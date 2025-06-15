บล็อก ClickUp

Glean vs. Notion: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
15 มิถุนายน 2568

สองชั่วโมงผ่านไปกับการค้นคว้า และแท็บเบราว์เซอร์ของคุณก็เริ่มควบคุมไม่ได้ การคัดกรองรายงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า แต่การติดตามข้อมูลเชิงลึกด้วยตนเองรู้สึกเหมือนการตักน้ำด้วยตะแกรง

นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการความรู้เข้ามามีบทบาท—โซลูชันที่ช่วยในการรวบรวม จัดระเบียบ และช่วยให้คุณนำข้อมูลของคุณไปใช้ได้จริง

การค้นหาของคุณอาจนำไปสู่การประเมินตัวเลือกชั้นนำเหล่านี้: Glean vs. Notion. ในเบื้องต้น ทั้งสองมีระบบดัชนีการค้นหา, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, และผู้ใช้ที่ภักดี. แล้วตัวเลือกที่เหมาะสมคืออะไร?

บทความนี้จะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด คุณจะได้รับคำตอบว่าใครคือผู้ชนะในสงครามระหว่าง Glean กับ Notion พร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างของพวกเขาอย่างละเอียด ตั้งแต่จุดประสงค์และคุณสมบัติหลัก ไปจนถึงสิ่งที่พวกเขาเสนอให้กับทีมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ท้ายที่สุด เราจะพาคุณไปรู้จักกับClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน และเมื่อคุณได้เห็นสิ่งที่ ClickUp มีให้ คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างง่ายดายอย่างแน่นอน

ไปกันเถอะ! 🚀

Glean vs. Notion: ภาพรวม

การค้นหาและการเรียกคืนการค้นหาข้ามแพลตฟอร์มด้วยปัญญาประดิษฐ์ในเครื่องมือต่างๆความสามารถในการค้นหาภายในด้วยรูปแบบวิกิที่มีโครงสร้างการค้นหาแบบรวมศูนย์ครอบคลุมงาน เอกสาร แชท และแอปที่เชื่อมต่อ
การค้นพบความรู้คำแนะนำที่คำนึงถึงบริบทและการนำเสนอโดยอัตโนมัติการติดแท็ก การเชื่อมโยง และการจัดหมวดหมู่ด้วยตนเองข้อมูลเชิงลึก, สรุป, และเนื้อหาที่แสดงโดยอัตโนมัติจาก AI ที่สร้างขึ้นจากทุกพื้นที่ทำงาน
การจัดระเบียบเนื้อหาจัดทำดัชนีเอกสารที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆสร้างฐานข้อมูล, หน้าซ้อน, และวิกิจัดระเบียบด้วยเอกสาร, หน้าย่อย, การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, และฝังงาน, เป้าหมาย, และสื่อ
ความช่วยเหลือจาก AIข้อมูลเชิงลึกเชิงรุกที่อิงจากกิจกรรมของผู้ใช้การเขียนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, สรุป, และการจัดรูปแบบClickUp Brain นำเสนอ AI StandUps, สรุปเนื้อหา, ความช่วยเหลือในการเขียน และคำแนะนำการทำงานอัตโนมัติที่เข้าใจบริบท
เครื่องมือการทำงานร่วมกันการแบ่งปันความรู้, การผสานกับ Slackการแก้ไขแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานร่วมกันการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน, ความคิดเห็นที่ฝังอยู่ในงาน, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, และกล่องข้อความรวมสำหรับวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานการค้นหาความรู้และการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง สูตร และมุมมองฐานข้อมูลตรรกะเงื่อนไข, การอัปเดตงานอัตโนมัติ, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่สร้างโดย AI
เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงความรู้ที่กระจัดกระจายได้อย่างรวดเร็วการจัดโครงสร้างเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและการทำงานร่วมกันเป็นทีมการจัดการความรู้แบบครบวงจร + งาน + โครงการ พร้อมระบบอัตโนมัติด้วย AI และการค้นหาข้อมูลทันที
ราคา*ราคาตามความต้องการแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้ต่อเดือนทดลองใช้ฟรีและแผนการ, แผนการปรับแต่งได้สำหรับองค์กร

Glean คืออะไร?

