วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs

20 มีนาคม 2568

Google Docs เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อพิจารณาว่าแพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา การจัดการเอกสารที่มั่นคง และฟีเจอร์ขั้นสูงที่เพียงพอโดยไม่ทำให้การใช้งานซับซ้อน

คุณรู้ไหมว่าอะไรที่ได้รับความนิยมอีก? ไฟล์ PDF แต่การแก้ไขนั้นอาจเป็นเรื่องน่าปวดหัว

นั่นคือจุดที่ Google Docs เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ง่ายมากที่คุณสามารถใช้เพื่อคัดลอก, วาง, และแก้ไขข้อความได้ แต่คุณจะเปลี่ยนไฟล์ PDF ของคุณเป็น Google Docs ได้อย่างไร?

นี่คือคู่มือที่รวดเร็วและไม่เจ็บปวดเกี่ยวกับวิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs โดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ

⏰ สรุป 60 วินาที

ต้องการสรุปอย่างรวดเร็วหรือไม่? นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการแปลงและจัดการไฟล์ PDF ใน Google Docs:

  • Google Docs เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและมี อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย
  • การแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข ทำงานร่วมกัน และแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไข PDF ที่มีราคาแพง
  • การแก้ไขไฟล์ PDF ใน Google Docs สามารถทำได้ แต่ องค์ประกอบการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น ตาราง รูปภาพ และรายการแบบมีเครื่องหมายหัวข้อย่อย อาจไม่สามารถถ่ายโอนได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป
  • ClickUpมอบทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการเอกสาร โดยผสานการทำงานอัตโนมัติของงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการจัดระเบียบที่ราบรื่นสำหรับไฟล์ PDF และ Google Docs
ทำไมต้องแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs?

ฉันชอบเครื่องมือนี้มากเพราะมันช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้... มันมีประสิทธิภาพมากและช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก ฉันสามารถแก้ไขเอกสารที่แชร์ได้พร้อมกันกับเพื่อนร่วมงานของฉัน เป็นเครื่องมือที่ง่ายมากในการแชร์และทำงานร่วมกันในโครงการ

นั่นคือคำพูดโดยตรงจากผู้ใช้ Google Docs จริงบน G2— เพราะบางครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ประเด็นคือการให้ผู้ใช้เป็นคนพูดเอง และพูดตามตรง นี่แหละคือเหตุผลที่ผู้ใช้ Google Workspace ยังคงกลับมาใช้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปแบบ Google Docs นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • แก้ไขข้อผิดพลาด แก้ไขข้อความ และกรอกแบบฟอร์ม โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
  • ทำงานบนเอกสารเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ห้องถัดไปหรืออยู่ในเขตเวลาอื่น
  • แชร์ไฟล์ Google Docs ด้วยลิงก์ง่าย ๆ ให้ผู้อื่นสามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้
  • ลดเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการแปลงข้อความทันที
  • ข้ามค่าใช้จ่ายของเครื่องมือแปลงไฟล์ PDF แบบเสียเงิน—Google Docs ทำได้ฟรี

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังมองหาวิธีหยุดการไล่ตามไฟล์ที่กระจัดกระจายและอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่หรือไม่?ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ช่วยให้คุณจับข้อมูลจัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

วิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs

มีมากกว่าหนึ่งวิธีในการแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับไฟล์ PDF ที่มีข้อความธรรมดา เอกสารที่สแกน หรือไฟล์ที่มีการจัดรูปแบบที่ซับซ้อน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้สำเร็จ

1. การใช้ Google Drive

หากคุณกำลังใช้ Google Workspace อยู่แล้ว นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการแปลงไฟล์ PDF โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

  • ไปที่drive.google.com
  • คลิก ใหม่ > อัปโหลดไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ PDF ของคุณ (หรือเพียงแค่ลากและวางลงใน Google ไดรฟ์)
การใช้ Google Drive: แปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs
  • คลิกขวาที่ไฟล์ที่อัปโหลด
  • เลือก เปิดด้วย > Google Docs
วิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs:

เรียบร้อยแล้ว! เอกสาร PDF ของคุณกลายเป็น Google Doc ที่สามารถแก้ไขได้แล้ว

เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิกที่ ไฟล์ > ดาวน์โหลด > เอกสาร PDF และคุณจะได้ไฟล์ PDF ใหม่ที่มีการแก้ไขของคุณ

✍🏻 หมายเหตุ: แม้ว่า Google Docs จะทำงานได้ดีกับข้อความพื้นฐาน แต่การจัดรูปแบบอาจไม่แน่นอน หัวข้อและย่อหน้าโดยทั่วไปจะถ่ายโอนได้ดี แต่ตาราง รูปภาพ และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอาจไม่ดูเรียบร้อยเหมือนในไฟล์ PDF ต้นฉบับ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับแต่งและจัดรูปแบบ Google Docs

2. การใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม

หากเอกสาร PDF ของคุณมีรูปภาพ ตาราง หรือรูปแบบที่ซับซ้อนจำนวนมาก Google Docs อาจไม่สามารถรักษาการจัดรูปแบบเดิมไว้ได้ นั่นคือจุดที่เครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น CloudConvert, Adobe Acrobat และ Smallpdf สามารถช่วยได้

  • ไปที่ตัวแปลงไฟล์ PDF เป็น Word เช่น CloudConvert หรือ Adobe Acrobat Online
  • คลิกที่แปลงเพื่อเปลี่ยนไฟล์ PDF ของคุณเป็นเอกสาร Word
การใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม:
  • อัปโหลดไฟล์ Word ที่แปลงแล้วไปยัง Google Drive
อัปโหลดไฟล์ Word ที่แปลงแล้วไปยัง Google Drive
  • ดับเบิลคลิกเพื่อเปิด Google Docs ซึ่งจะทำการแปลงหน้า PDF โดยอัตโนมัติ

วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าภาพ ตาราง และการจัดรูปแบบพิเศษจะคงอยู่ครบถ้วน บางเครื่องมือยังให้คุณแปลงไฟล์ PDF เป็นชุดเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การจัดการเอกสาร PDF อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องค้นหาข้อมูลเฉพาะในไฟล์ที่ยาว แทนที่จะเลื่อนดูอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้วิธีค้นหาใน PDFอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น

3. การแปลงไฟล์ PDF ที่สแกนแล้ว

การแปลงไฟล์ PDF ที่สแกนแล้ว: PDF เป็น Google Docs
แหล่งที่มา:PDFGear

หากไฟล์ PDF ของคุณเป็นเอกสารที่สแกน (หมายความว่ามันเป็นภาพแทนที่จะเป็นข้อความที่เลือกได้) Google Docs อย่างเดียวจะไม่เพียงพอ คุณจะต้องใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อดึงข้อความออกมา

  • อัปโหลดไฟล์ PDF ที่สแกนแล้วไปยัง Google Drive
  • คลิกขวาแล้วเลือก เปิดด้วย > Google Docs
  • Google จะพยายามดึงข้อความออกมา แต่การจัดรูปแบบอาจไม่สมบูรณ์

ใช้เครื่องมือเช่น Adobe Acrobat's OCR, Smallpdf, หรือ CloudConvert ก่อนอัปโหลดไปยัง Google Docs เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น. เครื่องมือเหล่านี้สามารถจดจำข้อความจากหน้าเอกสารที่ถูกสแกน และรักษาการจัดรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้.

อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Google Docs เพื่อการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ

การแก้ไขไฟล์ PDF ใน Google Docs

ดังนั้น คุณได้ทำการแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs สำเร็จแล้ว—ยอดเยี่ยม! แต่ตอนนี้คือความท้าทายที่แท้จริง: การแก้ไขมันโดยไม่ทำให้การจัดรูปแบบต้นฉบับเสียหาย

✅ ข่าวดี

Google Docs ช่วยให้คุณแก้ไขหรือใส่คำอธิบายประกอบเอกสาร PDF ของคุณเหมือนกับไฟล์อื่นๆ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มเนื้อหาใหม่ และจัดรูปแบบข้อความได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้สไตล์ต่างๆ เช่น ชื่อเรื่อง หัวเรื่องย่อย และหัวข้อโดยอัตโนมัติ

🚩 ข่าวไม่ค่อยดีนัก

การจัดรูปแบบใน Google Docs อาจไม่สมบูรณ์แบบ หากไฟล์ PDF ของคุณมีองค์ประกอบที่ซับซ้อน เช่น ตาราง, ช่องทำเครื่องหมาย, หรือไอคอน, สิ่งต่าง ๆ อาจดู... ไม่เป็นระเบียบสักหน่อย ตัวอย่างเช่น:

  • รายการแบบมีเครื่องหมายอาจมีการเว้นวรรคที่แปลก
  • ตารางอาจสูญเสียโครงสร้าง
  • รูปภาพอาจปรากฏในความละเอียดที่ต่ำกว่า

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:นี่คือเทคนิคการใช้ Google Docsที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น—หากเอกสารของคุณมีการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนมาก ควรใช้โปรแกรมแก้ไข PDF ก่อนอัปโหลดไปยัง Google Docs

ปัญหาทั่วไปและข้อจำกัดในการใช้ Google Docs

อีกครั้งหนึ่ง ขอให้เราได้ฟังจากผู้ใช้ Google Docs จริง ๆ เพื่อเข้าใจถึงความท้าทายที่แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้น:

🗣️ "เมื่อฉันใช้ Workspace และเปิดเอกสาร, Excel, Gmail, การส่งข้อความทันที และท่องเว็บไซต์อื่น ๆ ฉันพบว่าการประมวลผลช้าลงอย่างมาก"ผู้ใช้ G2 กล่าว

🗣️ผู้ใช้รายหนึ่งบน Redditได้กล่าวว่า "สมบูรณ์แบบจนกว่าคุณจะถึงจำนวนคำที่กำหนด จากนั้นคุณอาจต้องการแบ่งออกเป็นเอกสารหลายฉบับหรือใช้ซอฟต์แวร์อื่น"

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การจัดทำเอกสารอาจใช้เวลานานและน่าเบื่อ แต่เมื่อคุณเรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสาร คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ จัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาสำหรับงานที่สำคัญกว่า

ชัดเจนว่า Google Docs ไม่ได้สมบูรณ์แบบ. นี่คือห้าความท้าทายที่อาจทำให้คุณมีปัญหาเมื่อใช้เพื่อแก้ไขเอกสาร PDF และมากกว่านั้น:

  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: หากคุณเปิดแท็บไว้มากเกินไป คาดว่า Google Docs จะทำงานช้าลง โดยเฉพาะเมื่อเปิดไฟล์ PDF ขนาดใหญ่หรือเอกสารที่ยาว
  • ปัญหาการจัดรูปแบบ: การแปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs มักจะทำให้ตาราง รูปภาพ และฟอนต์ผิดเพี้ยน ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด: หากไม่มีโหมดออฟไลน์ของ Google Workspace การแก้ไขเอกสารโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตอาจทำได้ยาก
  • ปัญหาการขยายขนาด: เอกสารที่มีมากกว่า 200,000 คำหรือมากกว่า 200 หน้า อาจเกิดข้อผิดพลาด ล่าช้า และยากต่อการจัดการ
  • ความไม่สมดุลในการทำงานร่วมกัน: ความคิดเห็นและการสนทนาในไฟล์ Google Docs อาจกลายเป็นเรื่องที่มากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคนแก้ไขพร้อมกัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัยและรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทำให้การทำงานร่วมกันช้าลง แต่ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ช่วยให้การเข้าถึงเอกสารง่ายขึ้นและลดการแลกเปลี่ยนอีเมลที่เสียเวลา

การใช้ ClickUp สำหรับการจัดการเอกสาร

แม้ว่าคุณจะจัดการไฟล์ PDF และ Google Docs หลายไฟล์ คุณก็สมควรมีพื้นที่ที่เป็นระเบียบซึ่งทุกอย่างเรียบร้อยและกระบวนการทำงานของคุณราบรื่น

ClickUp เป็น แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการเอกสาร การติดตามงาน และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน

ระบบลำดับชั้นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสาร งาน และโครงการต่างๆ ในลักษณะที่มีความหมายจริงๆ แทนที่จะต้องค้นหาข้ามหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถ:

  • สร้าง, จัดเก็บ, และแก้ไขเอกสารได้โดยตรงภายใน ClickUp, ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ของคุณ
  • อัปโหลดไฟล์ PDF และ Google Docs ไปยังโฟลเดอร์ โครงการ หรืองานเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
  • จัดเก็บเอกสารไว้ในหมวดหมู่ เช่น "สัญญา" "สื่อการตลาด" หรือ "ข้อเสนอสำหรับลูกค้า" เพื่อรักษาขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบ
  • ซิงค์กับ Google Drive, Dropbox และ OneDrive เพื่อเข้าถึงไฟล์ PDF ภายนอกและไฟล์ Google Docs ที่แชร์ได้อย่างราบรื่น

🍪 โบนัส:ด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Dropbox, Slack และ Google Drive ซึ่งหมายความว่าไฟล์จะซิงค์กันข้ามแพลตฟอร์ม ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึง แก้ไข และแชร์เอกสารได้อย่างง่ายดาย

ด้วยClickUp Docs การทำงานร่วมกันจะไม่ใช่แค่การแชร์ไฟล์อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขไฟล์ Google Docs ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม แท็กเพื่อนร่วมงานโดยตรงใน ClickUp Docsและแสดงความคิดเห็นในเอกสาร PDFได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาเหมือนเดิม

ClickUp Docs: แปลงไฟล์ PDF เป็น Google Docs
แท็กสมาชิกทีมใน ClickUp Docs เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตรวจสอบหรือแก้ไขส่วนที่ถูกต้อง

ทุกการอัปเดต, แก้ไข, หรือการอนุมัติเอกสารจะเชื่อมโยงกับงานหนึ่งงาน ดังนั้นจึงไม่มีการคาดเดาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร

ClickUp รักที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายที่สุดสำหรับคุณ นี่คือเหตุผลที่ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยลดงานซ้ำๆ ออกไปจากภาระของคุณ นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ PDF ไปยัง Google Docs สามารถได้รับประโยชน์:

  • ระบบจะมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปโหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบ
  • แจ้งสมาชิกทีมที่ถูกต้องเมื่อ PDF ถูกแปลงและพร้อมสำหรับการแก้ไข
  • เปลี่ยนสถานะงานโดยอัตโนมัติเมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ
  • กระตุ้นการดำเนินการติดตามผล (เช่น การติดแท็ก, การมอบหมายใหม่, หรือการกำหนดวันครบกำหนด) เมื่อมีการอัปเดตไฟล์
ClickUp อัตโนมัติ: PDF เป็น Google Docs
แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ มอบหมายงานตรวจสอบ และเริ่มกระบวนการอนุมัติโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปโหลดไฟล์ PDF โดยใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปแบบ Google Docs และอัปโหลดไปยัง ClickUp คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนบรรณาธิการของคุณทันที มอบหมายงานตรวจสอบ และอัปเดตสถานะงานทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเอกสารโครงการ [ตัวอย่างและเทมเพลต]

อัปเกรดจากเอกสารและไฟล์ PDF ด้วย ClickUp

เราได้รับฟังจากผู้ใช้ Google Docs แล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะดูว่าผู้ใช้ ClickUp กำลังพูดถึงอะไร (ปรากฏว่าพวกเขากำลังค้นพบอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่)

ตัวอย่างเช่นMitch Stephens, PMP, ผู้จัดการโครงการเทคนิคที่ Shipt ได้กล่าวไว้ว่า:

ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ทีมของเราได้ค่อยๆ ย้ายออกจาก Google Docs สำหรับการจัดทำเอกสาร และในความเป็นจริง เอกสารต่างๆ ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ

นั่นเป็นเพราะ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการเอกสารเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับ Google Drive และ Dropbox ได้อย่างราบรื่น ทำให้ไฟล์ PDF เอกสาร Google Docs และเอกสารโครงการต่างๆ ถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรี และดูประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล