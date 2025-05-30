11 โปรแกรมสร้างตารางกะที่ดีที่สุดเพื่อการวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดการตารางงานอาจรู้สึกเหมือนเป็นปริศนาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเวลาว่างและความต้องการของทีม มันเป็นงานที่กินเวลา
เครื่องมือสร้างตารางงานช่วยให้การทำงานนี้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติกระบวนการ ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และสร้างตารางที่สมดุล หากคุณเหนื่อยล้ากับกระบวนการจัดตารางงานด้วยตนเอง เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาสำรวจ 11 โปรแกรมจัดตารางกะที่ดีที่สุดกัน! 🎯
คุณควรพิจารณาอะไรในโปรแกรมสร้างตารางกะ?
การค้นหาผู้ช่วยจัดตารางกะที่เหมาะสมสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก—ไม่ต้องวิ่งวุ่นในนาทีสุดท้าย, ไม่ต้องสับสน, หรือเผชิญกับฝันร้ายของการจัดตารางด้วยมืออีกต่อไป แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะเลือกตัวที่ดีที่สุดได้อย่างไร?
นี่คือคุณสมบัติที่ต้องมีเมื่อเลือกเครื่องมือจัดตารางกะ:
- การจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้: ทุกธุรกิจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเครื่องมือการจัดตารางเวลาของคุณควรให้คุณสามารถปรับแต่งกะเวลา, เวลาพัก, และการหมุนเวียนให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- การอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: แผนอาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนควรทราบโดยทันที มองหาเครื่องมือที่ส่งการแจ้งเตือนทันทีสำหรับข้อมูลการเปลี่ยนกะ การเปลี่ยนแปลง การสลับกะ และการอนุมัติ
- การผสานปฏิทิน: เครื่องมือจัดตารางเวลาที่ดีควรสามารถซิงค์กับแอปปฏิทินยอดนิยม เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงตารางงานของตนได้จากทุกที่
- การสื่อสารในตัว: คุณสมบัติการส่งข้อความช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกะงานที่กำลังจะมาถึงและการอัปเดตในนาทีสุดท้าย
- การวิเคราะห์และรายงาน: รายงานและข้อมูลเชิงลึกในตัวช่วยให้คุณติดตามต้นทุนแรงงาน แนวโน้มการเข้างาน และประสิทธิภาพในการจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความง่ายในการลากและวาง: การจัดตารางงานควรเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่มีฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้การปรับเปลี่ยนกะหลายกะเป็นเรื่องง่ายดาย
📮ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของมืออาชีพเท่านั้นที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการงานและการจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล ด้วย ClickUp AI เดียวกันนี้สามารถทำงานกับอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์การสื่อสารอื่นๆ ปฏิทิน งาน และเอกสารของคุณได้ เพียงถาม "วันนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉัน?"ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวบรวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบจบทุกความต้องการ!
โปรแกรมจัดตารางกะที่ดีที่สุด
การจัดการตารางเวลาของพนักงานอาจเป็นเรื่องซับซ้อนและใช้เวลามาก แต่เครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ไม่ว่าคุณต้องการระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสลับกะที่ราบรื่น หรือการติดตามเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบบูรณาการ เครื่องมือสร้างตารางงานที่ดีที่สุดจะช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
มาดู 11 โปรแกรมจัดตารางกะยอดนิยมกัน 👀
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการงานด้วย AI)
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง แต่การจัดตารางเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณไม่ควรทำให้คุณจมอยู่กับสเปรดชีต
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, แก้ไขความวุ่นวายนี้ได้อย่างง่ายดาย. รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น.
คลิกอัพ เบรน
AI ยกระดับไปอีกขั้น ลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องจัดการตารางเวลาด้วยตัวเองอีกต่อไป ไม่ต้องหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม หรือต้องรับมือกับความขัดแย้งในนาทีสุดท้าย นั่นคือจุดที่ClickUp Brainเข้ามาช่วย มันทำให้การจัดตารางกะฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการปรับไทม์ไลน์และจัดลำดับความสำคัญของงานอีกต่อไป ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะทำทั้งหมดนี้ให้คุณ
มันวิเคราะห์ปริมาณงาน, แนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสม, และปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติตามความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับ Google Calendar, Outlook และปฏิทินภายนอกอื่น ๆ ได้ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพลาดการอัปเดต—ทุกอย่างจะซิงค์กันอยู่เสมอ
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้ว ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ยังช่วยให้ทีมจัดการปริมาณงานได้โดยการจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน สรุปความคืบหน้าของโครงการ และแม้กระทั่งร่างบันทึกการประชุม
ปฏิทิน ClickUp
หากคุณกำลังมองหาปฏิทินที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นมากกว่าการกำหนดเวลาพื้นฐานปฏิทิน ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณ
ออกแบบมาเพื่อรวมงาน กิจกรรม และความพร้อมของทีมไว้ในที่เดียว ปฏิทิน ClickUp ช่วยให้การวางแผน การอัปเดต และการทำงานล่วงหน้าเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานตารางเวลาทีม จัดการไทม์ไลน์โครงการ หรือวางแผนเปิดตัว ClickUp Calendar ช่วยให้คุณลาก วาง ปรับเวลาใหม่ และมอบหมายงานใหม่ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ทุกอย่างจะซิงค์กันทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ต้องการปรับแต่งกิจกรรมหรือมอบหมายงานใหม่ใช่ไหม? เพียงแค่ย้ายมัน—ปฏิทิน ClickUp จะอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
แม่แบบการกำหนดตารางเวลาของ ClickUp
เทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายของ ClickUp ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องจัดตารางกะสำหรับทีมขนาดใหญ่
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการติดตามงานของคุณและทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ วางแผนตารางเวลาที่แม่นยำ เข้าใจการพึ่งพาของงาน และจัดระเบียบบล็อกงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งหมดในแม่แบบเดียว
เทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและยืดหยุ่นสำหรับการจัดการตารางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การประสานงานกะการทำงานและการมอบหมายงานไปจนถึงการติดตามความพร้อมของทีม เทมเพลตนี้มอบมุมมองรวมศูนย์ของกำลังคนทั้งหมดของคุณ
ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลาให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกะหมุนเวียน ทีมงานระยะไกล หรือการทำงานตามโครงการ
หากการจัดระเบียบและการบริหารทีมงานของคุณกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไป?แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานของ ClickUp ช่วยในการจัดการการลาและทำให้แน่ใจว่าทุกคนพร้อมเมื่อจำเป็น*
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานรวมกับเครื่องมือบริหารจัดการบุคลากร: เชื่อมต่อ ClickUp กับระบบเงินเดือน, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, และแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อให้ตารางกะสอดคล้องกับความพร้อมของพนักงานและนโยบายของบริษัท
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย: ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการบล็อกเวลาเพื่อตรวจสอบระยะเวลาการทำงานในแต่ละกะ ป้องกันการจัดตารางงานเกินกำหนด และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน
- อัตโนมัติการวางแผนกะ: ตั้งค่าตารางเวลาที่เกิดซ้ำ, กำหนดกะโดยอัตโนมัติ, และปรับตามคำขอลาหยุดด้วยClickUp Automations
- ซิงค์กับความพร้อมของพนักงาน: จัดตารางกะให้สอดคล้องกับความพร้อมแบบเรียลไทม์และคำขอลาหยุด เพื่อป้องกันความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
- เปิดใช้งานการเข้าถึงผ่านมือถือ: อนุญาตให้พนักงานตรวจสอบตารางงาน, สลับกะ, และรับการอัปเดตจากทุกที่ผ่านแอปมือถือของ ClickUp
- รวมศูนย์การสื่อสาร: รวบรวมข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกกะ, การอัปเดต, และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียวโดยใช้ClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- คุณสมบัติการปรับแต่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2017สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ประสบปัญหาขัดข้องในการจัดตารางบินทำให้กัปตันได้รับวันหยุดในช่วงคริสต์มาสมากเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เกือบทำให้เที่ยวบินหลายพันเที่ยวต้องหยุดบิน
2. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการจัดการกำลังคนด้วย AI)
ให้ AI จัดการตารางการทำงานของพนักงานของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดตารางอัตโนมัติขั้นสูงของ Deputy เพียงคลิกเดียว Deputy จะสร้างตารางการทำงานของพนักงานที่เหมาะสมที่สุดโดยวิเคราะห์การคาดการณ์ความต้องการ ข้อมูลการขาย และต้นทุนแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพนักงาน ช่วยให้พวกเขาสามารถซิงค์กะงานกับปฏิทินส่วนตัว แลกเปลี่ยนกะงาน และขอลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ การอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ลดการขาดงานและการขัดแย้งในการจัดตารางงานในนาทีสุดท้าย
คุณสมบัติเด่นของรอง
- สร้างกะงานโดยใช้เครื่องมือลากและวางหรือเทมเพลตตารางงานตามความพร้อมของพนักงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบการเข้างานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของเงินเดือนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน
- คาดการณ์ความต้องการแรงงานอย่างแม่นยำโดยการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรตามความต้องการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับปรุงตารางการทำงานของพนักงานให้เหมาะสม
- เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยเครื่องมือบริการตนเองในการดูตารางเวลา ส่งคำขอ และกำหนดความพร้อมใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของรอง
- คุณไม่สามารถใช้สเปรดชีตปกติผ่าน Excel หรือ Google Sheets เพื่ออัปโหลดกะได้
- แอปพลิเคชันมือถืออาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงเวลาทำงานหรือการเข้าถึงตารางงาน
ราคาสำหรับรอง
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- การจัดตารางเวลา: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เวลาและการเข้างาน: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของรอง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
3. Homebase (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ง่ายและใช้งานง่าย)
สำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น Homebase เป็นตัวเลือกที่ดี มันนำเสนออินเทอร์เฟซการจัดตารางงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างกะได้ในไม่กี่นาที ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และจัดการความพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย การแจ้งเตือนและเตือนความจำกะอัตโนมัติช่วยให้พนักงานทราบเสมอว่าต้องไปทำงานเมื่อใดและที่ไหน
นอกจากนี้ระบบจัดการกะนี้ยังมีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่น ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และทำให้วันจ่ายเงินเดือนปราศจากความเครียด
คุณสมบัติเด่นของ Homebase
- เปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ ให้เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยคุณสมบัติการบันทึกเข้า/ออกงานที่ง่ายดาย พร้อมระบบติดตาม GPS สำหรับการบันทึกเวลาที่แม่นยำ
- จ้างและรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยระบบโพสต์งานในตัว ระบบติดตามผู้สมัคร และเครื่องมือการปฐมนิเทศที่ราบรื่น
- ทำให้การประมวลผลเงินเดือนง่ายขึ้นโดยการแปลงแบบฟอร์มบันทึกเวลาเป็นรายงานเงินเดือน และผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับผู้ให้บริการเงินเดือน
ข้อจำกัดของบ้าน
- การผสานปฏิทินทำงานช้า และอาจสร้างเหตุการณ์ซ้ำในวันเดียวกันสำหรับกะงานเดียวกัน
- การขอวันหยุดหลังจากทำงานกลางคืนหรือทำงานกะพิเศษไม่ใช่เรื่องง่าย
ราคาที่โฮมเบส
- พื้นฐาน: ฟรี
- จำเป็น: $24.95/สถานที่
- บวก: $59.95/สถานที่
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $99.95 ต่อสถานที่
คะแนนและรีวิวของโฮมเบส
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อระบบอัตโนมัติเติบโตขึ้น บริษัทบางแห่งกำลังทดลองจัดตารางเวลาให้บอทและหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเช่นกัน!
4. ZoomShift (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบตารางเวลาที่ปรับแต่งได้และการติดตามต้นทุนแรงงานแบบเรียลไทม์)
ZoomShift ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ แตกต่างจากเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ตายตัว ZoomShift ช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างและนำเทมเพลตตารางงานกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนตารางงานที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะได้อย่างสะดวก ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีกะหมุนเวียน พนักงานสัญญาจ้าง หรือรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นไปตามปกติ
นอกจากนี้ การติดตามต้นทุนแรงงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมงบประมาณได้โดยการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนในขณะที่ตารางการทำงานของพนักงานถูกสร้างขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ZoomShift
- ติดตามต้นทุนแรงงานแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือคาดการณ์และการผสานระบบเงินเดือน เพื่อให้อยู่ในงบประมาณ
- ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบบันทึกเวลาผ่านเว็บและมือถือ พร้อมการตรวจสอบด้วย GPS และการจัดการการลงเวลาอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในทีมด้วยระบบข้อความในแอป, การแชทกลุ่ม และใบตอบรับการอ่าน เพื่อการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มการรับผิดชอบผ่านการแจ้งเตือนกะการทำงานอัตโนมัติ ลดการขาดงานและปัญหาการจัดตารางงานในนาทีสุดท้าย
ข้อจำกัดของ ZoomShift
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
- คุณไม่สามารถอนุมัติคำขอการครอบคลุมกะการทำงานได้โดยอัตโนมัติ
ราคาของ ZoomShift
- จำเป็น: ฟรี
- เริ่มต้น: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ ZoomShift
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อนุญาตให้พนักงานสลับกะงานกันเองภายในแอป เพื่อลดภาระงานของผู้จัดการ บางเครื่องมืออาจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการก่อนจึงจะสามารถยกเลิกกะงานได้ ขณะที่บางเครื่องมือสามารถสลับกะงานได้โดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
5. Sling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายและการสื่อสารในทีม)
Sling ช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนภายในทีม ผู้จัดการสามารถสร้าง ปรับเปลี่ยน และมอบหมายกะงานได้ พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนทราบผ่านฟีเจอร์การส่งข้อความและการแจ้งเตือนในตัว พนักงานสามารถขอลา เปลี่ยนกะงาน และรับการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตารางงาน
จุดเด่นที่สำคัญของ Sling คือฟีเจอร์การจัดการงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถมอบหมายงานเฉพาะให้กับพนักงานระหว่างกะการทำงานได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สมาชิกในทีมทราบหน้าที่ความรับผิดชอบล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเข้าใจผิดลง
คุณสมบัติเด่นของสลิง
- เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยการแลกเปลี่ยนกะงานด้วยตนเอง การจัดตารางเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนกะงานโดยอัตโนมัติ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงกะงานในนาทีสุดท้ายและปรับปรุงการจัดสรรงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยการจัดการคำขอลาหยุดและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานด้วยระบบการจัดตารางงานที่มีระบบป้องกันในตัว
- เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการทำงานโดยใช้เครื่องมือการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อประเมินพนักงานและสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพ
- ติดตามกิจกรรมด้วยแดชบอร์ดกิจกรรมเพื่อการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับการเข้าร่วม, ประสิทธิภาพการทำงาน, และผลงานของทีมทั้งหมด
ข้อจำกัดของสายสะพาย
- การผสานรวม Sling กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ รวมถึงระบบเงินเดือนอย่าง Gusto นั้นทำได้ยาก
- เครื่องมือนี้ขาดตัวเลือกขั้นสูง เช่น การรายงานรายละเอียดสำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคาสลิง
- ฟรี
- พรีเมียม: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $4/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของสลิง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทระดับโลกสามารถสร้างรูปแบบการทำงานที่ไร้รอยต่อตามเวลาของดวงอาทิตย์ด้วยซอฟต์แวร์จัดตารางเวลา ทีมงานในเขตเวลาต่างกันสามารถส่งต่อภารกิจเหมือนกับการวิ่งผลัดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน
6. When I Work (เหมาะที่สุดสำหรับฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ครอบคลุมสำหรับการระบุความพร้อมของพนักงานและการสลับกะ)
When I Work มุ่งเน้นการสร้างตารางเวลาสำหรับธุรกิจและพนักงาน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดเวลาว่างและความต้องการของตนเองได้ ทำให้ผู้จัดการมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพนักงานที่พร้อมทำงานก่อนการจัดกะเวลา
คุณสมบัตินี้ช่วยลดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานโดยการทำให้กะการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสลับกะ ซึ่งพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนกะกับเพื่อนร่วมงานได้ ช่วยลดความเครียดจากปัญหาการขาดแคลนพนักงานในนาทีสุดท้าย
คุณสมบัติเด่นของ When I Work
- มองเห็นตารางเวลาของพนักงานได้อย่างชัดเจนด้วยปฏิทินที่แบ่งสีตามรหัส ช่วยให้ผู้จัดการจัดกะงานและตรวจจับความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
- ติดตามเวลาการทำงานด้วยนาฬิกาดิจิทัลที่รองรับการบันทึกเวลาเข้างานพร้อมรูปถ่ายและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของการเข้าออกงาน
- ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อกับ ADP, Gusto และ Paychex เพื่อให้การคำนวณเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ When I Work
- ตัวเลือกแชททำงานช้า
- ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการโอนย้ายและการรับผิดชอบข้อมูลประกันสุขภาพ (HIPAA)
ราคาของ When I Work
- สถานที่เดียวหรือตารางเวลา: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- หลายสถานที่หรือหลายตารางเวลา: $4/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการทำงานของฉัน
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 290+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ระบบการจัดตารางงานบางระบบวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายว่าวันไหนที่พนักงานมีแนวโน้มจะลาหยุดมากที่สุด โดยเฉพาะหลังจากวันหยุดหรือเหตุการณ์สำคัญ
7. Planday (เหมาะที่สุดสำหรับตารางกะที่ซับซ้อนพร้อมระบบเงินเดือนและเครื่องมือ HR ที่ผสานรวม)
สำหรับธุรกิจที่มีความต้องการการจัดตารางเวลาที่ซับซ้อน Planday นำเสนอโซลูชันที่ทรงพลังซึ่งผสานการจัดตารางงานของพนักงานเข้ากับการจัดการเงินเดือนและการบริหารทรัพยากรบุคคล แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดการรูปแบบกะที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย รวมถึงกะที่เปลี่ยนแปลงได้ การทำงานล่วงเวลา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อติดตามข้อมูลพนักงาน จัดการคำขอลาหยุด และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Planday
- จัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดเก็บสัญญา, บันทึกเวลาทำงาน, และประวัติพนักงาน
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการรายงานขั้นสูงเกี่ยวกับต้นทุนแรงงาน รายได้ และแนวโน้มของกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้านบุคลากร
- ดูแลหลายสถานที่จากแดชบอร์ดเดียว เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นในทุกพื้นที่
- ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการลงเวลาผ่านมือถือ, เคาน์เตอร์ร่วม, และระบบกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้บันทึกการเข้าออกงานถูกต้องและคำนวณชั่วโมงการทำงานได้อย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ Planday
- การเปลี่ยนเวลาในฤดูร้อนเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- คุณไม่สามารถดูบัญชีวันหยุดที่ตั้งค่าไว้สำหรับพนักงานได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงช่วงวันที่
ราคาของ Planday
- เริ่มต้น: €2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $3. 76/เดือน ต่อผู้ใช้)
- เพิ่มเติม: €4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $6. 28/เดือน ต่อผู้ใช้)
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Planday
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบการจัดการแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงบางระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน การเข้างาน และแม้แต่โทนของอีเมล/ข้อความของพนักงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจในงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถป้องกันภาวะหมดไฟก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้
8. 7shifts (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานและการจัดตารางงานตามการคาดการณ์ยอดขาย)
7shifts ยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนไปอีกขั้นด้วยการใช้การคาดการณ์ยอดขายและข้อมูลการจราจรของลูกค้าเพื่อทำนายความต้องการแรงงาน มันวิเคราะห์รูปแบบการขายในอดีตและรูปแบบการจราจรของลูกค้าเพื่อช่วยผู้จัดการในการสร้างตารางการทำงานของพนักงานที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ คุณสมบัตินี้ครอบคลุมช่วงเวลาที่มียอดขายสูงสุดในขณะที่หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายแรงงานที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาที่เงียบเหงา
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานกับระบบจุดขาย (POS) เพื่อรวบรวมข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ มอบข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเกี่ยวกับความต้องการในการจัดสรรบุคลากร ระบบการจัดตารางงานอัตโนมัติ การคาดการณ์แรงงาน และการจัดตารางงานตามความต้องการของพนักงานช่วยให้ตารางงานมีความคุ้มค่าและเป็นธรรม
คุณสมบัติเด่นของ 7shifts
- ควบคุมค่าใช้จ่ายแรงงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับการจัดสรรบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ POS เช่น Square และ Toast เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลยอดขายกับระบบเงินเดือนและความต้องการด้านบุคลากร
- ติดตามการดำเนินงานประจำวันด้วย สมุดบันทึกของผู้จัดการ ที่รวมศูนย์ข้อมูลเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ บันทึกย่อ และงานที่ต้องทำ
- ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศโดยใช้เครื่องมือพยากรณ์เพื่อปรับระดับพนักงานตามปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ 7shifts
- แอปพลิเคชันจะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีหลายคนกำลังแก้ไขตารางเวลา
- ฟีเจอร์ทิปไม่สามารถใช้ได้กับคะแนนต่อกะ ใช้ได้เฉพาะรายชั่วโมงเท่านั้น
ราคา 7shifts
- ฟรี
- รายการอาหาร: $31. 99/เดือน ต่อสถานที่
- บริการทั้งหมด: $69. 99/เดือน ต่อสถานที่
- กูร์เมต์: 135 ดอลลาร์/เดือน ต่อสถานที่
7shifts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ร้านขายของชำใช้เครื่องมือจัดตารางงานขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการซื้อของ เช่น สภาพอากาศที่ไม่ดีทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และจัดตารางพนักงานเพิ่มเติมก่อนที่ความเร่งรีบจะเริ่มขึ้น
9. ฟีเจอร์แฟกทอเรียล (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานแบบบูรณาการ การติดตามการลางาน และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน)
Factorial นำเสนอโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลและแรงงานแบบครบวงจรที่มากกว่าการจัดตารางเวลา ผู้จัดการสามารถสร้างและจัดการกะงาน พร้อมทั้งติดตามความพร้อมของพนักงานและการขอลาหยุด เพื่อให้มั่นใจว่ามีตารางงานที่สมดุลและเป็นไปตามข้อกำหนด
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของ Factorial คือเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามผลผลิตและความมีส่วนร่วมของพนักงานควบคู่ไปกับข้อมูลการจัดตารางเวลา ช่วยผู้จัดการในการระบุแนวโน้มและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
คุณสมบัติเด่นของแฟกทอเรียล
- ปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพโดยการเก็บไฟล์ HR อย่างปลอดภัยและเปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารทางกฎหมาย
- ติดตามเวลาทำงานและการเข้าออกด้วยระบบสแกน QR code, การติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และการจัดการการทำงานล่วงเวลาเพื่อการจ่ายเงินเดือนที่แม่นยำ
- เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยใช้ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่ช่วยคัดกรองประวัติย่อและรวบรวมเอกสารโดยอัตโนมัติ
- ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลแบบศูนย์กลางที่ผสานรวมการจัดตารางงาน การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดเก็บเอกสาร พร้อมปรับตัวตามการเติบโตของธุรกิจคุณ
ข้อจำกัดของแฟกทอเรียล
- ตัวเลือกการรายงานและการปรับแต่งที่จำกัด
- การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นทำให้รู้สึกท่วมท้น
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามช้า
การกำหนดราคาแบบแฟกทอเรียล
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแบบแฟกทอเรียล
- G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
10. Shiftbase (ดีที่สุดสำหรับตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเพื่อความมีส่วนร่วมและการให้ข้อเสนอแนะของพนักงาน)
Shiftbase ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่ต้องการมอบความยืดหยุ่นให้กับพนักงานมากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พนักงานสามารถกำหนดเวลาว่างและความต้องการของตนเองได้ ทำให้ผู้จัดการสามารถสร้างตารางงานของพนักงานที่เหมาะกับทั้งธุรกิจและพนักงานได้ง่ายขึ้น
เครื่องมือนี้ยังส่งเสริมการสื่อสารสองทางโดยให้พนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตารางเวลาได้ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความต้องการและความชอบของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Shiftbase
- จัดการงานทรัพยากรบุคคลด้วยโปรไฟล์พนักงาน การจัดเก็บเอกสาร และการผสานการทำงานกับ HoorayHR สำหรับการรับเข้าทำงานและการวางแผนกำลังคน
- ติดตามเวลาของพนักงานอย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องตอกบัตร การลงเวลาผ่านมือถือ และการติดตามตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
- สร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ได้ทุกที่ด้วยแอปที่รองรับการใช้งานบนมือถือ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถติดตามชั่วโมงการทำงาน ขอลาหยุด และจัดการความพร้อมในการทำงานได้
ข้อจำกัดของ Shiftbase
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติเหมือนกับเวอร์ชันเว็บ
- ไม่มีตัวเลือกในตัวสำหรับการจัดการวันหยุดของพนักงานพาร์ทไทม์ ต้องจัดการด้วยตนเองผ่านการตั้งค่าความพร้อมใช้งาน
ราคา Shiftbase
- ฟรี
- พื้นฐาน: $4. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $5. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Shiftbase
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
11. มนุษยชาติ (เหมาะสำหรับการจัดตารางขั้นสูงพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
มนุษยชาติผสานการจัดการตารางงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อสร้างโซลูชันการบริหารจัดการแรงงานที่ทรงพลัง
แพลตฟอร์มนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและสร้างตารางการทำงานที่มีประสิทธิภาพทางต้นทุนและสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงการเกิดข้อขัดแย้งในตารางการทำงาน การมีพนักงานเกินหรือขาดแคลน พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาแบบไดนามิกและการวางแผนกะงาน เพื่อขจัดข้อผิดพลาดในการจัดสรรบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน และสร้างประสบการณ์ที่ไร้ความเครียดสำหรับผู้จัดการและพนักงาน
- รวมระบบการทำงานของพนักงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการผสาน Humanity Schedule เข้ากับผู้ให้บริการเงินเดือนและผู้ให้บริการ ERP/HCM ชั้นนำ เช่น ADP, Oracle, Workday และอื่นๆ
- ใช้ ตัวตรวจสอบการจัดสรรบุคลากร เพื่อระบุและแก้ไขช่องว่างในการให้บริการตามชั่วโมงและตำแหน่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมที่สุด
ข้อจำกัดของมนุษย์
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินเช่น Dayforce และ Ceridian
- มันล่าช้าเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
การกำหนดราคาเพื่อมนุษยธรรม
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและความคิดเห็นของมนุษย์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะตื่นตระหนกเมื่อมีคนลาป่วย ให้รักษาบัญชีรายชื่อพนักงานที่ยินดีทำงานกะที่เปิดกะทันหันไว้เสมอ เครื่องมือจัดตารางงานหลายตัวช่วยให้คุณตั้งค่าระบบ 'สแตนด์บาย' สำหรับการทดแทนอย่างรวดเร็วได้
