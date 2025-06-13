ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ 1min.AI ในปี 2025

1 นาที AI ทำให้การเปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วย AI แต่ถ้าคุณอยู่ที่นี่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีกว่า—อาจเป็นเครื่องมือที่มีการปรับแต่งได้มากขึ้น เสียงพากย์ที่ดีกว่า หรือการแสดงผลที่เร็วกว่า ข่าวดีคือ? มีทางเลือกมากมายที่ทรงพลังสำหรับ 1 นาที AI ที่ทำสิ่งเหล่านั้นได้—และมากกว่านั้น
ในรายการนี้ เราจะแยกแยะเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะสร้างวิดีโออธิบายสินค้า วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
👀 คุณรู้หรือไม่?มีภาพมากกว่า15 พันล้านภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โมเดล AI เช่น Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney และ DALL·E 2 ตัวเลขนี้สูงกว่าจำนวนภาพทั้งหมดในคลังของ Shutterstock และคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของภาพทั้งหมดที่เคยอัปโหลดบน Instagram
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI 1 นาทีในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ผู้ช่วยเขียนด้วย AI, งาน, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, การจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่รวมประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างเนื้อหาไว้ด้วยกัน
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; ส่วนเสริม ClickUp AI ที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|แชทจีพีที
|การสนทนาภาษาธรรมชาติ, การสร้างข้อความ, การสรุป, การระดมความคิด, ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด, และการวิเคราะห์ข้อมูล (ในเวอร์ชัน Pro)
|นักเขียน, นักเรียน, นักการตลาด, นักเขียนโปรแกรม, และธุรกิจที่ต้องการโซลูชันการเขียน/แชท AI ที่ครบวงจร
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ราศีเมถุน
|โมเดล AI ของ Google ที่สามารถเข้าถึง Docs, Sheets, Gmail, การผสานรวมการค้นหา, การสร้างข้อความ/รูปภาพ, และการช่วยเหลือด้านโค้ด
|ผู้ใช้ Google Workspace, นักวิจัย, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ Google
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
|DALL- E
|เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สำหรับสร้างภาพ, การเติมภาพ, และการขยายภาพโดยใช้ข้อความเป็นคำสั่ง. รวมอยู่ใน ChatGPT Pro
|นักออกแบบ, ผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด, และผู้จัดการสื่อสังคมที่ต้องการเนื้อหาภาพอย่างรวดเร็ว
|ราคาตามความต้องการ
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงลึก
|เครื่องมือ AI ฟรีสำหรับการสร้างข้อความ สร้างภาพ ตอบคำถาม และสังเคราะห์เสียง
|ผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณ นักเรียน และผู้ที่ชื่นชอบงานอดิเรกที่กำลังมองหาฟังก์ชัน AI พื้นฐาน
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
|เลโอนาร์โด เอไอ
|การสร้างภาพคุณภาพสูง, การออกแบบตัวละคร, ไลบรารีสไตล์, การแปลงภาพเป็นภาพ, การสร้างพื้นผิว 3 มิติ
|นักพัฒนาเกม, นักศิลปะ, นักวาดภาพประกอบ, และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการภาพสร้างสรรค์ด้วย AI
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|ภาพประกอบ
|แปลงข้อความหรือสคริปต์เป็นวิดีโอ, สรุปวิดีโอด้วย AI, ข้อความเป็นวิดีโอ, การใส่คำบรรยายอัตโนมัติ, และการสร้างเสียงพากย์
|นักการตลาด, ยูทูบเบอร์, ผู้สร้างคอร์สออนไลน์, และธุรกิจที่สร้างเนื้อหาวิดีโอจากบทความหรือสคริปต์
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|รันเวย์ เอ็มแอล
|การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ (Gen-2), การแปลงวิดีโอเป็นวิดีโอ, กรีนสกรีนด้วย AI, การเติมภาพ, การสร้างภาพ และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
|ผู้สร้างภาพยนตร์, ผู้สร้างเนื้อหา, บรรณาธิการ VFX, และทีมการตลาดที่ต้องการการสร้างวิดีโอด้วยระบบ AI
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|น่ารักน่าเอ็นดู
|การสร้างแอปผ่านแชท, ตัวแทนเขียนโค้ด AI อัตโนมัติ, ตัวแก้ไข UI, การปรับใช้เพียงคลิกเดียว, และการผสานรวม AI แบบหลายรูปแบบ
|ผู้ก่อตั้งที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, และทีมที่สร้างแอปพลิเคชันแบบฟูลสแตกด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|คำอธิบาย
|การแก้ไขวิดีโอ/เสียงแบบข้อความ, การบันทึกเสียงทับ (โคลนเสียง), เสียงสตูดิโอ, การถอดเสียงอัตโนมัติ, การลบคำเติม
|ผู้ทำพอดแคสต์, บรรณาธิการวิดีโอ, นักการตลาด, และทีมที่ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
|แกรมม่า
|ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ, ข้อเสนอแนะเพื่อความชัดเจนและน้ำเสียง, เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน, AI สร้างสรรค์ (GrammarlyGO), รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
|นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเขียน, และทีมที่รับประกันการสื่อสารที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบ
|ฟรีตลอดไป; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือน
ทางเลือก AI ที่ดีที่สุด 1 นาที ที่ควรใช้
มาเจาะลึกคุณสมบัติและความสามารถของแต่ละเครื่องมือกันเถอะ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการสร้างเนื้อหาด้วย AI แบบรวมศูนย์)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการจัดการงาน สร้างเนื้อหา และทำงานร่วมกัน ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI จากแพลตฟอร์มเดียว ด้วยClickUp Brain มันได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ทรงพลังซึ่งใช้ประโยชน์จากโมเดล AI หลากหลายเพื่อช่วยนักการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา นักพัฒนา และธุรกิจต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานประจำวันของพวกเขา
ClickUp Brain ช่วยให้คุณร่างเนื้อหาสำหรับบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย อีเมลการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถทำให้ข้อความยาวๆ ง่ายขึ้น ปรับปรุงการไหลของประโยค สร้างโครงร่าง และแม้กระทั่งนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่
คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่นตัวสร้างภาพไวท์บอร์ด ซึ่งเปลี่ยนแนวคิดที่คุณเขียนให้เป็นภาพที่สร้างโดย AI บนไวท์บอร์ดเสมือนจริง
เพียงแค่พิมพ์ความคิดและแผนของคุณ เครื่องมือนี้จะสร้างภาพโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ช่วยให้เปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นแผนภาพที่คุณสามารถลาก วาง และแก้ไขได้แบบเรียลไทม์
และด้วยClickUp Clips ซึ่งเป็นเครื่องมือบันทึกวิดีโอในตัว คุณสามารถบันทึกหน้าจอหรือกล้องเว็บแคมของคุณ และแชร์กับทีมของคุณได้ทันทีเพื่อการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติ AI ที่ขับเคลื่อนโดย Clips จะทำการถอดเสียงสิ่งที่คุณพูดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแปลงวิดีโอของคุณให้เป็นบันทึกที่สามารถค้นหาได้ คำอธิบายงาน หรือแม้กระทั่งเอกสารได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตแบบไม่พร้อมกัน บทเรียน วิดีโอแนะนำสั้นๆ หรือการให้ข้อเสนอแนะ
ในด้านการทำงานร่วมกันClickUp Docsนำเสนอความมหัศจรรย์ คุณสามารถสร้างเอกสารที่สวยงามและมีโครงสร้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที เหมาะสำหรับเอกสารสรุป แผนปฏิบัติการมาตรฐาน แผนการรณรงค์ หรือวิกิภายในองค์กร
เพื่อนร่วมทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารในเวลาเดียวกันได้, ใส่ความคิดเห็น, แทรกงาน, และแม้กระทั่งแทรกสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI. เอกสารสามารถแชร์ได้เต็มที่, มีการควบคุมเวอร์ชัน, และสามารถแปลงเป็นงานที่สามารถทำได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว.
ClickUp ยังมาพร้อมกับClickUp AI Notetakerที่เข้าร่วมการประชุม Zoom, Teamsหรือการประชุมในแอปของคุณเพื่อจดบันทึกโดยอัตโนมัติ มันถอดความทุกอย่าง สรุปประเด็นสำคัญ และแนบไปยังงานหรือเอกสารของคุณโดยตรง
เพิ่มฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเข้าไป คุณก็สามารถทำงานซ้ำๆ อย่างการอัปเดตสถานะงาน มอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือน หรือแม้แต่สร้างสรุปเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีผลกระทบสูงได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบความคิดอย่างเป็นภาพเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น: วางแผนความคิด, โครงการ, และกระบวนการทำงานโดยใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดและเปลี่ยนการคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- รักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับงานของคุณ: ทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ClickUp Chat เครื่องมือส่งข้อความในตัวที่ช่วยให้การสนทนา การอัปเดต และข้อเสนอแนะทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- ปรับแต่งและจัดการงานตามสไตล์ของคุณ: ควบคุมงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks ที่มีมุมมองที่ยืดหยุ่น (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน), การจัดลำดับความสำคัญ, การเชื่อมโยงงาน, และกำหนดส่งที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความลึกของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp:
ฉันได้ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นการพัฒนาของมันจนกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติในกระบวนการที่เป็นกิจวัตร และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมาก
ฉันได้ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม และมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นการพัฒนาของมันจนกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการหยุดการค้นหาบันทึกการประชุมหรือพลาดประเด็นสำคัญหรือไม่?แม่แบบบันทึกการประชุมเหล่านี้ช่วยให้คุณบันทึกการตัดสินใจ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการอัปเดตได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทีมของคุณออกไปพร้อมกับความชัดเจนเสมอ
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาและการสร้างเนื้อหาตามความต้องการ)
ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI ที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้ฟรีในปัจจุบัน ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลและทีมต่างๆ สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การร่างบทความบล็อกและอีเมล ไปจนถึงการแก้ไขโค้ดหรือการตอบคำถามที่ซับซ้อน ด้วยพลังของโมเดล GPT-4 จาก OpenAI (ในแผน Plus) ทำให้ ChatGPT มีความสามารถในการเข้าใจบริบท ปรับตัวให้เข้ากับโทนที่แตกต่างกัน และตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติต่อคำถามติดตามผล
นอกจากนี้ยังรองรับการป้อนข้อมูลภาพ สนทนาด้วยเสียงบนมือถือ และเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น เบราว์เซอร์และฐานข้อมูล คุณสามารถใช้เพื่อระดมความคิด สร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือแม้แต่ทำให้กระบวนการทำงานง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างและแชร์ GPT แบบกำหนดเองผ่าน GPT Store ที่ปรับให้เหมาะกับงานหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามผ่านปลั๊กอินเพื่อดึงข้อมูลสด เข้าถึงแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ใช้อย่างใกล้ชิดและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามเวลาโดยใช้การปรับแต่งให้ละเอียดและการจดจำตามบริบท
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- สามารถให้คำตอบที่ฟังดูมั่นใจแต่ไม่ถูกต้อง ("ภาพลวง") ในหัวข้อเฉพาะหรือซับซ้อนได้ ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลลัพธ์ที่สำคัญ
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี ตลอดไป
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $30 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ ChatGPT:
ความสามารถของ ChatGPT ในการตอบคำถามที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์นั้นน่าดึงดูดใจอย่างยิ่ง มันมีประโยชน์สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสนทนาทั่วไปไปจนถึงการเรียนรู้และการระดมความคิด เนื่องจากสามารถปรับตัวเข้ากับหัวข้อและโทนต่างๆ ได้ ความรวดเร็วและความสามารถในการนำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาษาพื้นฐานยังทำให้มันเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในการสำรวจข้อมูลใหม่ๆ หรือจัดการกับข้อกังวลอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถของ ChatGPT ในการตอบคำถามที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนและสร้างสรรค์นั้นน่าดึงดูดใจอย่างยิ่ง มันมีประโยชน์สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสนทนาทั่วไปไปจนถึงการเรียนรู้และการระดมความคิด เนื่องจากสามารถปรับตัวเข้ากับหัวข้อและโทนเสียงที่หลากหลาย ความรวดเร็วและความสามารถในการนำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายยังทำให้มันเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในการสืบค้นข้อมูลใหม่หรือจัดการกับข้อกังวลอย่างมีประสิทธิภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและกรณีการใช้งานการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
3. Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับ AI แบบหลายรูปแบบที่ผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google อย่างลึกซึ้ง)
Gemini, พัฒนาโดย Google DeepMind, เป็นโมเดล AI รุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าใจและสร้างข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, และเสียง, ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน. ได้รับการฝึกฝนในหลากหลายสาขาวิชา, Gemini ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเหนือมนุษย์ในเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ. มันสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ขั้นสูง, ตีความข้อความทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน, และให้เหตุผลเชิงลึกที่เทียบเคียงได้.
Gemini สามารถผสานเข้ากับระบบนิเวศของ Google ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถใช้งานได้ภายใน Gmail, Docs และ Chrome หรือเข้าถึงผ่าน Vertex AI ของ Google Cloud สำหรับการใช้งานขั้นสูงยิ่งขึ้น ผู้ช่วยในตัวสามารถช่วยคุณจัดการกิจกรรมในปฏิทิน ร่างอีเมลมืออาชีพ และแม้แต่สร้างข้อความตอบกลับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลใน Google Chat
คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน
- รองรับการแนะนำด้วยภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องโทรศัพท์ของคุณด้วย Gemini Live
- มีโหมดการวิจัยเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์เอกสารยาวและสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
- รวมถึง Imagen 4 และ Veo 3สำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูงและวิดีโอสั้นพร้อมเสียง
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- การสร้างภาพของ Gemini AI ถูกวิจารณ์ว่าผลิตภาพที่มีอคติและไม่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการนำเสนอข้อเท็จจริง
การกำหนดราคาของ Gemini
- ฟรีตลอดไป
- Gemini Advanced (Google One AI Premium): $19.99/เดือน (เดือนแรกฟรี)
- Gemini Advanced สำหรับนักเรียน: ฟรีจนถึงการสอบปลายภาคปี 2026 (รวมถึง Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk, และพื้นที่เก็บข้อมูล 2 TB)
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gemini อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Gemini:
มันใช้งานง่ายมาก เมื่อฉันสร้างอีเมลสำหรับลูกค้า มันช่วยรักษาความเป็นมืออาชีพในข้อความของฉันได้เป็นอย่างดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เมื่อฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค้นหาช่องโหว่—ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม—Gemini ช่วยอธิบายได้อย่างถูกต้องว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่ มันรวดเร็วและเชื่อถือได้ในโลกปัจจุบัน
มันใช้งานง่ายมาก เมื่อฉันสร้างอีเมลสำหรับลูกค้า มันช่วยรักษาความเป็นมืออาชีพในข้อความของฉันได้เป็นอย่างดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เมื่อฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค้นหาช่องโหว่—ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม—Gemini ช่วยอธิบายได้อย่างถูกต้องว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่ มันรวดเร็วและเชื่อถือได้ในโลกปัจจุบัน
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
4. DALL-E (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพสร้างสรรค์และการออกแบบต้นแบบ)
DALL·E โดย OpenAI เป็นเครื่องมือสร้างภาพขั้นสูงที่แปลงข้อความภาษาธรรมชาติให้เป็นภาพที่สวยงามและมีความละเอียดสูง มันสร้างผลลัพธ์ที่มีรายละเอียดสูงพร้อมคุณสมบัติของใบหน้าคมชัด การแสดงผลข้อความที่ดีขึ้น และสไตล์ที่หลากหลาย ผสานรวมกับ ChatGPT อย่างราบรื่น คุณสามารถอธิบายแนวคิดของภาพ ให้ ChatGPT สร้างข้อความที่เหมาะสมที่สุด และสร้างภาพได้ทันที
นอกจากนี้ยังรองรับการเติมภาพ (inpainting) ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขส่วนเฉพาะของภาพได้โดยการอธิบายสิ่งที่ต้องการแทนที่ คุณสามารถสร้างภาพที่หลากหลายจากภาพเดิมโดยยังคงรักษาองค์ประกอบหลักไว้ได้ คุณยังสามารถแก้ไขภาพโดยใช้ตัวแก้ไข DALL·E ซึ่งช่วยให้ปรับแต่งรายละเอียดได้อย่างแม่นยำ เช่น การลบหรือแทนที่พื้นที่เฉพาะโดยตรงในอินเทอร์เฟซ ด้วยการปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง DALL·E แสดงความสอดคล้องและรายละเอียดที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะใช้คำสั่งเดียวกันกับเวอร์ชันก่อนหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E
- ภาพที่สร้างโดย DALL·E เป็นของคุณ สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ คุณสามารถพิมพ์ซ้ำ ขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม
- ความยืดหยุ่นด้านสไตล์และประเภทงาน ตั้งแต่ภาพถ่ายสมจริง ภาพวาดสีน้ำมัน การ์ตูน ไปจนถึงงานเรนเดอร์ 3 มิติ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
- ตัวกรองความปลอดภัยเพื่อบล็อกเนื้อหาที่เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงบุคคลสาธารณะโดยชื่อ
ข้อจำกัดของ DALL-E
- การสร้างภาพถูกจำกัดให้มีอัตราส่วนภาพคงที่ 1:1 และผู้ใช้มักประสบปัญหาข้อความที่ไม่ต้องการปรากฏในภาพ
ราคาของ DALL-E
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ DALL-E
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DALL-E อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ DALL-E:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ DALL-E-2 คือความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างภาพ เครื่องมือนี้สามารถแปลงภาษาของมนุษย์เป็นคำสั่งสำหรับการสร้างภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันยังชื่นชอบส่วนติดต่อผู้ใช้, โปรแกรมแก้ไขภาพ และแน่นอนผลลัพธ์ที่ได้
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ DALL-E-2 คือความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างภาพ เครื่องมือนี้สามารถรับภาษาของมนุษย์และประมวลผลเป็นคำสั่งสำหรับการสร้างภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันยังชื่นชอบส่วนติดต่อผู้ใช้, โปรแกรมแก้ไขภาพ และแน่นอนผลลัพธ์ที่ได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
5. Deep AI (เหมาะที่สุดสำหรับชุดเครื่องมือ AI ฟรีอเนกประสงค์ที่ครอบคลุมข้อความ รูปภาพ และอื่นๆ)
Deep AI เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ฟรีที่ให้บริการเครื่องมือ AI หลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างภาพและวิดีโอ ไปจนถึงการสร้างข้อความ การสังเคราะห์เสียง และการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดเดียวและใช้งานได้ด้วยการป้อนข้อมูลเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ยังมีชุดโปรแกรมแก้ไขภาพด้วย AI ที่ทรงพลัง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือลบพื้นหลัง เครื่องมือเปลี่ยนสีภาพสำหรับภาพถ่ายขาวดำ การเพิ่มคุณภาพความละเอียดสูง และการขยายภาพเพื่อเติมภาพนอกขอบเขตของภาพ ผู้สร้างเนื้อหาสามารถสำรวจเครื่องมือการเขียน เช่น เครื่องเขียนเรียงความและเครื่องมือทำให้เป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยสร้างหรือเขียนเนื้อหาใหม่ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ คนส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้กับชีวิต 🔥
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Deep AI
- คุณสามารถโต้ตอบกับ AI Chatbots และตัวละครที่ติดตั้งมาในตัวได้ เหมาะสำหรับการสวมบทบาทเบาๆ การสอน หรือถามตอบทั่วไปโดยไม่ต้องมีบัญชี OpenAI
- ด้วยระบบแชทเสียงและข้อความแปลงเสียง คุณสามารถสร้างเสียงตอบกลับและเสียงบรรยายโดยใช้เสียงที่สร้างโดย AI
- เครื่องสร้างโมเดล 3 มิติและ AI Radio นำเสนอเครื่องมือสร้างสรรค์สำหรับการสร้างสินทรัพย์ 3 มิติพื้นฐานและการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบผ่านข้อความ
ข้อจำกัดของ AI ที่ลึกซึ้ง
- DeepAI เสนอการตั้งค่าล่วงหน้าที่มีความยืดหยุ่นน้อย จำกัดผู้ใช้จากการปรับแต่งผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการหรือความชอบเฉพาะ
การกำหนดราคา AI เชิงลึก
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวโดย AI เชิงลึก
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Deep AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Redditกล่าวเกี่ยวกับ Deep AI:
เครื่องสร้างภาพนี้ผลิตภาพถ่าย 4K คุณภาพสูง มีตัวเลือกสไตล์และพื้นหลังมากกว่า 150 แบบ ฉันได้สร้างภาพถ่ายใบหน้าสำหรับมืออาชีพและงานศิลปะด้วยผลลัพธ์ที่ดี
เครื่องสร้างภาพนี้ผลิตภาพถ่าย 4K คุณภาพสูง มีตัวเลือกสไตล์และพื้นหลังมากกว่า 150 แบบ ฉันได้สร้างภาพถ่ายใบหน้าแบบมืออาชีพและงานศิลปะด้วยผลลัพธ์ที่ดี
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด
6. Leonardo AI (เหมาะที่สุดสำหรับงานศิลปะที่สร้างโดย AI, ทรัพยากรสำหรับเกม และการออกแบบแนวคิด)
Leonardo AI เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นอันดับแรก สร้างขึ้นเพื่อสร้างภาพคุณภาพสูงสำหรับการพัฒนาเกม ศิลปะแนวคิด ทรัพยากร UI และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีโมเดลเฉพาะทางหลากหลาย เช่น Leonardo Creative และ Anime XL ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับคู่สไตล์ได้หลากหลายทั้งแฟนตาซี ไซไฟ และอนิเมะ
โมเดล Phoenix ที่เป็นกรรมสิทธิ์โดดเด่นในด้านความแม่นยำของคำสั่งและการแสดงผลข้อความภายในภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้ายโฆษณา, ม็อคอัพ, และองค์ประกอบ UI ด้วย Flow State ผู้สร้างสามารถสตรีมการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากคำสั่งเดียว ช่วยเร่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงไอเดีย นอกจากนี้ยังมี Transparent PNG Generator สำหรับสร้างไฟล์พร้อมส่งออก เช่น ตัวละครและวัตถุ และรองรับการสร้างแอนิเมชันวิดีโอพื้นฐานผ่าน AI Video Generator ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนภาพและสร้างแอนิเมชันแนวคิดได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leonardo AI
- เลโอนาร์โดได้แนะนำ "องค์ประกอบ" ซึ่งเป็นส่วนประกอบภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (เช่น ตัวละคร วัตถุ รูปแบบ) ที่สามารถรักษาไว้ได้ข้ามรุ่นเพื่อการออกแบบสินทรัพย์ที่สอดคล้องกัน
- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพอ้างอิงและใช้ ControlNet เพื่อแนะนำการสร้างภาพด้วยเลย์เอาต์ ท่าทาง หรือภาพร่างที่ปรับแต่งแล้ว
- Omni Editing ช่วยให้สามารถเติมภาพและลบภาพได้อย่างละเอียดโดยเลือกพื้นที่ใดก็ได้และอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางภาพผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ Leonardo AI
- ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กน้อยเป็นครั้งคราว แม้จะใช้ Phoenix แล้วก็ตาม ฉากที่มีตัวละครหลายตัวซับซ้อนอาจยังคงทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือจำเป็นต้องปรับแต่งเพิ่มเติมในเชิงศิลปะ
ราคาของ Leonardo AI
- ฟรีตลอดไป
- ผู้ฝึกงาน: 10 ดอลลาร์/เดือน
- ช่างฝีมือ: 24 ดอลลาร์/เดือน
- มาเอสโตร: 48 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Leonardo AI
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Leonardo AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Leonardo AI:
Leonardo.Ai มีความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเกม ศิลปิน และนักออกแบบที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครโดยไม่ลดทอนคุณภาพ และใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือ AI
Leonardo.Ai มีความสามารถในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพสูง ภาพ และโมเดล 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาเกม ศิลปิน และนักออกแบบที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครโดยไม่ลดทอนคุณภาพ และใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้เครื่องมือ AI
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2022ภาพที่สร้างโดย AIด้วย Midjourney ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะดิจิทัลที่งาน Colorado State Fair ซึ่งจุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในวงการสร้างสรรค์
7. Pictory (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนสคริปต์และวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นวิดีโอสั้น ๆ ที่สามารถแชร์ได้)
Pictory เป็นเครื่องมือสำหรับปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างและผู้ทำการตลาดที่ต้องการแปลงเนื้อหาแบบยาวให้กลายเป็นวิดีโอสั้นที่มีแบรนด์โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตัดต่อ เครื่องมือนี้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การสกัดเนื้อหาไปจนถึงการจับคู่ภาพ ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในปริมาณมาก
ด้วยฟีเจอร์ Script-to-Video คุณสามารถวางสคริปต์หรือบทความและสร้างวิดีโอเต็มรูปแบบได้ทันที พร้อมฟุตเทจสต็อก เพลง และการบรรยายด้วย AI คุณยังสามารถแปลงโพสต์บล็อกเป็นวิดีโอสั้นๆ ได้โดยสกัดประเด็นสำคัญและจับคู่กับภาพจากคลังสื่อขนาดใหญ่ของ Pictory ที่มีคลิปวิดีโอสต็อกมากกว่า 3 ล้านคลิปและเพลงมากกว่า 15,000 เพลง ทุกอย่างดำเนินการบนคลาวด์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ
คุณสมบัติเด่นของ Pictory
- แก้ไขวิดีโอโดยการแก้ไขข้อความ เช่น ตัดประโยคและคำเติม เช่น "เอ่อ" และ "อืม" ได้ในคลิกเดียว
- การถอดเสียงด้วย AI เพิ่มคำบรรยายทันที โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่มักปิดเสียง
- ปรับแต่งวิดีโอด้วยโลโก้ สี ฟอนต์ และรูปแบบของคุณ เพื่อให้ได้ลุคที่สม่ำเสมอและดูเป็นมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ Pictory
- Pictory ไม่สร้างผู้บรรยาย AI หรืออวตารที่อ่านสคริปต์ของคุณพร้อมการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก
ราคาของ Pictory
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Pictory
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pictory อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Pictory:
ฉันได้ใช้ Pictory ในการสร้างวิดีโอสั้น ๆ และมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ มันดีมาก ๆ เพราะมันช่วยฉันไม่ต้องสร้างวิดีโอด้วยตัวเองอีกต่อไป ฉันสามารถใช้เสียง รูปภาพ และวิดีโอเพื่อสร้างวิดีโอสั้น ๆ ได้ในตอนนี้ ซึ่งช่วยฉันอย่างมากในการสร้างวิดีโอสอนสั้น ๆ สำหรับงานของฉัน มันช่วยลดเวลาได้มากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ฉันได้ใช้ Pictory ในการสร้างวิดีโอสั้น ๆ และมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ มันดีมาก ๆ เพราะมันช่วยฉันไม่ต้องสร้างวิดีโอด้วยตัวเองอีกต่อไป ฉันสามารถใช้เสียง รูปภาพ และวิดีโอเพื่อสร้างวิดีโอสั้น ๆ ได้ในตอนนี้ ซึ่งช่วยฉันอย่างมากในการสร้างวิดีโอสอนสั้น ๆ สำหรับงานของฉัน มันช่วยลดเวลาได้มากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่ดีที่สุด
8. Runway ML (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์และการสร้างเนื้อหาแบบสร้างสรรค์)
Runway ML เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอด้วย AI ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้สร้างที่ต้องการผลิตเนื้อหาภาพยนตร์โดยไม่ต้องถ่ายทำแบบดั้งเดิม ด้วยเพียงข้อความคำสั่ง โมเดล Gen-2 ของมันสามารถสร้างคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่สมจริง เหมาะสำหรับการทำสตอรี่บอร์ด วิดีโอภาพประกอบเพลง หรือลำดับภาพนามธรรม สำหรับผู้สร้างที่ทำงานกับฟุตเทจจริง Gen-1 ช่วยให้คุณปรับสไตล์วิดีโอเฟรมต่อเฟรมโดยใช้คำสั่งหรือภาพอ้างอิง
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ AI Green Screen ที่ทรงพลังซึ่งสามารถลบพื้นหลังออกจากวิดีโอได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้จอสีเขียวจริง ๆ คุณสามารถใช้เครื่องมือเติมภาพในวิดีโอเพื่อลบวัตถุที่ไม่ต้องการ เช่น ไมโครโฟนบูมหรือโลโก้ และให้ AI เติมเต็มพื้นที่นั้นอย่างเป็นธรรมชาติได้อีกด้วย ในส่วนของภาพ Runway มีโมเดล Stable Diffusion ที่ติดตั้งไว้ภายในเพื่อช่วยสร้างภาพใหม่จากข้อความ ปรับขนาดภาพที่เบลอให้คมชัดขึ้น หรือแม้แต่ "ลบและแทนที่" องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การสลับคนหรือพื้นหลัง
คุณสมบัติเด่นของ Runway ML
- โมเดลใหม่เช่น Gen-3 และ Gen-4 (กำลังพัฒนา) นำเสนอเครื่องมือเช่น การแทรกเฟรม (Frame Interpolation) และการปรับสีด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Color Grading)
- แผงแก้ไขบนคลาวด์พร้อมการแชร์โปรเจกต์, การแสดงความคิดเห็น และการควบคุมเวอร์ชัน
- รองรับการส่งออกไฟล์ MP4, GIF, PNG และผสานการทำงานกับ Adobe Premiere Pro ผ่านปลั๊กอิน
ข้อจำกัดของ Runway ML
ผู้ใช้รายงานปัญหาการแก้ไขวิดีโอ เช่น ทิศทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกันในวิดีโอที่สร้างขึ้น (เช่น วัตถุเดินถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้างหน้า)
การกำหนดราคาของ Runway ML
- ฟรี ตลอดไป
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $35/ผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $95/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Runway ML
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Runway ML อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Runway ML:
RunwayML เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันใช้งานง่ายมาก ฉันชอบเครื่องมือสร้างภาพ/ข้อความเป็นวิดีโอเป็นพิเศษ ซึ่งทำงานเหมือนไม้กายสิทธิ์ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ในกระบวนการตัดต่อวิดีโอของฉัน ฉันใช้มันบ่อยเพื่อสร้างช็อตวิดีโอแบบภาพยนตร์ที่ต่อมาฉันสามารถนำไปรวมในไทม์ไลน์เพื่อสร้างวิดีโอที่มีความยาวเต็มรูปแบบและน่าสนใจมากที่ผู้ชมของฉันชื่นชอบ
RunwayML เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันใช้งานง่ายมาก ฉันชอบเครื่องมือสร้างภาพ/ข้อความเป็นวิดีโอเป็นพิเศษ ซึ่งทำงานเหมือนไม้กายสิทธิ์ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้ในกระบวนการตัดต่อวิดีโอของฉัน ฉันใช้มันบ่อยเพื่อสร้างช็อตวิดีโอแบบภาพยนตร์ที่ฉันสามารถนำไปใส่ในไทม์ไลน์เพื่อสร้างวิดีโอที่มีความยาวเต็มและน่าสนใจที่ผู้ชมของฉันชื่นชอบ
👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อ AI สร้างคำบรรยายสำหรับรูปภาพ มันคือการทำงานร่วมกันของสองโมเดล—โมเดลหนึ่งมองเห็นภาพ อีกโมเดลหนึ่งเขียนคำพูด วิสัยทัศน์ + ภาษา = เวทมนตร์!
