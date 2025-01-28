10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือบันทึกเวลาทำงานสำหรับเอเจนซี่ที่ดีที่สุดในปี 2025

การขโมยเวลาทำให้หน่วยงานของคุณสูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการทำงาน คุณอาจต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานสำหรับชั่วโมงที่พวกเขาไม่ได้ทำงาน ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือโอกาสที่สูญเสียไป
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานของเอเจนซี่เข้ามามีบทบาท—มันช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้และติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่ได้รับจริง
แต่ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาที่มีมากมาย คุณควรเลือกใช้เครื่องมือใด? โพสต์นี้จะพาคุณไปสำรวจซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับเอเจนซีที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 พร้อมคุณสมบัติเด่นของแต่ละเครื่องมือ ราคา และลูกค้าที่เหมาะที่สุด
ออกเดินทางกันเถอะ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานของเอเจนซี?
เครื่องมือบันทึกเวลาทำงานของเอเจนซี่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน หากมีแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบอยู่จริง มันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทั้งหมด:
- ระบบอัตโนมัติ: มองหาการอัตโนมัติสำหรับการออกใบแจ้งหนี้และการติดตามเวลา การอัตโนมัติการติดตามเวลาคือเมื่อเครื่องมือเริ่มติดตามเวลาโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้น (เช่น การเปิดไฟล์เฉพาะ) และการอัตโนมัติใบแจ้งหนี้จะติดตามและออกใบแจ้งหนี้สำหรับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากโครงการของลูกค้า
- ความเข้ากันได้และการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่เข้ากันได้กับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วและสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือน (เช่น QuickBooks), แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ (เช่น Asana หรือ Trello), และเครื่องมือสื่อสาร (เช่น Slack)
- ตัวเลือกการปรับแต่ง : มองหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของเอเจนซีที่มีคุณสมบัติปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกรณีการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเจนซีคุณ เช่นแบบฟอร์มเวลาทำงาน, การอนุญาตให้ผู้ใช้, การแจ้งเตือน, และการปรับแต่งธีม
- ระบบติดตามเวลา: เลือกโซลูชันที่มีตัวติดตามเวลาในตัว, ฟังก์ชันการลงเวลาเข้า/ออกงานที่ง่าย, การป้อนเวลาด้วยตนเอง, การติดตามด้วย GPS และการติดตามอัตโนมัติตามงาน
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: แอปพลิเคชันมือถือจะช่วยให้สมาชิกทีมระยะไกลและพนักงานที่ทำงานภาคสนามสามารถบันทึกเวลาทำงาน ดูตารางงาน และส่งแบบฟอร์มเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาความสามารถในการรายงานขั้นสูง เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน, แผนภูมิแกนต์, และความสามารถในการทำกำไรของลูกค้า เพื่อเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไร, ชั่วโมงการทำงาน, และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง, และสร้างรายงานที่ละเอียดเพื่อตรวจสอบงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
10 ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานสำหรับเอเจนซี่ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมบนระบบคลาวด์ พร้อมความสามารถในการติดตามเวลา คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเป็นชั่วโมงและนาทีได้อย่างง่ายดาย เพียงเปิดใช้งานตัวจับเวลาบนแอปมือถือ/เดสก์ท็อป หรือใช้ส่วนขยาย Chrome
คุณยังได้รับการประมาณเวลา ซึ่งช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาสำหรับทีมของคุณได้ เมื่อมอบหมายงาน ให้ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเพิ่มเวลาที่คาดหวังว่าทีมของคุณควรใช้ไปกับงานนั้น
ClickUp ให้บริการการรายงานเวลา โดยสามารถสร้างรายงานของเวลาที่ติดตามไว้และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ ตามที่ต้องการ ช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลและจัดการงานด้วยตนเอง
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—ClickUp ยังให้คุณจัดระเบียบเวลาที่ติดตามด้วยป้ายกำกับ, บันทึก, และตัวกรอง. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบรายการเวลาตามโครงการ, ลูกค้า, หรือประเภทของงาน. คุณสามารถแก้ไขรายการเวลาได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการหรือทำเครื่องหมายเวลาที่ติดตามให้เป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้.
