื่อสารขั้นตอนของโครงการและแนวคิดการออกแบบได้อย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างส่วนที่มีชื่อว่า 'พื้นที่ทดลองการตลาด' เพื่อทดสอบไอเดียต่างๆ เช่น การปรับแต่งข้อความใหม่ มุมมองแคมเปญใหม่ หรือแบบจำลองภายในเทมเพลต ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นพื้นที่ทดลองขนาดเล็ก
4. แม่แบบงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp
หากผลงานของคุณดูดีแต่กระบวนการออกแบบของคุณรู้สึกกระจัดกระจาย เทมเพลตนี้จะช่วยแก้ไขช่องว่างนั้นในระดับงานเทมเพลตงานพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUpจะขยายรายละเอียดไปยังองค์ประกอบย่อยแต่ละส่วน ซึ่งเป็นงานจริงภายในแต่ละโครงการออกแบบ
ใช้เมื่อคุณต้องการติดตามแผนการตลาดหลายสิบแผนที่ทำงานพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องสลับไปมาระหว่างหมวดหมู่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น อัตลักษณ์แบรนด์ การออกแบบ UI หรือสินทรัพย์ทางการตลาด
ดียิ่งกว่านั้น?แทนที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอกันตั้งแต่เริ่มต้นและต้องคัดกรองชื่องานหรือโฟลเดอร์ที่ไม่ชัดเจน คุณจะได้รับฟิลด์ที่กำหนดเองที่สำคัญสามรายการ: ขั้นตอนของการออกแบบ (เช่น แนวคิด, ฉบับสุดท้าย, ส่งมอบ), ประเภทของการออกแบบ (ประเภทของงาน), และ ผลลัพธ์สุดท้าย.
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกงานออกแบบแต่ละชิ้นออกเป็นงานย่อยที่มีโครงสร้างและเป็นขั้นตอน
- ติดแท็กงานตามหมวดหมู่เพื่อแยกแยะแบรนด์, UI, และสินทรัพย์สร้างสรรค์
- บันทึกผลลัพธ์สุดท้ายในช่องข้อมูลที่สอดคล้องและค้นหาได้
- รักษาความชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานเมื่อต้องจัดการหลายโปรเจกต์ออกแบบพร้อมกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์หรือหัวหน้าทีมออกแบบที่ต้องการความชัดเจนในระดับงาน เพื่อควบคุมทุกขั้นตอน หมวดหมู่ และผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⚙️ โบนัส: ต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าคุณภาพสูงสำหรับเอเจนซี่การตลาดของคุณหรือไม่? ลองดูคู่มือนี้ เกี่ยวกับวิธีหาลูกค้าสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล ซึ่งแบ่งปันกลยุทธ์จริง เช่น การใช้ประโยชน์จากการวางตำแหน่งเฉพาะกลุ่ม การเข้าถึงแพลตฟอร์ม B2B และการใช้กรณีศึกษาเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม
คุณยังสามารถรับชมวิดีโออธิบายนี้เพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราได้อีกด้วย!
5. แม่แบบกรณีศึกษา ClickUp
เทมเพลตกรณีศึกษาของ ClickUpจะเปลี่ยนตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของคุณให้กลายเป็นเรื่องราวที่จัดระเบียบอย่างดีและพร้อมสำหรับการนำเสนอ มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการแยกแยะแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ โครงการของลูกค้า หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทั้งน่าเชื่อถือและเข้าใจง่าย
คุณจะพบพื้นที่เฉพาะสำหรับใส่เทมเพลตบรีฟสร้างสรรค์อื่น ๆและข้อมูลลูกค้าที่จำเป็น เช่น เว็บไซต์ สรุปบริษัท และข้อมูลพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับสถานะต่าง ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานเขียนของคุณ ช่องสำหรับติดแท็กข้อมูล (เช่น จุดปัญหา โซลูชัน ผลกระทบ) และมุมมองที่สามารถสลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ ปริมาณงาน หรือปฏิทินได้ตามความต้องการขณะที่คุณพัฒนาเคสศึกษา
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า วัตถุประสงค์ และแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ในที่เดียว
- ติดตามทุกขั้นตอนของการศึกษาเคสตั้งแต่การร่างจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึก จุดที่ประสบปัญหา และผลลัพธ์สำหรับการรายงานซ้ำ
- จัดการไทม์ไลน์โดยใช้มุมมองหลายแบบในขณะที่เรื่องราวพัฒนาไป
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาด, ที่ปรึกษา, และทีมบริการลูกค้าที่ต้องการโครงสร้างที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อบันทึกเรื่องราวความสำเร็จของโครงการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงกลางทศวรรษ 1910 เมลวิน โธมัส โคปแลนด์ ศาสตราจารย์จากโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด เริ่มสอนหนึ่งในหลักสูตรแรกๆ ของฮาร์วาร์ดที่เน้นกิจกรรมทางการตลาด งานของเขา—ซึ่งต่อมาได้ตีพิมพ์ในหนังสือ Marketing Problems (1920)—ช่วยกำหนดรูปแบบการตลาดให้เป็นสาขาที่แยกออกมาต่างหากในด้านการศึกษาธุรกิจ
6. แม่แบบเอเจนซี่การตลาด ClickUp
การจัดการสัญญากับลูกค้าหลายรายในขณะที่พยายามรักษาแคมเปญให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นปัญหาปวดหัวประจำวันสำหรับเอเจนซี่.เทมเพลตเอเจนซี่การตลาดของ ClickUpเปลี่ยนความวุ่นวายนั้นให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจน.
มันถูกจัดโครงสร้างเป็นเทมเพลตรายการแบ่งตามประเภทแคมเปญ: ชำระเงินแล้ว, เนื้อหา, และ ครีเอทีฟ เพื่อให้แต่ละขอบเขตมีพื้นที่ติดตามของตนเอง คุณสามารถจัดเรียงโครงการตามสถานะสัญญาแบบเรียลไทม์ เช่น ดำเนินการ, ร่าง, ประสิทธิภาพ, หรือ ทบทวน ซึ่งช่วยให้ทีมและลูกค้าของคุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าอะไรกำลังดำเนินการและอะไรที่หยุดชะงัก
นอกจากนี้ยังรวมถึงฟิลด์ที่ปรับแต่งได้หกฟิลด์ เช่น บัญชี, ขนาดสัญญา, การเสร็จสิ้น, เอกสาร, ความคืบหน้าของแนวคิด, และ หมวดหมู่ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดแผนการตลาดครอบคลุมแคมเปญและลูกค้าโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดกลุ่มแคมเปญตามขอบเขตเพื่อให้การดำเนินการด้านโฆษณา เนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกัน
- ใช้สถานะสัญญาเพื่อแสดงว่าความคืบหน้าของแต่ละการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นอย่างไร
- บันทึกข้อมูลบัญชีที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างทีม
- รักษาการทำงานที่เป็นเอกภาพซึ่งสะท้อนการดำเนินแคมเปญแบบเรียลไทม์
📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าและแคมเปญหลายราย ซึ่งต้องการพื้นที่ส่วนกลางในการจัดการสถานะสัญญา ผลงานที่ต้องส่งมอบ และความรับผิดชอบของทีมให้เป็นระบบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คัดลอกและปรับแต่งพอร์ตโฟลิโอหลักของคุณสำหรับบทบาทหรือลูกค้าที่แตกต่างกันภายใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มหรือซ่อนส่วนต่างๆ ได้ตามสิ่งที่ผู้ชมให้ความสำคัญ
7. แม่แบบข้อเสนอการตลาด ClickUp
การร่างข้อเสนอที่มั่นคงต้องการมากกว่าการจัดวางที่สะอาดตา ด้วยเทมเพลตข้อเสนอการตลาดของ ClickUp คุณจะได้รับเทมเพลตเอกสารที่ทำงานเหมือนกับสไลด์นำเสนอที่มีโครงสร้างและสร้างไว้ล่วงหน้า พร้อมบล็อกที่สามารถแก้ไขได้
อะไรที่ทำให้มันแตกต่าง? ความสามารถในการเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้ทันที! คุณสามารถเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของเอกสารให้กลายเป็นงาน และยังสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้อีกด้วย
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างข้อเสนอที่มีโครงสร้างพร้อมส่วนที่สามารถแก้ไขได้ซึ่งช่วยแนะนำการนำเสนอของคุณ
- แปลงรายการข้อเสนอให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเริ่มการร่วมมือ
- มอบหมายความรับผิดชอบโดยตรงภายในเอกสารเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ติดตามวงจรการเสนอโครงการทั้งหมดตั้งแต่การร่างจนถึงการอนุมัติ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและที่ปรึกษาที่ต้องการนำเสนอไอเดียร่วมกัน และเปลี่ยนส่วนของข้อเสนอให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าได้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: จัดการงานด้านการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยAI Fields ใน ClickUp แทนที่จะต้องกรอกข้อมูลหรือคอยติดตามการอัปเดต ClickUp สามารถสร้างสิ่งต่างๆ เช่น สรุปอย่างรวดเร็ว บันทึกความคืบหน้า การตรวจสอบความรู้สึก หรือรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่มีอยู่ในงาน เป็นวิธีที่ง่ายในการรักษาความถูกต้องและความทันสมัยของพอร์ตโฟลิโอของคุณ
8. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่พร้อมนำเสนอผลงานสำหรับทุกแคมเปญที่คุณได้ดำเนินการไปแล้วหรือกำลังวางแผนจะดำเนินการ ต่างจากเทมเพลตข้อเสนอการตลาดที่เน้นการนำเสนอแนวคิด เทมเพลตนี้จะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเหล่านั้นถูกติดตามและดำเนินการจริงอย่างไรตลอดระยะเวลา ความพยายาม และช่องทางต่างๆ
มันสมบูรณ์แบบเมื่อคุณต้องการพิสูจน์ผลกระทบโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารและแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ยุ่งเหยิง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจโดยใช้ฟิลด์ ไตรมาส, ความพยายาม, และ ผลกระทบ เพื่อแสดงเมตริกความพยายามเทียบกับผลลัพธ์สำหรับแต่ละโครงการ มุมมองผลลัพธ์หลัก ทำหน้าที่เหมือนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมป้ายกำกับรหัสสีสำหรับความเสี่ยง สถานะ และความคืบหน้า
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แผนการตลาดในแต่ละไตรมาสเพื่อแสดงลำดับเชิงกลยุทธ์
- ติดตามความพยายาม ผลกระทบ และกำหนดเวลาโดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่
- ใช้ผลลัพธ์หลักเพื่อแสดงความคืบหน้าในรูปแบบแดชบอร์ดที่ชัดเจน
- นำเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพปัจจุบันโดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารที่กระจัดกระจาย
📌 เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์การตลาดและทีมการเติบโตที่ต้องการจัดระเบียบแคมเปญตามไตรมาสและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ดูวิธีสร้างแผนการตลาดของคุณเอง:
9. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ—การวางแผน, การผลิต, การเปิดตัว, การประเมินผล, และการรักษาลูกค้า—ในรูปแบบที่สะอาดตาและสไตล์ Kanban ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถติดตามได้ในพริบตา
สิ่งที่ทำให้ผลงานนี้พร้อมนำเสนอในพอร์ตโฟลิโอคือความโดดเด่นทางสายตาและความสมบูรณ์ของบริบทในแต่ละงาน คุณจะได้รับฟิลด์ที่กำหนดเอง 11 รายการ รวมถึง ช่องทางการตลาด, ทีมที่รับผิดชอบ, ประเภทของงานที่ส่งมอบ, และเนื้อหาสุดท้าย เพื่อให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างงานภายใน, โพสต์โซเชียล, แคมเปญอีเมล และการประเมินผลประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องเปิดการ์ดแม้แต่ใบเดียว
แต่เมื่อคุณต้องจัดการกับแคมเปญหลายแคมเปญผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีมต่าง ๆ และบัญชีลูกค้าต่าง ๆ แบบฟอร์มเพียงแบบเดียวอาจไม่เพียงพอเสมอไป นี่คือจุดที่ClickUp Portfoliosเข้ามาช่วย
ด้วย ClickUp Portfolios คุณสามารถจัดกลุ่มและติดตามแคมเปญทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียล อีเมล การโฆษณา และออร์แกนิก ในมุมมองระดับสูงเดียวกัน คุณสามารถปรับแต่ละแคมเปญให้สอดคล้องกับ OKR ของบริษัท ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการแบบเรียลไทม์ และปรับลำดับความสำคัญตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบเฟสของแคมเปญให้เป็นวงจรชีวิตที่ชัดเจนเพื่อการมองเห็นทันที
- แยกแยะผลลัพธ์ที่ต้องการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างละเอียดสำหรับทุกช่องทาง
- มอบหมายงานให้กับทีมพร้อมบริบทที่ครบถ้วนเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์
- ติดตามแคมเปญที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดผ่านมุมมองพอร์ตโฟลิโอแบบรวมและเรียลไทม์
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานที่ดำเนินแคมเปญหลายรายการพร้อมกัน และต้องการมองเห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ และการมอบหมายงานของทีม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เมื่อคุณกำลังสร้างพอร์ตโฟลิโอการตลาด ส่วนที่ยากที่สุดคือการบันทึกเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp จะช่วยดึงทุกชิ้นงานเขียนที่คุณสร้างขึ้นในโครงการ—ตั้งแต่บรีฟ บันทึกแคมเปญ ร่างเนื้อหา การอัปเดตงาน และความคิดเห็นด้านการวิเคราะห์—และเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
สมมติว่าคุณจัดการแคมเปญอีเมลเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แทนที่จะต้องค้นหาเอกสารที่กระจัดกระจายเพื่อจำว่าทำไมคุณถึงเลือกมุมมองนั้นหรือประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ClickUp Brain จะดึงข้อมูล:
- เหตุผลสร้างสรรค์ดั้งเดิมจากเอกสารสรุปโครงการ
- แนวคิดการสื่อสารที่คุณทิ้งไว้ในความคิดเห็นของงาน
- สำเนาอีเมลฉบับสุดท้ายจากเอกสาร
- บันทึกการแสดงที่คุณได้แชร์กับทีม
- มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากการทบทวนย้อนหลังหรือไม่
จากนั้นมันจะเขียนใหม่ทั้งหมดให้เป็นเรื่องราวที่ขัดเกลาแล้วและมีลำดับที่ชัดเจน: ความท้าทาย, กลยุทธ์ของคุณ, วิธีที่คุณดำเนินการ, และผลลัพธ์ การเขียนยังคงอยู่ในน้ำเสียงของคุณ แต่โครงสร้างจะกระชับขึ้น รายละเอียดจะชัดเจนขึ้น และเรื่องราวจะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถนำไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างมั่นใจ
📌 ลองใช้คำแนะนำนี้: เขียนกรณีศึกษาที่สะอาดและพร้อมสำหรับพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ทุกงาน เอกสาร ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ดึงความท้าทาย กลยุทธ์ของฉัน การตัดสินใจสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และผลลัพธ์จริงออกมา รักษาโทนให้มั่นใจและเป็นกันเอง
10. แบบฟอร์มพอร์ตโฟลิโอสำหรับผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล โดย SlidesGo
หากคุณต้องการรวบรวมแคมเปญดิจิทัล ผลลัพธ์ และการรับรองของคุณให้เป็นรูปแบบที่ดูดีและน่าเลื่อนดู ผลงานตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลนี้จะช่วยให้คุณดูโดดเด่นโดยไม่เกินความจำเป็น คุณจะได้รับสไลด์ที่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 20 สไลด์ ซึ่งใช้งานได้อย่างราบรื่นทั้งใน Google Slides, PowerPoint และ Canva ดังนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างผลงานที่ไหน การไหลลื่นของงานก็จะยังคงอยู่ครบถ้วน
ฟอนต์, โทนสี, และเครดิตการให้เครดิตได้ถูกวางแผนไว้แล้ว ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงใส่เมตริกของคุณ, จัดให้สอดคล้องกับแบรนด์คิตของคุณ, และเพิ่มภาพหน้าจอของโปรเจ็กต์
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แสดงผลลัพธ์ของแคมเปญโดยใช้สไลด์ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและพร้อมสำหรับการนำเสนอ
- ปรับแต่งแบบอักษร, รูปแบบ, และภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่คงที่
- แทรกภาพหน้าจอและ KPI เพื่อเน้นย้ำผลงานที่สามารถวัดผลได้
- สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วด้วยองค์ประกอบสไลด์ที่พร้อมแก้ไข
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการแสดงใบรับรอง, KPI และแคมเปญที่ผ่านมาในรูปแบบการนำเสนอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การตลาดแทบจะไม่เกิดขึ้นในสุญญากาศ แทนที่จะพูดแค่ว่า 'ฉันเพิ่มการมีส่วนร่วมขึ้น 60%' ให้เครดิตกับผู้ร่วมงานและอธิบายว่าคุณทำงานร่วมกับนักออกแบบ, PM หรือวิศวกรอย่างไร ความตระหนักถึงการทำงานเป็นทีมแบบนี้มีค่ามากสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร
11. พอร์ตโฟลิโอผู้สร้าง UGC สีเขียว โดย Canva
การนำเสนอผลงานของผู้สร้างเนื้อหา Green Stone UGC สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้สร้างเนื้อหาที่เน้นเนื้อหาเป็นหลัก ไม่เหมือนกับรูปแบบเรซูเม่แบบดั้งเดิม รูปแบบนี้เน้นไปที่การจัดทำสไลด์ ทำให้เหมาะสำหรับการนำเสนอผลลัพธ์ของแคมเปญ ความร่วมมือกับแบรนด์ และข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะแพลตฟอร์มในรูปแบบที่ดึงดูดสายตา
คุณจะได้รับพื้นที่สำหรับกรณีศึกษาแบบสั้น ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ และแม้แต่รีลหรือตัวอย่างเคลื่อนไหวผ่านการฝังแอนิเมชันและการเปลี่ยนฉาก ทำให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- นำเสนอความร่วมมือกับแบรนด์โดยใช้สไลด์ที่ทันสมัยและเน้นเนื้อหาเป็นหลัก
- เพิ่มกรณีศึกษาสั้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่สร้างสรรค์และผลลัพธ์
- ฝังวิดีโอตัวอย่างหรือคลิปเคลื่อนไหวเพื่อแสดงผลงานที่มีชีวิตชีวา
- ใช้สไลด์ที่สะอาดและมีโครงสร้างเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือและความหลากหลาย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหา UGC และอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการนำเสนอความร่วมมือกับแบรนด์ หลักฐานทางสังคม และผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบการเล่าเรื่อง