9. Lovable (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Lovable ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์แบบครบวงจรผ่านอินเทอร์เฟซ AI แบบสนทนาได้ เพียงแค่อธิบายฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ เช่น "สร้างแอปรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมระบบล็อกอินผู้ใช้" ตัวแทน AI จะสร้างโค้ดที่จำเป็น ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และกำหนดค่าฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ภายใต้การทำงานภายใน Lovable ควบคุมการทำงานของโมเดล AI หลายตัวเพื่อจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของการสร้างแอปพลิเคชัน รวมถึงตรรกะการทำงานของระบบหลังบ้าน การออกแบบ UI และการสร้างเนื้อหา ตัวแทน AI อิสระของมันสามารถวางแผน คิดวิเคราะห์ และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ซ้ำ ๆ นอกจากนี้ Lovable ยังมีตัวแก้ไขแบบภาพสำหรับการปรับแต่ง UI รองรับการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ เช่น Replicate และ OpenAI สำหรับฟังก์ชันขั้นสูง และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
คุณสมบัติที่น่ารักที่สุด
- การจัดการบทบาทในตัวช่วยให้คุณกำหนดบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแอปพลิเคชันแบบหลายผู้ใช้ที่ปลอดภัย
- ห้องสมุดคำสั่งพร้อมตัวเลือกการย้อนกลับและการแยกสาขา ช่วยให้การจัดการตรรกะแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
- การปรับใช้เพียงคลิกเดียวพร้อมโดเมนที่กำหนดเอง, SSL, การตั้งค่าฐานข้อมูล และการย้อนกลับในตัวเพื่อการเผยแพร่ที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดที่น่ารัก
- ผู้ใช้จะต้องปรับแต่งโค้ดที่สร้างโดย AI ด้วยตนเองเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ
ราคาที่น่ารัก
- ฟรี
- ข้อดี: 25 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่น่ารัก
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lovable อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Lovable:
ฉันชอบที่ Lovable. dev ให้พลังแก่คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์อย่างฉันในการสร้างแอปจริงที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนั้นเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ และการผสานรวมกับ AI, Supabase และตัวเลือกโดเมนที่กำหนดเองทำให้การสร้างสิ่งที่มีพลัง—เช่น ไอเดีย SaaS แชทบอทของฉัน—เป็นเรื่องง่ายภายในเพียงไม่กี่วัน
ฉันชอบที่ Lovable. dev ให้พลังแก่คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์อย่างฉันในการสร้างแอปจริงที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนั้นเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ และการผสานรวมกับ AI, Supabase และตัวเลือกโดเมนที่กำหนดเองทำให้การสร้างสิ่งที่มีพลังเป็นเรื่องง่าย—เช่น ไอเดีย SaaS แชทบอทของฉัน—ภายในเพียงไม่กี่วัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปและเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด
10. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อพอดแคสต์และวิดีโอด้วย AI ผ่านข้อความ)
Descript เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งถูกใช้โดยผู้สร้างเนื้อหาเพื่อผลิตเนื้อหาวิดีโอและเสียง แทนที่จะใช้การตัดต่อแบบไทม์ไลน์แบบดั้งเดิม มันนำเสนอวิธีการที่อิงตามสคริปต์—พิมพ์ จัดเรียง และปรับแต่งเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร ไม่ว่าคุณจะกำลังกำกับผู้ช่วย AI ของคุณหรือทำงานด้วยตัวเอง Descript ผสมผสานการควบคุมที่ใช้งานง่ายกับความสามารถที่ทรงพลัง
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ตัวแก้ไขภาพแบบมองเห็นพร้อมไทม์ไลน์และแคนวาสสำหรับเพิ่มคำบรรยาย, ชื่อเรื่อง, แถบความคืบหน้า และองค์ประกอบบนหน้าจอ
- ลักษณะการทำงานบนระบบคลาวด์ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน
- การถอดเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอด้วยความแม่นยำสูงและการตรวจจับผู้พูดอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าเมื่อทำงานกับการบันทึกที่ยาวมากหรือมีหลายแทร็ก Descript อาจทำงานช้าลง
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $24/คน/เดือน
- ผู้สร้าง: $35/คน/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/ต่อคน/เดือน
- องค์กร: กำหนดเอง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Descript:
Descript ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถจัดระเบียบและสร้างสื่อได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างซับซ้อน ด้วยการทำให้กระบวนการสร้างและแก้ไขเนื้อหามีความเรียบง่ายมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้สร้างและผู้ประกอบการจำนวนมากสามารถเริ่มต้นใช้งานและใช้งานเป็นประจำได้อย่างสะดวก ผม/ฉันประทับใจที่ Descript ช่วยให้ผม/ฉันสามารถรวมคลิปและไฟล์บันทึกต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แก้ไขได้เหมือนกับการแก้ไขเอกสาร และเพิ่มเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
Descript ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถจัดระเบียบและสร้างสื่อได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างซับซ้อน ด้วยการทำให้กระบวนการสร้างและแก้ไขเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้ผู้สร้างและผู้ประกอบการจำนวนมากสามารถเริ่มต้นและใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ผม/ฉันประทับใจที่ Descript ช่วยให้ผม/ฉันสามารถรวมคลิปและไฟล์บันทึกต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แก้ไขได้เหมือนกับการแก้ไขเอกสาร และเพิ่มเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องบันทึกหน้าจอฟรี ไม่มีลายน้ำ เครื่องมือ
11. Grammarly (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI และการปรับปรุงไวยากรณ์)
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาที่ชัดเจนและปราศจากข้อผิดพลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ ฟังก์ชันหลักของมันรวมถึงการตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนแบบเรียลไทม์ นอกเหนือจากการแก้ไขพื้นฐานแล้ว ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และความชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวมของข้อความของคุณอีกด้วย
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถขั้นสูง Grammarly Premium มีตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่สแกนข้อความของคุณกับหน้าเว็บและเอกสารทางวิชาการนับพันล้านหน้า เพื่อให้มั่นใจในความเป็นต้นฉบับ GrammarlyGO ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ซึ่งใช้ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหา โดยเสนอคำแนะนำในการปรับคำและช่วยร่างตามคำกระตุ้นของผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- คุณสมบัติการตรวจจับโทนเสียงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ข้อความของคุณอาจถูกรับรู้ ช่วยให้สามารถปรับข้อความให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำศัพท์เฉพาะหรือชื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อผิดพลาด
- Grammarly ทำงานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Office และอุปกรณ์มือถือ ให้ความช่วยเหลือในการเขียนอย่างสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- คำแนะนำของ Grammarly แม้จะมีประโยชน์บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป; อาจมีบางครั้งที่แนะนำการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเปลี่ยนความหมายหรือมีข้อถกเถียงในเชิงสไตล์
ราคาของ Grammarly
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $30/สมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 11,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (7000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Grammarly:
Grammarly ช่วยฉันลดข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์เร็วเกินไปหรือพยายามทำงานเร็วเกินไปได้อย่างแน่นอน ฉันชอบที่ฟีเจอร์ AI ปรับตัวเข้ากับโทนการเขียนของฉันได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของงานที่ฉันกำลังทำอยู่
Grammarly ช่วยฉันลดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยจากการพิมพ์เร็วเกินไปหรือพยายามทำงานเร็วเกินไปได้อย่างแน่นอน ฉันชอบที่ฟีเจอร์ AI ปรับตัวเข้ากับโทนการเขียนของฉันได้อย่างรวดเร็วและสามารถแนะนำสิ่งที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานที่ฉันกำลังทำได้
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการเขียนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งหรือไม่?แม่แบบการเขียนเนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างโครงร่างบทความ เขียนข้อความที่น่าสนใจ และรักษาความสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะเขียนบล็อก อีเมล หรือหน้าแลนดิ้งเพจ
ทำไมต้องเลือกทางเลือก AI ที่ใช้เวลา 1 นาที?
