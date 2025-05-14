10 อันดับคู่แข่งของ Buildertrend สำหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง

คุณกำลังตามหาผู้รับเหมาช่วงที่ไม่รับสายโทรศัพท์ ขุดคุ้ยเอกสารกองโตเพื่อหาใบอนุญาตเพียงฉบับเดียว และพยายามอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าทำไมคุณถึงล่าช้ากว่ากำหนดสามวัน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หลายประการ
Buildertrend เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการนี้ แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่คุณมี บางทีคุณอาจต้องการการจัดการงบประมาณที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หรือระบบการจัดการเอกสารที่ดีกว่า หรืออาจจะเป็นเพราะราคาของ Buildertrend ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณ
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Buildertrend เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการถัดไปของคุณได้โดยไม่ปวดหัว ตั้งแต่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยไปจนถึงโครงการทุน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้มืออาชีพเช่นคุณควบคุมทุกรายละเอียดได้
มาสำรวจคู่แข่งชั้นนำของ Buildertrend ที่บริษัทก่อสร้างควรพิจารณา!
คู่แข่งชั้นนำของ Buildertrend ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมของทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหนือกว่า Buildertrend👇🏽
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|แผนภูมิแกนต์และมุมมองปริมาณงานสำหรับการจัดตารางเวลา การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านแชท ความคิดเห็น และเอกสาร การทำงานอัตโนมัติด้วย AI ด้วย ClickUp Brain
|เหมาะที่สุดสำหรับทุกทีม—ตั้งแต่ผู้ประกอบการเดี่ยวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่—ที่ต้องการการจัดการโครงการก่อสร้างและงบประมาณที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|โปรคอร์
|เครื่องมือการวางแผนงบประมาณและการเงินเฉพาะทางอุตสาหกรรม, การเชื่อมต่อมากกว่า 400 ระบบ, การเข้าถึงผ่านมือถือพร้อมเอกสารภาพถ่าย
|เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บริหารโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
|ราคาตามความต้องการ
|หัวหน้าผู้รับเหมา
|การติดตามต้นทุนงานและระบบ CRM, เครื่องมือความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด OSHA, การจัดตารางงานด้วย Gantt และปฏิทิน
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กที่ต้องการการจัดการแบบครบวงจรในราคาประหยัด
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|Fieldwire
|การใส่คำอธิบายประกอบแบบแปลนและติดตามงานในสถานที่, การเข้าถึงแบบออฟไลน์สำหรับทีมระยะไกล, การจัดการรายการตรวจสอบและ RFI
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมภาคสนามขนาดกลางที่ต้องการการประสานงานหน้างานแบบเรียลไทม์
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $54/ผู้ใช้/เดือน
|ออโตเดสก์ คอนสตรัคชั่น คลาวด์
|การร่วมมือ BIM และการตรวจจับการชนของแบบจำลอง, การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการทำนายด้วย AI, การผสานระบบ AutoCAD และ Revit
|เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรและทีมออกแบบ-ก่อสร้างที่ต้องการเครื่องมือการก่อสร้างและการออกแบบที่ผสานรวม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $145/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
|JobNimbus
|ระบบ CRM พร้อมการติดตามงานและการติดตามผล การจัดซื้อวัสดุพร้อมราคาจากผู้จัดจำหน่าย การเชื่อมต่อกับ QuickBooks
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาหลังคาและผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกที่บริหารจัดการวัสดุ, ลูกค้าเป้าหมาย, และความคืบหน้าของงาน
|ราคาตามความต้องการ
|CoConstruct
|พอร์ทัลลูกค้าสำหรับการอัปเดตและการอนุมัติ, การจัดทำงบประมาณและการติดตามการเลือกแบบเรียลไทม์, การจัดการคำสั่งซื้อและการเปลี่ยนแปลง
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้านที่ต้องการการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|บิลด์แซ็กต์
|เครื่องมือการเริ่มต้นและเสนอราคา, การจัดการผู้จัดหาและการจัดทำงบประมาณ, การจัดตารางเวลาพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาและผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการการประมาณราคาอย่างรวดเร็วและการมองเห็นโครงการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $169/เดือน
|สมาร์ทชีต
|มุมมองแบบสเปรดชีตพร้อมระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนตามเงื่อนไข การผสานการทำงานกับ Procore, Autodesk และ QuickBooks
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่ต้องการเวิร์กโฟลว์คล้าย Excel พร้อมความยืดหยุ่นมากขึ้น
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; มีราคาสำหรับองค์กรตามความต้องการ
|Houzz Pro
|แผนผังพื้น 3 มิติและข้อเสนอภาพเสมือนจริง, พอร์ทัลสำหรับความร่วมมือกับลูกค้า, เครื่องมือสร้างโอกาสทางการขายและโฆษณา
|เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบและผู้ปรับปรุงที่ต้องการดึงดูดลูกค้าและบริหารจัดการโครงการตลอดวงจรชีวิต
|ทดลองใช้ฟรี (30 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือน
คุณควรมองหาอะไรในคู่แข่งของ Buildertrend?
เมื่อประเมินคู่แข่งของ Buildertrend ให้มุ่งเน้นที่คุณสมบัติหลักที่สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการโครงการก่อสร้างของคุณมากที่สุด ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- การจัดตารางโครงการ: แผนภูมิแกนต์, การติดตามงาน, การพึ่งพา, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- การจัดทำงบประมาณและการติดตามค่าใช้จ่าย: การประมาณการ, การจัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลง, และการรายงานทางการเงินเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ที่ใดและอย่างไร
- การจัดการเอกสารก่อสร้าง: การจัดเก็บแบบรวมศูนย์สำหรับแบบแปลน, สัญญา, และใบอนุญาต พร้อมการเข้าถึงที่ง่ายและการค้นหาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง
- การทำงานเป็นทีม: เครื่องมือสื่อสาร, การมอบหมายงาน, และการเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อเชื่อมต่อทีมงานในสถานที่ทำงาน
- การจัดการลูกค้าและผู้รับเหมาช่วง: การประสานงานกับผู้ขายอย่างราบรื่น การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ และการติดตามการชำระเงิน
- การปรับแต่งและการผสานรวม: กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีระบบ CRM สำหรับงานก่อสร้าง และเครื่องมือออกแบบ เพื่อให้คุณไม่เสียเวลาหรือเงินไปโดยเปล่าประโยชน์
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: แอปพลิเคชันที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างได้ทุกที่ทุกเวลา
- การรายงานและการวิเคราะห์: ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถทำกำไรและส่งมอบได้ตรงเวลา
- การสนับสนุนลูกค้า: ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ผ่านแชท โทรศัพท์ หรืออีเมลสำหรับการแก้ไขปัญหา—เพราะคุณไม่มีเวลาที่จะอ่านเอกสารช่วยเหลือหลายหน้า เพียงเพื่อจบลงที่จุดเริ่มต้น
👀 คุณรู้หรือไม่? อุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังเพิ่มตำแหน่งผู้จัดการก่อสร้างประมาณ45,800 ตำแหน่งทุกปีในทศวรรษหน้า นั่นหมายถึงหมวกนิรภัยและแผนโครงการมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น!
