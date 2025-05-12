บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows ที่ดีที่สุดในปี 2025

Garima Behal
12 พฤษภาคม 2568

การจับภาพหน้าจอของคุณควรเป็นเรื่องง่าย

บางทีคุณอาจกำลังบันทึกวิดีโอสอน, บันทึกการประชุมไว้ดูภายหลัง, หรือโชว์ช่วงเวลาสำคัญในเกม. ไม่ว่ากรณีใด, สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือวิดีโอที่ไม่ลื่นไหล, เวลาบันทึกที่จำกัด, หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานยากทำให้คุณช้าลง.

เครื่องมือบางอย่างมีความพื้นฐาน ในขณะที่บางอย่างมีฟีเจอร์การแก้ไขมากมาย, การซ้อนทับ, และตัวเลือกการสตรีมสด การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

เพื่อให้ง่ายขึ้น นี่คือสรุปของซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows ที่ดีที่สุด—สิ่งที่พวกเขาทำได้ดี จุดที่ยังขาด และตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด 🏆

ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows ที่ดีที่สุดในพริบตา

นี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่างโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Windows:

ชื่อเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับ (ขนาดทีม)คุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
ClickUpบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่บันทึกหน้าจอในตัวพร้อมการผสานงานโครงการ/งาน, การถอดความและสรุปโดย AI, การแชร์วิดีโอแบบอะซิงโครนัสมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
OBS Studioบุคคลทั่วไปถึงบริษัทขนาดกลางระบบการทำงานอัตโนมัติ, โหมดการจับภาพขั้นสูง, โปรแกรมแก้ไขภาพในตัว, และระบบตั้งชื่อแบบกำหนดเองฟรี (โอเพนซอร์ส)
กี่ทอผ้าบุคคลและทีมขนาดเล็กความคิดเห็นที่มีการระบุเวลา, การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ชม, การแก้ไขพื้นฐานและภาพขนาดย่อมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
แคมทาเซียธุรกิจขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่แบบทดสอบเชิงโต้ตอบและองค์ประกอบที่คลิกได้ สื่อปลอดค่าลิขสิทธิ์ เอฟเฟกต์ภาพและการเปลี่ยนฉากทดลองใช้ฟรี
ScreenPalบุคคลและนักการศึกษาคำบรรยายอัตโนมัติ, เสียงบรรยายจากข้อความ, การตัดต่อวิดีโอและซ้อนทับในตัวมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ShareXผู้ใช้ทางเทคนิคและนักพัฒนาคำบรรยายอัตโนมัติ, เสียงพากย์จากข้อความ, การตัดต่อวิดีโอแบบบูรณาการ, และการซ้อนทับฟรี
Snagitบุคคลและทีมเอกสารการสกัดข้อความจากภาพหน้าจอ, การจับภาพขั้นตอนตามลำดับ, การใส่คำอธิบายประกอบและตราประทับที่กำหนดเองทดลองใช้ฟรี; ราคาปรับแต่งตามความต้องการสำหรับองค์กร
Movavi Screen Recorderบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กการบันทึกตามกำหนดเวลา, การวาดบนหน้าจอ, การบันทึกเสียงสองช่องทางพร้อมการตั้งค่าการส่งออกทดลองใช้ฟรี; ราคาปรับแต่งตามความต้องการสำหรับองค์กร
โปรแกรมบันทึกหน้าจอไอศกรีมผู้ใช้ทั่วไปและฟรีแลนซ์การเลือกพื้นที่อย่างแม่นยำระดับพิกเซล, การตั้งค่าตามโปรไฟล์, การจำกัดระยะเวลาสำหรับการบันทึกแบบกำหนดเวลามีเวอร์ชันฟรีให้บริการ; ราคาปรับแต่งตามความต้องการสำหรับองค์กร
บันดิแคมฉากบันทึกที่ปรับแต่งได้, การผสมเสียงแบบเรียลไทม์, คุณภาพไร้การสูญเสีย, และการเข้ารหัสขั้นสูงการบันทึกภาพความเร็วสูงด้วยฮาร์ดแวร์, การบีบอัดแบบเรียลไทม์, คีย์สีสำหรับซ้อนทับเว็บแคมทดลองใช้ฟรี; ราคาปรับแต่งตามความต้องการสำหรับองค์กร

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows?

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows ให้แน่ใจว่ามันมีสิ่งจำเป็นเหล่านี้:

  • คุณภาพการบันทึก: มองหาตัวเลือกความละเอียดสูงสุดถึง 4K, อัตราเฟรมที่ราบรื่นอย่างน้อย 30 FPS, และการบันทึกเสียงที่ชัดเจนและปราศจากการบิดเบือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คุณภาพสูง
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: เลือกเลย์เอาต์ที่เรียบง่าย ควบคุมได้ชัดเจน และตั้งค่าการบันทึกที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการบันทึก: ยืนยันการผสานเว็บแคมอย่างไร้รอยต่อ รองรับการจับภาพเสียงจากหลายแหล่ง การบันทึกเสียงระบบและไมโครโฟน พร้อมตัวเลือกหน้าจอที่ยืดหยุ่นเพื่อควบคุมการบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ทำงานเพื่อบันทึกได้อย่างราบรื่น ลดการใช้ CPU ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการกระตุก และปรับอัตราการแสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อความเข้ากันได้ของระบบ
  • คุณสมบัติการแก้ไข: เลือกใช้เครื่องมือตัดและครอบภาพในตัว, ตัวเลือกการใส่คำอธิบายประกอบที่ง่ายดาย, การซ้อนทับข้อความ, เอฟเฟกต์ภาพพื้นฐาน, การเปลี่ยนฉากเพื่อความราบรื่นในการตัดต่อ, และการลดเสียงรบกวน
  • ตัวเลือกการส่งออกและการแชร์: เลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับหลายรูปแบบไฟล์ รวมถึง MP4 และ AVI การอัปโหลดโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มเช่น YouTube การตั้งค่าความละเอียดและอัตราเฟรมที่ปรับแต่งได้ และการผสานรวมกับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอทั่วโลกมีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 6.5% การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ การทำงานทางไกล และเนื้อหาเกม

โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Windows ที่ดีที่สุด

นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับWindows ของเรา ✅

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการบันทึกหน้าจอในตัว)

บันทึกการบันทึกหน้าจอได้ทันทีและแนบไปกับงานด้วย ClickUp Clips
บันทึกดาวด้วยคลิป ClickUp
บันทึกการบันทึกหน้าจอได้ทันทีและแนบไปกับงานด้วย ClickUp Clips

การบันทึกหน้าจอของคุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น คุณยังจำเป็นต้องมีวิธีในการจัดเก็บ, แชร์, และทำงานร่วมกันบนการบันทึกเหล่านั้นโดยไม่ต้องสลับแอปหลายตัว นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน* ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์บันทึกหน้าจอในตัว ทำให้คุณสามารถบันทึกและแชร์วิดีโอได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

คลิป ClickUp

ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกทั้งหน้าจอและกล้องของคุณเพื่อสร้างคำอธิบายที่ชัดเจนและละเอียดโดยไม่ต้องพิมพ์ทุกอย่าง คุณสามารถเพิ่มเสียงบรรยายได้เช่นกัน ทุกคลิปจะเชื่อมต่อกับงานของคุณ ดังนั้นไอเดียจะไม่สูญหายในข้อความหรืออีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องการอธิบายข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดให้กับทีมพัฒนา พวกเขาบันทึกคลิปโดยทำซ้ำขั้นตอนของข้อผิดพลาดทีละขั้นตอนบนหน้าจอ พร้อมอธิบายปัญหาผ่านเสียงบรรยาย การสาธิตแบบมีภาพนี้ช่วยให้ทีมเห็นสิ่งที่ผิดพลาดได้อย่างชัดเจน ลดความเข้าใจผิด และเร่งการแก้ไขให้เร็วขึ้น

ClickUp Clips: โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกวิดีโอ
แชร์คลิป ClickUp ได้ทันที พร้อมตัวเลือกการดาวน์โหลดและการแชร์หลายรูปแบบ

การบันทึกปัญหาเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น—การแก้ไขปัญหาคือขั้นตอนต่อไป ด้วยClickUp Tasks ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถแนบคลิปได้โดยตรงไปยังงานและมอบหมายให้กับทีมวิศวกรรมได้ ซึ่งทำให้พวกเขามีข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ต้น ลดการถามตอบซ้ำไปมา และทำให้ปัญหาถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด

นักพัฒนาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อเพิ่มบริบท แท็กเพื่อนร่วมทีม และอัปเดตสถานะความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

แต่คุณค่าของการสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกันด้วย Clips ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ มันขยายไปถึงเอกสารประกอบ การฝึกอบรม และการแบ่งปันความรู้

สมมติว่าผู้ประสานงานการฝึกอบรมกำลังสร้างคู่มือการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ พวกเขาฝังการบันทึกหน้าจอลงในClickUp Docs โดยตรง เพื่อให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนในรูปแบบภาพ พนักงานใหม่สามารถดูการสาธิตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการนำทางในระบบภายใน การส่งรายงานค่าใช้จ่าย หรือการเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ร่วมกัน—ทำให้กระบวนการเรียนรู้รวดเร็วและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain ภายในคลิป: การถอดความและสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
ถอดเสียงและแปลงคลิปด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ ทำให้การบันทึกหน้าจอทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยการถอดเสียงโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการบันทึกคลิปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกำหนดเวลาและลำดับความสำคัญสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรแกรมบันทึกหน้าจอด้วย AIจะถอดความประเด็นสำคัญ ไฮไลต์การอัปเดตที่สำคัญ และช่วยแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นงานที่ต้องทำเมื่อจำเป็น ทีมการตลาดสามารถรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่อัปเดตได้ทันทีโดยไม่ต้องดูวิดีโอซ้ำหรือจดบันทึกด้วยตนเอง

นี่คือวิธีการทำงาน:

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

ClickUp AI Notetaker: บันทึกการประชุมทันที
รับสรุปโดย AI ด้วย ClickUp AI Notetaker

ในขณะที่ Brain สกัดประเด็นที่ต้องดำเนินการClickUp AI Notetakerจะรับรองว่าไม่มีข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาที่สำคัญสูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงระดมความคิด การทบทวนกลยุทธ์เกม หรือการเรียนออนไลน์

มันบันทึกการสนทนาทั้งหมด, ถอดความทุกคำ, และเน้นจุดสำคัญ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ใครยกนิ้วเลย หลังจากการประชุมคณาจารย์หรือการวางแผนการสอน บทถอดความจะถูกแนบไปกับงานใน ClickUp ให้การแบ่งแยกของรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน เช่น การปรับปรุงหลักสูตร การแก้ไขนโยบายการให้คะแนน หรือการกำหนดเวลาการประชุมผู้ปกครอง

ตอนนี้ หากคุณต้องการเรียนรู้ว่า ClickUp AI Notetaker เปลี่ยนการประชุมให้เป็นรายการที่ต้องทำทันทีได้อย่างไร ชมการทำงานจริงได้ในวิดีโอนี้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เล่นคลิปอัตโนมัติในแชท: เพียงวางลิงก์คลิปในแชท ClickUp แล้วคลิปจะฝังตัวทันทีเพื่อรับชมได้อย่างราบรื่น—ไม่ต้องเปิดแท็บหรือแอปอื่น
  • บันทึกคลิปเสียงภายในบทสนทนา: แตะไอคอนวิดีโอจากแชท ความคิดเห็น หรืองานใดๆ ใน ClickUp เพื่อบันทึกหน้าจอและแชร์การอัปเดตโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
  • เพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลา: คลิกที่ใดก็ได้ในคลิปเพื่อแสดงความคิดเห็นที่แม่นยำ ถามคำถาม หรือเน้นช่วงเวลาสำคัญสำหรับทีมของคุณ
  • ค้นหาทุกสิ่งได้ในศูนย์กลางเดียว: เข้าถึงการบันทึกทั้งหมดของคุณในศูนย์กลางคลิปของ ClickUp ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย
  • ถอดเสียงการประชุมจากทุกแพลตฟอร์ม: บันทึกทุกคำจาก Teams, Meet หรือ Zoom จากนั้นจัดเก็บและค้นหาบันทึกการประชุมได้โดยตรงภายใน ClickUp
  • ใช้เทมเพลตเพื่อความสม่ำเสมอ:ลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสทั่วทั้งองค์กร

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คลิปถูกจำกัดความยาวสูงสุดที่ 45 นาที ดังนั้นหากต้องการบันทึกเซสชันที่ยาวกว่านี้จะต้องแบ่งออกเป็นหลายไฟล์บันทึก
  • คุณสามารถบันทึกและแชร์คลิปได้ทันที แต่ไม่มีวิธีในการไฮไลต์ วาด หรือใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอขณะบันทึก

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,090+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ฉันพบว่าตัวเองใช้ ClickUp Clips เกือบทุกวันแล้ว—มันง่ายกว่ามากที่จะแสดงให้ใครบางคนเห็นว่าฉันหมายถึงอะไรด้วยการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วแทนที่จะพยายามอธิบายเป็นข้อความ และเนื่องจากมันถอดเสียงทุกอย่าง ฉันจึงสามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ในภายหลังโดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ต่างๆ […] ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain มันดูเหมือนเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่มันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อได้หลายอย่าง โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานบางอย่าง มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเมื่อฉันยุ่งมาก ฟีเจอร์ AI ที่จดบันทึกเป็นสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจจริงๆ เมื่อก่อนเราเคยสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการหลังการประชุมไปมากมาย แต่ตอนนี้มันจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด...

📖 อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ Clips 3.0: วิธีที่ง่ายที่สุดในการสื่อสาร

2. OBS Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นสูงและการสตรีม)

OBS Studio: โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีสำหรับการบันทึกหน้าจอขั้นสูง
ผ่านOBS Studio

OBS Studio มอบฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลังผ่านแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส ออกแบบมาสำหรับการบันทึกและสตรีมวิดีโอสด ซอฟต์แวร์นี้ดึงดูดใจผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมการบันทึกได้อย่างสมบูรณ์

คุณสามารถกำหนดค่าฉากได้หลายฉาก รวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และใช้การเปลี่ยนฉากแบบเรียลไทม์ได้ อินเทอร์เฟซแบบโมดูลาร์ช่วยให้ปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางผ่านปลั๊กอินและส่วนเสริม

แม้ว่าจะมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง OBS Studio ยังคงมีขนาดไฟล์ที่เบาและทำงานได้อย่างราบรื่นแม้บนฮาร์ดแวร์ที่ไม่สูงมากนัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS Studio

  • รวมภาพหน้าจอหลายภาพ, ฟีดจากเว็บแคม, และแหล่งเสียงต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นฉากที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งจะสลับไปมาอย่างราบรื่นระหว่างการบันทึก
  • กำหนดค่าตัวเลือกการผสมเสียงขั้นสูงด้วยการควบคุมระดับเสียงแยกแต่ละแหล่ง, เกตตัดเสียงรบกวน, และตัวกรองการระงับเสียงสำหรับแต่ละแหล่ง
  • บันทึกในคุณภาพแบบไม่สูญเสียข้อมูล พร้อมการตั้งค่าการเข้ารหัสที่กำหนดเอง เพื่อรักษาความละเอียดของภาพอย่างแม่นยำสำหรับการผลิตระดับมืออาชีพ
  • กำหนดเวลาการบันทึกอัตโนมัติพร้อมเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แม่นยำสำหรับการบันทึกเหตุการณ์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ OBS Studio

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการกระตุก, การลดลงของเฟรม, และการหยุดทำงานระหว่างบันทึกหรือสตรีม
  • มันขาดคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง; คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอแยกต่างหากสำหรับคุณสมบัตินั้น

ราคาของ OBS Studio

  • ฟรี (โอเพนซอร์ส)

OBS Studio คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,060+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง OBS Studio อย่างไรบ้าง?

OBS studio ยอดเยี่ยมมาก! ฉันใช้มันมาตั้งแต่เริ่มสตรีม และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นเลย! แนะนำอย่างยิ่ง!

🧠 เกร็ดความรู้: การบันทึกหน้าจอสามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการทำซ้ำของการทดลองทางจิตวิทยาได้โดยการให้ภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนต่างๆ แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็สามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจและทำซ้ำการศึกษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น!

3. ลูม (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างรวดเร็วและการให้ข้อเสนอแนะ)

Loom: เริ่มบันทึกวิดีโอไม่จำกัดของหน้าจอทั้งหมดของคุณ
ผ่านทางLoom

Loom ทำให้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสง่ายขึ้นด้วยวิธีการบันทึกหน้าจอที่เรียบง่าย แพลตฟอร์มนี้จะอัปโหลดการบันทึกแต่ละครั้งไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทันที

มันผสานการทำงานโดยตรงกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเช่น Slack, GmailและระบบการจัดการโครงการผลิตวิดีโอLoom โดดเด่นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ทีมต้องการสื่อสารทางสายตาโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยการวิเคราะห์ที่แสดงเวลาการรับชม จำนวนผู้ชม และข้อมูลปฏิกิริยาสำหรับแต่ละการบันทึก
  • แทรกความคิดเห็นที่จุดเวลาเฉพาะภายในวิดีโอเพื่อให้บริบทหรือเน้นข้อมูลสำคัญ
  • แก้ไขการบันทึกด้วยเครื่องมือตัดต่อขั้นพื้นฐานและภาพขนาดย่อที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • แผนฟรีจำกัดคุณภาพการบันทึกไว้ที่ HD มาตรฐาน และมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จำกัด
  • เคอร์เซอร์เมาส์ปรากฏขนาดเล็กในวิดีโอที่บันทึกไว้ ทำให้ผู้ชมติดตามการกระทำบนหน้าจอได้ยาก

การกำหนดราคาแบบลวดลายทอผ้า

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ + AI: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,090+)
  • Capterra: 4. 7/5 (475+ รีวิว)

📮 ClickUp Insight:50% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่าวันศุกร์เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นี่อาจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะของการทำงานในยุคปัจจุบัน วันศุกร์มักมีการประชุมน้อยกว่า และเมื่อรวมกับบริบทที่สะสมมาตลอดสัปดาห์การทำงาน อาจหมายถึงการถูกรบกวนน้อยลงและมีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความลึกซึ้ง

ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับวันศุกร์ตลอดทั้งสัปดาห์หรือไม่? ลองใช้แนวทางการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วยClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน! บันทึกหน้าจอของคุณด้วย ClickUp Clips รับถอดความทันทีผ่าน ClickUp Brain หรือให้ AI Notetaker ของ ClickUp ช่วยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมให้คุณ

4. Camtasia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาการสอนที่ดูเป็นมืออาชีพ)

Camtasia: ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอสำหรับ Windows บันทึกเต็มหน้าจอ
ผ่านCamtasia

Camtasia เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมซึ่งพัฒนาโดย TechSmith ออกแบบมาเพื่อสร้างและแก้ไขวิดีโอสอนและนำเสนอผ่านการบันทึกหน้าจอ มันรวมการบันทึกหน้าจอเข้ากับความสามารถในการแก้ไขที่แข็งแกร่งในแพ็คเกจแบบบูรณาการเดียว

เทมเพลตในตัวช่วยให้การสร้างแบรนด์มีความสม่ำเสมอในวิดีโอองค์กรทั้งหมด อินเทอร์เฟซของ Camtasia ผสมผสานฟังก์ชันขั้นสูงเข้ากับการใช้งานที่ง่ายดาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์การตัดต่อมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอน ผู้ฝึกอบรม และมืออาชีพด้านการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia

  • แทรกองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบ จุดที่คลิกได้ และตัวบ่งชี้สารบัญ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
  • เข้าถึงคลังเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์ เอฟเฟกต์เสียง ไอคอน และกราฟิกเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มคุณค่าการผลิต
  • ใช้เอฟเฟกต์ภาพ เช่น การซูมและเลื่อน การเน้นเคอร์เซอร์ และข้อความเคลื่อนไหว เพื่อเน้นองค์ประกอบที่สำคัญบนหน้าจอ
  • ส่งออกโปรเจกต์ที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมการตั้งค่าการเรนเดอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Camtasia

  • ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ฟรี
  • ต้องการทรัพยากรระบบมากกว่าเครื่องมือบันทึกที่ง่ายกว่า

ราคาของ Camtasia

  • Camtasia Essentials: $179. 88/ปี (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Camtasia Create: $249/ปี (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Camtasia Pro: $599/ปี (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Camtasia

  • G2: 4. 6/5 (1,535+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Camtasia อย่างไรบ้าง?

สำหรับคำแนะนำทั่วไป Camtasia เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายจริง ๆ สำหรับราคาที่จ่ายไปนั้นถือว่าคุ้มค่ามาก ๆ ฉันคิดว่าข้อเสียคือมันมีทรัพยากรจำกัด (คุณจำเป็นต้องมีแพ็กเกจ Techsmith Assets เพื่อเพิ่มลูกเล่นสนุก ๆ ที่พวกเขาแสดงในโปรแกรม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) […]

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การบันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 4K เป็นเวลานานอาจทำให้คอมพิวเตอร์ระดับสูงทำงานช้าลงได้ ควรใช้การ์ดจับภาพแยกต่างหากเพื่อลดภาระของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

5. ScreenPal (เหมาะสำหรับการบันทึกอย่างง่ายพร้อมการแก้ไขพื้นฐาน)

ScreenPal: บันทึกวิดีโอสตรีมมิ่งพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง
ผ่านทางScreen Pal

ScreenPal มอบประสบการณ์การบันทึกหน้าจอที่เข้าถึงง่าย โดยเน้นความเรียบง่ายและความรวดเร็ว ซอฟต์แวร์นี้ให้ความสำคัญกับการตั้งค่าที่รวดเร็วและการกำหนดค่าที่น้อยที่สุดก่อนเริ่มการบันทึก

คุณสามารถจับภาพหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างเฉพาะ หรือพื้นที่ที่กำหนดเองได้ พร้อมการตรวจจับแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ ScreenPal ยังมีเครื่องมือแก้ไขพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีหลังจากการบันทึกเสร็จสิ้น

ในฐานะส่วนขยายสำหรับบันทึกหน้าจอ Chrome มันรองรับการอัปโหลดโดยตรงไปยังบริการโฮสติ้งต่างๆ รวมถึง YouTube และ Google Drive นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงและคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

คุณสมบัติเด่นของ ScreenPal

  • บันทึกกิจกรรมบนหน้าจอพร้อมการตรวจจับหน้าต่างแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อการเลือกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกำหนดพื้นที่ด้วยตนเอง
  • สร้างคำบรรยายและคำบรรยายอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเนื้อหา
  • แปลงสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นเสียงพากย์โดยใช้เครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงในตัวที่มีตัวเลือกเสียงหลายแบบ
  • ตัดแต่งการบันทึก เพิ่มการเปลี่ยนฉากพื้นฐาน และแทรกข้อความซ้อนได้ทันทีหลังจากการบันทึกด้วยโปรแกรมแก้ไขในตัว

ข้อจำกัดของ ScreenPal

  • มันมีรูปแบบไฟล์สำหรับการส่งออกภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ซึ่งอาจจำกัดผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบเฉพาะ
  • อาจมีปัญหาการซิงค์เสียงไม่ตรงในบางครั้งระหว่างการบันทึกที่ยาวนาน

ราคาของ ScreenPal

  • เดลักซ์สำหรับคนเดียว: $3/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • โซโล แม็กซ์: $7.50/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีมธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ ScreenPal

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 95+)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ScreenPal อย่างไรบ้าง?

มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย แต่เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว คุณสมบัติหลายอย่างก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน บางครั้งอาจยากที่จะตัดได้ตรงตามต้องการ เพราะคุณสามารถซูมเข้าไปในแทร็กได้เพียงจุดหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับการใช้ของฉัน มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีบันทึกวิดีโอขณะนำเสนอ PowerPoint

6. ShareX (เหมาะที่สุดสำหรับตัวเลือกการจับภาพที่หลากหลายและกระบวนการทำงาน)

ShareX: การบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยแอปเดสก์ท็อปฟรี
ผ่านทางShareX

ShareX มอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมผ่านระบบจับภาพที่ครอบคลุมและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือโอเพนซอร์สนี้ไม่เพียงแต่บันทึกหน้าจอขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำงานอัตโนมัติในการจับภาพหน้าจอ การแก้ไขภาพ และความสามารถในการแปลงไฟล์อีกด้วย

คุณสามารถกำหนดการดำเนินการอัตโนมัติที่จะทำงานหลังจากจับเนื้อหา รวมถึงการเปลี่ยนชื่อไฟล์ การแปลงรูปแบบ และการอัปโหลดโดยตรง ShareX รองรับบริการปลายทางสำหรับการแชร์เนื้อหามากกว่า 80 บริการ

แอปพลิเคชันนี้ดึงดูดผู้ใช้ทางเทคนิคที่ให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติและการผสานรวมมากกว่าอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย

คุณสมบัติเด่นของ ShareX

  • สร้างกระบวนการทำงานสำหรับการบันทึกที่กำหนดเองด้วยลำดับการดำเนินการอัตโนมัติที่ทำงานหลังจากบันทึกเสร็จสิ้น
  • กำหนดรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์อัตโนมัติโดยใช้ตัวแปรสำหรับวันที่ เวลา และประเภทของเนื้อหา เพื่อรักษาการจัดระเบียบของบันทึกข้อมูล
  • เข้าถึงเครื่องมือแก้ไขภาพในตัวสำหรับใส่คำอธิบาย ละลายภาพข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และเพิ่มลายน้ำโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
  • จับภาพองค์ประกอบ UI ที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติด้วยระบบตรวจจับพื้นที่ซึ่งระบุปุ่มต่าง ๆ หน้าต่าง และพื้นที่เลื่อน

ข้อจำกัดของ ShareX

  • อินเตอร์เฟซปรากฏเป็นเชิงเทคนิคมากกว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้
  • ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการจับภาพหรือบันทึกการเล่นเกม

ราคาของ ShareX

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว ShareX

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะบันทึกหน้าจอ ให้ปิดการแจ้งเตือน ปิดแอปที่ไม่จำเป็น และซ่อนไฟล์ส่วนตัวจากเดสก์ท็อปของคุณ บน Windows ให้ใช้ Focus Assist เพื่อปิดการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปโดยอัตโนมัติระหว่างการบันทึก

7. Snagit (เหมาะที่สุดสำหรับการทำภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบและบทเรียนสั้นๆ)

Snagit: ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows สำหรับบันทึกเสียงและวิดีโอการสอน
ผ่านทางSnagit

Snagit เชี่ยวชาญในการสร้างภาพหน้าจอที่เสริมความสวยงามด้วยเครื่องมือการใส่คำอธิบายและเครื่องหมายที่ครบครันซอฟต์แวร์วิดีโอสอนนี้โดดเด่นในการผลิตเนื้อหาการสอนผ่านการรวมความสามารถในการบันทึกและแก้ไขเข้าด้วยกัน

มันประกอบด้วยเทมเพลตสำหรับรูปแบบเอกสารที่ใช้บ่อย เช่น คู่มือการใช้งานและข้อกำหนดทางเทคนิค นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังมีคุณสมบัติการดึงข้อความที่สามารถดึงข้อความโดยตรงจากภาพที่จับได้

คุณสมบัติเด่นของ Snagit

  • ดึงข้อความโดยตรงจากการจับภาพหน้าจอโดยใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อสร้างเนื้อหาที่แก้ไขได้จากองค์ประกอบภาพ
  • สร้างคู่มือแบบทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติด้วยการจับภาพหน้าจอแบบลำดับพร้อมคำอธิบายประกอบที่มีหมายเลขกำกับ
  • สร้างภาพเคลื่อนไหว GIF จากวิดีโอสั้นที่บันทึกไว้เพื่อสาธิตกระบวนการโดยไม่ต้องใช้ไฟล์วิดีโอเต็มรูปแบบ
  • ปรับแต่งตราประทับ, ข้อความกำกับ, และลูกศรจากคลังที่กว้างขวางขององค์ประกอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อการจัดทำเอกสารที่สม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ Snagit

  • ฟีเจอร์การจับภาพหน้าต่างแบบเลื่อนได้ถูกรายงานว่าทำงานไม่สม่ำเสมอ โดยผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการจับภาพเนื้อหาที่เลื่อนทั้งหมด
  • Snagit ไม่มีมุมมองรายการด้านข้างที่แสดงเลเยอร์ทั้งหมดภายในวิดีโอ ซึ่งอาจทำให้การจัดการการแก้ไขที่ซับซ้อนเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น

ราคาของ Snagit

  • Snagit สำหรับบุคคล: $39/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Snagit (แบบสมัครสมาชิกธุรกิจ): $48/ปี ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Snagit

  • G2: 4. 7/5 (5,430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (485+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านบทเรียนการสอนโดยใช้การบันทึกหน้าจอเริ่มต้นขึ้นกับLynda.comในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ต่อมาได้กลายเป็น LinkedIn Learning

8. Movavi Screen Recorder (ดีที่สุดสำหรับความสมดุลระหว่างความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงาน)

Movavi: ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows พร้อมฟีเจอร์การแก้ไข
ผ่านMovavi Screen Recorder

Movavi Screen Recorder ผสมผสานการควบคุมที่ใช้งานง่ายเข้ากับคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริงสำหรับความต้องการในการบันทึกประจำวัน โดยให้ความสำคัญกับการใช้งานที่ตรงไปตรงมาในขณะที่ยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นสำหรับการบันทึกที่มีคุณภาพ

คุณสามารถกำหนดเวลาการบันทึกให้เริ่มและสิ้นสุดในเวลาที่กำหนดได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้ใช้. Movavi มาพร้อมกับอินเตอร์เฟซการแก้ไขที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการตัดส่วนที่ไม่ต้องการและการปรับปรุงเนื้อหาที่บันทึกไว้.

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีตัวเลือกการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์เพื่อรักษาประสิทธิภาพในระหว่างการบันทึกที่ใช้ทรัพยากรมาก

คุณสมบัติเด่นของ Movavi Screen Recorder

  • กำหนดเวลาการบันทึกให้เริ่มและหยุดโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อบันทึกเหตุการณ์โดยไม่ต้องเฝ้าดูด้วยตนเอง
  • วาดโดยตรงบนหน้าจอระหว่างการบันทึกเพื่อเน้นองค์ประกอบสำคัญหรือสาธิตการโต้ตอบ
  • บันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์และเสียงจากไมโครโฟนพร้อมกัน พร้อมตัวควบคุมระดับเสียงแยกสำหรับแต่ละช่องสัญญาณเสียง
  • ส่งออกการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมการตั้งค่าล่วงหน้าที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และกรณีการใช้งาน

ข้อจำกัดของ Movavi Screen Recorder

  • ลายน้ำที่ปรากฏในวิดีโอเวอร์ชันทดลองใช้จะจำกัดความสามารถในการประเมิน
  • ไม่รองรับการถ่ายทอดสด ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหาแบบเรียลไทม์

ราคา Movavi Screen Recorder

  • โปรแกรมบันทึกหน้าจอ: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแกรมบันทึกหน้าจอ + โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ: 133.95 ดอลลาร์/ปี (เรียกเก็บเงินรายปี)

Movavi Screen Recorder คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

🔍 คุณรู้หรือไม่? Windows 10 และ 11 มีโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ซ่อนอยู่ มันเรียกว่า Xbox Game Bar และคุณสามารถเปิดใช้งานได้โดยกด Win + G

9. Icecream Screen Recorder (เหมาะสำหรับการบันทึกเป็นครั้งคราวด้วยการตั้งค่าขั้นต่ำ)

ไอซ์ครีม สกรีน รีคอร์เดอร์: บันทึกหน้าจอวิดีโอได้ไม่จำกัด
ผ่านIcecream Apps

โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Icecream Screen Recorder มุ่งเน้นที่การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการบันทึกที่ตรงไปตรงมา มีอินเทอร์เฟซแบบมินิมอลที่เน้นการควบคุมที่จำเป็นในขณะที่ซ่อนตัวเลือกขั้นสูงไว้ในเมนูรอง

เครื่องมือนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการจับภาพหน้าจอเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนหรือตั้งค่าอย่างละเอียด

คุณสมบัติเด่นของ Icecream Screen Recorder

  • กำหนดพื้นที่บันทึกที่กำหนดเองด้วยขนาดพิกเซลที่แม่นยำโดยใช้เครื่องมือเลือกที่ปรับได้พร้อมฟังก์ชันการยึดติดกับหน้าต่าง
  • กำหนดค่าการตั้งค่าระยะเวลาการบันทึกสูงสุดเพื่อหยุดการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำกัดเวลาที่กำหนด
  • บันทึกการตั้งค่าการบันทึกที่ใช้บ่อยเป็นโปรไฟล์เพื่อให้ได้การตั้งค่าที่สม่ำเสมอในหลายเซสชั่นการบันทึก

ข้อจำกัดของ Icecream Screen Recorder

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการบันทึกไว้ที่สูงสุด 5 นาที และมีลายน้ำ ซึ่งอาจทำให้การใช้งานสำหรับโครงการที่ยาวนานไม่สะดวก
  • มันไม่รองรับการปรับขนาดได้ดีบนหน้าจอ 4K ทำให้เกิดปัญหาการใช้งานบนหน้าจอความละเอียดสูง

ราคาของ Icecream Screen Recorder

  • ใบอนุญาต 1 ปี: $29.95 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ใบอนุญาตตลอดชีพ: $59.95 (ชำระครั้งเดียว)
  • แพ็กเกจ PRO วิดีโอ: $78 (ชำระเงินครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิว Icecream Screen Recorder

  • G2: 4. 1/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Icecream Screen Recorder อย่างไรบ้าง?

ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมากนักที่คุณสามารถใช้บนซอฟต์แวร์นี้ได้ ฉันไม่สามารถเปลี่ยนพื้นหลังของฉันได้เมื่อไลฟ์สตรีม ซึ่งทำให้การตั้งค่าของฉันดูน่าเบื่อ ดังนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง สุดท้าย ฉันคิดว่าคุณภาพของวิดีโอเมื่อบันทึกหน้าจอดี แต่สามารถดีขึ้นได้มาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

10. Bandicam (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่นเกมประสิทธิภาพสูงและการบันทึกมัลติมีเดีย)

Bandicam: ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Windows สำหรับการสตรีมวิดีโอ
ผ่านทางBandicam

Bandicam เชี่ยวชาญในการบันทึกประสิทธิภาพสูงสำหรับการเล่นเกมและแอปพลิเคชันมัลติมีเดียโดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรระบบน้อยที่สุด ใช้เทคโนโลยีการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์เพื่อรักษาอัตราเฟรมที่ราบรื่นในระหว่างการบันทึกที่เข้มข้น

ดียิ่งกว่านั้น? มันมาพร้อมกับความสามารถในการบันทึกตามกำหนดเวลาพร้อมการแบ่งไฟล์อัตโนมัติสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน Bandicam เหมาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่เน้นการเล่นเกม การสาธิตซอฟต์แวร์ และบทเรียนมัลติมีเดียที่ต้องการวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมขนาดไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bandicam

  • บันทึกการเล่นเกมและแอปพลิเคชันที่ต้องการกราฟิกสูงด้วยประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์
  • จับภาพเฉพาะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเนื้อหาเต็มหน้าจอที่อัตราเฟรมสูงสุด 480 FPS สำหรับการวิเคราะห์แบบสโลว์โมชั่นอย่างละเอียด
  • บีบอัดวิดีโอระหว่างการบันทึกด้วยตัวเลือกการบีบอัดที่ปรับแต่งได้เพื่อรักษาคุณภาพในขณะที่ลดขนาดไฟล์
  • ตั้งค่าการตั้งค่าคีย์โครมาสำหรับการซ้อนทับเว็บแคมเพื่อสร้างการบันทึกที่ดูเป็นมืออาชีพพร้อมพื้นหลังโปร่งใส

ข้อจำกัดของ Bandicam

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานความไม่สอดคล้องกันของการซิงโครไนซ์เสียงระหว่างการบันทึก
  • คุณจำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ตัดต่อ Bandicut เพื่อความสามารถในการตัดต่อขั้นสูง

ราคาของ Bandicam

  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $2. 78/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $44. 96 (ตลอดชีพ)
  • ใบอนุญาตธุรกิจและการศึกษา: $49.46/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Bandicam

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 115 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bandicam อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือมันติดตั้งง่ายเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น มันรวดเร็วเพราะมันเบา และใช้ทรัพยากรน้อย ซึ่งทำให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น บันทึกเกมหรือการรวมโปรแกรมที่เปิดอยู่บนหน้าจอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังบันทึกการเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว ให้ตั้งค่าโปรแกรมบันทึกหน้าจอของคุณไว้ที่อย่างน้อย 60 FPS เพื่อหลีกเลี่ยงวิดีโอที่กระตุก สำหรับการสอนหรือการนำเสนอ 30 FPS ก็เพียงพอแล้วเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

พูดว่า 'Screen!'—ClickUp ทำให้การบันทึกภาพสมบูรณ์แบบ

การค้นหาซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับ Windows ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ซับซ้อน

เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างบทเรียน, บันทึกการเล่นเกม, จัดการประชุมออนไลน์, หรือบันทึกกระบวนการทำงาน. ทุกตัวเลือกที่เราได้กล่าวถึงมีความสามารถที่ไม่เหมือนใครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกของคุณ.

ClickUp โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการผสานการบันทึกหน้าจอเข้ากับกระบวนการบริหารโครงการของคุณอย่างไร้รอยต่อ

ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึก แชร์ และทำงานร่วมกันในการบันทึกเสียงโดยไม่ต้องสลับแอป นอกจากนี้ AI Notetaker ยังถอดเสียงและแปลงการบันทึกเป็นงาน ทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

สมัครใช้ ClickUpวันนี้!