1 นาที AI เป็นแอป AI แบบครบวงจรที่รวมโมเดล AI หลายแบบเข้าด้วยกันสำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียนเนื้อหา การแก้ไขรูปภาพ การสร้างวิดีโอ และการประมวลผลข้อมูล
แต่ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะชื่นชอบความสะดวกสบายมากเพียงใด ก็ยังมีปัญหาบางอย่างที่อาจทำให้คุณพิจารณาหาทางเลือกอื่นสำหรับ 1min. AI 👇
- ระบบเครดิตให้ความรู้สึกหลอกลวง: งานต่างๆ เช่น การสร้างวิดีโอคุณภาพสูงหรือการใช้โมเดล GPT บางตัวใช้เครดิตจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้คำสัญญาเรื่อง "ตลอดชีพ" ดูไม่น่าเชื่อถือ
- การปรับแต่งผลลัพธ์ที่จำกัด: ผู้ใช้สังเกตว่าแม้ว่า 1min. AI จะให้ผลลัพธ์ที่ดีพอสมควร แต่การขาดตัวเลือกในการปรับแต่งอย่างละเอียดทำให้ยากต่อการปรับเนื้อหาให้เข้ากับโทนหรือข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะ
- เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับไฟล์และวิดีโอใช้งานยาก: เครื่องมือรวมไฟล์ขาด UX พื้นฐาน เช่น การลากและวาง คุณต้องอัปโหลดไฟล์ด้วยตนเอง อ้างอิงไฟล์ผ่านคำแนะนำ และหากระบบล่ม (ซึ่งเกิดขึ้นตามที่ผู้ใช้รายงาน) งานของคุณอาจสูญหาย
- UI รู้สึกเรียบง่ายเกินไป: ผู้ใช้บางรายพบว่าเลย์เอาต์ของแพลตฟอร์มดู "เล่นมากเกินไป" หรือ "เหมือนของเด็ก" ซึ่งแม้จะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ขาดความประณีตและความเป็นมืออาชีพที่คาดหวังจากเครื่องมือระดับธุรกิจ
- ความไม่สอดคล้องกันของผลลัพธ์เป็นครั้งคราว: บางคำตอบอาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองหรือดำเนินการซ้ำเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวัง โดยเฉพาะในกรณีการใช้งานทางเทคนิคหรือเชิงสร้างสรรค์
- ไม่เหมาะสำหรับนักพัฒนา: แม้ว่าจะเป็นแอป AI แบบครบวงจร แต่ก็ขาดคุณสมบัติที่สนับสนุนการเขียนโค้ด, การทำงานอัตโนมัติ, หรือกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างหนัก
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับไฟล์ขนาดใหญ่: การถอดเสียงไฟล์เสียงหรือการจัดการไฟล์เสียงที่ยาวสามารถทำให้เวลาในการประมวลผลช้าลงและเกิดความล่าช้าของระบบเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ที่ต้องจัดการกับการบันทึกเสียงจำนวนมาก
- ปัญหาการแปลในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ: เครื่องมือแปลภาษายังไม่มีความสม่ำเสมอในทุกภาษา ภาษาโปรตุเกสและภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษยังคงมีคำศัพท์ที่สับสนและการแปลที่ไม่สมบูรณ์
💡 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ชมโดยเฉลี่ยจะตัดสินใจว่าจะดูวิดีโอต่อไปหรือไม่ภายใน 3 วินาทีแรก เครื่องมือวิดีโอ AI ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณใช้เวลาช่วงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เปลี่ยนมาใช้ ClickUp วันนี้
หาก 1min. AI ยังไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ เครื่องมืออย่าง ChatGPT, Pictory, Descript และอื่น ๆ ก็พร้อมมอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา แก้ไขวิดีโอ สร้างภาพ หรือพัฒนาแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ ก็มีแพลตฟอร์มที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณโดยเฉพาะ
แต่เมื่อพูดถึงการทำทุกอย่างในที่เดียว ClickUp คือผู้นำในกลุ่ม ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเขียน AI เท่านั้น แต่เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบถ้วน ตั้งแต่เอกสารและกระดานไวท์บอร์ด ไปจนถึงการติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
ต้องการวิธีที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าในการจัดการงานและไอเดียของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้และนำเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณมาไว้ภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะเดียว