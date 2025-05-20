10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Trint สำหรับการถอดเสียงด้วย AI ในปี 2025

คุณเคยใช้ Trint แล้ว มันทำงานเป็นเครื่องมือถอดเสียงได้ แต่ก็มีขีดจำกัด
เมื่อการถอดเสียงกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้น—การสร้างเนื้อหา, การวิจัยผู้ใช้, การบันทึกการประชุม—เครื่องมืออย่าง Trint อาจเริ่มรู้สึกจำกัด การส่งออกข้อมูลอาจไม่สะดวก การร่วมมืออาจรู้สึกเหมือนถูกติดตั้งเพิ่มเติม และการผสานการถอดเสียงเข้ากับกระบวนการทำงานจริงของคุณอาจต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวมากเกินไป
รอยร้าวจะปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าแค่เอกสารรับรองการเรียน ซึ่งต้องการจัดระเบียบ แก้ไข ร่วมมือกัน นำกลับมาใช้ใหม่ และดึงข้อมูลเชิงลึกจากเนื้อหา
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาคุณสมบัติการแก้ไขที่ละเอียด, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, หรือวิธีการทำงานร่วมกับทีมของคุณให้ดีขึ้น, ก็มีทางเลือกของ Trint ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานของคุณโดยเฉพาะ
มาสำรวจเครื่องมือถอดเสียงที่ดีที่สุดพร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Trint
Trint เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AIที่ได้รับความนิยม ซึ่งสามารถแปลงไฟล์เสียงและวิดีโอให้เป็นเอกสารข้อความที่สามารถค้นหา แก้ไข และทำงานร่วมกันได้
นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Trint ที่รองรับการถอดเสียง:
- ข้อจำกัดด้านความแม่นยำ: Trint ทำงานได้ดีกับไฟล์เสียงที่ชัดเจน แต่อาจมีปัญหาเมื่อเจอสำเนียงที่หนัก เสียงรบกวน หรือเสียงแทรกซ้อน คุณอาจต้องการโซลูชันที่สามารถสร้างบทถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงกว่า หรือแม้กระทั่งมีบริการบทถอดเสียงโดยมนุษย์เป็นทางเลือกสำรองสำหรับการบันทึกที่สำคัญ
- ตัวเลือกการส่งออกและรูปแบบที่จำกัด: Trint อาจรู้สึกจำกัดหากคุณต้องการส่งออกการถอดเสียงในรูปแบบไฟล์เฉพาะ เช่น SRT, VTT หรือเทมเพลตที่กำหนดเอง ควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ Trint ที่รองรับรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยให้การนำการถอดเสียงไปใช้งานในกระบวนการทำงานหรือสายงานเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้และเครื่องมือแก้ไข: แพลตฟอร์มอื่น ๆ โดดเด่นหากคุณชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า พร้อมเลย์เอาต์ที่สะอาดตา คลิกน้อยลง และกระบวนการแก้ไขที่ราบรื่นยิ่งขึ้น พวกเขามีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ความคิดเห็นแบบอินไลน์ บันทึกของผู้พูด และการกำหนดเวลาที่แม่นยำ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณกำลังทำงานกับทีม การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ประวัติเวอร์ชัน และการจัดการบทบาทผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือถอดเสียงบางตัวมีมากกว่าพื้นฐาน โดยเสนอเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแบบบูรณาการและตัวเลือกการแชร์
- การรองรับภาษาและผู้พูด: แม้ว่า Trint จะรองรับหลายภาษา แต่การตรวจจับผู้พูดอาจไม่แม่นยำเสมอไป หากคุณมักถอดเสียงบทสัมภาษณ์ที่มีหลายผู้พูดหรือเนื้อหาจากทั่วโลก ควรพิจารณาเครื่องมือที่มีโมเดลรองรับหลายภาษาที่แข็งแกร่งกว่าและการแยกผู้พูดที่ละเอียดมากขึ้น
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: คุณจำเป็นต้องมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เลือกซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่มีมาตรฐาน HIPAA, GDPR และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อการปกป้องข้อมูลในระดับองค์กร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อความแม่นยำสูงสุด โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับเนื้อหาทางเทคนิคหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน ควรเลือกใช้เครื่องมือถอดเสียงที่รองรับหลายภาษาอย่างแข็งแกร่ง สามารถระบุผู้พูดได้อย่างแม่นยำ และมีฟีเจอร์สร้างคำบรรยายอัตโนมัติในตัว ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Trint คือเครื่องมือที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการถอดเสียงที่หลากหลาย—ตั้งแต่การสัมภาษณ์ไปจนถึงเนื้อหาทั่วโลก—โดยไม่ลดทอนความแม่นยำ
ทางเลือกของ Trint ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trint ที่ให้การถอดเสียงที่แม่นยำ:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|ผู้จดบันทึก AI, เอกสารแบบร่วมมือ, การจัดการงาน, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ข้อมูลเชิงลึกจาก ClickUp Brain
|องค์กรขนาดใหญ่, บริษัทขนาดกลาง, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|Otter. ai
|การถอดความแบบเรียลไทม์, สรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, การจับภาพสไลด์, บทถอดความที่สามารถค้นหาได้
