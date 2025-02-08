บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hello Bonsai ที่ควรลองในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
8 กุมภาพันธ์ 2568

ฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต่างรู้ดีว่าการต้องจัดการกับลูกค้า โครงการ และงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเป็นเช่นไร เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ง่ายขึ้นและทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

สวัสดี Bonsai—ที่ตอนนี้รู้จักกันในชื่อ Bonsai—เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับหลายๆ คนเมื่อพูดถึงสัญญา การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามเวลา แต่อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของคุณเสมอไป

คุณมาถูกที่แล้วหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากขึ้นหรือมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม

เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Bonsai เพื่อช่วยให้คุณจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้ราบรื่น และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hello Bonsai ที่มีให้บริการ:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกันด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
  • Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพที่ปรับเปลี่ยนได้และการทำงานร่วมกันของทีม
  • FreshBooks: เหมาะที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการทางการเงินที่เรียบง่าย
  • PandaDoc: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารและโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • HoneyBook: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการสร้างสรรค์
  • Dubsado: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • Proposify: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการข้อเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเก็บเกี่ยว: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการค่าใช้จ่าย
  • Invoice Ninja: เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กในการจัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
  • Teamwork.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันขั้นสูง

👀 คุณรู้หรือไม่? ธุรกิจขนาดเล็กสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานถึง 96 นาทีต่อวัน ตามรายงานของ Salesforce เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการงานที่ไม่ดีและการสื่อสารที่กระจัดกระจาย เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 59% หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Hello Bonsai?

เมื่อเลือกทางเลือกแทน Hello Bonsai คุณควรพิจารณาพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุม: มองหาเครื่องมือที่รวมการจัดการโครงการ, การออกใบแจ้งหนี้, การติดตามเวลา, การติดตามค่าใช้จ่าย, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, และพอร์ทัลลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ เช่นแม่แบบสัญญา การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการชำระเงินแบบกำหนดเวลา เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ที่ให้คุณปรับแต่งใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ และสัญญาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น ซอฟต์แวร์บัญชีและเครื่องมือสื่อสาร เพื่อสร้างโซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
  • ความสามารถในการขยายตัวและการสนับสนุนการเติบโต: เลือกโซลูชันที่สามารถขยายตัวได้ตามธุรกิจของคุณ รองรับลูกค้า โครงการ และแผนงานได้ไม่จำกัด
  • การสื่อสารกับลูกค้า: เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยพอร์ทัลลูกค้า, การส่งข้อความสด, และคุณสมบัติสำหรับการจัดการความสัมพันธ์และการสร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพ
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ค้นหาเครื่องมือที่ทีมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณสามารถใช้เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การตอบกลับอีเมลไปจนถึงการติดตามผล ทางเลือกควรทำให้การทำงานง่ายขึ้นสำหรับทีมของคุณ
  • การเข้าถึงบนระบบคลาวด์: เลือกซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์เพื่อการเข้าถึงที่ยืดหยุ่นและหลากหลายแพลตฟอร์มในการจัดการโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ราคาและคุ้มค่า: ประเมินแผนราคาที่ยืดหยุ่น เช่น การทดลองใช้ฟรีหรือการกำหนดราคาตามความต้องการของคุณ
  • การสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการสนับสนุนและทรัพยากรที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้กระบวนการตั้งค่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

👀 คุณรู้หรือไม่: ย้อนกลับไปในยุคเมโสโปเตเมียตอนต้น (ประมาณ 2150 ปีก่อนคริสตกาล) ทองแดงเคยเป็นสกุลเงินสำหรับการแลกเปลี่ยน แต่กลับถูกแทนที่อย่างรวดเร็วโดยเงิน วัดซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ดูแลการค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าสำคัญ เช่น ข้าวบาร์เลย์ เงิน และอื่นๆ ระบบอันชาญฉลาดนี้ช่วยให้สามารถชำระเงินได้ในรูปแบบต่างๆ มอบความยืดหยุ่นในการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่แตกต่างจากที่เราแสวงหาในเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบัน

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hello Bonsai

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hello Bonsai ที่เน้นคุณสมบัติและประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับฟรีแลนซ์, เอเจนซี, หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก. ค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด.

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกันพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)

ClickUp Automation_สวัสดีทางเลือกของ Bonsai
ตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อลดงานซ้ำๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปจากคุณบน ClickUp

ClickUpคือเครื่องมือทรงพลังสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา. นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. จริงๆ นะ!

ClickUp นำเสนอวิธีการแบบครบวงจรที่ รวมการจัดการโครงการ การติดตามเวลา และความสามารถของ CRM เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้คุณจัดการงาน ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่ง

คุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายและติดตามการเรียกเก็บเงินของลูกค้าในขณะที่รักษาการทำงานให้เป็นระเบียบ

ในด้าน CRM, ClickUp ช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยการเก็บรายละเอียดการติดต่อ, ความคืบหน้าของโครงการ, และประวัติการสื่อสารไว้ในที่เดียวผ่านClickUp CRM. คุณสามารถ ตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า ได้ด้วย ClickUp เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์และส่งเสริมความโปร่งใส.

เมื่อพูดถึงการจัดการงานClickUp Tasksช่วยให้คุณ บันทึกข้อมูลสำคัญ สร้างงานเฉพาะสำหรับแต่ละลำดับความสำคัญ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ และติดตามปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกันClickUp Docsช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยให้คุณเก็บเอกสารและการจัดการโครงการไว้ที่ศูนย์กลางในที่เดียว เชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงาน สร้างหน้าย่อย หรือใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อสร้างข้อเสนอโครงการที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ยังสามารถ ใช้เป็นคลังบันทึกการประชุมหรือสมุดบัญชี ได้ด้วยเพียงใช้การจัดรูปแบบเล็กน้อย

ต้องการสร้างข้อเสนอสำหรับลูกค้าหรือเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่? เพียงขอให้ AI writer ใน ClickUp Docs ของคุณช่วยสร้างขึ้นมาได้เลย!

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
สร้างข้อเสนอ, สร้างเนื้อหา, อัตโนมัติภารกิจ และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ ClickUp!

ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการหรือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่ทรงพลังซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสำหรับฟรีแลนซ์ของ ClickUpซึ่งมาพร้อมกับเทมเพลตที่ใช้งานง่าย การติดตามโครงการ และการออกใบแจ้งหนี้ที่ราบรื่น เพื่อให้ธุรกิจของคุณที่ดำเนินการเพียงคนเดียวสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการง่ายขึ้นด้วยClickUp Project Management ซึ่งนำเสนอเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การจัดการงานแบบร่วมมือ และการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างละเอียด
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ด้วยClickUp Time Trackingเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน
  • สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUp
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpและปล่อยให้มันจัดการงานที่เกิดซ้ำและการติดตามผลให้โดยอัตโนมัติ
  • เชื่อมต่อกับมากกว่า 1,000 การเชื่อมต่อของบุคคลที่สามผ่านClickUp Integrations
  • จับรายละเอียดสำคัญจากอีเมลและสร้างงานได้ทันทีด้วยClickUp's Email Project Management

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานของเราและเป็นระบบ CRM. มันช่วยให้ทีมของเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องกับงานต่าง ๆ ในสำนักงานและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย. เนื่องจากเราต้องจัดการการเงินของธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากในอดีตสำหรับคนที่จะรับงานของคนอื่น แต่ด้วย ClickUp ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรได้ถูกทำไปแล้วสำหรับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ยังทำให้ฉันในฐานะเจ้าของมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทีมของฉันกำลังทำอะไรอยู่ และด้วยการติดตามเวลา ทำให้รู้ว่าแต่ละงานใช้เวลามากน้อยเพียงใด

เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานของเราและเป็นระบบ CRM. มันช่วยให้ทีมของเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องกับงานต่าง ๆ ในสำนักงานและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย. เนื่องจากเราต้องจัดการกับการเงินของธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากในอดีตที่ใครบางคนจะสามารถรับงานของใครอื่นมาทำได้ แต่ด้วย ClickUp ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรได้ถูกทำไปแล้วสำหรับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ยังมอบความโปร่งใสให้กับผมในฐานะเจ้าของกิจการอย่างมากในการตรวจสอบว่าทีมของผมกำลังทำอะไรอยู่ และด้วยระบบติดตามเวลาการทำงาน ยังช่วยให้ผมทราบได้ว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด

2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพที่ปรับตัวได้และการทำงานร่วมกันของทีม)

Monday.com_สวัสดี Bonsai ทางเลือก
ผ่านทางMonday.com

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สูง คุณสามารถกำหนดรูปแบบการทำงานบน Monday.com ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย กระดานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้าง ติดตาม และจัดการงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งให้ภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าของโครงการ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการโครงการหลายอย่างพร้อมกัน หรือการติดตามผลงานของทีมของคุณ ความยืดหยุ่นของ Monday.com ช่วยให้มันปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบกับวิธีการทำงานของคุณ

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ การแจ้งเตือน และการอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง
  • เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามกว่า 200 รายการ รวมถึง Slack, Zoom และ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มองเห็นข้อมูลผ่านแดชบอร์ดและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการกำกับดูแลโครงการ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • รูปแบบการกำหนดราคาต่อที่นั่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่เมื่อขยายขนาด
  • แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูงอาจต้องการระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่หลากหลายได้อย่างเต็มที่

Monday.com ราคา

  • บุคคล: ฟรีสำหรับสูงสุด 2 ที่นั่ง
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เราทดสอบระบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด

3. FreshBooks (เหมาะที่สุดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการทางการเงินอย่างง่าย)

FreshBooks_สวัสดี Bonsai ทางเลือก
ผ่านทางFreshBooks

FreshBooks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทางการเงินบนคลาวด์ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ มัน ทำให้การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย และการติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการในขณะที่ควบคุมการเงินของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี

สิ่งที่ทำให้ FreshBooks โดดเด่นคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติที่สะดวก คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเหนื่อย การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างไร้รอยต่อทำให้กลายเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการการดำเนินงานธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreshBooks

  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้พร้อมการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติโดยใช้ระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
  • ทำให้การจัดการค่าใช้จ่ายง่ายขึ้นโดยการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายด้วยการติดตามค่าใช้จ่าย
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มด้วยการติดตามเวลา
  • สร้างรายงานทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจคุณ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Stripe, PayPal และ GSuite

ข้อจำกัดของ FreshBooks

  • ความสามารถในการบริหารโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันแบบครบวงจร
  • ราคาที่สูงขึ้นอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์รายบุคคล
  • ขาดพอร์ทัลลูกค้าขั้นสูงสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างกว้างขวาง

ราคาของ FreshBooks

  • ไลท์: 4.75 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • บวก: $8. 25 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $15 ต่อเดือน
  • เลือก: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว FreshBooks

  • G2: 4. 5/5 (850+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,400+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุด

4. PandaDoc (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารและโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)

PandaDoc_สวัสดี Bonsai ทางเลือก
ผ่านทางPandaDoc

คุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจสร้าง, แชร์, และติดตามเอกสารสำคัญได้อย่างง่ายดายอยู่หรือไม่? PandaDoc สามารถช่วยคุณได้

ออกแบบมาเพื่อให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างข้อเสนอและสัญญา, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผสานรวม, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์.

เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์, เอเจนซี, และธุรกิจขนาดเล็ก, PandaDoc ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารและการสื่อสารกับลูกค้า พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc

  • เข้าถึงเทมเพลตข้อเสนอและสัญญาที่หลากหลายและปรับแต่งได้ เพื่อสร้างเอกสารระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
  • ติดตามสถานะเอกสารด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการติดตามเอกสาร
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและลูกค้าโดยตรงภายในเอกสารโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • จัดเก็บและนำส่วนประกอบเอกสารที่ใช้บ่อยกลับมาใช้ใหม่จากคลังเนื้อหา

ข้อจำกัดของ PandaDoc

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูง
  • การผสานรวมบางอย่างอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CRM บางตัวในตัวที่จำกัด

ราคาของ PandaDoc

  • เริ่มต้น: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ PandaDoc

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Kongo Gumi บริษัทก่อสร้างวัดในญี่ปุ่น ดำเนินกิจการมานานถึง 14 ศตวรรษ โดยปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งปี 2006 บริษัทนี้ถือเป็นธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินกิจการต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก

5. HoneyBook (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

HoneyBook: สวัสดีทางเลือกสำหรับ Bonsai
ผ่านทางHoneyBook

HoneyBook เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการสร้างสรรค์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการ โครงการ ใบแจ้งหนี้ และสัญญา ได้ในที่เดียว

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้ราบรื่น, ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ดังนั้น จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Hello Bonsai ในการจัดการธุรกิจสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook

  • ให้ลูกค้าใช้แพลตฟอร์มพอร์ทัลลูกค้าแบบรวมศูนย์เพื่อเข้าถึงการอัปเดตโครงการ ใบแจ้งหนี้ และสัญญา
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น อีเมลติดตามผล การแจ้งเตือนการชำระเงิน และการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
  • ส่งใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพ ติดตาม และขอชำระเงินได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มโดยใช้ระบบออกใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงิน
  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับสัญญา ข้อเสนอ และแบบสอบถาม
  • ให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายหรือปรึกษาได้อย่างราบรื่นด้วยระบบกำหนดเวลาที่ผสานรวม

ข้อจำกัดของ HoneyBook

  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปรับแต่งที่เกินกว่าเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
  • ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ HoneyBook

  • แผนเริ่มต้น: $36/เดือน
  • แผนพื้นฐาน: $59/เดือน
  • แผนพรีเมียม: $129/เดือน

คะแนนและรีวิว HoneyBook

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (600+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตใบสั่งซื้อฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

6. Dubsado (ดีที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)

Dubsado: สวัสดี Bonsai Alternatives
ผ่านทางDubsado

สำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง Dubsado มอบทั้งสองอย่างให้คุณ แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจนี้มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับจัดการสัญญา ใบแจ้งหนี้ และการจัดตารางเวลา

มันทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น และมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการให้กับลูกค้าของคุณผ่าน พอร์ทัลกลางเพื่อดูเอกสาร, สัญญา, และใบแจ้งหนี้

หากความสามารถในการปรับกระบวนการทำงานและความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ Dubsado เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Hello Bonsai

คุณสมบัติเด่นของ Dubsado

  • สร้างสัญญา ข้อเสนอ และแบบสอบถามที่ปรับแต่งได้เองให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ ด้วยแบบฟอร์มและเทมเพลต CRMที่สามารถปรับแต่งได้
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามผล การแจ้งเตือนการชำระเงิน และการต้อนรับลูกค้าใหม่ ผ่านระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
  • จองนัดหมายและจัดการประชุมได้โดยตรงผ่าน Dubsado ด้วยการผสานรวมระบบกำหนดเวลา

ข้อจำกัดของ Dubsado

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน
  • อินเทอร์เฟซอาจดูน่ากลัวสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การผสานระบบมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น

ราคาของ Dubsado

  • แผนเริ่มต้น: $20 ต่อเดือน
  • แผนพรีเมียร์: $40 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Dubsado

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: กว่า90% ของพนักงานบอกกับHBR ว่าเครื่องมืออัตโนมัติช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด—85% กล่าวว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีการร่วมมือกันมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติไม่ใช่แค่คำฮิตสำหรับธุรกิจในปัจจุบันเท่านั้น!

7. Proposify (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสร้างและการจัดการข้อเสนอให้มีประสิทธิภาพ)

Proposify: สวัสดี Bonsai Alternatives
ผ่านทางProposify

เมื่อพูดถึงการสร้าง ปรับแต่ง และติดตามข้อเสนอทางธุรกิจ Proposify คือคำตอบที่ใช่ มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการสัญญาและข้อเสนอ

นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ CRM และการชำระเงินยอดนิยม ทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากคุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อเสนอที่ชนะใจลูกค้าและปิดการขายได้เร็วขึ้น Proposify ถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Hello Bonsai

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify

  • เข้าถึงเทมเพลตข้อเสนอที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างข้อเสนอที่มีความเป็นมืออาชีพและดึงดูดสายตา
  • ติดตามเมื่อลูกค้าเปิด ดู และมีปฏิสัมพันธ์กับข้อเสนอของคุณเพื่อการติดตามผลที่ทันเวลาโดยใช้การติดตามเอกสาร
  • ให้ลูกค้าสามารถเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น
  • ปรับแต่งข้อเสนอด้วยสี โลโก้ และข้อความของแบรนด์คุณด้วยการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงข้อเสนอและปิดการขาย

ข้อจำกัดของ Proposify

  • เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูง
  • คุณสมบัติระดับสูง เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูง ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนพรีเมียมเท่านั้น

ราคาของ Proposify

  • แผนพื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Proposify

  • G2: 4. 6/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: การสื่อสารที่ชัดเจนคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการทำงานฟรีแลนซ์ เริ่มโครงการด้วยขอบเขตงาน (SOW)ที่ละเอียดซึ่งระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลา และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความเข้าใจผิดให้น้อยที่สุด

8. เก็บเกี่ยว (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการค่าใช้จ่าย)

เก็บเกี่ยว: สวัสดี Bonsai Alternatives_สวัสดี Bonsai Alternatives
ผ่านทางHarvest

ในฐานะฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เครื่องมือสำหรับติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ยุ่งยากถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง Harvest ทำสิ่งนั้นได้อย่างเรียบง่าย

จากการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการจัดการงบประมาณโครงการไปจนถึงการสร้างรายงานทางการเงินที่ละเอียด มันช่วยให้มืออาชีพเช่นคุณจัดการการเงินได้อย่างง่ายดาย

การออกแบบที่ล้ำสมัยและการผสานรวมที่ราบรื่นทำให้ Harvest เป็นทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับ Hello Bonsai โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้แยกกันในอุปกรณ์ต่างๆ
  • ทำให้การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและการรายงานง่ายขึ้นเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องและการกำกับดูแลทางการเงินด้วยระบบการจัดการค่าใช้จ่าย
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของโครงการและประสิทธิภาพการทำงานของทีม ด้วยรายงานรายละเอียดที่สามารถปรับแต่งได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือกว่า 50 รายการ เช่น QuickBooks, Trello และ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  • สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพและรับชำระเงินได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มโดยใช้เทมเพลต

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งพบได้ในเครื่องมือแบบครบวงจร
  • ราคาอาจไม่เอื้ออำนวยสำหรับธุรกิจที่มีทีมงานขนาดใหญ่หรือมีความต้องการที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือเครื่องมือภายนอก

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
  • โปรแพลน: $13.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนพรีเมียม: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบใบแจ้งหนี้ Google Sheets ฟรี

9. Invoice Ninja (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่จัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน)

Invoice Ninja: สวัสดี Bonsai Alternatives
ผ่านทางInvoice Ninja

การสร้างใบแจ้งหนี้และการติดตามการชำระเงินรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลาสำหรับคุณหรือไม่? นี่คือจุดที่ Invoice Ninja สามารถเป็นบุคลากรเสริมที่ทีมของคุณต้องการ

แพลตฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการชำระเงินง่ายขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยเครื่องมือที่จัดการ ใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่อง, ตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น, และการติดตามการชำระเงินอย่างครอบคลุมในทุกโครงการ

คุณสมบัติเด่นของ Invoice Ninja

  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้มืออาชีพได้ไม่จำกัด พร้อมปรับแต่งแบรนด์ของคุณเองด้วยระบบจัดการใบแจ้งหนี้
  • ทำให้กระบวนการชำระเงินเป็นอัตโนมัติด้วยใบแจ้งหนี้แบบรายงวดและการแจ้งเตือนพร้อมการชำระเงินแบบอัตโนมัติ
  • ติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการและรวมเข้ากับใบแจ้งหนี้สำหรับการเรียกเก็บเงินโดยใช้การติดตามค่าใช้จ่าย
  • รับชำระเงินโดยการเรียกเก็บเงินลูกค้าผ่านช่องทางชำระเงินมากกว่า 45 ช่องทาง รวมถึง Stripe, PayPal และ Square
  • เข้าถึงเวอร์ชันฟรี ที่คุณสามารถโฮสต์ได้เอง และโอเพนซอร์ส เพื่อการควบคุมและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น

ข้อจำกัดของ Invoice Ninja

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขั้นสูงเช่น ClickUp
  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปรับแต่งตัวเลือกในเวอร์ชันโอเพนซอร์ส
  • มีเส้นทางการเรียนรู้เมื่อเพิ่มการผสานระบบให้สูงสุด

ราคาของ Invoice Ninja

  • แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
  • แผน Ninja Pro: $12/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: $16/เดือน
  • พรีเมียมบิสซิเนส+: ราคาตามการตกลง

คะแนนและรีวิวของ Invoice Ninja

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

10. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง)

Teamwork.com: สวัสดี Bonsai Alternatives
ผ่านทางTeamwork.com

Teamwork.com ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สร้างขึ้นเพื่อบริษัทที่ต้องติดต่อกับลูกค้าทุกขนาด โดยมีฟีเจอร์การจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามเวลาที่หลากหลาย

ในฐานะทางเลือกแทน Hello Bonsai, Teamwork.com นำเสนอความสามารถในการจัดการลูกค้าขั้นสูง, ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com

  • มอบหมาย, จัดลำดับความสำคัญ, และติดตามงานที่มีกำหนดเวลาและข้อขึ้นอยู่กับเครื่องมือการจัดการงาน
  • ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยการติดตามเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • แชร์การอัปเดตโครงการ, ไฟล์, และคำแนะนำโดยตรงกับลูกค้าเพื่อการร่วมมือกับลูกค้าที่ดีขึ้น
  • เปิดใช้งานการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการระดมความคิดภายในทีมผ่านแชททีมที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม
  • ใช้แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อทำให้การจัดตั้งและการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Teamwork.com

  • การเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่อาจมีความชันสูงเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
  • คุณสมบัติขั้นสูงถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังแผนราคาที่สูงกว่า
  • ตัวเลือกการผสานรวมมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง ClickUp

Teamwork.com ราคา

  • แผนการส่งมอบ: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนการเติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนการชำระเงิน: $69.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

Teamwork.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,150 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

ทางเลือกบอนไซที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มธุรกิจของคุณ?

การเลือกเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในประสิทธิภาพการจัดการการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจของคุณ แม้ว่า Hello Bonsai จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่

ทางเลือกของเรามีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการโครงการขั้นสูงไปจนถึงเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้าและการติดตามทางการเงิน

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้สูงและโดดเด่นในการจัดการโครงการและงานต่างๆ พร้อมกับการ ติดตามเวลาและฟีเจอร์ CRM ที่ผสานรวมไว้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง คุณสมบัติที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับทั้งฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก

การค้นหาเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และช่วยให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก. และ ClickUp สามารถมอบสิ่งนั้นให้คุณได้! ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ และปลดล็อกศักยภาพของคุณเพื่อการเติบโตและความสำเร็จ!