ตัวอย่างอีเมลเตือนความจำอย่างสุภาพ: 12 วิธีติดตามผลอย่างสุภาพ

คุณส่งใบแจ้งหนี้ไป เงียบ
คุณนัดประชุม. ใครบางคนลืม.
คุณติดตามงานตามกำหนดเวลา ไม่มีคำตอบกลับ
น่าหงุดหงิดใช่ไหม? ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ใส่ใจ—แค่พวกเขากำลังจัดการกับเรื่องสำคัญมากมาย นั่นแหละคือเหตุผลที่คุณต้องมีอีเมลแจ้งเตือน!
อีเมลเตือนความจำที่ส่งในเวลาที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความเงียบเป็นยอดชำระเงินที่ยืนยันแล้ว การนัดหมายทางโทรศัพท์ที่แน่นอน หรือการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โพสต์บล็อกนี้มี 12 ตัวอย่างอีเมลเตือนความจำ ที่สามารถแก้ไขและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานในเชิงธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับเครื่องมือที่สร้างอีเมลแจ้งเตือนและทำงานอัตโนมัติให้คุณด้วย มาเริ่มกันเลย!
ทำไมอีเมลแจ้งเตือนจึงมีความสำคัญ
อีเมลแจ้งเตือนที่ส่งในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานไม่ลืมงานที่ค้างอยู่ กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และกำหนดเวลาที่สำคัญ ช่วยป้องกันความวุ่นวายและการหยุดชะงักในการดำเนินงานให้ได้มากที่สุด
นี่คือเหตุผลที่อีเมลแจ้งเตือนมีความจำเป็น:
- รักษาโครงสร้างของตารางเวลา: การประชุม, กิจกรรม, และกำหนดการของโครงการจะยังคงเป็นระเบียบเมื่อมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง: การแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสมช่วยรักษาโอกาสทางธุรกิจไม่ให้หลุดมือ
- ลดการยกเลิกในนาทีสุดท้าย: อีเมลแจ้งเตือนที่ส่งตรงเวลาช่วยให้ผู้คนนึกถึงการประชุมของตนและมีโอกาสเลื่อนนัดล่วงหน้าหากจำเป็น ลดการไม่มาตามนัด
- ป้องกันการหยุดชะงักของการดำเนินงาน: งานภายใน เช่น การส่งใบเวลาทำงาน การอนุมัติ และรายงาน สามารถดำเนินไปตามกำหนดได้ด้วยอีเมลแจ้งเตือนที่ทันเวลา
🧠 คุณรู้หรือไม่? 80% ของยอดขายต้องใช้ความพยายามติดตามอย่างน้อยห้าครั้งหลังจากการติดต่อครั้งแรกก่อนที่จะสามารถปิดการขายได้
วิธีเขียนอีเมลแจ้งเตือน
การเขียนอีเมลเตือนไม่ใช่แค่การติดตามผลเท่านั้น—แต่เป็นการจับจังหวะเวลา น้ำเสียง และโครงสร้างให้ลงตัว เพื่อทำให้อีเมลนั้นไม่อาจมองข้ามได้
1. เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่ตรงประเด็น
ข้ามเรื่องไม่สำคัญ—ทำให้บรรทัดหัวเรื่องของคุณชัดเจนและตรงประเด็น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของอีเมลของคุณปรากฏชัดเจนทันที
รักษาหัวเรื่องให้สั้น (คิดประมาณหกถึงแปดคำ) และใส่คำกริยาที่กระตุ้นการกระทำ (คิดถึง: ต้องการการกระทำ, เตือนความจำ, หรือติดตามผล) เพื่อกระตุ้นความสนใจทันที
✅ หัวเรื่องอีเมลเตือนความจำที่ดี: เตือนความจำ: ครบกำหนดชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ #[หมายเลข]
❌ หัวเรื่องอีเมลแจ้งเตือนที่ไม่เหมาะสม: แจ้งเตือนใบแจ้งหนี้
2. ปรับแต่งคำทักทายให้เป็นส่วนตัว
ไม่สำคัญว่าจะเป็นอีเมลแจ้งเตือนครั้งแรกหรือครั้งที่ร้อยสำหรับลูกค้าคนเดิม—เริ่มต้นด้วยการทักทายที่เป็นส่วนตัวเสมอ มันสร้างความแตกต่างอย่างมาก!
การทักทายผู้รับด้วยชื่อทำให้อีเมลดูน่าสนใจและเกี่ยวข้องมากขึ้น ที่จริงแล้ว มันยังสร้างโทนที่ดูเป็นมืออาชีพและใส่ใจมากขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบกลับ
✅ คำทักทายที่ดี: สวัสดี/สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อ]
❌ คำทักทายที่ไม่เหมาะสม: เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
3. สร้างเนื้อหาอีเมล
เข้าประเด็นทันทีหลังจากทักทาย
บรรทัดแรกของคุณควรให้บริบทเพียงพอเพื่อให้ผู้อ่านไม่ต้องค้นหาอีเมลเก่า ๆ ในอดีต. ในสามย่อหน้าสั้น ๆ (ไม่เกินสองบรรทัดต่อย่อหน้า) ให้ระบุอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์, รายละเอียดสำคัญ, และขั้นตอนต่อไป.
✅ ตัวอย่างที่ดี: ขอแจ้งเตือนสั้น ๆ ว่าเรามีการประชุมผ่าน Zoom กำหนดไว้ในวันที่ 27 มกราคม วันศุกร์ เวลา 15:00 น. ตามเวลา EST
❌ ตัวอย่างที่ไม่ดี: หวังว่าคุณจะสบายดีนะครับ/ค่ะ แค่อยากเตือนความจำเกี่ยวกับการประชุมเนื้อหาที่ผม/ฉันได้แจ้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แจ้งให้ผม/ฉันทราบด้วยหากคุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
4. เพิ่มปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน
หากข้อความเชิญชวนให้ดำเนินการ (CTA) ของคุณไม่ได้อยู่ในสามย่อหน้าแรก ตอนนี้คือเวลาที่ควรเพิ่มเข้าไป
หากคุณต้องการคำตอบ กรุณาแจ้งให้ทราบโดยตรง กรุณาส่งลิงก์ไปยังพอร์ทัลการชำระเงิน, การอัปโหลดเอกสาร, หรือเครื่องมือการนัดหมาย หากต้องการดำเนินการ
✅ ตัวอย่างที่ดี: คลิกที่นี่เพื่อกำหนดเวลาใหม่สำหรับการนัดหมายของคุณ: [ลิงก์ปฏิทิน]
❌ ตัวอย่างที่ไม่ดี: กรุณาดูเมื่อคุณมีโอกาส
5. จบด้วยคำกล่าวปิดท้ายที่สุภาพ
จบด้วยน้ำเสียงสุภาพและเป็นมืออาชีพที่เชิญชวนให้ตอบกลับ—แต่ข้ามการขอโทษที่ไม่จำเป็นไป ให้คงความมั่นใจและชัดเจน
✅ ตัวอย่างที่ดี: กรุณาแจ้งให้ทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือ
❌ ตัวอย่างที่ไม่ดี: รอการตอบกลับจากคุณ
และนี่คือกุญแจสำคัญในการสร้างอีเมลแจ้งเตือนที่สมบูรณ์แบบของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างอีเมลแจ้งเตือนที่สมบูรณ์แบบ ด้วยClickUp Brain เพียงป้อนข้อความที่ต้องการ แล้วระบบจะสร้างอีเมลที่มีโครงสร้างชัดเจน เข้าใจง่าย และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณทันที
📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
12 ตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันต้องการการเตือนที่แตกต่างกัน ลองดู 12 แบบอีเมลเตือนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมแก้ไข ปรับแต่ง และปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ!
1. อีเมลแจ้งเตือนอย่างเป็นกันเองสำหรับการประชุมที่จะมาถึง
มีการประชุมกับลูกค้าใหญ่ในสัปดาห์หน้าหรือไม่? หรือการประชุมข้ามแผนกทุกเดือนที่มีผู้เข้าร่วม 50 คน? การส่งอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้า จะช่วยให้ทุกคนมีเวลาเพียงพอในการจัดการตารางเวลาของตน และมาประชุมตรงเวลา
นี่คือแม่แบบการเตือนเบา ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้:
หัวข้อ: สรุปเนื้อหาประจำเดือนของทีม: วันศุกร์ เวลา 15:00 น. สวัสดี [ชื่อ],
ขอแจ้งเตือนสั้น ๆ ว่าการประชุมเนื้อหาประจำเดือนของเราได้กำหนดไว้เป็นวันที่ [วันที่] เวลา [เวลา] (เขตเวลา) เราจะครอบคลุม [หัวข้อสำคัญในการประชุม] กรุณาใช้เวลาสักครู่ในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
เพื่อให้เป็นระเบียบ กรุณา ทำเครื่องหมายช่องเวลาของคุณใน Google Calendar หากคุณยังไม่ได้ทำ แจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการเตรียมอะไรสำหรับการประชุม รอคอยที่จะได้พบกัน!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พิจารณาการส่งการแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเวลาเตรียมตัว
2. อีเมลแจ้งเตือนอย่างสุภาพเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