12. แม่แบบการนำเสนอผลงานการตลาดเชิงภาพประกอบ โดย Canva
หากคุณกำลังพิจารณาพอร์ตโฟลิโอที่มีสีสัน สนุกสนาน และแสดงออกมากขึ้นเล็กน้อย เทมเพลตนี้อาจเหมาะกับคุณ ออกแบบในสไตล์การ์ตูนสดใสด้วยฟอนต์อย่าง Adigiana Toybox และ Lulu Font TH เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักสร้างสรรค์ที่ต้องการเพิ่มบุคลิกเล็กน้อยลงในสไลด์โดยไม่สูญเสียโครงสร้าง
คุณสามารถแก้ไขทุกอย่างได้ในเบราว์เซอร์โดยใช้ Canva เพิ่มการเปลี่ยนฉาก และนำเสนอสดได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- นำเสนอโครงการการตลาดของคุณผ่านสไลด์ที่สะอาดตาและออกแบบมาอย่างตั้งใจ
- ผสานรวมคำรับรองและตัวชี้วัดประสิทธิภาพในขณะที่รักษาความชัดเจนของเค้าโครง
- ใช้สี ไอคอน และภาพที่สะท้อนเอกลักษณ์การออกแบบเฉพาะตัวของคุณ
- ส่งผลงานของคุณโดยตรงใน Canva เพื่อการนำเสนอที่ราบรื่นผ่านเบราว์เซอร์
📌 เหมาะสำหรับ: นักสร้างสรรค์และฟรีแลนซ์ที่ต้องการแสดงตัวตนของตนเองในขณะที่จัดระเบียบโปรเจกต์ คำรับรอง และผลลัพธ์ของแคมเปญในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ส่วน เกี่ยวกับฉันในพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลของคุณเหมือนกับการนำเสนอตัวเองแบบย่อในลิฟต์. ข้ามคำที่ซ้ำซากจำเจอย่าง 'หลงใหลในการตลาด' และทำให้มีประโยชน์. เพิ่ม 2-3 ข้อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นที่รู้จัก ('ฉันเชี่ยวชาญในการแก้ไขช่องทางการตลาดทางอีเมลที่เสีย' หรือ 'ฉันชอบเปลี่ยนบล็อกที่ซับซ้อนให้กลายเป็นจรวด SEO'). คิดถึงมันเหมือนกับการวางตำแหน่ง คุณ เหมือนสินค้า.
13. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอโดย Freepik
พอร์ตโฟลิโอและเรซูเม่ดีไซน์มืออาชีพโดย Freepik นี้ช่วยให้ทุกอย่างดูสะอาดและกระชับ โครงสร้างคล้ายเรซูเม่แต่มีความยืดหยุ่นให้สามารถใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอแบบเต็มรูปแบบได้
เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับคำรับรองในตัว ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มคำพูดของลูกค้าหรือไฮไลท์ผลงานโดยไม่รก การออกแบบเน้นลำดับความสำคัญทางสายตาอย่างชัดเจน ด้วยหัวข้อที่โดดเด่น ไอคอนที่สะอาดตา และการใช้พื้นที่ว่างอย่างชาญฉลาด
🌼 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมรายละเอียดประวัติการทำงานและตัวอย่างผลงานในหนึ่งเลย์เอาต์ที่สะอาด
- เน้นความคิดเห็นของลูกค้าโดยใช้ส่วนที่มีอยู่แล้วสำหรับคำรับรอง
- ใช้ลำดับความสำคัญทางภาพที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังความสำเร็จที่สำคัญ
- สร้างภาพรวมที่กระชับและเป็นมืออาชีพของทักษะและประสบการณ์
📌 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการรวมไฮไลท์ในประวัติการทำงานกับตัวอย่างผลงานไว้ในเอกสารเดียวที่กระชับและครบถ้วนในหนึ่งหน้า
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ดีที่สุด (เครื่องมือ PPM)
เพิ่มพลังให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการตลาดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดระเบียบแคมเปญ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ และบันทึกต่างๆ ไว้ในที่เดียวและอัปเดตได้ตลอดเวลา
เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ, การแก้ไขอย่างรวดเร็ว, และการแบ่งปันอย่างมั่นใจ. ใช้เพื่อนำเสนอผลงานของคุณอย่างชัดเจน, รักษาความสม่ำเสมอ, และปรากฎตัวด้วยพอร์ตโฟลิโอมืออาชีพที่พูดแทนคุณ.
สมัครใช้ ClickUpและทักทายกับพอร์ตโฟลิโอที่ทำงานหนักไม่แพ้คุณ 🗂️