ClickUp's Project Time Trackingยังมีตัวเลือกการดูที่หลากหลายให้เลือกใช้ คุณสามารถดูClickUp Time Management Boardของคุณในรูปแบบปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, และมุมมองภาระงานได้ ด้วยความสามารถและความลึกซึ้งของฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว, องค์กรขนาดใหญ่, และทีมที่กำลังเติบโตทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกเวลาทำงานในแบบฟอร์มเวลาที่กำหนดเองหรือแบบสำเร็จรูป เช่นแบบฟอร์มบันทึกเวลาบริการของ ClickUpและแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- ดูเวลาที่ติดตามตามวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือภารกิจเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปติดตามเวลาเฉพาะ (เช่น Toggl หรือ Harvest) และนำเข้าข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม
- เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ติดตามได้เพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวมและในแต่ละงาน และปรับปรุงการจัดการทรัพยากร
- สลับจากการติดตามเวลาอัตโนมัติเป็นการติดตามเวลาด้วยตนเองเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 100 MB ในแผนฟรี
- อาจดูน่ากลัวในตอนแรก เนื่องจากมีฟังก์ชันมากมายที่คุณต้องทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Hubstaff
Hubstaff เป็นชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการแรงงานที่นำเสนอโซลูชันสามประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลแรงงาน
เครื่องมือนี้ให้บริการแบบฟอร์มบันทึกเวลาออนไลน์, บัตรเวลาแบบดิจิทัล, หรือไฟล์ Excel ภายในซอฟต์แวร์ติดตามเวลา. บันทึกเวลาเหล่านี้บันทึกเวลาที่พนักงานบันทึกเข้าและออก, รวมถึงเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้. อย่างไรก็ตาม, แบบฟอร์มบันทึกเวลาเหล่านี้มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าแบบฟอร์มที่ ClickUp ให้บริการ.
คุณยังได้รับรายงานเวลาตามข้อมูลการติดตามเวลาและสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ (รายวัน, รายสัปดาห์, รายสองสัปดาห์, รายเดือน, หรือรายปี) รายงานเหล่านี้รวบรวมและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบสรุป รวมถึงกราฟที่อ่านง่าย
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—Hubstaff ยังมีการอนุมัติเวลาทำงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับกระบวนการอัตโนมัติ ก่อนที่ Hubstaff จะสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติหรือจ่ายเงินให้พนักงานสำหรับชั่วโมงที่ทำงานแล้ว การอนุมัติจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเวลาทำงานและอนุมัติหรือปฏิเสธกระบวนการเรียกเก็บเงินได้
Hubstaff เหมาะสำหรับธุรกิจ (โดยเฉพาะบริษัทซอฟต์แวร์) ที่มีทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และมีหลายแผนก ทีมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การติดตามงบประมาณ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ และฟีเจอร์การติดตามเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ใช้การติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อยืนยันตำแหน่งของพนักงานและจัดการพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ล็อกเวลาการบันทึกเพื่อป้องกันการแก้ไขล่าช้า
- ถ่ายภาพหน้าจอของพนักงานเป็นครั้งคราวและติดตามเวลาที่ไม่ได้ทำงาน
- ประเมินผลผลิตของพนักงานและกำไรของโครงการด้วยรายงานแบบเรียลไทม์ที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- การติดตั้งและการบำรุงรักษาในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ดี
- ไม่มีตัวเลือกในการเปิดหรือปิดตัวจับเวลาขณะจอดเครื่อง
- คุณไม่มีตัวเลือกในการซื้อเฉพาะชุดติดตามเวลาเท่านั้น
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $4. 99 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- เติบโต: 7.50 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ทีม: $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $25 ต่อที่นั่งต่อเดือน
Hubstaff คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
3. Toggl Track
Toggl Track เป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะเจาะจงได้ถึงระดับวินาที
สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์และไอที Toggl Track ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งรายงานรายละเอียดของทุกชั่วโมงที่ถูกเรียกเก็บเงินได้ ในขณะที่บริษัทส่วนใหญ่นิยมส่งใบแจ้งหนี้แบบไม่มีรายละเอียดงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ซอฟต์แวร์ติดตามเวลานี้สามารถติดตามงบประมาณและประสิทธิภาพของโครงการได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมากกว่า 100รายการเช่น Asana, Evernote, GitLab และปฏิทิน Google และ Outlook
- กำหนดระยะเวลาของพินหรืออัตราการสำเร็จไว้ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อการอ้างอิงหรือแรงบันดาลใจอย่างรวดเร็ว
- ติดตามกิจกรรมของเบราว์เซอร์หรือกิจกรรมของแอปเพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้เวลาอย่างไรเมื่อทำงานกับงานหนึ่ง
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- คุณไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดให้กับงานสำหรับลูกค้าได้
- ไม่สามารถตั้งเวลาสำหรับช่วงเวลาเฉพาะได้ เช่น ห้านาที
ราคาของ Toggl Track
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
4. ไทม์แคมป์
TimeCamp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่นำเสนอการติดตามเวลาทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ สร้างตารางเวลา งบประมาณ และใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่ใช้ไปกับโครงการ
TimeCamp ยังมีระบบติดตามค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้คุณเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินทั้งหมดและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการปรับแต่งของ TimeCamp มีจำกัด คุณไม่สามารถสร้างป้ายกำกับ, บันทึกข้อความ, หรือจัดหมวดหมู่เวลาที่บันทึกไว้ได้ ดังนั้น TimeCamp จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการการติดตามเวลาแบบพื้นฐาน หากคุณมีโครงการหลายโครงการที่ต้องติดตามและต้องการจัดระเบียบเวลาที่ติดตามไว้ตามโครงการเหล่านั้น คุณไม่ควรเลือกใช้แอปติดตามเวลาตัวนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- ล็อกเวลาการบันทึกหลังจากเวลาทำงาน และตรวจสอบและอนุมัติเวลาทำงานก่อนจ่ายเงินให้ทีมของคุณ
- ตั้งค่าอัตราที่ปรับได้ตามบุคคลหรือโครงการ และรับมุมมองที่แม่นยำของต้นทุนและรายได้ของคุณ
- คัดลอกรายการเวลาที่เกิดซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลาหรือเปรียบเทียบงาน
- แอปพลิเคชันมือถือมีปัญหาการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ TimeCamp
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $3.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $6.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
5. เอเวอร์อาวร์
Everhour เป็นเครื่องมือสำหรับทีมขนาดเล็กที่ช่วยจัดการเวลา สร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จที่ถูกต้อง ติดตามค่าใช้จ่าย จัดการทีม และรวบรวมรายงานประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อเสีย? คุณไม่สามารถสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานหรือกำหนดสีให้กับแดชบอร์ดได้ตามต้องการ ซึ่งทำให้การจัดระเบียบข้อมูลและกิจกรรมของทีมเป็นเรื่องยาก ส่งผลให้ Everhour เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์หรือทีมขนาดเล็กที่มีสมาชิกเพียงสองถึงสามคนเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าและระบุรายการที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ภายในเครื่องมือบริหารจัดการโครงการ
- การติดตามกะช่วยให้การสร้างและจัดการตารางเวลาสำหรับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Everhour
- เวลาถูกปัดขึ้นและไม่ถูกบันทึกอย่างแม่นยำ
- รายงานไม่มีการออกแบบที่ดีที่สุด
ราคาของ Everhour
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน โดยมีขั้นต่ำห้าที่นั่ง
คะแนนและรีวิว EverHour
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
6. เก็บเกี่ยว
Harvest ติดตามต้นทุนของเวลาของคุณแทนการติดตามชั่วโมงและนาทีด้วยตัวจับเวลาเพียงคลิกเดียว คุณสามารถมองเห็นเวลาที่ติดตามผ่านกราฟและรายงาน และจากนั้นวิเคราะห์ต้นทุนเวลาภายใน อัตราความก้าวหน้า และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ที่แอปคำนวณให้
แอปนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและฟรีแลนซ์ เนื่องจาก Harvest มุ่งเน้นการติดตามค่าใช้จ่าย จึงเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ให้บริการเป็นหลัก
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มสมาชิกทีมและขีดความสามารถของพวกเขา (ชั่วโมงการทำงานสูงสุด) และติดตามว่าใครทำงานน้อยกว่าที่ควรและใครทำงานมากเกินไป
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติสำหรับชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ และส่งให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนข้อมูลเวลาทำงานของคุณให้เป็นรายงานที่มองเห็นได้ และสร้างรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ความสามารถในการเชื่อมต่อ API และการผสานระบบมีความยากในการตั้งค่า
- ไม่มีการติดตามเวลาแบบออฟไลน์
- ไม่ได้รายงานเวลาที่ได้รับการอนุมัติกับเวลาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรีตลอดไป
- เก็บเกี่ยว โปร: $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (800 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
7. มีประสิทธิผล
Productive เป็นเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเพิ่มผลผลิตสูงสุดได้ รับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และบอร์ดที่แก้ไขได้เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงิน กำไรของโครงการ การไหลของโครงการ และประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่รักษาความโปร่งใสกับลูกค้าโดยการแชร์การอัปเดตโครงการตามความจำเป็น
Productive มีตัวจับเวลาบนเดสก์ท็อปที่เริ่มติดตามทันทีที่คุณเริ่มทำงาน คุณยังสามารถติดตามเวลาในแต่ละงานได้เป็นรายบุคคล หากคุณมีการประชุมหรืองานที่จัดตารางไว้ Productive จะติดตามเวลานี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลจากคุณ
Productive เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมขนาดเล็กในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การตลาดดิจิทัล ที่ปรึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณต้องทำงานร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการคิดไอเดียและการนำไปใช้ พร้อมทั้งติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินจากพนักงานได้พร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- ใช้คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการติดตามเวลา รวมถึงบันทึกการทำงานประจำวัน, ใบบันทึกเวลาประจำสัปดาห์, ตัวจับเวลาบนเดสก์ท็อป, และอัตโนมัติการติดตามเวลาด้วยการจองเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- มองเห็นเวลาทำงานและเวลาหยุดงานของเพื่อนร่วมทีมทุกคนในที่เดียว และอนุมัติคำขอลาพักร้อนได้ภายใน Productive
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเฉพาะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เท่านั้น
ข้อจำกัดในการผลิต
- การนำทางไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็นธรรมชาติ
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับเครื่องมือเอกสาร (ไม่มีคำบรรยาย, สารบัญ, หรือลิงก์สำหรับการแชร์สาธารณะ)
- การขาดการฝึกอบรมหรือเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสมัครสมาชิก
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต
- จำเป็น: $9 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $24 ต่อเดือน
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
8. RescueTime
RescueTime เป็นตัวติดตามเวลาที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล แอปนี้ช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มทำงาน นอกจากนี้ยังตรวจจับเมื่อคุณออฟไลน์และจะถามคุณเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานออฟไลน์ทันทีที่คุณกลับมาออนไลน์
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างของ RescueTime คือความสามารถในการบล็อกแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับมืออาชีพที่ทำงานจากที่บ้านหรือผู้ที่มีปัญหาในการมีสมาธิ
RescueTime ยังมีพื้นที่ทำงานเสมือนจริงสำหรับฟรีแลนซ์เพื่อให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- บล็อกเว็บไซต์และแอปที่ดูดเวลาของคุณ
- สร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลา เพื่อช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้น
- รับคำแนะนำเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ RescueTime
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของตน ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- การติดตามเวลาแบบออฟไลน์นั้นทำได้ยาก
- การอัปเดตช้า
ราคาของ RescueTime
- RescueTime Lite: ฟรีตลอดไป
- RescueTime: $12 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
9. HiveDesk
HiveDesk เป็นระบบติดตามเวลาทำงานสำหรับองค์กร บริษัทต่างๆ ใช้แอปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยการติดตามอย่างใกล้ชิดว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างอย่างไร แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของพนักงาน ระยะเวลาพัก เวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการและลูกค้า รวมถึงกิจกรรมการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์
เมื่อดูผิวเผิน ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานของเอเจนซี่นี้อาจดูรบกวนพนักงานมากเกินไป แต่ HiveDesk รับประกันว่าการติดตามเวลาทำงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ HiveDesk
- ติดตามตำแหน่งของพนักงาน เวลา และกิจกรรมด้วยภาพหน้าจอและ GPS เพื่อการติดตามเวลาที่แม่นยำ
- ตรวจสอบมุมมองบอร์ดหลายแบบ รวมถึงปฏิทิน บอร์ดคัมบัง รายการ และไทม์ไลน์โครงการ
- สร้างบันทึกเวลาทำงานที่ถูกต้อง
- จัดการชั่วโมงการทำงานของทีมโดยการตั้งตารางเวลา, จัดสรรกะและชั่วโมงการทำงาน, และติดตามวันหยุด, การทำงานล่วงเวลา, และการขาดงานของพนักงาน
ข้อจำกัดของ HiveDesk
- พนักงานไม่สามารถเช็คอินผ่านแอปมือถือได้
- ไม่มีการสนับสนุนแบบเรียลไทม์หรือหมายเลขติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- การสร้างรายงานช้า
ราคาของ HiveDesk
- 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน—โดยมีขั้นต่ำสามผู้ใช้
คะแนนและรีวิว HiveDesk
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. คำขอจำนวนมาก
ManyRequests เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าที่ให้บริการแบบฟอร์มและการเรียกเก็บเงิน (รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และเครื่องมือการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า) และระบบหลังบ้าน (รวมถึงฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับคำขอของลูกค้า พอร์ทัลลูกค้า และเครื่องมือการจัดการลูกค้า)
เครื่องมือติดตามเวลาของ ManyRequest เป็นส่วนหนึ่งของชุดระบบหลังบ้าน ซึ่งรวมถึงการสร้างรายงาน ความสามารถในการหักชั่วโมงจากแผนของลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
แอปนี้เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่ด้านการออกแบบสร้างสรรค์และเว็บที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาของทีมภายในและการจัดการประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManyRequests
- สร้างพอร์ทัลลูกค้าแบบกำหนดเองและต้อนรับลูกค้าในลักษณะที่เป็นส่วนตัว
- รับภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำงานในโครงการใดและสถานะของแต่ละโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ใช้กฎเงื่อนไขเพื่อกำหนดโครงการใหม่ให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องหรือเฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของคำขอจำนวนมาก
- ราคาเริ่มต้นสูงกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการมาก
- การผสานรวมหลายรายการ (เช่น Mailchimp และ ActiveCampaign) ยังคงอยู่ในโหมดการพัฒนา
การกำหนดราคาสำหรับหลายคำขอ
- เริ่มต้น: $99 ต่อเดือน—สองที่นั่ง
- คอร์: $149 ต่อเดือน—ห้าที่นั่ง
- ข้อดี: $399 ต่อเดือน—10 ที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ManyRequests
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
รับมากกว่าการติดตามเวลาด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใด ๆ ที่บันทึกเวลาและจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดของพวกเขา
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และสร้างรายงานประสิทธิภาพของทีมได้ มันมีมากกว่าการติดตามเวลาพื้นฐาน
ด้วย ClickUp, คุณจะสามารถทำได้:
- บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บเบราว์เซอร์
- เชื่อมโยงเวลาที่ติดตามกับงานใน ClickUp
- เพิ่มหรือลบรายการเวลาด้วยตนเอง
- เพิ่มบันทึก, ป้ายกำกับ, ตัวกรอง และเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้กับรายการ
คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
สมัครใช้ ClickUp ฟรี และยกระดับการติดตามเวลาและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นวันนี้