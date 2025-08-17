10 อันดับแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับปี 2025

มันเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆ: 'มีคนให้อาหารสุนัขหรือยัง?' หรือ 'ใครกำลังทำสไลด์นำเสนออยู่?' อันหนึ่งเป็นงานบ้าน และอีกอันเป็นโปรเจกต์ทีม แต่ทั้งสองต่างก็ต้องการให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเมื่องานต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ในแชทกลุ่ม สมุดบันทึก หรือแม้แต่ความจำของใครบางคน 📒
แอปสำหรับแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้ทุกคนมีที่เดียวในการติดตามสิ่งที่ต้องทำ ใครกำลังทำอยู่ และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมแอปที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
มาเริ่มกันเลย!
แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมของแอปยอดนิยมที่ช่วยให้คุณสร้างระบบรายการสิ่งที่ต้องทำ 📸
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ปฏิทินครอบครัวที่มีรหัสสี, รายการซื้อของที่แชร์กัน, การวางแผนมื้ออาหาร, กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน, และบันทึกความทรงจำ
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|สิ่งที่ต้องทำ
|การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, แผนภูมิผลผลิตแบบภาพ, งานย่อยแบบซ้อน, การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|แผนฟรี; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $2. 50 ต่อเดือน
|เลิฟวิค
|การหมุนเวียนงานร่วมกัน, การวางแผนงบประมาณคู่, เซอร์ไพรส์ส่วนตัว, แดชบอร์ดความสัมพันธ์
|บุคคลทั่วไป, คู่รัก
|แผนฟรี; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9. 90 ต่อเดือน
|Trello
|กระดานคัมบัง, กระบวนการทำงานแบบใช้บัตร, ไฟล์แนบรายการตรวจสอบ, กฎการทำงานอัตโนมัติ (Butler)
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนฟรี; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $6 ต่อเดือน
|Any. do
|การซิงค์ข้ามอุปกรณ์, การวางแผนงานประจำวัน (Moment), รายการที่ใช้ร่วมกัน, มุมมองงานและปฏิทินแบบรวม
|บุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, ครอบครัว
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
|โคซี่
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การพึ่งพาของงาน, มุมมองโครงการแบบภาพ, และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
|ครอบครัว, บุคคล
|แผนฟรี; ราคาที่กำหนดเอง
|Microsoft Loop
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ส่วนประกอบที่ซิงค์กันระหว่าง Teams/Outlook, ตารางที่ปรับตัวได้, รายการงานที่ฝังอยู่
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7. 20 ต่อเดือนสำหรับทีม และ $12. 99 ต่อเดือนสำหรับครัวเรือน
|อาสนะ
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การพึ่งพาของงาน, มุมมองโครงการแบบภาพ, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49/เดือน
|แนวคิด
|ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน, งานที่ฝังอยู่ในเอกสาร, แดชบอร์ด, แม่แบบที่ปรับแต่งได้
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|Google Keep
|รายการตรวจสอบที่แชร์แบบเรียลไทม์, การสแกนโน้ตจากมือถือเป็นข้อความ, การถ่ายโอนเอกสารอย่างไร้รอยต่อ
|บุคคล, คู่รัก, ครอบครัว
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
คุณควรค้นหาอะไรในแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน?
แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันที่เหมาะสมจะลดความวุ่นวาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเครื่องมือ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้การสร้างงานและการนำทางเป็นเรื่องง่าย ส่งผลให้ทุกระดับทักษะในทีมสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: อัปเดตงานส่วนตัวทันทีในทุกอุปกรณ์ ป้องกันการพลาดกำหนดเวลาหรือการทำงานซ้ำซ้อน
- สิทธิ์ที่ยืดหยุ่น: เปิดใช้งานการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เช่น การควบคุมแบบผู้ดูแลระบบหรือโหมดดูเท่านั้น เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
- การจัดหมวดหมู่ของงาน: จัดกลุ่มงานที่ต้องทำด้วยแท็ก,รายการลำดับความสำคัญ, หรือโฟลเดอร์โครงการเพื่อความชัดเจนและเป็นระเบียบ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google apps หรือ Microsoft Outlook เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ส่งการแจ้งเตือนเตือนความจำอย่างทันเวลาสำหรับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ติดตามงานได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: รองรับการจัดการงานขณะเดินทางด้วยแอปที่แข็งแกร่งและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ Android และ iOS
- การติดตามความคืบหน้า: แสดงการเสร็จสิ้นของงานผ่านแผนภูมิที่ใช้งานง่ายหรือแดชบอร์ดสถานะเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ลำดับของรายการมีความสำคัญ ผู้คนมักจะทำสิ่งแรกๆ ในรายการได้สำเร็จมากกว่าเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ผลกระทบจากความจำแรก" นั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงานแนะนำให้วางงานที่สำคัญที่สุดไว้ด้านบน แม้ว่าจะเป็นงานที่คุณมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็ตาม
10 แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันที่ดีที่สุด
กำลังมองหาแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันที่ไม่ถูกละเลยหรือไม่? นี่คือตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน 🗃️
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการรวมงาน, โครงการ, และการร่วมมือของทีม)
งานที่แบ่งปันกันมักล้มเหลวเพราะผู้คนไม่มีที่เดียวในการติดตามว่าอะไรที่ทำไปแล้ว อะไรที่ยังต้องทำ และใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ClickUpแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp รายการ
ทุกสิ่งทุกอย่างภายใน ClickUp เริ่มต้นด้วยรายการ
รายการ ClickUpคือที่ที่งานที่เกี่ยวข้องอยู่รวมกัน—จัดกลุ่มตามโครงการ, กิจวัตร, หรือเป้าหมายที่แชร์ร่วมกัน
สมมติว่าคุณกำลังจัดการบ้าน คุณอาจมีรายการสำหรับ 'งานประจำสัปดาห์', 'การวางแผนมื้ออาหาร', และ 'เรื่องโรงเรียน' แต่ละรายการจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละด้านและทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นโดยไม่หลงไปกับงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
งานใน ClickUp
ภายในแต่ละรายการ คุณจะสร้างงานใน ClickUp แต่ละงานจะประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์: ชื่อเรื่อง คำอธิบาย ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด สถานะ และแม้แต่ย่อยงาน
ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมการทำงาน ทีมงานผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มงานที่เรียกว่า 'ร่างอีเมลเปิดตัว' และมอบหมายให้กับนักเขียนคำโฆษณา จากนั้นพวกเขาสามารถเพิ่มงานย่อยเช่น 'เขียนร่าง' 'ขอความคิดเห็น' และ 'สรุปหัวเรื่อง' โดยแต่ละงานจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
✨ โบนัส: จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันให้เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดายด้วยการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยClickUp Brain MAX
- 🧐 ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ สำหรับงานที่ต้องทำและข้อมูล
- 🗣️ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดสั่งงาน และทำงานต่าง ๆ ด้วยเสียง—สะดวกมืออิสระ ทุกที่ทุกเวลา
- 🛠️ แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท
ClickUp Brain MAX คือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่มีพลังเหนือชั้นซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถดูวิดีโอนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น
ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีใครทำพลาดหรือทำงานซ้ำซ้อนกับคนอื่น
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ตอนนี้ หากคุณกำลังทำชุดงานเดิมซ้ำทุกวัน การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใหม่ก็อาจน่าเบื่อได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpช่วยประหยัดเวลาในส่วนนี้
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมและครอบครัวจัดระเบียบวันของพวกเขาได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น กิจวัตรตอนเช้า, กิจวัตรตอนบ่าย, และ กิจวัตรตอนเย็น ภายใต้แต่ละงานเหล่านี้ คุณอาจพบงานย่อย เช่น อ่านหนังสือ, เวลาสงบ, เดินสมาธิ และอื่นๆ
ยังมีฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpสำหรับจดบันทึก ติดตามสถิติการทำต่อเนื่อง และจัดหมวดหมู่ภารกิจต่างๆ
ClickUp อัตโนมัติ
เมื่อโครงสร้างพร้อมใช้งานแล้ว งานเล็กๆ เช่น การแจ้งเตือนและการอัปเดตอาจยังคงทำให้งานล่าช้าได้ClickUp Automationช่วยทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถตั้งค่ากฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อย้ายงาน ส่งการอัปเดต หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเมื่อมีการกระตุ้นเงื่อนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ในบ้านที่ยุ่ง คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ย้ายงานไปยัง 'เสร็จสิ้น' เมื่อถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จ หรือมอบหมายงานประจำสัปดาห์ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามวันของคุณด้วยคำแนะนำอัจฉริยะ: ให้ClickUp Calendarจัดตารางงานโดยอัตโนมัติตามความสำคัญและความพร้อมใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนด้วยตนเอง
- ซิงค์ข้ามปฏิทิน: เชื่อมต่อ Google, Outlook หรือ Apple Calendar กับ ClickUp เพื่อให้เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมดของคุณปรับอัตโนมัติ
- สร้างรายงานความคืบหน้า: ขอให้ClickUp Brainรวบรวมความคืบหน้าของทีมหรือครอบครัวของคุณและใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว: สื่อสารและมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUp ทำให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่ในที่เดียว
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานข้ามแอป: สร้างตัวกระตุ้นที่เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องมือโดยอัตโนมัติ เช่น การตั้งวันที่ครบกำหนดซ้ำหรือการย้ายงานระหว่างบอร์ดโครงการ
- เข้าถึงเอกสารภายนอก: ฝัง Google Docs, Sheets และแม้แต่เว็บไซต์ลงในงานโดยตรงด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp เพื่อให้คุณมีทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องออกจากแอป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากเกินไปอาจทำให้เกิดความสับสนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,215+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,455+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง และสามารถช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย การจัดการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราอย่างมาก และความสามารถในการดูทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดและรายการต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันใช้มันทุกวัน ตลอดทั้งวัน และได้ผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ บางตัวแล้ว เช่น Toogl Track, Google Calendar และ Microsoft Outlook
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมาก มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง และสามารถช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่าย การจัดการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราอย่างมาก และความสามารถในการดูทุกอย่างผ่านแดชบอร์ดและรายการต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันใช้มันทุกวัน ตลอดทั้งวัน และได้ผสานรวมกับแอปอื่นๆ บางตัวแล้ว เช่น Toogl Track, Google Calendar และ Microsoft Outlook
📮 ClickUp Insight: พนักงานสายงานความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ถึงเวลาที่สูญเสียไปอย่างมากในการเลื่อนดู ค้นหา และตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ClickUp!
2. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการบาลานซ์ระหว่างความง่ายกับคุณสมบัติที่ทรงพลัง)
ผ่านทางTodoist
คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน Todoist ตอบโจทย์ระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพได้อย่างลงตัว
อินเตอร์เฟซที่สะอาดตาซ่อนคุณสมบัติการจัดการที่ทรงพลังไว้เบื้องหลัง มันช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรเจกต์ร่วมกันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนวันหยุดกับเพื่อนไปจนถึงการประสานงานกำหนดส่งงานกับเพื่อนร่วมทีม การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติโดดเด่นเป็นพิเศษ—เพียงแค่พิมพ์ว่า 'ส่งรายงานทุกวันศุกร์' ระบบจะตั้งค่างานประจำให้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งที่ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับรายการของชำทันทีที่คุณเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณไปเป็นประจำ
- แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นสามระดับของงานย่อยที่ซ้อนกัน ซึ่งช่วยให้แม้แต่โครงการที่ซับซ้อนก็ยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิความสมบูรณ์ที่แสดงรูปแบบการผลิตประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนในพริบตา
- เข้าถึงและอัปเดตรายการที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ Android, Windows, เว็บ หรือ Apple
ข้อจำกัดของ Todoist
- แผนฟรีจำกัดเพียงห้าโครงการที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
- ไม่สามารถแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 MB ไปยังงานได้
- ความคิดเห็นและประวัติการทำงานมีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 2,585+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:
สำหรับฉัน Todoist เปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิต มันตั้งค่าได้ง่ายและช่วยจัดทุกอย่างให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนได้อย่างดี แม้แต่กับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องทำร่วมกับทีมของฉัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนกำหนดส่งงานก็ทำได้ง่ายมากอีกด้วย
สำหรับฉัน Todoist เปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิต มันตั้งค่าได้ง่ายและช่วยจัดทุกอย่างให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนได้อย่างดี แม้แต่กับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องทำร่วมกับทีมของฉัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนกำหนดส่งงานก็ทำได้ง่ายมากอีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จอยู่เรื่อยๆ นั่นเรียกว่า "เอฟเฟกต์ไซการ์นิค" — สมองของคุณจะเก็บรายการเหล่านั้นไว้เหมือนแท็บในเบราว์เซอร์จนกว่าคุณจะจัดการหรือถ่ายโอนออกไป การเขียนมันลงไปช่วยให้คุณปล่อยวางทางจิตใจได้
3. เลิฟวิค (เหมาะที่สุดสำหรับคู่รักที่จัดการงานบ้านร่วมกัน)
ผ่านทางเลิฟวิก
คิดถึงแอปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสนทนากับคู่ของคุณเกี่ยวกับว่าใครทำอะไร นั่นคือ Lovewick ต่างจากผู้จัดการงานทั่วไป มันถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานสำหรับคุณและคู่ของคุณที่ใช้บ้านร่วมกัน
แอปนี้มุ่งเน้นให้การทำบ้านรู้สึกเหมือนเป็นความร่วมมือของทีมมากขึ้น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ผ่านการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดและฟีเจอร์การจัดสรรงานที่สมดุล
คุณสมบัติเด่นของเลิฟวิค
- สร้างกิจวัตรประจำบ้านที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติและสลับหมุนเวียนระหว่างคู่รัก เพื่อให้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบงานทำความสะอาดเพียงคนเดียวทุกสัปดาห์
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่แบ่งกันและเป้าหมายการออมเงินควบคู่กับงานต่าง ๆ เพื่อจัดการค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าอาหารในที่เดียว
- ใช้แดชบอร์ดความสัมพันธ์เพื่อเฉลิมฉลองงานที่เสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบในครัวเรือนยังคงสมดุลตลอดเวลา
- วางแผนโอกาสพิเศษและนัดเดทสุดเซอร์ไพรส์ในพื้นที่ส่วนตัวที่คู่ของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้จนกว่าจะถึงวันเปิดเผย
ข้อจำกัดของเลิฟวิก
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- มันไม่เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- ต้องการให้ทั้งสองคู่ใช้แอปอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุด
ราคาของเลิฟวิก
- ฟรี
- Lovewick Plus: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของเลิฟวิค
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lovewick อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นใน Redditนี้หยิบยกมุมมองที่น่าสนใจขึ้นมา:
ฉันชอบ Lovewick มาก มันเรียบง่าย ฟรี และอินเทอร์เฟซตรงกับความต้องการของเรา คุณจะไม่เชื่อเลยว่าแอปนี้ช่วยให้ฉันวางแผนนัดเดทลับได้สำเร็จมากแค่ไหน และแน่นอนว่ารวมถึงรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย!! ฉันกับคู่ของฉันเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบมาก ดังนั้นประสบการณ์สำหรับเราจึงยอดเยี่ยมมาก
ฉันชอบ Lovewick มาก มันเรียบง่าย ฟรี และอินเทอร์เฟซตรงกับความต้องการของเรา คุณจะไม่เชื่อเลยว่าแอปนี้ช่วยให้ฉันวางแผนเดทลับได้สำเร็จมากแค่ไหน และแน่นอน รายการสิ่งที่ต้องทำ!! ฉันกับคู่ของฉันเป็นคนที่ชอบความเป็นระเบียบมาก ดังนั้นประสบการณ์สำหรับเราจึงยอดเยี่ยมมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เขียนงานในแบบที่ตัวคุณในอนาคตต้องการเห็น 'ติดตามผลกับพอล' จะชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเขียนว่า 'ติดตามผลกับพอล เรื่อง: รายงานไตรมาสที่ 2 – รอความคิดเห็นจากเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว' รายการของคุณควรช่วยลดความสับสน ไม่ใช่เพิ่มความยุ่งยาก
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับนักคิดเชิงภาพที่ชอบรูปแบบกระดาน)
ผ่านทางTrello
สำหรับคุณ ผู้ที่คิดแบบภาพ Trello นำเสนอวิธีการจัดการงานส่วนตัวที่สดใหม่ ระบบ Kanban แบบใช้การ์ดช่วยให้คุณย้ายงานข้ามบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของการเสร็จสิ้น การทำงานนี้ทำให้ง่ายต่อการดูสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถลากการ์ดระหว่างคอลัมน์ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว' เพื่อสร้างการแสดงภาพความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- แนบไฟล์, รายการตรวจสอบ, วันที่ครบกำหนด, และความคิดเห็นโดยตรงไปยังบัตรงานเพื่อให้บริบทที่สมบูรณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องส่งมอบในโครงการ
- สร้างแม่แบบรายการงานบอร์ดสำหรับโครงการที่ทำซ้ำได้ เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องสร้างโครงสร้างใหม่ทุกครั้ง
- ปรับแต่งกฎการทำงานอัตโนมัติของ Butler ที่ย้ายการ์ดและแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น
- เพิ่มป้ายกำกับที่มีสีแตกต่างกันเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามแผนก, ระดับความสำคัญ, หรือชื่อลูกค้าเพื่อการคัดกรองแบบภาพอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Trello
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดในแผนฟรีและแผนระดับล่าง
- จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การผสานปฏิทินและมุมมองไทม์ไลน์ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,435+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ตามคำรีวิวหนึ่งในTrustpilot:
เครื่องมือที่ง่ายมากแต่มีประโยชน์มาก เราใช้สิ่งนี้สำหรับแผนงานด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงใช้ติดตามความคืบหน้าของงาน มันมีประโยชน์มากจริงๆ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างและมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้หลายรูปแบบ ราคาได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากนั้นแล้ว ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพ
เครื่องมือที่ง่ายมากแต่มีประโยชน์มาก เราใช้สิ่งนี้สำหรับแผนงานด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงาน มันมีประโยชน์มากจริงๆ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างและมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้หลายรูปแบบ ราคาได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากนี้แล้ว ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจผู้คน 2,000 คนพบว่าผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรโดยเฉลี่ยเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ 156 รายการต่อปี มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาจะรู้สึกหลงทางหากไม่มีรายการสิ่งที่ต้องทำ และ 21% จะลำบากในการทำงานใดๆ ให้สำเร็จหากไม่มีรายการเหล่านี้
เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ คุณสามารถบอกClickUp Brainผู้ช่วยส่วนตัว AI ของคุณได้อย่างง่ายดายว่าคุณต้องการทำอะไรและเมื่อไหร่ หรือป้อนรายการทั้งหมดของคุณให้มัน และให้มันจัดตารางเวลาในปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ให้คุณได้เลย ง่ายสุดๆ!
