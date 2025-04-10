10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทท่องเที่ยวในปี 2025

จำได้ไหมตอนที่คุณเริ่มทำงานกับบริษัททัวร์ครั้งแรก?
ทุกอย่างรู้สึกน่าตื่นเต้น—การช่วยลูกค้าวางแผนวันหยุดในฝันของพวกเขา การค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆ และการทำให้เวทมนตร์การเดินทางเกิดขึ้นได้ แล้วความเป็นจริงก็เข้ามา: ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมลต่างๆ การติดตามงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด และรายการงานธุรการที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณมีเวลาน้อยลงในการมุ่งเน้นกับลูกค้าจริงๆ
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับบริษัทท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาท
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะจัดระเบียบความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และทำให้การจัดการการจองเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนท่องเที่ยวคนเดียวหรือกำลังบริหารทีมทั้งทีม ระบบ CRM ที่มั่นคงจะช่วยให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและลดความเครียดของคุณให้น้อยลง
เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับบริษัทท่องเที่ยว—เพราะการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จควรเป็นเรื่องของการเดินทางที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมตัวอย่างการใช้งาน!
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายและดีล
- HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีล
- Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์การขาย
- Agile CRM: โซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
- Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและผสานระบบ CRM
- NetHunt CRM: ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย
- EngageBay: ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในราคาประหยัด พร้อมการตลาดแบบหลายช่องทาง
- WeTravel: ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวเฉพาะทางที่ดีที่สุด
- Freshworks CRM: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
ทำไมตัวแทนท่องเที่ยวจึงต้องการเครื่องมือ CRM?
คุณมีงานจองที่ต้องติดตาม คำถามจากลูกค้า การชำระเงินที่ต้องดำเนินการ และข้อมูลลูกค้าที่ต้องจดจำ—และทั้งหมดนี้ต้องดำเนินไปอย่างราบรื่น บางครั้งก็ง่ายที่จะพลาดคำขอของลูกค้าหรือลืมการติดตามที่สำคัญเมื่อต้องจัดการรายละเอียดมากมาย การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าให้ทันอาจรู้สึกเหมือนเป็นความท้าทายที่ไม่มีวันจบสิ้นหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม
ด้วยระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของเอเจนซี่ท่องเที่ยว คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและจัดการการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ของ CRMช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบวันของคุณได้ดีขึ้น เพื่อที่คุณจะไม่ต้องคอยกังวลหรือจำรายละเอียดต่างๆ อยู่ตลอดเวลา คุณจะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริงๆ นั่นคือการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดคือระบบ CRM สำหรับการเดินทางให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้าและประสบการณ์ของลูกค้า (KPIs) ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีเพียงใด คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดีและจุดที่คุณต้องปรับปรุงได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมระบบเช่นผู้ช่วยการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถมอบคำแนะนำที่ปรับแต่งได้มากขึ้น ทำให้การมีส่วนร่วมของลูกค้าในบริการของคุณก้าวไปสู่ระดับใหม่
👀คุณรู้หรือไม่? CRM หลายระบบสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมสามารถเชื่อมต่อกับ ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก (Global Distribution Systems หรือ GDS)เช่น Amadeus, Sabre, และ Galileo ได้ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เอเย่นต์สามารถดึงข้อมูลเที่ยวบินและโรงแรมแบบเรียลไทม์เข้าสู่ระบบ CRM สำหรับการท่องเที่ยวได้โดยตรง ทำให้การจองและการสำรองที่นั่งง่ายขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยว?
เครื่องมือ CRM ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ความชอบ และประวัติการสื่อสาร สร้างโปรไฟล์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณมอบบริการที่ปรับให้เหมาะสมและความใส่ใจเฉพาะบุคคล
เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่มากมายการเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือก แพลตฟอร์มการจัดการการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล:
- การจองที่ง่ายดาย: ระบบ CRM สำหรับการท่องเที่ยวควรให้การเข้าถึงที่พักชั้นนำ, ตั๋วเครื่องบิน, และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- การสื่อสารอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือ CRM ที่ช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมล การแจ้งเตือน หรือการอัปเดตข้อมูล การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- เครื่องมือรายงานขั้นสูง: ระบบ CRM ของคุณควรมีความสามารถในการรายงานอย่างลึกซึ้ง ติดตามยอดขาย การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การจัดการบัญชี และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของธุรกิจของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ระบบ CRM ต้องสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ระบบจองหรือระบบชำระเงิน เพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดของคุณทำงานสอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ระบบ CRM ควรมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น แบบเทมเพลต CRM เพื่อปรับระบบให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: การเดินทางไม่หยุดเมื่อคุณอยู่ห่างจากโต๊ะทำงาน ระบบ CRM ที่รองรับการใช้งานผ่านมือถือช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ด้วยผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ระบบ CRM ของคุณควรสามารถให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามความชอบ ประวัติการเดินทาง และพฤติกรรมที่ผ่านมา
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล: ระบบ CRM ของคุณควรมีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลระดับโลก เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลาอันมีค่า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โรงแรมเฮ็นนะในนางาซากิเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่มีพนักงานเป็นหุ่นยนต์ที่พูดได้หลายภาษาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะดูแลกระบวนการเช็คอินและเช็คเอาท์
10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับระบบ CRM ของบริษัทท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการโครงการ)
อันดับแรกในรายการของเราคือ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังสำหรับบริษัทท่องเที่ยว.
ClickUp CRMผสานการจัดการโครงการเข้ากับระบบ CRM ช่วยให้คุณบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการเดินทางได้จากอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานง่าย ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือหลักของคุณในการจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ และรายชื่อผู้ติดต่อ
📮ClickUp Insight: เกือบ42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ทำให้ความรู้กระจัดกระจาย ส่งผลให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ใช้แอปที่ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่น ClickUp ซึ่งเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที!
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือวิธีที่ ClickUp รวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้า การผสานรวมอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม คุณสามารถแชร์การอัปเดตโครงการกับลูกค้า ลูกค้าใหม่ และเก็บทุกอย่างไว้ในศูนย์กลางอีเมลเดียว
จากนั้นก็มีClickUp Dashboard ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณเพื่อช่วยสร้างเอเจนซี่ท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ ใช้กว่า 50 วิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามลูกค้าเป้าหมายและความคืบหน้าของคุณ
อีกประโยชน์หนึ่งคือ ClickUp มีเทมเพลต CRM หลากหลาย รวมถึง เทมเพลตแผนการเดินทาง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและสามารถสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์!
ตัวอย่างเช่น แม่แบบ ClickUp Travel Agencyสามารถช่วยตัวแทนท่องเที่ยวในการจัดระเบียบและจัดการการจอง, โปรแกรมการเดินทาง, และรายละเอียดลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดตารางบริการกับโรงแรม, สายการบิน, และพันธมิตรอื่น ๆ, ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าผ่านทุกขั้นตอนของการเดินทาง, และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผจญภัยหลายเมืองหรือการพักผ่อนสุดสัปดาห์ง่ายๆ
💈 โบนัส:แม่แบบแผนการเดินทางของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบการเดินทางส่วนตัวของคุณ มันช่วยให้คุณระบุตัวเลือกการเดินทางที่คุ้มค่า ติดตามไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับทุกขั้นตอนของการเดินทาง
หรือหากคุณต้องการจัดการกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลูกค้า เทมเพลต CRM ของ ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย—ทำให้การดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบรายละเอียดการเดินทางและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs ทำให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และปลอดภัย
- สร้างแผนการเดินทางและโครงร่างได้ทันที ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วย ClickUp Brain ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการติดต่อและการติดตามผล
- วางแผนกิจกรรมประจำวัน ตั้งการแจ้งเตือน และสร้างงานใน ClickUp เปลี่ยน ClickUp ให้เป็นผู้ช่วยการเดินทางส่วนตัวของคุณ
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Slack, Google Calendar, Zoom, YouTube และ Google Sheets เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
📖 อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มข้อเสนอแนะฟรี
2. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายและดีล)
การดำเนินธุรกิจทัวร์หรือเอเจนซีท่องเที่ยวมาพร้อมกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับการจองของลูกค้าหลายราย, ผู้จัดหา, และข้อเสนอในเวลาเดียวกัน การใช้Pipedriveสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามลูกค้า, จัดการการจอง, และทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างสิ้นเชิง
Pipedrive รวบรวมการติดต่อกับลูกค้า แผนการเดินทาง และการติดตามผลไว้ในที่เดียว แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณเห็นภาพแบบเรียลไทม์ว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจหรือกำลังสรุปกำหนดการเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเวลาในการปรับแต่งแผนการเดินทางของลูกค้า
- วัดความสำเร็จในการจองด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และปรับกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
- ใช้กระดานคัมบังเพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจอง และความคืบหน้าภายในกระบวนการขาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีการตรวจจับรายการซ้ำโดยอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยตนเองเป็นครั้งคราว
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: $64/เดือน ต่อที่นั่ง
- พลังงาน: $74/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
👀 คุณทราบหรือไม่?77% ขององค์กรมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึกทางการขาย รวมถึงระบบ CRM เพื่อลดงานด้านการบริหารและงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่งปัจจุบันกินเวลาถึง 30% ของเวลาทั้งหมด
3. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีล)
HubSpot CRMช่วยให้คุณสามารถสร้างและติดตามแคมเปญการตลาดหลายช่องทางได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
ใช้งานง่าย และแม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ก็มีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ
HubSpot จะปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ตั้งแต่การปรับวิธีการติดตามการจองไปจนถึงการปรับแต่งฟิลด์ในระบบ CRM คุณสามารถสร้างระบบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติกับกระบวนการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การติดตามผลและการแจ้งเตือนเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ติดตามการโต้ตอบทางอีเมล เช่น การเปิดและการคลิก เพื่อประเมินความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายด้วยเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- การปรับแต่งแดชบอร์ดอาจรู้สึกซับซ้อนเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ช้าลง
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $1,300/เดือน (ต่อ 5 ที่นั่ง)
- องค์กรธุรกิจ: $4,300/เดือน (ต่อ 7 ที่นั่ง)
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot CRM ว่าอย่างไร
HubSpot CRM ได้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่มีที่ติ ซึ่งช่วยให้กระบวนการรับสมัครของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ระบบนี้ช่วยให้การสื่อสารกับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ HubSpot CRM ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมาก ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้ดียิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด
4. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์การขาย)
แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเล็กน้อย แต่Zoho CRMก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับการจัดการลูกค้าด้านการท่องเที่ยว ความยืดหยุ่นของมันเป็นจุดเด่น คุณสามารถปรับแต่งโมดูล, กระบวนการทำงาน, และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการจองของลูกค้า
คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองได้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ. ตัวเลือกแผนภูมิต่าง ๆ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิความร้อน, และแม้กระทั่งแผนภูมิกรวยและแผนภูมิโดนัท.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าและการเชื่อมโยงของทีมเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
- ใช้เครื่องมือ AI เช่น Zia และ ChatGPT สำหรับงานต่างๆ เช่น การร่างอีเมลและการตรวจจับความผิดปกติ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- แพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาการทำงานช้าลงในบางครั้งระหว่างการทำงานที่สำคัญ
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $65/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM ว่าอย่างไร
มีคุณสมบัติการปรับแต่งที่ดีที่สุด ผู้ใช้สามารถปรับแต่งฟิลด์ตามความต้องการทางธุรกิจได้ ในหน้าที่ความรับผิดชอบประจำวันของฉัน ฉันทำงานกับการปรับแต่งโมดูล รีวิวที่รวบรวมโดยและโฮสต์บน G2.com
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี
5. Agile CRM (โซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ดีที่สุด)
จุดขายเฉพาะของ Agile CRMคือความสามารถในการติดตามการขาย คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อจัดการแคมเปญอีเมลและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
อีกหนึ่งคุณสมบัติคือระบบโทรศัพท์ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโทรหาลูกค้าได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile CRM
- จัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขายด้วยเครื่องมือเช่นการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการจัดอันดับดาว
- ทำให้การจัดการ CRM ง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- รับการสนับสนุนลูกค้าที่มั่นคงจากทีมงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Agile CRM
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ป๊อปอัปเมื่อออกจากระบบและการแจ้งเตือนแบบพุช ยังไม่สมบูรณ์หรือยังพัฒนาไม่เต็มที่
ราคาของ Agile CRM
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- เริ่มต้น: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ปกติ: $49.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $79.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Agile CRM
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Agile CRM ว่าอย่างไร
ผสานการขาย การตลาด และการให้บริการอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากแล้วปล่อย ทำให้การตั้งค่าและการนำทางง่ายขึ้น. ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งสำหรับงานเช่นการตลาดทางอีเมล และการทำงานตามขั้นตอนอัตโนมัติ.
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ระบบการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า (CCM)ที่มั่นคงจะรวบรวมอีเมล ข้อความ และการติดตามผลไว้ในที่เดียว ระบบ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะช่วยให้ไม่พลาดคำขอจากลูกค้า เพิ่มการมีส่วนร่วม และกระตุ้นการจองซ้ำ!
6. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและการผสานระบบ CRM)
ทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับระบบ CRM บนคลาวด์Salesforceนำเสนอคุณสมบัติมากมายที่สามารถช่วยจัดการทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าไปจนถึงกระบวนการขาย
มันรวมการจัดการระบบขาย, การจัดการผู้ติดต่อ, การตลาดอัตโนมัติ, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และการสนับสนุนลูกค้า, ทำให้เป็นระบบครบวงจรสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- จับอีเมล, กิจกรรม, และข้อมูลการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- สร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำและเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- บันทึกการติดต่อที่สำคัญกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การพยากรณ์และการให้คะแนนโอกาสมีความไม่แม่นยำ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ
การกำหนดราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บรายเดือนหรือรายปี)
- ข้อดี: $100/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: $165/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: $500/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce อย่างไร
ใช้งานง่ายมาก มีข้อมูลและตัวเลือกมากมายสำหรับการสร้างรายงาน ความสามารถในการดูกรณีทั้งหมดที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม
7. NetHunt CRM (ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย)
การผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Gmail,NetHunt CRMนำฟังก์ชัน CRM มาสู่ประสบการณ์อีเมลของคุณโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
การสนับสนุนลูกค้าทำได้ง่ายขึ้นมากด้วยการสร้างและกำหนดคำถามการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถจัดการคำขอของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetHunt CRM
- สร้างลูกค้าเป้าหมายจากอีเมล ข้อความแชท และโปรไฟล์โซเชียลได้เพียงคลิกเดียว
- เปิดตัวแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายและอัปเดตข้อมูล CRM โดยอัตโนมัติจากผลลัพธ์ของแคมเปญ
- จัดการและติดตามงานและกิจกรรมต่างๆ กำหนดวันครบกำหนด และผสานการทำงานกับปฏิทิน
ข้อจำกัดของ NetHunt CRM
- รายงานแบบภาพเป็นเพียงพื้นฐานและไม่ได้ให้ความลึกซึ้งเท่ากับโซลูชัน CRM อื่น ๆ สำหรับตัวแทนท่องเที่ยว
ราคาของ NetHunt CRM
- พื้นฐาน: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พื้นฐานพลัส: $42/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $60/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $84/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $120/ผู้ใช้ต่อเดือน
NetHunt CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแดชบอร์ด CRM (พร้อมเทมเพลต)
8. EngageBay (ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรในราคาประหยัด พร้อมการตลาดแบบหลายช่องทาง)
EngageBayมีราคาที่จับต้องได้และมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดการลูกค้า การตลาด และการขายเป็นเรื่องง่าย
ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงคือตัวเลือกการสื่อสารกับลูกค้าผ่านหลายช่องทาง. ลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ่านแชทสด, SMS, โซเชียลมีเดีย, โทรศัพท์, และแบบฟอร์มออนไลน์.
สะดวกสำหรับทั้งธุรกิจและลูกค้า. บริการเบย์ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน พร้อมระบบตั๋ว, แฮลป์เดสก์, แชทสด, และระบบตอบกลับอัตโนมัติ—ทั้งหมดในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- จับและบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือจุดติดต่ออื่น ๆ
- ติดตามโอกาสทางการขายและนัดหมายด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขาย
- ออกแบบหน้าเว็บที่ตอบสนองได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการพัฒนาเว็บ
ข้อจำกัดของ EngageBay
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวซึ่งขัดขวางการทำงาน
ราคาของ EngageBay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต: $64.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $119.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
9. WeTravel (ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่ดีที่สุด)
หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทท่องเที่ยวWeTravelเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา มันสามารถสร้างหน้าการจองที่ช่วยเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน และทำให้กระบวนการจองราบรื่นและใช้งานง่าย
อีกประโยชน์ใหญ่คือระบบประมวลผลการชำระเงินอัจฉริยะที่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติเด่นของ WeTravel
- จัดการการจอง เอกสาร และรายงานจากแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้บัตร WeTravel เพื่อชำระเงินกับซัพพลายเออร์ทั่วโลก
- มอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นทั้งสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ WeTravel
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับความต้องการเฉพาะ
ราคาของ WeTravel
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $79/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ WeTravel
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
10. Freshworks CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง)
เดิมชื่อ Freshsales,Freshworks CRMคือระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการทัวร์ ใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังที่ผสานการทำงานอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดอย่างไร้รอยต่อ
สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการผสานการทำงานของ Freshworks CRM กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Freshworks ได้เป็นอย่างดี หากคุณกำลังใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอยู่แล้ว CRM นี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks CRM
- จัดการกระบวนการขายได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือภาพและฟีเจอร์อัตโนมัติ
- ใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม
- ดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมลแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Freshworks CRM
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกบางรายอาจสร้างความสับสนและไม่ราบรื่นเท่าที่คาดหวังไว้
ราคาของ Freshworks CRM
- ฟรี
- การเติบโต: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $47/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $83/ผู้ใช้ต่อเดือน
Freshworks CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (7,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ยกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมักหมายถึงการทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อซอฟต์แวร์ CRM ที่มีราคาแพง อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลือกที่ดีมากมายที่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีก
CRM ในรายการนี้มอบคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังคงเป็นมิตรกับงบประมาณ
แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มากกว่าฟังก์ชัน CRM, ClickUp อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ ด้วยความสามารถของ CRM, ความเชี่ยวชาญในการจัดการโครงการ, การผสานระบบ, และการสนับสนุน, ClickUp สามารถจัดการได้ตั้งแต่ภารกิจทางการบริหารที่ง่ายไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้—จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและจัดการรายการที่ต้องทำของคุณในที่เดียว!