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้เชี่ยวชาญ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/ผู้ใช้/เดือน
|คำอธิบาย
|การแก้ไขตามสคริปต์, การโคลนเสียงแบบโอเวอร์ดับ, การแก้ไขหลายแทร็ก, การลบคำเติม, การควบคุมไทม์ไลน์วิดีโอ/เสียง
|ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้จัดรายการพอดแคสต์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
|นักเขียนที่มีความสุข
|การถอดเสียงโดย AI และมนุษย์, โปรแกรมแก้ไขคำบรรยาย, การถอดเสียงแบบคำต่อคำ, และการสนับสนุน SDH
|นักวิจัย, กฎหมาย, การศึกษา
|แบบชำระเงินตามการใช้งาน; ราคาเริ่มต้นที่ $12/ชั่วโมง
|ซอนิกซ์
|การสนับสนุนหลายภาษา, การตรวจจับหัวข้อ, การปรับปรุงคุณภาพเสียง, การอัปโหลดหลายแทร็ก, การให้คะแนนความมั่นใจ
|บริษัทขนาดกลาง, ผู้เชี่ยวชาญ
|แผนฟรี; การถอดเสียงเริ่มต้นที่ $5/ชั่วโมง (พรีเมียม)
|เวอร์บิต
|การถอดคำพูด CART แบบเรียลไทม์, สรุปโดย AI รุ่นที่ 5, ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (HIPAA, GDPR), การระบุผู้พูด, การแปล
|องค์กรธุรกิจ, การศึกษา, กฎหมาย
|ฟรีสูงสุด 30 นาที; แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|เทมิ
|การถอดเสียงด้วย AI ที่รวดเร็ว เครื่องมือแก้ไขที่ล้ำสมัย แอปพลิเคชันบนมือถือ และการปรับแต่งเวลาตามต้องการ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาเริ่มต้นที่ $0.25 ต่อนาทีเสียง
|Rev
|การถอดเสียงโดย AI + มนุษย์, ผู้ช่วย AI, ข้อมูลเชิงลึกจากหลายไฟล์, เทมเพลตที่กำหนดเอง
|บริษัทขนาดกลาง, นักวิจัย
|การถอดเสียงด้วย AI เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
|สคริบี
|กระบวนการความแม่นยำ 4 ขั้นตอน รองรับการออกเสียงสำเนียง ติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ จัดรูปแบบตามต้องการ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมระดับโลก
|ราคาเริ่มต้นที่ $0.80 ต่อนาที
|แอมเบอร์สคริปต์
|คำบรรยายแบบฝัง, การปรับเวลาโค้ดเวลา, การบันทึกผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่, การจัดการการเข้าถึงทีม, การปฏิบัติตาม GDPR/SOC2
|องค์กร, ทีมสื่อ
|เริ่มต้นที่ $8 ต่อชั่วโมง
|ทรานสคริปต์มี
|การถอดเสียงจาก WhatsApp/Telegram, การผสาน ChatGPT, การแปลภาษาแบบเรียลไทม์หลายภาษา, รูปแบบผลลัพธ์เฉพาะอุตสาหกรรม
|องค์กร, นักวิจัย, ผู้ใช้มือถือ
|ราคาตามความต้องการ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Trint ที่ควรใช้
มาสำรวจทางเลือกแต่ละตัวของ Trint พร้อมคุณสมบัติ, ราคา, คะแนน, และรีวิวจากผู้ใช้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึก, การถอดเสียง, และการผสานเนื้อหาเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Trint คุณอาจต้องการเครื่องมือที่มอบมากกว่าการถอดเสียงเพียงอย่างเดียว คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งสามารถถอดเสียงและให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึก มอบหมายงาน และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้
ClickUp แอปพลิเคชันครบวงจรสำหรับการทำงาน ผสานความสามารถเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริง ที่สำคัญที่สุดคือมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย
ClickUp's AI Notetakerบันทึกการประชุมและบันทึกเสียงของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อจับประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการในขณะที่เกิดขึ้น
ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ทำให้ ClickUp บันทึกและถอดเสียงเนื้อหาเสียงและวิดีโอได้อย่างง่ายดาย หลังจากแต่ละการประชุมเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกจะสร้างสรุปการประชุมที่ชาญฉลาดผ่าน ClickUp Docs ให้คุณมีภาพรวมที่กระชับของการสนทนา
บันทึกการสนทนาของคุณยังคงค้นหาได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่ดีที่สุดคือ รายการที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้ทันที ทำให้คุณสามารถจัดการและติดตามประเด็นสำคัญได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น งานอย่างการสรุปการออกแบบแคมเปญการตลาดหรือการตรวจสอบงบประมาณรายไตรมาสสามารถมอบหมายได้โดยอัตโนมัติ อีกทางเลือกหนึ่งคุณสามารถลองใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมฟรีเพื่อเขียนรายงานการประชุมในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างและทำให้ทุกคนทราบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ตอนนี้คุณมีบันทึกการประชุมแล้วClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจะวิเคราะห์เนื้อหาของคุณและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถดึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากบันทึกการประชุม บันทึกการถอดเสียง และเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น "มีรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมนี้อะไรบ้าง?" หรือ "สถานะของงานที่ได้พูดคุยในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง?" และรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ทันที นี่คือผู้ช่วยของคุณที่ช่วยให้มั่นใจว่าคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการ
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานร่วมกันข้ามทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขหรือชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในบันทึกการประชุมได้อย่างชัดเจน และมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
ด้วยคุณสมบัติเช่นงานฝังตัว, รายการตรวจสอบ, และการจัดรูปแบบที่ง่าย, ClickUp Docs ทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว, ทำให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับทีมของคุณ. คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังงานอื่น ๆ ใน ClickUp ได้โดยตรง, มอบหมายความรับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้า, ทั้งหมดนี้ภายในเอกสารเดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้รายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเสร็จสมบูรณ์: ใช้รายการตรวจสอบของ ClickUpเพื่อให้สอดคล้องกับรายการดำเนินการจากบันทึกการสนทนา และแต่ละรายการสามารถถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นได้
- ติดตามความคืบหน้า: ติดตามการเสร็จสิ้นของงานหรือรายการที่ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในบันทึกการประชุมผ่าน ClickUp Tasks และทำให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันและตรงตามกำหนดเวลา
- มีส่วนร่วมกับความคิดเห็นและการกล่าวถึง: ใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อกล่าวถึงสมาชิกในทีมโดยตรงในเอกสารและถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- ใช้ประวัติเวอร์ชัน: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารโดยใช้ClickUp Docsและสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
- บันทึกวิดีโอคลิปได้อย่างง่ายดาย: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและถอดเสียงวิดีโอได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ มากมาย
เรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับการบันทึกการประชุม:
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมสดและการทำงานร่วมกัน)
Otter.ai เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจดบันทึกแบบเรียลไทม์ การบันทึกการประชุม และการถอดเสียงแบบร่วมมือกัน เมื่อคุณเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ OtterPilot จะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงทุกอย่างแบบเรียลไทม์ และยังสามารถจับภาพสไลด์และการแชร์หน้าจอระหว่างการสนทนาได้อีกด้วย
ระบบ AI สำหรับบันทึกการประชุมนี้ยังสามารถดึงข้อมูลสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการออกมาได้อีกด้วย ต่อมา แทนที่จะต้องเลื่อนดูหน้าข้อความยาว ๆ คุณสามารถถามคำถามเช่น "เราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปอย่างไรบ้าง?" และ Otterpilot จะชี้ให้คุณเห็นคำตอบได้ทันที คุณยังสามารถสอนระบบให้รู้จักชื่อ คำย่อ หรือคำศัพท์เฉพาะที่ทีมของคุณใช้บ่อย ๆ ได้ด้วย ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถจับรายละเอียดได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- สร้างสรุปการประชุมที่ชัดเจนและกระชับโดยอัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูลสำคัญ ข้อสรุป และการติดตามงาน
- จัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณและแชร์โน้ตกับทีมหรือโครงการเฉพาะผ่านช่องทาง
- เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ และรับรองว่าการประชุมและข้อมูลของคุณจะยังคงปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- บางครั้ง เมื่อผู้พูดมีสำเนียงที่ชัดเจนมาก การถอดเสียงอาจมีความแม่นยำน้อยลงและอาจให้ข้อความที่ไม่ชัดเจนหรือเข้าใจยาก
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบฟีเจอร์การถอดเสียงแบบทันทีและข้อดีที่คุณสามารถตั้งค่า Otter ให้ทำงานกับประชุมของคุณแบบ 'ตั้งค่าแล้วลืมไปได้เลย' — แอปจะขอเข้าร่วมการโทรและจดบันทึก สรุปการสนทนา และยังสามารถถ่ายภาพหน้าจอได้อีกด้วย เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai
3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโอพร้อมการถอดเสียงในตัว)
Descript เป็นเครื่องมือแก้ไขเสียงและวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีวิธีการแก้ไขสามแบบ ได้แก่ สคริปต์ แคนวาส และไทม์ไลน์ เพื่อช่วยให้คุณแก้ไขเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยอินเทอร์เฟซ Script คุณสามารถแก้ไขบทถอดความได้โดยตรงเพื่อลบ จัดเรียงใหม่ หรือปรับส่วนต่างๆ โดยไม่กระทบต่อสื่อต้นฉบับ ฟีเจอร์ Canvas เพิ่มองค์ประกอบภาพ เช่น ชื่อเรื่อง คำบรรยาย และรูปภาพ ส่วน Timeline ให้การควบคุมเสียงอย่างละเอียด ช่วยให้คุณปรับความเงียบ เลเยอร์ลำดับ และซิงโครไนซ์องค์ประกอบต่างๆ ได้
Trint เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ออกแบบมาเพื่อการถอดเสียงที่แม่นยำและการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีคุณสมบัติการถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้, ป้ายกำกับผู้พูด, และเครื่องมือสำหรับกระบวนการทำงาน Descript เป็นโปรแกรมแก้ไขเสียง/วิดีโอที่ครบครัน ซึ่งการถอดเสียงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ด้วยการแก้ไขข้อความ คุณสามารถตัด, จัดเรียงใหม่, และเผยแพร่สื่อได้
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- สร้างแบบจำลองเสียงจากการบันทึกของคุณและสร้างบรรทัดใหม่โดยการพิมพ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มเนื้อหา
- แก้ไขไฟล์เสียงหลายไฟล์ในทรานสคริปต์เดียวและใช้ลำดับเพื่อปรับแต่ละแทร็กด้วยความแม่นยำ
- เปลี่ยนไฟล์เสียงให้กลายเป็นภาพที่น่าสนใจด้วยการออกแบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแชร์ไฮไลท์ของพอดแคสต์ออนไลน์
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ขณะนี้ การถอดเสียงทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น แพลตฟอร์มยังต้องการการรองรับภาษาที่กว้างขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $24 ต่อคน/เดือน
- ผู้สร้าง: 35 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Descript เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากในการทำงานของฉัน มันช่วยลดเวลาในการทำงานต่างๆ เช่น การตัดต่อพอดแคสต์ได้อย่างมาก ฉันยังชอบฟีเจอร์ AI ที่มีให้ใช้เมื่อสร้างบันทึกการแสดง ฯลฯ มันใช้งานง่าย ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ง่ายต่อการติดตั้ง และง่ายต่อการแก้ไข ฉันใช้มันเกือบทุกวันในการทำงาน และฉันชอบที่ทุกอย่างถูกบันทึกบนคลาวด์เพื่อที่ฉันจะไม่สูญเสียไฟล์และไม่ต้องเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉัน
🧠 คุณรู้หรือไม่?เชฟและนักเขียน เจมี่ โอลิเวอร์ ผู้มีภาวะดิสเล็กเซีย เคยประสบปัญหาในการเขียนแบบดั้งเดิม เพื่อเอาชนะอุปสรรคนี้ เขาได้บันทึกหนังสือเล่มแรกของเขาโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง ทำให้เขาสามารถบอกเล่าความคิดแทนการเขียนลงไป
4. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและคำบรรยายหลายภาษา)
Happy Scribe เครื่องมือถอดเสียงและทำคำบรรยายด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้คุณสามารถถอดเสียงและทำคำบรรยายให้กับเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยถอดเสียงที่สร้างโดย AI ที่มีความแม่นยำประมาณ 85% ในกว่า 120 ภาษาและสำเนียงที่รองรับ
คุณยังสามารถสั่งบริการถอดความโดยมนุษย์ได้หากคุณต้องการความแม่นยำสูง เช่น กระบวนการทางกฎหมาย บันทึกทางการแพทย์ หรือการสัมภาษณ์วิจัย บริการนี้ให้ความแม่นยำสูงถึง 99% พร้อมการตรวจทานโดยมืออาชีพ
นอกจากนี้ยังรองรับ SDH (คำบรรยายสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้หูหนวก) ซึ่งไม่เพียงแต่คำบรรยายบทสนทนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด เช่น ดนตรี เสียงหัวเราะ หรือเสียงพื้นหลัง ทำให้เนื้อหาวิดีโอของคุณครอบคลุมมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Happy Scribe
- กำหนดกฎเฉพาะสำหรับการแก้ไขไวยากรณ์, ป้ายกำกับผู้พูด, และการจัดรูปแบบคำบรรยายเพื่อให้คงความสม่ำเสมอในทุกการถอดความและคำบรรยายของคุณ
- สร้างอภิธานศัพท์เฉพาะทางสำหรับชื่อแบรนด์, คำศัพท์ทางเทคนิค, หรือคำสแลงในภูมิภาคเพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงและเร่งกระบวนการสร้างคำบรรยายและถอดเสียงของคุณ
- ใช้ตัววิเคราะห์ไวยากรณ์เพื่อแยกเสียงพูดต่อเนื่องออกเป็นส่วนย่อยของคำบรรยายที่มีความแม่นยำพร้อมเวลาที่ตรงกันเพื่อเพิ่มคุณภาพของคำบรรยาย
ข้อจำกัดของ Happy Scribe
- ฟีเจอร์ "เพิ่มคำศัพท์" ดูเหมือนจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยซ้ำๆ ในการถอดเสียงพอดแคสต์ส่วนใหญ่
ราคาของ Happy Scribe
- เริ่มต้น: ชำระตามการใช้งานจริง เริ่มต้นที่ $12 ต่อ 60 นาที
- ไลท์: 9 ดอลลาร์ต่อเดือน · 0.15 ดอลลาร์ต่อนาที
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน · 0.05 ดอลลาร์ต่อนาที
- ธุรกิจ: $49 ต่อเดือน · $0. 01/นาที (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Happy Scribe อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustPilotกล่าวว่า:
ฉันเคยชอบใช้ Happy Scribe มาก เพราะมันเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับการทำงานกับคำบรรยาย (ซึ่งเชื่อฉันเถอะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อคุณต้องทำเอง) แอปนี้ใช้งานง่ายมาก เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ และที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะไม่รู้สึกเหมือนกำลัง "อยู่คนเดียวกับข้อความ" เลย คุณมีการแปลในตัว, การสนับสนุน AI, และแม้กระทั่งตัวเลือกในการสั่งการแปลโดยมนุษย์หากจำเป็น. โดยพื้นฐานแล้ว, คุณสมบัติมากมาย, แต่ทุกสิ่งล้วนมีประโยชน์ในชีวิตจริง.
