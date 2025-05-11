10 ซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารที่ดีที่สุดเพื่อการบริหารจัดการพนักงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ที่ร้านอาหารที่ฉันทำงานอยู่ เรามีกะเวลาทำงานที่แปลกที่สุด และการจัดตารางเวลาแทบจะไม่เคยถูกต้องเลย เรามีกะสั้นๆ ไม่กี่กะ (เช่น เปิดร้าน 5 ชั่วโมง หรือกะเย็น 3:30 โมงเย็น) กะมาตรฐาน 7 ชั่วโมง และกะปิดร้าน 10 ชั่วโมงที่แย่มาก ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึงตี 2
ที่ร้านอาหารที่ฉันทำงานอยู่ เรามีกะเวลาทำงานที่แปลกที่สุด และการจัดตารางเวลาแทบจะไม่เคยถูกต้องเลย เรามีกะสั้นๆ อยู่บ้าง (เช่น เปิดร้าน 5 ชั่วโมง หรือกะเย็นเริ่ม 15.30 น. สำหรับมื้อเย็น) กะมาตรฐาน 7 ชั่วโมง และแล้วก็มีกะปิดร้านสุดโหด 10 ชั่วโมง ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 02.00 น.
ความคิดเห็นนี้จากผู้ใช้ Redditสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความท้าทายที่พบได้บ่อยในอุตสาหกรรมร้านอาหาร นั่นคือการจัดตารางกะทำงานที่ไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสม
ภาคการบริการพึ่งพาบุคลากรเป็นอย่างมาก เมื่อพนักงานขาดงานกะ ผู้จัดการต้องรีบหาคนมาแทนในตำแหน่งที่ว่างกะทันหัน และในที่สุดธุรกิจก็ได้รับผลกระทบ
สิ่งที่คุณต้องการคือซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารที่เชื่อถือได้ ซอฟต์แวร์จัดกะพนักงานที่เหมาะสมสามารถจัดการการติดตามเวลาและแม้กระทั่งการสลับกะโดยอัตโนมัติเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายไม่ทำให้การดำเนินงานทั้งหมดของคุณเสียสมดุล
เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการพนักงานร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางงานร้านอาหาร?
ต้องการให้พนักงานร้านอาหารของคุณมีส่วนร่วมในขณะที่ควบคุมต้นทุนแรงงานหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดตารางงานร้านอาหารของคุณมีคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้:
- ✅ เครื่องมือจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายควรให้พนักงานสามารถกำหนดเวลาว่างได้เอง ในขณะที่ผู้จัดการร้านอาหารสามารถสร้างและปรับตารางงานรายเดือนได้อย่างง่ายดายด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ✅ แอปจัดตารางงานร้านอาหารควรให้พนักงานสามารถ ส่งคำขอลาหยุด และสลับกะงานได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ผู้จัดการยังคงควบคุมการอนุมัติได้
- ✅ คุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ควรช่วยติดตามกะงานที่เปิดอยู่ แจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ว่าง และส่ง การแจ้งเตือนทันที เพื่อเติมเต็มช่องว่างในเวลาจริง
- ✅ ฟังก์ชันการบันทึกเวลาและการเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนช่วยให้การคำนวณเงินเดือนถูกต้องแม่นยำ พร้อมทั้งช่วยให้เจ้าของร้านอาหารควบคุมงบประมาณแรงงานได้
- ✅ แอปจัดตารางงานพร้อม การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การพูดคุยเกี่ยวกับการจัดกะ การเปลี่ยนแปลงกะในนาทีสุดท้าย และการอัปเดตที่สำคัญเป็นเรื่องง่าย
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารในภาพรวม
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาสำหรับร้านอาหารที่ดีที่สุด:
|โปรแกรมจัดตารางงานร้านอาหาร
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การจัดตารางทีมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับร้านอาหารทุกขนาด
|ตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, มุมมองปริมาณงาน, การผสานปฏิทิน, การติดตามเวลา, แม่แบบกะ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|7กะ
|การจัดตารางเวลาและการบริหารจัดการแรงงานเฉพาะสำหรับร้านอาหาร
|ระบบจัดตารางอัตโนมัติ, ซิงค์ข้อมูลกับระบบ POS/เงินเดือน, สมุดบันทึกของผู้จัดการ, แดชบอร์ดการมีส่วนร่วม, แอปพลิเคชันมือถือ
|แผนฟรี; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อสถานที่
|ฐานบ้าน
|ทีมร้านอาหารขนาดเล็กที่ต้องการระบบจัดตารางงานและเงินเดือนแบบครบวงจร
|การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง, การติดตามเวลา, การจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ, การจัดการทิป, การส่งข้อความ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24. 95
|รอง
|การบริหารจัดการแรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
|การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การติดตามเวลา, แอปพลิเคชันมือถือ, การติดตามต้นทุนแรงงาน
|แผนเริ่มต้นที่ $4.50 ต่อผู้ใช้
|สลิง
|การจัดตารางงบประมาณและการสื่อสารในทีม
|การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การติดตามต้นทุนแรงงาน, การกำหนดขอบเขตพื้นที่, การส่งข้อความในทีม, การซิงค์ปฏิทิน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1. 70/ผู้ใช้
|ZoomShift
|ธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ทำงานเป็นกะ
|ตัวจัดตารางเวลาแบบลากและวาง, การลงเวลาทำงานด้วย GPS, การแจ้งเตือนกะงาน, การติดตามวันลาพักร้อน, การสนทนาในกลุ่มทีม
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2/ผู้ใช้
|แพลนเดย์
|ธุรกิจที่มีหลายสาขาและตารางเวลาที่ซับซ้อน
|การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์, รายงานพร้อมสำหรับการจ่ายเงินเดือน, เครื่องมือสำหรับหลายสถานที่, การปฏิบัติตามข้อกำหนด
|เริ่มต้นที่ $3. 25/ผู้ใช้
|เมื่อฉันทำงาน
|ธุรกิจที่ต้องการบริการจัดตารางเวลาในแพลตฟอร์มเดียว
|การกำหนดเวลาการทำงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว, การสลับกะ, การซิงค์เงินเดือน, การควบคุมงบประมาณแรงงาน, แอปพลิเคชันมือถือ
|เริ่มต้นที่ $2.50 ต่อผู้ใช้
|การตอกบัตรแทนกัน
|ทีมระยะไกลและการผสานระบบเงินเดือน
|การติดตามด้วย GPS, การจดจำใบหน้า, การบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อระบบเงินเดือน, การติดตามวันลา
|เริ่มต้นที่ $4. 49/ผู้ใช้
|คอนเน็กทีม
|ทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานและการบริหารจัดการแรงงาน
|เครื่องบันทึกเวลาพร้อม GPS, การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, ระบบส่งข้อความในตัว, เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล, การเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
📮 ClickUp Insight: ปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาครองโลก แต่พนักงานของคุณจำนวนมากยังคงลังเลที่จะใช้งาน
22% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรายังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับการใช้ AI ในที่ทำงาน ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ AI
ClickUp แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรงด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยระดับสูงสุดและการตอบสนองที่สร้างโดย AI อย่างโปร่งใส ซึ่งรวมถึงลิงก์แหล่งที่มาและการอ้างอิงงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้ช่วยให้แม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูลเชิงลึก
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารที่ดีที่สุด
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการบริหารร้านอาหารนั้นยากอยู่แล้ว ลดความปวดหัวเรื่องการจัดตารางงานด้วยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารเหล่านี้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาทีมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์)
อุตสาหกรรมการบริการต้องทำงานตลอดเวลา ดังนั้นเวลาจึงมีจำกัด นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีซอฟต์แวร์ครบวงจรที่นำเสนอการจัดตารางงานพนักงานและระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ ด้วย AI ในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp เป็นแอปสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการความรู้ การจัดตารางงานพนักงานด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้ร้านอาหารจัดการตารางงานได้ดีขึ้น
ClickUp Brain
ลองนึกภาพระบบอัจฉริยะที่เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของคุณและอัปเดตข้อมูลสำคัญ สรุปความคืบหน้า และรายการที่ต้องดำเนินการให้คุณอยู่เสมอ
นั่นคือClickUp Brainสำหรับคุณ ระบบ AI จะรวบรวมงานหลัก ตารางเวลา และข้อมูลของร้านอาหารของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้—ทั้งหมดในที่เดียว
ClickUp Brain มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างตารางเวลาของพนักงานโดยอัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานในอดีต ความพร้อมใช้งาน และความต้องการของงาน
มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ช่วยปรับสมดุลกะงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแรงงานและป้องกันการกำหนดตารางงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
อีกวิธีหนึ่งในการวางแผนกะงานให้สอดคล้องกับความสะดวกของพนักงานของคุณคือการใช้แม่แบบตารางงานทีมของ ClickUp ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่าใครทำงานเมื่อไร และแต่ละคนรับผิดชอบงานใดบ้าง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทุกวินาทีมีค่าเมื่อคุณกำลังบริหารร้านอาหาร เพื่อเข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpมีทั้งการบันทึกเวลาอัตโนมัติและการติดตามเวลาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Toggl, Harvest และ Everhour เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณติดตามอยู่ในที่เดียว
ปฏิทินขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
ClickUp Calendarช่วยลดความวุ่นวายทางสายตา. เป็นปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปริมาณงานของทีมคุณอย่างชาญฉลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยเสมือนที่ไม่เพียงแต่วิเคราะห์งานค้างของคุณเท่านั้น แต่ยังจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendar ร้านอาหารสามารถซิงค์ข้อมูลการจัดตารางงานระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
การดำเนินการใด ๆ ที่ทำในหนึ่ง—เช่น การจัดตารางกิจกรรมใหม่หรือการสร้างงาน—จะอัปเดตอีกอันโดยอัตโนมัติ ทำให้การวางแผนเป็นไปอย่างราบรื่น
ไทเลอร์ กัธรี, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรายได้ที่ Home Care Pulse, กล่าวว่า การดูปริมาณงานและปฏิทินของ ClickUp ทำให้การวางแผนกำลังการผลิตเป็นเรื่องง่าย
มุมมองของปริมาณงานและปฏิทินทำให้การวางแผนกำลังการผลิตง่ายขึ้นมาก การมองเห็นสิ่งที่ทีมกำลังทำงานอยู่นั้นดีกว่าที่เคยเป็นมา
มุมมองของปริมาณงานและปฏิทินทำให้การวางแผนกำลังการผลิตง่ายขึ้นมาก การมองเห็นสิ่งที่ทีมกำลังทำงานอยู่นั้นดีกว่าที่เคยเป็นมา
โดยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Google Calendar ร้านอาหารสามารถซิงค์ข้อมูลการนัดหมายระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย นี่คือวิธีการ:
- ดำเนินการวางแผนสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางกะ
- ใช้ตารางโครงการแบบย้อนกลับเพื่อกำหนดรอบการหมุนเวียนที่มีโครงสร้าง (เช่นตารางการทำงาน 2-2-3)
- จัดระเบียบสมาชิกในทีมให้อยู่ในโครงสร้างการจัดการกะที่กำหนดไว้
- ติดตามและอัปเดตตารางงานรายเดือนพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลต Schedule Blocking ของ ClickUp ได้อีกด้วย เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้จัดการร้านอาหารสามารถจัดโครงสร้างวันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับงานต่างๆ เช่น การเตรียมงาน การตรวจสอบสินค้าคงคลัง และการบริการลูกค้า โดยไม่ต้องพึ่งพาตารางงานที่กระจัดกระจายในสเปรดชีต
สิ่งที่คุณจะได้รับคือไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่น เพื่อให้พนักงานร้านอาหารทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตนอย่างตรงกัน
ในทำนองเดียวกันเทมเพลตตารางกะของ ClickUpช่วยให้การกำหนดตารางกะเป็นเรื่องง่ายด้วยการแก้ไขแบบลากและวาง การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการจัดระเบียบกะในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
งานใน ClickUp
ขณะที่ปฏิทินดูแลการเปลี่ยนกะClickUp Tasksช่วยคุณจัดการทุกแง่มุมของการดำเนินงานประจำวันของร้านอาหารของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดตารางกะงาน จัดการสินค้าคงคลัง และดูแลงานบริการลูกค้าได้โดยการตั้งการแจ้งเตือน มอบหมายบทบาท และติดตามทุกโครงการ แบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแต่ละงาน: การเตรียมงาน คำสั่งซื้อของลูกค้า หรือการบำรุงรักษา
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทับซ้อนของหน้าที่อีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปฏิทิน: จัดตารางและมองเห็นกะการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- งานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติการเปลี่ยนงานเป็นประจำเพื่อให้มีการจัดตารางโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานเพื่อให้การจ่ายเงินเดือนและการจัดกะเป็นไปอย่างถูกต้อง
- เทมเพลตตารางกะ: ปรับปรุงการจัดการตารางกะพนักงานร้านอาหารให้ง่ายขึ้นด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการสลับกะ
- ClickUp Automations: ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกะงานที่กำลังจะมาถึงและแจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มรายละเอียดเช่น สถานที่, บทบาท, และคำแนะนำพิเศษสำหรับการจัดกะ
- แอปพลิเคชันมือถือ: ให้พนักงานร้านอาหารสามารถตรวจสอบตารางงาน, ลงเวลาเข้า/ออกงาน, และรับการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความหลากหลายของฟีเจอร์และเทมเพลตอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถืออาจไม่สม่ำเสมอ โดยอาจมีการล่าช้าในการอัปเดตเป็นครั้งคราว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 กล่าวว่า,
หนึ่งในปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเกมมากที่สุดคือการผสานรวมและศักยภาพ API ของ ClickUp เราได้ทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องทำด้วยมือเกือบครึ่งหนึ่งเป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากและทำให้มีเวลาสำหรับงานที่มีคุณค่ามากขึ้น ความสามารถในการปรับแต่งแดชบอร์ด ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของเรา ทำให้ ClickUp เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของเทคโนโลยีของเรา
หนึ่งในปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเกมมากที่สุดคือการผสานการทำงานและความสามารถของ API ของ ClickUp เราได้ทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องทำด้วยมือเกือบครึ่งหนึ่งเป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากและทำให้มีเวลาว่างสำหรับงานที่มีคุณค่าสูงกว่า ความสามารถในการปรับแต่งแดชบอร์ด ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และผสานการทำงานกับเครื่องมือที่มีอยู่ของเรา ทำให้ ClickUp เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของเทคโนโลยีของเรา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เจ้าของร้านอาหารมักประสบปัญหาในการตัดสินใจว่าจะจัดการอะไรก่อนดี หากไม่มีลำดับความสำคัญของงานที่ชัดเจน คุณอาจเสี่ยงต่อการเกิดคอขวดและพลาดกำหนดเวลา เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพในบทความ"วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน" และเริ่มทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก
2. 7shifts (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการแรงงานเฉพาะร้านอาหาร)
การจัดการตารางการทำงานของร้านอาหารต้องการเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายที่ไม่เหมือนใครของอุตสาหกรรมนี้ ต่างจากซอฟต์แวร์จัดตารางการทำงานทั่วไป 7shifts ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการร้านอาหารและพนักงาน มีคุณสมบัติเช่น การแบ่งปันทิป, การเชื่อมต่อกับระบบ POS, และการคาดการณ์แรงงาน
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมร้านอาหารคือการรักษาตารางงานให้ยุติธรรมในขณะที่ต้องบาลานซ์ค่าใช้จ่ายแรงงาน. 7shifts แก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบจัดตารางงานอัตโนมัติ ซึ่งสร้างตารางกะที่ปรับให้เหมาะสมตามความพร้อมของพนักงาน ข้อมูลการขายในอดีต และช่วงเวลาที่มีลูกค้าเยอะที่สุด.
คุณสมบัติเด่นของ 7shifts
- กำหนดกะการทำงานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามแนวโน้มแรงงาน การคาดการณ์ยอดขาย และความพร้อมของพนักงาน ด้วยระบบจัดตารางงานอัตโนมัติ
- ซิงค์กับระบบเงินเดือนและเครื่องมือ POS ชั้นนำในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงการติดตามต้นทุนแรงงานและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการผสานระบบ POS และเงินเดือน
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงกะ, จัดการเวลาเข้าออกงาน, และ เข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ด้วย Manager Log Bookและซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกงาน
- ติดตามการสลับกะ, ความล่าช้า, และการเข้าร่วมงานเพื่อระบุปัญหาการคงอยู่ของพนักงานที่อาจเกิดขึ้นผ่านแดชบอร์ดการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสลับกะงาน ขอลาหยุด และรับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับตารางงานที่กำลังจะมาถึงผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ข้อจำกัดของ 7shifts
- ท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์
- ปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับการผสานระบบ POS ของบุคคลที่สามที่รายงานโดยผู้ใช้บางราย
- แอปพลิเคชันมือถืออาจได้รับประโยชน์จากการจัดวางที่เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับการเปลี่ยนกะและการติดตามเวลา
ราคาของ 7shifts
- ฟรี
- รายการอาหารหลัก: $29.99/เดือน ต่อสถานที่
- ผลงาน: $69.99/เดือน ต่อสถานที่
- กูร์เมต์: $135/เดือน ต่อสถานที่
7shifts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 7shifts อย่างไรบ้าง?
มันทำให้การสื่อสารกับทีมง่ายขึ้น ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีงานอะไร รวมถึงมีเครื่องมือมากมายสำหรับการแลกเปลี่ยน ขอลา ตรวจสอบกะงาน ฯลฯ 7shifts ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานได้อย่างมาก และยังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับพนักงานอีกด้วย
มันทำให้การสื่อสารกับทีมง่ายขึ้น ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีงานอะไร รวมถึงมีเครื่องมือมากมายสำหรับการแลกเปลี่ยน ขอลา ตรวจสอบกะงาน ฯลฯ 7shifts ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานได้อย่างมาก และยังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับพนักงานอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบการจัดการงานฟรีใน ClickUp & Excel
3. Homebase (เหมาะที่สุดสำหรับทีมร้านอาหารขนาดเล็กที่ต้องการการจัดตารางงานและระบบเงินเดือนแบบครบวงจร)
การบริหารร้านอาหารหมายถึงงานธุรการจำนวนมากที่ต้องจัดการท่ามกลางความร้อนและความวุ่นวายในครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก คุณจำเป็นต้องมีแอปที่ชื่อว่า Homebase ซึ่งรวมการจัดตารางงานพนักงาน การติดตามเวลา และการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในที่เดียว
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารส่วนใหญ่ Homebase ยังช่วยอัตโนมัติการประมวลผลเงินเดือน เปลี่ยนใบลงเวลาเป็นเช็คเงินเดือน จัดการภาษีเงินเดือน และยังมีบริการให้พนักงานเข้าถึงเงินเดือนล่วงหน้าอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Homebase
- การจัดตารางงานพนักงานด้วยฟังก์ชันลากและวาง พร้อมการอัปเดตกะงานอัตโนมัติ
- การติดตามเวลาด้วยระบบเวลาในตัวที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต, และระบบ POS
- การประมวลผลเงินเดือนที่เปลี่ยน ใบลงเวลาเป็นเงินเดือน และจัดการการยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ
- การสื่อสารภายในทีมพร้อมระบบส่งข้อความในตัว เพื่อประสานงานการสลับกะและส่งข้อมูลอัปเดต
- การจัดการทิปที่ดึงข้อมูลทิปจากระบบ POS คำนวณการกระจาย และเพิ่มลงในเงินเดือน
ข้อจำกัดของโฮมเบส
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองตารางเวลาและรายงาน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- คุณสมบัติขั้นสูงด้านทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของโฮมเบส
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $24.95/เดือน ต่อสถานที่
- บวก: $59.95/เดือน ต่อสถานที่
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $99.95/เดือน ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิวของโฮมเบส
- G2: 4. 2/5 (128 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,093 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Homebase อย่างไรบ้าง?
