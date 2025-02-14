บล็อก ClickUp

วิธีเปิดใช้งานเกมมิฟิเคชันในการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของทีม

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
14 กุมภาพันธ์ 2568

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือในรูปแบบเกมเพื่อฝึกอบรมและสร้างการมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาความงามของบริษัท ซึ่งพูดได้มากกว่าหกภาษาและกระจายอยู่ในกว่า 18 ประเทศ

เรากำลังพูดถึง L'Oréal แอปนี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น ห้องข่าว การแจ้งเตือนการเข้าร่วมต่อเนื่อง การ์ดคะแนน และแบบทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ ที่ปรึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกเมื่อ ทำโมดูลย่อยสั้นๆ และพัฒนาทักษะได้ทุกที่ทุกเวลา

องค์ประกอบของเกมเหล่านี้เปลี่ยนการฝึกอบรมให้กลายเป็นการแข่งขันที่เป็นมิตรและรักษาอัตราการมีส่วนร่วมให้สูงอยู่เสมอ ผลลัพธ์คืออะไร? ลอรีอัลสามารถบรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมและผลตอบแทนจากการลงทุนได้ภายในเวลาเพียงสิบเดือนแรก

ผู้จัดการโครงการในปัจจุบันตระหนักถึงความจำเป็นในการผสานกลไกของเกมเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน ทำให้แม้แต่ภารกิจที่น่าเบื่อที่สุดก็รู้สึกไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ดังนั้น การนำเกมมิฟิเคชันมาใช้ในด้านการบริหารโครงการนั้นทำงานอย่างไร? มาทำความเข้าใจพื้นฐานและดูว่าผู้จัดการโครงการเปลี่ยนงานให้กลายเป็นเกมที่น่าเล่นได้อย่างไร

⏰ สรุป 60 วินาที

  • การนำเกมมาใช้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มกลไกของเกมเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เกม เช่น ซอฟต์แวร์ในที่ทำงานและกระบวนการบริหารโครงการ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการร่วมมือ
  • มันส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยทำให้การทำงานมีปฏิสัมพันธ์ กระตุ้นแรงจูงใจผ่านการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสำเร็จงาน
  • ตัวอย่างของการใช้เกมมิฟิเคชันในการบริหารโครงการ ได้แก่ การนำเข็มตราความสำเร็จในการทำงาน การจัดอันดับผู้นำ ระบบรางวัล และแดชบอร์ดแบบโต้ตอบมาใช้เพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของทีม
  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานการเกมมิฟิเคชันในการบริหารโครงการ: เลือกแพลตฟอร์มที่ผสานการทำงานกับกระบวนการบริหารโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น เช่นClickUpกำหนดเป้าหมาย ติดตามประสิทธิภาพของทีม และเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ สร้างตัวติดตามความคืบหน้าแบบภาพที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจ
  • อย่าลืมสร้างสมดุลระหว่างการแข่งกับการทำงานร่วมกัน และกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการติดตามความก้าวหน้าและการให้รางวัล เสนอสิ่งจูงใจที่หลากหลายนอกเหนือจากตราสัญลักษณ์และกระดานผู้นำ
  • การใช้เกมมิฟิเคชันในการบริหารโครงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วม ClickUp มีเครื่องมือต่างๆ เช่น การตั้งเป้าหมายที่ปรับแต่งได้, กระดานผู้นำ, แดชบอร์ด และการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ
เกมมิฟิเคชันในโครงการบริหารคืออะไร?

เราทุกคนคงเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีใครตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นที่จะอัปเดตสเปรดชีตหรือติดตามความคืบหน้าของโครงการ นี่คือเหตุผลที่การนำเกมมาใช้ในที่ทำงานจึงมีความสำคัญ แต่แท้จริงแล้วการนำเกมมาใช้ในที่ทำงานคืออะไร และมันมีประโยชน์ต่อที่ทำงานอย่างไร?

🙃 คำจำกัดความทางเทคนิค: การนำเกมมาใช้ (Gamification) คือการเพิ่มกลไกของเกมเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เกม เช่น ซอฟต์แวร์ในที่ทำงานหรือกระบวนการบริหารโครงการ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์

🙂 คำจำกัดความในรูปแบบเกม: ลองจินตนาการว่าวันทำงานของคุณไม่ได้มีแค่การตามกำหนดเวลาและการเอาชนะ นี่คือสิ่งที่มันจะเป็น:

  • 🥇 ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่อง—เช่น เครื่องหมาย 'ผู้มีอิทธิพลสูงสุด' ของ LinkedIn แต่สำหรับผลงานของทีมคุณ
  • 🏆 ทีมโครงการของคุณอยู่ในกระดานผู้นำ—และทุกงานที่เสร็จสมบูรณ์จะช่วยให้คุณขึ้นไปอยู่สูงขึ้น
  • 🎖️ การจบสปรินต์จะได้รับเหรียญตรา—เพราะใครบ้างล่ะที่ไม่ชอบสิทธิ์ในการอวดแบบดิจิทัล?
  • 🎯 งานประจำวัน = คะแนนมากขึ้น—และอาจได้รางวัลจริง (ใครอยากทานพิซซ่าเป็นมื้อกลางวันบ้าง?)

ตอนนี้โครงการหรือวันทำงานของคุณไม่ซ้ำซากอีกต่อไป เทคนิคการเพิ่มเกมเหล่านี้เข้าถึงสิ่งพื้นฐาน—ความตื่นเต้นในการแข่งขัน ความพึงพอใจในการก้าวหน้า และความสนุกสนานในการสะสม "ถ้วยรางวัล" ดิจิทัล

คุณชอบคำจำกัดความไหนมากกว่า? คำไหนเข้าใจง่ายกว่า? ถ้าเป็นคำจำกัดความแบบเกม คุณก็ได้เห็นพลังของกลยุทธ์การทำให้เป็นเกมแล้ว ตอนนี้เรามาสำรวจกันว่าผู้จัดการโครงการได้รับประโยชน์อย่างไรจากการนำเกมมาใช้ในทีมของพวกเขา

ประโยชน์ของการเล่นเกมในด้านการจัดการโครงการ

เราได้พิสูจน์แล้วว่าเทคนิคการนำเกมมาใช้สามารถทำให้การเสร็จสิ้นภารกิจรู้สึกน้อยลงเหมือนงานที่ต้องทำ และมากขึ้นเหมือนการเลื่อนระดับผ่านแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากเกม.

แต่เพื่อที่จะเข้าใจผลกระทบของการจัดการโครงการในรูปแบบเกมอย่างแท้จริง มาลองนึกภาพว่ามันสร้างผลกระทบแบบลูกคลื่นอย่างไรในทีมต่างๆ

ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อสร้างแผนผังและแผนผังความคิดเช่นนี้!

ตามที่คุณเห็น แต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงกัน:

  • การนำองค์ประกอบของเกมมาใช้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยทำให้งานรู้สึกมีปฏิสัมพันธ์
  • การแข่งขันที่สร้างสรรค์ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจ ทำให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
  • แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและอัตราการสำเร็จงานที่สูงขึ้น
  • ในที่สุด สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความสำเร็จของโครงการ ทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายได้รับการบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ ปรับปรุงการสื่อสารให้กระชับ และประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างการใช้เกมมิฟิเคชันในการบริหารโครงการ

มาดูกันว่าองค์ประกอบของเกมสามารถเปลี่ยนการจัดการโครงการให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจได้อย่างไร (พร้อมตัวอย่างจากบริษัทชั้นนำ!)

1. เหรียญตราความสำเร็จในการทำงาน

ทีมต่างๆ รักษาแรงจูงใจโดยการมอบองค์ประกอบของเกม เช่น เข็มกลัดสำหรับการทำงานให้สำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย

สายการบินเซาท์เวสต์ได้สาธิตสิ่งนี้โดยใช้Kick Tailsซึ่งเป็นระบบยกย่องเพื่อนร่วมงานที่พนักงานสามารถให้รางวัลแก่กันและกันด้วยการเข้าร่วมชิงรางวัลลอตเตอรี่สำหรับผลงานที่โดดเด่น

🧠 คุณรู้หรือไม่: จากผลสำรวจ Gamification at Work พบว่า89% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากงานของพวกเขาให้ความรู้สึกเหมือนเกมมากขึ้น พวกเราทุกคนต่างก็รอคอยให้งานของเรามีคะแนน XP และเลเวลอัพกันอยู่

2. ตารางผู้นำ

กระดานผู้นำแสดงผลงานยอดเยี่ยม ผลักดันให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

กระดานผู้นำ: การนำเกมมาใช้ในโครงการ
ผ่านทางAnsay and Associates

Ansay & Associates ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดด้วย "วงล้อแห่งความประทับใจ" ซึ่งพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมจะได้หมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล

🔗 อ่านเพิ่มเติม: มีมการจัดการโครงการ & วิดีโอสนุกๆ

3. สิ่งจูงใจที่ใช้ลอตเตอรี่

รางวัลที่ไม่คาดคิดช่วยเพิ่มแรงจูงใจ

Uber ได้แนะนำระบบลอตเตอรีซึ่งให้ผู้ขับขี่ระดับแพลตตินัมได้รับตั๋วสำหรับทุกการเดินทาง ซึ่งทำให้พวกเขาได้เข้าร่วมการจับสลากรางวัลมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ การนำระบบนี้ไปใช้กับทีมโครงการสามารถทำให้การสำเร็จภารกิจน่าตื่นเต้นมากขึ้น

4. แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ

การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ทำให้เป้าหมายของโครงการรู้สึกเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แถบแสดงความคืบหน้าจะค่อย ๆ เต็มขึ้นเมื่อแต่ละเป้าหมายสำเร็จลุล่วง ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทีมสามารถใช้กระดานคัมบังและตัวติดตามแบบภาพเพื่อควบคุมเป้าหมายของพวกเขาได้

5. รางวัลที่มีความหมาย

รางวัลควรเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจ—เช่น วันหยุดพิเศษ,อาหารกลางวันกับทีม, หรือบัตรของขวัญ การให้พนักงานเลือกรางวัลจากการใช้ระบบเกมมิฟิเคชันเอง จะช่วยให้ระบบช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานแทนที่จะรู้สึกเหมือนเป็นเพียงกลยุทธ์การตลาด

🔗 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีที่ดีที่สุด

วิธีเปิดใช้งานเกมมิฟิเคชันในการบริหารโครงการ

การผสานเทคนิคเกมมิฟิเคชันเข้ากับองค์กรของคุณเริ่มต้นด้วยการเลือกแพลตฟอร์มที่สามารถผสานการทำงานกับระบบการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนกับการเลื่อนดูแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ

ClickUpทำได้ตรงตามนั้น

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบภาพที่เต็มไปด้วยกลไกของเกม เปลี่ยนงานให้เป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นและทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น ในฐานะ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน มันรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร ความรู้ และแม้แต่การแชทของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI!

มาดูกันว่า ClickUp สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างไร และสอดคล้องกับกลยุทธ์การนำเกมมาใช้เพื่อเพิ่มความสำเร็จของโครงการ

ติดตามประสิทธิภาพของทีมวิ่งด้วยเป้าหมายและหมุดหมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรใด ๆ และแบบจำลองการให้รางวัลด้วยเกมไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้—แต่มันทำให้ดีขึ้น ด้วยClickUp Goals ทีมสามารถตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และเฉลิมฉลองเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ

การเห็นแถบความคืบหน้าเต็มขึ้นใน ClickUp เมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์นั้นให้ความรู้สึกพึงพอใจในทันที คล้ายกับการได้รับ XP ในเกม ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ทีมมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจในการก้าวไปสู่เป้าหมายถัดไป

การตั้งเป้าหมายของทีมหรือบุคคลพร้อมกำหนดเส้นตาย ClickUp ส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรและแข่งขัน—กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ทำให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้น

ClickUp Goals: การนำเกมมาใช้ในโครงการบริหารจัดการ
ด้วย ClickUp Goals ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์และเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดระเบียบเป้าหมายเป็นโฟลเดอร์ตามไตรมาส แผนก หรือทีมเพื่อการติดตามที่เป็นระบบปรับแต่งแอปติดตามเป้าหมายให้เข้ากับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบงานหรือตัวเลข

ใช้มุมมองและกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อการมีส่วนร่วมทางสายตา

ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทำให้การระดมสมองสนุกยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards

ภาพแบบโต้ตอบของ ClickUp Whiteboard ช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนกลยุทธ์, ออกแบบกระบวนการทำงาน, และแม้กระทั่งการสร้างกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น การแข่งขันความรู้ของทีมหรือเกมวางแผน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กิจกรรมสร้างทีมอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างการสื่อสาร เพิ่มขวัญกำลังใจ และพัฒนาการทำงานร่วมกันลองดูเกมสื่อสารสนุกๆเหล่านี้สำหรับทีมของคุณในที่ทำงาน

เนื่องจากเรากำลังพูดถึงการมีส่วนร่วมทางสายตาClickUp Viewsช่วยให้สามารถปรับแต่งมุมมองได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อแสดงการติดตามโครงการ งาน และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมของคุณมีนักพัฒนา นักออกแบบ และผู้จัดการโครงการที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

  • 👨‍💻 นักพัฒนาชอบใช้กระดานคัมบัง: พวกเขาสามารถย้ายงานระหว่างคอลัมน์ต่าง ๆ เช่น "ต้องทำ", "กำลังทำ", และ "เสร็จแล้ว" ได้ ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
  • 🎨 นักออกแบบเจริญเติบโตในมุมมองปฏิทิน: การมองเห็นกำหนดส่งและงานที่ต้องส่งช่วยให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของงานสร้างสรรค์ในขณะที่รักษาสมดุลกับงานอื่นๆ
  • 📊 ผู้จัดการโครงการพึ่งพาแผนภูมิแกนต์: พวกเขาสามารถมองเห็นภาพรวม ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน และปรับกำหนดการโครงการได้ตามความจำเป็น
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ตามที่คุณต้องการ
มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าได้ตามที่คุณต้องการ

สร้างตัวติดตามความคืบหน้าด้วยภาพที่น่าสนใจพร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

ลองนึกภาพว่าคุณสามารถเห็นประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้ในพริบตา—ไม่ต้องใช้สเปรดชีต ไม่ต้องอัปเดตไม่รู้จบ แค่ข้อมูลเรียลไทม์ในที่เดียว นั่นคือClickUp Dashboards

แดชบอร์ด ClickUp: การสร้างแรงจูงใจด้วยเกมในโครงการ
แทนการอัปเดตสถานะที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้ใช้ ClickUp Dashboards สำหรับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพทีม

เริ่มต้นด้วยการตั้งค่ากราฟ, แผนภูมิ, และตัวบ่งชี้สถานะเพื่อเน้นย้ำประสิทธิภาพของทีมและการติดตามความก้าวหน้า

แดชบอร์ดแสดงความคืบหน้าของเป้าหมาย งานที่เสร็จสมบูรณ์ และความเร็วในการทำงานแบบสปรินต์แบบเรียลไทม์ การติดตามความคืบหน้านี้ช่วยให้ทีมมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ

บัตรที่กำหนดเองแสดงผลงานของบุคคลและทีม ส่งเสริมความรู้สึกของการแข่งขัน การยอมรับผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมสร้างจิตวิญญาณของ "คะแนนสูง" กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นงานประจำวันได้ ซึ่งช่วยรักษาแรงผลักดันเหมือนระบบสถิติต่อเนื่องในเกม การรักษาสถิติต่อเนื่องช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการทำงาน

แดชบอร์ดของ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับเรา เพราะตอนนี้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง เราสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่างานใดที่เราทำเสร็จแล้วและงานใดที่กำลังดำเนินการอยู่

🔗 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการทำงานให้เร็วขึ้นและจัดการงานให้เสร็จด้วย ClickUp

ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการรับรู้ทันที

รางวัลช่วยกระตุ้นแรงจูงใจ แต่หากไม่มีการยอมรับในเวลาที่เหมาะสม รางวัลก็จะสูญเสียความหมายClickUp Automationsช่วยแก้ปัญหานี้โดยการกระตุ้นการอัปเดตทันทีเมื่อเป้าหมายถูกบรรลุ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้การกล่าวชื่นชมพนักงานใน Slack หรืออีเมลเป็นอัตโนมัติได้ทุกครั้งที่บรรลุเป้าหมายของโครงการ

มีกรณีการใช้งานเพิ่มเติมและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณสามารถค้นพบได้ในวิดีโอนี้:

ส่งเสริมความร่วมมือด้วยการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ

ด้วยClickUp Docs ทีมงานสามารถจัดระเบียบข้อมูล สร้างคู่มือที่ละเอียด และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ แต่จุดเด่นที่แท้จริงคือ ฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUpที่เปลี่ยนข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ในเอกสารเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที

ความคิดเห็นในการมอบหมายงานใน ClickUp: การนำเกมมาใช้ในบริหารโครงการ
ใช้ความคิดเห็นการมอบหมายงานของ ClickUp เพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้รายการงานของคุณรก

📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร → กลายเป็นงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง

📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานประสบปัญหาในการติดตามการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต งานวิจัยของเราพบว่าข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอาจถูกมองข้ามได้ง่ายหากไม่มีระบบศูนย์กลาง

เพื่อใช้เวลาในการค้นหาให้น้อยลงและใช้เวลาในการทำงานให้มากขึ้น ให้เปลี่ยนมาใช้ClickUp ที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง—งาน, โครงการ, การสนทนา, และแม้กระทั่งข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI—อยู่ในที่เดียว

ตั้งค่าการจัดอันดับพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ

เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดและเป้าหมายของ ClickUp แล้ว ทำไมไม่ลองเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นกระดานผู้นำดูล่ะ? การยกย่องผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและส่งเสริมการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์จะช่วยกระตุ้นให้ทีมมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ดูว่าฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp เหล่านี้มารวมกันอย่างไรเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานที่สำนักงานใหญ่ของ CN

กรณีศึกษา: ClickUp 🤝🏻 Cartoon Network

⚠ ความท้าทาย: ทีมโซเชียลมีเดียของ Cartoon Network มีเครื่องมือจัดการโครงการมากเกินไป ส่งผลให้เกิดงานซ้ำซ้อน ความไม่สอดคล้องกัน และความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น การย้ายโพสต์เพียงโพสต์เดียวต้องอัปเดตสองระบบแยกกัน ทำให้เสียเวลาและก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง

✅ โซลูชันด้วย ClickUp: Cartoon Network ต้องการระบบศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินงาน—และ ClickUp ก็ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • สถานะที่กำหนดเองทำให้การติดตามกระบวนการทำงานของเนื้อหาทางสังคมเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้โพสต์สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการเผยแพร่
  • การจัดการงาน UX มอบวิธีการที่เข้าใจง่ายในการแนบ, แสดงผล, และทำงานร่วมกันบนไฟล์—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่มีการทำงานอย่างรวดเร็วและมีปริมาณงานสูง
  • แดชบอร์ดช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีภาพรวมแบบเรียลไทม์ของผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้การรายงานง่ายและมีประสิทธิภาพ

✨ ผลกระทบ: ClickUp ช่วยให้ Cartoon Network ลดเวลาการผลิตเนื้อหาลง 50% ในขณะที่เพิ่มจำนวนช่องทางโซเชียลที่จัดการได้เป็นสองเท่าด้วยทีมงานขนาดเดิม ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มุมมองที่ยืดหยุ่น และการรายงานอัตโนมัติ ทีมโซเชียลมีเดียจึงทำงานได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเอาชนะความท้าทายในการใช้เกมมิฟิเคชัน

การใช้เกมมิฟิเคชันในการบริหารโครงการเป็นเพียงอนาคตของสถานที่ทำงานของเรา อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่ามันยั่งยืนโดยการเตรียมตัวสำหรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ล่วงหน้า:

1. หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่มากเกินไป

การแข่งขันที่สร้างสรรค์เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้ แต่หากมากเกินไปอาจทำให้ที่ทำงานกลายเป็นสนามรบที่ดุเดือดได้ กุญแจสำคัญคือการบาลานซ์การแข่งขันกับการร่วมมือกันให้สมดุล เพื่อให้ความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำลายความร่วมมือของทีม

วิธีแก้ไข: ออกแบบกลไกของเกมที่ให้รางวัลแก่การทำงานร่วมกัน เช่น ความท้าทายแบบทีมหรือเป้าหมายที่กลุ่มต้องบรรลุร่วมกัน การเน้นความรับผิดชอบร่วมกันจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนกัน แทนที่จะเป็นสภาพแวดล้อมที่แข่งขันกันมากเกินไป

2. การรับประกันความยุติธรรมและความโปร่งใส

หากกลยุทธ์การใช้เกมมิ่งเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม อาจทำให้สมาชิกคนอื่นในทีมรู้สึกขาดแรงจูงใจได้ รางวัลควรสะท้อนถึงความพยายาม การทำงานร่วมกัน และคุณภาพของงาน ไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วหรือปริมาณผลงานเท่านั้น

วิธีแก้ไข: กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าและระบบรางวัล การใช้ ClickUp Dashboards ช่วยให้มองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนทราบสถานะของตนเองและแนวทางในการพัฒนา

🔗 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ

3. การตอบสนองต่อรูปแบบแรงจูงใจที่แตกต่างกัน

ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยตราสัญลักษณ์และตารางผู้นำ—บางคนชอบการยอมรับ โอกาสในการเรียนรู้ หรืออิสระในการสร้างสรรค์ กลยุทธ์การนำเกมมาใช้แบบเดียวกันสำหรับทุกคนจะไม่ได้ผล

วิธีแก้ไข: เสนอสิ่งจูงใจที่หลากหลาย—ตั้งแต่การกล่าวชื่นชมในที่สาธารณะไปจนถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะ เป้าหมายแบบกำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าในหลากหลายวิธี ทำให้มั่นใจได้ว่าแรงจูงใจไม่ได้ผูกติดอยู่กับการแข่งขันเพียงอย่างเดียว

🔗 อ่านเพิ่มเติม: วิธีที่บริษัทต่างๆ รักษาความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานที่ทำงานระยะไกล

4. การสร้างสมดุลระหว่างรางวัลกับการเรียนรู้

หากพนักงานไล่ตามรางวัลโดยไม่มุ่งเน้นการเติบโตที่แท้จริง การเล่นเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจจะสูญเสียผลกระทบ การพึ่งพาสิ่งจูงใจภายนอกมากเกินไปอาจลดแรงจูงใจภายในลงเมื่อเวลาผ่านไป

วิธีแก้ไข: จัดให้รางวัลสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยการยอมรับการพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการทำงานให้สำเร็จ แทนที่จะให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจที่มีมูลค่าต่ำแต่บ่อยครั้ง ควรมอบรางวัลที่มีความหมาย เช่น โอกาสในการพัฒนาอาชีพหรือความรับผิดชอบที่มีความสำคัญ

และนั่นคือเหตุผลที่ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกม (อย่างแท้จริง)

ตลาดเกมมิฟิเคชันระดับโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 15.43 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เป็น 48.72 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029

แต่พูดกันตามตรง—ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไรที่การนำเกมมิ่งมาใช้สามารถสร้างได้

ความจริงง่าย ๆ? เกมมิฟิเคชัน = งานสนุก = ผลผลิตมากขึ้น 💯

ด้วยเครื่องมือเกมมิฟิเคชันอย่าง ClickUp คุณจะได้รับเป้าหมายที่ปรับแต่งได้, กระดานผู้นำ, แดชบอร์ด, และการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้า, กระตุ้นแรงจูงใจ, และทำให้กระบวนการทำงานของโครงการง่ายขึ้น—ทั้งหมดในที่เดียว

