Buildertrend vs Procore: เครื่องมือบริหารจัดการงานก่อสร้างตัวไหนดีกว่ากัน?

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
14 มีนาคม 2568

การบริหารโครงการก่อสร้างโดยไม่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เปรียบเสมือนการสร้างตึกระฟ้าด้วยกล่องเครื่องมือที่ขาดอุปกรณ์ไปครึ่งหนึ่ง นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มอย่าง Buildertrend และ Procore ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสาร และความโปร่งใสของโครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้ามามีบทบาท

แม้ว่าทั้งสองจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงลังเลที่จะเลือกใช้งานระหว่างสองระบบนี้ ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจคุณสมบัติและประโยชน์ที่โดดเด่นของ Buildertrend และ Procore พร้อมทั้งพิจารณาถึงมุมมองที่ว่าทั้งสองอาจไม่ตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะของทีมก่อสร้างท้องถิ่นหรือทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเต็มที่

เราจะแนะนำClickUp โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวันของโครงการของคุณ ค้นพบเหตุผลว่าทำไม ClickUp อาจเป็นรากฐานที่มั่นคงที่งานก่อสร้างของคุณต้องการ 🚀

Buildertrend คืออะไร?

Buildertrend Vs Procore: Buildertrend
ผ่านทางBuildertrend

Buildertrend เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย ผู้ปรับปรุงบ้าน และผู้รับเหมาเฉพาะทาง จุดประสงค์หลักคือการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีม ลูกค้า และผู้รับเหมาช่วง

โดยพื้นฐานแล้วแพลตฟอร์มนี้รวมการจัดการโครงการก่อสร้าง การติดตามทางการเงิน และเครื่องมือความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Buildertrend คือเครื่องมือการจัดตารางเวลา ซึ่งช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถสร้างกำหนดการได้อย่างแม่นยำ ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ และมั่นใจได้ว่างานแต่ละโครงการจะไม่ทับซ้อนกัน เครื่องมือติดตามทางการเงินยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและปกป้องอัตรากำไรสุทธิ

คุณสมบัติของ Buildertrend

Buildertrend มอบเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานก่อสร้างง่ายขึ้น ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การติดตามทางการเงิน ไปจนถึงการสื่อสารกับลูกค้า มาดูคุณสมบัติของมันและวิธีที่มันสามารถช่วยให้คุณจัดการอย่างเป็นระบบ ประหยัดเวลา และส่งมอบงานได้:

1. เครื่องมือการจัดการโครงการ

Buildertrend: เครื่องมือการจัดการโครงการ
ผ่านทางBuildertrend

คุณสมบัติการจัดการโครงการของ Buildertrend ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกรายละเอียดของโครงการของคุณได้ในที่เดียว. เครื่องมือเช่นการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณสามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่แม่นยำได้แบบเรียลไทม์ ขณะที่บันทึกประจำวันช่วยให้คุณทราบถึงความคืบหน้าและสภาพการก่อสร้างในไซต์งาน.

Buildertrend ยังเชื่อมต่อทีมของคุณ ลูกค้า และผู้รับเหมาช่วงผ่านฟีเจอร์การจัดการการสื่อสารของมัน แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือแชทแบบรวมศูนย์สำหรับการส่งข้อความทันที พอร์ทัลลูกค้าสำหรับการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ และพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพื่อให้เอกสารทั้งหมดเป็นระเบียบและเข้าถึงได้

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างของ Buildertrend ผู้จัดการโครงการสามารถ:

  • สร้างบันทึกประจำวันเพื่อติดตามการอัปเดตโครงการ สภาพอากาศ และรูปภาพ
  • ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้การอนุมัติคำสั่งเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น
  • จัดการการรับประกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าของคุณมั่นใจหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
  • อัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทราบด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวที่พวกเขาสามารถดูความคืบหน้า, ส่งข้อความ, และเซ็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

