เทมเพลตเอพิคแบบอไจล์ฟรีสำหรับการวางแผนสปรินต์ที่ดีขึ้นในปี 2025

การบริหารโครงการที่ซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องยาก ทีมของคุณต้องติดตามรายละเอียดนับล้านส่วน กำหนดส่งงานก็เลื่อนไปมาอยู่ตลอด และลำดับความสำคัญก็เปลี่ยนแปลงทุกวัน
ความท้าทายที่แท้จริง? การแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่ทีมของคุณสามารถจัดการได้. นี่คือที่มาของ agile epics—เชื่อมโยงเป้าหมายใหญ่ของคุณกับงานประจำวันที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายนั้น.
แต่การสร้างเทมเพลตเอพิคแบบอไจล์ที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ง่ายเพียงแค่จดบันทึกประเด็นสำคัญไม่กี่ข้อ คุณต้องมีกรอบการทำงานที่ช่วยให้คุณวางแผนการพึ่งพา ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อคุณได้วางแผนเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไว้แล้ว คุณจะต้องแบ่งมันออกเป็นเรื่องราวผู้ใช้ที่เล็กกว่า ซึ่งทีมของคุณสามารถทำงานได้ในแต่ละสปรินต์บล็อกนี้เสนอเทมเพลตแบบอไจล์พร้อมตัวอย่างเคล็ดลับการวางแผนสปรินต์ และวิธีการติดตามโครงการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
อะไรคือเทมเพลตเอพิคแบบอไจล์?
เทมเพลตอีพิคแบบอไจล์คือแผนภาพใหญ่สำหรับทีมอไจล์ของคุณ เป็นกรอบโครงสร้างที่ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานใหญ่ ๆ ที่ไม่สามารถทำเสร็จได้ในสปรินต์เดียว
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแอปส่งอาหารค่านิยมแบบอไจล์อาจเป็น'ระบบสร้างบัญชีผู้ใช้' ซึ่งรวมถึงส่วนย่อยๆ เช่น หน้าจอเข้าสู่ระบบ การกู้คืนรหัสผ่าน และการตั้งค่าโปรไฟล์
เทมเพลตสุดเจ๋งของคุณจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น ในแอปตัวอย่างของเรา เรื่องราวอาจรวมถึง 'ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการสมัครโดยใช้ที่อยู่อีเมลของฉัน' หรือ 'ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านที่ลืม'
เทมเพลตยังกำหนดเกณฑ์การยอมรับ—เงื่อนไขเฉพาะที่ระบุว่างานเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับฟีเจอร์การรีเซ็ตรหัสผ่าน เกณฑ์อาจรวมถึงการส่งอีเมลกู้คืนภายใน 30 วินาที และกำหนดให้ใช้รหัสผ่านใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง
📖 อ่านเพิ่มเติม:อีปิคส์ vs. ฟีเจอร์ vs. ยูสเซอร์ สตอรีส์: ความแตกต่างคืออะไร?
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดในการแบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานย่อยๆ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของทีมซอฟต์แวร์เท่านั้น เออร์เนสต์เฮมิงเวย์ก็ใช้วิธีคล้ายกันในการเขียน โดยแบ่งนวนิยายของเขาออกเป็นเป้าหมายจำนวนคำเล็กๆ ที่ต้องเขียนในแต่ละวัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเอ็กปิกรแบบอไจล์ดี?
ต้องการให้สปรินต์ของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่? เทมเพลตเอพิคแบบอไจล์ของคุณควรทำงานหนักไม่แพ้ทีมพัฒนาของคุณ—ช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนมีความชัดเจน และทำให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สำคัญ
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต:
- การตั้งชื่อที่ชัดเจน: ใช้ชื่อเรื่องที่ยาวและบรรยายซึ่งสื่อถึงวัตถุประสงค์ได้ทันที
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ: กำหนดวิธีการวัดความสำเร็จ เช่น อัตราการตอบรับเชิงบวกหรือระยะเวลาในการดำเนินการ
- การจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้: จัดกลุ่มเรื่องราวตามฟังก์ชันการทำงาน เช่น ฟีเจอร์การชำระเงินหรือเครื่องมือค้นหา
- เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญ: กำหนดคะแนนเรื่องราวเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานและระบุจุดติดขัดตั้งแต่เนิ่นๆ
- การติดตามความคืบหน้า: เลือกเทมเพลตที่มีคอลัมน์สถานะ, การติดตามสปรินต์, และตัวบ่งชี้แบบภาพ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตสามารถปรับให้เข้ากับขนาดทีม ประเภทโครงการ และวิธีการทำงานที่แตกต่างกันได้
ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม ทีมของคุณสามารถแยกแนวคิดใหญ่ ๆ ออกเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ทำให้ทุกสปรินต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการวางแผนสปรินต์ใน Excel (พร้อมเทมเพลต)
10 แม่แบบเอพิค Agile ฟรี
เครื่องมือที่กระจัดกระจายและระบบที่แยกส่วนกันทำให้ทีมทำงานช้าลง และ60% ของเวลาของพวกเขาถูกใช้ไปกับการค้นหาและอัปเดตข้อมูล
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนโดยผู้ช่วย AI สำหรับการทำงานที่ผสานรวมได้อย่างลงตัวที่สุดในโลก
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และสร้างขึ้นเพื่อการวางแผนสปรินต์ การจัดการงานค้าง และการติดตามความคืบหน้าอย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น รักษาความสอดคล้อง และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
วานี กุปตา, วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Hiver, ผู้ใช้ ClickUp, กล่าวไว้ว่า:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเมื่อต้องมอบหมายงานและติดตามงานตลอดช่วงสปรินต์ มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนรายการ การเชื่อมโยงงาน การบล็อกงานอื่นๆ การแสดงความคิดเห็น การเพิ่มรูปภาพ ฟิลด์ที่กำหนดเอง การแท็กบุคคล การมอบหมายงานให้หลายคนในหนึ่งงาน การเพิ่มอีโมจิในความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย มีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงการตั้งค่า"
ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเมื่อต้องมอบหมายงานและติดตามงานตลอดช่วงสปรินต์ มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนรายการ การเชื่อมโยงงาน การบล็อกงานอื่นๆ การแสดงความคิดเห็น การเพิ่มรูปภาพ ฟิลด์ที่กำหนดเอง การแท็กบุคคล การมอบหมายงานให้หลายคนในหนึ่งงาน การเพิ่มอีโมจิในความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย มีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงการตั้งค่า"
นี่คือ 10 เทมเพลตอีพิคแบบอไจล์เพื่อจัดโครงสร้างกิจกรรม Scrum ของคุณ:
1. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ต้องการนำวิธีการแบบ Agile มาใช้กับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ของคุณหรือไม่?แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้หลายทีมสามารถจัดระเบียบงานของพวกเขาให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น:
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: อ่านเอกสารแม่แบบและทำภารกิจการเรียนรู้ให้เสร็จสิ้นเพื่อจัดตั้งลำดับชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณด้วย Spaces, Folders และ Lists
- การจัดพิธีกรรมแบบอไจล์: กำหนดเวลาและจัดการประชุมแบบอไจล์ได้โดยตรงใน ClickUp—เช่น การวางแผนสปรินต์, การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน, การสาธิตงานในระหว่างการทบทวน, และการทบทวนหลังการทำงาน
- การจัดการงานค้าง: จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของโครงการ ตั้งชื่องานให้กระชับ รวบรวมคำขอใหม่ผ่านแบบฟอร์ม และจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การใช้กระดานคัมบัง: มองเห็นขั้นตอนการทำงาน, ย้ายงานระหว่างคอลัมน์, ติดตามความคืบหน้า, และระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงาน
- การตั้งค่าสปรินต์: สร้างและจัดระเบียบสปรินต์, มอบหมายงานให้กับรอบการทำงาน, และติดตามความคืบหน้าโดยใช้ปฏิทินหรือมุมมองแกนต์
เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงความสามารถในการบริหารโครงการ
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
2. แม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของClickUpช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ติดตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้ตลอดกระบวนการพัฒนา