10 อันดับคู่แข่งของ Buildertrend ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปีนี้
อ่านต่อด้านล่างเพื่อดูสรุปโดยละเอียดของเราเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Buildertrend ที่ควรพิจารณาสำหรับตลาดการก่อสร้าง:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างและการสื่อสาร)
ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง—แต่เป็น แอปครบวงจร สำหรับการทำงาน ด้วยClickUp สำหรับทีมก่อสร้าง คุณสามารถควบคุมไทม์ไลน์การก่อสร้างให้ตรงตามกำหนดได้โดยไม่มีความวุ่นวาย และจัดการโครงการต่างๆ ด้วยความเครียดน้อยลงและควบคุมได้มากขึ้น
ต่างจาก BuilderTrend, ClickUp ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยแผนภูมิแกนต์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่แสดงการพึ่งพาของโครงการในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
อย่างไร?พบกับมุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp ที่จะช่วยให้ทีมติดตามเหตุการณ์สำคัญ เช่น การอนุมัติใบอนุญาต การตรวจสอบ และวันที่จัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีกำหนดเส้นตายที่สำคัญหลุดรอดไป
นี่คือคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับการตั้งค่าแผนภูมิแกนต์ของคุณใน ClickUp:
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง แจ้งเตือนทีมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับกำหนดส่งงานที่ใกล้ถึงกำหนด และแม้กระทั่งสร้างงานประจำสำหรับตรวจสอบไซต์หรือประชุมความคืบหน้าตามกำหนดการ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด แต่ละงานใน ClickUpมีฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ซึ่งคุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น วัสดุที่จำเป็น การอัปเดตสถานะ และจำนวนชั่วโมงที่ประมาณการไว้ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับงานที่มีหลายขั้นตอน ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามโปรโตคอลความปลอดภัย การบำรุงรักษาอุปกรณ์ การอัปเดตโครงการ หรือข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ClickUp รับประกันประสิทธิภาพสูงสุดในการก่อสร้างด้วยการเชื่อมต่อทีมงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือหน้างาน พนักงานภาคสนามสามารถอัปเดตงาน แชร์รูปภาพ และทิ้งบันทึกได้—ไม่จำเป็นต้องเดินทางเพิ่มเติม
มากกว่าการติดตามงาน ClickUp มอบภาพรวมโครงการที่ครบถ้วนให้คุณเห็นได้ในพริบตาแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้จะรวบรวมความคืบหน้างบประมาณการก่อสร้าง กำหนดเวลา และประสิทธิภาพของทีมไว้อย่างครบถ้วน
มุมมองปริมาณงาน ในทางกลับกัน ช่วยป้องกันการจัดสรรเกินความจำเป็นและการใช้กำลังการผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยขจัดความล่าช้า
ด้วยยอดผู้ชมมากกว่า 15,000 ครั้ง ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ใช้รายการเพื่อจัดระเบียบ กระดานคัมบังเพื่อติดตามงาน หรือแผนผังความคิดสำหรับการวางแผน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทางการเงินที่ผสานรวมไว้ให้คุณสามารถตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของวัสดุ และการชำระเงินให้กับผู้รับเหมาได้แบบเรียลไทม์—ทั้งหมดในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกของ Buildertrend คือความสามารถในการตรวจสอบเอกสารที่ส่งเข้ามา อนุมัติคำขอข้อมูล (RFIs) และใส่คำอธิบายประกอบแบบแปลนได้โดยตรงในที่เดียวกัน
คุณสามารถเชิญลูกค้าหรือผู้รับเหมาภายนอกได้ด้วยสิทธิ์การดูที่ปรับแต่งได้ ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
หากสิ่งต่าง ๆ ยังไม่ราบรื่นตามที่คุณต้องการ ให้ใช้ClickUp Construction Management Template. มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมก่อสร้าง ทำให้การบริหารโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุก ๆ รายละเอียดได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนง่ายกว่าที่เคย.
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดเก็บแบบแปลน กำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง เตรียมเอกสารประมูลงาน หรือติดตามคำถามขอข้อมูลเพิ่มเติม (RFI)—คุณสามารถรวมทุกอย่างไว้ในศูนย์กลางเดียวที่เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างรายการตรวจสอบแบบขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย การสั่งซื้อวัสดุ และการตรวจสอบคุณภาพ
- จัดเก็บและเข้าถึงแบบแปลนโครงการ ใบอนุญาต สัญญา และระเบียบความปลอดภัยในที่เดียว
- สื่อสารแบบเรียลไทม์กับผู้จัดการไซต์ ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ความคิดเห็นในภารกิจและClickUp Chatที่ติดตั้งไว้ในตัว โดยไม่ต้องสลับแอป
- ร่างขั้นตอนการทำงาน, วางแผนผังพื้นที่, และระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยภาพผ่านClickUp Whiteboards
- ตั้งค่าการอัปเดตสถานะอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้, และกระบวนการอนุมัติเพื่อประหยัดเวลาโดยใช้ AI ในกระบวนการทำงานก่อสร้างด้วย ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนพบว่าการเรียนรู้ค่อนข้างยาก
- ขาดการจัดการ BIM หรือ RFI ในตัว (แม้ว่าการปรับแต่งและการผสานรวมจะช่วยลดช่องว่างได้)
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
บทวิจารณ์ G2อ้างถึง ClickUp ว่าเป็น "เพื่อนที่ดีที่สุดของสถาปนิก":
ClickUp เป็นแอปที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่หลากหลายของสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างได้ ฉันชอบใช้เทมเพลตต่าง ๆ ของพวกเขา ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของฉัน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ClickUp เป็นแอปที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่หลากหลายของสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง. ฉันชอบใช้เทมเพลตต่าง ๆ ของพวกเขา ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของฉัน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์.
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้ เครื่องมือ มากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
2. Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร)
สำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่และผู้รับเหมาทั่วไปที่จัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายProcoreเป็นตัวเลือกที่มั่นคง
มันโดดเด่นในการรวมศูนย์การสื่อสาร ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับ RFI, การส่งเอกสาร, และคำสั่งเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ทุกคนได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
คุณสมบัติบันทึกประจำวันช่วยให้ผู้จัดการภาคสนามสามารถบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ แรงงาน และวัสดุในเวลาจริงได้ ซึ่งช่วยให้การประสานงานกับทีมสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2020 อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกสร้างรายได้มากกว่า 12.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ยืนยันตำแหน่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดและมีกำไรมากที่สุดของโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- ใช้เครื่องมือการวางแผนงบประมาณและการเงินเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย, จัดการใบแจ้งหนี้, และป้องกันการเกินงบประมาณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 400 รายการ รวมถึงซอฟต์แวร์บัญชีและการจัดตารางงาน
- เข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้เพื่อการอัปเดตในสถานที่และเอกสารภาพถ่าย
ข้อจำกัดของ Procore
- การตั้งราคาอาจสูงเกินไปสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดสำหรับไซต์งานระยะไกลเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Procore
ราคาของ Procore
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Procore
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,200+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
3. หัวหน้าผู้รับเหมา (เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก)
หากคุณต้องการชุดเครื่องมือครบครันสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กContractor Foremanพร้อมตอบโจทย์คุณอย่างครบถ้วน โดยมีฟีเจอร์การจัดการโครงการ การติดตามเวลา การประมาณราคา และการออกใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยคุณสมบัติที่ผสานรวมมากกว่า 35 รายการ ทีมงานขนาดเล็กสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่บันทึกความปลอดภัยไปจนถึง RFI ได้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวสำหรับทีมขนาดใหญ่
หัวหน้าผู้รับเหมา คุณสมบัติเด่น
- ติดตามต้นทุนงานและงบประมาณเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายและผลกำไร
- บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดการกระบวนการขายด้วยระบบ CRM ที่ติดตั้งในตัว
- กำหนดเวลาโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์, มุมมองปฏิทิน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้วยเครื่องมือสำหรับการรายงานเหตุการณ์และการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน OSHA
ข้อจำกัดของผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา
- อินเตอร์เฟซล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ฟังก์ชันการใช้งานมือถือขั้นสูงที่จำกัด
ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา
- พื้นฐาน: $49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เพิ่มเติม: $125/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $166/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $249/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (670+ รีวิว)
4. Fieldwire (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานทีมในสถานที่)
ออกแบบมาเพื่อการประสานงานในสนามและสำนักงานอย่างไร้รอยต่อ,Fieldwireช่วยให้สามารถมอบหมายงานและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ในโครงการก่อสร้าง, โดยตรงจากไซต์งาน.
คุณสมบัติที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างนี้คือการจัดการแบบแปลน. มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลด, บันทึก, และแชร์แบบแปลนได้ทันที, ทำให้ทุกคนทำงานจากเวอร์ชันล่าสุด.
รายการที่ต้องแก้ไขและรายการตรวจสอบการตรวจสอบช่วยรักษาการควบคุมคุณภาพ ในขณะที่การเข้าถึงแบบออฟไลน์ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fieldwire
- จัดการงานด้วยการกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูและทำเครื่องหมายแผนงานสำหรับการเข้าถึงแบบพิมพ์เขียวในสถานที่และเพิ่มคำอธิบายประกอบได้ทันที
- ติดตามปัญหาพร้อมเอกสารภาพถ่ายเพื่อจัดการรายการที่ต้องแก้ไขและการตรวจสอบ
- ทำงานแบบออฟไลน์ในพื้นที่ห่างไกลด้วยการเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นพร้อมใช้งานในภาคสนาม
- ทำให้การจัดการ RFI และการส่งเอกสารง่ายขึ้นเพื่อการสื่อสารระหว่างภาคสนามกับสำนักงานอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Fieldwire
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการรายงานอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของ Fieldwire
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $54 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 74 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $104/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Fieldwire
- G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fieldwire ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Capterraรายงานว่า:
หนึ่งในไม่กี่โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่รวมการซื้อ, การจัดการโครงการ และภาคสนามเข้าด้วยกัน
หนึ่งในไม่กี่โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่รวมการซื้อ, การจัดการโครงการ และภาคสนามเข้าไว้ด้วยกัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เข้าร่วมงานอีเวนต์ในวงการ เข้าร่วมองค์กรวิชาชีพ และเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมงานเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ และก้าวล้ำหน้า
5. Autodesk Construction Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ผสานการจัดการก่อสร้างกับการร่วมมือด้านการออกแบบไว้ด้วยกันAutodesk Construction Cloudคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหากโครงการของคุณมีขนาดใหญ่
มันรวมศูนย์ RFI, การส่งเอกสาร, และการอัปเดตความคืบหน้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยได้
เครื่องมือการร่วมมือในการออกแบบช่วยให้สถาปนิก, วิศวกร, และผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแบบจำลองได้ ซึ่งช่วยลดความล่าช้าที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Autodesk Construction Cloud
- ร่วมมือในการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ด้วยการดูแบบและตรวจจับการชนกันบนระบบคลาวด์ที่ไร้รอยต่อ
- ติดตามเวอร์ชันของเอกสารเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงในแบบแปลน, RFI, และการส่งเอกสาร
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการคาดการณ์โครงการ
- ผสานการทำงานกับ AutoCAD, Revit และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Autodesk เพื่อกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้าง
- เข้าถึงเครื่องมือมือถือที่มีการทำเครื่องหมายขั้นสูงและการติดตามปัญหาแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Autodesk Construction Cloud
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทหรือโครงการขนาดเล็ก
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Autodesk
ราคาของ Autodesk Construction Cloud
- 145 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษสำหรับการใช้งานไม่จำกัดผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Autodesk Construction Cloud
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
6. JobNimbus (เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาหลังคาและงานภายนอก)
JobNimbusนำเสนอ ระบบจัดการโครงการแบบไฮบริดและ CRM ที่ช่วยผู้รับเหมา จัดการและติดตามงาน, อัตโนมัติการติดตามผล, และรักษาการเงินให้เป็นระเบียบ.
ด้วย JobNimbus ที่ช่วยอัตโนมัติการติดตาม, การแจ้งเตือน, และการออกใบแจ้งหนี้ ผู้รับเหมาสามารถหลีกเลี่ยงการตามลูกค้าหรือการอัปเดตทุกขั้นตอนของโครงการด้วยตนเองได้
เนื่องจากผู้รับเหมาหลังคาและผนังภายนอกหลายรายทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุเฉพาะ JobNimbus จึงช่วยให้พวกเขาสามารถดึงราคาจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรง สร้างใบสั่งซื้อ มอบหมายงาน และติดตามการจัดส่งโครงการภายในแพลตฟอร์มได้
คุณสมบัติเด่นของ JobNimbus
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ประมาณการ, และโครงการด้วยระบบลากและวางงานในสายงาน
- จัดการคำสั่งซื้อวัสดุและซัพพลายเออร์เพื่อการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
- อัปโหลดรูปภาพและรายงานการอัปเดตภาคสนามผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- ผสานการทำงานกับ QuickBooks เพื่อการบัญชีและการติดตามทางการเงินที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ JobNimbus
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องบ่อยครั้งและความท้าทายในการนำทาง
- ต้องใช้เวลาในการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างสมบูรณ์
ราคาของ JobNimbus
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ JobNimbus
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง JobNimbus อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความสามารถในการสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ/งาน/ภารกิจก็ค่อนข้างง่าย แนวคิดของบอร์ดก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และสามารถคลิก/ลากรายชื่อผู้ติดต่อไปมาได้ตามต้องการ
ฉันชอบความสามารถในการสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ/งาน/ภารกิจก็ค่อนข้างง่าย แนวคิดของบอร์ดก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และสามารถคลิก/ลากรายชื่อผู้ติดต่อไปมาได้ตามต้องการ
👀 คุณรู้หรือไม่? ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาช่องว่างระหว่างค่าจ้างของเพศชายและเพศหญิงมีขนาดเล็กกว่าในส่วนใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ
7. CoConstruct (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างบ้านตามสั่งและผู้ปรับปรุงบ้าน)
ลองนึกภาพการสร้างบ้านตามแบบที่คุณต้องการโดยปราศจากความวุ่นวายจากการติดต่อกลับไปกลับมา นั่นคือสิ่งที่CoConstructถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
ระบบนี้ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าการจัดการโครงการ และการติดตามทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว นอกจากนี้ พอร์ทัลลูกค้าที่โดดเด่นยังช่วยให้เจ้าของบ้านได้รับข้อมูลอัปเดตอย่างต่อเนื่อง—สามารถติดตามความคืบหน้า อนุมัติรายการที่เลือก และสื่อสารโดยตรงกับผู้รับเหมาได้อย่างราบรื่นและโปร่งใสยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ CoConstruct
- ให้บริการพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อการสื่อสารที่โปร่งใสและการติดตามการอนุมัติ
- ประมาณการและจัดทำงบประมาณพร้อมการอัปเดตต้นทุนแบบเรียลไทม์
- ติดตามการเลือกวัสดุและข้อกำหนดของลูกค้าด้วยเครื่องมือการจัดการเฉพาะทาง
- กำหนดตารางโครงการก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการระยะเวลาและเป้าหมายสำคัญของผู้รับเหมาช่วง
ข้อจำกัดของ CoConstruct
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันมือถือมีจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาของ CoConstruct
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CoConstruct
- G2: 4. 0/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (860+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CoConstruct อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
CoConstruct เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ งบประมาณ ใบสั่งซื้อ และใบสั่งเปลี่ยนแปลง ล้วนใช้งานได้ค่อนข้างราบรื่นและง่ายดาย
CoConstruct เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ งบประมาณ ใบสั่งซื้อ และใบสั่งเปลี่ยนแปลง ล้วนใช้งานได้ราบรื่นและง่าย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่ารอให้เกิดการเสียหาย—กำหนดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างของคุณตามชั่วโมงการใช้งาน ไม่ใช่แค่ตามอายุการใช้งานเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้อุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง และยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงของคุณ
8. Buildxact (เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็กและผู้ประกอบวิชาชีพ)
ประสิทธิภาพมีความสำคัญสำหรับผู้รับสร้างบ้านขนาดเล็ก ผู้ปรับปรุงบ้าน และผู้รับเหมางานก่อสร้างBuildxactช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณราคาและการจัดการโครงการก่อสร้าง ทำให้การคำนวณต้นทุน การเสนอราคา และการจัดตารางงานง่ายขึ้น
เมื่อการประมาณราคาเสร็จสมบูรณ์แล้วเครื่องมือบริหารการก่อสร้างจะทำการแปลงข้อมูลเป็นงบประมาณที่ละเอียด, ใบสั่งซื้อ, และตารางงานได้ทันทีเพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildxact
- สร้างใบเสนอราคาที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือวัดปริมาณและประเมินราคา
- ปรับปรุงการจัดหาวัสดุด้วยระบบใบสั่งซื้อและการจัดการผู้จัดจำหน่าย
- กำหนดเวลาการทำงานพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลาสำคัญ
- ติดตามงบประมาณเพื่อป้องกันการเกินงบประมาณและรักษาความสามารถในการทำกำไร
- เข้าถึงข้อมูลโครงการได้ทุกที่ด้วยฟังก์ชันการทำงานบนมือถือผ่านคลาวด์
ข้อจำกัดของ Buildxact
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
- เครื่องมือของบุคคลที่สามบางตัวอาจไม่ซิงค์ได้อย่างราบรื่น
ราคา Buildxact
- รายการ: $169/เดือน
- ข้อดี: $279/เดือน
- ทีม: $439/เดือน
คะแนนและรีวิว Buildxact
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Buildxact ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Buildxact เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้การจัดการประมาณการ กำหนดการ และงบประมาณเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการสร้างใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วและจัดการกำหนดเวลาโครงการช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ผมพบว่าการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น Xero เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยในการจัดการเงินทุนให้เป็นระเบียบ
Buildxact เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการประมาณการ กำหนดการ และงบประมาณง่ายขึ้นมาก ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการสร้างใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วและจัดการกำหนดเวลาโครงการช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ผมพบว่าการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น Xero เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้การจัดการเงินทุนเป็นระเบียบเรียบร้อย
9. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการก่อสร้างที่ยืดหยุ่น)
โดยแก่นแท้แล้วSmartsheetเป็นซอฟต์แวร์ลูกผสมระหว่างสเปรดชีตและซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Buildertrend, มันมอบระบบอัตโนมัติที่เหมาะกับกระบวนการทำงาน, เครื่องมือสำหรับการร่วมมือ, และการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, ทำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อน.
ทีมสามารถเลือกจากมุมมองต่าง ๆ ได้หลายแบบ—ตาราง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, หรือบอร์ดแบบการ์ด—เพื่อจัดการตารางเวลาและงบประมาณของโครงการ, คำขอข้อมูลเพิ่มเติม (RFI), คำสั่งซื้อวัสดุ, และรายงานจากไซต์งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- เชื่อมต่อผู้รับเหมา, ผู้จัดหา, และผู้มีส่วนได้เสียด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ
- สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามค่าใช้จ่าย, กำหนดการ, และความเสี่ยง
- เน้นประเด็นสำคัญ เช่น งานที่ค้างอยู่หรือการใช้จ่ายเกินงบประมาณ ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- เข้าถึงแม่แบบการก่อสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการตั้งค่าโครงการทันที
- ซิงค์กับ Procore, Autodesk และเครื่องมือบัญชีเช่น QuickBooks
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
- ค่าใช้จ่ายอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไร
นี่คือสิ่งที่รายงานการรีวิว G2ระบุไว้:
ฉันทำงานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เหมือนใคร และ Smartsheet ช่วยให้การติดตามสินค้าคงคลัง ค่าคอมมิชชั่น ใบแจ้งหนี้ คำขอสนับสนุน และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย การทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ และการรายงานความคืบหน้าของเป้าหมายต่อเจ้าของด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ฉันสร้างขึ้นนั้นทำได้ง่ายมาก
ฉันทำงานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เหมือนใคร และ Smartsheet ช่วยให้การติดตามสินค้าคงคลัง ค่าคอมมิชชั่น ใบแจ้งหนี้ คำขอสนับสนุน และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย การทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ และการรายงานความคืบหน้าของเป้าหมายต่อเจ้าของด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ฉันสร้างขึ้นนั้นทำได้ง่ายมาก
10. Houzz Pro (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทออกแบบและก่อสร้าง)
Houzz Proผสานการจัดการโครงการเข้ากับเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้า ทำให้เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง และบริษัทออกแบบและก่อสร้าง
เครื่องมือสร้างข้อเสนอช่วยให้การประมาณการและการจัดการทรัพยากรง่ายขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคาที่ละเอียดได้ทางดิจิทัลเพื่อการเริ่มต้นโครงการที่รวดเร็วขึ้น
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด. เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการจัดการผู้รับเหมาช่วงของมันช่วยให้การประสานงานราบรื่นตลอดระยะการออกแบบและก่อสร้าง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Houzz Pro
- ทำให้กระบวนการก่อสร้างทั้งหมดง่ายขึ้นด้วยแผนผังพื้น 3 มิติและการจำลองภาพเสมือนจริง
- ติดตามการสอบถามและการติดตามผลด้วยระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- สร้างข้อเสนอและใบแจ้งหนี้พร้อมตัวเลือกการชำระเงินแบบดิจิทัล
- ร่วมมือกับลูกค้าผ่านพอร์ทัลสำหรับการเลือก, การอนุมัติ, และการติดตามความคืบหน้า
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วยการผสานเว็บไซต์และการสนับสนุนโฆษณา
ข้อจำกัดของ Houzz Pro
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
- ราคาอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาที่รับงานขนาดเล็ก
ราคาสำหรับมืออาชีพของ Houzz
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- จำเป็น (สำหรับนักออกแบบ): $149/เดือน
- โปร (สำหรับผู้รับเหมา): $249/เดือน
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Houzz Pro
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HuzzPro ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ไฮไลต์:
มีหลายสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Houzz Pro แต่ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือการสร้างลูกค้าเป้าหมาย 90% ของลูกค้าใหม่ของฉันมาจาก Houzz นอกจากนี้ ฉันยังชอบฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ด้วย
มีหลายสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Houzz Pro แต่ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือการสร้างลูกค้าเป้าหมาย 90% ของลูกค้าใหม่ของฉันมาจาก Houzz นอกจากนี้ ฉันยังชอบฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีค้นหาและรักษาลูกค้าสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Buildertrend: เหตุผลที่ ClickUp โดดเด่น
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Buildertrend ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ แต่หากคุณต้องการโซลูชันที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกด้าน ClickUp คือตัวเลือกชั้นนำที่ไม่ควรพลาด ต่างจากเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานก่อสร้าง ClickUp ไม่ได้จำกัดแค่การบริหารโครงการเท่านั้น แต่ยังมอบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์ทุกทีมได้อย่างลงตัว
ด้วยการจัดการงาน การแชร์เอกสาร เครื่องมือการจัดการงบประมาณ และการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม ทำให้สามารถจัดระเบียบไทม์ไลน์, RFIs และข้อมูลทางการเงินได้ในที่เดียว นอกจากนี้ รูปแบบการกำหนดราคาที่คุ้มค่าและความสามารถในการขยายตัวทำให้เหมาะสำหรับทั้งผู้รับเหมาขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่
ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติเฉพาะ ClickUp ได้บาลานซ์การปรับแต่ง, ความง่ายในการใช้งาน, และความคุ้มค่า ทำให้เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับทีมก่อสร้างที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ลองใช้ ClickUp ฟรีตอนนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง