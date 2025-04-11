10 อันดับทางเลือกของ Vercel สำหรับการปรับใช้ที่รวดเร็วขึ้นในปี 2025

Vercel เป็นที่รู้จักในด้านการตั้งค่าที่ง่ายดาย การผสานรวมกับ GitHub อย่างราบรื่น และความเรียบง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันฝั่งหน้าเว็บ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของแพ็กเกจฟรีที่มีน้อยและราคาที่สูงของแพลตฟอร์มได้กลายเป็นข้อเสียที่สำคัญสำหรับผู้ใช้
ในขณะที่ Vercel เหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพแวดล้อมขององค์กรขนาดใหญ่ แต่ก็มีราคาที่ไม่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ในระยะยาว หากคุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ คุณมาถูกที่แล้ว
บทความนี้สำรวจทางเลือกยอดนิยมของ Vercel ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง คุ้มค่า และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับนักพัฒนา
ดังนั้นอยู่กับเราจนกว่าคุณจะพบคู่ที่สมบูรณ์แบบของคุณ!
ทางเลือกของ Vercel ในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเริ่มต้น
|เน็ตฟลาย
|เว็บไซต์แบบสแตติกและการปรับใช้แอปสมัยใหม่ด้วยสถาปัตยกรรม JAMstack
|การจัดการแบบฟอร์มในตัว, การรวม CDN ทั่วโลก, ฟังก์ชันไร้เซิร์ฟเวอร์, การวิเคราะห์เว็บไซต์
|อินเทอร์เฟซที่รก ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์แบบจำกัดที่เข้มงวด ปลั๊กอินที่มีข้อบกพร่อง
|ฟรี, Pro: $19/สมาชิก/เดือน, Enterprise: ราคาตามตกลง
|G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว), Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
|เรนเดอร์
|แอปพลิเคชันเว็บแบบครบวงจรพร้อมฐานข้อมูลและบริการแบ็กเอนด์
|เครือข่ายส่วนตัว, โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด, การจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL
|รองรับ WebSocket/เซิร์ฟเวอร์แบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์อย่างจำกัด, ตัวเลือกภาษาถูกจำกัด
|งานอดิเรก: $0, ระดับมืออาชีพ: $19/ผู้ใช้/เดือน, องค์กร: $29/ผู้ใช้/เดือน, องค์กรขนาดใหญ่: ราคาตามตกลง
|G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ), Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันดิจิทัลโอเชียน
|การปรับขนาดแอปพลิเคชันด้วยการควบคุมเซิร์ฟเวอร์อย่างสมบูรณ์
|เวิร์กโฟลว์ที่ใช้ Git, สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์, การย้อนกลับการปรับใช้, การรวมบันทึกจากบุคคลที่สาม
|ราคาแพงสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ขาดการสำรองข้อมูลนอกเซิร์ฟเวอร์ การสนับสนุนช้าในช่วงที่มีการเข้าใช้งานสูง
|ฟรี, Droplets: เริ่มต้นที่ $4/เดือน, Kubernetes: เริ่มต้นที่ $11/เดือน
|G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ), Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
|AWS Amplify
|การสร้างและจัดการแอปพลิเคชันขนาดใหญ่
|การโฮสต์แบบจัดการ, การยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่ง, ความสามารถในการเปิด-ปิดฟีเจอร์, แดชบอร์ดผู้ใช้แบบเรียลไทม์
|การเรียนรู้ที่ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูงหากไม่มีการตรวจสอบการใช้งาน อินเทอร์เฟซที่ช้า
|ฟรี 12 เดือน, ราคาตามการใช้งาน
|G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ), Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|Fly.io
|การปรับใช้แอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์ทั่วโลกพร้อมการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
|คอนเทนเนอร์แบบจัดการ, Kubernetes, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลถาวร, Fly Proxy สำหรับการกระจายโหลด
|การกำหนดราคาตามภูมิภาค, กระบวนการตั้งค่าบั๊กที่ไม่สมบูรณ์, การปรับใช้การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
|เครดิตทดลองใช้ฟรี $5, งานอดิเรก: $5/เดือน, จ่ายตามการใช้งาน, การสนับสนุนเฉพาะ: เริ่มต้นที่ $29/เดือน
|G2: รีวิวไม่เพียงพอ, Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|Heroku
|การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการจัดการแอปพลิเคชันเว็บ
|ตัวชี้วัดสุขภาพแอปพลิเคชัน, ตัวชี้วัดการทำงานของภาษา, ภาพรวมของกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์, การปรับใช้แบบคลิกเดียว
|การวิเคราะห์ฐานข้อมูล SQL ที่จำกัด มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|Eco/พื้นฐาน: $5+/เดือน, การผลิต: $25+/เดือน, ขั้นสูง: $250+/เดือน, องค์กร: ราคาตามตกลง
|G2: 4. 2/5 (140+ รีวิว), Capterra: 4. 6/5 (300+ รีวิว)
|Firebase Hosting
|โฮสติ้งที่ปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันแบบคงที่และแบบไดนามิก
|SSL ที่ไม่ต้องตั้งค่า, Firebase CLI สำหรับการปรับใช้, Realtime Database, การย้อนกลับเพียงคลิกเดียว
|กฎความปลอดภัยที่จำกัด, ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงการขนาดใหญ่, ไม่เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน
|สปาร์ค: ฟรี, บลาซ: ราคาตามความต้องการ
|G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว), Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
|คินสตา
|บริการโฮสติ้งแบบจัดการสำหรับ WordPress
|การปรับแต่งประสิทธิภาพ MySQL, การตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน, การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ, การตรวจสอบมัลแวร์
|การตั้งค่าสภาพแวดล้อมช้า, ไม่มีการจองโดเมน, แผงควบคุมที่ไม่คุ้นเคย
|เว็บไซต์เดียว: $35/เดือน, หลายเว็บไซต์: $70/เดือน, เอเจนซี่: เริ่มต้นที่ $340/เดือน
|G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ), Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
|เซิร์จ.ชฺ
|การเผยแพร่เว็บแบบคงที่และแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์
|รองรับ CORS, ชื่อโดเมนที่กำหนดเอง, รองรับ pushState สำหรับแอปพลิเคชันหน้าเดียว
|การปรับแต่งที่จำกัด, วิธีการที่ใช้คำสั่งผ่านบรรทัดคำสั่ง, ไม่มีระบบอัตโนมัติ CI/CD ในตัว
|เซิร์จ: ฟรี, เซิร์จ โปรเฟสชันนัล: $30/เดือน
|G2: รีวิวไม่เพียงพอ, Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|คาปสแตน
|การจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ซับซ้อน
|รองรับการใช้งานหลายคลาวด์, การปรับใช้อัตโนมัติ, พอร์ทัลนักพัฒนาแบบบริการตนเอง
|ไม่มีความสามารถในการเรียกใช้คอนเทนเนอร์แบบเนทีฟ (ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Docker)
|ราคาตามความต้องการ
|G2: รีวิวไม่เพียงพอ, Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|คลิกอัพ
|การปรับปรุงการจัดการโครงการซอฟต์แวร์และกระบวนการทำงานของ DevOps ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
|การจัดการงาน, การผสานกับ GitHub, สคริปต์โค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติ, การติดตามข้อบกพร่อง, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องปรับแต่ง
|ฟรี ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน, องค์กร: ราคาตามตกลง
|G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว), Capterra: 4. 7/5 (3,000+ รีวิว)
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Vercel?
ไม่ว่าคุณจะต้องการควบคุมการปรับใช้ การปรับแต่ง หรือความสามารถในการโฮสต์ด้วยตนเอง การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่จำเป็นในทางเลือกของ Vercel
- ระบบ CI/CD แบบอัตโนมัติ: เลือกทางเลือกของ Vercel ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการสร้าง ทดสอบ และPLOY ซอฟต์แวร์. ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วขึ้น
- การปรับแต่งการPLOYMENT: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกมีตัวเลือกในการปรับแต่งสคริปต์การPLOYMENT. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการPLOYMENTของแอปพลิเคชันได้ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การรองรับระบบมัลติคลาวด์: เลือกแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถปรับใช้ระบบได้กับผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย เช่น Azure, AWS หรือ Google Cloud เพื่อให้คุณสามารถขยายแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและลดการผูกขาดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีของแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การป้องกันการโจมตี DDoS การเข้ารหัส HTTP/SSL เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจในความเสี่ยงต่ำและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Vercel
มาดู 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vercel พร้อมคุณสมบัติหลัก ราคา ข้อดี และข้อจำกัด
1. Netlify (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์แบบสแตติกและการปรับใช้แอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม JAMstack)
แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์เลสที่ทรงพลังของ Netlify มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในตัว โดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาฟรอนต์เอนด์ มัน ทำให้การพัฒนาฟรอนต์เอนด์เป็นอัตโนมัติ ทำให้การปรับใช้เป็นไปอย่างราบรื่น และผสานรวมกับ Git repositories ได้อย่างไร้รอยต่อ
ส่วนที่ดีที่สุดคือ Netlify มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น—ตั้งแต่โดเมนที่กำหนดเองไปจนถึง HTTPS และการทดสอบแบบแยกส่วนที่ช่วยประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยการปรับใช้เวอร์ชันของเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Netlify
- รวบรวมและจัดการการส่งแบบฟอร์มโดยไม่ต้องใช้โค้ดแบ็กเอนด์ด้วยการจัดการแบบฟอร์มในตัว
- โฮสต์เว็บไซต์แบบสแตติกด้วยการผสานรวมของ Netlify กับ CDN (Content Delivery Network) ระดับโลก
- ใช้ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์เลสเพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่ให้ผู้พัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ด
- ติดตามแนวโน้มกิจกรรมในเว็บไซต์ด้วย Site Analytics
ข้อจำกัดของ Netlify
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกและทำให้รู้สึกท่วมท้นในบางครั้ง
- ฟังก์ชันแบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์ถูกจำกัดไว้ที่ 10 วินาที แม้แต่ในแผน Pro คุณจะได้รับเวลา 26 วินาที ซึ่งก็ยังค่อนข้างจำกัดสำหรับผู้ใช้หลายคน
- บางครั้ง ปลั๊กอินอาจมีข้อบกพร่อง
ราคาของ Netlify
- ฟรี
- ข้อดี: $19 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Netlify
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Netlify อย่างไรบ้าง?
ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพของ Netlify นั้นไม่มีใครเทียบได้ การผสานรวม CI/CD อย่างไร้รอยต่อทำให้การปรับใช้เว็บไซต์และเว็บแอปเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ทำให้ความง่ายในการนำไปใช้โดดเด่นมาก แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ควบคู่กับลิงก์ตัวอย่าง ได้ทำให้กระบวนการทำงานของฉันสำหรับการปรับใช้บ่อยครั้งเป็นไปอย่างราบรื่น แม้ว่า Netlify จะยอดเยี่ยมโดยรวม แต่แผนฟรีมีข้อจำกัดในเรื่องนาทีการสร้างและแบนด์วิดท์ ซึ่งอาจจำกัดสำหรับการขยายโครงการ
2. Render (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บแอปพลิเคชันแบบฟูลสแตกที่มีฐานข้อมูลและบริการแบ็กเอนด์)
แพลตฟอร์มแบบรวมของ Render ช่วยให้คุณสร้างและรันแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการฐานข้อมูล, เว็บไซต์แบบไดนามิก, เว็บไซต์แบบสแตติก, หรือไฟล์ Docker ที่กำหนดเอง—Render มีทุกอย่างที่คุณต้องการ ต่างจาก Vercel, Render มีการรองรับแบบเนทีฟสำหรับการรันแอปพลิเคชันและบริการที่อยู่ในคอนเทนเนอร์บนแพลตฟอร์มที่จัดการอย่างสมบูรณ์
มันให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบบล็อก (ที่รู้จักกันในชื่อดิสก์ถาวร) สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ต้องคงอยู่ข้ามการปรับใช้ระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรันแอปพลิเคชันที่มีสถานะคงอยู่ เช่น ฐานข้อมูล ได้โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือ DevOpsเพิ่มเติม
แสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างบริการที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ และเปิดใช้งานการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างบริการเหล่านั้นด้วยระบบเครือข่ายส่วนตัว
- กำหนดโครงสร้างพื้นฐานของคุณเป็นโค้ดใน Blueprint เดียวเพื่อการจำลองที่ง่ายดายในทุกสภาพแวดล้อม
- ปรับใช้ จัดการ เชื่อมต่อ และขยายฐานข้อมูล PostgreSQL พร้อมการกู้คืนข้อมูลแบบย้อนเวลาและส่งออกข้อมูลเชิงตรรกะตามความต้องการ
ข้อจำกัดในการแสดงผล
- ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าว Render ไม่รองรับ WebSockets และฟีเจอร์เซิร์ฟเวอร์เลสอย่างสมบูรณ์
- รองรับภาษาจำกัด (Node.js, Python, Ruby, Go, Rust และ Elixir) และการปรับแต่ง
การเสนอราคา
- งานอดิเรก: $0
- มืออาชีพ: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $29 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
แสดงคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Render อย่างไรบ้าง?
การพัฒนาและPLOYระบบบริการอื่น ๆ (เช่น Node. js) สามารถทำได้ฟรี และสามารถผสานรวมเพื่อให้การตั้งค่า CI/CD แบบคลิกเดียวพร้อมระบบ VCS เช่น GitHub ได้ อย่างไรก็ตาม ระดับฟรีของมันช้ามากทั้งในกรณีของการPLOYระบบและในกรณีของเวลาการเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์หลังจากเซิร์ฟเวอร์ถูกย้ายไปยังสถานะนอนหลับ
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—รับรองว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตาไป
3. แพลตฟอร์มแอป DigitalOcean (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายแอปพร้อมการควบคุมเซิร์ฟเวอร์อย่างสมบูรณ์)
แพลตฟอร์มแอปของ DigitalOcean เป็น PaaS (Platform-as-a-Service) ที่ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่โค้ดไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง มันมอบ การควบคุมที่มากขึ้นต่อการPLOYMENT พร้อมกับความหลากหลายของสแตกเต็มรูปแบบ
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและใช้งานง่าย มันนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่อิงตาม Git ซึ่งช่วยให้คุณใช้Git สำหรับการทำงานร่วมกันในโค้ด การควบคุมเวอร์ชัน และการปรับใช้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรองรับสถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ผ่าน DigitalOcean Functions ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม FaaS (Function-as-a-Service) ที่ช่วยให้คุณรันโค้ดโดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DigitalOcean
- ติดตามความคืบหน้าของการปรับใช้และย้อนกลับไปยังการปรับใช้แอปเวอร์ชันก่อนหน้าตามที่ต้องการ
- ส่งต่อบันทึกไปยังผู้ให้บริการบันทึกภายนอกเช่น Datadog สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ไขปัญหา
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามเหตุการณ์และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรของแอป
ข้อจำกัดของ DigitalOcean
- ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ เครื่องมือนี้มีราคาสูงสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น การซื้อหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- ขาดการสำรองข้อมูลนอกเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะไฟล์คงที่และฐานข้อมูล
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการสนับสนุนช้า โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ DigitalOcean
การกำหนดราคาของ DigitalOcean ขึ้นอยู่กับโซลูชันคลาวด์ที่คุณเลือก นี่คือลักษณะการกำหนดราคาของแพลตฟอร์มแอป:
- ฟรี
- หยด: เริ่มต้นที่ $4/เดือน
- Kubernetes: เริ่มต้นที่ $11/เดือน
คะแนนและรีวิวของ DigitalOcean
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง DigitalOcean อย่างไรบ้าง?
DigitalOcean รวดเร็ว สะอาด เป็นเจ้าแรกในประเภทนี้เมื่อพวกเขาเริ่มต้น ราคาถูก มีเอกสารประกอบที่ยอดเยี่ยม มีบทเรียนสอน ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีการสนับสนุนลูกค้าที่จริงจังและผลิตภัณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม สองเดือนที่ผ่านมา ดรอปเล็ตที่รันเว็บไซต์ของฉันหยุดทำงานตามที่คาดหวังและบริการต่างๆ ก็หยุดลง อาจเป็นเพราะพวกเขาได้เพิ่มบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการอัปเดตมากมาย
DigitalOcean รวดเร็ว สะอาด เป็นเจ้าแรกในประเภทนี้เมื่อพวกเขาเริ่มต้น ราคาถูก มีเอกสารประกอบที่ยอดเยี่ยม มีบทเรียนสอน ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีการสนับสนุนลูกค้าที่จริงจังและผลิตภัณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม สองเดือนที่ผ่านมา ดรอปเล็ตที่รันเว็บไซต์ของฉันหยุดทำงานตามที่คาดหวังและบริการต่างๆ ก็หยุดทำงาน อาจเป็นเพราะพวกเขาได้เพิ่มบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการอัปเดตมากมาย
4. AWS Amplify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการแอปพลิเคชันขนาดใหญ่)
ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาฟรอนต์เอนด์ AWS Amplify มอบประสบการณ์การพัฒนาแบบเต็มสแตกด้วย TypeScript ช่วยให้คุณผสานโค้ดฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์ได้อย่างไร้รอยต่อ แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ โฮสติ้งแบบจัดการและฟีเจอร์การยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยให้คุณสร้างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นด้วยไดเรกทอรีผู้ใช้ที่จัดการอย่างสมบูรณ์และเวิร์กโฟลว์การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ และการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยที่สร้างไว้ล่วงหน้า
นอกจากนี้ยังรองรับแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์โดยการผสานรวมกับ AWS Lambda และเครื่องมือ SaaS อื่น ๆ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS Amplify
- โฮสต์เว็บแอปแบบคงที่และแบบไดนามิกด้วยเวิร์กโฟลว์ CI/CD ที่ใช้ Git และในตัวด้วย Amplify hosting
- ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องปรับใช้ใหม่ด้วยฟีเจอร์แฟล็ก
- ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ สถานะปัจจุบัน และศึกษาแนวโน้ม KPI ในอดีตด้วยแดชบอร์ดผู้ใช้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ AWS Amplify
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ค่าใช้จ่ายอาจเกินควบคุมหากคุณไม่ตรวจสอบการใช้งานของคุณ
- อินเทอร์เฟซอาจดูช้าและรกในบางครั้ง
ราคา AWS Amplify
- Amplify ให้บริการฟรีกับ AWS เป็นเวลา 12 เดือน โดยใช้ระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง รวมถึงหลายเว็บไซต์ ต่อโครงการ และใบรับรอง SSL ฟรี
AWS Amplify ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS Amplify อย่างไรบ้าง?
ระบบทรงพลังสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบฟูลสแตก แต่การเรียนรู้มีความชันสูง และการแก้ไขข้อบกพร่องอาจซับซ้อน
ระบบทรงพลังสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบฟูลสแตก แต่การเรียนรู้มีความชันสูง และการแก้ไขข้อบกพร่องอาจซับซ้อน
5. Fly.io (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้แอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์ทั่วโลกพร้อมการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน)
Fly.io เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับคอนเทนเนอร์ Docker เป็นประจำ เป็นทางเลือกแทน Vercel ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้คอนเทนเนอร์ Docker ได้ทั่วโลก พร้อมทั้งมอบการควบคุมกระบวนการปรับใช้ที่มากขึ้นและสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบดั้งเดิมมากกว่า
คุณสามารถคิดถึง Fly.io ได้เหมือนกับคลาวด์ส่วนตัวของคุณซึ่งช่วยให้การอัตโนมัติของ DevOps ง่ายขึ้น โดยเฉพาะหากคุณกำลังทำงานกับฐานข้อมูลหรือต้องการการกำหนดค่าแบบกำหนดเอง นอกจากนี้ การใช้คุณสมบัติของมัน เช่น เครือข่ายส่วนตัว, การPLOYระดับโลก, VPN ที่ปลอดภัย, และการแยกฮาร์ดแวร์ ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดคลาวด์ส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fly. io
- ทำให้การจัดการและการปรับใช้คอนเทนเนอร์ง่ายขึ้นด้วยคอนเทนเนอร์ที่มีการจัดการและ Kubernetes
- เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลถาวรในเครื่องและสำรองข้อมูลด้วย Fly Volume snapshots
- เปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติตามการจราจร, จัดการตัวจัดการการเชื่อมต่อ, และปรับสมดุลโหลดด้วย Fly Proxy
ข้อจำกัดของ Fly. io
- ราคาอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค
- กระบวนการตั้งค่าอาจมีข้อบกพร่องและใช้เวลานาน
- จำเป็นต้องทำการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยตนเองโดยใช้คำสั่ง fly_deploy
Fly. io ราคา
- เครดิตทดลองใช้ฟรี $5
- แผนงานอดิเรก: $5/เดือน
- จ่ายตามการใช้งาน: ตามทรัพยากรที่คุณใช้จริง
- การสนับสนุนเฉพาะทาง: เริ่มต้นที่ $29/เดือน
Fly. io คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fly. io อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันมีให้บริการในหลายภูมิภาค คือ 16 ภูมิภาค มันมีการผสานรวมกับ GitHub และมี API ที่อัตโนมัติและเอกสารครบถ้วนซึ่งทำให้มันดีกว่าคู่แข่งในตลาด อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกว่ามันมีการตรวจสอบสุขภาพอัตโนมัติและการสลับระบบสำรองที่จำกัด อีกสิ่งหนึ่งคือมันมีราคาที่แตกต่างกันสำหรับภูมิภาคต่างๆ บริษัทควรมีแผนที่เหมือนกันสำหรับภูมิภาคต่างๆ
หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันมีให้บริการในหลายภูมิภาค คือ 16 ภูมิภาค มันมีการผสานรวมกับ GitHub และมี API ที่อัตโนมัติและเอกสารครบถ้วนซึ่งทำให้มันดีกว่าคู่แข่งในตลาด อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกว่ามันมีการตรวจสอบสุขภาพอัตโนมัติและการสลับระบบสำรองที่จำกัด อีกเรื่องหนึ่งคือมันมีราคาที่แตกต่างกันสำหรับภูมิภาคต่างๆ บริษัทควรมีแผนราคาที่เหมือนกันสำหรับภูมิภาคต่างๆ
6. Heroku (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการจัดการแอปพลิเคชันเว็บ)
Heroku โดย Salesforce เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่จัดการทั้งส่วนหน้า ส่วนหลัง และฐานข้อมูล ซึ่งแตกต่างจาก Vercel โดยรองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมและมีความสามารถในการผสานรวมที่ราบรื่นซึ่งช่วยเร่งการพัฒนา
ส่วนที่ดีที่สุดคือแพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งแต่ ต้องการการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังรองรับการปรับใช้บริการต่างๆ เช่น Postgres, Redis และ RabbitMQ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Heroku
- ระบุ ตรวจสอบ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดสุขภาพของแอปพลิเคชัน รวมถึงเวลาตอบสนอง ปริมาณงานที่รองรับได้ ข้อผิดพลาด ฯลฯ
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะภาษาด้วยเมตริกการทำงานของภาษา
- มองเห็นภาพการส่งมอบโค้ดและภาพรวมของกระบวนการแบบเรียลไทม์ด้วย Heroku Dashboard
- เครื่องมือสำหรับการเขียนโค้ด แก้ไขไวยากรณ์ ตรวจหาข้อผิดพลาด และใช้เฟรมเวิร์ก
ข้อจำกัดของ Heroku
- มันให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำกัดสำหรับฐานข้อมูล SQL ที่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของมัน
- เครื่องมืออาจมีราคาแพง โดยเฉพาะสำหรับ SMEs
ราคาของ Heroku
- อีโค่และเบสิค: $5 ขึ้นไป/เดือน
- การผลิต: $25/เดือน และสูงกว่า
- ขั้นสูง: $250/เดือนขึ้นไป
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Heroku
- G2: 4. 2/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Heroku อย่างไรบ้าง?
Salesforce Heroku เป็นแพลตฟอร์ม PaaS ที่ฉันได้พัฒนาความชื่นชอบขึ้นมา มันโดดเด่นในเรื่องความง่ายในการตั้งค่า การปรับใช้โค้ด และการจัดการโดยรวม อย่างไรก็ตาม มันมีราคาแพงและมีส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินมากมาย
Salesforce Heroku เป็นแพลตฟอร์ม PaaS ที่ฉันได้พัฒนาความชื่นชอบมากขึ้นเรื่อย ๆ มันโดดเด่นในเรื่องความง่ายในการตั้งค่า การปรับใช้โค้ด และการจัดการโดยรวม อย่างไรก็ตาม มันมีราคาสูงและมีส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินมากมาย
ตามข้อมูลจากStatista ภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้มากที่สุดในปี 2024 คือ JavaScript ตามมาด้วย HTML/CSS และ Python
7. Firebase Hosting (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์ที่ปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบสถิตและแบบไดนามิก)
Firebase Hosting เป็นบริการโฮสติ้งเว็บระดับการผลิตโดย Google ที่ช่วยให้การปรับใช้ การจัดการ และการส่งมอบทรัพยากรเว็บเป็นเรื่องง่าย ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถ ปรับใช้เว็บแอปและเนื้อหาแบบคงที่ ได้อย่างรวดเร็ว
ต่างจากบริการที่เน้นด้านหน้าเว็บของ Vercel, Firebase มอบประสบการณ์ BaaS (Backend-as-a-Service) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการบริการด้านหลังเว็บ โดยเฉพาะโครงการที่ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของ Google นอกจากนี้ Firebase Hosting ยังเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากกว่าสำหรับนักพัฒนาที่ใช้บริการ Firebase อื่น ๆ เช่น Firebase Authentication, Firestore หรือ Cloud Functions
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Firebase Hosting
- ส่งมอบเนื้อหาอย่างปลอดภัยด้วยการตั้งค่า SSL แบบไม่ต้องกำหนดค่า
- ดูและทดสอบการเปลี่ยนแปลงใน URL ที่โฮสต์ในเครื่องและโต้ตอบกับแบ็กเอนด์จำลอง
- ปรับใช้เวอร์ชันแอปใหม่และใช้การย้อนกลับด้วยคลิกเดียวด้วย Firebase CLI
- จัดเก็บและซิงค์ข้อมูลระหว่างผู้ใช้และรักษาแอปของคุณให้ทันสมัยด้วย Firebase Realtime Database
ข้อจำกัดของ Firebase Hosting
- กฎด้านความปลอดภัยมีข้อจำกัด ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับองค์กร
- การกำหนดราคาอาจสร้างความสับสนและสูงมากสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- ในฐานะฐานข้อมูล NoSQL, Firebase อาจไม่เหมาะสำหรับการค้นหาที่ซับซ้อน
ราคาของ Firebase Hosting
- แผนสปาร์ค: ฟรี
- แผน Blaze: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Firebase Hosting
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Firebase Hosting อย่างไรบ้าง?
Firebase เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ก การตั้งค่าและการใช้งานทำได้ง่ายและรวดเร็ว ฟีเจอร์ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และการยืนยันตัวตนมีประโยชน์อย่างยิ่ง โครงการขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของบริการนี้อาจสูงเกินไปสำหรับบางโครงการ และกฎความปลอดภัยค่อนข้างจำกัดและรู้สึกคลุมเครือในการตั้งค่า
Firebase เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ก การตั้งค่าและการใช้งานทำได้ง่ายและรวดเร็ว ฟีเจอร์ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์และการยืนยันตัวตนมีประโยชน์อย่างมาก โครงการขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของบริการนี้อาจสูงเกินไปสำหรับบางโครงการ และกฎความปลอดภัยค่อนข้างจำกัดและรู้สึกคลุมเครือในการตั้งค่า
Firebase ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 2011 โดยบริษัท Envolve เพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยเฉพาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแชท ก่อนที่ Google จะเข้าซื้อกิจการในปี 2014
8. Kinsta (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์แบบจัดการสำหรับ WordPress)
Kinsta เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ WordPress ซึ่งทำให้การโฮสต์และการจัดการประสิทธิภาพเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและช่วยปรับปรุงกระบวนการ DevOpsของคุณให้รวดเร็วขึ้นในการส่งมอบซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มนี้มี คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวที่แข็งแกร่ง เช่น สภาพแวดล้อม staging ที่ใช้งานง่ายและการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Vercel
สิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบเกี่ยวกับ Kinsta คือมันถูกสร้างขึ้นบน Google Cloud Platform และมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยในการจัดการเว็บไซต์หลายแห่ง, คัดลอกเว็บไซต์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ในจุดเดียว, ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์, ทรัพยากร, ปัญหาด้านความปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Kinsta
- ทำให้การปรับแต่งฐานข้อมูล MySQL เป็นอัตโนมัติ
- แก้ไขปัญหาคอขวดของ PHP, การเรียก HTTP ภายนอก, และการสืบค้น MySQL ที่ช้าด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในตัว
- สำรองไฟล์และฐานข้อมูลอัตโนมัติ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และตรวจสอบรวมถึงกำจัดมัลแวร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Kinsta
- การตั้งค่าสภาพแวดล้อมอาจช้า เมื่อคัดลอกจากระบบจริงไปยังระบบทดสอบ บางครั้งอาจใช้เวลาเกิน 5 นาที แม้แต่สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็ก
ราคาของ Kinsta
- แผนสำหรับสถานที่เดียว: $35/เดือน
- แผนหลายสถานที่: $70/เดือน
- โปรแกรมสำหรับเอเจนซี่: เริ่มต้นที่ $340/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Kinsta
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kinsta อย่างไรบ้าง?
ให้บริการที่แข็งแกร่งมากและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม แต่ราคาที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการ นอกจากนี้ไม่มีการจองโดเมนหรือการส่งโดเมนฟรี ตัวเลือกของบริการมีน้อย และแผงควบคุมนั้นเรียบง่ายแต่ไม่คุ้นเคยและต้องการการฝึกอบรม
ให้บริการที่แข็งแกร่งมากและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม แต่ราคาที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะใช้บริการ นอกจากนี้ไม่มีการจองโดเมนหรือการส่งโดเมนฟรี ตัวเลือกของบริการมีน้อย และแผงควบคุมนั้นเรียบง่ายแต่ไม่คุ้นเคยและต้องการการฝึกอบรม
9. Surge. sh (เหมาะที่สุดสำหรับการเผยแพร่เว็บแบบคงที่และแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์)
แพลตฟอร์มโฮสติ้งเว็บไซต์แบบสแตติก Surge ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่หน้าเว็บแบบสแตติกได้โดยตรงจากบรรทัดคำสั่งเพียงไม่กี่คลิก เป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว สร้างหน้าเว็บแบบกำหนดเอง และโครงการส่วนตัว
ซอฟต์แวร์นี้ยังให้คุณใช้ ชื่อโดเมนที่กำหนดเองได้ฟรี และผสานเข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดาย เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่า Vercel
คุณสมบัติเด่นของ Surge. sh
- เปิดใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรจากโดเมนอื่น ๆ ได้ผ่านการแบ่งปันทรัพยากรข้ามแหล่งกำเนิด (Cross-Origin Resource Sharing หรือ CORS)
- ใช้ชื่อโดเมนที่กำหนดเองและปรับแต่งหน้าข้อผิดพลาด 404
- ปรับใช้แอปพลิเคชันแบบหน้าเดียวที่รองรับ pushState เพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Surge. sh
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ขึ้นอยู่กับการใช้งานผ่านบรรทัดคำสั่ง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาที่ชอบใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกมากกว่า
- ไม่มีการทำงานอัตโนมัติของ CI/CD ในตัว
การเพิ่มขึ้น. การกำหนดราคาแบบตามปริมาณการใช้งาน
- การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: ฟรี
- Surge Professional: $30/เดือน
Surge. sh คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. Kapstan (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ซับซ้อน)
Kapstan เป็นโซลูชันระดับองค์กรที่ติดตั้งเว็บแอปโดยอัตโนมัติ ให้คุณควบคุมการปรับใช้ได้มากขึ้น และจัดการสภาพแวดล้อมคลาวด์หลายแห่งได้ แตกต่างจาก Vercel Kapstan มอบการแยกโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้คุณรันแอปในสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน มีแพลตฟอร์มการพัฒนาที่สมบูรณ์ซึ่งผสานเข้ากับกระบวนการ DevOpsของคุณได้อย่างราบรื่น พร้อมการปรับแต่งที่ครอบคลุม
Kapstan ช่วยทีมพัฒนาให้สามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน DevOps ช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Kapstan
- รับการสนับสนุนแบบมัลติคลาวด์และจัดการสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่หลากหลายจากผู้ให้บริการต่างๆ เช่น AWS, GCP และ Azure
- ปรับใช้เว็บแอปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเริ่มต้นด้วยตนเอง
- จัดการและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน DevOps อย่างครอบคลุม พร้อมพอร์ทัลสำหรับนักพัฒนาแบบบริการตนเอง
ข้อจำกัดของคาปสแตน
Kapstan ไม่มีความสามารถในการเปิดตัวคอนเทนเนอร์ในตัวเอง คุณต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Docker containers
การกำหนดราคา Kapstan
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kapstan
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือการพัฒนาเว็บและ DevOps อื่น ๆ
เฮ้อ! ตอนนี้คุณได้สำรวจทางเลือกของ Vercel เพื่อเร่งความเร็วในการปรับใช้แล้ว ยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ควรเพิ่มเข้าไปในระบบนิเวศการพัฒนาของคุณ
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา เราทุกคนกำลังทำงานในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันน้อยเกินไป และมันกำลังทำลายประสิทธิภาพการทำงานของทีม การสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่อง—การคัดลอก วาง การจัดรูปแบบ และการแชร์บล็อกโค้ดรวมถึงข้อความ—ทำให้เสียเวลาและเพิ่มโอกาสในการสื่อสารผิดพลาดหรือสูญเสียรายละเอียดสำคัญ
ในขณะที่เครื่องมือข้างต้นช่วยให้คุณโฮสต์ สร้าง และปรับใช้แอปได้ คุณยังต้องการโซลูชันที่รวบรวมงานที่กระจัดกระจายของคุณไว้ในที่เดียว นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือจัดการโครงการซอฟต์แวร์
ClickUp, แอปทุกอย่าง สำหรับการทำงาน, มีคุณสมบัติเฉพาะทางที่ทำให้เป็นเพื่อนร่วมทีม DevOps ที่คุณต้องการ 🤝
ด้วยClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ คุณสามารถวางแผน สร้าง และส่งมอบแอปทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
มอบหมายและติดตามงานพัฒนาด้วย ClickUp Tasks
เมื่อทำงานในโครงการซอฟต์แวร์ClickUp Tasksสามารถทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยติดตามการPLOYซอฟต์แวร์ได้โดยการสร้างงานที่สามารถทำได้จริง คุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เพิ่มแท็กเพื่อการค้นหาที่ง่าย และยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นและ@mentions ได้เพื่อให้ไม่มีใครพลาดข้อมูลสำคัญ
คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานกับคอมมิต, สาขา, และคำขอดึงของ GitHubได้โดยใช้การผสานระบบ ClickUp-GitHub
จัดการปริมาณงานผ่านปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
การจัดการปริมาณงานของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp.ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp, สามารถช่วยคุณสร้างโค้ดสแนปช็อต, สรุปข้อมูลเชิงลึกของโครงการ, และสร้างเอกสารทางเทคนิคได้.
ในทางกลับกันClickUp Automationsสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการงานประจำ เช่น การอนุมัติและการอัปเดตสถานะ และจัดการการส่งมอบงานในโครงการ คุณสามารถเลือกจากกระบวนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 100 แบบ และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
รวบรวมข้อมูลแอปด้วย ClickUp Forms
อะไรอีก? ClickUp ยังช่วยในการติดตามบั๊กและเอกสารประกอบอีกด้วย คุณสามารถทำให้การติดตามบั๊กง่ายขึ้นโดยใช้ClickUp Formsในการรวบรวมคำขอเกี่ยวกับบั๊ก แปลงรายงานบั๊กให้เป็นงานที่สามารถทำได้ด้วย ClickUp Tasks และจัดลำดับความสำคัญในการจัดการบั๊ก
คุณยังสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของบั๊กได้โดยใช้ClickUp Docs แบบร่วมมือ พร้อมด้วยภาพหน้าจอที่จำเป็นและขั้นตอนการทำซ้ำ
มาตรฐานกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทมเพลต
อย่าลืมว่า ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตมากมายที่ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUpช่วยคุณมองเห็นภาพและวางแผนโครงการทั้งหมด
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามงาน กำหนดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัดระเบียบทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา
- มองเห็นความคืบหน้าของงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
- ส่งมอบเว็บไซต์ที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ Clickupและเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องของ ClickUpเพื่อติดตาม บันทึก และแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp พร้อมให้บริการในราคาที่เอื้อมถึงได้ คุณไม่ต้องเสียเงินมากมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย DevOps ของคุณ
ราคาของ ClickUp
จับคู่เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสร้างระบบนิเวศ DevOps ที่ทรงพลัง
Vercel เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ส่วนหน้าเว็บอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทางเลือกสิบอันดับแรกของ Vercel ที่เราได้รวบรวมมานั้นมีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง ตอนนี้คุณสามารถเลือกตามความต้องการและเป้าหมายของคุณเพื่อให้ได้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากการโฮสต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ลองพิจารณา Firebase และหากคุณต้องการเครื่องมือพัฒนาเว็บแบบเต็มรูปแบบ ลองใช้ Netlify, Render หรือ DigitalOcean
ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มใด ให้จับคู่กับ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาของคุณ ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้คุณปรับใช้ระบบได้อย่างราบรื่น แก้ไขข้อบกพร่อง จัดระเบียบทรัพยากรและเอกสารประกอบ รวมถึงทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ดังนั้นลงทะเบียนฟรีเพื่อชมการทำงานของ ClickUp!