5. Sonix (ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและสรุปบทถอดเสียงหลายภาษา)
Sonix ช่วยให้คุณถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอได้มากกว่า 53 ภาษา ฟีเจอร์การตรวจจับหัวข้อและหน่วยงานจะจัดระเบียบบทถอดเสียงของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมติดแท็กหัวข้อสำคัญและชื่อบุคคล เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
การจัดตำแหน่งรหัสเวลาอัตโนมัติช่วยให้คำบรรยายของคุณยังคงซิงค์กับเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้หลังจากการแก้ไข Trint แม้ว่าจะมีการถอดความที่เชื่อถือได้ แต่ก็ไม่ได้ให้บริการการจัดระเบียบอัตโนมัติในระดับนี้ และต้องให้ผู้ใช้ค้นหาและแท็กเนื้อหาด้วยตนเอง
ถัดไป คุณต้องการอัปโหลดเอกสารการสอบหลายฉบับหรือไม่? ระบบอัปโหลดหลายไฟล์ของ Sonix ช่วยให้คุณสามารถทำได้ และรวมเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารการสอบฉบับเดียวพร้อมป้ายกำกับผู้พูดอย่างถูกต้อง ระบบตัดเสียงรบกวนและระบบประมวลผลเสียงที่ได้รับการปรับปรุงสามารถทำความสะอาดเสียงรบกวนในพื้นหลัง และทำให้การถอดเสียงมีความถูกต้องหากการบันทึกของคุณไม่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- ใช้ประโยชน์จากระบบกรองเสียงรบกวนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Sonix เพื่อเพิ่มความชัดเจนของการถอดเสียง แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
- ระบบจะตรวจจับคำที่มีความมั่นใจต่ำโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่อาจต้องการการตรวจสอบหรือแก้ไขด้วยตนเอง
- สร้างสรุปที่กระชับของบันทึกการศึกษาของคุณในรูปแบบประโยคหรือรายการแบบหัวข้อย่อย
ข้อจำกัดของ Sonix
- รองรับการอัปโหลดไฟล์สำหรับการถอดเสียง แต่ไม่มีฟีเจอร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
ราคาของ Sonix
- ราคาแพลตฟอร์ม มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลง
- มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- มาตรฐาน: $0 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $22 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การถอดเสียงโดย AI มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50% องค์กร: ราคาตามตกลง
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
- พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50%
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- มาตรฐาน: $10 ต่อชั่วโมง
- พรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง ประหยัด 50%
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sonix อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่บริการที่สามารถจัดการกับเอกสารถอดเสียงและแปลภาษาได้หลายภาษา ฉันชอบ UI ที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการส่งออกไฟล์ไปยังซอฟต์แวร์เช่น Adobe และ Atlas ส่วนที่ดีที่สุดคือวิธีการแก้ไขเอกสารถอดเสียงที่ง่ายดาย
📮ClickUp Insight: เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปข้อมูลอย่างรวดเร็วโดย AI และงานอัตโนมัติ
6. Verbit (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับองค์กร)
Verbit เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงระดับมืออาชีพที่ผสานรวมเอ็นจิ้น AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท Captivate™ เข้ากับบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความแม่นยำมากกว่า 99% นี่คือจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจาก Trint
หากคุณต้องการบันทึกถอดความแบบเรียลไทม์ บริการถอดความและคำบรรยายสดของ Verbit รองรับกิจกรรม การสัมมนาออนไลน์ และการประชุม
ด้วย Gen. V™ AI คุณยังได้รับคุณค่าเพิ่มเติม เช่น สรุปเนื้อหา ไฮไลต์คำสำคัญ และคำแนะนำเรื่องชื่อเรื่องที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของคุณได้อย่างเต็มที่ Verbit นำเสนอการแปลและพากย์เสียงด้วย AI สำหรับผู้ชมทั่วโลก เพื่อให้ข้อความของคุณชัดเจนและเป็นธรรมชาติในมากกว่า 50 ภาษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Verbit
- ส่งคำบรรยายแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำและเข้าถึงได้ (CART) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรม, ชั้นเรียน, และการประชุม
- ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด เช่น HIPAA, SOC 2 และ GDPR เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางกฎหมาย หรือข้อมูลทางการแพทย์ตลอดกระบวนการถอดเสียง
- เลือกจากตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ รวมถึง Word, PDF, SRT, VTT, CSV และ JSON เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการเผยแพร่การผลิตของคุณ
ข้อจำกัดของ Verbit
- ข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งคือ บทถอดความถูกนำเสนอเป็นบล็อกข้อความขนาดใหญ่ที่ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการติดตามและใช้งานได้ยากขึ้น
ราคาของ Verbit
- ฟรี: สูงสุด 30 นาที
- บริการตนเอง: $29/เดือน
- บริการครบวงจร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Verbit