ฉันเป็นผู้จัดการและใช้ Homebase ซึ่งมันทำงานได้ตามที่ต้องการ พนักงานสามารถลงเวลาทำงานผ่านเครื่องหรือผ่านโทรศัพท์ได้ถ้าคุณอนุญาต ใน "หน้าจอหลัก" ของพนักงานแต่ละคนจะมีสรุปกะงานที่กำลังจะมาถึง ฯลฯ และยังแสดงจำนวนเงินที่พวกเขา "ทำ" ได้จนถึงตอนนี้ และให้ตัวเลือกในการถอนเงินได้อีกด้วย
ฉันเป็นผู้จัดการและใช้ Homebase ซึ่งมันทำงานได้ตามที่ต้องการ พนักงานสามารถลงเวลาทำงานผ่านเครื่องหรือผ่านโทรศัพท์ก็ได้ถ้าคุณอนุญาต ในหน้าหลักของพนักงานแต่ละคนจะมีสรุปกะงานที่กำลังจะมาถึง ฯลฯ และยังแสดงจำนวนเงินที่พวกเขา "ทำ" ได้จนถึงตอนนี้ พร้อมตัวเลือกให้ถอนเงินได้ด้วย
4. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกำลังคนและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน)
ทุกร้านอาหารมีจังหวะของตัวเอง—ช่วงเที่ยงที่วุ่นวาย, ช่วงบ่ายที่เงียบสงบ, และชั่วโมงเร่งด่วนที่คาดเดาไม่ได้ การจัดการตารางกะงานให้สอดคล้องกับต้นทุนแรงงานที่อยู่ในงบประมาณเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Deputy ช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยการจัดตารางอัตโนมัติด้วย AI และการติดตามแรงงานแบบเรียลไทม์
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างตารางงานร้านอาหารด้วยตนเอง Deputy ช่วยคุณในการวางแผนกะงานอัตโนมัติ โดยคำนึงถึงความพร้อมของพนักงาน แนวโน้มยอดขาย และการคาดการณ์ความต้องการ ที่ Deputy โดดเด่นจริง ๆ คือการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแอปเครื่องมือตารางงานนี้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการทำงานสัปดาห์ที่ยุติธรรมและการติดตามการทำงานล่วงเวลาในตัว
คุณสมบัติเด่นของรอง
- ปรับตารางกะให้เหมาะสมตามความต้องการ ข้อมูลการขาย และต้นทุนแรงงานด้วย ระบบจัดตารางอัตโนมัติด้วย AI
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและป้องกันการเสียค่าปรับที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎหมายการทำงานที่เป็นธรรม
- ซิงค์โดยตรงกับระบบเงินเดือนเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการติดตามเวลาและการผสานระบบเงินเดือน
- อนุญาตให้พนักงานสลับกะ ตรวจสอบตารางงาน และรับการแจ้งเตือนผ่านแอปจัดตารางงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- ติดตามต้นทุนแรงงานแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณด้านแรงงานและบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของรอง
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวกับการเชื่อมต่อระบบเงินเดือนและระบบจัดการขายหน้าร้านของบุคคลที่สาม
- อินเทอร์เฟซของแอปมือถืออาจดูรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ต้องจัดการหลายทีม
- รายงานขั้นสูงและการกำหนดอัตราค่าจ้างแบบกำหนดเองมีให้บริการเฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น
ราคาสำรอง
- การกำหนดเวลา: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เวลาและเข้าออก: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของรอง
- G2: 4. 6/5 (310+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 740 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Deputy ว่าอย่างไรบ้าง?
Deputy เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ของเรา ช่วยทำให้กระบวนการจ่ายเงินในธุรกิจบริการง่ายขึ้นและประหยัดเวลาได้มาก! การสนับสนุนนั้นยอดเยี่ยม มีการตอบกลับอย่างรวดเร็วและติดตามผลที่ดีมาก แนะนำอย่างยิ่ง!
Deputy เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ของเรา ช่วยทำให้กระบวนการจ่ายเงินในธุรกิจบริการง่ายขึ้นและประหยัดเวลาได้มาก! การสนับสนุนนั้นยอดเยี่ยม มีการตอบกลับอย่างรวดเร็วและติดตามผลที่ดีมาก แนะนำอย่างยิ่ง!
✨ เกร็ดความรู้:โรงแรมแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า "เรียวกัง" ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นศตวรรษที่เจ็ด เรียวกังเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นที่พักตามเส้นทางสายไหม ให้บริการนักเดินทางได้พักผ่อนระหว่างการเดินทาง
5. Sling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงบประมาณและการสื่อสารทีม)
สำหรับร้านอาหารที่มีหลายสาขา Sling ให้ตัวเลือกการจัดตารางงานระยะยาว ทำให้การจัดการกะงานในสถานที่ต่าง ๆ ง่ายขึ้น
ด้วย Sling ผู้จัดการร้านอาหารสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์ตารางงานได้อย่างง่ายดาย ลดการเปลี่ยนแปลงกะในนาทีสุดท้ายและการสื่อสารที่ผิดพลาด แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการติดตามเวลาและการจัดการต้นทุนแรงงาน ทำให้ง่ายต่อการควบคุมต้นทุนแรงงานและอยู่ในงบประมาณ
คุณสมบัติเด่นของ Sling
- จัดตารางกะด้วยฟังก์ชันลากและวาง พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ติดตามเวลาทำงานผ่านมือถือด้วย ระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานลงเวลาจากสถานที่ที่ถูกต้อง
- บริหารจัดการต้นทุนแรงงานเพื่อติดตามค่าจ้างตลอดระยะเวลาและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางงาน
- สื่อสารได้ทันทีด้วยการส่งข้อความส่วนตัวและกลุ่มโดยไม่ต้องใช้แอปภายนอก
- ซิงค์ปฏิทิน เพื่อผสานรวมกับเครื่องมือกำหนดเวลาที่มีอยู่
ข้อจำกัดของสายคล้อง
- การรายงานที่จำกัด และตัวเลือกการปรับแต่งเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาขั้นสูง
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกรกเมื่อจัดการทีมขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาเล็กน้อยในแอปมือถือเมื่อจัดการการสลับกะ
การกำหนดราคาแบบสลิง
- ฟรี
- พรีเมียม: $1. 70/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 3.40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของสลิง
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบตารางเวลาพนักงานฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
6. ZoomShift (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ทำงานเป็นกะ)
ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับพนักงานรายชั่วโมงจะชื่นชอบ ZoomShift เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เช่น การติดตามวันลาพักร้อน การสลับกะ และการควบคุมต้นทุนแรงงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความพึงพอใจของพนักงาน
นอกจากนี้ ด้วยระบบจัดตารางเวลาแบบลากและวาง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการสื่อสารภายในทีมที่รวมอยู่ในระบบ พนักงานจะทราบเสมอว่าต้องอยู่ที่ไหนและเมื่อใด ลดการไม่มาทำงานและการสับสนในการจัดตารางเวลา
คุณสมบัติเด่นของ ZoomShift
- การจัดตารางเวลาแบบลากและวางด้วยเทมเพลตตารางงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการวางแผนกะงานที่ง่ายดาย
- ติดตามเวลาทำงานด้วย การตรวจสอบผ่าน GPS และตัวเลือกการลงเวลาเข้า/ออกงานผ่านมือถือ
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการยืนยันกะเพื่อลดการไม่มาทำงาน
- จัดการการติดตาม PTO และการลาหยุดด้วยระบบอนุมัติแบบเรียลไทม์
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนแรงงานเพื่อช่วยผู้จัดการควบคุมการทำงานล่วงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
- เปิดใช้งานการสื่อสารภายในทีมด้วยข้อความส่วนตัว การแชทกลุ่ม และการแจ้งเตือนการสลับกะ
ข้อจำกัดของ ZoomShift
- ขาดการเชื่อมต่อระบบเงินเดือนอย่างลึกซึ้ง (ยังไม่รองรับ ADP หรือ Paychex)
- ไม่มีระบบอัตโนมัติในการจัดตารางงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหมือนกับคู่แข่งบางราย
- รายงานบางฉบับมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ ZoomShift
- สิ่งจำเป็น: ฟรี
- เริ่มต้น: $2/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ ZoomShift
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ZoomShift ว่าอย่างไร?
*เราเป็นสถานที่จัดงานดนตรีไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย มีทีมนักศึกษา 40 คนขึ้นไปช่วยเราจัดงานต่างๆ ZoomShift เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเราจัดการรายละเอียดของงาน วันที่ เวลา และตำแหน่งงาน (เช่น พนักงานต้อนรับ/ทีมงานบนเวที ฯลฯ) ความสามารถในการขอความช่วยเหลือในการทำงานกะเป็นประโยชน์ เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมักมีตารางเวลาที่ยุ่งวุ่นวายเป็นบางครั้ง เนื่องจากนักศึกษาเข้ามาและออกไป/สำเร็จการศึกษา จึงสามารถเพิ่มและลบสมาชิกได้ง่าย
เราเป็นสถานที่จัดงานดนตรีไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย มีทีมนักศึกษา 40 คนขึ้นไปช่วยเราจัดงานต่างๆ ZoomShift เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเราจัดการรายละเอียดของงาน วันที่ เวลา และตำแหน่งงาน (เช่น พนักงานต้อนรับ/ทีมงานบนเวที ฯลฯ) ความสามารถในการขอความช่วยเหลือในการทำงานกะเป็นประโยชน์ เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมักมีตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงในบางครั้ง เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาเข้ามาและออกไป/สำเร็จการศึกษา จึงง่ายต่อการเพิ่มและลดสมาชิก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการมอบความยืดหยุ่นให้กับทีมของคุณมากขึ้นโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่? ตารางการทำงานแบบ 9/80 อาจเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบ! เรียนรู้วิธีการทำงานและวิธีนำไปใช้ได้อย่างราบรื่นด้วยแอปจัดตารางงานตารางการทำงานแบบ 9/80 คืออะไร และทำงานอย่างไร?
7. Planday (เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขาและต้องการการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อน)
เคยรู้สึกไหมว่าการจัดตารางงานกลายเป็นงานประจำอีกหนึ่งอย่างนอกเหนือจากงานประจำจริง ๆ ของคุณ? Planday ช่วยให้คุณจัดตารางงานได้อย่างชาญฉลาด สื่อสารกับทุกคนได้ดียิ่งขึ้น และดูแลเงินเดือนให้ตรงเวลาโดยไม่ต้องปวดหัว
สร้างขึ้นสำหรับร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้าปลีก ทีมดูแลสุขภาพ และธุรกิจทุกขนาด Planday ช่วยทำงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะดูแลสาขาเดียวหรือหลายสาขา Planday ก็ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดประสาน ลดต้นทุนแรงงาน และจัดการเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Planday
- อัตโนมัติการจัดตารางเวลาอัจฉริยะด้วยการวางแผนตามความต้องการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานลงเวลาเข้างานจากสถานที่ที่ถูกต้องด้วย เครื่องตอกบัตร และระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่
- สร้างรายงานพร้อมสำหรับการจ่ายเงินเดือนด้วยการผสานการทำงานที่ราบรื่นสำหรับการคำนวณค่าจ้าง
- เปิดใช้งานบริการตนเองสำหรับพนักงานในการสลับกะ, ขอลาหยุด, และการแจ้งเตือนผ่านแอป
- ป้องกันการละเมิดการทำงานล่วงเวลาและจัดการกฎการพักด้วย เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- จัดการตารางเวลาหลายสถานที่และการจัดเก็บสัญญาสำหรับการบริหารงานบุคคล
ข้อจำกัดของ Planday
- แอปพลิเคชันมือถืออาจทำงานช้า ตามคำรีวิวของผู้ใช้
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าคู่แข่งบางราย โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- รายงานขั้นสูงบางส่วนถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
ราคาของ Planday
- เริ่มต้น: $3. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: 5. 50 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน 27.50 ดอลลาร์
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Planday
- G2: 4. 5/5 (88 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (56 รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการเวลาว่าง (ปฏิทิน & ตารางเวลา)
8. When I Work (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการบริการจัดตารางเวลาในแพลตฟอร์มเดียว)
ชื่อเสียงของ When I Work พูดแทนตัวเองได้—แพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาและการบริหารจัดการแรงงานที่ใช้งานง่าย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือมันสามารถจัดตารางเวลาได้โดยอัตโนมัติ ติดตามเวลาได้อย่างราบรื่น และทำให้ทีมเชื่อมต่อถึงกันได้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะบริหารร้านกาแฟขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกหลายสาขา หรือสถานพยาบาลที่กำลังเติบโต When I Work ช่วยให้คุณสร้างตารางงานได้ในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ When I Work
- สร้างตารางงานได้ในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือคลิกเดียว
- บริหารจัดการทีมในหลายสถานที่
- อนุญาตให้พนักงานสลับหรือยกเลิกกะงานได้ขณะที่ผู้จัดการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
- ซิงค์โดยตรงกับผู้ให้บริการเงินเดือนเพื่อทำให้การคำนวณค่าจ้างเป็นไปอย่างราบรื่น
- บริหารงบประมาณแรงงานและป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายล่วงเวลา
ข้อจำกัดของ When I Work
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า แอปทำงานช้าลง และมีปัญหาการออกจากระบบ
- คุณสมบัติการปรับแต่ง (เช่น กฎการกำหนดเวลา) ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่า
- การติดตาม PTO แบบจำกัด เว้นแต่จะอัปเกรดเป็นแผน Pro หรือ Premium
เมื่อฉันทำงานเกี่ยวกับราคา
- สิ่งจำเป็น: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ When I Work
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง When I Work อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว ฉันยังชอบที่ฉันสามารถดูตารางงานของทีมได้เช่นเดียวกับตารางงานส่วนตัวของฉันเอง การนำไปใช้กับทีมก็ง่าย และด้วยปริมาณการใช้งานของเรา ฉันดีใจที่มันเป็นระบบที่ใช้งานง่ายมาก ๆ
ฉันชอบที่ทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว ฉันยังชอบที่ฉันสามารถเห็นตารางเวลาของทีมได้เช่นเดียวกับตารางเวลาส่วนตัวของฉันเอง มันง่ายต่อการนำมาใช้สำหรับทีม และด้วยปริมาณที่เราใช้มัน ฉันดีใจที่มันเป็นระบบที่ใช้งานง่ายมาก ๆ
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แมคโดนัลด์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหนึ่งในเครือร้านอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่ยังมีชื่อเสียงในฐานะผู้จัดจำหน่ายของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเมนูแฮปปี้มีล!
9. Buddy Punch (เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลและการเชื่อมต่อระบบเงินเดือน)
หากคุณกำลังบริหารจัดการพนักงานรายชั่วโมง, พนักงานทำงานทางไกล, หรือหลายไซต์งาน, Buddy Punch ทำให้การติดตามเวลาและเงินเดือนง่ายและราบรื่น. ด้วยการติดตาม GPS, การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์, และการจดจำใบหน้า, คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานบันทึกเวลาเข้างานจากสถานที่ที่ถูกต้องและตรงเวลา—โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง.
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด Buddy Punch ช่วยอัตโนมัติการจ่ายเงินเดือน ติดตามการทำงานล่วงเวลา และผสานการทำงานกับ QuickBooks, Paychex, และ Workday ทำให้เป็นหนึ่งในโซลูชันการติดตามเวลาและการจ่ายเงินเดือนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- ติดตามเวลาเคลื่อนที่ด้วย แท็ก GPS และระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่
- แจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลาและให้การติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการเกินงบประมาณค่าแรง
- ผสานระบบเงินเดือน กับ QuickBooks, Paychex, Workday และอื่นๆ
- ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติพร้อมรายงานเงินเดือนและต้นทุนแรงงานอย่างละเอียด
- ป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกันด้วยเว็บแคมและการจดจำใบหน้า
- สร้างตารางงานที่ยืดหยุ่นได้ด้วยเครื่องมือสร้างกะแบบลากและวาง
- ติดตามการลาหยุดและเวลาหยุดงานพร้อมการอนุมัติอัตโนมัติและการสะสมสิทธิ์
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทนกัน
- ฟังก์ชันเดสก์ท็อปบางรายการไม่มีในมือถือ
- ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19 ต่อเดือนอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Buddy Punch
- เริ่มต้น: $4. 49/ผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19/เดือน
- ข้อดี: $5.99/ผู้ใช้ + ค่าบริการพื้นฐาน $19/เดือน
- องค์กร: $10.99/ผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19/เดือน
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,050+ รีวิว)
10. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานและการจัดการแรงงาน)
การรักษาการเชื่อมต่อ การจัดระเบียบ และความรับผิดชอบของทุกคนเป็นเรื่องท้าทายหากคุณบริหารจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจค้าปลีก การบริการ การก่อสร้าง หรือบริการภาคสนาม
Connecteam แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอแอปพลิเคชันมือถือครบวงจรสำหรับการจัดตารางงานพนักงาน การติดตามเวลา การสื่อสารการจัดการการลา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการสามารถจัดตารางกะ ติดตามชั่วโมงการทำงานด้วยนาฬิกาที่มีระบบ GPS ส่งประกาศ มอบหมายงาน และจัดเก็บเอกสารพนักงาน ทั้งหมดนี้ได้จากแดชบอร์ดเดียว
มันใช้งานง่ายสำหรับพนักงานเช่นกัน: พวกเขาสามารถลงเวลาเข้า/ออกงาน, สลับกะ, ส่งคำขอลา, และคุยกับผู้จัดการได้จากโทรศัพท์มือถือของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานลงเวลาเข้างานจากสถานที่ที่ถูกต้องด้วยเครื่องตอกบัตรและระบบติดตาม GPS
- จัดตารางกะด้วยฟังก์ชันลากและวาง, การจัดตารางอัตโนมัติ, และการสลับกะ
- รักษาความสอดคล้องของทีมด้วยการสื่อสารในตัว, ฟีดข่าว, และการสำรวจ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานด้วยรายการตรวจสอบ, แบบฟอร์ม, และการจัดการงาน
- ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นด้วยการรับพนักงานใหม่, หลักสูตรการฝึกอบรม, และเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพ
- ผสานระบบเงินเดือนกับ QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex และ Xero
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณสมบัติของระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่เสมือน (Geofencing) อาจไม่เชื่อถือได้ในบางพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับการจ่ายเงินเดือนไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือนเฉพาะทาง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปอาจทำงานช้าลงเป็นครั้งคราวเมื่อจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,241 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,221 รีวิว)
✨ เกร็ดความรู้สนุกๆ: เกือบ40% ของชาวอเมริกันเคยทำงานในร้านอาหารอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต—ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเต็มเวลาหรือเป็นงานพาร์ทไทม์ชั่วคราว
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่ไม่ได้ติดอันดับ 10 อันดับแรกของเรา แต่คุณอาจสนใจลองใช้งานดู:
- Toggl Track: ช่วยติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิผลของแรงงาน
- Zoho People: ผสานการจัดการตารางเวลาเข้ากับระบบเงินเดือน การติดตามการลา และการประเมินผลงาน
- Shiftboard: สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์พร้อมเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีม เพื่อให้มั่นใจว่ากะงานได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพและทีมทำงานประสานกันอยู่เสมอ
ประหยัดเวลาและเชี่ยวชาญการจัดตารางร้านอาหารด้วย ClickUp
การจัดตารางเวลาทำงานในร้านอาหารไม่ใช่เรื่องง่าย—83% ของแรงงานในสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ในภาคธุรกิจที่คึกคักเช่นการบริการ จำเป็นต้องมีความสมดุลและการสื่อสารที่โปร่งใส
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานร้านอาหารที่เหมาะสมช่วยลดความเครียดในการจัดพนักงาน แล้วทำไมต้องทนกับปัญหาการลาออกกะทันหันและตารางงานที่สับสน?
ClickUp จัดการทุกอย่างด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ การสลับกะ การติดตามเวลา และแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือน พร้อมที่จะให้การจัดตารางเวลาของคุณทำงานแทนคุณแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUp ได้เลยตอนนี้!