เก็บเกี่ยว
ผ่านทางGlean

กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาในการส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการจากศูนย์ทรัพยากรของคุณอย่างสม่ำเสมออยู่หรือไม่? Glean เป็นตัวเลือกยอดนิยม เครื่องมือจัดการความรู้ที่ใช้ AI ของมันมีอัลกอริทึมที่เชี่ยวชาญสำหรับการค้นหาในองค์กรโดยเฉพาะ

Glean เชื่อมโยงข้อมูลภายใน องค์ความรู้ภายนอก และความรู้จากเว็บแบบเรียลไทม์เข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ Work AI เดียว นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการเข้าถึงไฟล์และความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ เพื่อยุติปัญหาผลลัพธ์การค้นหาที่สับสนหรือข้อมูลที่ล้าสมัย

โดยสรุป มันให้คำตอบที่ถูกต้อง ในเวลาที่ต้องการพอดี

👀 คุณรู้หรือไม่?61% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน, ค้นหา, และอัปเดตข้อมูลระหว่างเครื่องมือหนึ่งไปยังเครื่องมืออื่น.

คุณสมบัติเด่น

ตอนนี้ ก่อนที่มันจะฟังดูเหมือนแถบค้นหาแทนที่จะเป็นเครื่องมือ AI มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพ

นี่คือคุณสมบัติเด่นสามประการของ Glean ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น:

คุณสมบัติ #1: ความรู้สากล

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Glean
ผ่านทางGlean

ต้องการถามเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทคุณ และ โลกภายนอกเพื่อคำตอบที่ชัดเจนและมีบริบทครบถ้วนหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่ Glean's Universal Knowledge ถูกออกแบบมาเพื่อทำ มันรวมเอกสารภายใน อีเมล แชท และแอปพลิเคชันองค์กรเข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากเว็บแบบเรียลไทม์

ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดหรือสร้างข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ฟีเจอร์นี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ช่วย AI ในการนำเสนอผลลัพธ์การตอบกลับและช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ 2: การค้นหาแบบ Glean

รวบรวมการค้นหา
ผ่านทางGlean

การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องไม่ควรรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติ Glean Search มอบประสบการณ์การค้นหาที่มีประสิทธิภาพด้วย AI ที่เข้าใจบริบทและดึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

มันจัดระเบียบข้อมูลทั่วทั้งบริษัทโดยใช้ กราฟความรู้ ซึ่งเชื่อมโยงและจัดโครงสร้างข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ

ตัวเลือกการค้นหาแบบไฮบริดนี้ยังรวมถึงการจัดทำดัชนีอัจฉริยะที่จัดเรียงข้อมูลตามความนิยม ข้อมูลผู้ใช้ และการจัดหมวดหมู่เชิงลึก ช่วยลดเวลาในการค้นหาและปรับปรุงการค้นพบข้อมูลเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน

📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล

ด้วยความสามารถ ในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

คุณสมบัติที่ 3: ไลบรารีคำสั่งสำหรับ AI

คลังคำสั่งสำหรับปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางGlean

การจัดการงานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยห้องสมุดคำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Glean คำสั่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะแนะนำผู้ใช้ให้ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การสรุปความคิดเห็น หรือการวิเคราะห์สัญญา

ด้วยหมวดหมู่ที่มีโครงสร้างครอบคลุมด้านวิศวกรรม กฎหมาย ความปลอดภัย และการขาย ทีมงานสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากไฟล์ที่กระจัดกระจาย หากคุณต้องการคำตอบที่ดีที่สุดจาก Glean AI ฟีเจอร์นี้คือสิ่งที่คุณควรใช้

รวบรวมข้อมูลราคา

  • ราคาตามความต้องการ

Notion คืออะไร?

แทนที่จะเน้นไปที่ข้อมูลและฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ AI Notion ต้องการเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับคุณ ให้คิดถึงมันเป็นสมุดบันทึกดิจิทัล ผู้จัดการโครงการ และศูนย์ความรู้ของบริษัท ทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียว

โนชั่น
ผ่านทางNotion

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบงานส่วนตัวหรือบริหารจัดการทีม Notion ก็มีเอกสาร ฐานข้อมูล และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ

👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ใช้ความรู้ใช้เวลา19% ของชั่วโมงการทำงานในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล

คุณสมบัติของ Notion

Notion จัดตำแหน่งตัวเองเป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย นี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แตกต่างในการจัดการความรู้ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI:

คุณสมบัติ #1: วิกิ

วิกิบนโนชั่น
ผ่านทางNotion

วิกิของ Notion นำความรู้ทั้งหมดของทีมคุณมาไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย ใช้ตัวกรองที่ทรงพลังเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที แถบด้านข้างจะขยายตามขนาดทีมของคุณ ทำให้ทุกอย่างอยู่ใกล้แค่เอื้อม

มีหน้าแบบลากและวางเพื่อจัดระเบียบใหม่ได้ทันที และใช้ '@mentions' เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อ วิกิยังมี ฟีเจอร์บล็อกที่ซิงค์ ซึ่งสะท้อนการอัปเดตทันทีในหลายหน้า นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซทั้งหมดยังสามารถปรับแต่งได้ง่ายด้วยอีโมจิและภาพหน้าปก

คุณสมบัติ #2: ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการ

ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการบน Notion
ผ่านทางNotion

เคยต้องการให้บันทึกของคุณคิดแทนคุณได้ไหม? AI ของ Notion ทำได้เช่นนั้น มันเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของคุณกับแอปโปรดของคุณ ดึงข้อมูลเชิงลึก ติดตามโครงการ และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ

Notion AI ยังช่วยร่างวาระการประชุมและวางแผนตามบันทึกของคุณ ไม่ว่าคุณจะค้นหาการตัดสินใจที่สำคัญหรือสร้างเนื้อหาใหม่ โซลูชันAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนี้จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดเข้าถึงได้ทันที

คุณสมบัติที่ 3: โครงการ

โครงการบน Notion: Glean เทียบกับ Notion

ต้องการให้การจัดการงานหยุดรู้สึกเหมือนการแสดงกายกรรมหรือไม่? Notion Projects เป็นฟีเจอร์ที่เน้นการส่งมอบเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้ การแสดงผลที่ชัดเจน และปฏิทินเนื้อหาในตัว

นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานของคุณง่ายต่อการติดตามด้วยมุมมองไทม์ไลน์, กระดานคัมบัง, และการจัดกลุ่มงานตามสถานะ ซึ่งช่วยให้ข้อมูลโครงการทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวและช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Glean vs. Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการทำงาน Glean โดดเด่นในการค้นหาแบบบูรณาการ ในขณะที่ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและการจัดทำเอกสาร

มาเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัวเพื่อดูว่าพวกเขาจัดอันดับอย่างไรและใช้ได้ดีที่สุดที่ไหน

คุณสมบัติที่ 1: การจัดระเบียบและความแม่นยำในการค้นหา

Glean เชี่ยวชาญด้านการค้นหาทั่วทั้งองค์กร โดยดึงข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เช่น Google Drive, Slack และ Confluence การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสูงในหลายแพลตฟอร์ม

ในขณะที่ให้บริการการค้นหาภายในที่มั่นคง Notion โดดเด่นในการจัดการเนื้อหาที่มีโครงสร้างด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน หน้าเว็บที่ซ้อนกัน และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบความรู้

🏆 ผู้ชนะ: Glean เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรองรับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้การค้นความรู้เป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม Notion เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดโครงสร้างเนื้อหาและจัดการเอกสารที่มีรายละเอียด

คุณสมบัติที่ 2: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการขั้นตอนการทำงาน

หลังจากดึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว Glean มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกับ AIที่เน้นการแบ่งปันความรู้เป็นหลัก สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack สำหรับการสื่อสาร แต่ยังไม่รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในตัว

เมื่อสายตาหันมาที่ Notion ผู้ใช้จะพบกับการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานร่วมกัน และโครงสร้างหน้าที่ยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการให้หลายทีมทำงานบนหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง

🏆 ผู้ชนะ: Notion นำหน้าในหลายองค์ประกอบของการทำงานร่วมกัน รวมถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ลิงก์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ และปฏิทินที่ใช้ร่วมกันโดยเฉพาะ Glean เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมหากคุณไม่ต้องการย้ายออกจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณใช้อยู่

คุณสมบัติที่ 3: ข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ

อัลกอริทึม AI ของ Glean ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะเพื่อให้คำแนะนำตามบริบท สามารถทำงานอัตโนมัติเพื่อดึงความรู้และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องตามกิจกรรมของผู้ใช้และแอปที่ผสานรวมไว้ นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากรูปแบบการใช้งานเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงรุก

Notion มอบการทำงานอัตโนมัติผ่านฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สูตรคำนวณและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ โซลูชัน AI ของ Notion ยังสามารถสรุปข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงจากคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ

🏆 ผู้ชนะ: Glean โดดเด่นในด้านข้อมูลเชิงลึกเชิงรุก และ Notion มีตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากกว่าในแง่ของข้อมูลเชิงลึกและการทำงานอัตโนมัติ การแข่งขันที่สูสีนี้จบลงด้วยผลเสมอ

Glean vs. Notion บน Reddit

เราหันไปดูที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้ชอบเครื่องมือใดในสถานการณ์จริง ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ Notion เนื่องจากความหลากหลายและชุดคุณสมบัติที่ครบถ้วน

ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดเด่นในเรื่องของวิกิและการติดตามงาน:

ฉันได้สร้างวิกิไว้ค่อนข้างมากในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาของชีวิตนักศึกษาปริญญาโทบนมัน. ข้อได้เปรียบใหญ่: ฉันสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือติดตามเป้าหมายและงานได้เช่นกัน.

ฉันได้สร้างวิกิไว้ค่อนข้างมากในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาของชีวิตนักศึกษาปริญญาโทบนมัน. ข้อได้เปรียบใหญ่: ฉันสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือติดตามเป้าหมายและงานได้เช่นกัน.

ใน subredditr/LlamaIndexผู้ใช้คนหนึ่งได้ชื่นชม Glean สำหรับความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือของมัน:

ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขายังมีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ

ฉันทำงานกับ Glean เป็นประจำ และมันง่ายมากในการตั้งค่า พวกเขายังมีชุด API ที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือภายในองค์กรได้หากคุณต้องการ

การสำรวจการสนทนา Glean กับ Notion บน Reddit เผยให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ทีมที่ให้ความสำคัญกับการจดบันทึกและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วมักจะเอนเอียงไปทาง Notion

ในทางกลับกัน หากคุณกำลังจัดการกับเอกสารจำนวนมากก่อนที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว การค้นหาแบบผสมผสานของ Glean เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean เทียบกับ Notion

ได้รับรายงานรายไตรมาสจากระบบจัดการความรู้ของคุณแล้วหรือยัง? ตอนนี้มีงานและรายการที่ต้องดำเนินการหลายสิบรายการกำลังรอคุณอยู่

ก่อนที่ความเครียดจะเริ่มขึ้น ลองจินตนาการถึงการสร้างสรรค์ มอบหมายงาน และติดตามทุกอย่างในที่เดียว—เพียงแค่ไม่กี่คลิก หรือดีกว่านั้น เป้าหมายจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณได้รับการแจ้งเตือนบนมือถือ และสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันที

นั่นไม่ใช่แค่ความฝัน—แต่คือ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

เชื่อมต่อแอปที่คุณมีอยู่ปรับปรุงการจัดการเอกสาร และอัปเดตศูนย์ความรู้ของคุณ—นี่คือวิธีที่ ClickUp โดดเด่นกว่า Glean และ Notion

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain: Glean vs Notion
ดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นมา สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน และติดตามฐานความรู้ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ของแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติวิธีการที่คุณดึงและจัดการฐานความรู้ของคุณ โซลูชันนี้ยังช่วยสร้างศูนย์กลางความรู้ สร้างปฏิทินการตรวจสอบ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และอัปเดตโครงการทันที

ทีมสามารถใช้ AI StandUp ของมันได้เช่นกัน ซึ่งให้สรุปบันทึกการประชุม, การอัปเดตโครงการ, และ 우선ลำดับความสำคัญสำหรับเจ็ดวันที่ผ่านมา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้AI StandUpเพื่อแทรกแซงการยกระดับปัญหาได้ทันเวลา หรือเพื่อติดตามงานหลังจากกลับจากวันหยุด

ต้องการติดตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นหรือไม่? คำตอบของสมองมาพร้อมกับลิงก์แหล่งที่มาซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในหน้าต่างแชท

ClickUp One Up #2: การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp

ClickUp Connected Search: Glean vs Notion
เปิดแอปใดก็ได้และค้นหาไฟล์ใด ๆ จากทุกที่บนแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Connected Search

ต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่หรือไม่?ClickUp's Connected Searchคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการค้นหาที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวดเร็ว และไร้รอยต่อ

คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงงาน เอกสาร และไฟล์ทั้งหมดของคุณได้—แม้จากแอปที่เชื่อมต่อ—ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีทางลัดสำหรับเปิดแอป ค้นหาประวัติคลิปบอร์ด และสร้างสแนปช็อตได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังหาได้ง่ายมากในศูนย์ควบคุม แถบการดำเนินการทั่วโลก และแม้แต่ในแอปเดสก์ท็อป

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราใช้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ได้มอบคลังความรู้ให้กับเรา

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs และการจัดการความรู้

ClickUp Docs: Glean เทียบกับ Notion
จัดรูปแบบเนื้อหาทันที เชื่อมโยงงาน และทำงานร่วมกับทีมเพื่อแก้ไขรายละเอียดอย่างละเอียดด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารที่ช่วยให้คุณเขียนทุกอย่างได้ ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ไปจนถึงแผนงานโครงการ ด้วยรูปแบบการเขียนแบบมาร์กดาวน์ที่หลากหลาย คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาได้ทันทีด้วยคำสั่งเครื่องหมายทับ

ทีมสามารถฝังงาน, รูปภาพ, และเป้าหมายได้โดยตรงในเอกสาร. ตัวเลือกเช่นหน้าเว็บย่อยและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ความคิดเป็นระบบ.

สงสัยว่าจะแชร์อย่างไร? เอกสารมาพร้อมกับตัวเลือกการแชร์สาธารณะและส่วนตัวที่สามารถปรับแต่งได้

นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ ClickUp Brain, ได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างประโยคหรือปรับแต่งอีเมล ทีมสามารถใช้ClickUp Notepadสำหรับรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและบันทึกการประชุม

ต้องการให้ทำแบบอัตโนมัติหรือไม่?ClickUp's AI Notetakerเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสรุปการประชุมอย่างชาญฉลาด, บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้, และรายการที่ต้องทำ, ทั้งหมดเชื่อมต่อกับงานและเอกสาร.

ต้องการโซลูชันเดียวที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำหรือไม่?การจัดการความรู้ของ ClickUpทำให้การจัดการเอกสารประจำวันง่ายกว่าที่เคย

ClickUp Knowledge Management: Glean vs Notion
เข้าถึงทุกพื้นที่ทำงานและไฟล์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่าน ClickUp Knowledge Management

สำหรับแต่ละคำขอ อัลกอริทึมAI ที่เชื่อมต่ออยู่จะค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างเป็นระบบในทุกพื้นที่ทำงาน

ClickUp ยังมีฟีเจอร์นำเข้าข้อมูลในตัวที่ช่วยให้การย้ายเอกสารและสเปรดชีตเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายผ่านความคิดเห็นในเอกสาร คลิปวิดีโอ และกล่องจดหมายรวมสำหรับจัดการเส้นเรื่องความคิดเห็น

เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp

สร้างทรัพยากรของบริษัท, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp
สร้างทรัพยากรของบริษัท, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp

เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร หน้าย่อยที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าสามารถปรับแต่งได้ง่าย และมีส่วนเฉพาะสำหรับภาพรวม ข้อกำหนดเบื้องต้น และคุณสมบัติต่างๆ

เทมเพลตการจัดการความรู้ยังมีพื้นที่สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและส่วนคำถามที่พบบ่อยเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ใช้ใหม่ ทีมงานยังสามารถรักษาความรับผิดชอบได้ด้วยตารางสำหรับเอกสารแนบและการแก้ไข

ClickUp One Up #4: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp Automations: Glean vs Notion
ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและกำหนดกฎสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำด้วย ClickUp Automations

คุณเคยต้องการความสะดวกสบายและประสิทธิภาพจากการให้ตรรกะเงื่อนไขจัดการงานของคุณหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่ClickUp Automationsมอบให้คุณ

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งค่าเงื่อนไขในการทำงาน และสร้างกระบวนการทำงานขั้นสูงโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะตั้งค่าอย่างไร เพียงอธิบายการทำงานที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติ แล้ว ClickUp AI จะสร้างการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดให้คุณโดยอัตโนมัติ

โดยสรุป ClickUp Automations ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดของทีมคุณ โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานเอกสารเท่านั้น

เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเราและกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังการทำงานและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเราและกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังการทำงานและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยวมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

ClickUp's One Up #5: งานใน ClickUp

ClickUp Tasks: Glean vs Notion
สร้างจุดดำเนินการ จัดระเบียบกิจกรรมโครงการ และบริหารความรับผิดชอบด้วย ClickUp Tasks

ใช้ คลิกอัพ ทาสก์เพื่อมอบหมาย, ติดตาม, และมอบหมายงานให้ผู้อื่นได้ในคลิกเดียว. ทาสก์ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการพึ่งพาในตัวได้เพื่อการประสานงานทีมที่ดีขึ้น.

แต่ละกิจกรรมสามารถมีงานย่อยที่ชัดเจน ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นได้ งานสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ได้ง่าย ทำให้เป้าหมายระยะยาวสอดคล้องกันในขณะที่กิจกรรมประจำวันยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

การจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp

การเสริมศักยภาพธุรกิจของคุณด้วยการจัดการความรู้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Notion โดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลายและพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ในขณะที่ Glean เน้นการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าทางเลือกสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แต่ทุกทีมสมควรได้รับโซลูชันที่รวมศูนย์การทำงาน ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล

ClickUp ตอบโจทย์ทุกด้านเหล่านี้ (และมากกว่านั้น) ด้วยการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลเชิงลึก การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ และระบบอัตโนมัติ

ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไร ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ

พร้อมที่จะทำให้การจัดการข้อมูลของคุณสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!