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Verbit อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
โดยทั่วไป Verbit ให้บริการการถอดคำบรรยายที่มีระยะเวลาการส่งมอบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีนักเรียนที่ต้องการการอำนวยความสะดวกกำลังรอวิดีโอที่มีคำบรรยาย ความถูกต้องนั้นยอดเยี่ยมมาก ในฐานะสถาบันทางการแพทย์ มีคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราสามารถจัดเตรียมเอกสารให้กับ Verbit เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ผู้ตรวจสอบมนุษย์อาจไม่คุ้นเคย เพื่อเพิ่มคุณภาพความถูกต้องของคำบรรยาย
โดยทั่วไป Verbit ให้บริการการถอดคำบรรยายที่มีระยะเวลาการส่งมอบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนที่ต้องการการช่วยเหลือกำลังรอวิดีโอที่มีคำบรรยายอยู่ ความถูกต้องนั้นยอดเยี่ยมมาก ในฐานะสถาบันทางการแพทย์ มีคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย เราสามารถจัดเตรียมเอกสารให้กับ Verbit เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ผู้ตรวจสอบมนุษย์อาจไม่คุ้นเคยได้ เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการถอดคำบรรยาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องบันทึกหน้าจอฟรีไม่มีลายน้ำที่ดีที่สุด
7. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอัตโนมัติที่รวดเร็วและราคาประหยัด)
Temi ซึ่งขับเคลื่อนโดย Rev เป็นซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่รวดเร็ว ส่งบทถอดเสียงที่พร้อมตรวจสอบตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ Trint ก็ให้บริการที่รวดเร็วเช่นกัน แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้จะเน้นไปที่ผู้ใช้ระดับมืออาชีพที่ต้องการเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการจัดระเบียบและวิเคราะห์บทถอดเสียงมากกว่า
แอปมือถือ Temi ช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงจากเสียงพูดได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณ มีบริการบันทึกเสียงไม่จำกัดและสตรีมเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Temi
- เลือกจาก MS Word, PDF, SRT, VTT และ JSON เพื่อการผสานรวมคำบรรยายเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ
- ระบุและลบคำเติมเช่น "เอ่อ" และ "อืม" ออกจากข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวในขั้นตอนการแก้ไข
- ปรับแต่งและแก้ไขเวลาให้ตรงตามต้องการเพื่อให้การซิงค์กับเนื้อหาเสียงหรือวิดีโอของคุณถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Temi
- Temi ไม่ให้บริการการถอดเสียงสดหรือแบบเรียลไทม์. มันประมวลผลไฟล์บันทึกเสียงหลังจากที่คุณอัปโหลดแล้ว
การกำหนดราคาของ Temi
- ทดลองใช้ฟรี
- การชำระเงิน: $0.25 ต่อนาทีเสียง
คะแนนและรีวิวของ Temi
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Temi อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
เมื่อถอดความเสร็จแล้ว สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น สามารถเพิ่มชื่อผู้พูดได้ในขณะที่อยู่บนเว็บไซต์ของ Temi เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ข้อความจะแก้ไขได้ง่าย ทำให้สามารถแชร์ถอดความที่เรียบร้อยแล้วได้
🧠 เกร็ดความรู้: ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเขียนย่อได้รับความนิยมในฐานะวิธีการถอดความอย่างรวดเร็วบุคคลสำคัญอย่างซามูเอล พีปส์ และไอแซก นิวตัน ต่างก็ใช้การเขียนย่อเพื่อบันทึกเหตุการณ์และแนวคิดต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ในยุคนี้ยังเกิดการพัฒนากระบวนการสตีโนกราฟี ซึ่งส่งอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการถอดความในยุคปัจจุบัน
8. Rev (เหมาะสำหรับการสลับระหว่างการถอดเสียงโดย AI และมนุษย์ตามความต้องการ)
Rev นำเสนอซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความและบริการถอดความโดยมนุษย์ เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลต AI ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้หากคุณทำงานประเภทเดียวกันซ้ำๆ เช่น การสัมภาษณ์หรือการโทรวิจัย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่ต้องแก้ไขป้ายกำกับผู้พูดหรือปรับโครงสร้างทั้งหมดใหม่ทุกครั้ง
ผู้ช่วย AI ถูกสร้างไว้ในตัวแก้ไข คุณสามารถขอให้สรุปสิ่งต่าง ๆ ระบุจุดหลัก หรือค้นหาคำถามทั้งหมดที่มีคนถามได้ และหากคุณกำลังทำงานกับชุดบันทึกหลายไฟล์ Multifile Insights จะช่วยให้คุณเห็นรูปแบบที่ซ้ำกันระหว่างไฟล์เหล่านั้น วิธีนี้ช่วยให้คุณติดตามหัวข้อที่มักถูกพูดถึงซ้ำ ๆ ได้โดยไม่ต้องอ่านทุกคำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ให้บันทึกการถอดเสียงสอดคล้องกับเสียงที่บันทึกไว้ เนื่องจากจะเลื่อนและไฮไลต์คำปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
- เล่น, หยุดชั่วคราว, ย้อนกลับ, ปรับความเร็ว, เพิ่มความคิดเห็น, แชร์คลิป, ไฮไลต์ข้อความ, และยกเลิก/ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาและแทนที่คำหรือวลีเฉพาะได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งบันทึกสำหรับการแก้ไขจำนวนมาก