แม้แต่บริษัทที่ชำระเงินเป็นประจำก็อาจพลาดใบแจ้งหนี้ท่ามกลางกล่องจดหมายที่ล้นและงานประจำวัน การส่งข้อความเตือนอย่างสุภาพและรวดเร็วจะช่วยให้พวกเขาเห็นใบแจ้งหนี้ของคุณทันทีและกระตุ้นให้ชำระเงินตรงเวลา
นี่คือตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนการชำระเงินที่คุณสามารถใช้ได้:
เรื่อง: แจ้งเตือนการชำระเงินสำหรับ #หมายเลขใบแจ้งหนี้
สวัสดี [ชื่อลูกค้า],
อีเมลฉบับนี้เป็นการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วว่า การชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ของคุณ #[หมายเลขใบแจ้งหนี้] สำหรับ[จำนวนเงิน] ครบกำหนดชำระในวันที่ [วันครบกำหนด] คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่แนบมาเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้
หากการชำระเงินได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โปรดละเว้นข้อความนี้ มิฉะนั้น คุณสามารถชำระเงินได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกที่มีอยู่ของเรา: [ลิงก์การชำระเงิน], โอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีอื่นที่คุณสะดวก
ติดต่อฉันได้หากคุณมีข้อกังวลหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ขอแสดงความนับถือ[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินครั้งแรกก่อนวันครบกำหนดสามถึงห้าวัน เพื่อให้ลูกค้าของคุณมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการชำระเงิน
3. อีเมลแจ้งเตือนการชำระเงินที่เกินกำหนด
แม้จะมีการแจ้งเตือนซ้ำหลายครั้ง บางครั้งใบแจ้งหนี้ก็ยังไม่ได้รับการชำระเงิน—แม้แต่กับลูกค้าที่ดีที่สุดก็ตาม ในขั้นตอนนี้ อีเมลแจ้งเตือนจำเป็นต้องมีความหนักแน่นแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพ เน้นย้ำให้ดำเนินการชำระเงินโดยเร็ว และชี้แจงถึงผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหากยังไม่ชำระเงิน
นี่คืออีเมลแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายที่คุณสามารถส่งได้:
เรื่อง: ด่วน: ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ #[หมายเลขใบแจ้งหนี้] – ต้องดำเนินการโดยทันที
สวัสดี [ชื่อ],
นี่คือการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับ ใบแจ้งหนี้ #[หมายเลขใบแจ้งหนี้] สำหรับ [จำนวนเงิน] ซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อ [วันที่ครบกำหนด] แม้จะมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้ว แต่เรายังไม่ได้รับการชำระเงิน
ตามสัญญาของเรา หากใบแจ้งหนี้ค้างชำระเกินหนึ่งสัปดาห์ อาจมีการดำเนินการทางกฎหมาย
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการดำเนินการเพิ่มเติม กรุณาชำระยอดค้างชำระ ภายในวันที่ [Date] โดยใช้วิธีการชำระเงินที่มีดังต่อไปนี้: [Payment Link] | รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคาร | วิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ยอมรับ
หากการชำระเงินได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โปรดละเว้นข้อความนี้ หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาติดต่อฉัน
ด้วยความเคารพ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ค้างอยู่ระหว่างเวลา 9-11 น. เนื่องจากผู้รับมีแนวโน้มที่จะตรวจสอบอีเมลในช่วงเวลานี้ หลีกเลี่ยงการส่งอีเมลดังกล่าวในวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากข้อความของคุณอาจถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของพวกเขา
4. แบบอีเมลแจ้งเตือนกิจกรรมในนาทีสุดท้าย
กำลังจะจัดงานประชุมหรือแสดงสินค้าอยู่หรือไม่? การแจ้งเตือนในนาทีสุดท้ายจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถวางแผนวันของพวกเขาได้ มาถึงตรงเวลา และเตรียมตัวสำหรับเซสชั่นที่สำคัญและโอกาสในการติดต่อสื่อสาร
นี่คือตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนที่คุณสามารถใช้สำหรับงานที่กำลังจะมาถึงของคุณ:
เรื่อง: แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย: [การประชุม SEO ประจำปีเริ่มวันนี้]
สวัสดี [ชื่อ],
เราตื่นเต้นที่จะต้อนรับคุณสู่ [ชื่อกิจกรรม] ในวันนี้เวลา [เวลา] ([เขตเวลา])!
งานจะเริ่มที่ [เวลาเริ่มต้น] และเราได้แนบ กำหนดการงาน มาให้แล้ว เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเซสชันที่คุณชื่นชอบ
เพื่อให้การมาถึงของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น [ลิงก์เช็คอิน] พร้อมให้บริการแล้ว และคุณสามารถดูแผนที่สถานที่จัดงานได้ที่ [ลิงก์] สำหรับเส้นทาง หากคุณเดินทางโดยรถยนต์ รายละเอียดที่จอดรถมีดังนี้ [ลิงก์]
รอคอยที่จะได้พบคุณที่นั่น. ติดต่อฉันได้ที่ [รายละเอียดการติดต่อ] หากคุณมีปัญหาในการมาที่นี่.
ขอแสดงความนับถือ[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้ผู้เข้าร่วมงานของคุณสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มลิงก์เช็คอินอย่างรวดเร็ว แผนที่สถานที่จัดงาน หรือรายละเอียดที่จอดรถ เพื่อช่วยให้พวกเขาเดินทางมาถึงโดยไม่มีปัญหา
5. การแจ้งเตือนการนัดหมายสำหรับการประชุม/กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
การจองนัดหมายเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง แต่การทำให้ลูกค้ามาตามนัดหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การแจ้งเตือนนัดหมาย (หรือการแจ้งเตือนล่วงหน้าหลายครั้งก่อนถึงวันนัด) ช่วยให้ลูกค้าวางแผนล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการยกเลิกในนาทีสุดท้าย และให้เวลาลูกค้าในการเลื่อนนัดหากจำเป็น
นี่คืออีเมลเตือนความจำอย่างรวดเร็วที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีที่ลูกค้ายืนยันการประชุม:
หัวข้อ: ยืนยันแล้ว: การนัดหมายของคุณในวันที่ [วันที่ & เวลา]
สวัสดี [ชื่อ],
ขอแจ้งเตือนอย่างเป็นกันเองว่า การนัดหมาย [ชื่อบริการ/การประชุม] ของคุณได้ยืนยันเรียบร้อยแล้วในวันที่ [วันที่] เวลา [เวลา] (เขตเวลา)
📍 สถานที่: [ที่อยู่/ลิงก์ Zoom]⏳ ระยะเวลา: [ระยะเวลาการประชุม]
หากคุณต้องการ เลื่อนนัด คุณสามารถทำได้ ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โดยใช้ลิงก์นี้: [ลิงก์เลื่อนนัดใน Google Calendar]. รอคอยการประชุมของเรา!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลิงก์เลื่อนนัดช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเวลานัดหมายได้ง่าย แทนที่จะข้ามนัดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpเพื่อตั้งเวลานัดหมายให้ลูกค้าไม่พลาด และคุณไม่เสียเวลาอันมีค่า
6. อีเมลแจ้งเตือนหลังจากไม่มาตามนัด
การไม่มาตามนัดเป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับธุรกิจบริการ การติดตามอย่างสุภาพจะช่วยให้การสนทนายังคงเปิดอยู่และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถนัดหมายใหม่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนอย่างสุภาพว่าลูกค้าจำเป็นต้องรักษาการนัดหมายที่ได้จองไว้
นี่คืออีเมลเตือนอย่างสุภาพที่คุณสามารถใช้สำหรับกรณีที่ไม่มาตามนัดครั้งแรก
หัวข้อ: พลาดการประชุม? มาจัดตารางใหม่กันเถอะ
สวัสดี [ชื่อ]
ฉันสังเกตเห็นว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วม [ชื่อการประชุม] ของเราในวันนี้ได้ ฉันเข้าใจว่าอาจมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้น ดังนั้นฉันยินดีที่จะหาเวลาอื่นที่สะดวกสำหรับคุณ คุณสามารถ กำหนดเวลาใหม่ได้ที่นี่: [ลิงก์กำหนดเวลาใหม่]
เพื่อเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อ ฉันได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการไม่แจ้งล่วงหน้าในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายของเรา การนัดหมายที่พลาดในอนาคตอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โปรดแจ้งให้ฉันทราบว่าคุณต้องการดำเนินการอย่างไรต่อไป
ขอแสดงความนับถือ[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พิจารณาการตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติล่วงหน้าหนึ่งวันและหนึ่งชั่วโมงก่อนการประชุม เพื่อลดอัตราการไม่เข้าร่วมประชุมในธุรกิจของคุณ
7. อีเมลแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลข้อเสนอ
ส่งข้อเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ? เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดว่าลูกค้าไม่สนใจ แต่บางทีอาจไม่ใช่กรณีนั้น การส่งอีเมลติดตามผลอย่างรวดเร็วจะเตือนให้พวกเขาจำข้อเสนอของคุณได้และนำกลับมาสู่ความสนใจของพวกเขาโดยไม่เป็นการรบกวน
นี่คือตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนที่คุณสามารถใช้ได้:
เรื่อง: ติดตามผล: ข้อเสนอสำหรับ [ชื่อโครงการ/บริการ]
สวัสดี [ชื่อ],
เพียงตรวจสอบว่าคุณมีโอกาสได้ตรวจสอบข้อเสนอที่ฉันส่งไปเมื่อ [วันที่] เกี่ยวกับ [ชื่อโครงการ/บริการ] หรือไม่
หากคุณยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ฉันยินดีที่จะคุยกับคุณทางโทรศัพท์สั้น ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เหมาะกับคุณมากขึ้น คุณสามารถตอบกลับที่นี่หรือติดต่อฉันได้ตลอดเวลา หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
รอฟังความคิดเห็นของคุณ
ด้วยความเคารพ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ข้อความเตือนบ่อยครั้งอาจทำให้ดูเร่งรัดเกินไป ควรเว้นระยะการติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์—ส่งครั้งแรกภายใน 3-5 วันหลังจากเสนอข้อเสนอ แล้วติดตามผลอีกครั้งหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์หากยังไม่ได้รับการตอบกลับ รักษาความสุภาพและเป็นมืออาชีพ
8. อีเมลแจ้งเตือนเพื่อต่ออายุการสมัครสมาชิก
การแจ้งเตือนการต่ออายุการสมัครสมาชิกจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเข้าถึงของพวกเขาจะสิ้นสุดลงในเร็ว ๆ นี้ และให้วิธีการต่ออายุที่ง่ายแก่พวกเขา อีเมลเช่นนี้มีประโยชน์สำหรับบริษัทที่ให้บริการแบบ SaaS ที่ขายบริการของตนในรูปแบบการสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปี
นี่คืออีเมลเตือนความจำสั้น ๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:
เรื่อง: ต่ออายุตอนนี้: [ชื่อบริษัท] การสมัครสมาชิกจะสิ้นสุดใน [XX] วัน
สวัสดี [ชื่อ],
ขอแจ้งเตือนว่า การสมัครสมาชิกของคุณกับ [ชื่อบริษัท] [แผน] กำลังจะหมดอายุในวันที่ [วันหมดอายุ] เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดให้บริการ คุณสามารถต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณได้ทันทีโดยคลิกที่นี่ [ลิงก์ต่ออายุ]
หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อเราได้เสมอ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการคุณด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมของเรา
ด้วยความเคารพ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เสนอส่วนลดพิเศษในช่วงเวลาจำกัดหรือข้อเสนอพิเศษสำหรับการต่ออายุ เพื่อเพิ่มอัตราการต่ออายุและรักษาลูกค้าไว้มากขึ้น
9. อีเมลแจ้งเตือนให้กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่า แต่การได้รับการตอบกลับไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ข้อความเตือนความจำทำหน้าที่เป็นติดตามอย่างสุภาพ กระตุ้นให้ลูกค้าแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาโดยไม่รู้สึกกดดัน
หัวข้อ: เราต้องการความคิดเห็นจากคุณ—ใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น
สวัสดี [ชื่อ],
เราหวังว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับ [ชื่อของผลิตภัณฑ์] ของเราอยู่ หากคุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์ใด ๆ ที่ต้องการแบ่งปันกับเรา เราจะขอบคุณเป็นอย่างมาก ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่คุณรักต่อไปได้
กรุณากรอกแบบสำรวจสั้น ๆ ได้ที่นี่: [ลิงก์แบบสำรวจ]
เราสัญญาว่าจะใช้เวลาเพียงนาทีเดียว
ด้วยความเคารพ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแบบสำรวจที่รองรับการใช้งานบนมือถือและทำให้สั้นและตรงประเด็นเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ การให้ส่วนลดเล็กน้อยหรือสิ่งจูงใจจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมมากขึ้น
10. อีเมลแจ้งเตือนสำหรับกำหนดส่งที่พลาด
การบริหารทีมขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องที่ท้าทายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องติดตามกำหนดเวลา การล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่าง ๆ แต่การแจ้งเตือนที่ชัดเจนและหนักแน่นสามารถช่วยให้ทุกคนกลับมาให้ความสำคัญและมั่นใจได้ว่างานนั้นได้รับการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม
นี่คือตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนที่คุณสามารถใช้ในสถานการณ์เช่นนี้:
เรื่อง: ต้องดำเนินการ: พลาดกำหนดเวลาสำหรับ [งาน/โครงการ]
สวัสดี [ชื่อ],
ฉันกำลังติดตามเกี่ยวกับกำหนดเวลาสำหรับ [ชื่องาน/โครงการ] ที่ครบกำหนดเมื่อ [วันที่] เราเข้าใจว่าอาจมีเหตุผลที่สมควรสำหรับการล่าช้า แต่เราต้องการทราบความคืบหน้าของสถานะ
โครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น หากเป็นไปได้ เราต้องการให้เสร็จสิ้นภายใน [กำหนดเวลาใหม่] เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณกำลังเผชิญกับอุปสรรคหรือต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการต่อไป เราตั้งตารอการอัปเดตจากคุณ
ด้วยความเคารพ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อติดตามงานที่พลาดกำหนดเวลา ให้กำหนดเส้นตายใหม่ที่เป็นไปได้จริงแทนที่จะปล่อยให้ค้างคาแบบไม่มีกำหนด การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการล่าช้าเพิ่มเติมและทำให้ผู้รับจัดลำดับความสำคัญของงานได้ง่ายขึ้น
11. อีเมลแจ้งเตือนเพื่อส่งเอกสารที่ค้างอยู่
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเริ่มต้นใช้งาน หรือการดำเนินการตามคำขอ เอกสารที่ขาดหายสามารถทำให้กระบวนการล่าช้าได้ การติดตามงานอย่างชัดเจนและสุภาพจะช่วยให้ผู้รับให้ความสำคัญกับคำขอของคุณและดำเนินการอย่างรวดเร็ว
นี่คืออีเมลเตือนความจำอย่างสุภาพที่สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถส่งในสถานการณ์เช่นนี้:
เรื่อง: ต้องดำเนินการ: รอการส่งเอกสารสำหรับ [วัตถุประสงค์]
สวัสดี [ชื่อ],
ขอแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วว่า เรายังคงรอ [ชื่อเอกสาร] จากคุณอยู่ กำหนดส่งคือ [วันครบกำหนด] และเราจำเป็นต้องใช้เอกสารนี้เพื่อดำเนินการเอกสารสัญญาของเรา
กรุณาอย่าสนใจอีเมลนี้ หากคุณได้ส่งเอกสารไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณยังไม่ได้ส่งเอกสาร กรุณาอัปโหลดเอกสารผ่านลิงก์นี้: [ลิงก์อัปโหลด]
หากมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ ที่ฉันสามารถช่วยเหลือได้ โปรดติดต่อฉันได้เลย
ด้วยความเคารพ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติเพื่อติดตามหากไม่ได้รับเอกสารภายใน 24 ชั่วโมงถัดไป
12. อีเมลแจ้งเตือนสำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
เมื่อโครงการหยุดชะงักเพราะคุณกำลังรอข้อมูลจากสมาชิกในทีม การเตือนอย่างสุภาพแต่หนักแน่นจะช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้
นี่คือวิธีที่คุณทำ:
หัวข้อ: รอความคิดเห็นจากคุณสำหรับ [ชื่อโครงการ]
สวัสดี [ชื่อ],
ขอแจ้งเตือนสั้น ๆ อีกครั้ง—ผม/ฉันยังคงรอข้อมูลจากคุณสำหรับ [งานเฉพาะ] ใน [ชื่อโครงการ] อยู่ ความเชี่ยวชาญของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหาใด ๆ ที่ทำให้ล่าช้า โปรดแจ้งให้เราทราบ หากเป็นไปได้ จะดีมากหากคุณสามารถส่งการอัปเดตของคุณมาให้เราได้ภายใน [กำหนดเวลาใหม่] เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการต่อไป
รอฟังความคิดเห็นของคุณ
ด้วยความเคารพ,[ชื่อของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัท]
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาโทนเสียงของคุณให้ สุภาพและแสดงความขอบคุณ—การเตือนอย่างสุภาพแสดงให้เห็นถึงการเคารพเวลาของพวกเขาและทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะตอบกลับในเชิงบวกมากขึ้น
แม้จะมีตัวอย่างเหล่านี้ การเขียนอีเมลเตือนความจำก็ไม่ใช่ภารกิจที่น่าตื่นเต้นที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องส่งอีเมลเหล่านี้เป็นร้อยฉบับทุกวัน
การอัตโนมัติอีเมลผ่านเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยประหยัดเวลาในขณะที่รักษาโทนสุภาพและเป็นมืออาชีพ
ClickUp สามารถปรับปรุงการแจ้งเตือนทางอีเมลได้อย่างไร
กล่องจดหมายของคุณไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำ แต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นเช่นนั้น อีเมลติดตามผลยังค้างอยู่ในร่าง กำหนดส่งของลูกค้าใกล้จะถึงแล้ว และใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระกำลังทำให้เกิดความล่าช้า การจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติและจัดระเบียบการทำงานอีเมลของคุณ. ขอแนะนำClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ที่มอบระบบที่มีโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนอีเมลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้, กำจัดความวุ่นวายของการติดตามงานด้วยตนเองและการพลาดกำหนดเวลา. ด้วย ClickUp, คุณสามารถเปลี่ยนรายการที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นรายการ 'ทำเสร็จแล้ว' ได้! มาดูกันว่าทำอย่างไร.
เครื่องมือจัดการโครงการทางอีเมล ClickUp
และหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือเครื่องมือจัดการโครงการอีเมลของ ClickUp แทนที่จะมองอีเมลเป็นสิ่งที่แยกออกจากกระบวนการทำงานของคุณ มันจะผสานอีเมลเข้ากับงานและโครงการของคุณโดยตรง
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามลูกค้า การอัปเดตโครงการ หรือการขออนุมัติ ทุกอย่างเชื่อมต่อกันในที่เดียว โดยไม่ต้องกังวลกับกล่องจดหมายที่ล้นเกินไป
ตอนนี้ ให้ผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานทางอีเมลของคุณเป็นอัตโนมัติ:
สร้างคลังอีเมลแจ้งเตือนด้วย ClickUp Brain
การเขียนอีเมลเตือนความจำใหม่ทุกครั้งนั้นน่าเบื่อและไม่มีประสิทธิภาพClickUp Brainช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างอีเมลด้วยการสร้างอีเมลมืออาชีพสำหรับทุกสถานการณ์ได้ทันที
นี่คือวิธีการทำงาน:
✅ สร้างอีเมลได้ทันที: ในส่วน ความคิดเห็น ของงานใด ๆ เพียงป้อนคำสั่ง /write email เพื่อเปิด Brain คุณสามารถเขียนอีเมลใหม่หรือตอบกลับอีเมลที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของคุณ
✅ บันทึกและนำเทมเพลตอีเมลกลับมาใช้ใหม่: จัดเก็บอีเมลที่ใช้บ่อยในClickUp Docsเพื่อสร้างคลังเทมเพลตอีเมลแจ้งเตือนที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ
เทมเพลตอีเมลติดตามผล ClickUp
ยิ่งไปกว่านั้น ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตอีเมลติดตามผลของ ClickUpพร้อมตัวอย่างทั่วไปกว่า 10 แบบที่ใช้งานได้กับทุกอุตสาหกรรม
โดยสรุป,
- รวมศูนย์แม่แบบอีเมลติดตามผลทั้งหมด: เก็บรักษาคำตอบที่มีโครงสร้างสำหรับสถานการณ์ต่างๆ—การเตือนการชำระเงิน, การติดตามการประชุม, หรือการติดต่อกับลูกค้า
- ติดตามการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย: รู้แน่ชัดว่าควรติดตามผลเมื่อใดและกับใคร เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อการตอบกลับที่ทันเวลา: อย่าพลาดการติดตามการตอบกลับที่ค้างอยู่หรือข้อความที่เกินกำหนด
- สร้างโปรเจกต์สำหรับแต่ละเป้าหมายของอีเมลติดตามผล: จัดโครงสร้างและจัดระเบียบงานติดตามผลตามความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
แทนที่จะเขียนอีเมลเดิมซ้ำๆ เพียงแค่นำเทมเพลตอีเมลที่เกี่ยวข้องขึ้นมา ปรับแต่งรายละเอียด แล้วส่งออกไป
ตั้งค่าและปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของอีเมลให้มีประสิทธิภาพ
ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง, ตัวกระตุ้น, และการดำเนินการได้ เพื่อที่คุณไม่ต้องติดตามและส่งการติดตามผลด้วยตนเอง ไม่ว่างานของคุณจะเป็นอะไร ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้อีเมลของคุณถูกส่งออกตรงเวลาอย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีการตั้งค่าระบบอีเมลอัตโนมัติ:
- ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ: ไปที่พื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่คุณต้องการให้การทำงานอัตโนมัติมีผล
- เข้าถึง 'ระบบอัตโนมัติ': ที่มุมขวาบน ให้คลิกที่ 'ตัวจัดการระบบอัตโนมัติ'
- เรียกดู 'ระบบอีเมลอัตโนมัติ': คลิก 'เรียกดู' ที่ด้านบน จากนั้นเลือก 'อีเมล' จากแถบด้านซ้าย
- เลือกหรือสร้างระบบอัตโนมัติ: เลือกระบบอีเมลอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วหรือสร้างระบบใหม่ตามความต้องการของคุณโดยตั้งค่าตัวกระตุ้นและการดำเนินการ
- กำหนดค่าข้อมูลอีเมล: เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการใช้ส่งและปรับแต่งหัวเรื่องและเนื้อหา คุณสามารถแทรกฟิลด์แบบไดนามิก เช่น ชื่องาน วันที่ครบกำหนด หรือผู้รับมอบหมาย เพื่อปรับแต่งอีเมลแต่ละฉบับให้เหมาะสม
- บันทึกและเปิดใช้งาน: เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้บันทึกการทำงานอัตโนมัติ ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมล ClickUp
เทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUpทำให้การอัตโนมัติง่ายขึ้นอีกขั้น เนื่องจากคุณสามารถผสานการทำงานเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ประกอบด้วยทริกเกอร์, การดำเนินการ, และรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการติดตามผลและการแจ้งเตือนที่ราบรื่น
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- สร้างงานสำหรับอีเมลอัตโนมัติ: จัดระเบียบและจัดการอีเมลติดตามผลโดยเปลี่ยนให้เป็นงานใน ClickUpที่สามารถดำเนินการได้
- ตั้งค่ากฎสำหรับการกระตุ้นอีเมล: กำหนดเวลาที่อีเมลควรถูกส่งตามสถานะของงาน, วันที่ครบกำหนด, หรือเงื่อนไขที่กำหนดเอง
- ร่วมมือในการสร้างเนื้อหาอีเมล: ทำงานร่วมกับทีมของคุณในการร่าง ปรับปรุง และปรับแต่งอีเมลอัตโนมัติก่อนส่งออกไป
- ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพ: ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลที่ส่งไปแล้ว การติดตามผล และการตอบกลับ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของอีเมล
เมื่อคุณได้ทำการอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางอีเมลแล้ว ให้ติดตามประสิทธิภาพของมันเพื่อให้แน่ใจว่ามันช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่คุณต้องการ. ใช้ClickUp Dashboardsในการติดตามการติดตามผล, วิเคราะห์การมีส่วนร่วม, และปรับปรุงกฎการอัตโนมัติ. หากการตอบกลับน้อย ให้พิจารณาปรับเวลา, หัวข้อ, หรือเนื้อหาของอีเมลเพื่อให้มีผลกระทบที่ดีขึ้น.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอีเมลแจ้งเตือน
ก่อนที่เราจะจบบล็อกนี้ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมสูงสุด:
- ปรับแต่งด้วย AI: ไปไกลกว่าการปรับแต่งชื่อผู้รับ.ใช้ AI ในการเขียนอีเมล์แจ้งเตือนตามพฤติกรรมที่ผ่านมา, ความชอบ, และประวัติการมีส่วนร่วม ✅
- หลีกเลี่ยงการกระตุ้นสแปม: คำเช่น รีบด่วน, ข้อเสนอพิเศษในเวลาจำกัด, และสัญลักษณ์ที่มากเกินไปเช่น !, $, หรืออีโมจิสามารถทำให้เมล์ของคุณถูกจัดเป็นสแปมได้ ✅
- ใช้เธรดอีเมลเพื่อรักษาบริบท: แทนที่จะส่งอีเมลใหม่ทุกครั้ง ให้ตอบกลับภายในเธรดเดียวกันเพื่อให้การโต้ตอบที่ผ่านมาสามารถมองเห็นได้ ✅
- ทำให้อีเมลของคุณอ่านง่าย: แบ่งเนื้อหาอีเมลเป็นข้อ ๆ และใช้ตัวหนาในจุดสำคัญ ✅
- กำหนดเวลาให้เหมาะสม: ส่งการแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสม เช่น 24 ชั่วโมงก่อนกิจกรรมหรือสองสามวันก่อนถึงกำหนด ✅
อัตโนมัติการส่งอีเมลแจ้งเตือนธุรกิจด้วย ClickUp
อีเมลแจ้งเตือนที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้ผู้รับดำเนินการ
และแม้ว่าการส่งการเตือนความจำอาจรู้สึกเหมือนเป็นเพียงงานบ้านที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ—เชื่อมต่ออีเมลของคุณ ตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับสถานการณ์ต่างๆ และให้ AI สร้างการแจ้งเตือนที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่วินาที
ไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเองอีกต่อไป ไม่ต้องพลาดโอกาสสำคัญอีกต่อไป เพียงระบบอัตโนมัติที่ทำงานอย่างราบรื่น ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน