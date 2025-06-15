Glean vs. Notion: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้?

สองชั่วโมงผ่านไปกับการค้นคว้า และแท็บเบราว์เซอร์ของคุณก็เริ่มควบคุมไม่ได้ การคัดกรองรายงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า แต่การติดตามข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเองรู้สึกเหมือนการตักน้ำด้วยตะแกรง
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการความรู้เข้ามามีบทบาท—โซลูชันที่ช่วยในการรวบรวม จัดระเบียบ และช่วยให้คุณนำข้อมูลของคุณไปใช้ได้จริง
การค้นหาของคุณอาจนำไปสู่การประเมินตัวเลือกชั้นนำเหล่านี้: Glean vs. Notion. ในเบื้องต้น ทั้งสองมีระบบดัชนีการค้นหา, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, และผู้ใช้ที่ภักดี. แล้วตัวเลือกที่เหมาะสมคืออะไร?
บทความนี้จะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด คุณจะได้รับคำตอบว่าใครคือผู้ชนะในสงครามระหว่าง Glean กับ Notion พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างของพวกเขาอย่างละเอียด ตั้งแต่จุดประสงค์และคุณสมบัติหลัก ไปจนถึงสิ่งที่พวกเขาเสนอให้กับทีมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ท้ายที่สุด เราจะพาคุณไปรู้จักกับClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน และเมื่อคุณได้เห็นสิ่งที่ ClickUp มีให้ คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างง่ายดายอย่างแน่นอน
ไปกันเถอะ! 🚀
Glean vs. Notion: ภาพรวม
|คุณสมบัติ
|เก็บเกี่ยว
|แนวคิด
|⭐️ โบนัส:ClickUp
|การค้นหาและการเรียกคืน
|การค้นหาข้ามแพลตฟอร์มด้วยปัญญาประดิษฐ์ในเครื่องมือต่างๆ
|ความสามารถในการค้นหาภายในด้วยรูปแบบวิกิที่มีโครงสร้าง
|การค้นหาแบบรวมศูนย์ครอบคลุมงาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อ
|การค้นพบความรู้
|คำแนะนำที่คำนึงถึงบริบทและการนำเสนอโดยอัตโนมัติ
|การติดแท็ก การเชื่อมโยง และการจัดหมวดหมู่ด้วยตนเอง
|ข้อมูลเชิงลึก, สรุป, และเนื้อหาที่แสดงโดยอัตโนมัติจาก AI ที่สร้างขึ้นจากทุกพื้นที่ทำงาน
|การจัดระเบียบเนื้อหา
|จัดทำดัชนีเอกสารที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ
|สร้างฐานข้อมูล, หน้าซ้อน, และวิกิ
|จัดระเบียบด้วยเอกสาร, หน้าย่อย, การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, และฝังงาน, เป้าหมาย, และสื่อ
|ความช่วยเหลือจาก AI
|ข้อมูลเชิงลึกเชิงรุกที่อิงจากกิจกรรมของผู้ใช้
|การเขียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, สรุป, และการจัดรูปแบบ
|ClickUp Brain นำเสนอ AI StandUps, สรุปเนื้อหา, ความช่วยเหลือในการเขียน และคำแนะนำการทำงานอัตโนมัติที่เข้าใจบริบท
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|การแบ่งปันความรู้, การผสานกับ Slack
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานร่วมกัน
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน, ความคิดเห็นที่ฝังอยู่ในงาน, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, และกล่องข้อความรวมสำหรับวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
|การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|การค้นหาความรู้และการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง สูตร และมุมมองฐานข้อมูล
|ตรรกะเงื่อนไข, การอัปเดตงานอัตโนมัติ, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่สร้างโดย AI
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การเข้าถึงความรู้ที่กระจัดกระจายได้อย่างรวดเร็ว
|การจัดโครงสร้างเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
|การจัดการความรู้แบบครบวงจร + งาน + โครงการ พร้อมระบบอัตโนมัติด้วย AI และการค้นหาข้อมูลทันที
|ราคา*
|ราคาตามความต้องการ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
|ทดลองใช้ฟรีและแผนการ, แผนการปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Glean คืออะไร?
กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาในการส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการจากศูนย์ทรัพยากรของคุณอย่างสม่ำเสมออยู่หรือไม่? Glean เป็นตัวเลือกยอดนิยม เครื่องมือจัดการความรู้ที่ใช้ AI ของมันมีอัลกอริทึมที่เชี่ยวชาญสำหรับการค้นหาในองค์กรโดยเฉพาะ
Glean เชื่อมโยงข้อมูลภายใน องค์ความรู้ภายนอก และความรู้จากเว็บแบบเรียลไทม์เข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ Work AI เดียว นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการเข้าถึงไฟล์และความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ เพื่อยุติปัญหาผลลัพธ์การค้นหาที่สับสนหรือข้อมูลที่ล้าสมัย
โดยสรุป มันให้คำตอบที่ถูกต้อง ในเวลาที่ต้องการพอดี
👀 คุณรู้หรือไม่?61% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน, ค้นหา, และอัปเดตข้อมูลระหว่างเครื่องมือหนึ่งไปยังเครื่องมืออื่น.
คุณสมบัติเด่น
ตอนนี้ ก่อนที่มันจะฟังดูเหมือนแถบค้นหาแทนที่จะเป็นเครื่องมือ AI มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพ
นี่คือคุณสมบัติเด่นสามประการของ Glean ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น:
คุณสมบัติ #1: ความรู้สากล
ต้องการถามเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทคุณ และ โลกภายนอกเพื่อคำตอบที่ชัดเจนและมีบริบทครบถ้วนหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่ Glean's Universal Knowledge ถูกออกแบบมาเพื่อทำ มันรวมเอกสารภายใน อีเมล แชท และแอปพลิเคชันองค์กรเข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากเว็บแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดหรือสร้างข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ฟีเจอร์นี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ช่วย AI ในการนำเสนอผลลัพธ์การตอบกลับและช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ 2: การค้นหาแบบ Glean
การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องไม่ควรรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติ Glean Search มอบประสบการณ์การค้นหาที่มีประสิทธิภาพด้วย AI ที่เข้าใจบริบทและดึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
มันจัดระเบียบข้อมูลทั่วทั้งบริษัทโดยใช้ กราฟความรู้ ซึ่งเชื่อมโยงและจัดโครงสร้างข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ
ตัวเลือกการค้นหาแบบไฮบริดนี้ยังรวมถึงการจัดทำดัชนีอัจฉริยะที่จัดเรียงข้อมูลตามความนิยม ข้อมูลผู้ใช้ และการจัดหมวดหมู่เชิงลึก ช่วยลดเวลาในการค้นหาและปรับปรุงการค้นพบข้อมูลเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถ ในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
คุณสมบัติที่ 3: ไลบรารีคำสั่งสำหรับ AI
การจัดการงานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยห้องสมุดคำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Glean คำสั่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะแนะนำผู้ใช้ให้ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การสรุปความคิดเห็น หรือการวิเคราะห์สัญญา
ด้วยหมวดหมู่ที่มีโครงสร้างครอบคลุมด้านวิศวกรรม กฎหมาย ความปลอดภัย และการขาย ทีมงานสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากไฟล์ที่กระจัดกระจาย หากคุณต้องการคำตอบที่ดีที่สุดจาก Glean AI ฟีเจอร์นี้คือสิ่งที่คุณควรใช้
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาตามความต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean ในการจัดการความรู้
Notion คืออะไร?
แทนที่จะเน้นไปที่ข้อมูลและฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ AI Notion ต้องการเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับคุณ ให้คิดถึงมันเป็นสมุดบันทึกดิจิทัล ผู้จัดการโครงการ และศูนย์ความรู้ของบริษัท ทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบงานส่วนตัวหรือบริหารจัดการทีม Notion ก็มีเอกสาร ฐานข้อมูล และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ใช้ความรู้ใช้เวลา19% ของชั่วโมงการทำงานในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
คุณสมบัติของ Notion
Notion จัดตำแหน่งตัวเองเป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย นี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แตกต่างในการจัดการความรู้ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
คุณสมบัติ #1: วิกิ
วิกิของ Notion นำความรู้ทั้งหมดของทีมคุณมาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย ใช้ตัวกรองที่ทรงพลังเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที แถบด้านข้างจะขยายตามขนาดทีมของคุณ ทำให้ทุกอย่างอยู่ใกล้แค่เอื้อม
มีหน้าแบบลากและวางเพื่อจัดระเบียบใหม่ได้ทันที และใช้ '@mentions' เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อ วิกิยังมี ฟีเจอร์บล็อกที่ซิงค์ ซึ่งสะท้อนการอัปเดตทันทีในหลายหน้า นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซทั้งหมดยังสามารถปรับแต่งได้ง่ายด้วยอีโมจิและภาพหน้าปก
คุณสมบัติ #2: ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการ
เคยต้องการให้บันทึกของคุณคิดแทนคุณได้ไหม? AI ของ Notion ทำได้เช่นนั้น มันเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณกับแอปโปรดของคุณ ดึงข้อมูลเชิงลึก ติดตามโครงการ และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
Notion AI ยังช่วยร่างวาระการประชุมและวางแผนตามบันทึกของคุณ ไม่ว่าคุณจะค้นหาการตัดสินใจที่สำคัญหรือสร้างเนื้อหาใหม่ โซลูชันAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนี้จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้ทันที
คุณสมบัติที่ 3: โครงการ
ต้องการให้การจัดการงานหยุดรู้สึกเหมือนการแสดงกายกรรมหรือไม่? Notion Projects เป็นฟีเจอร์ที่เน้นการส่งมอบเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้ การแสดงผลที่ชัดเจน และปฏิทินเนื้อหาในตัว
นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานของคุณง่ายต่อการติดตามด้วยมุมมองไทม์ไลน์, กระดานคัมบัง, และการจัดกลุ่มงานตามสถานะ ซึ่งช่วยให้ข้อมูลโครงการทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวและช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Glean vs. Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการทำงาน Glean โดดเด่นในการค้นหาแบบบูรณาการ ในขณะที่ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและการจัดทำเอกสาร
มาเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัวเพื่อดูว่าพวกเขาจัดอันดับอย่างไรและใช้ได้ดีที่สุดที่ไหน
คุณสมบัติที่ 1: การจัดระเบียบและความแม่นยำในการค้นหา
Glean เชี่ยวชาญด้านการค้นหาทั่วทั้งองค์กร โดยดึงข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เช่น Google Drive, Slack และ Confluence การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสูงในหลายแพลตฟอร์ม
ในขณะที่ให้บริการการค้นหาภายในที่มั่นคง Notion โดดเด่นในการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้างด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน หน้าเว็บที่ซ้อนกัน และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบความรู้
🏆 ผู้ชนะ: Glean เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรองรับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้การค้นความรู้เป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม Notion เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดโครงสร้างเนื้อหาและจัดการเอกสารที่มีรายละเอียด
คุณสมบัติที่ 2: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการขั้นตอนการทำงาน
หลังจากดึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว Glean มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกับ AIที่เน้นการแบ่งปันความรู้เป็นหลัก สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack สำหรับการสื่อสาร แต่ยังไม่รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในตัว
เมื่อสายตาหันมาที่ Notion ผู้ใช้จะพบกับการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานร่วมกัน และโครงสร้างหน้าที่ยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการให้หลายทีมทำงานบนหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง
🏆 ผู้ชนะ: Notion นำหน้าในหลายองค์ประกอบของการทำงานร่วมกัน รวมถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ลิงก์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ และปฏิทินที่ใช้ร่วมกันโดยเฉพาะ Glean เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมหากคุณไม่ต้องการย้ายออกจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณใช้อยู่
คุณสมบัติที่ 3: ข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ
อัลกอริทึม AI ของ Glean ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเพื่อให้คำแนะนำตามบริบท สามารถทำงานอัตโนมัติเพื่อดึงความรู้และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมของผู้ใช้และแอปที่ผสานรวมไว้ นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากรูปแบบการใช้งานเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงรุก
Notion มอบการทำงานอัตโนมัติผ่านฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สูตรคำนวณและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ โซลูชัน AI ของ Notion ยังสามารถสรุปข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงจากคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ
🏆 ผู้ชนะ: Glean โดดเด่นในด้านข้อมูลเชิงลึกเชิงรุก และ Notion มีตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากกว่าในแง่ของข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ การแข่งขันที่สูสีนี้จบลงด้วยผลเสมอ
Glean vs. Notion บน Reddit
เราหันไปดูที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้ชอบเครื่องมือใดในสถานการณ์จริง ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ Notion เนื่องจากความหลากหลายและชุดคุณสมบัติที่ครบถ้วน
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดเด่นในเรื่องของวิกิและการติดตามงาน:
ฉันได้สร้างวิกิไว้ค่อนข้างมากในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาของชีวิตนักศึกษาปริญญาโทบนมัน. ข้อได้เปรียบใหญ่: ฉันสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือติดตามเป้าหมายและงานได้เช่นกัน.
ฉันได้สร้างวิกิไว้ค่อนข้างมากในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาของชีวิตนักศึกษาปริญญาโทบนมัน. ข้อได้เปรียบใหญ่: ฉันสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือติดตามเป้าหมายและงานได้เช่นกัน.
ใน subredditr/LlamaIndexผู้ใช้คนหนึ่งได้ชื่นชม Glean สำหรับความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือของมัน:
ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขายังมีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ
ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขามีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ
การสำรวจการสนทนา Glean กับ Notion บน Reddit เผยให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ทีมที่ให้ความสำคัญกับการจดบันทึกและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วมักจะเอนเอียงไปทาง Notion
ในทางกลับกัน หากคุณกำลังจัดการกับเอกสารจำนวนมากก่อนที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว การค้นหาแบบผสมผสานของ Glean เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean เทียบกับ Notion
ได้รับรายงานรายไตรมาสจากระบบจัดการความรู้ของคุณแล้วหรือยัง? ตอนนี้มีงานและรายการที่ต้องดำเนินการหลายสิบรายการกำลังรอคุณอยู่
ก่อนที่ความเครียดจะเริ่มขึ้น ลองจินตนาการถึงการสร้างสรรค์ มอบหมายงาน และติดตามทุกอย่างในที่เดียว—เพียงแค่ไม่กี่คลิก หรือดีกว่านั้น เป้าหมายจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณได้รับการแจ้งเตือนบนมือถือ และสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันที
นั่นไม่ใช่แค่ความฝัน—แต่คือ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เชื่อมต่อแอปที่คุณมีอยู่ปรับปรุงการจัดการเอกสาร และอัปเดตศูนย์ความรู้ของคุณ—นี่คือวิธีที่ ClickUp โดดเด่นกว่า Glean และ Notion
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ของแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติวิธีการที่คุณดึงและจัดการฐานความรู้ของคุณ โซลูชันนี้ยังช่วยสร้างศูนย์กลางความรู้ สร้างปฏิทินการตรวจสอบ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และอัปเดตโครงการทันที
ทีมสามารถใช้ AI StandUp ของมันได้เช่นกัน ซึ่งให้สรุปบันทึกการประชุม, การอัปเดตโครงการ, และ 우선ลำดับความสำคัญสำหรับเจ็ดวันที่ผ่านมา
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้AI StandUpเพื่อแทรกแซงการยกระดับปัญหาได้ทันเวลา หรือเพื่อติดตามงานหลังจากกลับจากวันหยุด
ต้องการติดตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นหรือไม่? คำตอบของสมองมาพร้อมกับลิงก์แหล่งที่มาซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในหน้าต่างแชท
ClickUp One Up #2: การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
ต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่หรือไม่?ClickUp's Connected Searchคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการค้นหาที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวดเร็ว และไร้รอยต่อ
คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงงาน เอกสาร และไฟล์ทั้งหมดของคุณได้—แม้จากแอปที่เชื่อมต่อ—ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีทางลัดสำหรับเปิดแอป ค้นหาประวัติคลิปบอร์ด และสร้างสแนปช็อตได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังหาได้ง่ายมากในศูนย์ควบคุม แถบการดำเนินการทั่วโลก และแม้แต่ในแอปเดสก์ท็อป
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อจัดระเบียบและติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา
ClickUp One Up #3: ClickUp Docs และการจัดการความรู้
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารที่ช่วยให้คุณเขียนทุกอย่างได้ ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ไปจนถึงแผนงานโครงการ ด้วยรูปแบบการเขียนแบบมาร์กดาวน์ที่หลากหลาย คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาได้ทันทีด้วยคำสั่งเครื่องหมายทับ
ทีมสามารถฝังงาน, รูปภาพ, และเป้าหมายได้โดยตรงในเอกสาร. ตัวเลือกเช่นหน้าเว็บย่อยและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ความคิดเป็นระบบ.
สงสัยว่าจะแชร์อย่างไร? เอกสารมาพร้อมกับตัวเลือกการแชร์สาธารณะและส่วนตัวที่สามารถปรับแต่งได้
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ ClickUp Brain, ได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างประโยคหรือปรับแต่งอีเมล ทีมสามารถใช้ClickUp Notepadสำหรับรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและบันทึกการประชุม
ต้องการให้ทำแบบอัตโนมัติหรือไม่?ClickUp's AI Notetakerเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสรุปการประชุมอย่างชาญฉลาด, บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้, และรายการที่ต้องทำ, ทั้งหมดเชื่อมต่อกับงานและเอกสาร.
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการจดบันทึก
ต้องการโซลูชันเดียวที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำหรือไม่?การจัดการความรู้ของ ClickUpทำให้การจัดการเอกสารประจำวันง่ายกว่าที่เคย
สำหรับแต่ละคำขอ อัลกอริทึมAI ที่เชื่อมต่ออยู่จะค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างเป็นระบบในทุกพื้นที่ทำงาน
ClickUp ยังมีฟีเจอร์นำเข้าข้อมูลในตัวที่ช่วยให้การย้ายเอกสารและสเปรดชีตเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายผ่านความคิดเห็นในเอกสาร คลิปวิดีโอ และกล่องจดหมายรวมสำหรับจัดการเส้นเรื่องความคิดเห็น
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร หน้าย่อยที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าสามารถปรับแต่งได้ง่าย และมีส่วนเฉพาะสำหรับภาพรวม ข้อกำหนดเบื้องต้น และคุณสมบัติต่างๆ
เทมเพลตการจัดการความรู้ยังมีพื้นที่สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและส่วนคำถามที่พบบ่อยเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ใช้ใหม่ ทีมงานยังสามารถรักษาความรับผิดชอบได้ด้วยตารางสำหรับเอกสารแนบและการแก้ไข
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel
ClickUp One Up #4: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
คุณเคยต้องการความสะดวกสบายและประสิทธิภาพจากการให้ตรรกะเงื่อนไขจัดการงานของคุณหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่ClickUp Automationsมอบให้คุณ
ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งค่าเงื่อนไขในการทำงาน และสร้างกระบวนการทำงานขั้นสูงโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะตั้งค่าอย่างไร เพียงอธิบายการทำงานที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติ แล้ว ClickUp AI จะสร้างการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดให้คุณโดยอัตโนมัติ
โดยสรุป ClickUp Automations ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดของทีมคุณ โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานเอกสารเท่านั้น
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเราและกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังการทำงานและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเราและกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังขั้นตอนและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
ClickUp's One Up #5: งานใน ClickUp
ใช้ คลิกอัพ ทาสก์เพื่อมอบหมาย, ติดตาม, และมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้ในคลิกเดียว. ทาสก์ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการพึ่งพาในตัวได้เพื่อการประสานงานทีมที่ดีขึ้น.
แต่ละกิจกรรมสามารถมีงานย่อยที่ชัดเจน ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นได้ งานสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ได้ง่าย ทำให้เป้าหมายระยะยาวสอดคล้องกันในขณะที่กิจกรรมประจำวันยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
การจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
การเสริมศักยภาพธุรกิจของคุณด้วยการจัดการความรู้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Notion โดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายและพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ในขณะที่ Glean เน้นการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าทางเลือกสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แต่ทุกทีมสมควรได้รับโซลูชันที่รวมศูนย์การทำงาน ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล
ClickUp ตอบโจทย์ทุกด้านเหล่านี้ (และมากกว่านั้น) ด้วยการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลเชิงลึก การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ และระบบอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไร ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
พร้อมที่จะทำให้การจัดการข้อมูลของคุณสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!