- บันทึกช่วงเวลาสำคัญในบันทึกหรือเสียงเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วและง่ายดาย
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- Rev ไม่มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็นในเอกสาร หรือการแชร์เอกสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนทำงานร่วมกัน มันเป็นเครื่องมือสำหรับการส่งงานแบบเดี่ยวมากกว่า
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- พื้นฐาน: $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $34.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ชำระเงินตามนาที การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที การถอดเสียงโดย AI: $0. 25 /นาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0.25 / นาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 /นาที
- การถอดเสียงโดย AI: $0.25 / นาที
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Scribie (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูงพร้อมรองรับสำเนียง)
Scribie เป็นบริการถอดเสียงที่นำเสนอถอดความที่ถูกต้องแม่นยำด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอนที่แข็งแกร่ง กระบวนการนี้รวมถึงการถอดเสียงดิบและการตรวจสอบอย่างละเอียด การพิสูจน์อักษร และการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย ส่งผลให้ได้ความแม่นยำมากกว่า 99% นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของคุณ คุณสามารถเลือกตัวเลือกการส่งงานที่ยืดหยุ่นได้ รวมถึงบริการด่วน (8–12 ชั่วโมง) 1 วัน หรือ 3 ชั่วโมง
Trint ในทางกลับกัน อาศัยปัญญาประดิษฐ์เป็นหลักในการถอดเสียง ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นแต่ขาดความละเอียดอ่อนและความแม่นยำที่การตรวจสอบโดยมนุษย์สามารถให้ได้
ในฐานะทางเลือกแทน Trint, Scribie ให้คุณสามารถถอดเสียงในสำเนียงต่างๆ ได้ เช่น อินเดีย, แอฟริกา, และสำเนียงที่ไม่ใช่ภาษาแม่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับโครงการระดับโลกของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Scribie
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยการแชร์ไฟล์กับสมาชิกในทีม พร้อมตัวเลือกสำหรับการดูหรือแก้ไขเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณไว้ในโฟลเดอร์เพื่อการจัดการที่ดีขึ้นและการเข้าถึงที่ง่าย
- รับเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text, และข้อความธรรมดา เพื่อนำไปใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Scribie
- โปรแกรมแก้ไขนี้มีความท้าทายเนื่องจากใช้คำสั่งผ่านแป้นพิมพ์เป็นหลัก และคุณมักต้องอ้างอิงกับแผ่นชีทสรุปคำสั่งที่พิมพ์ไว้
ราคาของ Scribie
- ขั้นสูง: $0. 80/นาที
คะแนนและรีวิวของ Scribie
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribie อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ Scribie คือความแม่นยำ การถอดเสียงทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป Scribie มีระยะเวลาการส่งงานให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 36 ชั่วโมงไปจนถึง 5 วัน และยังมีตัวเลือกเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ต้องการงานถอดเสียงที่เสร็จเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
10. Amberscript (เหมาะที่สุดสำหรับการฝังคำบรรยายและกระบวนการทำงานแบบทีม)
Amberscript เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงและทำคำบรรยายที่ให้บริการทั้งแบบอัตโนมัติและโดยมนุษย์ Burn-In Captions เป็นฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถฝังคำบรรยายลงในวิดีโอของคุณได้โดยตรง ทำให้แสดงผลอย่างสม่ำเสมอแม้บนแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับไฟล์คำบรรยายแยกต่างหาก
การจัดตำแหน่งรหัสเวลาใหม่ช่วยให้คุณสามารถปรับเวลาหลังจากการแก้ไขเพื่อให้เนื้อหาเสียงและคำบรรยายของคุณยังคงซิงค์กันอย่างสมบูรณ์แบบ แดชบอร์ดในตัวรองรับโครงการที่ซับซ้อนและมอบเครื่องมือให้คุณติดตามความคืบหน้า จัดระเบียบไฟล์ จัดการการเข้าถึงของทีม และสลับระหว่างภาษาได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Amberscript
- บันทึกการประชุม, การบรรยาย, และบันทึกเสียงขณะเดินทาง และแปลงเป็นข้อความได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณเพื่อการถอดเสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ปรับแต่งเอกสารการเรียนของคุณด้วยตัวเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น สรุปเนื้อหา เวอร์ชันที่ไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อความเป็นส่วนตัว หรือรูปแบบที่อ่านง่ายเพื่อปรับปรุงความชัดเจนในการอ่าน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL, การจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัส และการปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น SOC2 สำหรับการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของแอมเบอร์สคริปต์
- การถอดเสียงที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องทำงานได้ดีที่สุดกับภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาเยอรมันมักจะมีการละเว้นและข้อผิดพลาดมากกว่า
ราคาของแอมเบอร์สคริปต์
- ผลิตโดยเครื่องจักร: เครดิตครั้งเดียว: $8/ชั่วโมง สมัครสมาชิกรายเดือน: $6.4/ชั่วโมง สมัครสมาชิกรายปี: $5/ชั่วโมง
- เครดิตครั้งเดียว: $8/ชั่วโมง
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $6 ต่อชั่วโมง
- การสมัครสมาชิกรายปี: $5/ชั่วโมง
- มนุษย์สร้างขึ้น: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- เครดิตครั้งเดียว: $8/ชั่วโมง
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $6 ต่อชั่วโมง
- การสมัครสมาชิกรายปี: $5/ชั่วโมง
AmberScript ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง AmberScript อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
บริการของพวกเขามีความราบรื่นและเป็นมืออาชีพ พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ที่พึ่งพา AI อย่างเดียว Amberscript มอบประสบการณ์บริการครบวงจรที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังทำงานกับผู้คนจริง ๆ ที่เข้าใจเป้าหมายของคุณ หากคุณกำลังจัดการกับโปรเจ็กต์เสียงและวิดีโอขนาดใหญ่ และต้องการการถอดเสียงหรือคำบรรยายที่ง่าย ถูกต้อง และเป็นมืออาชีพ Amberscript คือตัวเลือกที่ดีที่สุด นี่คือโซลูชันสำหรับมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพและความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง ขอแนะนำอย่างสูง!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อทีมของคุณเสร็จสิ้นการถอดเสียงหรือทำซับไตเติลในเครื่องมือทางเลือกของ Trint ที่คุณชื่นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเปิดตัววิดีโอ การตรวจสอบภายใน หรือการรับความคิดเห็น เทมเพลตรายการงานของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณสร้างกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติ ทำซ้ำได้ และติดตามได้
11. TranscribeMe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงบันทึกเสียงและฟีเจอร์ AI หลายภาษา)
TranscribeMe, ซอฟต์แวร์ถอดเสียงดิจิทัลและทางเลือกของ Trint, ใช้แนวทางแบบการสนทนาในการถอดเสียง. รองรับการถอดเสียงจากบันทึกเสียงในแอปเช่น WhatsApp และ Telegram. หากคุณสื่อสารผ่านข้อความเสียงเป็นจำนวนมาก, คุณสามารถแปลงเป็นข้อความที่สะอาดและค้นหาได้โดยไม่ต้องอัปโหลดหรือบันทึกเสียงใหม่.
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ ChatGPT ได้อีกด้วย คุณจึงสามารถถามคำถาม รับสรุปอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่ปรับแต่งข้อความบางส่วนของบันทึกเสียงหรือข้อความของคุณได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว และหากคุณต้องจัดการกับเนื้อหาหลายภาษา ระบบแปลภาษาแบบเรียลไทม์จะช่วยให้คุณถอดความและเข้าใจการพูดในภาษาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
คุณสมบัติเด่นของ TranscribeMe
- ผสานบริการของ TranscribeMe เข้ากับระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วย API ที่มีความเสถียรและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน
- ปรับแต่งบันทึกการเรียนของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเฉพาะทาง เช่น SRT สำหรับคำบรรยายปิด, NVivo สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ และรูปแบบสำหรับการวิจัยตลาด
- ใช้บริการถอดเสียงโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความ และไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ข้อจำกัดของ TranscribeMe
ข้อจำกัดของ TranscribeMe
- ไม่เหมือนกับคู่แข่งบางราย TranscribeMe ไม่มีตัวแก้ไขในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขการถอดความได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซเบราว์เซอร์ของพวกเขา
ราคาของ TranscribeMe
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TranscribeMe
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง TranscribeMe อย่างไรบ้าง?
TranscribeMe ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการถอดเสียงลงอย่างมาก ทำให้งานถอดเสียงขนาดใหญ่เสร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
ClickUp: ทางเลือกแบบครบวงจรของ Trint ที่เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ
Trint และทางเลือกอื่น ๆ อาจช่วยให้คุณถอดเสียงได้เร็วขึ้น แต่แค่นั้นเอง มันไม่ช่วยจัดระเบียบสิ่งที่พูดไว้ เชื่อมโยงความคิดขณะแก้ไขไฟล์ หรือเปลี่ยนข้อสังเกตให้กลายเป็น action ได้ หากคุณต้องพึ่งพาสิ่งอื่นนอกเหนือจากถอดเสียงเพื่อให้งานสำเร็จ นั่นคือปัญหา
คุณต้องการโซลูชันที่ก้าวไปไกลกว่าเดิม โซลูชันที่ช่วยให้คุณจับข้อมูล เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากการประชุมและการสนทนาของคุณ
นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp ด้วยฟีเจอร์ AI Notetaker, ClickUp Brain และ Docs ที่ผสานการทำงานเข้าด้วยกัน ClickUp ไม่เพียงแค่บันทึกสิ่งที่พูดไว้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานได้จริง ทุกอย่างเชื่อมโยงกันในที่เดียว ตั้งแต่สรุปเนื้อหาอัจฉริยะ บริบทที่สามารถค้นหาได้ ไปจนถึงเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเปลี่ยนบันทึกเสียงให้เป็นการกระทำ