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:
- สร้างงาน: ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละเรื่องราว—รู้สถานะของทุกเรื่องราวของผู้ใช้ได้ในพริบตา
- เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียด: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในทุกเรื่องราวของผู้ใช้
- สร้างงานย่อย: แบ่งเรื่องราวที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่ซ้อนกันและจัดการการพึ่งพา
- มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย: ใช้การตอบกลับความคิดเห็นและการมอบหมายงานหลายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม
- กำหนดลำดับความสำคัญ: กำหนดลำดับความสำคัญเพื่อปรับปรุงงานค้างและวางแผนสปรินท์ให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัวและต้องการปรับปรุงกระบวนการสร้างและจัดการเรื่องราวผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความสอดคล้องระหว่างงานพัฒนาและความต้องการของผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการแบบ Scrum
3. แม่แบบงานเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp Basic
เทมเพลตงานผู้ใช้พื้นฐานของ ClickUpช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์เปลี่ยนจากการบันทึกข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เทมเพลตนี้สร้างเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณโดยการแบ่งเรื่องราวของผู้ใช้ออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์:
- การติดตามสถานะที่กำหนดเอง: ตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละเรื่องราวด้วยสถานะเพื่อระบุจุดติดขัดตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้คุณสามารถเริ่มวางแผนแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ
- บริบทที่สมบูรณ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มคำอธิบายเรื่องราวของผู้ใช้, เกณฑ์การยอมรับ, และคะแนนเรื่องราวได้โดยตรงในภารกิจ
- มุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน: สลับระหว่างมุมมองรายการเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว, มุมมองแกนต์สำหรับวางแผนไทม์ไลน์, หรือปฏิทินเพื่อจัดการหลายสปรินต์ สมาชิกทีมแต่ละคนสามารถเลือกมุมมองที่เหมาะกับพวกเขาได้
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการอย่างชาญฉลาด: เพิ่มงานย่อยแบบซ้อนเพื่อแบ่งเรื่องราวที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนที่จัดการได้ ติดแท็กสมาชิกทีมหลายคนในงานที่ต้องการความร่วมมือ และใช้การตอบกลับความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะและการอนุมัติอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องการจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาวงจรการพัฒนาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น หลีกเลี่ยงการเขียนเรื่องราวใหญ่ที่คลุมเครือโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้ภายในนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. แม่แบบแผนที่เรื่องราวของ ClickUp
แม่แบบแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถแยกความต้องการที่ซับซ้อนของผู้ใช้ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ แม่แบบนี้โดดเด่นในการจัดระเบียบรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ของคุณและวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทีละขั้นตอน
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น:
- ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง: แบ่งเรื่องราวของผู้ใช้ขนาดใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ โดยใช้ฟิลด์สำหรับบุคลิกผู้ใช้และคำชี้แจงปัญหา
- แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้: ติดตามเรื่องราวใหญ่และเรื่องราวของผู้ใช้ในที่เดียวโดยใช้มุมมอง Sprint Backlog
- มองเห็นผลกระทบ: ดูว่าฟีเจอร์ต่างๆ ส่งผลต่อผู้ใช้ปลายทางอย่างไรผ่านมุมมองแผนที่เรื่องราว
- การติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รออนุมัติ, เสร็จแล้ว)
- เห็นปัญหาคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ: ตรวจพบอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าด้วยมุมมองกระดานงาน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้ผ่านการวางแผนสปรินต์อย่างเป็นระบบ
5. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile,แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpนำโครงสร้างมาสู่ทุกสิ่งตั้งแต่การปรับปรุงงานค้างไปจนถึงการทบทวนสปรินต์
มันช่วยให้ทีมพัฒนาของคุณประสานงานกันได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวงจรการส่งมอบซอฟต์แวร์ แม่แบบนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงมากมายเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- การวางแผนสปรินต์และการจัดการงานค้าง: วางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาการจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทีมงานสามารถประมาณการงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และทำให้ทุกคนเข้าใจงานที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
- การติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบงานต่าง ๆ ได้ผ่านตัวเลือกสถานะ 30 แบบ—ตั้งแต่ 'เปิด' ไปจนถึง 'พร้อมสำหรับการใช้งาน'
- มุมมองหลายแบบ: มุมมองรายการ: ดูงานทั้งหมดในที่เดียวพร้อมตัวกรองด่วนเพื่อเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจ มุมมองบอร์ด: รับภาพรวมของงานที่คืบหน้าในแต่ละขั้นตอน มุมมองกระบวนการ: ติดตามวงจรชีวิตของงานอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น มุมมองต้อนรับ: คู่มือด่วนเพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- มุมมองรายการ: ดูงานทั้งหมดในที่เดียวพร้อมตัวกรองด่วนเพื่อเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจ
- มุมมองบอร์ด: ดูภาพรวมความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
- มุมมองกระบวนการ: ติดตามวงจรชีวิตของงานโดยละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- มุมมองต้อนรับ: คู่มือฉบับย่อเพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่เริ่มต้นได้
- การสนับสนุนการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน: ทำให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัว สมาชิกทีมสามารถอัปเดตความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและแจ้งปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ
- มุมมองรายการ: ดูงานทั้งหมดในที่เดียวพร้อมตัวกรองด่วนเพื่อเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจ
- มุมมองบอร์ด: ดูภาพรวมความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
- มุมมองกระบวนการ: ติดตามวงจรชีวิตของงานโดยละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- มุมมองต้อนรับ: คู่มือฉบับย่อเพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่เริ่มต้นได้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และสครัมมาสเตอร์ที่ต้องประสานงานกับทีมข้ามสายงานและส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
6. แม่แบบการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUp
ต้องการจัดการประชุมวางแผนสปรินต์ที่เน้นเป้าหมายมากขึ้นหรือไม่?แม่แบบการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้ทีมวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดการทรัพยากร—ทั้งหมดในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสสามารถรักษาความสอดคล้องของทุกคนเกี่ยวกับเป้าหมายของสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ในระหว่างการวางแผนและใช้เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น:
- มุมมองรายการงานค้างของสปรินต์: เลือกและมอบหมายงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสปรินต์
- มุมมองสถานะการพัฒนา: ดูงานที่เสร็จสมบูรณ์และงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- มุมมองทรัพยากร: เข้าถึงเอกสารสปรินต์เมื่อต้องการ
- คู่มือเริ่มต้น: รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของกระบวนการวางแผนสปรินต์
เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวและต้องการจัดการการวางแผนสปรินต์ให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. แม่แบบการตลาดแบบคลิ๊กอัพ อไจล์
เทมเพลตการตลาดแบบ Agile ของ ClickUpนำหลักการบริหารโครงการแบบ Agile มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานด้านการตลาด ช่วยให้ทีมมีความคล่องตัวและส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมการตลาด:
- ขีดความสามารถของทีมติดตาม: ปรับสมดุลปริมาณงานด้วย มุมมองปริมาณงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปในขณะที่คนอื่นๆ มีเวลาว่าง
- ติดตามความคืบหน้าของงาน: ตรวจจับและแก้ไขความล่าช้าแบบเรียลไทม์ด้วย มุมมองกระดานความคืบหน้า ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อสปรินต์ของคุณ
- จัดระเบียบอย่างมืออาชีพ: ควบคุมงานใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยความคล่องตัวด้วย มุมมองรายการงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ทันที
- เร่งให้ทีมของคุณพร้อมลุย: แนะนำสมาชิกใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วย มุมมองคู่มือเริ่มต้น—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นด้านการตลาดแบบคล่องตัว
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่พร้อมจะยอมรับแนวทางที่ยืดหยุ่นในการวางแผนและดำเนินการแคมเปญ
👀 คุณรู้หรือไม่?ระเบียบวิธีแบบ Agileได้ถูกนำไปใช้มากกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น ทีม Wikispeed ได้นำหลักการของ Agile มาใช้ในการออกแบบและสร้างรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้มากกว่า 100 ไมล์ต่อแกลลอน ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือน นี่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของ Agile ในการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างรวดเร็วในหลากหลายอุตสาหกรรม
8. แม่แบบเรื่องราว Agile ของ ClickUp
เทมเพลตเรื่องราว AgileของClickUpช่วยให้ทีมจัดการข้อกำหนดจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น:
- สร้างโปรเจกต์แยกต่างหาก: จัดกลุ่มเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันอย่างมีเหตุผล แบ่งเรื่องราวใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่ทีมสามารถทำทีละอย่างได้
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเทมเพลตเดียวกันเพื่อกำหนดความต้องการ และใช้การคอมเมนต์แบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
- การจัดการงาน: กำหนดเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเรื่องราวและตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเรื่องราวเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ
เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการรวบรวม จัดระเบียบ และติดตามความต้องการของผู้ใช้ตลอดกระบวนการพัฒนา
9. แม่แบบแผนที่เส้นทาง Agile ของ ClickUp
เทมเพลตแผนงานแบบคลิ๊กอัพ อไจล์ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถปรับแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
นี่คือวิธีที่แม่แบบสร้างผลกระทบ:
- การวางแผนที่มุ่งเน้นเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์และจุดสำคัญที่ชัดเจนโดยใช้มุมมองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- การจัดการฟีเจอร์ที่ง่ายขึ้น: แบ่งฟีเจอร์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยมุมมองแผนผลิตภัณฑ์
- การติดตามความคืบหน้าอย่างไร้รอยต่อ: ควบคุมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองสถานะแบบภาพที่แสดงสิ่งที่เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ หรือต้องการความสนใจ
- การปรับทิศทางภาพรวม: ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันด้วยมุมมองแผนงานผลิตภัณฑ์แบบ Agile เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีม Agile ที่ต้องสื่อสารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น
10. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp
ต้องการวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบกิจกรรมสปรินต์ของคุณหรือไม่?เทมเพลตกิจกรรมสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถบันทึกและติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสปรินต์ทั้งหมดได้ในศูนย์กลางเดียว
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษ:
- การติดตามสปรินต์ที่ชัดเจน: สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละงานอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ไปจนถึงกำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้นแล้ว
- ข้อมูลเชิงลึกของสปรินต์อย่างละเอียด: เพิ่มรายละเอียดสำคัญ เช่น สถานะการพัฒนา, ลิงก์ Epic และประมาณเวลา ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มุมมองความคืบหน้าที่ยืดหยุ่น: ติดตามสปรินท์ของคุณได้ตามต้องการด้วยมุมมองแบบรายการ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และมุมมองแบบไดนามิกอื่นๆ
- การทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการทำงานอัตโนมัติในตัวช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งต้องการรักษาเอกสารที่ชัดเจนของกิจกรรมและการตัดสินใจในสปรินต์ของพวกเขาในขณะที่ปฏิบัติตามระเบียบวิธี Agile Scrum
นำแผนการอันยิ่งใหญ่ของคุณไปสู่การปฏิบัติด้วย ClickUp
การวางแผนและติดตามอีพิคไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องปวดหัว. แบบแผนที่เหมาะสมสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น ทำให้การจัดการกลุ่มของยูสเซอร์สตอรี่ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกันได้ง่ายขึ้น.
ด้วย ClickUp ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้ทันทีในที่เดียวที่งานเกิดขึ้น—แชร์อัปเดต ไฟล์ และข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแอปมือถือใหม่หรือปรับปรุงฟีเจอร์ในโปรเจกต์ที่มีอยู่ ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
จำเป็นต้องปรับแนวทางของคุณหรือไม่?
มุมมองที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้คุณสลับระหว่างรูปแบบรายการ กระดาน และไทม์ไลน์เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ นอกจากนี้ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง คุณสามารถกำจัดงานธุรการที่ซ้ำซากและมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่า
ต้องการเห็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่และคล่องตัวในการทำงานจริงหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์ว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร—ตั้งแต่การติดตามเรื่องราวของผู้ใช้ใหม่ไปจนถึงการส่งมอบฟีเจอร์คุณภาพสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 🚀