5. Any. do (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ)
ผ่านทางAny.do
Any.do โดดเด่นในด้านความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม แอปนี้สามารถสลับการใช้งานระหว่างเดสก์ท็อป มือถือ เว็บ และแม้แต่สมาร์ทวอทช์ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถเริ่มทำรายการช้อปปิ้งบนคอมพิวเตอร์และตรวจสอบรายการที่ซื้อแล้วบนโทรศัพท์ขณะอยู่ที่ร้านได้โดยไม่พบปัญหาการซิงค์ข้อมูล
การออกแบบที่สะอาดและเรียบง่ายของมันช่วยให้ความสนใจอยู่ที่งานมากกว่าที่จะทำให้คุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยคุณสมบัติที่ซับซ้อน
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- วางแผนวันของคุณด้วยฟีเจอร์ 'โมเมนต์' ที่จะแจ้งเตือนให้คุณทบทวนงานที่ต้องทำในอีก 5 นาทีถัดไปอย่างรวดเร็วทุกเช้า
- สร้างรายการที่ใช้ร่วมกันสำหรับของชำหรืองานบ้านที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ในอุปกรณ์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
- ผสานกิจกรรมในปฏิทินกับงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของนัดหมายและสิ่งที่ต้องทำในไทม์ไลน์เดียวกัน
- จัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้ให้ตรงกับด้านต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ เช่น การปรับปรุงบ้านหรือการวางแผนงานแต่งงาน
ข้อจำกัดใดๆ
- ตัวเลือกการจัดระเบียบงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าคู่แข่งบางราย
- ตัวเลือกงานที่ทำซ้ำยังคงมีจำกัดมากกว่าใน Todoist
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันไม่แข็งแกร่งเท่ากับตัวเลือกที่เน้นทีม
Any. การกำหนดราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $7.99/เดือน
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน (สำหรับสมาชิกสี่คน)
- ทีม: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (190 รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คนทั่วไปสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ในความจำระยะสั้นได้เพียง3-5อย่างในเวลาเดียวกัน นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันช่วยแบ่งเบาภาระสมองของคุณและให้พื้นที่ในการจดจ่อกับสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องจำทุกอย่างพร้อมกัน
6. Cozi (เหมาะที่สุดสำหรับครอบครัวที่ยุ่งและต้องจัดการตารางเวลาหลายอย่าง)
ผ่านทางCozi
Cozi จัดการกับความท้าทายเฉพาะของการจัดระเบียบครอบครัว โดยรวมปฏิทินครอบครัว รายการช้อปปิ้ง รายการที่ต้องทำ และแผนการรับประทานอาหารไว้ในอินเทอร์เฟซที่แบ่งสีอย่างชัดเจน
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะได้รับมอบหมายสีประจำตัว ทำให้ง่ายต่อการดูว่าใครต้องไปที่ไหนและเมื่อใด ฟีเจอร์รายการซื้อของร่วมกันช่วยป้องกันการซื้อซ้ำและทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดลืมระหว่างการไปซื้อของ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cozi
- แชร์รายการช้อปปิ้งและรายการที่ต้องทำที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนสามารถอัปเดตได้จากอุปกรณ์ของตนเอง แม้จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ตาม
- วางแผนมื้ออาหารและจัดเก็บสูตรอาหารในแอปเดียวกันกับที่ใช้สร้างรายการซื้อของ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเตรียมอาหารเย็น
- รับอีเมลวาระการประชุมทุกเช้าพร้อมสรุปกิจกรรมและการนัดหมายของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างครบถ้วน
- เก็บบันทึกประจำวันของครอบครัวไว้ให้สมาชิกทุกคนสามารถบันทึกความทรงจำและรูปถ่ายเหตุการณ์สำคัญควบคู่ไปกับภารกิจประจำวันและความสำเร็จต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Cozi
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาที่ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าทำให้เสียสมาธิ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดการงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
- การเชื่อมต่อกับปฏิทินและบริการของบุคคลที่สามน้อยลง
ราคาของ Cozi
- ฟรี
- โคซี โกลด์: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Cozi
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น (ADHD) เพื่อทำงานให้สำเร็จ (พร้อมเทมเพลต)
7. Microsoft Loop (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว)
ผ่านทางMicrosoft Loop
Microsoft Loop เปลี่ยนการจัดการงานให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกและทำงานร่วมกันได้ โดยผสานรวมเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และรายการงานเข้าด้วยกันเป็นองค์ประกอบที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ข้ามแอปพลิเคชันของ Microsoft
ซึ่งหมายความว่า รายการงานที่สร้างใน Loop จะปรากฏและอัปเดตทันทีเมื่อฝังอยู่ในแชท Teams หรืออีเมล Outlook ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Loop
- สร้างส่วนประกอบที่สามารถทำงานร่วมกันได้และยังคงความสอดคล้องกันเมื่อแชร์ข้าม Teams, Outlook และ Word โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวในระหว่างการประชุมข้ามแผนก
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยตารางที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งทุกคนสามารถอัปเดตพร้อมกันได้ทั้งในระหว่างหรือหลังการประชุมทางวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Microsoft Loop
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
- นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ โดยมีคุณสมบัติที่ยังคงพัฒนาอยู่
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแอปจัดการงานแบบสแตนด์อโลน
ราคาของ Microsoft Loop
สำหรับบ้าน
- Microsoft 365 Family: $12.99/เดือน (สำหรับหนึ่งถึงหกคน)
- Microsoft 365 Personal: 9.99 ดอลลาร์/เดือน (สำหรับหนึ่งคน)
สำหรับธุรกิจ
- Microsoft 365 Business Basic: 7.20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Loop
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกันชี้ให้เห็นว่า แม้แต่การสะดุดทางความคิดเพียงชั่วครู่ที่เกิดจากการสลับงานก็สามารถทำให้สูญเสียเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้มากถึง40%
8. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการติดตามโครงการที่เชื่อถือได้)
ผ่านทางAsana
Asana นำการจัดการงานร่วมกันของคุณไปสู่ระดับที่มีโครงสร้างมากขึ้น แพลตฟอร์มนี้มีวิธีการหลากหลายในการแสดงภาพงาน—ไม่ว่าจะเป็นรายการ บอร์ด ไทม์ไลน์ หรือปฏิทิน—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ได้ตามสไตล์ที่แต่ละคนถนัด
การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตอย่างละเอียดช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในภารกิจเฉพาะได้ ทำให้เหมาะสำหรับโครงสร้างทีมที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกรองงานตามข้อมูลเฉพาะ เช่น สถานะการอนุมัติของลูกค้าและหมวดหมู่ของงบประมาณ
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยกฎที่กำหนดงาน อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
- กำหนดการพึ่งพาของงานระหว่างกันเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบอย่างชัดเจนว่างานใดบ้างที่ต้องเสร็จสิ้นก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำงานของตนเอง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แผนฟรี จำกัดสมาชิกทีม 15 คน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการแจ้งเตือนมากเกินไปในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ค่อนข้างแพงสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือการใช้งานขนาดเล็ก
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,435+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิว G2มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแอปแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำนี้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือความง่ายในการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรของเรา อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น และแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งมาก นอกจากนี้ การนำทางที่ง่ายดายและการออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้ใช้ปลายทางทุกระดับสามารถใช้งานและติดตามงานของตนได้อย่างง่ายดายและต่อเนื่อง
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Asana คือความง่ายในการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรของเรา อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น และแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งมาก นอกจากนี้ การนำทางที่ง่ายดายและการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ยังช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางทุกระดับสามารถใช้งานและติดตามงานของตนได้อย่างง่ายดายและต่อเนื่อง
9. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึก เอกสาร และงาน)
ผ่านทางNotion
ด้วย Notion คุณสามารถสร้างรายการงานที่สมบูรณ์ซึ่งฝังอยู่ในเอกสารตามบริบทได้ วิธีการฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถกำหนดคุณสมบัติและมุมมองที่กำหนดเองได้ซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะ
ทีมของคุณจะชื่นชมวิธีที่ Notion เชื่อมโยงเอกสารอ้างอิงและรายการที่ต้องดำเนินการเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังรองรับการใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อติดตามงานใหม่พร้อมข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เอกสารโครงการ และบันทึกการประชุม
- สร้างมุมมองที่เชื่อมโยงซึ่งแสดงงานเดียวกันแต่กรองแตกต่างกันสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล
- ออกแบบหน้าแดชบอร์ดที่รวมงาน, บันทึก, และตัวชี้วัดไว้ในมุมมองเดียวเพื่อการสรุปโครงการ
- สลับระหว่างรายการตรวจสอบแบบง่ายและมุมมองฐานข้อมูลได้ตามความซับซ้อนของโครงการที่พัฒนาไปตั้งแต่แนวคิดจนถึงการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Notion
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแอปจัดการงานเฉพาะทาง
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และหน้าเว็บที่ซับซ้อน
- การตั้งค่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,540+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้คนมักจะมุ่งมั่นกับเป้าหมายมากขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบที่เป็นสาธารณะ งานวิจัยพบว่าผู้ที่แบ่งปันเป้าหมายกับผู้อื่นหรือทำให้เป้าหมายมองเห็นได้ (เช่น บนกระดานงานที่แชร์ร่วมกัน) มีแนวโน้มที่จะทำตามเป้าหมายนั้นสำเร็จมากกว่า
10. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกงานง่าย ๆ ที่แชร์ร่วมกันอย่างรวดเร็ว)
ผ่านทางGoogle
Google Keep มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาสำหรับงานที่แชร์ของคุณ แอปนี้ทำงานเหมือนกับโน้ตติดหน้าจอแบบดิจิทัลที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพิ่มเติม
คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีรหัสสีและรายการตรวจสอบการจัดการโครงการที่ซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้ การผสานรวมกับบริการอื่นๆ ของ Google ทำให้สะดวกเป็นพิเศษหากคุณกำลังใช้ Gmail หรือ Google Calendar อยู่แล้ว นอกจากนี้ ความเรียบง่ายยังทำให้เหมาะสำหรับรายการช้อปปิ้งอย่างรวดเร็วหรือการเตือนความจำที่เกิดขึ้นซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- แชร์บันทึกและรายการตรวจสอบได้ทันทีกับผู้ติดต่อ Google ที่สามารถดูและแก้ไขแบบเรียลไทม์ขณะช้อปปิ้งที่ร้านค้าต่างๆ
- แปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความโดยใช้ฟีเจอร์กล้องในแอปมือถือ เมื่อจดบันทึกไอเดียบนกระดาษเช็ดปากหรือสมุดโน้ต
- คัดลอกเนื้อหาบันทึกไปยัง Google Docs โดยตรงเพื่อขยายรายการง่ายๆ ให้เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เช่น การเชื่อมโยงงานหรือการแบ่งงานย่อย
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปบันทึกที่มีฟีเจอร์ครบถ้วน
- ไม่สามารถกำหนดรายการเฉพาะภายในรายการที่ใช้ร่วมกันให้กับบุคคลต่าง ๆ ได้
ราคาของ Google Keep
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (230 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างรายการ 'รวมทุกอย่าง' สำหรับของจิปาถะของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการไปรับเสื้อผ้าที่ซักแห้งหรือการโทรหาน้าแมรี่ จะง่ายขึ้นเมื่อทุกคนใส่สิ่งที่ต้องทำของตัวเองลงในรายการที่ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ควรจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อไม่ให้กลายเป็นที่ทิ้งของทุกอย่าง
ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
แอปสำหรับแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบได้จริงเท่านั้น ซึ่งหมายถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ความชัดเจนในการกำหนดผู้รับผิดชอบ และรูปแบบที่เข้าใจง่าย หากขาดสิ่งเหล่านี้ งานก็จะตกหล่น กำหนดส่งก็ถูกเลื่อน สิ่งต่าง ๆ ก็อาจทำซ้ำหรือไม่ได้ทำเลย
หากคุณกำลังมองหาแอปเดียวที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน—งาน, กิจวัตร, การอัปเดต, และแม้กระทั่งเวทย์มนต์แห่งการอัตโนมัติเล็กน้อย—ClickUp คือคำตอบ
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่เติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดของคุณ! ✅