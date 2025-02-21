15 เครื่องมือรายงานสถานะเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการ

การอัปเดตโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องน่าปวดหัว และไม่จำเป็นต้องทำให้คุณจมอยู่กับตารางข้อมูลมากมาย
แทนที่จะเป็นเรื่องน่าเบื่อ พวกมันสามารถเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นได้ ลองจินตนาการว่าคุณกำลังดูแลภาพรวมอย่างชัดเจน—ความเชื่อมโยงของทุกงาน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของแรงขับเคลื่อน และรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
ในฐานะผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์และเคยผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้ว—ต้องต่อสู้กับอีเมลยาวเหยียดไม่รู้จบและถอดรหัสรายงานที่ซับซ้อนมากมาย—ผม/ดิฉันขอแบ่งปันเครื่องมือที่ช่วยให้ผม/ดิฉันประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้
ผมได้รวบรวมรายการเครื่องมือรายงานสถานะที่ดีที่สุด 15 รายการเป็นคำแนะนำอันดับต้น ๆ ของผม คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์ของผมกับเครื่องมือรายงานสถานะ และการวิจัยของทีม ClickUp
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 15 อันดับเครื่องมือรายงานสถานะที่ดีที่สุด:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรและการติดตามสถานะงาน
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพสถานะ
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานงานที่เน้นภารกิจพร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสถานะของโครงการที่ทำงานร่วมกัน
- Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลโครงการและรายงานสถานะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านอินเทอร์เฟซแบบ low-code
- เบสแคมป์: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมโครงการที่เรียบง่าย
- Smartsheet: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสถานะโครงการที่ใช้สเปรดชีต
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและติดตามโครงการที่ซับซ้อน
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการติดตามสถานะบนแพลตฟอร์มเดียว
- Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบกำหนดเองในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมรายงานขั้นสูง
- Jira Best: สำหรับทีม Agile และการติดตามปัญหา
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการของ Microsoft: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสถานะพอร์ตโฟลิโอโครงการขนาดใหญ่
- Hive: เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- เพลคโต: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามสถานะ
- Geckoboard: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงสถานะโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือรายงานสถานะ?
เมื่อคุณเลือกเครื่องมือรายงานสถานะ มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง:
- การติดตามแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลอัปเดตแบบทันทีเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ เพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้:แดชบอร์ดโครงการที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ช่วยเน้นข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับความคืบหน้าของทีมคุณ
- การผสานการทำงานและระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Slack, Google Drive หรือระบบ CRM ของคุณ จะทำให้การบริหารโครงการเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น
- ความสามารถในการปรับขนาด: ความต้องการในการรายงานของคุณอาจเพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโต ดังนั้นการเลือกโซลูชันที่สามารถพัฒนาไปพร้อมกับคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ
- ความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุน: เครื่องมือควรใช้งานง่ายและมีการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นประโยชน์
15 เครื่องมือรายงานสถานะที่ดีที่สุด
การสร้างภาพที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการของคุณเริ่มต้นด้วยการรายงานสถานะที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์นี้ช่วยระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและความล่าช้า เพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาที่ต้องการความสนใจได้อย่างทันท่วงที มีเครื่องมือสำหรับทุกรูปแบบการรายงาน—คุณเพียงแค่ต้องค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด
ตอนนี้ฉันจะครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มการรายงานสถานะที่นำเสนอสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างและแบ่งปันการอัปเดตโครงการที่มีประโยชน์
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรและการติดตามสถานะงาน)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เหนือกว่าการรายงานสถานะพื้นฐาน คุณจะรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้ฉันที่ได้ค้นพบClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ยจะสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เกือบ1,200 ครั้งต่อวัน การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้องค์กรสูญเสียเวลาทำงานที่มีประสิทธิผลถึง 9% ต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน
ในฐานะ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp รวบรวมงาน เป้าหมาย บันทึก และการสนทนาของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว สิ่งนี้ ร่วมกับ AI ในตัวของแพลตฟอร์ม ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นและรายงานโครงการทั้งหมดของคุณ—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปที่แยกส่วนกันหลายสิบแอป
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองของ ClickUpซึ่งแสดงอย่างชัดเจนว่างานใดที่ต้องทำ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว แต่อย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่หมวดหมู่เหล่านี้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งป้ายกำกับเหล่านี้เป็น 'ออกแบบ', 'พัฒนา', 'ทดสอบ', และ 'พร้อม' สำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ หรือ 'รอดำเนินการ', 'บรรจุ', 'จัดส่ง', และ 'ส่งมอบ' สำหรับคำสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซของคุณ
รวบรวมข้อมูลนี้จากงานและโครงการต่าง ๆ (ใช่ แม้แต่ข้ามสายงาน!) ด้วยClickUp Dashboards ด้วยบัตรปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ รวมถึงแผนภูมิวงกลม กราฟแท่ง กราฟการเผาไหม้และกราฟการเผาไหม้แบบต่อเนื่อง กราฟเส้น และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์และการรายงานสถานะโดยอัตโนมัติ
ต้องการเรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการหรือไม่? นี่คือคำอธิบายแบบทีละขั้นตอน!
ClickUp Brainยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานสถานะโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติ และการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงการอัปเดตและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- สรุปการอัปเดตโครงการ บันทึกการประชุม หรือหัวข้องานที่ยาวโดยอัตโนมัติ ทำให้การสร้างรายงานสถานะที่ชัดเจนและกระชับเป็นเรื่องง่าย
- วิเคราะห์งาน, วันที่ครบกำหนด, และอัตราการเสร็จสิ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และรายการที่ต้องดำเนินการจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ร่างการประชุมประจำวัน, รายงานสถานะโครงการรายสัปดาห์, หรือสรุปสำหรับผู้บริหารตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
- สแกนการสนทนาในClickUp Chat, ความคิดเห็น, และเอกสารเพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับรายงาน—เช่น ความเสี่ยง, อุปสรรค, หรือการอนุมัติที่จำเป็น
หากคุณชอบโครงสร้างของ OKR แบบคลาสสิกในการตั้งเป้าหมาย คุณก็จะชื่นชอบฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpเช่นกัน
ฉันใช้สิ่งนี้ในการตั้งเป้าหมายที่มีกรอบเวลาและเพิ่มตัวชี้วัดเป้าหมายหรือเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ จากประสบการณ์ของฉันกับทางเลือกอื่น ๆ ของ ClickUp ฉันเชื่อว่า ClickUp Goals เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดความก้าวหน้าและทำให้เห็นชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อประสบความสำเร็จ
เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ช่วยลดความซับซ้อนในการรายงานสถานะให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยนำเสนอรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการและเป้าหมาย
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการอัปเดต รายการที่ต้องดำเนินการ และไฮไลท์สำคัญของโครงการ มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่เดียว
คุณสามารถอัปเดตเทมเพลตเป็นประจำด้วยตัวชี้วัดหลักหรือเหตุการณ์สำคัญเพื่อรักษาภาพรวมความคืบหน้าของโครงการให้ชัดเจน ปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเทมเพลตให้สอดคล้องกับความต้องการในการรายงานเฉพาะของทีมคุณ เช่น การเพิ่มส่วนการประเมินความเสี่ยงหากโครงการของคุณมีความซับซ้อนในการพึ่งพา
ใช้คุณสมบัติของเป้าหมายและ OKRsร่วมกับเทมเพลตรายงานสถานะโครงการเพื่อให้เป้าหมายด้านประสิทธิภาพและการอัปเดตโครงการเชื่อมโยงกันเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างมุมมองที่กำหนดเองในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณเพื่อกรองงานตาม:
⛳️ สถานะ (เช่น "กำลังดำเนินการ", "ถูกบล็อก")⌚️ ลำดับความสำคัญ (เช่น "สำคัญมาก" เท่านั้น)📆 วันครบกำหนด (เช่น "งานที่ต้องทำในสัปดาห์นี้")
บันทึกมุมมองที่กรองไว้ต่าง ๆ สำหรับผู้บริหาร, หัวหน้าทีม, หรือแผนกเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการเท่านั้น—ไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างการพึ่งพาสำหรับงานที่มีความสำคัญสูงก่อน เพื่อมองเห็นเส้นทางสำคัญของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่างานที่มีความสำคัญสูงสุดยังคงดำเนินไปตามแผน
- รวมการพึ่งพาต่างๆ ด้วยClickUp Milestonesเพื่อทำเครื่องหมายขั้นตอนสำคัญในโครงการของคุณ มอบแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนของความคืบหน้าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ฟีเจอร์ @mention เพื่อแท็กสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบในการติดตามโครงการมากขึ้น
- มองเห็นความคืบหน้าของงานในมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง รายการ และปฏิทิน
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนและการเตือนภัยเพื่อให้ไม่พลาดการอัปเดตสถานะที่สำคัญ
- รับรองการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack และ Google Drive
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ทำให้การตั้งค่าโครงการ ติดตามกำหนดเวลา และสร้างรายงานเป็นเรื่องง่าย ความสามารถในการมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าเป็นประโยชน์มาก และมาพร้อมกับเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่สามารถใช้งานได้ เราสามารถมอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกัน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามสถานะของแต่ละงานได้แบบเรียลไทม์ โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาเนื่องจากมีความสับสนน้อยลงและมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากขึ้น
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดการประชุมรายงานสถานะเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อทบทวนความคืบหน้าของเป้าหมาย ใช้ ClickUp Goals ในการประชุมเหล่านี้เพื่ออัปเดตให้สมาชิกทีมทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งที่ยังต้องให้ความสนใจ
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงสถานะในรูปแบบภาพ)
คุณจะพบว่า Trello มีประโยชน์หากคุณต้องการรายงานสถานะที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ ระบบบอร์ด Kanban ที่ใช้งานง่ายและการจัดวางแบบการ์ดช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงานได้อย่างชัดเจน
แต่ละบัตรแทนงานหนึ่งงาน คุณสามารถลากและวางงานไปยังขั้นตอนต่าง ๆ และติดป้ายกำกับตามความสำคัญได้ คุณยังสามารถเพิ่มบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานภายในบัตรได้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเช่นวันที่ครบกำหนดและผู้ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย Trello เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการติดตามสถานะที่ตรงไปตรงมาและดึงดูดสายตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างรายการตรวจสอบและงานย่อยภายในบัตรเพื่อแบ่งงานโครงการใหญ่ให้เล็กลง
- กำหนดและติดตามเส้นตายสำหรับแต่ละงานเพื่อให้รายงานสถานะมีความถูกต้อง
- เพิ่มไฟล์และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การอัปเดตสถานะทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือภายนอกได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรายงาน
ข้อจำกัดของ Trello
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัดหากไม่มีการซื้อ Power-Ups
- มีคุณค่าน้อยกว่าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: Trello vs ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีที่สุด?
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชื่อ Trello มาจากคำว่า trellisซึ่งเป็นชื่อรหัสของโครงการในช่วงเริ่มต้น
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานงานตามภารกิจพร้อมการร่วมมือในทีม)
Asana เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและคุณสมบัติที่ตรงไปตรงมาสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงาน การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกการรายงานที่ละเอียด
มุมมองไทม์ไลน์ของ Asana สามารถช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอช่วยให้เห็นภาพรวมของหลายโครงการพร้อมกันได้ ฉันพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องดูแลหลายทีม
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ทำเครื่องหมายจุดสำคัญในโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยรวม
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการรายงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามความต้องการของโครงการของคุณ
- สร้างรายงานสถานะโดยละเอียดพร้อมตัวกรองที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้รายงานว่าเกิดปัญหาในการวางข้อความลงในภารกิจ
- คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงได้ เช่น โดยการรวมวิธีการดูปริมาณงานที่ทีมทำเสร็จในชั่วโมง
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถแยกงานออกเป็นหลายแผนกและแบ่งงานย่อยภายในแผนกได้เอง ฉันเคยใช้ทั้ง Asana และ ClickUp และรู้สึกว่า Asana มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ด้อยกว่าและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือเรียนรู้ได้ง่ายเท่า
4. Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการติดตามสถานะของโครงการที่ทำงานร่วมกัน)
ฉันใช้ Monday.com เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ดในขณะที่ทำงานร่วมกับหลายทีม ฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และอินเทอร์เฟซแบบภาพทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกันพร้อมรายงานสถานะแบบไดนามิก
การติดตามสถานะทางภาพมีความเข้าใจง่าย และเครื่องมือสามารถผสานการทำงานได้ดีกับแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยที่สุด เช่น Slack และ Google Workspace
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีมเพื่อให้รายงานสถานะสะท้อนความสามารถของทีม
- แชร์ไฟล์, แสดงความคิดเห็น, และแท็กสมาชิกทีมได้โดยตรงในภารกิจ
- สร้างแดชบอร์ดส่วนบุคคลสำหรับความต้องการในการติดตามสถานะเฉพาะ
- ทำให้การอัปเดตสถานะงานและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ Monday.com
- คุณสมบัติการจัดการข้อมูลที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเช่น ClickUp
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
5. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลโครงการและรายงานสถานะในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายในอินเทอร์เฟซแบบโค้ดต่ำ)
Airtable ผสมผสานความสามารถของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มอบวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการจัดการข้อมูลโครงการและติดตามสถานะของงานต่างๆ
ฉันได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อนำการติดตามสถานะ RAGมาใช้และปรับแต่งรูปแบบรายงานสถานะหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างมุมมองแบบตาราง, ปฏิทิน, คันบัน หรือแกลเลอรี เพื่อแสดงสถานะโครงการได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ปรับแต่งตารางเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ เหมาะสำหรับทีมที่จัดการโครงการที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- ใช้การเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อ Airtable กับเครื่องมือเช่น Slack, Dropbox, และ Google Calendar สำหรับการจัดการโครงการที่เชื่อมโยงกันและอัตโนมัติ
- ใช้แม่แบบการติดตามสถานะให้เหมาะกับทุกประเภทของโครงการ ช่วยให้คุณเริ่มต้นและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
- ใช้สูตรเพื่อคำนวณการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลมีการรีเฟรช
ข้อจำกัดของ Airtable
- อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างฐานข้อมูลรู้สึกหนักใจได้
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ระดับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารโครงการและทีมที่เรียบง่าย)
Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
มันประกอบด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่าง 'Hill Charts' ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถอัปเดตและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างเป็นธรรมชาติ สมาชิกในทีมสามารถใช้เพื่อลากขอบเขตของโครงการไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งแสดงสถานะการทำงานได้อย่างชัดเจน
สิ่งนี้มอบมุมมองระดับที่สองที่ทรงพลังให้กับผู้จัดการ ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะปัจจุบันของแต่ละงานและความคืบหน้าของงานที่ดำเนินไปและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- ใช้กระดานข้อความกลางเพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมทั้งหมด
- แชร์ไฟล์และเอกสารในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียวเพื่อการติดตามสถานะที่ราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จากแชททีมที่มีอยู่ในระบบเพื่อสื่อสารการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการตรวจสอบอัตโนมัติรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ผู้ใช้บางรายพบว่าหน้าจอแสดงผลเริ่มต้นไม่น่าดึงดูดและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
ราคาของเบสแคมป์
- ทดลองใช้ฟรี
- เบสแคมป์ พลัส: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Basecamp ถูกพัฒนาขึ้นในตอนแรกเป็นเครื่องมือภายในสำหรับ37 signalsเพื่อจัดการโครงการและลูกค้า
7. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสถานะโครงการที่ใช้สเปรดชีต)
👀 คุณทราบหรือไม่? การขาดการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของพนักงานถึง 88%
สมาร์ทชีตผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับความสามารถในการจัดการโครงการ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานสถานะที่ซับซ้อนได้ โดยมีหลายคอลัมน์ติดตามการดำเนินการ ความรับผิดชอบ ความคืบหน้า และบันทึกเชิงบริบท ทีมงานสามารถใช้การเชื่อมโยงเซลล์เพื่อดึงข้อมูลจากแผ่นติดตามโครงการที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ลดความพยายามในการรายงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- สร้างรายงานสถานะโครงการโดยใช้ข้อมูลโครงการเพื่อให้การอัปเดตสถานะถูกต้อง
- แสดงภาพความคืบหน้าและสถานะของงานด้วยแผนภูมิแบบแกนต์
- เชื่อมต่อ Smartsheet กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Google Workspace เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/สมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
Smartsheet ทำให้สามารถวางแผน ติดตาม ทำงานอัตโนมัติ ดำเนินการ และรายงานเกี่ยวกับงานได้แบบเรียลไทม์ ฉันชอบที่ Smartsheet มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่หลากหลาย เช่น Okta, Tableau, Google Calendar เป็นต้น
8. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและติดตามโครงการที่ซับซ้อน)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูง Wrike มาพร้อมกับระบบติดตามในตัวและรายงานสถานะที่มีความแม่นยำสูง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้เสนอวิธีการแสดงข้อมูลหลายรูปแบบ รวมถึงแผนภูมิวงกลม กราฟ และสตรีมกิจกรรมแบบไดนามิกที่แสดงงานและเหตุการณ์สำคัญของโครงการตามลำดับเวลา คุณยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มตามเวลาเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อช่วยให้ทีมประเมินทิศทางของโครงการและตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับแต่งมุมมองและพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณด้วยการแสดงผลแบบ 360°
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการอนุมัติ แบบฟอร์มคำขอ และแบบแผน เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากที่สุดของพวกเขา
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทันทีและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเป็นผู้นำแบบ Agile
ข้อจำกัดของ Wrike
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
Wrike ได้ดำเนินการติดตั้งแดชบอร์ดที่ช่วยให้เราสามารถสร้างความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ความโปร่งใสนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมโปรแกรมของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอกโปรแกรมของเราด้วย เราได้จัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ที่ส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เพื่อช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลความคืบหน้าของโครงการในพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างต่อเนื่อง
9. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการติดตามสถานะบนแพลตฟอร์มเดียว)
ฉันพบว่า Notion มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากสำหรับทีมที่ต้องการรวมการอัปเดตสถานะโครงการกับเอกสารของทีมไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติสถานะของ Notion ช่วยให้สามารถติดตามได้อย่างละเอียด ช่วยป้องกันปัญหาการรายงานสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน ระบบป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมสร้างหมวดหมู่สถานะที่ไม่ชัดเจน ทำให้การสื่อสารเป็นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น หลักไมล์ของโครงการ, ความท้าทาย, และขั้นตอนต่อไป, สร้างรายงานสถานะที่ครอบคลุมซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการก้าวหน้าของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ติดตามงานโดยใช้ฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบรายการ ปฏิทิน หรือบอร์ด
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ เช่น บทความ รายงานสถานะโครงการ และการนำเสนอ
- เชื่อมโยงรายงานสถานะกับเอกสารโครงการเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความต้องการเวอร์ชันออฟไลน์
- ไม่สามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: เพิ่มในราคา $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบกำหนดเองในราคาประหยัดพร้อมรายงานขั้นสูง)
Zoho Projects มีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการและทีมสามารถดูภาพรวมของสถานะโครงการ ความคืบหน้าของงาน และ KPI ที่เลือกได้อย่างรวดเร็ว
ระบบรายงานของแพลตฟอร์มประกอบด้วยคุณสมบัติที่นวัตกรรม เช่น แผนภูมิแกนต์ตามลำดับเวลา, กราฟการใช้ทรัพยากร, และรายงานความแตกต่างที่ช่วยให้ทีมเข้าใจทิศทางของโครงการและเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้สามารถตัดและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดาย สร้างภาพข้อมูลที่น่าสนใจโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ตรวจสอบให้รายงานสถานะสะท้อนข้อมูลล่าสุดด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ติดตามสถานะของงานแต่ละรายการ, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย ทำให้เห็นชัดเจนว่าโครงการอยู่ในขั้นตอนใดในเวลาใดก็ตาม
- สร้างรายงานสถานะโครงการโดยละเอียดที่เน้นความคืบหน้าของโครงการ พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร เวลาที่ใช้ และการใช้จ่ายงบประมาณ
- สร้างและส่งรายงานสถานะโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน)
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติสำคัญหลายประการ เช่น การจัดเรียงคอลัมน์ในมุมมองตาราง การกรองข้อมูลตามหลายคอลัมน์ และการกรอกข้อมูลในช่องงานโดยอัตโนมัติ
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน
- องค์กร: $10/เดือน
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องติดตามแต่ละโครงการอย่างละเอียดในระดับจุลภาค และ Zoho Projects มอบวิธีที่ประหยัดงบประมาณในการทำเช่นนั้นได้พอดี อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้และการตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อน หากมีวิดีโอสอนบน YouTube ที่ชัดเจนหรือ AI ที่สามารถตั้งค่างานให้คุณได้จะดีมาก
11. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีม Agile และการติดตามปัญหา)
Atlassian's Jira เป็นที่นิยมในหมู่ทีม Agile โดยเฉพาะสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ มันมีการติดตามสถานะอย่างละเอียดสำหรับงาน สปรินต์ และปัญหาต่างๆ
แม้ว่า ClickUp จะทำได้ดีกว่าในที่นี้ แต่ฉันยังคงชอบความหลากหลายของรายงานที่มีอยู่ในตัวที่มันนำเสนอ รวมถึงแผนภูมิการเผาไหม้ แผนภูมิความเร็ว และรายงานสปรินท์ที่ทีม Agile จะพบว่ามีประโยชน์มาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างรายงานที่กำหนดเองได้ซึ่งสามารถบันทึก, แชร์, หรือเพิ่มไปยังแดชบอร์ด
- ติดตามข้อบกพร่อง งาน และส่วนปรับปรุงต่าง ๆ พร้อมตัวเลือกการรายงานโครงการที่ละเอียดเพื่อความโปร่งใส
- ใช้ระบบกรองที่ทรงพลังเพื่อสร้างคำค้นหาแบบกำหนดเองโดยใช้ JQL ซึ่งสามารถดึงข้อมูลเฉพาะสำหรับรายงานสถานะได้
ข้อจำกัดของ Jira
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและใช้งานสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทีมซอฟต์แวร์
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความเร็วลดลงในช่วงเวลาทำงานที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม 13.53 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15000+ รีวิว)
12. Microsoft Project Portfolio Management (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามสถานะพอร์ตโฟลิโอโครงการขนาดใหญ่)
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Microsoft Project PPM คือความสามารถในการช่วยคุณบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการทั้งหมด ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสามารถดูสถานะของโครงการทั้งหมดภายในพอร์ตโฟลิโอ จัดลำดับความสำคัญตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และปรับทรัพยากรและระยะเวลาเพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project Portfolio Management
- ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยแผนภูมิแกนต์ที่ปรับแต่งได้
- จัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการต่าง ๆ และติดตามการใช้งานเพื่อวางแผนทีมให้ดียิ่งขึ้น
- ใช้ Power BI สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์แบบไดนามิกเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
ข้อจำกัดของ Microsoft Project Portfolio Management
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามันมีฟีเจอร์มากเกินไป (และด้วยเหตุนี้จึงซับซ้อน) สำหรับโครงการขนาดเล็กและกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย
- มีราคาแพงกว่าเครื่องมือบริหารโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Project Portfolio Management
- แผนที่ 1: $10/เดือน
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/เดือน
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55/เดือน
- มาตรฐานโครงการ: $679. 99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
- Project Professional: $1,129.99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
- Project Server: ราคาพิเศษ
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft Project
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
13. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
แม้ว่า Hive จะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีความหลากหลายและมีตัวเลือกการปรับแต่งและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมาย แต่สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการรายงานอัตโนมัติของมัน
รายงานอัตโนมัติสามารถรวมความคืบหน้าของงาน, สุขภาพของโครงการ, ประสิทธิภาพของทีม, และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้ คุณสามารถจัดตารางการอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้ส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการติดตามสถานะ
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- เลือกจากมุมมองแบบคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน และตาราง เพื่อจัดระเบียบโครงการตามความต้องการของทีม
- ทำงานร่วมกันโดยตรงภายในงานและโครงการเพื่อรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง
- ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาเพื่อสร้างรายงานสถานะที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร, เวลาที่ใช้ในภารกิจ, และประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ
- ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นในภารกิจและวงจรการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยตรงภายในโครงการ
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- การสลับระหว่างมุมมองไทม์ไลน์อาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของฮีฟ
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $1. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hive อย่างไรบ้าง?
มันง่ายต่อการเข้าถึงเนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการหลากหลายประเภท เมื่อฉันเริ่มโครงการใหม่ ฉันสามารถติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ สิ่งที่ฉันชื่นชอบคือการแบ่งโครงการออกเป็นระยะๆ การกำหนดไทม์ไลน์ที่ปรับแต่งได้ ความสามารถในการจัดสรรงบประมาณ/ตารางเวลา และการกำหนดกรอบงานที่ชัดเจน ป้ายกำกับและสีต่างๆ ช่วยให้ฉันสามารถแยกแยะและเน้นระยะต่างๆ ของโครงการเพื่อให้มองเห็นภาพรวมและควบคุมได้ดีขึ้น
14. Plecto (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามสถานะ)
สำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจผ่านความโปร่งใสของข้อมูล Plecto เชี่ยวชาญในการสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะโครงการอย่างชัดเจน
นอกเหนือจากการรายงานแบบดั้งเดิม Plecto ได้ผสานรวมองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน เช่น การแจ้งเตือนผลการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์การติดตามการแข่งขัน และการยกย่องสดในทันที วิธีการนี้เปลี่ยนการรายงานจากงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีปฏิสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Plecto
- มองเห็นข้อมูลประสิทธิภาพของทีมแบบเรียลไทม์ พร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการในการรายงานของคุณ
- สร้างวิดเจ็ตเพื่อติดตามสถานะโครงการเฉพาะ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Salesforce, HubSpot และ Google Sheets เพื่อการผสานข้อมูลที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของเพลคโต
- อาจไม่เหมาะสำหรับงานบริหารโครงการแบบดั้งเดิม
ราคาของเพลคโต
- ระดับกลาง: 230 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาดใหญ่: 360 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเพลคโต
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
15. Geckoboard (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงสถานะโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้)
Geckoboard ถูกออกแบบมาสำหรับการรายงานแบบเรียลไทม์และการแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มันเปลี่ยนการติดตามข้อมูลด้วยการให้บริบทผ่านเป้าหมาย ตัวบ่งชี้สถานะ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวชี้วัดสำคัญ และทำงานได้ดีสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้า, การขาย, และฟังก์ชันที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Geckoboard
- แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากหลายแหล่ง เพื่อให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับเมตริกที่สำคัญ
- สร้างแผนภูมิและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะในการติดตามข้อมูลของทีมคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Slack, Google Analytics และ Zendesk เพื่อการรายงานแบบศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ Geckoboard
- มีความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัด
ราคาของ Geckoboard
- จำเป็น: $55/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- ข้อดี: $219/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- ขนาด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Geckoboard
- G2: 4. 3/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Geckoboard อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปัน KPI กับทีมของคุณในรูปแบบที่สวยงามและน่าดึงดูดใจ วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างแดชบอร์ดที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพ
เลือกเครื่องมือรายงานสถานะที่ดีที่สุด
ลำดับความสำคัญในการทำงานของฉันคือการติดตามความคืบหน้าของโครงการสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านบรรณาธิการของเรา และรับรองการสื่อสารของทีมที่ราบรื่น หลังจากประเมินเครื่องมือทั้งหมดแล้ว ClickUp ยังคงเป็นคำแนะนำอันดับหนึ่งของฉัน
แดชบอร์ด ของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมการ์ดที่กำหนดเองสำหรับความคืบหน้าของงาน, ปริมาณงาน, การติดตามเวลา, และอื่น ๆ ในขณะที่ เป้าหมาย ช่วยให้ทีมติดตามวัตถุประสงค์, ผลลัพธ์สำคัญ, และความคืบหน้าในลักษณะที่เป็นระบบ, ทำให้ทุกคนสอดคล้องกับลำดับความสำคัญขององค์กร
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือความสามารถในการจัดการโครงการแบบครบวงจร สามารถปรับให้เข้ากับโครงการหลากหลายประเภท ขยายขนาดได้ทั้งโครงการและองค์กรทุกขนาด และไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเดิมของคุณ
ความสามารถในการผสานรวมคุณสมบัติการจัดการโครงการต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงความโปร่งใสของโครงการและการรายงาน
แล้วทำไมต้องรอ?ลองใช้ ClickUp ฟรีและแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายของคุณด้วยโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว