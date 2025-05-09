รีวิว Clockify: คุณสมบัติ, ราคา, ข้อดี, และข้อเสีย

บล็อกโพสต์นั้นใช้เวลาเขียนถึงสามชั่วโมง ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณคิดค่าบริการกับลูกค้า
แต่เดี๋ยวก่อน...แล้วเวลาที่คุณใช้ในการแก้ไขและขัดเกลาเนื้อหา สร้างและเพิ่มอินโฟกราฟิก รวมถึงเผยแพร่บนระบบ CMS ของลูกค้าล่ะ? หากสิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตงานของคุณ คุณก็ควรติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเหล่านั้นด้วยเช่นกัน หากไม่ติดตามเวลาที่ใช้กับโปรเจกต์อย่างแม่นยำ คุณก็กำลังปล่อยให้เงินที่ควรจะได้หลุดมือไป
ไม่ว่าคุณกำลังคิดหาวิธีเรียกเก็บเงินลูกค้า จัดการประสิทธิภาพของทีม หรือเพียงแค่พยายามปรับปรุงนิสัยการทำงานของคุณ การรู้ว่าคุณใช้เวลาทำงานไปอย่างไรนั้นจะสร้างพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้น
แอปติดตามเวลาช่วยได้ และ Clockify ได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม โดยมีแผนฟรีที่น่าสนใจควบคู่ไปกับคุณสมบัติพรีเมียม แต่แพลตฟอร์มนี้มอบฟังก์ชันการทำงานที่ฟรีแลนซ์และทีมต้องการจริงหรือไม่?
รีวิว Clockify อย่างละเอียดนี้จะตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือนี้ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับ ClickUpซึ่งเป็นทางเลือกเดียวของ Clockifyที่คุณต้องการสำหรับการจัดการเวลาและโครงการ!
Clockify vs. ClickUp ในมุมมองที่รวดเร็ว
|หมวดหมู่
|Clockify
|คลิกอัพ
|หน้าที่หลัก
|เครื่องมือติดตามเวลาและรายงาน
|แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรพร้อมระบบติดตามเวลาในตัว
|คุณสมบัติหลัก
|การติดตามเวลาผ่านการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง, ตัวจับเวลา, หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์Timesheets และรายงานละเอียดชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการออกใบแจ้งหนี้การติดตามโครงการพร้อมการประมาณการการตรวจจับการไม่ใช้งานและการติดตามอัตโนมัติ80+ การเชื่อมต่อ
|การจัดการงานและโครงการ การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติแบบไม่มีโค้ด (if-then) หลายมุมมอง (Gantt, Kanban, ปฏิทิน, รายการ และอื่นๆ) เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI (ClickUp Brain)
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|เรียบง่ายและใช้งานได้จริง; อาจต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
|ปรับแต่งได้สูงด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย; การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลา
|การสนับสนุนมือถือ
|แอปพลิเคชัน iOS และ Android ที่มีความสามารถในการติดตามเวลาบนมือถือ
|แอปพลิเคชันมือถือครบครันสำหรับ iOS และ Android; รองรับการจัดการงานและการติดตามเวลา
|การผสานรวม
|ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 80 แอป รวมถึง ClickUp, Trello, Asana และ Jira
|ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Slack, Google Drive, GitHub และ Clockify
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมมุ่งเน้นการติดตามเวลา การเรียกเก็บเงิน และการรายงานอย่างถูกต้อง
|ทีมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมเครื่องมือติดตามเวลาและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
|ราคา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินพร้อมคุณสมบัติขั้นสูงและสำหรับองค์กร
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน แผนชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|คะแนนผู้ใช้
|G2: 4. 5/5 Capterra: 4. 8/5
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5
|ข้อจำกัดที่สำคัญ
|อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้บางคน ฟีเจอร์มีจำกัดในแผนฟรี
|การตั้งค่าเริ่มต้นอาจมีความซับซ้อน
Clockify คืออะไร?
Clockify เป็น เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับติดตามเวลา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมติดตามชั่วโมงการทำงาน จัดการโครงการหลายโครงการ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
คิดถึง Clockify เป็นเหมือนกับใบเวลาดิจิตอลของคุณ. มันทำให้การบันทึกเวลาทำได้ง่าย และจัดงานให้เป็นโครงการเฉพาะได้. คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างรายงานการเรียกเก็บเงิน, การจ่ายเงิน, หรือการจัดการโครงการอย่างละเอียดได้ในเวลาไม่นาน.
ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่แข็งแกร่ง เช่น แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป, แอปพลิเคชันบนมือถือ, และส่วนขยายของเบราว์เซอร์, Clockify ทำให้การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น. นี่คือวิธีที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:นี่คือเคล็ดลับในการบริหารเวลา— ใช้เทคนิค Pomodoro ซึ่งถูกคิดค้นโดย Francesco Cirillo ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยแบ่งการทำงานเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความตั้งใจสูง—โดยทั่วไปคือ 25 นาที—ตามด้วยการพักสั้น ๆ เพื่อช่วยให้สมองของคุณสดชื่น
แนวทางนี้ช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่ง ลดสิ่งรบกวน และทำให้การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ง่ายขึ้น จับคู่กับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอย่าง Clockify เพื่อบันทึกเวลา วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
คุณสมบัติหลักของ Clockify
Clockify ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่กดปุ่ม ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับโปรเจกต์หลายอย่างหรือแค่ต้องการดูว่าเวลาทำงานของคุณไปไหนบ้าง มันมีทุกอย่างตั้งแต่การติดตามเวลาพื้นฐานไปจนถึงรายงานที่ละเอียด และแม้กระทั่งความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
นี่คือสรุปคุณสมบัติหลักของมัน:
คุณสมบัติ #1: ตัวติดตามเวลา
ฟังก์ชันหลักของ Clockify หมุนรอบตัวติดตามเวลาที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆแบบเรียลไทม์โดยใช้ปุ่มเริ่ม/หยุดที่เรียบง่าย หรือเพิ่มรายการเวลาด้วยตนเองหลังจากเสร็จสิ้นงาน
ตัวติดตามนี้ทำงานบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, ส่วนขยายเบราว์เซอร์, และแอปพลิเคชันมือถือ, คุณสามารถบันทึกเวลาได้อย่างถูกต้องไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
แดชบอร์ดในตัวช่วยให้คุณเห็นภาพรวมรายสัปดาห์ของชั่วโมงที่ติดตามไว้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร การบันทึกเวลาสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—คุณสามารถเพิ่มชื่อโครงการ ข้อมูลลูกค้า แท็ก และรายละเอียดงานเพื่อจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและมองเห็นรูปแบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
👀 คุณรู้หรือไม่?ตามกฎของพาร์กินสัน"งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่สำหรับการทำให้เสร็จ"
หลักการนี้ชี้ให้เห็นว่า หากคุณกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงไว้—เช่น สิบสัปดาห์—เพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิ้น คุณจะปรับความพยายามของคุณโดยไม่รู้ตัวเพื่อให้งานนั้นใช้เวลาเต็มระยะเวลาที่กำหนดไว้ แม้ว่างานนั้นอาจสามารถทำให้เสร็จได้เร็วกว่านั้นก็ตาม
ปรากฏการณ์นี้มักนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและการผัดวันประกันพรุ่ง เนื่องจากบุคคลอาจพบว่าตนเองกำลังยืดเวลาการทำงานโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เข้ากับกรอบเวลาที่ตั้งไว้
คุณสมบัติ #2: การจัดการโครงการ
นอกเหนือจากการติดตามเวลาพื้นฐานแล้ว Clockify ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถประสานงานกันได้ดีขึ้น สร้างโครงการได้หลายโครงการ มอบหมายสมาชิกทีมให้กับงานเฉพาะ ตั้งอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเพื่อการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง และติดตามความคืบหน้าของโครงการตามกำหนดเวลา
Clockify รองรับเทมเพลตโครงการ ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่าโครงการที่เกิดซ้ำได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดกรอบเวลาโดยประมาณสำหรับงานแต่ละงานและเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริงได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้วางแผนล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นและมองเห็นจุดที่ควรปรับปรุงได้ชัดเจน
Clockify ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสถานะโครงการและกำหนดรหัสสีให้กับโครงการต่างๆ เพื่อการจัดระเบียบความคืบหน้าของโครงการของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือรายงาน
ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่งของ Clockify เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น. ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มเวลาและรายงานที่ละเอียดซึ่งสามารถคัดกรองตามลูกค้า, โครงการ, สมาชิกทีม, งาน, แท็ก, หรือช่วงวันที่. รายงานเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตภาพ และช่วยระบุโครงการใดที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุด.
คุณสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ (PDF, CSV, Excel) ได้เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันกับลูกค้าหรือการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ รายงานสรุปจะแสดงจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับจำนวนชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทำให้ง่ายต่อการคำนวณรายได้และเตรียมใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
Clockify ยังมีรายงานพร้อมแผนภูมิและกราฟเพื่อช่วยให้มองเห็นการกระจายเวลาในแต่ละโครงการและสมาชิกในทีมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการเวลาของทีม
สำหรับธุรกิจที่มีหลายทีม Clockify มีฟีเจอร์การติดตามเวลาของพนักงานอย่างครอบคลุม ผู้ดูแลระบบสามารถดูบันทึกเวลาของสมาชิกในทีม อนุมัติการบันทึกเวลา และติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้ แพลตฟอร์มนี้รองรับการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท ทำให้ผู้จัดการสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดู แก้ไข หรืออนุมัติการบันทึกเวลาได้
คุณสมบัติการติดตามการเข้าร่วมช่วยตรวจสอบเวลาที่พนักงานเริ่มและสิ้นสุดวันทำงานของพวกเขา ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานจากระยะไกลซึ่งกระจายอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ผู้จัดการยังสามารถติดตามเวลาพักและเวลาหยุดงานได้ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของเวลาว่างของทีมและต้นทุนแรงงานได้อย่างครบถ้วน แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการจัดตารางงานในแผนระดับสูงกว่า ช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผนและกำหนดชั่วโมงการทำงานล่วงหน้าได้
คุณสมบัติที่ 5: การติดตามค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากการติดตามเวลาที่ใช้แล้ว Clockify ยังอนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในแผน Pro และ Enterprise ของมันได้ คุณสมบัตินี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักฟรีแลนซ์และเอเจนซีที่ต้องการเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับเวลาและวัสดุ
ค่าใช้จ่ายสามารถจัดหมวดหมู่, กำหนดให้กับโครงการเฉพาะ, และรวมอยู่ในรายงานที่ครอบคลุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน.
ผู้ใช้สามารถแนบใบเสร็จรับเงินกับค่าใช้จ่าย ตั้งค่าสกุลเงินที่แตกต่างกัน และติดตามทั้งค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ฟีเจอร์การติดตามค่าใช้จ่ายทำงานร่วมกับใบแจ้งหนี้ ทำให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดครบถ้วนซึ่งรวมถึงทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในที่เดียว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เมื่อแจ็ค ดอร์ซีย์บริหารทั้ง Twitter และ Square พร้อมกัน เขาใช้ระบบการแบ่งเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
เขาทุ่มเทแต่ละวันในสัปดาห์ให้กับเรื่องที่เฉพาะเจาะจง: วันจันทร์สำหรับการจัดการ, วันอังคารสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, วันพุธสำหรับการตลาด, วันพฤหัสบดีสำหรับความร่วมมือ, และวันศุกร์สำหรับวัฒนธรรมองค์กร ด้วยสำนักงานของพวกเขาอยู่ตรงข้ามถนน เขาจึงสามารถแบ่งเวลาทำงาน 16 ชั่วโมงของเขาได้อย่างสมดุลระหว่างสองที่
วันเสาร์เขาจะไปเดินป่าเพื่อชาร์จพลัง ส่วนวันอาทิตย์จะใช้เวลาทั้งหมดในการทบทวนและวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไป วินัยและตารางเวลาที่ชาญฉลาดนี้ทำให้เขาประสบความสำเร็จในฐานะซีอีโอสองตำแหน่ง!
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $4. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $6. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
ข้อดีของการใช้ Clockify
Clockify มีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ฟรีแลนซ์ พนักงานที่ทำงานทางไกล และแม้แต่ทีม:
- แผนฟรีที่ใจกว้าง: ต่างจากคู่แข่งหลายราย Clockify มอบเวอร์ชันฟรีที่ใช้งานได้จริงอย่างแท้จริง พร้อมผู้ใช้และโปรเจกต์ไม่จำกัด ทำให้เข้าถึงได้สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่สะอาดและใช้งานง่ายทำให้การติดตามโครงการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ทุกระดับความสามารถทางเทคนิค เส้นโค้งการเรียนรู้ต่ำมาก ทำให้ทีมสามารถนำระบบไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- ความพร้อมใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: Clockify ทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม (เว็บ, เดสก์ท็อป, มือถือ) และมีส่วนขยายเบราว์เซอร์ ทำให้สะดวกในการติดตามเวลาไม่ว่าคุณจะทำงานในสภาพแวดล้อมใดหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม
- รายงานอย่างละเอียด: ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์รูปแบบการผลิต, ระบุโครงการที่ใช้เวลานาน, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการจัดการทีม: ความสามารถในการติดตามกิจกรรมเวลาสำหรับสมาชิกทีมหลายคน, กำหนดระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกัน, และอนุมัติเวลาทำงานทำให้ Clockify เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตไม่ใช่แค่ผู้ใช้รายบุคคล
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแท็ก, อัตราค่าบริการรายชั่วโมง, สีของโครงการ, และโครงสร้างของโครงการเพื่อให้ซอฟต์แวร์เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะและความต้องการทางธุรกิจของตน
- ความสามารถในการผสานรวม:การผสานรวม Clockifyกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Asana, Trello, Jira, GitHub และ QuickBooks ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
ปัญหาที่พบบ่อยของผู้ใช้ Clockify
แม้จะมีจุดแข็งมากมาย ผู้ใช้ Clockify มักรายงานปัญหาหลายประการ:
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด: ความสามารถในการติดตามโครงการแบบออฟไลน์ของแอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้พื้นฐาน: Clockify มีฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ในแผนชำระเงิน แต่ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่ทันสมัยเท่ากับซอฟต์แวร์การออกใบแจ้งหนี้เฉพาะทาง ผู้ใช้บางรายอาจชอบการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้น
- ระบบอัตโนมัติที่จำกัด: เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งบางราย Clockify มีฟีเจอร์อัตโนมัติที่น้อยกว่า ผู้ใช้มักต้องเริ่มและหยุดตัวจับเวลาด้วยตนเองหรือกรอกข้อมูลเวลาเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่แม่นยำหากลืมบันทึกเวลา
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งรายงาน: Clockify มีความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง แต่ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายงานที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าหรือภายในองค์กร
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง: แม้ว่าการติดตามเวลาขั้นพื้นฐานจะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การจัดการทีมและการรายงานที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและใช้งานอย่างเชี่ยวชาญ
- ข้อจำกัดของแอปพลิเคชันมือถือ: แอปพลิเคชันมือถือของ Clockify แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่ไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือเว็บ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ทำงานผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นหลักรู้สึกไม่สะดวก
- ความล่าช้าในการซิงค์เป็นครั้งคราว: ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าในการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เป็นครั้งคราว ความล่าช้านี้อาจทำให้เกิดความสับสนหรือข้อมูลซ้ำซ้อนเมื่อสลับใช้งานระหว่างแพลตฟอร์ม
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริงๆ!
รีวิว Clockify บน Reddit
Reddit ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสบการณ์จริงของผู้ใช้ Clockify ในหลากหลาย subreddit ผู้ใช้แบ่งปันทั้งความคิดเห็นเชิงบวกและความไม่พอใจ
ในด้านบวก ผู้ใช้ได้ค้นพบวิธีการเพิ่มเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สูงสุดด้วยการผสานการทำงานกับ Clockify นี่คือรีวิวจากmeednaytในr/agency
การติดตามเวลาพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับฉันในโครงการ T&M ทันใดนั้นก็ปรากฏว่าเราสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 30%+ หากเราให้ความรู้แก่ผู้คนว่าพวกเขาสามารถทำอะไรให้สามารถเรียกเก็บเงินได้บ้าง
การติดตามเวลาพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับฉันในโครงการ T&M ทันใดนั้นก็ปรากฏว่าเราสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 30%+ หากเราให้ความรู้แก่ผู้คนว่าอะไรที่พวกเขาสามารถทำให้เป็นค่าใช้จ่ายได้
การใช้งานที่หลากหลายของมันยังได้รับคำชมเชย โดยผู้ใช้ชื่อwhencanistopได้กล่าวไว้ในr/ContractorUK ว่า:
ฉันใช้ Clockify อยู่พักหนึ่งตอนที่ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันนับเวลาได้อย่างถูกต้อง (ในช่วงล็อกดาวน์ที่ฉันทำงานเป็นกะสั้นๆ กับคู่ของฉัน สลับการประชุม ทำงานตอนเย็น และแบ่งหน้าที่ดูแลลูก) มันมีฟังก์ชันจับเวลา แต่ยังสามารถบันทึกเวลาในตอนท้ายหรือในภายหลังได้อีกด้วย รวมถึงสามารถทำรายงานและอื่นๆ ได้ด้วย
ฉันใช้ Clockify มาสักพักแล้วตอนที่ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันนับเวลาได้ถูกต้อง (ในช่วงล็อกดาวน์ที่ฉันทำงานเป็นกะสั้นๆ กับคู่ของฉัน สลับการประชุม ทำงานตอนเย็น และแบ่งหน้าที่ดูแลลูก) มันมีฟังก์ชันจับเวลา แต่ยังสามารถใส่เวลาในตอนท้ายหรือวันที่ภายหลังได้อีกด้วย สามารถทำรายงานและอื่นๆ ได้ตามต้องการ
อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซนี้ถูกวิจารณ์จากผู้ใช้ที่ใส่ใจเรื่องการออกแบบ ในขณะที่ข้อจำกัดด้านเวิร์กโฟลว์สร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้บางคน ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดในการเปรียบเทียบ:
อินเทอร์เฟซมีไอคอนและฟังก์ชันหลากหลายซึ่งอาจทำให้ดูวุ่นวาย ผู้ที่ชอบความเรียบง่ายอาจมองว่านี่เป็นข้อเสีย
อินเทอร์เฟซมีไอคอนและฟังก์ชันต่างๆ มากมาย ผู้ที่ชอบความเรียบง่ายอาจมองว่านี่เป็นข้อเสีย
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1967 เราหยุดการวัดวินาทีโดยใช้ดาวและเริ่มจับเวลาด้วยอะตอมซีเซียมแทน การเปลี่ยนแปลงทางอะตอมนี้ทำให้การจับเวลาแม่นยำกว่าที่เคย!
ทางเลือกที่ใช้แทน Clockify
ในขณะที่ Clockify มีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่แข็งแกร่ง บางทีมต้องการเครื่องมือที่ผสานการติดตามเวลากับเวิร์กโฟลว์และการจัดการโครงการ
ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการติดตามเวลา การจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
นี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงความสามารถในการติดตามเวลาและการจัดการโครงการของ ClickUp:
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายอย่าง และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายอย่าง และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมให้กับเรา เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
คุณสมบัติของ ClickUp
ในขณะที่ Clockify มุ่งเน้นไปที่การติดตามชั่วโมงเป็นหลัก ClickUp มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงข้อมูลเวลากับกระบวนการทำงานของคุณ
มาสำรวจความสามารถขั้นสูงเหล่านี้ทีละข้อ:
ClickUp's One-Up #1: การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
ต่างจากวิธีการแบบแยกส่วนของ Clockify,ClickUp ผสานการติดตามเวลาของโครงการเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณอย่างราบรื่น
ตัวจับเวลาทั่วโลก ช่วยให้คุณติดตามเวลาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากทุกที่บนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับงาน เอกสาร หรืออยู่ในประชุม มันก็พร้อมใช้งานเสมอ
ClickUp มีวิธีการติดตามเวลาหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน คุณสามารถใช้ตัวจับเวลาอัตโนมัติสำหรับการติดตามแบบเรียลไทม์ เพิ่มเวลาด้วยตนเองหลังจากทำงานเสร็จ หรือใช้มุมมองแบบตารางเวลาเพื่อดูภาพรวมของรายการเวลาประจำสัปดาห์ การตรวจจับเวลาว่างในตัวช่วยรักษาความแม่นยำโดยการระบุช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน
ข้อมูลการติดตามเวลาใน ClickUp สามารถนำไปใช้ได้ทันที คุณสามารถดูรายงานเวลาโดยละเอียดตามโครงการ งาน ผู้ใช้ แท็ก หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ ได้ ช่วยให้ทีมสามารถระบุได้ว่าเวลาถูกใช้ไปที่ใดและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สามารถทำเครื่องหมายและแยกออกจาก เวลาภายในสำหรับงานของลูกค้าได้อย่างชัดเจน พร้อมอัตราค่าบริการที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาชิกในทีมหรือโครงการต่างๆ ข้อมูลเวลาทั้งหมดของคุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ CSV เพื่อการผสานกับระบบเงินเดือนหรือการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างราบรื่น
ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาบนมือถือช่วยให้คุณไม่พลาดการบันทึกชั่วโมงการทำงานที่สำคัญ แม้ขณะอยู่นอกโต๊ะทำงาน วิธีการติดตามเวลาที่ครอบคลุมนี้สร้างการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างงาน โครงการ และบันทึกเวลาของคุณ ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp One-Up #2: การจัดการเวลาด้วย ClickUp
รายการคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpไม่เพียงแต่ช่วยติดตามเวลาอย่างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นและปรับปรุงตารางเวลาของตนได้ดีขึ้นอีกด้วย แผงควบคุมการติดตามเวลาของแพลตฟอร์มให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโครงการ งาน และสมาชิกในทีม
ถัดไป รายงานการติดตามเวลาอัตโนมัติจะแสดงรายละเอียดแยกตามโครงการ สถานะงาน ผู้รับผิดชอบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุจุดติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรได้
คุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวของ ClickUp สามารถซิงค์กับลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเวลาได้ ทำให้มันมากกว่าแค่ตัวติดตามเวลา—มันคือระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
ClickUp's One-Up #3: ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ปฏิทิน AI ของ ClickUpยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดการทรัพยากร (รวมถึง Google Calendar ของคุณ) เพื่อให้คุณสามารถดูรายการเวลาที่อยู่ข้างๆ งาน รับความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ และมั่นใจได้ว่าไม่มีใครทำงานเกินกำหนด
ด้วยการผสานข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเข้ากับรูปแบบปฏิทินที่คุ้นเคย ระบบจะช่วยให้คุณระบุความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ ปรับสมดุลปริมาณงาน และแสดงงานที่มีความสำคัญสูงสุด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่
แทนที่จะต้องคัดกรองกำหนดเวลาด้วยตนเอง ClickUp AI จะแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดตารางงานโดยพิจารณาจากเวลาว่าง ระดับความสำคัญ และปริมาณงานในแต่ละโครงการ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงานประจำวัน วางแผนระยะยาว หรือวางกลยุทธ์ระยะยาว มุมมองที่ยืดหยุ่นทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และแม้แต่รายปี ช่วยให้คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้ตามต้องการ
ต้องการเปลี่ยนลำดับความสำคัญใช่ไหม? เพียงแค่ลากและวาง. ต้องการวิเคราะห์ปริมาณงานใช่ไหม? กรองตามผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, แท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อค้นหาจุดติดขัดหรือปรับสมดุลภาระงานในทีมของคุณ.
ClickUp's One-Up #4: การผสานการทำงานของ Clockify กับ ClickUp
สำหรับทีมที่ได้ลงทุนใน Clockify แล้วแต่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นClickUp มีระบบเชื่อมต่อ Clockifyที่เชื่อมต่อสองแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ซึ่งให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—การติดตามเวลาที่คุ้นเคยของ Clockify ควบคู่กับความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp
การผสานรวมจะซิงค์ข้อมูลการบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยขจัดปัญหาการป้อนข้อมูลซ้ำ นอกจากนี้ยังสร้างเส้นทางที่ราบรื่นให้ทีมสามารถเปลี่ยนไปใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp ได้อย่างราบรื่นเมื่อความต้องการของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป
ClickUp One-Up #5: แม่แบบการจัดการเวลาของ ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อเริ่มต้นการจัดการเวลาของคุณได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตการติดตามเวลาของแพลตฟอร์มนี้มอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการติดตามความคืบหน้าโดยการตรวจสอบชั่วโมงที่ใช้ในโครงการและงานต่างๆ คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลลูกค้า อัตราค่าบริการ และหมวดหมู่โครงการ
เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมมองเห็นและปรับปรุงการจัดสรรเวลาในโครงการต่าง ๆ งานต่าง ๆ และสมาชิกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด โดยใช้คุณสมบัติเช่นClickUp Time Estimates ซึ่งช่วยปรับปรุงความถูกต้องของการวางแผน ป้องกันการเหนื่อยล้า และทำให้แน่ใจว่างานที่มีความสำคัญสูงสุดได้รับการลงทุนเวลาอย่างเหมาะสม—ไม่ต้องเดาให้เสียเวลา
ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมสามารถ:
- สร้างช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่โครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการจัดสรรที่สมดุล
- ติดตามเวลาที่ใช้จริงเทียบกับประมาณการเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการวางแผนในอนาคต
- มองเห็นขีดความสามารถของทีมในแต่ละแผนกเพื่อป้องกันการมอบหมายงานเกินกำลัง
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อระบุรูปแบบการผลิตและโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งระดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่สำคัญได้รับการลงทุนเวลาอย่างเหมาะสม
- ผสานการทำงานกับเวิร์กโฟลว์ ClickUp ที่มีอยู่เพื่อจัดการเวลาได้อย่างราบรื่น
👉🏼 ในทำนองเดียวกันแม่แบบการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถระบุแนวโน้มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
👉🏼เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของ ClickUp Servicesช่วยให้การติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานง่ายขึ้น ด้วยช่องสำหรับเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
👉🏼 สำหรับผู้ที่ชอบช่วงเวลาการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนแม่แบบ ClickUp Time Boxจะช่วยจัดระเบียบการแบ่งเวลาให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่เน้นในภารกิจสำคัญตามลำดับความเร่งด่วน
เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ และสามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างระบบติดตามจากศูนย์
ราคาของ ClickUp
ถึงเวลาคัดเลือกโซลูชันการติดตามเวลาที่ดีที่สุด—ClickUp
การติดตามเวลาไม่ได้เป็นเพียงแค่การบันทึกชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการรู้ว่าพลังงานของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นเพื่อทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น แผนการใช้งานฟรีของ Clockify เหมาะสำหรับการติดตามเวลาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้ แต่คุณอาจพบว่ามันไม่เพียงพอหากคุณต้องการการจัดการโครงการแบบบูรณาการ
ClickUp ผสมผสานฟีเจอร์การติดตามเวลาที่แข็งแกร่งเข้ากับการจัดการงานและทีม ทำให้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ ทีมที่ทำงานทางไกล และธุรกิจที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต้องการตัวติดตามที่เรียบง่าย? Clockify ตอบโจทย์คุณ ต้องการโซลูชันแบบครบวงจร? ClickUp คือคำตอบของคุณ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีตอนนี้และสัมผัสความแตกต่าง!