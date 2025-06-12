ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

เบื้องหลังทุกโครงสร้าง—ตั้งแต่ตึกระฟ้าสูงตระหง่านไปจนถึงบ้านที่อบอุ่น—มีเรื่องราวของการวางแผนอย่างละเอียดและการจัดการทรัพยากร
ตั้งแต่การรับประกันว่าวัสดุจะมาถึงตรงเวลาไปจนถึงการควบคุมงบประมาณ แม้แต่ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้โครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างล้มเหลวได้ ความเสี่ยงสูง และความซับซ้อนของการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ระดับสต็อกไปจนถึงตารางการจัดซื้อจัดจ้างก็สูงเช่นกัน
วันนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเผชิญกับความท้าทายเช่น ต้นทุนวัสดุที่ผันผวน, การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน, และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการติดตามทรัพยากรในหลายไซต์
อุตสาหกรรมต้องการการจัดการที่ละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถบรรลุได้เพียงด้วยระบบซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
ดังนั้น นี่คือสรุปของซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยปรับปรุงการดำเนินงาน ลดของเสีย และรักษาความฝันของคุณให้เดินหน้าต่อไป
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงและจัดการการดำเนินงานด้านสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
- Buildertrend: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การจัดการโครงการก่อสร้างง่ายขึ้น
- Procore: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการก่อสร้างขนาดใหญ่
- หัวหน้าผู้รับเหมา: เหมาะสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- Xero: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันการบัญชีที่สามารถปรับขนาดได้
- Sortly: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กที่มีความต้องการด้านสินค้าคงคลังที่ไม่ซับซ้อน
- Zoho Inventory: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการคำสั่งซื้อจากหลายช่องทาง
- Sage 50 Accounting: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง
- QuickBooks Online: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- AlignBooks: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการก่อสร้าง?
บริษัทต่าง ๆ กำลังต้องการระบบการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์อย่างเร่งด่วน—และด้วยเหตุผลที่ดี
ตามรายงานของ Deloitte's Engineering and Construction Industry Outlook บางองค์กรได้ทดลองใช้โดรนเพื่อตรวจสอบสถานที่ ติดตามความคืบหน้า และจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ น่าประทับใจใช่ไหม? ใช่ แต่จะใช้งานได้จริงสำหรับทุกคนหรือไม่? อาจจะไม่มากนัก
สำหรับธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เชื่อถือได้จะทำงานได้ดีด้วยการติดตามสต็อกสินค้าคงคลังและประเมินสินทรัพย์การก่อสร้าง ต้องการติดตามอุปกรณ์มูลค่าสูงหรือจัดการสินค้าคงคลังหรือไม่? ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยคุณจัดการสิ่งนั้นได้เช่นกัน
สิ่งที่คุณต้องทำคือจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์สองสามอย่าง นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง:
- การอัปเดตสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์: ป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกินความจำเป็นด้วยซอฟต์แวร์ที่ให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับวัสดุและอุปกรณ์
- เครื่องมือวางแผนวัสดุ: ทำให้การวางแผนห่วงโซ่อุปทานง่ายขึ้นโดยการปรับความต้องการวัสดุให้สอดคล้องกับตารางการก่อสร้างของคุณเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้: ทำให้ทุกคนในทีมสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฝึกอบรมทางเทคนิค
- การเข้าถึงผ่านมือถือและระบบคลาวด์: จัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังไว้ใกล้มือคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไซต์งานหรือในสำนักงาน ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
- การติดตามหลายไซต์: จัดการวัสดุและอุปกรณ์ในหลายไซต์งานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจในการจัดสรรและการโอนย้ายอย่างเหมาะสม
- ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้และขยายได้: เลือกซอฟต์แวร์ที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับให้เข้ากับความต้องการสินค้าคงคลังที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด: รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มของสินค้าคงคลัง, การใช้งาน, และค่าใช้จ่าย เพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาด
ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงและจัดการการดำเนินงานของสินค้าคงคลัง)
ใครก็ตามที่อยู่ในวงการก่อสร้างย่อมรู้ดีถึงความยากลำบากในการจัดการสินค้าคงคลัง:
- โครงการล่าช้าและทรัพยากรสูญเปล่าจากการติดตามสินค้าคงคลังที่ไม่ดี
- สินค้าที่มีมากเกินไปจะกินพื้นที่และเงินไปเปล่า ๆ ในขณะที่สินค้าที่มีไม่เพียงพอก็ทำให้พลาดโอกาส
- กระบวนการทำงานด้วยมือที่ใช้เวลานานและทำให้ทุกอย่างล่าช้า
- สินค้าล้าสมัยที่ถูกลืมและกองพะเนินในคลังสินค้า
โดยปกติแล้ว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้หมายถึงการใช้เครื่องมือหลายอย่าง—แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน—การทำงาน
แต่ทำไมต้องทำให้ซับซ้อน?ClickUpทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง, การทำงานร่วมกันในทีม, และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp ซึ่งจะรวมระดับสินค้า การสั่งซื้อใหม่ ผู้จำหน่าย และต้นทุนไว้ที่เดียว ทำให้ข้อมูลสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
การติดตามแนวโน้มและการเคลื่อนไหวช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการมีสินค้าเกินหรือขาดแคลนสินค้าที่สำคัญ
มุมมองใน ClickUp
โครงการก่อสร้างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทุกบทบาท ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการไซต์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หรือผู้รับเหมา ต่างก็ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกัน
ความหลากหลายของ ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษผ่านClickUp Views ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันได้ ClickUp มีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อให้ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์สำหรับ SKU, จำนวน, และสถานที่ ทำให้ง่ายต่อการสังเกตช่องว่างและโอนย้ายสินค้าไปยังที่ที่ต้องการ ลองนึกภาพว่าคุณรู้จำนวนถุงปูนซีเมนต์ที่ไซต์ A เทียบกับไซต์ B ได้ในไม่กี่วินาที
ใช้มุมมองรายการ (List View) ของ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของใบสั่งซื้อ ใช้มุมมองตาราง (Table View) เพื่อติดตามปริมาณและโลจิสติกส์ และใช้มุมมองปฏิทิน (Calendar View) เพื่อจัดให้มีการส่งมอบวัสดุให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของโครงการ สำหรับทีมงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน มุมมองกระดาน (Board View) จะช่วยให้การติดตามงานสำหรับการส่งงานหรือการโอนย้ายอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
มันยกระดับการทำงานของทีมก่อสร้างด้วยเทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของClickUp ซึ่งเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการจัดระเบียบโครงการ จัดการตารางเวลา และประสานงานทีม
ลองนึกภาพนี้ดู: หัวหน้างานของคุณโทรมาสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์มูลค่าสูงสำหรับงานใหม่ แทนที่จะต้องพลิกดูบันทึกไม่รู้จบ คุณเพียงแค่เปิดดูหน้า Dashboard View ซึ่งรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่สำคัญทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่อ่านง่าย นี่คือวิดีโอที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม:
แดชบอร์ด ClickUp
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถ:
- แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังบนวิดเจ็ตเพื่อการเข้าถึงระดับสต็อกที่สำคัญและแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
- อัตโนมัติการทำงานเช่นการแจ้งเตือนสต็อกต่ำหรือการกระตุ้นการเติมสินค้าเพื่อประหยัดเวลา
ต้องการการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดหรือไม่?ClickUp Automationsจัดการเรื่องนี้ได้อย่างราบรื่น โดยจะกระตุ้นงานสั่งซื้อใหม่ก่อนที่สินค้าจะขาดสต็อก
เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจ็กต์ให้กับทีมของเรา การสร้างงาน และการวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนล่วงหน้าและย้ายกระบวนการทำงานของทีมมากขึ้นไปยัง ClickUp
เขายังได้สังเกตว่าการแจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานที่เสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการทำงานอัตโนมัติ ตอนนี้ ด้วย ClickUp การอัปเดตเหล่านี้เกิดขึ้นทันที ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและบรรลุกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เขายังได้สังเกตว่าการแจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานที่เสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลาถึง 36 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการทำงานอัตโนมัติ ตอนนี้ ด้วย ClickUp การอัปเดตเหล่านี้เกิดขึ้นทันที ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและบรรลุกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Brain
เมื่อเวลาจำกัดClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ จะวิเคราะห์แนวโน้ม ร่าง RFQ และสร้างการอัปเดตอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีความสำคัญสูงกว่า
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังเตรียมการเทคอนกรีตขนาดใหญ่ในตอนพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ และทันใดนั้นคุณก็ตระหนักว่าคุณไม่แน่ใจว่าวัสดุทั้งหมดได้ถูกสั่งซื้อแล้วหรือไม่ แทนที่จะรีบค้นหาอีเมลหรือบันทึกต่าง ๆ คุณขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ใบสั่งซื้อล่าสุดและยืนยันระดับสต็อก ภายในไม่กี่วินาที ระบบจะสร้างสรุปแสดงสินค้าที่มีในสต็อก ระบุสินค้าที่ขาด และแม้กระทั่งร่างใบขอเสนอราคา (RFQ) ให้กับซัพพลายเออร์ของคุณ—ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและทำให้ทีมงานของคุณดำเนินงานตามกำหนดการได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: วิเคราะห์ความพร้อมของสินค้าคงคลัง ติดตามสินค้าหมดสต็อก และตรวจสอบแนวโน้มในมุมมองที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง: รวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการติดตามระดับสต็อก การสั่งซื้อใหม่ และรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายแบบเรียลไทม์โดยใช้เทมเพลตสินค้าคงคลัง
- มุมมองตาราง ClickUp: สร้างเค้าโครงที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการงบประมาณ, สินค้าคงคลัง, และข้อมูลลูกค้าด้วยแถวและคอลัมน์
- ปฏิทินและไทม์ไลน์: กำหนดการส่งมอบและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วยไทม์ไลน์ที่ทำงานร่วมกันได้และปฏิทินทรัพยากร
- เครื่องมือรายงาน: สร้างรายงานสินค้าคงคลังโดยละเอียดเพื่อระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพ ข้อจำกัด และแนวโน้มสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจพบประสิทธิภาพที่ช้าลงบนอุปกรณ์มือถือบางรุ่น
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ฉันชอบเทมเพลต, ตัวสร้างแดชบอร์ด, และเนื้อหาการฝึกอบรมทั้งหมดที่มีอยู่ ฉันได้ลองใช้ตัวอื่น ๆ เช่น Asana, Monday.com และ Trello และ Click Up ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับบริษัทก่อสร้างของเราอย่างแน่นอน
ฉันชอบเทมเพลต, ตัวสร้างแดชบอร์ด, และเนื้อหาการฝึกอบรมทั้งหมดที่มีให้. ฉันได้ลองใช้ตัวอื่น ๆ เช่น Asana, Monday.com และ Trello และ Click Up ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับบริษัทก่อสร้างของเรา.
2. Buildertrend (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การจัดการโครงการก่อสร้างง่ายขึ้น)
การบริหารโครงการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องง่าย. ระหว่างตารางเวลาที่แน่น, การติดตามการเงิน, และการอัปเดตให้ลูกค้าทราบ, คุณอาจรู้สึกถูกกดดันได้ง่าย.
Buildertrend ทำให้ความยุ่งเหยิงนี้เรียบง่ายขึ้นโดยการรวมการจัดการโครงการ การติดตามทางการเงิน และการทำงานร่วมกับลูกค้าไว้ในเครื่องมือเดียวที่ทรงพลัง
ลองนึกภาพนี้: ทีมงานของคุณอยู่ที่ไซต์งานรอการส่งมอบวัสดุ ในขณะที่ทีมในสำนักงานของคุณกำลังเร่งอัปเดตงบประมาณและตารางงาน ด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรของ Buildertrend คุณสามารถจัดการตารางงาน ติดตามค่าใช้จ่าย และแม้กระทั่งสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ผ่านพอร์ทัลลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildertrend
- ให้ทีมของคุณสอดคล้องกับตารางเวลา, รายการที่ต้องทำ,รายการสินค้าคงคลัง, และบันทึกประจำวัน
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, ติดตามกระแสเงินสด, และผสานการทำงานกับ QuickBooks และ Xero
- ให้ลูกค้าได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การลงนามในสัญญา และการมองเห็นโครงการผ่านแดชบอร์ดกลาง
- ขอ, อนุมัติ, และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก
- แชร์ไฟล์ ข้อความ และการอัปเดตกับสมาชิกในทีมและผู้รับเหมาช่วง
ข้อจำกัดของ Buildertrend
- เครื่องมือทางการเงินขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าสำหรับบางฟีเจอร์เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Buildertrend
- จำเป็น: $399/เดือน
- ขั้นสูง: $699/เดือน
- ครบถ้วน: $999/เดือน
คะแนนและรีวิว Buildertrend
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
ฉันใช้ Buildertrend ในการบริหารจัดการบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเราที่มีมูลค่า 10 ล้านต่อปี ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเอกสาร เราใช้มันสำหรับการเลือกวัสดุ การบันทึกประจำวัน การประมาณราคา และการเก็บบันทึกข้อมูล มันยอดเยี่ยมจริงๆ
ฉันใช้ Buildertrend ในการบริหารจัดการบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเราที่มีมูลค่า 10 ล้านต่อปี ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสาร เราใช้มันสำหรับการเลือกวัสดุ การบันทึกประจำวัน การประมาณราคา และการเก็บบันทึกข้อมูล มันยอดเยี่ยมจริงๆ
"ฉันใช้ Buildertrend ในการบริหารจัดการบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเราที่มีมูลค่า 10 ล้านต่อปี ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสาร เราใช้มันสำหรับการเลือกวัสดุ การบันทึกประจำวัน การประมาณราคา และการเก็บบันทึกข้อมูล มันยอดเยี่ยมจริงๆ" –ผู้ใช้ Reddit
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การลงทุนในระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายนี่คือวิธีการสร้างระบบสินค้าคงคลังเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
3. Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการก่อสร้างขนาดใหญ่)
การบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมายเกินไป—ตารางเวลา, งบประมาณ, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และเอกสารจำนวนมาก. ออกแบบมาเพื่อโครงการที่ซับซ้อน, Procore ช่วยให้ผู้รับเหมาทั่วไป, ผู้เป็นเจ้าของ, และผู้รับเหมาเฉพาะทางสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างจนถึงการปิดโครงการ.
ด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางของ Procore คุณจะสามารถมองเห็นทุกแง่มุมของโครงการได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การตัดสินใจและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อทีมงานภาคสนามและสำนักงานเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการติดตามงาน
- การจัดการเอกสารช่วยให้การจัดระเบียบไฟล์ง่ายขึ้นด้วยการควบคุมเวอร์ชันและการจัดเก็บที่ปลอดภัย
- การจัดการทางการเงินผสานรวมกับ QuickBooks และ Sage ทำให้การติดตามต้นทุนและการจัดทำงบประมาณมีความถูกต้อง
- เครื่องมือก่อนการก่อสร้างช่วยให้การเสนอราคา การประมาณราคา และการจัดการการออกแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพช่วยรักษาการปฏิบัติตามการตรวจสอบ, รายการตรวจสอบ, และการติดตามเหตุการณ์ในกระบวนการทำงานของคลังสินค้า
ข้อจำกัดของ Procore
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่และทีมขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัดและพึ่งพาข้อมูลที่เก็บไว้ในแคชเป็นอย่างมาก
- การกำหนดราคาตามความต้องการอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ราคาของ Procore
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Procore
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,200+)
- Capterra: 4. 5/5 (2,700+ รีวิว)
ฉันตั้งชื่อรีวิวนี้ว่า 'Instagram ของการจัดการก่อสร้าง' เพราะการใช้ Procore นั้นง่ายจริงๆ ฉันเป็นนักบัญชีโครงการให้กับบริษัทก่อสร้างในรัฐนิวเจอร์ซีย์และรับผิดชอบงานด้านบิลทั้งหมด ฉันชอบฟังก์ชันตารางค่าต่างๆ และการออกบิลให้กับผู้รับเหมาช่วงในโครงการมาก
ฉันตั้งชื่อรีวิวนี้ว่า 'Instagram ของการจัดการก่อสร้าง' เพราะการใช้ Procore นั้นง่ายจริงๆ ฉันเป็นนักบัญชีโครงการสำหรับบริษัทก่อสร้างในรัฐนิวเจอร์ซีย์และรับผิดชอบงานด้านบิลทั้งหมด ฉันชอบฟังก์ชันตารางค่าและบิลกับผู้รับเหมาช่วงในโครงการต่างๆ มาก
4. หัวหน้าผู้รับเหมา (เหมาะสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
ข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่ควรหมายถึงการเสียสละประสิทธิภาพ ผู้จัดการงานก่อสร้างของเรามีคุณสมบัติการจัดการงานก่อสร้างที่ทรงพลังในราคาที่จับต้องได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือที่ครอบคลุมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก
ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การติดตามทางการเงินไปจนถึงการจัดตารางโครงการ มาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การลงทุนในระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายนี่คือวิธีการสร้างระบบสินค้าคงคลังเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
หัวหน้าผู้รับเหมา คุณสมบัติเด่น
- ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยแผนภูมิแกนต์ การจัดตารางเวลา และบันทึกประจำวัน
- มีเครื่องมือทางการเงินในตัว รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้แบบ AIA และการติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์
- รวมแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้สำหรับการตรวจสอบ การประชุมด้านความปลอดภัย และการส่งเอกสาร
- ให้บริการระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Geofencing) และการติดตามเวลาทำงานด้วยระบบ GPS เพื่อการตรวจสอบกำลังคนอย่างแม่นยำ
- รองรับการเชื่อมต่อกับ QuickBooks และการเข้าถึง API เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา
- คุณสมบัติการจัดตารางอาจรู้สึกกระจัดกระจายและต้องการการปรับปรุง
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ปัญหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือ โดยเฉพาะการอัปโหลดรูปภาพ
- ไม่มีโหมดออฟไลน์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลในสถานที่ห่างไกล
ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- มาตรฐาน: $79/เดือน
- บวก: $125/เดือน
- ข้อดี: $166/เดือน
- ไม่จำกัด: $249/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (690+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือคู่มือในการเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างที่เหมาะสมและปรับให้ตรงกับความต้องการของคุณ
5. Xero (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันการบัญชีที่สามารถปรับขนาดได้)
การจัดการการเงินในธุรกิจก่อสร้างไม่ใช่เรื่องง่าย—การบาลานซ์ค่าใช้จ่ายของงาน, การติดตามค่าใช้จ่าย, และการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ให้ตรงกันมักรู้สึกเหมือนเป็นโครงการใหญ่ Xero เข้ามาช่วยเป็นโซลูชันการบัญชีบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างสามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผสานรวมกับแอปเฉพาะด้านการก่อสร้าง เช่น WorkflowMax ช่วยให้การติดตามโครงการและการจัดการต้นทุนเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่แอปมือถือที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆ ได้แม้อยู่ในไซต์งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xero
- ผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนสามารถเข้าถึงทุกแผนราคาได้
- เชื่อมต่อกับสถาบันการเงินกว่า 21,000 แห่งเพื่อการนำเข้าธุรกรรมธนาคารอย่างง่ายดาย
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายขณะเดินทางพร้อมการบันทึกใบเสร็จ
- การผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง WorkflowMax และ Gusto
- คุณสมบัติการรายงานทางการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน และบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ
ข้อจำกัดของ Xero
- แผนระดับเริ่มต้นจำกัดจำนวนใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงิน (20 และ 5 ตามลำดับ)
- รองรับเพียงหนึ่งองค์กรต่อการสมัครสมาชิก
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามโครงการและการขอเบิกค่าใช้จ่าย ต้องการแผนที่มีราคาแพงที่สุด
- ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์โดยตรง พึ่งพาความช่วยเหลือออนไลน์เท่านั้น
ราคาของ Xero
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- มาตรฐาน: $46/เดือน
- พรีเมียม: $69/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Xero
- G2: 4. 3/5 (710+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
📮 ข้อมูลเชิงลึก: จากการสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานมีการติดต่อกับผู้อื่นโดยเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงานซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ
หากคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ล่ะ? ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
6. Sortly (เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กที่มีความต้องการสินค้าคงคลังที่ไม่ซับซ้อน)
การติดตามเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเป็นสิ่งท้าทายที่พบได้บ่อยสำหรับธุรกิจก่อสร้าง ตั้งแต่การวางเครื่องมือผิดที่ไปจนถึงการขาดวัสดุสำคัญกลางโครงการ การจัดการสินค้าคงคลังสามารถทำให้กำหนดเวลาและงบประมาณเสียหายได้อย่างรวดเร็ว
Sortly นำเสนอโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กที่ต้องการควบคุมทรัพย์สินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของระบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
Sortly ช่วยให้การดูแลสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างรหัส QR การแจ้งเตือนสต็อก และการติดตามแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sortly
- สร้างรหัส QR และบาร์โค้ดเพื่อการติดตามเครื่องมือและวัสดุอย่างง่ายดาย
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังขั้นต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือการขาดสต็อก
- อัปโหลดรูปภาพความละเอียดสูงเพื่อจัดทำบัญชีรายการสิ่งของอย่างชัดเจน
- การซิงค์แบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์เพื่อการอัปเดตที่ถูกต้องจากทีมภาคสนาม
- อินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังในสถานที่หรือขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Sortly
- แผนฟรีจำกัดจำนวนรายการไว้ที่ 100 รายการ และมีการปรับแต่งได้เพียงเล็กน้อย
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเชื่อมต่อสแกนเนอร์ภายนอก ต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
- ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสินค้าคงคลังซับซ้อน
ราคาของ Sortly
- ฟรี
- ขั้นสูง: $24/เดือน
- อัลตร้า: $74/เดือน
- พรีเมียม: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Sortly
- G2: 4. 4/5 (25 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 720 รายการ)
Sortly ใช้งานง่ายมาก อยู่ในปลายนิ้วของเราและยังมีให้ใช้บนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ช่วยของฉันสามารถจัดการสินค้าคงคลังสำหรับเครื่องแบบและอุปกรณ์ของเราได้
Sortly ใช้งานง่ายมาก อยู่ในปลายนิ้วของเราและยังมีให้ใช้บนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ช่วยของฉันสามารถจัดการสินค้าคงคลังสำหรับเครื่องแบบและอุปกรณ์ของเราได้
7. Zoho Inventory (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการคำสั่งซื้อหลายช่องทาง)
การจัดการสินค้าคงคลังผ่านหลายช่องทางในขณะที่รักษาความถูกต้องแม่นยำอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่การติดตามสต็อกและการจัดระเบียบคลังสินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
Zoho Inventory ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ ติดตามสินค้าคงคลัง และผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Shopify, Amazon และ Zoho CRM
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามอะไหล่ การตรวจสอบสต็อกสินค้าข้ามคลังสินค้า หรือการออกใบแจ้งหนี้ที่สอดคล้องกับ GST ระบบ Zoho Inventory มีเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory
- ติดตามสินค้าคงคลังในคลังสินค้าหลายแห่งด้วยการมองเห็นแบบรวมศูนย์
- สร้างใบแจ้งหนี้และใบส่งของที่สอดคล้องกับ GST ได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify และ Etsy
- ใช้การสแกนบาร์โค้ดเพื่อปรับปรุงการติดตามสินค้าให้ราบรื่นและลดข้อผิดพลาด
- เข้าถึงรายงานสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ Zoho Inventory
- ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดอาจขัดขวางการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอ่อน
- แผนเริ่มต้นมีคุณสมบัติพื้นฐาน จำกัดความสามารถในการขยายตัวสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น รายการผสมและการจัดการหลายคลังสินค้า มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น
ราคาของ Zoho Inventory
- ฉบับฟรี
- มาตรฐาน: $29/เดือน
- รุ่นมืออาชีพ: $79/เดือน
- พรีเมียม เอดิชั่น: $129/เดือน
Zoho Inventory คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 95+)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ซอฟต์แวร์CRM สำหรับการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการล่าช้า ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ และปัญหาคุณภาพ. นี่คือคำแนะนำเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกัน และการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น.
8. Sage 50 Accounting (เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง)
การติดตามการเงินซับซ้อน, การจ่ายเงินเดือน, และการจัดการสินค้าคงคลังอาจทำให้ธุรกิจก่อสร้างรู้สึกหนักใจได้ Sage 50 Accounting นำเสนอคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น การติดตามสินค้าคงคลังขั้นสูงและการคำนวณต้นทุนงาน สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่ต้องจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมงบประมาณได้อย่างใกล้ชิด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แม่แบบการวางแผนทรัพยากรจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนรูปแบบที่ซ้ำซากให้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สำรวจคู่มือนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและตัวอย่างที่จะช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณราบรื่นและง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sage 50 Accounting
- จัดการสินค้าคงคลังด้วยการติดตามขั้นสูง รวมถึงการคิดต้นทุนแบบ FIFO/LIFO และการติดตามหมายเลขซีเรียล
- จัดการงบประมาณโครงการด้วยเครื่องมือเช่นการคำนวณต้นทุนงานขั้นสูงและการรายงานตามระยะ
- ทำให้การกระทบยอดบัญชีธนาคารและการจัดการใบแจ้งหนี้เป็นอัตโนมัติเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบเงินเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพนักงาน
- สร้างรายงานทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมการติดตามและคาดการณ์ตามแผนก
ข้อจำกัดของ Sage 50 Accounting
- ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเดสก์ท็อปอาจจำกัดการเข้าถึงเมื่อเทียบกับโซลูชันที่พัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การรองรับผู้ใช้หลายคน ต้องการแผนระดับสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่าย
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มคลาวด์สมัยใหม่
ราคา Sage 50 Accounting
- โปรบัญชี: $61.92/เดือน
- บัญชีพรีเมียม: $103.92/เดือน ต่อผู้ใช้
- บัญชีควอนตัม: $177. 77/เดือน ต่อผู้ใช้
Sage 50 Accounting คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (400+ รีวิว)
ระบบบัญชี Sage 50 Cloud มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเราผู้เชี่ยวชาญทางบัญชี; มันทำให้การทำงานของเราง่ายต่อการใช้งาน, ง่ายต่อการนำไปใช้, และง่ายต่อการผสานรวมกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าซึ่งมีคุณสมบัติมากมายและความถี่ในการใช้งาน.
ระบบบัญชี Sage 50 Cloud มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเราผู้เชี่ยวชาญทางบัญชี; มันทำให้การทำงานของเราง่ายต่อการใช้งาน, ง่ายต่อการนำไปใช้, และง่ายต่อการผสานรวมกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าซึ่งมีคุณสมบัติมากมายและความถี่ในการใช้งาน.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แม่แบบการวางแผนทรัพยากรจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนรูปแบบที่ซ้ำซากให้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สำรวจคู่มือนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและตัวอย่างที่จะช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกแรง
9. QuickBooks Online (เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
ธุรกิจก่อสร้างต้องการเครื่องมือเพื่อจัดการต้นทุนงาน, กำไรของโครงการ, และการจัดการผู้รับเหมาอย่างมีประสิทธิภาพ. QuickBooks Online ทำหน้าที่นี้ให้พวกเขา.
มันนำเสนอโซลูชันการบัญชีที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ช่วยให้พวกเขาสามารถทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น, อัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้, และได้รับข้อมูลทางการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเช่น Buildertrend และ Knowify ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและต้นทุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Online
- ระบบอัตโนมัติในการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสด
- ให้เครื่องมือการคำนวณต้นทุนงานเพื่อการติดตามผลกำไรของโครงการแบบเรียลไทม์
- รวมถึงรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย กำไร และแหล่งรายได้
- ให้บริการการจัดการผู้รับเหมาพร้อมการจัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีที่ง่ายขึ้นและการติดตามค่าใช้จ่าย
- แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ QuickBooks Online
- ต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหากสำหรับการจัดการธุรกิจหลายแห่ง
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบสินค้าคงคลังและการออกใบแจ้งหนี้แบบกลุ่ม จำกัดเฉพาะแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น
- การแทรกแซงด้วยตนเองมักจำเป็นสำหรับการผสานรวมกับบริการเงินเดือนที่ไม่ใช่ของ Intuit
ราคาของ QuickBooks Online
- เริ่มต้นง่ายๆ: $17. 50/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $32. 50/เดือน
- บวก: $49. 50/เดือน
- ขั้นสูง: $117. 50/เดือน
QuickBooks Online รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 0/5 (รีวิว 3,390+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (7,830+ รีวิว)
10. AlignBooks (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ MSMEs)
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการสินค้าคงคลังในร้านขายของชำหรือประมวลผลเงินเดือนในธุรกิจบริการ AlignBooks นำเสนอซอฟต์แวร์ ERP และบัญชีบนคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้และประหยัดงบประมาณ
ด้วยโมดูลที่ครอบคลุมการขาย การเรียกเก็บเงิน สินค้าคงคลัง การจ่ายเงินเดือน และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนง่ายขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ค้าปลีกไปจนถึงการผลิต ทั้งเวอร์ชันออฟไลน์และออนไลน์ยังช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นตามความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AlignBooks
- โมดูลแบบบูรณาการสำหรับการขาย, การเรียกเก็บเงิน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, และอื่น ๆ
- แดชบอร์ดและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลทางการเงิน
- เครื่องมือออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (GST) อัตโนมัติและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี
- รองรับหลายบริษัทพร้อมตัวเลือกการติดตั้งทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Razorpay, Shopify และ Google Maps
ข้อจำกัดของ AlignBooks
- การออกแบบ UI อาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้ในปัจจุบัน
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
- การตอบสนองและการแก้ไขปัญหาของฝ่ายบริการลูกค้าอาจไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ AlignBooks
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ AlignBooks
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยคุณอยู่หรือไม่? นี่คือเครื่องมือบางตัวที่ไม่ได้ติดอันดับ 10 อันดับแรก แต่มีคุณสมบัติเฉพาะที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ:
- Fieldwire: เชื่อมต่อทีมงานภาคสนามกับพนักงานสำนักงานผ่านการจัดการงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูล วางแผนแก้ไข และติดตามวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นโดยตรง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
- Knowify: เชื่อมต่อกับ QuickBooks และมีเครื่องมือสำหรับติดตามต้นทุนแรงงาน งบประมาณ และความคืบหน้าของงาน
- Buildxact: ช่วยให้กระบวนการประเมินราคาสำหรับผู้รับเหมาเป็นเรื่องง่าย โดยผสานการวางแผนวัสดุ แคตตาล็อกผู้จัดจำหน่าย และการติดตามโครงการไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การวางแผนสินค้าคงคลังแบบง่ายช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการลดสินค้าคงคลังส่วนเกินและรับประกันความพร้อมของสินค้านี่คือวิธีการวางแผนสินค้าคงคลังอย่างเชี่ยวชาญในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ
ไม่มีโปรเจ็กต์ใดใหญ่เกินไปเมื่อ ClickUp อยู่ที่ไซต์งาน
ClickUp มีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทวัสดุก่อสร้างชื่อดัง CEMEX โดยได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับพวกเขา
ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ ClickUp ช่วยขจัดคอขวดและทำให้โครงการก่อสร้างของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้สะดุด
ไม่ว่าการดำเนินงานก่อสร้างของคุณจะซับซ้อนเพียงใด ClickUp คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบ, อัตโนมัติ, และขยายขนาด
ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้และดูโครงการของคุณสร้างตัวเอง!