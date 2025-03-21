Pumble Vs. Slack: เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีกว่า?

คุณรู้ดีถึงความลำบาก—การแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด ข้อความที่กระจัดกระจาย และเพื่อนร่วมทีมคนนั้นที่ ยัง ไม่สามารถหาการอัปเดตล่าสุดได้
ด้วยการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสานกลายเป็นเรื่องปกติ การเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีที่จะมี แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพและความมีส่วนร่วมของทีมที่อยู่ห่างไกล
Slack เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมมายาวนานในแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับทีม แต่ผู้เล่นใหม่เช่น Pumble กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น คุณจะตัดสินใจอย่างไรว่าแพลตฟอร์มใดช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่เพิ่มความวุ่นวาย? ในโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ Pumble กับ Slack โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และความสะดวกในการใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
🌟 คำเตือน: อยู่ต่ออีกนิด แล้วเราจะแนะนำทางเลือกที่ดีกว่าทั้ง Pumble และ Slack ให้คุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
Pumble vs. Slack—ดูสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่าง!
- ระบบอัตโนมัติ: Pumble มีระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อความพื้นฐาน ในขณะที่ Slack มีเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับระบบอัตโนมัติขั้นสูงในการจัดการงาน การแจ้งเตือน และการอนุมัติ
- การเก็บรักษาข้อความ: Pumble เก็บประวัติข้อความไม่จำกัดจำนวนฟรี ในขณะที่ Slack จำกัดผู้ใช้ฟรีให้เก็บประวัติข้อความได้เพียง 90 วัน
- การแชร์ไฟล์: ทั้งสองแพลตฟอร์มอนุญาตให้แชร์ไฟล์ภายในแชทได้ อย่างไรก็ตาม Pumble ให้ประวัติการแชร์ไฟล์ไม่จำกัด ในขณะที่ประวัติการแชร์ไฟล์ของ Slack จะถูกจำกัดตามข้อจำกัดของประวัติข้อความ
- การผสานรวม: Pumble ให้บริการการผสานรวมพื้นฐานกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และเครื่องมือจัดการงาน แต่ Slack มีการผสานรวมมากกว่า 2,400 รายการ รวมถึงบริการยอดนิยมอย่าง Google Drive, Asana และ Jira
- ราคา: Pumble ถูกวางตำแหน่งให้เป็นตัวเลือกที่ราคาไม่แพงพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็น ในขณะที่ Slack เสนอคุณสมบัติระดับพรีเมียมในราคาที่สูงกว่า
- หากคุณต้องการประโยชน์ของทั้งสองเครื่องมือในราคาเดียว ลองใช้ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานพร้อมแชทในตัว
Pumble คืออะไร?
Pumble คือ แพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คิดถึงมันเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการในการสื่อสารของทีมคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารจัดการพนักงานระยะไกลหรือประสานงานโครงการ Pumble ช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
คุณสมบัติของ Pumble
Pumble นำเสนอ การส่งข้อความทันที, การแชร์ไฟล์, และการโทรกลุ่มวิดีโอ/เสียง ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักบางประการ:
คุณสมบัติ #1: การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน
ด้วย Pumble คุณสามารถ แชร์ไฟล์ได้ทุกขนาดและทุกประเภท—ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ หรือวิดีโอ—ภายในบทสนทนาของคุณได้ทันที ช่วยให้การทำงานร่วมกันในโปรเจกต์เป็นเรื่องง่าย พร้อมรับประกันว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ
ต้องการให้ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกเข้าร่วมหรือไม่? Pumble ช่วยให้คุณ ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม พร้อมควบคุมอย่างเต็มที่ว่าพวกเขาสามารถเห็นช่องทางหรือข้อมูลใดได้บ้าง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณ โดยเลือกช่องทางหรือบุคคลที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน ช่วยให้ลดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณสมบัติที่ 2: การสื่อสารหลายช่องทาง
เชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากับทีมของคุณผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พื้นหลังเสมือนจริง, การแชร์หน้าจอ, และการตัดเสียงรบกวน เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะต้องการสนทนาแบบตัวต่อตัวอย่างรวดเร็วหรือพื้นที่เฉพาะสำหรับการประชุมทีม Pumble ช่วยให้คุณติดต่อกันได้ง่ายผ่านข้อความหรือเสียงโดยตรง และ ช่องทางที่จัดระเบียบไว้สำหรับโครงการ ทีม หรือหัวข้อเฉพาะ
คุณสมบัติที่ 3: การเข้าถึงที่ง่ายดาย
ทำงานได้อย่างราบรื่นบน เดสก์ท็อป, เว็บ, และแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้ทีมของคุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ติดตามการสนทนาแบบเรียลไทม์ได้จากทุกอุปกรณ์—ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงาน, ทำงานจากระยะไกล, หรือกำลังเดินทาง
นอกจากนี้ Pumble ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
ราคา Pumble
- • ฟรี
- • ข้อดี: $2.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- • ธุรกิจ: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- • องค์กร: 7.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
🧠 เกร็ดความรู้: เจฟฟ์ เบโซส แนะนำ'กฎพิซซ่าสองถาด' ของอเมซอน ซึ่งแนะนำว่าหากพิซซ่าสองถาดไม่เพียงพอสำหรับทีม แสดงว่าทีมนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป หลักการนี้ส่งเสริมให้เกิดหน่วยการทำงานร่วมกันที่เล็กลงและมุ่งเน้นมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มสมาธิ และช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ถึงเวลาที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชท 😱ถ้าเพียงแต่คุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน โครงการ แชท และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว แต่คุณมีอยู่แล้ว:
Slack คืออะไร?
Slackเป็นเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เข้ามาแทนที่อีเมลแบบดั้งเดิมด้วยการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย รวมถึงการผสานการทำงานที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ข้อความส่วนตัว และการแชร์ไฟล์
คุณสมบัติของ Slack
จากความสามารถในการค้นหาขั้นสูงไปจนถึงการผสานรวมแอปอย่างไร้รอยต่อ Slack มอบศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน นี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ:
คุณสมบัติ #1: Slack Huddles
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว สนทนาเสียงแบบไม่เป็นทางการภายในช่องด้วย Huddles เหมาะสำหรับการพูดคุยแบบฉับพลันและการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็ว Huddles ช่วยให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนการประชุมอย่างเป็นทางการได้ มอบวิธีที่ง่ายและสะดวกในการเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ 2: ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม
เชื่อมต่อกับSlack integrationsเพื่อเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเช่น Asana, Google Workspace, และ Microsoft 365. ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยกับคู่ค้าภายนอก, ผู้จัดหา, และลูกค้าผ่าน Slack Connect ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างช่องทางสาธารณะร่วมกันเพื่อการสื่อสารข้ามบริษัทที่ราบรื่นขึ้น.
ปรับแต่ง Slack ให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วย บอทและส่วนขยาย ที่ช่วยอัตโนมัติรายงานสนับสนุนการจัดการโครงการ และส่งมอบการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์โดยตรงภายในบทสนทนา
คุณสมบัติที่ 3: ระบบการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ในตัวของ Slack เพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ เช่น ข้อความต้อนรับพนักงานใหม่, คำขอการอนุมัติ, และการอัปเดตสถานะ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันภายนอกเช่น Salesforce, Jira, และ Zapier ได้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและลดการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง. อัตโนมัติการแจ้งเตือน, การแจ้งให้ทราบ, และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้ทีมสามารถติดตามการทำงานได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง.
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- • ฟรี
- • ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- • Business+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการใช้ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
👀 คุณทราบหรือไม่? ตามการศึกษาของวอร์ตันเกี่ยวกับการร่วมมือในองค์กร เวลาที่ผู้จัดการและพนักงานใช้ในกิจกรรมการร่วมมือได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% ในสองทศวรรษที่ผ่านมา
Pumble vs. Slack: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้ที่เราได้พูดถึงจุดแข็งของ Pumble และ Slack แล้ว มาดูกันว่าฟีเจอร์ของทั้งสองแพลตฟอร์มนี้เปรียบเทียบกันอย่างไรบ้าง
ตารางด้านล่างนี้เน้นความแตกต่างที่สำคัญ ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
|คุณสมบัติ
|พัมเบิล
|ขี้เกียจ
|โบนัส: ClickUp
|การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อความพื้นฐาน
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงาน, การแจ้งเตือน, และการอนุมัติ
|เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบง่าย เมื่อ-แล้ว ด้วยพลังของ AI
|ประวัติการสนทนา
|ประวัติการส่งข้อความไม่จำกัดฟรี
|จำกัดการใช้งาน 90 วันสำหรับแผนฟรี
|แชทแบบรวมในตัวพร้อมข้อความไม่จำกัดในแผนฟรี
|การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน
|แชร์ไฟล์ภายในแชท ประวัติการแชทไม่จำกัด
|แชร์ไฟล์ได้ แต่ประวัติการสนทนาจะถูกจำกัด เว้นแต่จะอัปเกรด
|แชร์ไฟล์, คลิปวิดีโอ, บันทึกเสียง, เชื่อมโยงแชทกับงาน และอื่น ๆ
|การสื่อสารหลายช่องทาง
|ช่องทาง, ข้อความโดยตรง, การโทรด้วยเสียง
|ช่องทาง, ข้อความโดยตรง, กลุ่มสนทนา, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
|ช่องทาง, การโทร, การโทรผ่านวิดีโอ, การบันทึกหน้าจอ, บันทึกเสียง, ข้อความโดยตรง
|การเข้าถึงและแพลตฟอร์ม
|ใช้งานได้บนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ
|ใช้งานได้บนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ
|ใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
|การผสานรวม
|การผสานการทำงานขั้นพื้นฐานกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และเครื่องมือจัดการงาน
|การเชื่อมต่อมากกว่า 2,400 รายการ รวมถึง Google Drive, Asana และ Jira
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zapier, Slack (นำเข้าข้อความ) และอื่นๆ อีกมากมาย
|คุ้มค่าเงิน
|ราคาประหยัดพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็น
|คุณสมบัติพรีเมียมแต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
|แชทมีให้บริการในแผนฟรี
|การร่วมมือจากแขกและผู้ร่วมงานภายนอก
|การเข้าถึงสำหรับผู้มาติดต่อที่เป็นผู้ขายและผู้รับเหมา
|Slack Connect สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยกับพันธมิตรภายนอก
|การควบคุมแบบละเอียดสำหรับผู้เข้าใช้งาน
คุณสมบัติ #1: ประวัติการส่งข้อความไม่จำกัด
Pumble ให้บริการประวัติการแชทไม่จำกัด แม้ในแผนฟรี นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาการสนทนาในอดีตเพื่อความเข้าใจบริบท การแนะนำพนักงานใหม่ หรือการจัดการความรู้
Slack จำกัดประวัติการส่งข้อความในแผนฟรี ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเก่าเป็นเรื่องยากหากไม่อัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน สำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการสื่อสารมากกว่าประวัติข้อความทั้งหมด Pumble เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากกว่า
🏆 ผู้ชนะ: Pumble เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนในหมวดนี้ด้วยการเข้าถึงประวัติการสนทนาในระยะยาว
คุณสมบัติที่ 2: การเข้าถึงและแพลตฟอร์ม
เกี่ยวกับการเข้าถึงและความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม ทั้ง Pumble และ Slack มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นบนเดสก์ท็อป เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม ทำให้ทั้งสองแพลตฟอร์มเสมอกันในหมวดหมู่นี้ ไม่ว่าคุณจะชอบทำงานจากคอมพิวเตอร์ เบราว์เซอร์ หรือสมาร์ทโฟน ทั้งสองแพลตฟอร์มก็รองรับความต้องการของคุณ
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งสองเสนอการเข้าถึงที่ราบรื่นบนอุปกรณ์หลายชนิด
คุณสมบัติที่ 3: การผสานการทำงานและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
Slack นำเสนอระบบนิเวศที่กว้างขวางของการผสานรวม กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในขณะที่ Pumble มีการผสานรวมขั้นพื้นฐาน แต่ไม่สามารถเทียบเคียงกับขอบเขตที่กว้างขวางและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงของ Slack เช่น Workflow Builder ได้ หากทีมของคุณพึ่งพาการผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติอย่างมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Slack เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า
🏆 ผู้ชนะ: Slack มีระบบนิเวศของแอปพลิเคชันที่ใหญ่กว่า ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่
สรุปแล้ว Pumble ชนะในด้านราคาประหยัด ประวัติการสนทนาไม่จำกัด และคุณสมบัติการร่วมมือที่จำเป็น ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการประหยัดงบประมาณแต่ต้องการเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน Slack ชนะด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม และความปลอดภัย ทำให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อนมากกว่า
Pumble เทียบกับ Slack บน Reddit
เราค้นหาอย่างละเอียดใน Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้พูดถึง Pumble กับ Slack อย่างไร
เมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Slack บน Redditผู้ใช้บางรายแนะนำPumble ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการจ่ายเงินสำหรับ Slack
ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Pumble มาก่อนเลย มันน่าทึ่งมาก และเราจะใช้มันกับลูกค้าที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการใช้ Slack
ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Pumble มาก่อนเลย มันน่าทึ่งมาก และเราจะใช้มันกับลูกค้าที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการใช้ Slack
อย่างไรก็ตามบางคนชี้ให้เห็นว่า Slack มีขอบเขตการผสานรวมที่กว้างขวางกว่าและมีสถานะที่มั่นคง:
เราใช้ Slack สำหรับการร่วมมือกันในกลุ่ม และระหว่างเราและลูกค้า แก้ไขปัญหา และทำให้งานสำเร็จลุล่วง Slack ของเราถูกผสานรวมกับ Jira, ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian และ Salesforce การแบ่งปันโค้ดและล็อก และการเชื่อมโยงหัวข้อเข้ากับ Jira นั้นดีมาก มีฮุคที่จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนทีมของฉันทุกครั้งที่มีลูกค้าสร้างตั๋วใหม่ใน Salesforce ทำงานได้ดีมาก
เราใช้ Slack สำหรับการร่วมมือกันในกลุ่ม และระหว่างเราและลูกค้า แก้ไขปัญหา และทำให้งานสำเร็จลุล่วง Slack ของเราถูกผสานรวมกับ Jira, ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian และ Salesforce การแบ่งปันโค้ดและล็อก และการเชื่อมโยงหัวข้อเข้ากับ Jira นั้นยอดเยี่ยมมาก มีฮุคที่จะแจ้งเตือนทีมของฉันทุกครั้งที่มีลูกค้าสร้างตั๋วใหม่ใน Salesforce ทำงานได้ดีมาก
การหารือใน Reddit แสดงให้เห็นว่าการเลือกที่ดีที่สุดระหว่าง Pumble และ Slack ขึ้นอยู่กับความต้องการและความ 우선ของทีมแต่ละทีมเป็นอย่างมาก การกำหนดราคา, ชุดคุณสมบัติ, และการผสานรวมที่มีอยู่ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการตัดสินใจ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Pumble หรือ Slack
หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติมในด้านการวางแผนการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม ลองพิจารณาClickUp
แอป ทุกสิ่งสำหรับการทำงาน เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทน Pumble และ Slack; เราจะบอกคุณว่าทำไมในหัวข้อต่อไปนี้
ClickUp's One Up #1: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat
แชทไม่ทำงาน แอปแชทที่ถูกแยกและตัดขาดจากเครื่องมืออื่น ๆ ของเรา ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ขอแนะนำClickUp Chat ซึ่งมากกว่าเครื่องมือส่งข้อความ มันถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์เข้ากับพื้นที่ทำงานที่รวมแชท งาน และเอกสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- มากกว่าแค่การส่งข้อความ: ต่างจาก Slack และ Pumble ที่การแชทมักถูกแยกออกจากกันClickUp Chatช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารกันโดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานและโครงการต่างๆ
- ไม่มีขีดจำกัดของข้อความ—ตลอดไป: ต่างจาก Slack ที่มีประวัติการแชทเพียง 90 วัน ClickUp ให้บริการประวัติการแชทฟรีไม่จำกัด และทำให้ทุกการสนทนาสามารถเข้าถึงได้ตลอดไป
- ติดแท็กงานและเชื่อมโยงเอกสาร: ต่างจาก Slack และ Pumble ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อภายนอก ClickUp อนุญาตให้ผู้ใช้แปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงจากแชท ซึ่งหมายถึงการสลับบริบทน้อยลงและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำไม ClickUp ถึงชนะ: ClickUp—ด้วยคุณสมบัติการสื่อสารแบบครบวงจร—ช่วยขจัดช่องว่างระหว่างการสื่อสารและการดำเนินการ การผสานแชทเข้ากับการจัดการโครงการช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและทุกอย่างเป็นระเบียบ ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าแอปการสื่อสารแบบสแตนด์อโลน
มีข่าวดีสำหรับทีมของคุณที่ชื่นชอบ Slack แต่ต้องการพลังของโครงการจาก ClickUp เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกClickUp มีระบบเชื่อมต่อกับ Slackเพื่อเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทีมที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานที่รวมกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด
ClickUp's One Up #2: ข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้พร้อมความคิดเห็นที่มอบหมาย
ความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUpเปลี่ยนการสนทนาทั่วไปให้กลายเป็นรายการดำเนินการที่ชัดเจนและติดตามได้—ซึ่งทั้ง Pumble และ Slack ไม่สามารถทำได้ราบรื่นเท่า
- จัดระเบียบความคิดเห็น: ในขณะที่ Pumble และ Slack อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับบุคคลเฉพาะได้ เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- ไม่มีวันพลาดรายการที่ต้องดำเนินการ: ClickUp รับรองว่าทุกความคิดเห็นจะไม่ถูกมองข้ามโดยแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนดูความคิดเห็นยาวเหยียดเพื่อหาว่าใครต้องทำอะไรอีกต่อไป
- ติดตามผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น: ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายว่า "แก้ไขแล้ว" เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
ทำไม ClickUp ถึงชนะ: ด้วยการมอบหมายงานในตัวที่รวมอยู่ในบทสนทนา ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจาก Slack และ Pumble ที่การติดตามข้อความและงานเป็นเรื่องยุ่งยาก
ClickUp One Up #3: บันทึกหน้าจอทันทีด้วย Clips
ClickUp Clipsเพิ่มมิติใหม่ให้กับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วยการบันทึกหน้าจอและส่งข้อความวิดีโอในตัว
มันช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแชร์คลิปวิดีโอสั้น ๆ ได้โดยตรงภายใน ClickUpปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้ข้อเสนอแนะทางภาพได้อย่างง่ายดาย อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน หรือเพียงแค่เชื่อมต่อกับทีมของคุณแบบเห็นหน้ากันโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมอย่างเป็นทางการ
- อธิบายให้เห็นภาพ: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังบันทึกวิดีโออธิบายสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ภาพหน้าจอแบบนิ่งหรือการแชร์หน้าจอของหน้าเว็บที่ยาวบนแอปของบุคคลที่สามจะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์เดียวกันได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คลิปที่มีคำอธิบายประกอบสามารถอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนและแชร์เนื้อหาเว็บที่ยาวโดยไม่สะดุด
- เชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร: ClickUp Clips ช่วยให้การสื่อสารมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการถ่ายทอดน้ำเสียงและสัญญาณทางภาพ ซึ่งอาจสูญหายไปในการแชทข้อความหรือการประชุมผ่านวิดีโอพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดการโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจความรู้สึกกันมากขึ้น
- ปรับปรุงการแบ่งปันความรู้: คลิปช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสร้างและแบ่งปันวิดีโอสอน, วิดีโอแนะนำขั้นตอน, หรือการอธิบายต่าง ๆ ได้ สร้างคลังความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายซึ่งเหนือกว่าข้อจำกัดของวิกิหรือเอกสารที่แบ่งปันแบบคงที่
ทำไม ClickUp ถึงชนะ:คุณสมบัติการสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกันช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือบันทึกหน้าจอและการประชุมเพิ่มเติม ทำให้การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความคิดเห็นจากระยะไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp One Up #4: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
คุณไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลอัปเดตจากมนุษย์อีกต่อไป—ClickUp Brainให้คำตอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับบริบทเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคคลจากทุกงานภายใน ClickUp
- สรุปโดย AI ทันที: ในขณะที่ Slack และ Pumble ต้องการให้ผู้ใช้เลื่อนดูประวัติข้อความด้วยตนเอง ClickUp Brain สามารถสรุปบทสนทนาทั้งหมด บันทึกการประชุม และการอัปเดตโครงการได้ในไม่กี่วินาที
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ต่างจาก Workflow Builder ของ Slack (ที่เน้นงานด้านการส่งข้อความ) ClickUp Brain สามารถทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ แนะนำขั้นตอนถัดไป และแม้แต่ร่างเนื้อหาได้
- การค้นหาและคำแนะนำด้วย AI: ClickUp Brain ค้นหาภารกิจ, ไฟล์, และการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้ทันที ช่วยให้คุณไม่ต้องค้นหาผ่านข้อความเก่า ๆ ด้วยตนเอง
ทำไม ClickUp ถึงชนะ: ClickUp Brain ไม่เพียงแต่ช่วยในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณฉลาดขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบ รับรู้ข้อมูล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปหัวข้อสนทนาที่ยาวใน Slack/Pumble ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ คัดลอกการสนทนาใน Slack/Pumble ที่ยาวลงใน ClickUp Brain ขอให้ Brain สรุปประเด็นสำคัญ แปลงเป็นงาน ตั้งวันครบกำหนด และเพิ่มผู้รับผิดชอบ!
ClickUp คือหัวใจของธุรกิจเรา – แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่เราเลือกใช้เป็นอันดับแรก เราสามารถรวมการร่วมมือและการรายงานไว้ในระบบเดียว ทำให้ทีมของเราสามารถมองเห็นงานของเราได้ และลูกค้าของเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อธุรกิจของพวกเขาได้
ClickUp คือหัวใจของธุรกิจเรา – แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่เราเลือกใช้เป็นอันดับแรก เราสามารถรวมการร่วมมือและการรายงานไว้ในระบบเดียว ทำให้ทีมของเราสามารถมองเห็นงานของเราได้ และลูกค้าของเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อธุรกิจของพวกเขาได้
ก้าวไปไกลกว่า Pumble และ Slack
แม้ว่าทั้ง Pumble และ Slack จะมีคุณสมบัติที่มีคุณค่า แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถตอบสนองความต้องการในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงที่ผสานรวมกับการจัดการโครงการได้อย่างสมบูรณ์
ด้วยการผสานคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp Chat, กลไกการให้ข้อเสนอแนะ เช่น Assigned Comments และเครื่องมือที่สร้างสรรค์ เช่น ClickUp Clips, ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการทำให้การสื่อสารกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกระบวนการทำงานได้
ในที่สุด ตัวเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มอบการผสมผสานที่ทรงพลังของการสื่อสาร การจัดการโครงการ และราคาที่คุ้มค่า ClickUp คือทางเลือกที่น่าสนใจ
พร้อมที่จะสัมผัสความแตกต่างแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!