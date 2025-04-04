10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AppFlowy สำหรับการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส

AppFlowy เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Notion ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น AI, โครงการ, งาน, แม่แบบ และเว็บไซต์ ทำให้สร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่เกือบจะเหมือนกับ Notion
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียว? AppFlowy เป็นโอเพนซอร์ส ต่างจาก Notion ตรงที่สามารถโฮสต์เองได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นดาบสองคม หากไม่มีระบบซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ในตัว การตั้งค่า AppFlowy และการทำงานร่วมกันจะกลายเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังขาดการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็น และไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ราบรื่นได้
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มอบประสบการณ์การจัดการโครงการแบบร่วมมืออย่างแท้จริง ลองดูทางเลือก 10 รายการของ AppFlowy เหล่านี้
อยากเห็นตัวอย่างที่เราชื่นชอบไหม? ชมวิดีโอนี้เลย! 👇🏻
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ AppFlowy ที่คุณควรพิจารณา:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือด้วยพลังของ AI
- โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและบันทึกในเวิร์กสเปซที่ปรับแต่งได้
- Obsidian: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการด้วยบันทึกที่เชื่อมโยงลึกและให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องก่อน
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพและการจัดระเบียบงานที่เรียบง่าย
- Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการที่มีการจัดระเบียบแบบฐานข้อมูลและมีช่องสำหรับบันทึกข้อมูล
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดทำเอกสาร
- อาสาณะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มีงานเป็นโครงสร้างและมีบันทึกอย่างละเอียด
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานโครงการที่เรียบง่ายและการจดบันทึกแบบเบา
- บทส่งท้าย: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการโครงการ, บันทึก, และฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นเอกสารเชิงโต้ตอบ
- Taskade: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการร่วมกันพร้อมบันทึกและติดตามงานแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของ AppFlowy
AppFlowy ทำการตลาดตัวเองว่าเป็นทางเลือกแทน Notion ในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สามารถใช้เป็นแอปจดบันทึกได้อีกด้วย
แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ก็มีบางประเด็นสำคัญที่ยังขาดอยู่:
- การตั้งค่าที่ซับซ้อน: AppFlowy อาจยากต่อการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะทางเทคนิค เนื่องจากเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส ผู้ใช้จึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าการพึ่งพาที่ซับซ้อน
- ไม่มีการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ในตัว: เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่โฮสต์เอง ข้อมูลทุกชิ้น—ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือบันทึก—จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่น แม้ว่าจะดีสำหรับความปลอดภัยเพราะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สูญเสียการควบคุมข้อมูลของตนเอง แต่ก็ทำให้การทำงานร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นซับซ้อน
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด: แม้ว่า AppFlowy จะมีคุณสมบัติการร่วมมือให้ใช้งาน แต่คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ล้ำหน้าและใช้งานง่ายเท่ากับคู่แข่งของมัน นอกจากนี้ ผู้ใช้หลายคนยังบ่นว่ามีการล่าช้าในระหว่างการร่วมมือแบบเรียลไทม์
➡️ อ่านเพิ่มเติม:โซลูชันซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
ทางเลือกของ AppFlowy ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมของทุกทางเลือกของ AppFlowy ที่กล่าวถึงในบล็อกโพสต์นี้ ตรวจสอบคุณสมบัติเด่นและความเหมาะสมของพวกเขาได้ในพริบตา:
|ทางเลือกแทน AppFlowy
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|นำเสนอชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร พร้อมมุมมองงานที่ปรับแต่งได้สูง เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลา
|ทีม, องค์กร, ธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิต
|แนวคิด
|ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบโมดูลาร์ที่ผู้ใช้สามารถสร้าง, ปรับแต่ง, และเชื่อมต่อฐานข้อมูล, วิกิ, และบันทึกได้
|สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมทำงานทางไกล
|หินดำ
|นำเสนอระบบการจัดการความรู้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลท้องถิ่นเป็นหลัก โดยอิงตามการลดระดับข้อมูล พร้อมด้วยฟีเจอร์การเชื่อมโยงย้อนกลับขั้นสูงและการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ
|นักวิจัย, นักเขียน, ผู้ทำงานด้านความรู้
|Trello
|ระบบกระดานคัมบังที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย
|ทีมขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ
|Airtable
|ผสานพลังของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันฐานข้อมูล
|ธุรกิจ, บริษัท, ทีมที่มีข้อมูลจำนวนมาก
|monday. com
|ให้บริการระบบอัตโนมัติกระบวนการที่ครอบคลุม พร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การเชื่อมต่อ และเทมเพลต
|องค์กร, ทีมขนาดใหญ่, ผู้จัดการโครงการ
|อาสนะ
|ช่วยให้การจัดการงานเป็นระบบด้วยลำดับชั้นของงาน การกระจายภาระงาน และการรายงานอย่างละเอียด
|ทีม, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจที่กำลังเติบโต
|Todoist
|มีผู้จัดการงานแบบมินิมอลที่ไม่รบกวนสมาธิ พร้อมการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติและการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
|บุคคล
|บทส่งท้าย
|ผสานเอกสารแบบโต้ตอบ, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
|ทีมระยะไกล, สตาร์ทอัพ, ทีมข้ามสายงาน
|Taskade
|ผสานการระดมความคิดด้วยปัญญาประดิษฐ์ แผนผังความคิด และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
|ฟรีแลนซ์, ผู้ทำงานทางไกล, ทีมเล็ก
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AppFlowy ที่ควรใช้
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกของ AppFlowy หากโอเพนซอร์สไม่ตอบโจทย์คุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือด้วยระบบ AI)
เครื่องมือส่วนใหญ่ให้คำมั่นเกินจริงแต่กลับให้ผลลัพธ์น้อยกว่าที่คาดหวังเมื่อพูดถึงการบริหารโครงการแบบร่วมมือกัน แต่ไม่ใช่ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน
สร้างงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้โครงการดำเนินไปข้างหน้า—ทั้งหมดในที่เดียวด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpออกแบบมาอย่างครอบคลุมเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงเอกสาร คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้เกือบทุกที่บนแพลตฟอร์มเพื่อปิดโครงการได้อย่างราบรื่น
ส่วนที่ดีที่สุด? ทุกฟีเจอร์ของ ClickUp ได้รับการเร่งความเร็วด้วยความสามารถของ AI ที่ฝังอยู่ภายใน ดังนั้น ไม่ใช่แค่มีประโยชน์—แต่ยังสร้างผลกระทบได้อีกด้วย!
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีโอกาสถึง 4 เท่าที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 รายการ ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ตอนนี้ มาพูดถึงแต่ละคุณสมบัติโดยละเอียด:
การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp มีความครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสร้างรายการงานจากอีเมล, แชท, และเอกสารของคุณได้เพียงคลิกเดียว. คุณยังสามารถกำหนดหมวดหมู่, ตั้งระดับความสำคัญ, ไฮไลต์การพึ่งพาที่สำคัญ, และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้าม.
ด้วยมุมมองมากกว่า 15แบบใน ClickUp และแดชบอร์ด ClickUp คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้แบบเรียลไทม์ เลือกจากมุมมองแบบรายการ (สำหรับภาพรวมของทุกงาน) กระดานคัมบัง (สำหรับติดตามสถานะงาน) แผนภูมิแกนต์ (สำหรับไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ของงาน) และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการง่ายขึ้น จัดการปริมาณงาน ประมาณเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งคืออะไร? นั่นก็คือClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp!
ใช้สมองเป็น:
- นักเขียน AI เพื่อสร้างเอกสารโครงการที่สมบูรณ์ด้วยคำสั่งง่าย ๆ
- ผู้จัดการโครงการ AI ที่เขียนรายงานการประชุมแบบสแตนด์อัพอัตโนมัติและสรุปกิจกรรมงานตามคำสั่ง
- ผู้จัดการความรู้ AI ที่ดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณทันที
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
เมื่อเครื่องมือการจัดการโครงการและการแชทของคุณแยกจากกัน การสื่อสารในทีมอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยClickUp Chat คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป เพราะมันถูกสร้างขึ้นใน ClickUp คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์มเพื่อส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมงานหรือโพสต์อัปเดตอย่างรวดเร็วในช่องโครงการที่แชร์กัน
ด้วย ClickUp Chat, ข้อมูลและบทสนทนาของคุณจะเชื่อมต่ออยู่เสมอ ใช้ Chat เพื่อ:
- เชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้โดยตรงจากข้อความ
- เข้าร่วมการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์ (SyncUps) และแชร์หน้าจอของคุณ
ความสามารถในการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ
บันทึกเป็นส่วนสำคัญของการจัดการโครงการ บันทึกช่วยในการแบ่งโครงการออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้า ดังนั้น ClickUp จึงมีเครื่องมือบันทึกในตัวด้วย!
ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกย่อ บันทึกเตือนความจำ ข้อมูลที่จดไว้ แผนงานที่ต้องทำ และรายการที่ต้องทำต่าง ๆ ได้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานพร้อมกำหนดวันที่เสร็จสิ้น ลำดับความสำคัญ และผู้รับผิดชอบได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เบื่อกับการจดบันทึกการประชุมด้วยมือหรือไม่? พบกับClickUp AI Notetaker ที่จะบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังสร้างรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อการดำเนินการและติดตามผลอย่างรวดเร็ว!
ระบบอัตโนมัติ
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถเข้าถึงทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ทำซ้ำ เช่น การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานเมื่อสถานะงานเปลี่ยน หรือส่งการแจ้งเตือนอัปเดตเมื่องานกลายเป็นงานเร่งด่วน
เรียนรู้วิธีการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ในวิดีโออธิบายนี้:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างและทำงานร่วมกันบนเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อด้วยClickUp Docs
- ระดมความคิดและเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้กับClickUp Whiteboards
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามวัตถุประสงค์ของทีมและวัดความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
- มาตรฐานกระบวนการด้วยเทมเพลต ClickUp เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของงานทุกประเภท
- ค้นหาทุกงาน เอกสาร หรือความคิดเห็นได้ทันทีด้วยClickUp Connected Search
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Google Drive และ Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
- เพลิดเพลินกับความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มด้วยแอปเฉพาะสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่มักพบว่าเครื่องมือนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, ตัวเลือกสำหรับการคิดค้น, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, ตัวเลือกสำหรับการคิดค้น, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกันภายในทีมและกับทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและบันทึกในเวิร์กสเปซที่ปรับแต่งได้)
Notion เป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง AppFlowy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณบนวิกิ เอกสาร และโครงการต่างๆ
บนแพลตฟอร์ม คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูล สร้างงาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และการแสดงภาพการทำงาน เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกับโครงการ
Notion ยังมีการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม, บล็อกการสร้างมากกว่า 100 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเชื่อมต่อ AI ที่ติดตั้งมาในตัวเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ และช่วยประหยัดเวลาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เข้าถึงฐานข้อมูล, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, และตารางสำหรับกระบวนการที่หลากหลาย
- ทำให้การฝังสื่อหลากหลาย (รูปภาพ, วิดีโอ, เป็นต้น) ภายในหน้าเว็บง่ายขึ้น
- รับคุณสมบัติการค้นหาและการติดแท็กที่ทรงพลังเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ขาดความสามารถในการโฮสต์ด้วยตนเอง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการผูกขาดกับผู้ให้บริการ
- อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
Notion ใช้งานง่ายมาก! ฉันชอบความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน บันทึก หรือโปรเจกต์ มันยอดเยี่ยมทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
Notion ใช้งานง่ายมาก! ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันในการจัดระเบียบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน บันทึก หรือโปรเจกต์ มันยอดเยี่ยมทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs. Notion: เครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้
3. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการที่มีโน้ตเชื่อมโยงลึกและเน้นข้อมูลในเครื่อง)
หากคุณต้องการแอปจดบันทึกเฉพาะทางเพื่อรวบรวมเอกสารโครงการของคุณไว้ในที่เดียว Obsidian น่าจะตอบโจทย์คุณ มันช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่เชื่อมโยงลึกและใช้รูปแบบมาร์กดาวน์ ซึ่งทำให้การสร้างเอกสารโครงการที่ละเอียดเป็นเรื่องง่ายขึ้น
Obsidian ยังมีคุณสมบัติการแก้ไขและการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณบนไฟล์ที่แชร์เพื่อระดมความคิดและเสนอการแก้ไขได้
เนื่องจากใช้ไฟล์ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เฉพาะ บันทึกแต่ละรายการของคุณจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาในรูปแบบ Markdown บนอุปกรณ์ของคุณเอง แทนที่จะถูกล็อกไว้ในฐานข้อมูลหรือระบบคลาวด์ คุณสามารถดาวน์โหลดได้บนเดสก์ท็อป Windows, Linux และ Mac
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- รับพื้นที่จัดเก็บแบบท้องถิ่นก่อนเพื่อความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายผ่านปลั๊กอิน เช่น Obsidian Publish สำหรับบันทึกข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อการค้นหาข้อมูลที่ง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น GitHub, Google Drive และ Zotero เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- เน้นการจดบันทึกเป็นหลัก; ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูงและการทำงานร่วมกัน
ราคาของโอปอล
- ซิงค์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เผยแพร่: 10 ดอลลาร์/เว็บไซต์ ต่อเดือน
- ตัวเร่ง: 25 ดอลลาร์ (ชำระครั้งเดียว)
- เชิงพาณิชย์: $50/ผู้ใช้ต่อปี
คะแนนและรีวิว Obsidian
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:Obsidian vs. Notion: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพและการจัดระเบียบงานที่เรียบง่าย)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการงานบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบของรายการ กระดาน และบัตร คุณสามารถกำหนดเส้นตาย กำหนดความสำคัญ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้
ขอบคุณระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Trello ทำให้คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการจดบันทึกที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับโครงการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้รายการตรวจสอบ, วันที่ครบกำหนด, และลำดับความสำคัญสำหรับการติดตามงาน
- จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ใช้งานง่าย
- วางแผน, กำหนดเวลา, และปรับแต่งงานด้วยคุณสมบัติการลากและวาง
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติการบันทึกที่จำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการทีมขนาดใหญ่หรือกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนสูง
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายมาก ง่ายจนพนักงานที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานได้ และฉันไม่ต้องคอยตามแก้ไขข้อผิดพลาดให้พวกเขาเลย
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายมาก ง่ายจนพนักงานที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานได้ และฉันไม่ต้องคอยตามแก้ไขข้อผิดพลาดให้พวกเขาเลย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ควรอัปเดตเครื่องมือการจัดการโครงการ แอปพลิเคชัน และการเชื่อมต่อทั้งหมดของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มีแพตช์ความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากช่องโหว่ที่ทราบแล้ว! 🔒
5. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการที่มีการจัดระเบียบแบบฐานข้อมูลและมีช่องสำหรับบันทึกข้อมูล)
แม้ว่า Airtable จะไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการแบบดั้งเดิม แต่เป็นทางเลือกที่ทรงพลังด้วยระบบ low-code ซึ่งผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันการทำงานระดับฐานข้อมูลได้อย่างลงตัว ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีโครงสร้างตายตัว Airtable ช่วยให้คุณปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความคืบหน้า การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ซ้ำซ้อน หรือการกำหนดมาตรฐานกระบวนการทำงานระหว่างทีม
Airtable ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและสถานะของโครงการ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นจริง แม้จะมีทุกอย่างแล้วก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดของแอปนี้คือส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งมีความสะอาดและจัดโครงสร้างไว้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- เข้าถึงความสามารถในการกรอง, การจัดเรียง, และการค้นหาที่ทรงพลังสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบสองทาง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และ Zapier เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Airtable
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับฐานข้อมูล
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ต้องการผู้จัดการงานหรือรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่าย ๆ
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อที่นั่ง
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดทำเอกสาร)
หากคุณต้องการความยืดหยุ่นของ AppFlowy โดยไม่ต้องรับภาระในการโฮสต์และดูแลระบบเอง Monday.com เป็นทางเลือกที่มีโครงสร้างชัดเจน ขยายได้ และใช้งานง่ายกว่า
เครื่องมือจัดการงานนี้มีอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน เลือกมุมมองโครงการที่เหมาะกับคุณ และแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแดชบอร์ดของคุณได้ นอกจากนี้ การผสานรวมกับ AI ยังช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้คุณใช้เวลาในการจัดการโครงการประจำน้อยลง
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของทีมผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และการแชร์เอกสาร
- ติดตามความคืบหน้าของงานในมุมมองโครงการที่หลากหลาย (Kanban, Gantt, ปฏิทิน) เพื่อตอบสนองความต้องการของทีม
- ให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันด้วยการสื่อสารภายในทีม การอนุมัติ และการแชร์ไฟล์ที่มีมาให้ในตัว
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ไม่มีการผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มเฉพาะทางบางประเภท
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหนักใจเมื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Monday.com
- ฟรี (สูงสุด 2 ผู้ใช้)
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
ฉันชอบที่สามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ และสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
🔍 คุณทราบหรือไม่?40% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสามารถทำงานอัตโนมัติได้ด้วย AI!
7. อัสตานา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มีงานที่มีโครงสร้างและบันทึกอย่างละเอียด)
ถัดไปในรายการทางเลือกของ AppFlowy คือ Asana ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลักที่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อน มันมีเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ความสัมพันธ์ของงาน หลักไมล์สำคัญ และการปรับสมดุลภาระงานในเครื่องมือเดียวที่รวมกันเพื่อรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสามารถเลือกจากรายการมุมมองโครงการ, มอบหมายงานให้สมาชิกทีม, และได้รับการอัปเดตอัตโนมัติเกี่ยวกับความคืบหน้า. นอกจากนี้, ความสามารถในการติดตามเวลาพื้นฐานของมันยังช่วยให้คุณประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน และวางแผนกำลังการผลิตและปริมาณงานในอนาคตได้ดีขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- จัดระเบียบโครงการได้อย่างง่ายดายเป็นหมวดหมู่ ใช้แท็กและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันของทีมผ่านความคิดเห็นในภารกิจ, ไฟล์แนบ, และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติตามกฎ สร้างรายงานโดยละเอียด และติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ที่มีประสิทธิภาพบนแอปมือถือ
- อาจมีความซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่หากไม่มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,300+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word, และ ClickUp
8. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานโครงการที่ง่ายและการจดบันทึกแบบเบา)
Todoist เป็นแอปจัดการงานและจดบันทึกในหนึ่งเดียว หากทีมของคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการระดมความคิดสำหรับโครงการ Todoist สามารถตอบโจทย์ได้ โดยผู้ใช้สามารถรวบรวมบันทึกและไอเดียต่าง ๆ ไว้ที่เดียว เพื่อช่วยในการจัดทำบรีฟที่ครอบคลุม
นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือติดตามงานที่ดีอีกด้วย คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อแบ่งและติดตามโครงการใหญ่เป็นขั้นตอน ๆ ได้ แพลตฟอร์มยังมีหน้าตาที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันในภารกิจพร้อมกำหนดวันครบกำหนด, ความสำคัญ, และการมอบหมายงานได้ในทันที
- อนุญาตให้จัดระเบียบโครงการด้วยส่วนต่าง ๆ งาน และงานย่อย
- ใช้การตั้งงานซ้ำและการติดตามเป้าหมายรายวัน/รายสัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของ Todoist
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์หรือการเชื่อมโยงงาน
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Todoist. มันมีคุณสมบัติการแจ้งเตือนที่ทำให้แน่ใจว่าฉันไม่ลืมหรือพลาดงานและโครงการใด ๆ.
ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วย Todoist. มันมีคุณสมบัติการแจ้งเตือนที่ทำให้แน่ใจว่าฉันไม่ลืมหรือพลาดงานและโครงการใด ๆ.
9. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการโครงการ, บันทึก, และฐานข้อมูลให้เป็นเอกสารโต้ตอบ)
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับทีมของคุณ ลองดู Coda. ต่างจากโครงสร้างการบันทึกแบบมาตรฐานของ AppFlowy, Coda ช่วยให้คุณสร้างเอกสารแบบโต้ตอบได้พร้อมตาราง, ปุ่ม, และการเชื่อมต่อ, ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม.
คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้โดยตรงภายในเอกสารของคุณโดยใช้กฎการทำงานอัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัวของ Coda และ Packs (การผสานรวมกับ Slack, Jira, Google Calendar, เป็นต้น) ซึ่งช่วยลดการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ตารางของ Coda ทำงานเหมือนฐานข้อมูล ช่วยให้คุณกรอง เชื่อมโยง และปรับแต่งมุมมองได้ตามต้องการ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ แผนงานผลิตภัณฑ์ หรือระบบ CRM
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- รับคุณสมบัติการปรับแต่งที่ทรงพลังสำหรับกระบวนการทำงาน, ตาราง, และการจัดการงาน
- เชื่อมช่องว่างระหว่างเอกสารแบบดั้งเดิมกับแอปพลิเคชันธุรกิจที่ซับซ้อนด้วยอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยองค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น ปุ่ม กล่องกาเครื่องหมาย และตารางที่สามารถแก้ไขได้
- เปิดใช้งานการทำงานแบบออฟไลน์ผ่านแอปเดสก์ท็อปเพื่อการเข้าถึงที่ไม่สะดุด
ข้อจำกัดของโคด้า
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากโครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้
- ต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมด
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโคดา
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
10. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการร่วมกันพร้อมบันทึกและติดตามงานแบบบูรณาการ)
เครื่องมือจัดการงานอีกตัวหนึ่งคือ Taskade ที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและทำงานร่วมกับทีมของคุณในแพลตฟอร์มเดียว อย่างไรก็ตาม จุดขายหลักของมันคือAI ที่ทำงานในสถานที่ทำงานโดยตรง ตัวแทน AI ที่ทรงพลังของมันช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการตั้งค่าโครงการ การเขียนเอกสารจากศูนย์ การสร้างกระบวนการทำงาน และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
Taskade ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ด้วยการอัปเดตและซิงค์แบบเรียลไทม์ มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ Windows, Mac, Linux, Android และ iOS
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วยรายการงาน, แผนผังความคิด, และการร่วมมือในการเอกสาร
- ใช้คุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงาน, วันที่ครบกำหนด, และมุมมองตามเวลาเพื่อจัดการอย่างเป็นระบบ
- เพลิดเพลินกับการสร้างแบรนด์ตามความต้องการและการแชร์เอกสารร่วมกันสำหรับทีม
ข้อจำกัดของ Taskade
- จำกัดสำหรับการจดบันทึกและเอกสารอย่างละเอียด
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทาง
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taskade อย่างไรบ้าง?
Taskade เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้คนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีระเบียบ
Taskade เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้คนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีระเบียบอยู่เสมอ
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Notesnook: จัดการโครงการด้วยการจดบันทึกที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- Microsoft OneNote: จัดการโครงการด้วยการจดบันทึกและจัดระเบียบแบบอิสระ
- Workflowy: สร้างโครงสร้างโครงการด้วยระบบการจดบันทึกแบบโครงร่าง
หลีกทางให้ AppFlowy, ClickUp คือเครื่องมือจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ดีที่สุด!
AppFlowy เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกแบบโอเพนซอร์สสำหรับ Notion มันรวมความเป็นส่วนตัว การโฮสต์ด้วยตนเอง และการปรับแต่ง ทำให้เหมาะสำหรับบุคคลและบริษัทที่ต้องการควบคุมข้อมูลของตนเองอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่พึ่งพาการสื่อสารแบบเรียลไทม์
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท—พื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่เน้นการทำงานร่วมกัน ซึ่งรวมข้อดีของ Notion และ AppFlowy ไว้อย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะต้องการการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น การจัดการงานที่ปรับเปลี่ยนได้ หรือความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
พร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้