บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทท่องเที่ยวในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
10 เมษายน 2568

จำได้ไหมตอนที่คุณเริ่มทำงานกับบริษัททัวร์ครั้งแรก?

ทุกอย่างรู้สึกน่าตื่นเต้น—การช่วยลูกค้าวางแผนวันหยุดในฝันของพวกเขา การค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆ และการทำให้เวทมนตร์การเดินทางเกิดขึ้นได้ แล้วความเป็นจริงก็เข้ามา: ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมลต่างๆ การติดตามงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด และรายการงานธุรการที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณมีเวลาน้อยลงในการมุ่งเน้นกับลูกค้าจริงๆ

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับบริษัทท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาท

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะจัดระเบียบความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และทำให้การจัดการการจองเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนท่องเที่ยวคนเดียวหรือกำลังบริหารทีมทั้งทีม ระบบ CRM ที่มั่นคงจะช่วยให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและลดความเครียดของคุณให้น้อยลง

เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับบริษัทท่องเที่ยว—เพราะการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จควรเป็นเรื่องของการเดินทางที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมตัวอย่างการใช้งาน!

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ
  2. Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายและดีล
  3. HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีล
  4. Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์การขาย
  5. Agile CRM: โซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
  6. Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและผสานระบบ CRM
  7. NetHunt CRM: ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย
  8. EngageBay: ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในราคาประหยัด พร้อมการตลาดแบบหลายช่องทาง
  9. WeTravel: ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวเฉพาะทางที่ดีที่สุด
  10. Freshworks CRM: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

ทำไมตัวแทนท่องเที่ยวจึงต้องการเครื่องมือ CRM?

คุณมีงานจองที่ต้องติดตาม คำถามจากลูกค้า การชำระเงินที่ต้องดำเนินการ และข้อมูลลูกค้าที่ต้องจดจำ—และทั้งหมดนี้ต้องดำเนินไปอย่างราบรื่น บางครั้งก็ง่ายที่จะพลาดคำขอของลูกค้าหรือลืมการติดตามที่สำคัญเมื่อต้องจัดการรายละเอียดมากมาย การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าให้ทันอาจรู้สึกเหมือนเป็นความท้าทายที่ไม่มีวันจบสิ้นหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม

ด้วยระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของเอเจนซี่ท่องเที่ยว คุณสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและจัดการการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ของ CRMช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบวันของคุณได้ดีขึ้น เพื่อที่คุณจะไม่ต้องคอยกังวลหรือจำรายละเอียดต่างๆ อยู่ตลอดเวลา คุณจะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริงๆ นั่นคือการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดคือระบบ CRM สำหรับการเดินทางให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้าและประสบการณ์ของลูกค้า (KPIs) ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีเพียงใด คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดีและจุดที่คุณต้องปรับปรุงได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมระบบเช่นผู้ช่วยการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถมอบคำแนะนำที่ปรับแต่งได้มากขึ้น ทำให้การมีส่วนร่วมของลูกค้าในบริการของคุณก้าวไปสู่ระดับใหม่

👀คุณรู้หรือไม่? CRM หลายระบบสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมสามารถเชื่อมต่อกับ ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก (Global Distribution Systems หรือ GDS)เช่น Amadeus, Sabre, และ Galileo ได้ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เอเย่นต์สามารถดึงข้อมูลเที่ยวบินและโรงแรมแบบเรียลไทม์เข้าสู่ระบบ CRM สำหรับการท่องเที่ยวได้โดยตรง ทำให้การจองและการสำรองที่นั่งง่ายขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยว?

เครื่องมือ CRM ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้า ความชอบ และประวัติการสื่อสาร สร้างโปรไฟล์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณมอบบริการที่ปรับให้เหมาะสมและความใส่ใจเฉพาะบุคคล

เมื่อพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่มากมายการเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือก แพลตฟอร์มการจัดการการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล:

  • การจองที่ง่ายดาย: ระบบ CRM สำหรับการท่องเที่ยวควรให้การเข้าถึงที่พักชั้นนำ, ตั๋วเครื่องบิน, และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
  • การสื่อสารอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือ CRM ที่ช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมล การแจ้งเตือน หรือการอัปเดตข้อมูล การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
  • เครื่องมือรายงานขั้นสูง: ระบบ CRM ของคุณควรมีความสามารถในการรายงานอย่างลึกซึ้ง ติดตามยอดขาย การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การจัดการบัญชี และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของธุรกิจของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ระบบ CRM ต้องสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ระบบจองหรือระบบชำระเงิน เพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดของคุณทำงานสอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ระบบ CRM ควรมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น แบบเทมเพลต CRM เพื่อปรับระบบให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: การเดินทางไม่หยุดเมื่อคุณอยู่ห่างจากโต๊ะทำงาน ระบบ CRM ที่รองรับการใช้งานผ่านมือถือช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
  • คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ด้วยผู้วางแผนการเดินทางด้วย AI ระบบ CRM ของคุณควรสามารถให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามความชอบ ประวัติการเดินทาง และพฤติกรรมที่ผ่านมา
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล: ระบบ CRM ของคุณควรมีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลระดับโลก เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลาอันมีค่า

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โรงแรมเฮ็นนะในนางาซากิเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่มีพนักงานเป็นหุ่นยนต์ที่พูดได้หลายภาษาทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะดูแลกระบวนการเช็คอินและเช็คเอาท์

10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับระบบ CRM ของบริษัทท่องเที่ยวที่ดีที่สุด 10 อันดับ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการโครงการ)

ClickUp CRM
สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ติดตามงานส่วนตัว และเพิ่มการเติบโตของธุรกิจของคุณ และอื่น ๆ ด้วย ClickUp CRM

อันดับแรกในรายการของเราคือ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังสำหรับบริษัทท่องเที่ยว.

ClickUp CRMผสานการจัดการโครงการเข้ากับระบบ CRM ช่วยให้คุณบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการเดินทางได้จากอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานง่าย ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือหลักของคุณในการจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อเสนอ และรายชื่อผู้ติดต่อ

📮ClickUp Insight: เกือบ42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ทำให้ความรู้กระจัดกระจาย ส่งผลให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ใช้แอปที่ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่น ClickUp ซึ่งเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที!

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือวิธีที่ ClickUp รวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้า การผสานรวมอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีม คุณสามารถแชร์การอัปเดตโครงการกับลูกค้า ลูกค้าใหม่ และเก็บทุกอย่างไว้ในศูนย์กลางอีเมลเดียว

แดชบอร์ด ClickUp
ดำดิ่งสู่การทำงานของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจัดการกระบวนการขายและลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างง่ายดายในที่เดียวด้วย ClickUp Dashboards

จากนั้นก็มีClickUp Dashboard ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณเพื่อช่วยสร้างเอเจนซี่ท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ ใช้กว่า 50 วิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามลูกค้าเป้าหมายและความคืบหน้าของคุณ

อีกประโยชน์หนึ่งคือ ClickUp มีเทมเพลต CRM หลากหลาย รวมถึง เทมเพลตแผนการเดินทาง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและสามารถสร้างแผนการเดินทางที่ปรับแต่งได้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์!

ติดตามทุกการตัดสินใจในการเดินทางของคุณตั้งแต่จุดหมายปลายทางไปจนถึงการสอบถามด้วยเทมเพลต ClickUp Travel Agency
รับแม่แบบฟรี
ติดตามทุกการตัดสินใจในการเดินทางของคุณตั้งแต่จุดหมายปลายทางไปจนถึงการสอบถามด้วยเทมเพลต ClickUp Travel Agency

ตัวอย่างเช่น แม่แบบ ClickUp Travel Agencyสามารถช่วยตัวแทนท่องเที่ยวในการจัดระเบียบและจัดการการจอง, โปรแกรมการเดินทาง, และรายละเอียดลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดตารางบริการกับโรงแรม, สายการบิน, และพันธมิตรอื่น ๆ, ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าผ่านทุกขั้นตอนของการเดินทาง, และมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้

เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผจญภัยหลายเมืองหรือการพักผ่อนสุดสัปดาห์ง่ายๆ

💈 โบนัส:แม่แบบแผนการเดินทางของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบการเดินทางส่วนตัวของคุณ มันช่วยให้คุณระบุตัวเลือกการเดินทางที่คุ้มค่า ติดตามไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับทุกขั้นตอนของการเดินทาง

หรือหากคุณต้องการจัดการกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลูกค้า เทมเพลต CRM ของ ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย—ทำให้การดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบรายละเอียดการเดินทางและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs ทำให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และปลอดภัย
  • สร้างแผนการเดินทางและโครงร่างได้ทันที ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วย ClickUp Brain ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการติดต่อและการติดตามผล
  • วางแผนกิจกรรมประจำวัน ตั้งการแจ้งเตือน และสร้างงานใน ClickUp เปลี่ยน ClickUp ให้เป็นผู้ช่วยการเดินทางส่วนตัวของคุณ
  • ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Slack, Google Calendar, Zoom, YouTube และ Google Sheets เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย

📖 อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มข้อเสนอแนะฟรี

2. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายและดีล)

ไพพ์ไดรฟ์
ผ่านทางPipedrive

การดำเนินธุรกิจทัวร์หรือเอเจนซีท่องเที่ยวมาพร้อมกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับการจองของลูกค้าหลายราย, ผู้จัดหา, และข้อเสนอในเวลาเดียวกัน การใช้Pipedriveสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามลูกค้า, จัดการการจอง, และทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างสิ้นเชิง

Pipedrive รวบรวมการติดต่อกับลูกค้า แผนการเดินทาง และการติดตามผลไว้ในที่เดียว แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณเห็นภาพแบบเรียลไทม์ว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจหรือกำลังสรุปกำหนดการเดินทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเวลาในการปรับแต่งแผนการเดินทางของลูกค้า
  • วัดความสำเร็จในการจองด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และปรับกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
  • ใช้กระดานคัมบังเพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจอง และความคืบหน้าภายในกระบวนการขาย

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ไม่มีการตรวจจับรายการซ้ำโดยอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยตนเองเป็นครั้งคราว

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มืออาชีพ: $64/เดือน ต่อที่นั่ง
  • พลังงาน: $74/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

👀 คุณทราบหรือไม่?77% ขององค์กรมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึกทางการขาย รวมถึงระบบ CRM เพื่อลดงานด้านการบริหารและงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่งปัจจุบันกินเวลาถึง 30% ของเวลาทั้งหมด

3. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีล)

ฮับสปอต CRM
ผ่านทางHubSpot CRM

HubSpot CRMช่วยให้คุณสามารถสร้างและติดตามแคมเปญการตลาดหลายช่องทางได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

ใช้งานง่าย และแม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ก็มีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ

HubSpot จะปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ตั้งแต่การปรับวิธีการติดตามการจองไปจนถึงการปรับแต่งฟิลด์ในระบบ CRM คุณสามารถสร้างระบบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติกับกระบวนการทำงานของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM

  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การติดตามผลและการแจ้งเตือนเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ติดตามการโต้ตอบทางอีเมล เช่น การเปิดและการคลิก เพื่อประเมินความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
  • สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายด้วยเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot

  • การปรับแต่งแดชบอร์ดอาจรู้สึกซับซ้อนเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ช้าลง

ราคาของระบบ CRM HubSpot

  • ฟรี
  • ผู้เริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $1,300/เดือน (ต่อ 5 ที่นั่ง)
  • องค์กรธุรกิจ: $4,300/เดือน (ต่อ 7 ที่นั่ง)

HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot CRM ว่าอย่างไร

HubSpot CRM ได้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่มีที่ติ ซึ่งช่วยให้กระบวนการรับสมัครของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ระบบนี้ช่วยให้การสื่อสารกับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ HubSpot CRM ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมาก ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้ดียิ่งขึ้น

HubSpot CRM ได้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่มีที่ติ ซึ่งช่วยให้กระบวนการรับสมัครของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ระบบนี้ช่วยให้การสื่อสารกับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนเป็นเรื่องง่ายมาก HubSpot CRM ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมาก ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนได้ดียิ่งขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด

4. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานและการวิเคราะห์การขาย)

Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเล็กน้อย แต่Zoho CRMก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับการจัดการลูกค้าด้านการท่องเที่ยว ความยืดหยุ่นของมันเป็นจุดเด่น คุณสามารถปรับแต่งโมดูล, กระบวนการทำงาน, และขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการจองของลูกค้า

คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองได้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ. ตัวเลือกแผนภูมิต่าง ๆ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิความร้อน, และแม้กระทั่งแผนภูมิกรวยและแผนภูมิโดนัท.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าและการเชื่อมโยงของทีมเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
  • ใช้เครื่องมือ AI เช่น Zia และ ChatGPT สำหรับงานต่างๆ เช่น การร่างอีเมลและการตรวจจับความผิดปกติ

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • แพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาการทำงานช้าลงในบางครั้งระหว่างการทำงานที่สำคัญ

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: $65/ผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM ว่าอย่างไร

มีคุณสมบัติการปรับแต่งที่ดีที่สุด ผู้ใช้สามารถปรับแต่งฟิลด์ตามความต้องการทางธุรกิจได้ ในหน้าที่ความรับผิดชอบประจำวันของฉัน ฉันทำงานกับการปรับแต่งโมดูล รีวิวที่รวบรวมโดยและโฮสต์บน G2.com

มีคุณสมบัติการปรับแต่งที่ดีที่สุด ผู้ใช้สามารถปรับแต่งฟิลด์ตามความต้องการทางธุรกิจได้ ในหน้าที่ความรับผิดชอบประจำวันของฉัน ฉันทำงานเกี่ยวกับการปรับแต่งโมดูล รีวิวที่รวบรวมและโฮสต์โดย G2.com

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี

5. Agile CRM (โซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ดีที่สุด)

Agile CRM: ระบบ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยว
ผ่านทางAgile CRM

จุดขายเฉพาะของ Agile CRMคือความสามารถในการติดตามการขาย คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อจัดการแคมเปญอีเมลและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

อีกหนึ่งคุณสมบัติคือระบบโทรศัพท์ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโทรหาลูกค้าได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile CRM

  • จัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขายด้วยเครื่องมือเช่นการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการจัดอันดับดาว
  • ทำให้การจัดการ CRM ง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
  • รับการสนับสนุนลูกค้าที่มั่นคงจากทีมงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Agile CRM

  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ป๊อปอัปเมื่อออกจากระบบและการแจ้งเตือนแบบพุช ยังไม่สมบูรณ์หรือยังพัฒนาไม่เต็มที่

ราคาของ Agile CRM

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • เริ่มต้น: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ปกติ: $49.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $79.99/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Agile CRM

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Agile CRM ว่าอย่างไร

ผสานการขาย การตลาด และการให้บริการอัตโนมัติไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากแล้วปล่อย ทำให้การตั้งค่าและการนำทางง่ายขึ้น. ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งสำหรับงานเช่นการตลาดทางอีเมล และการทำงานตามขั้นตอนอัตโนมัติ.

ผสานการขาย การตลาด และการให้บริการเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากและวาง ทำให้การตั้งค่าและการนำทางเป็นเรื่องง่าย. ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งสำหรับงานเช่นการตลาดทางอีเมล และการทำงานตามขั้นตอนอัตโนมัติ.

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ระบบการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า (CCM)ที่มั่นคงจะรวบรวมอีเมล ข้อความ และการติดตามผลไว้ในที่เดียว ระบบ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะช่วยให้ไม่พลาดคำขอจากลูกค้า เพิ่มการมีส่วนร่วม และกระตุ้นการจองซ้ำ!

6. Salesforce (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและการผสานระบบ CRM)

Salesforce: ระบบ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยว
ผ่านทางSalesforce

ทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับระบบ CRM บนคลาวด์Salesforceนำเสนอคุณสมบัติมากมายที่สามารถช่วยจัดการทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลลูกค้าไปจนถึงกระบวนการขาย

มันรวมการจัดการระบบขาย, การจัดการผู้ติดต่อ, การตลาดอัตโนมัติ, การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, และการสนับสนุนลูกค้า, ทำให้เป็นระบบครบวงจรสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • จับอีเมล, กิจกรรม, และข้อมูลการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
  • สร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำและเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • บันทึกการติดต่อที่สำคัญกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การพยากรณ์และการให้คะแนนโอกาสมีความไม่แม่นยำ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

การกำหนดราคา Salesforce

  • เริ่มต้น: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บรายเดือนหรือรายปี)
  • ข้อดี: $100/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กรธุรกิจ: $165/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Einstein 1 Sales: $500/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce อย่างไร

ใช้งานง่ายมาก มีข้อมูลและตัวเลือกมากมายสำหรับการสร้างรายงาน ความสามารถในการดูกรณีทั้งหมดที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่ายมาก มีข้อมูลและตัวเลือกสำหรับรายงานมากมาย ความสามารถในการดูกรณีทั้งหมดที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม

7. NetHunt CRM (ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย)

NetHunt CRM: ระบบ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยว
ผ่านทางNetHunt CRM

การผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Gmail,NetHunt CRMนำฟังก์ชัน CRM มาสู่ประสบการณ์อีเมลของคุณโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

การสนับสนุนลูกค้าทำได้ง่ายขึ้นมากด้วยการสร้างและกำหนดคำถามการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถจัดการคำขอของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetHunt CRM

  • สร้างลูกค้าเป้าหมายจากอีเมล ข้อความแชท และโปรไฟล์โซเชียลได้เพียงคลิกเดียว
  • เปิดตัวแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายและอัปเดตข้อมูล CRM โดยอัตโนมัติจากผลลัพธ์ของแคมเปญ
  • จัดการและติดตามงานและกิจกรรมต่างๆ กำหนดวันครบกำหนด และผสานการทำงานกับปฏิทิน

ข้อจำกัดของ NetHunt CRM

  • รายงานแบบภาพเป็นเพียงพื้นฐานและไม่ได้ให้ความลึกซึ้งเท่ากับโซลูชัน CRM อื่น ๆ สำหรับตัวแทนท่องเที่ยว

ราคาของ NetHunt CRM

  • พื้นฐาน: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พื้นฐานพลัส: $42/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $60/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บิซิเนส พลัส: $84/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $120/ผู้ใช้ต่อเดือน

NetHunt CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแดชบอร์ด CRM (พร้อมเทมเพลต)

8. EngageBay (ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรในราคาประหยัด พร้อมการตลาดแบบหลายช่องทาง)

EngageBay: ระบบ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยว
ผ่านทางEngageBay

EngageBayมีราคาที่จับต้องได้และมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจัดการลูกค้า การตลาด และการขายเป็นเรื่องง่าย

ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงคือตัวเลือกการสื่อสารกับลูกค้าผ่านหลายช่องทาง. ลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ่านแชทสด, SMS, โซเชียลมีเดีย, โทรศัพท์, และแบบฟอร์มออนไลน์.

สะดวกสำหรับทั้งธุรกิจและลูกค้า. บริการเบย์ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน พร้อมระบบตั๋ว, แฮลป์เดสก์, แชทสด, และระบบตอบกลับอัตโนมัติ—ทั้งหมดในที่เดียว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay

  • จับและบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือจุดติดต่ออื่น ๆ
  • ติดตามโอกาสทางการขายและนัดหมายด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขาย
  • ออกแบบหน้าเว็บที่ตอบสนองได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการพัฒนาเว็บ

ข้อจำกัดของ EngageBay

  • ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวซึ่งขัดขวางการทำงาน

ราคาของ EngageBay

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • การเติบโต: $64.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $119.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ EngageBay

  • G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)

9. WeTravel (ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่ดีที่สุด)

WeTravel: ระบบบริหารจัดการลูกค้าสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
ผ่านทางWeTravel

หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทท่องเที่ยวWeTravelเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา มันสามารถสร้างหน้าการจองที่ช่วยเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน และทำให้กระบวนการจองราบรื่นและใช้งานง่าย

อีกประโยชน์ใหญ่คือระบบประมวลผลการชำระเงินอัจฉริยะที่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติเด่นของ WeTravel

  • จัดการการจอง เอกสาร และรายงานจากแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้บัตร WeTravel เพื่อชำระเงินกับซัพพลายเออร์ทั่วโลก
  • มอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นทั้งสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

ข้อจำกัดของ WeTravel

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับความต้องการเฉพาะ

ราคาของ WeTravel

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $79/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ WeTravel

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)

10. Freshworks CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง)

Freshworks CRM: ระบบ CRM สำหรับบริษัทท่องเที่ยว
ผ่านทางFreshworks CRM

เดิมชื่อ Freshsales,Freshworks CRMคือระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการทัวร์ ใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังที่ผสานการทำงานอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดอย่างไร้รอยต่อ

สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการผสานการทำงานของ Freshworks CRM กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Freshworks ได้เป็นอย่างดี หากคุณกำลังใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอยู่แล้ว CRM นี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks CRM

  • จัดการกระบวนการขายได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือภาพและฟีเจอร์อัตโนมัติ
  • ใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม
  • ดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมลแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Freshworks CRM

  • การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกบางรายอาจสร้างความสับสนและไม่ราบรื่นเท่าที่คาดหวังไว้

ราคาของ Freshworks CRM

  • ฟรี
  • การเติบโต: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $47/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $83/ผู้ใช้ต่อเดือน

Freshworks CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (7,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ยกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp

การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมักหมายถึงการทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อซอฟต์แวร์ CRM ที่มีราคาแพง อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลือกที่ดีมากมายที่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีก

CRM ในรายการนี้มอบคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังคงเป็นมิตรกับงบประมาณ

แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มากกว่าฟังก์ชัน CRM, ClickUp อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ ด้วยความสามารถของ CRM, ความเชี่ยวชาญในการจัดการโครงการ, การผสานระบบ, และการสนับสนุน, ClickUp สามารถจัดการได้ตั้งแต่ภารกิจทางการบริหารที่ง่ายไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้—จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและจัดการรายการที่ต้องทำของคุณในที่เดียว!