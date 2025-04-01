เทมเพลตใบแจ้งหนี้ Google Sheets ฟรี

มันน่าผิดหวังไหมเมื่อคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างใบแจ้งหนี้ แต่สุดท้ายกลับดูเหมือนมาจากยุค 90? เราเข้าใจดี
คุณต้องการให้ใบแจ้งหนี้ของคุณดูเป็นมืออาชีพ มีความซับซ้อน และสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ แต่เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นหรือมีงบประมาณจำกัด ซอฟต์แวร์ใบแจ้งหนี้ที่หรูหราอาจดูเหมือนเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอย่างมาก
แต่มีทางออกที่น่าทึ่งสำหรับปัญหานี้:แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรี! เอกสารสเปรดชีตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเหล่านี้เปรียบเสมือนไม้กายสิทธิ์สำหรับการสร้าง จัดเรียง และติดตามบิลและใบแจ้งหนี้ต่างๆ ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และที่ดีที่สุดคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ฟังดูดีเกินจริงไปหรือเปล่า? อ่านต่อ แล้วเราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีลดความเครียดจากใบแจ้งหนี้ด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่เรียบง่าย!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือห้าแม่แบบที่สมดุลระหว่างความเรียบง่าย, ความสามารถในการใช้งาน, ความเป็นมืออาชีพ, และความชัดเจน:
- เทมเพลตใบแจ้งหนี้ Google Sheets โดย Invoice Simple
- เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ของ Google โดย Wave
- เทมเพลตใบแจ้งหนี้ Google Sheets โดย FreshBooks
- เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับจ้างใน Google Sheets โดย Coefficient
- แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ธุรกิจ โดย Invoicer.ai
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูงพร้อมการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ระบบอัตโนมัติ และความปลอดภัยที่เหนือกว่า:
- แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
- เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
- เทมเพลตคำขอใบเสนอราคา ClickUp
- ใบแจ้งหนี้ผู้รับเหมาอิสระ ClickUp
- แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมา ClickUp
- แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp
- แม่แบบใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอ ClickUp
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ดี?
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ที่ดีคือสเปรดชีตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งมีความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและการใช้งานได้จริงกับความเป็นมืออาชีพและความชัดเจน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญของใบแจ้งหนี้ เช่น:
- การสร้างแบรนด์บริษัท: พื้นที่สำหรับโลโก้ธุรกิจของคุณและข้อมูลติดต่อ
- รายละเอียดลูกค้า: ส่วนที่ระบุชื่อลูกค้า ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่ออย่างชัดเจน
- รายละเอียดใบแจ้งหนี้: หมายเลขใบแจ้งหนี้เฉพาะ, วันที่ออกใบแจ้งหนี้, และวันครบกำหนด
- เงื่อนไขการชำระเงิน: วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ [เช่น เช็ค บัตรเครดิต การชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น] และรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการชำระเงินล่าช้าของคุณ
- รายการแยกประเภท: ตารางแสดงรายการบริการหรือสินค้าพร้อมคำอธิบาย ปริมาณ ราคา และยอดรวมที่คำนวณแล้ว
- การคำนวณ: สูตรสำเร็จสำหรับการคำนวณอัตโนมัติของยอดรวมย่อย, ภาษี [หากมี], และยอดรวมทั้งหมด
- การปรับแต่ง: ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแบบอักษร สี และรูปแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบใบแจ้งหนี้ของคุณจัดกลุ่มข้อมูลอย่างมีเหตุผล พร้อมหัวข้อที่เด่นชัดสำหรับส่วนต่างๆ เช่น 'เรียกเก็บเงินถึง', 'จัดส่งถึง' และ 'รายการสินค้า'
การให้ความสำคัญกับสิ่งจำเป็นทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมกระบวนการชำระเงินที่ราบรื่นและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบบัญชีและลักษณะเฉพาะของมัน เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความของเราเกี่ยวกับแม่แบบใบสั่งซื้อ และ แม่แบบสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป.
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ Google Sheets ฟรี
ตอนนี้ มาสำรวจแม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีจาก Google, Template.net, Coefficient และ Invoicer.ai กัน:
1. เทมเพลตใบแจ้งหนี้ Google Sheets โดย Invoice Simple
เทมเพลต Google Sheets ของ Invoiceมอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายดายด้วยดีไซน์ที่สะอาดตาและทันสมัย ซึ่งไม่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบแต่อย่างใด
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ สูตรคำนวณที่กรอกไว้ล่วงหน้าซึ่งจัดการการคำนวณทั้งหมดให้คุณ เพียงกรอกรายละเอียด เช่น คำอธิบายบริการ ปริมาณ และอัตรา แล้วดู Invoice Simple สร้างยอดรวมย่อย ภาษี [ถ้ามี] และยอดรวมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตหรือข้อผิดพลาดจากเครื่องคิดเลขอีกต่อไป—Invoice Simple จัดการงานหนักแทนคุณ ประหยัดเวลาอันมีค่าและรับประกันความถูกต้องแม่นยำ
2. เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ของ Google โดย Wave
การจัดการโครงการหลายอย่างพร้อมกันมักเป็นความท้าทายในการบันทึกและเรียกเก็บเงินสำหรับบริการของฟรีแลนซ์อย่างถูกต้องเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ของ Google จาก Waveเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยแนวทางที่เน้นโครงการเป็นหลัก ซึ่งมากกว่าการออกใบแจ้งหนี้พื้นฐาน
แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์นี้มีส่วนเฉพาะสำหรับรายละเอียดโครงการอย่างละเอียด ช่วยให้คุณสามารถระบุขอบเขตของงานได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจได้ว่าไม่มีโครงการใดตกหล่นขณะสรุปบันทึกใบแจ้งหนี้เมื่อสิ้นเดือน
แต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้! Wave ยังช่วยให้คุณ แบ่งบริการของคุณตามงานหรือเป้าหมายแต่ละขั้น เพื่อให้การเรียกเก็บเงินกับลูกค้าโปร่งใส
คุณสมบัติโบนัส เช่น การติดตามการชำระเงินและตัวเลือกการฝากเงิน ก็รวมอยู่ด้วย ให้คุณมีมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเงินของโครงการของคุณ และช่วยให้การจัดการกระแสเงินสดง่ายขึ้น
แนะนำการอ่าน: นี่คือเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์เพิ่มเติมเพื่อจัดการงานของคุณ!
3. แม่แบบใบแจ้งหนี้ Google Sheets โดย FreshBooks
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ Google Sheets โดย FreshBooksเป็นเทมเพลตที่ดาวน์โหลดได้ซึ่งช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพได้โดยตรงใน Google Sheets
มันมอบการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ ให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้โดยการรวมโลโก้, โทนสี, และตัวอักษรของคุณเข้าไป คุณยังสามารถ ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับโครงสร้างราคาของคุณและเงื่อนไขการชำระเงินที่คุณต้องการ ได้ ทำให้ลูกค้าของคุณมีความชัดเจน
นอกจากนี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอตัวเลือกเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น มีแม่แบบใบแจ้งหนี้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในตลาดสหราชอาณาจักร แม่แบบเหล่านี้คำนึงถึงกฎระเบียบหรือรูปแบบการจัดพิมพ์เฉพาะภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าใบแจ้งหนี้ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่น
นอกจากนี้ เทมเพลตยังให้การเข้าถึงเครื่องมือสร้างใบแจ้งหนี้ออนไลน์ฟรี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ Google Sheets หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและต้องการวิธีง่ายๆ และฟรีในการสร้างใบแจ้งหนี้ เทมเพลตนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
4. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาใน Google Sheets โดย Coefficient
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ผู้รับเหมาใน Google Sheets ของ Coefficientยอมรับว่า 'ขนาดเดียวไม่เหมาะกับทุกคน' ในโลกของการรับเหมา
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับบริการรับเหมาของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างประปา ช่างไฟฟ้า หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น
มันไปไกลกว่าการออกใบแจ้งหนี้พื้นฐานโดยอาจรวมถึงส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความต้องการทางวิชาชีพที่พิเศษ เช่น เวลาเดินทางหรือการเช่าอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกทุกแง่มุมที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของงานของคุณ ลดความเสี่ยงของการเรียกเก็บเงินผิดพลาด และช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับบริการของคุณ
5. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ธุรกิจ โดย Invoicer.ai
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจที่มีความต้องการหลากหลาย คุณสามารถลองใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ธุรกิจของ Invoicer.ai ได้
ก่อนอื่น คุณจะต้องให้ข้อมูลธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้น คุณจะป้อนรายละเอียดของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ถัดไปคือใบแจ้งหนี้เอง คุณสามารถแก้ไขชื่อเรื่องจากค่าเริ่มต้น 'INVOICE' เป็นชื่อที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น 'ใบเสร็จรับเงิน' หรือ 'ใบแจ้งหนี้การขาย' ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรมของคุณ
สำหรับรายการของคุณ คุณจะต้องให้คำอธิบายเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าที่คุณกำลังเรียกเก็บเงิน พร้อมอัตราค่าบริการต่อรายการ อัตรามาตรฐานคือหนึ่งรายการ แต่คุณสามารถปรับได้ตามจำนวนจริงที่ระบุไว้ แพลตฟอร์มจะคำนวณยอดรวมที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติตามอัตราและจำนวนรายการ
Invoicer.ai มีตัวเลือกเพิ่มเติมให้คุณปรับแต่งใบแจ้งหนี้ของคุณได้มากขึ้น คุณสามารถเพิ่มส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับภาษี ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มภาษีหลายรายการพร้อมชื่อที่กำหนดเองได้ รวมถึงหมายเลขภาษีธุรกิจของคุณเพื่อความโปร่งใส
สุดท้าย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใด ๆ สำหรับลูกค้าของคุณในส่วนบันทึก และระบุเงื่อนไขการชำระเงินของคุณได้ เมื่อคุณได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและปรับแต่งใบแจ้งหนี้ตามที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง และส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าของคุณเพื่อชำระเงิน
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการออกใบแจ้งหนี้
แม้ว่า Google Sheets จะมีเทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีหลายแบบ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าเทมเพลตเหล่านี้อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของใบแจ้งหนี้ทุกประเภทได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นี่คือตัวอย่างข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา:
- การทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: แม้ว่าเทมเพลตบางแบบจะมีสูตรคำนวณที่กรอกไว้ล่วงหน้า แต่ Google Sheets อาจไม่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติในระดับเดียวกับซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้โดยเฉพาะ สำหรับธุรกิจที่มีขั้นตอนการทำงานซับซ้อนหรือต้องการฟีเจอร์อย่างการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ แพลตฟอร์มเฉพาะทางอาจเหมาะสมกว่า
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและความต้องการในการออกใบแจ้งหนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น เทมเพลต Google Sheets อาจไม่สามารถรองรับได้ทัน การจัดการใบแจ้งหนี้จำนวนมากหรือการผสานรวมกับระบบธุรกิจอื่นๆ อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย: แม้ว่า Google Sheets จะมีฟีเจอร์ความปลอดภัยพื้นฐาน แต่เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้โดยเฉพาะแล้ว อาจไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอในการปกป้องข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหว สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการข้อมูลลับสูง การเลือกใช้โซลูชันออกใบแจ้งหนี้ที่มีความปลอดภัยเฉพาะทางอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าจะมีการเสนอตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่าง แต่เทมเพลต Google Sheets อาจไม่รองรับความต้องการในการออกใบแจ้งหนี้ที่เฉพาะเจาะจงสูง หากธุรกิจของคุณต้องการรูปแบบหรือฟังก์ชันการทำงานของใบแจ้งหนี้ที่ไม่เหมือนใคร ซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้เฉพาะทางอาจให้ความยืดหยุ่นมากกว่า
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่า Google Sheets จะรองรับการทำงานร่วมกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการควบคุมเวอร์ชัน แต่การใช้งานร่วมกับผู้ใช้หลายคนอาจเกิดความสับสนได้ ซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้โดยเฉพาะมักจะมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นกว่าสำหรับการจัดการใบแจ้งหนี้กับทีมของคุณ
โปรดจำไว้ว่าแม่แบบใบแจ้งหนี้ของ Google Sheets เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม การเข้าใจข้อจำกัดของแม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเมื่อความต้องการในการออกใบแจ้งหนี้ของคุณเปลี่ยนแปลงไป
โบนัส:แม่แบบใบเสร็จรับเงิน Microsoft Word!
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ทางเลือก
แม้ว่า Google Sheets จะมีตัวเลือกฟรีที่น่าสนใจ แต่ยังมีคู่แข่งที่ทรงพลังอีกตัวหนึ่งสำหรับเทมเพลตใบแจ้งหนี้: ClickUp
ClickUp ให้บริการเทมเพลตใบแจ้งหนี้หลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการได้อย่างราบรื่นมอบโซลูชันการเรียกเก็บเงินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของเทมเพลตใบแจ้งหนี้ใน ClickUp ที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์สำหรับความต้องการด้านการเรียกเก็บเงินของคุณ:
1. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณง่ายขึ้นอยู่หรือเปล่า?แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp อาจเป็น สิ่งที่คุณต้องการ แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วยให้ธุรกิจและฟรีแลนซ์สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพและมีรายละเอียดครบถ้วนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
คุณสามารถปรับแต่งเอกสารนี้ด้วยข้อมูลบริษัทของคุณ รายละเอียดลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ และวันที่ที่ต้องการได้ ระบบยังช่วยให้คุณสามารถแยกประเภทบริการหรือสินค้า พร้อมระบุรายละเอียด คำอธิบาย ปริมาณ ราคา และยอดรวมแต่ละรายการได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังจัดการเรื่องราคาและภาษีโดยคำนวณทุกอย่างโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความสับสนเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับการชำระเงิน และอย่าลืมเรื่องการสร้างแบรนด์—คุณสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณและเลือกสีที่กำหนดเองเพื่อให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้
การผสานเทมเพลตนี้กับClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของใบแจ้งหนี้ของคุณตั้งแต่ร่างจนถึงการได้รับชำระเงิน ทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการติดตามใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณแม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUpพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณสามารถติดตามทุกสิ่งได้ในที่เดียว พร้อมคอลัมน์สำหรับหมายเลขใบแจ้งหนี้ ชื่อลูกค้า วันที่ออกใบแจ้งหนี้ วันที่ครบกำหนด และจำนวนเงิน. เทมเพลตนี้ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงว่าใบแจ้งหนี้ใดอยู่ในระหว่างดำเนินการ ชำระแล้ว หรือค้างชำระ.
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันครบกำหนดและติดตามการชำระเงินที่ค้างชำระได้อีกด้วย ต้องการวิเคราะห์การเงินของคุณหรือไม่? สร้างรายงานได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อดูรูปแบบการชำระเงิน ยอดค้างชำระ และประวัติการชำระเงินของลูกค้า
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถกรองและจัดเรียงใบแจ้งหนี้ตามเกณฑ์ที่คุณต้องการ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างเป็นระเบียบและเชิงรุก
3. แม่แบบคำขอใบเสนอราคา ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของClickUpเพื่อขอและเปรียบเทียบใบเสนอราคาจากผู้ขายได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดข้อกำหนดของโครงการ, ข้อมูลจำเพาะ, และสิ่งที่ต้องส่งมอบได้อย่างชัดเจน คุณสามารถ ป้อนข้อมูลผู้ขาย, กำหนดเส้นตายสำหรับการส่งใบเสนอราคาและการเสร็จสิ้นโครงการ, และแม้กระทั่งกำหนดเกณฑ์การประเมินของคุณ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและประเมินข้อเสนอหลายรายการ. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถขอและประเมินข้อเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดตามราคา, ความสามารถ, และข้อกำหนดของโครงการ.
4. ใบแจ้งหนี้ผู้รับเหมาอิสระ ClickUp
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างอิสระ,แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ผู้รับจ้างอิสระของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
มันประกอบด้วยช่องสำหรับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลธุรกิจของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงส่วนสำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้าและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน
คุณสามารถ แยกย่อยงานที่คุณได้ทำ ชั่วโมงที่คุณได้ทำงาน อัตราค่าจ้างของคุณ และยอดรวมทั้งหมดได้ กำหนดคำแนะนำและเงื่อนไขการชำระเงินของคุณให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
ปรับแต่งเทมเพลตด้วยโลโก้และองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ และเพิ่มบันทึกหรือคำแนะนำเฉพาะสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาปรับใช้ตามวิธีการทำงานของคุณ
โดยการผสานรวมเทมเพลตนี้กับเครื่องมือติดตามโครงการและเวลาของ ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เรียกเก็บเงินได้โดยตรงกับใบแจ้งหนี้รายชั่วโมงของคุณ ทำให้มั่นใจในความโปร่งใสและความถูกต้องในการเรียกเก็บเงินของคุณ
5. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมา ClickUp
ในฐานะผู้รับเหมาทั่วไป คุณจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการการเรียกเก็บเงินสำหรับบริการและโครงการต่างๆแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้
ประกอบด้วยส่วนสำหรับคำอธิบายโครงการ, ข้อมูลลูกค้า, และสถานที่ทำงานเพื่อให้คุณสามารถให้ข้อมูลโครงการอย่างละเอียดได้
แจกแจงค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ, ค่าแรง, ผู้รับเหมาช่วง,และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ ให้ครอบคลุมและโปร่งใส. คุณยังสามารถกำหนดตารางการชำระเงินพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและเงื่อนไขสำหรับแต่ละโครงการได้.
ใช้คุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายและใบเสร็จกับรายการที่เกี่ยวข้อง. เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้รวมถึงแบรนด์ของบริษัทคุณ, โลโก้, และคำแนะนำพิเศษสำหรับลูกค้าของคุณ.
6. แม่แบบใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ ClickUp
นี่คือสำหรับฟรีแลนซ์!เทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของClickUpทำให้การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้แบบง่ายนี้ประกอบด้วยช่องสำหรับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลธุรกิจของคุณ, ข้อมูลติดต่อ, และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รวมถึงส่วนสำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้าและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน
คุณสามารถระบุรายการบริการของคุณโดยละเอียดว่าให้บริการอะไรบ้าง ระยะเวลาที่ทำงาน อัตราค่าบริการ และยอดรวมทั้งหมด กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน วิธีการ และวันที่ครบกำหนดชำระให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
7. แม่แบบใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอ ClickUp
หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตวิดีโอแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การผลิตวิดีโอของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ประกอบด้วยช่องสำหรับข้อมูลบริษัทการผลิตของคุณ ข้อมูลติดต่อ และองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ รวมถึงส่วนสำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้าและรายละเอียดเฉพาะของโครงการ
คุณสามารถให้รายละเอียดการแบ่งงานโครงการอย่างละเอียด โดยระบุขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิต รวมถึงขั้นตอนก่อนการผลิต การถ่ายทำ การตัดต่อ และขั้นตอนหลังการผลิต
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้บริการช่วยให้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด รวมถึงอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงกำหนดเวลาและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
ผสานรวมเทมเพลตนี้กับคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนของโครงการกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้การเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างครอบคลุมและโปร่งใส
การเลือกแม่แบบใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการในการเรียกเก็บเงินของคุณ
เทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ Google Sheets และ Google Docs เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณหรือธุรกิจที่มีความต้องการในการออกใบแจ้งหนี้ที่ไม่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สูตรที่กรอกไว้ล่วงหน้า และการใช้งานฟรี ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและความต้องการในการออกใบแจ้งหนี้ของคุณเปลี่ยนแปลงไป ข้อจำกัดของ Google Sheets เช่น การทำงานอัตโนมัติที่จำกัดและความสามารถในการขยายระบบ อาจเริ่มปรากฏให้เห็น
ในทางกลับกัน เทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่า โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติในตัว ความสามารถในการติดตามขั้นสูง และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
คุณสมบัติเหล่านี้สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, ปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ. และยังมีเทมเพลตของ ClickUpมากมายที่สามารถใช้ได้ฟรี.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!