🔎 คุณทราบหรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์ก่อสร้างจะเติบโตถึง 21.04 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้อย่างรวดเร็วของผู้รับเหมาและบริษัทก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับผลลัพธ์ของโครงการ 📈

2. การบริหารการเงิน

Buildertrend Vs Procore: Buildertrend: การจัดการทางการเงิน
ผ่านทางBuildertrend

Buildertrend ให้บริการเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดการงบประมาณและกระแสเงินสด ตั้งแต่การสร้างประมาณการอย่างละเอียดไปจนถึงการจัดการการประมูลและคำสั่งซื้อ แพลตฟอร์มนี้ทำให้ทุกแง่มุมทางการเงินของโครงการของคุณได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เครื่องมือเช่นการคำนวณวัสดุอย่างง่าย (takeoff) ช่วยให้การคำนวณวัสดุเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในขณะที่ตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์ช่วยให้การทำธุรกรรมรวดเร็วขึ้น

ระบบการติดตามงบประมาณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ให้คุณมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโครงการทางการเงินได้อย่างครบถ้วน ด้วยเครื่องมือบริหารการเงินของ Buildertrend:

  • ปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้าง ส่ง และติดตามคำขอเสนอราคา
  • สร้างประมาณการอย่างมืออาชีพโดยใช้เทมเพลตงบประมาณการก่อสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแคตตาล็อกค่าใช้จ่าย
  • สร้างความต้องการวัสดุและต้นทุนที่แม่นยำด้วยเครื่องมือคำนวณปริมาณงาน
  • เปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริงแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มผลกำไร

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือบนระบบคลาวด์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ด้วยการย้ายไปใช้โซลูชันบนคลาวด์ ทีมงานจะไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ราคาแพงและสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้จากทุกที่ ทำให้โครงการมีความโปร่งใส 🛠️

3. การจัดการวัสดุ/ทรัพยากร

Buildertrend: การจัดการวัสดุ/ทรัพยากร
ผ่านทางBuildertrend

เครื่องมือจัดการวัสดุของ Buildertrend ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและให้การเข้าถึงส่วนลดพิเศษและเงินคืนจากแบรนด์ชั้นนำ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้สร้างสามารถจัดการต้นทุนวัสดุทั้งหมดในที่เดียว ช่วยขยายอัตรากำไรและปรับปรุงการตัดสินใจในการจัดซื้อ

ผู้จัดหาประโยชน์จากการมองเห็นผู้รับเหมาหลายพันราย สร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับลูกค้าที่มีศักยภาพ ด้วยการใช้เครื่องมือของ Buildertrend คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการก่อสร้าง บริหารจัดการต้นทุนวัสดุ และได้รับข้อเสนอที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการของคุณ

  • เข้าถึงส่วนลดพิเศษและเงินคืนผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำ
  • รวมศูนย์การจัดซื้อวัสดุเพื่อประหยัดเวลาและลดการติดตามด้วยตนเอง
  • รับข้อมูลต้นทุนวัสดุที่ถูกต้องและเรียลไทม์ เพื่อการตัดสินใจจัดซื้อที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • โปรโมตแบรนด์ของคุณและขายสินค้าให้กับเครือข่ายผู้รับเหมาและผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่

ราคา Buildertrend

  • จำเป็น: $499/เดือน
  • ขั้นสูง: $799/เดือน
  • เสร็จสมบูรณ์: $1099/เดือน

โปรคอร์คืออะไร?

Buildertrend เทียบกับ Procore: Procore
ผ่านทางProcore

Procore เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้างแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ, การร่วมมือ, และการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง

สร้างขึ้นเพื่อรองรับความซับซ้อนของโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน Procore ผสานเครื่องมือสำหรับการวางแผนโครงการ การติดตามทางการเงิน การจัดการคุณภาพ และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

Procore ให้บริการหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานขนส่ง สาธารณูปโภค การบิน และการก่อสร้างทางทะเล ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติ และการสื่อสารที่ราบรื่น ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินงานตามกำหนดเวลา ลดความเสี่ยง และส่งมอบผลงานคุณภาพสูงในขณะที่ปกป้องอัตรากำไร

คุณสมบัติของ Procore

Procore นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการก่อสร้าง ตั้งแต่การวางแผนก่อนการก่อสร้างไปจนถึงการดำเนินโครงการและการติดตามทางการเงิน มาดูคุณสมบัติของ Procore กัน:

1. ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

Procore: ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ
ผ่านทางProcore

Procore ช่วยให้การดำเนินโครงการง่ายขึ้นด้วยการรวมกิจกรรม เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว เครื่องมือของ Procore ช่วยให้คุณจัดการงบประมาณ บังคับใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย และติดตามการอัปเดตการออกแบบแบบเรียลไทม์

เครื่องมือก่อนการก่อสร้างของ Procore รวมการวางแผน การเสนอราคา และการประมาณราคาไว้ในโซลูชันเดียว ช่วยให้การเตรียมโครงการมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ การผสานรวมการจัดการการเสนอราคา การคำนวณปริมาณ และการประมาณราคาช่วยลดขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองและทำให้การเปลี่ยนผ่านจากการวางแผนไปสู่การดำเนินการเป็นเรื่องง่าย

แพลตฟอร์มนี้ให้ทีมภาคสนามสามารถเข้าถึงแบบแปลนและแบบจำลอง BIM ที่อัปเดตอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้การประสานงานมีความถูกต้องและลดการแก้ไขงานซ้ำให้น้อยที่สุด

  • ติดตามงบประมาณและสถานะทางการเงินแบบเรียลไทม์
  • บังคับใช้กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยที่สม่ำเสมอในทุกโครงการ
  • เชื่อมต่อทีมภาคสนามกับเอกสารการออกแบบล่าสุดและแบบจำลอง BIM
  • สร้างและจัดการชุดเอกสารประกวดราคา เปรียบเทียบข้อเสนอ และแปลงการเสนอราคาให้เป็นสัญญาช่วงได้อย่างราบรื่น
  • ดำเนินการวัดปริมาณและประมาณราคาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำในการเสนอราคา

2. การบริหารการเงิน

Buildertrend เทียบกับ Procore: Procore: การจัดการทางการเงิน
ผ่านทางProcore

โซลูชันการจัดการทางการเงินจาก Procore ช่วยให้เกิดความโปร่งใสและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวมการประมาณการ งบประมาณ และการออกใบแจ้งหนี้กับข้อมูลภาคสนามแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน

เครื่องมือเช่นการจัดการใบแจ้งหนี้และการคาดการณ์ต้นทุนช่วยให้คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง ติดตามค่าใช้จ่าย และปกป้องอัตรากำไรในธุรกิจก่อสร้างได้ ด้วยเครื่องมือการจัดการทางการเงินของ Procore:

  • ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจทางการเงิน
  • ผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกับระบบบัญชีของคุณเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • ปรับปรุงกระบวนการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • สร้างรายงานทางการเงินที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:รายงานปี 2023 จาก McKinseyประมาณการว่า Gen AI และเครื่องมือ AI อื่นๆ จะปลดล็อกมูลค่าสูงถึง 18 พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้สร้างบ้าน ซึ่งเทียบเท่ากับเกือบ 10% ของรายได้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

3. การจัดการทรัพยากร

Procore: การจัดการทรัพยากร
ผ่านทางProcore

เครื่องมือการจัดการทรัพยากรของ Procore ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรแรงงานและอุปกรณ์ ทำให้โครงการของคุณมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้ แพลตฟอร์มนี้รวมการจัดตารางการทำงานไว้ที่เดียว และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมของแรงงาน, ทักษะ, และระยะทางจากไซต์งาน

ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เครื่องจักรได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากรของ Procore:

  • มอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสมตามทักษะและสถานที่
  • ติดตามแรงงานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลาและงบประมาณ
  • คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรเพื่อปรับปรุงการวางแผนและป้องกันการขาดแคลน
  • รวมศูนย์การสื่อสารและการจัดตารางเวลาเพื่อการประสานงานในทีมที่ราบรื่น

ราคา Procore

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสมบัติที่หลากหลายของ Procore เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่ แต่ค่าใช้จ่ายที่สูงและเส้นทางการเรียนรู้ที่ยากอาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกหนักใจได้ในบางครั้ง นั่นคือเหตุผลที่การสำรวจทางเลือกอื่นของ Procoreเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาโซลูชันที่มีราคาประหยัด ยืดหยุ่น และใช้งานง่ายกว่า

Buildertrend เทียบกับ Procore: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

เมื่อประเมิน Buildertrend และ Procore การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะและขนาดของโครงการก่อสร้างของคุณ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของพวกเขาและสำรวจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ดีกว่ากัน

คุณสมบัติ #1: การดำเนินการและบริหารโครงการ

Buildertrend ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยและทีมขนาดเล็ก โดยนำเสนอเครื่องมือที่เรียบง่าย เช่น การจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์และบันทึกประจำวัน นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งในการสื่อสารกับลูกค้าและเหมาะสำหรับโครงการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

Procore โดดเด่นในการจัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนในอุตสาหกรรมก่อสร้างโยธาและสาธารณูปโภค คุณสมบัติขั้นสูงของระบบ รวมถึงการผสานรวม BIM และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🏆 ผู้ชนะ: แม้ว่า Buildertrend จะเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ Procore โดดเด่นสำหรับโครงการขนาดใหญ่และหลากหลายด้าน

คุณสมบัติที่ 2: การจัดการทางการเงิน

อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของ Buildertrend เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงบประมาณ การเสนอราคา และการชำระเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การคำนวณปริมาณงานและการชำระเงินออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Procore โดดเด่นด้วยการติดตามต้นทุนขั้นสูง การผสานข้อมูลภาคสนามแบบเรียลไทม์ และการคาดการณ์ที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางการเงินที่ซับซ้อน

🏆 ผู้ชนะ: Procore สำหรับการจัดการทางการเงินที่ซับซ้อน; Buildertrend สำหรับการดำเนินงานที่ง่ายขึ้นและประหยัดต้นทุน

คุณสมบัติที่ 3: การจัดการทรัพยากรและวัสดุ

Buildertrend ช่วยให้การจัดการวัสดุสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นเรื่องง่าย พร้อมมอบส่วนลดพิเศษและการจัดการซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพ

Procore นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการติดตามแรงงานและอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจในการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรแบบเรียลไทม์สำหรับโครงการขนาดใหญ่

🏆 ผู้ชนะ: Procore เหมาะสำหรับการจัดการทรัพยากรอย่างครอบคลุม ในขณะที่ Buildertrend เหมาะสำหรับการติดตามวัสดุที่เน้นต้นทุน

Buildertrend เทียบกับ Procore บน Reddit

เราได้ไปที่Redditเพื่อดูว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Buildertrend เทียบกับ Procore ในหลาย ๆ ฟอรั่มย่อยและกระทู้ความคิดเห็น ผู้ใช้หลายคนได้เน้นย้ำถึงความเหมาะสมที่แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของโครงการ

ผู้ใช้ Reddit ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า Buildertrend เหมาะกับโครงการขนาดเล็กมากกว่า โดยมีผู้ใช้ชื่อu/mariaclaraa1กล่าวว่า:

BuilderTrend มอบคุณค่าที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทขนาดใหญ่ที่บริหารโครงการซับซ้อนมากขึ้น

BuilderTrend มอบคุณค่าที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทขนาดใหญ่ที่บริหารโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น

สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่และซับซ้อน Procore เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสามารถที่ล้ำสมัย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายเตือนเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดราคาของ Procore สำหรับโครงการขนาดเล็ก ผู้ใช้ Redditชื่อ u/hello_world45กล่าวว่า:

Procore นั้นเกินความจำเป็นสำหรับงานขนาดเล็ก และระบบการคิดราคาตามรายได้ของพวกเขานั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็ก

Procore นั้นเกินความจำเป็นสำหรับงานขนาดเล็ก และระบบการคิดราคาตามรายได้ของพวกเขานั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็ก

พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Buildertrend เทียบกับ Procore

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อรวมศูนย์และทำให้การจัดการโครงการก่อสร้างง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการงาน การติดตามเวลา การทำงานร่วมกัน การรายงาน และความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง ClickUp ช่วยให้ทีมก่อสร้างสามารถเก็บข้อมูล วางแผน ดำเนินการ และส่งมอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการไทม์ไลน์ การติดตามงบประมาณ หรือการร่วมมือกันออกแบบ ClickUp นำทุกขั้นตอนของโครงการมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานทำงานสอดคล้องกันและโครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณ

ClickUp โดดเด่นอันดับ 1: การจัดการงานก่อสร้างแบบครบวงจร

Buildertrend Vs Procore: ClickUp: การจัดการงานก่อสร้างแบบครบวงจร
มองเห็นและควบคุมทุกแง่มุมของโครงการก่อสร้างของคุณในแพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้าง ClickUpช่วยให้จัดการทุกแง่มุมของโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่การจัดตารางงานไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพของผู้รับเหมา ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง เพื่อแสดงภาพและปรับกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย

ระบบอัตโนมัติในตัวช่วยกำจัดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ด้วยมือ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบงานที่มีคุณภาพพร้อมทั้งปฏิบัติตามกำหนดเวลา ด้วย ClickUp คุณสามารถ:

  • จัดการตารางเวลา งาน และทรัพยากรด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงปฏิทิน รายการ และไทม์ไลน์
  • มอบหมายงาน, กำหนดการพึ่งพา, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานและการอนุมัติ
  • เวลาการใช้งานสำหรับทีม พร้อมรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

🎁 โบนัส: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเสนอราคาของคุณด้วยเทมเพลตการเสนอราคาสำหรับงานก่อสร้างจาก ClickUp สร้างข้อเสนอที่มืออาชีพ ติดตามการอนุมัติ และชนะโครงการได้เร็วขึ้น—ทั้งหมดในที่เดียว!

จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: แม่แบบงานก่อสร้างพร้อมใช้งานทันที

เทมเพลตการก่อสร้างพร้อมใช้งานของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการก่อสร้าง ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้

ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการจัดการงานก่อสร้าง ช่วยให้คุณสามารถปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ก่อนขายไปจนถึงการส่งมอบโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายเทมเพลตการก่อสร้างของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการตารางเวลา จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย มุมมองและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมสามารถปรับเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของโครงการแต่ละโครงการ

  • วางแผนระยะเวลาการก่อสร้างโดยใช้แผนภูมิแกนต์และปฏิทินใน ClickUp
  • จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้วยรายการและกระดานคัมบังแบบลากและวาง
  • ติดตามงบประมาณ, จุดสำคัญ, และเป้าหมายด้วยClickUp Custom Fields
  • ร่วมมือกันในข้อกำหนดการสร้างด้วย Docs พร้อมการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และการอัปเดตแบบเรียลไทม์

🎁 โบนัส: ไม่มีใครอยากต้องเผชิญกับงานเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น นั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างจำนวนมากหันมาใช้เทมเพลตการจัดการงานก่อสร้างพร้อมใช้งานของ ClickUp เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้การวางแผนโครงการเป็นเรื่องง่าย ติดตามความคืบหน้า และรักษาความเป็นระเบียบของทีมคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว!

จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 3: แดชบอร์ด ข้อมูลเชิงลึก และมุมมองที่กำหนดเอง

Buildertrend Vs Procore: ClickUp: ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าและจัดการทรัพยากรได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ด ClickUp แบบเรียลไทม์

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองที่ปรับแต่งได้และระดับสูงของความคืบหน้าของโครงการของคุณ แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามการใช้ทรัพยากร ตรวจสอบการเสร็จสิ้นของงาน และแสดงข้อมูลโครงการด้วยแผนภูมิและกราฟ

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตอบคำถามที่ซับซ้อนได้ทันที ช่วยให้ทีมระบุจุดคอขวดและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ClickUp: ปรับแต่งวิธีการทำงานของคุณด้วยมุมมอง ClickUp
ปรับแต่งวิธีการทำงานของคุณด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15 แบบ—ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกโครงการและทุกทีม

นอกจากนี้ClickUp Viewsยังช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีการมองเห็นและจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อีกด้วย มุมมองมากกว่า 15 แบบ เช่น ไทม์ไลน์ แผนที่ และกล่อง ทำให้ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการหรือทีมของคุณ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้:

  • ติดตามปริมาณงานของทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟหรือการใช้งานน้อยเกินไป
  • ติดตามเวลาทำงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
  • ใช้พอร์ทัลลูกค้าสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ระดมความคิดและวางแผนกระบวนการด้วยภาพโดยใช้ClickUp Mind Maps
  • มุมมองแผนที่สำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงานที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้ง เช่น สถานที่ทำงานและการจัดส่ง

นี่คือสิ่งที่ Giuliano Peressini, CTO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค) ของบริษัทก่อสร้าง Casagrandeกล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีมากเสมอเมื่อใดก็ตามที่ต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างหลายคนในเวลาเดียวกัน และเมื่อใดก็ตามที่มีทีมต่าง ๆ ทำงานเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีมากเสมอเมื่อใดก็ตามที่ต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างหลายคนในเวลาเดียวกัน และเมื่อใดก็ตามที่มีทีมต่าง ๆ ทำงานเกี่ยวกับหัวข้อเดียวกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานและอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้งานของแรงงานและอุปกรณ์ช่วยให้ทีมสามารถทำงานตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ⏱️

จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 4: คุณสมบัติการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน

Buildertrend เทียบกับ Procore: ClickUp: คุณสมบัติการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Docs, Whiteboards และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ClickUp เปลี่ยนโฉมการทำงานร่วมกันด้วยฟีเจอร์ที่นำทีมมารวมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือที่หน้างานClickUp Docsช่วยให้การสื่อสารและการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ข้อเสนอโครงการไปจนถึงบันทึกประจำวัน

ในทางกลับกันClickUp Brainที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยสร้างงานย่อย สรุปความคิดเห็น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น

  • ทำงานร่วมกันในเอกสารโครงการด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน Docs
  • เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงจากClickUp Whiteboards
  • ใช้แชทในตัวเพื่อแท็กสมาชิกในทีม, แชร์การอัปเดต, และเชื่อมโยงงาน
  • สร้างสรุปโครงการ งานย่อย และการอัปเดตสถานะ

สร้างอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่หนักหน่วง ด้วย ClickUp

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่เหมาะสมไม่ใช่แค่เรื่องของคุณสมบัติ—แต่เป็นเรื่องของการค้นหาเครื่องมือที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ Buildertrend โดดเด่นในการทำให้ความต้องการของงานที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงง่ายขึ้น ในขณะที่ Procore ครองโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน แต่ถ้าหากมีโซลูชันที่เสนอความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเรียบง่ายและพลังสำหรับทุกประเภทของโครงการล่ะ?

เข้าสู่ClickUp: แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่นิยามใหม่ของการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ด้วยเครื่องมือสำหรับการวางแผนตารางงาน การติดตามการเงิน และการทำงานร่วมกัน ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมวางแผน สื่อสาร และดำเนินโครงการให้สำเร็จ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ด และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน

เริ่มต้นการจัดการงานก่อสร้างอย่างชาญฉลาดด้วยการเริ่มต้นใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์การสร้างที่ดีกว่า 🚀