10 เครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนในปี 2025

ในปี 2025 เราได้ก้าวข้ามเครื่องมือการจัดตารางเวลาพื้นฐานไปแล้ว
คุณต้องการลูกแก้ววิเศษสำหรับการตลาดเพื่อก้าวไปข้างหน้าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนี้ 🔮
และนั่นคือสิ่งที่ปฏิทินเนื้อหา AI เป็นอย่างแท้จริง พวกมันทำนายแนวโน้ม ระบุช่องว่างของเนื้อหา และแม้กระทั่งบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่ผู้ติดตาม Instagram ของคุณมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับโพสต์ที่สมบูรณ์แบบที่คุณกำลังรออยู่
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการการตลาดเนื้อหาเครื่องมือเหล่านี้คือพลังสมองเพิ่มเติมที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณต้องการ (แต่ตอนนี้ไม่สามารถขาดได้) ไม่ว่าคุณจะมุ่งสร้างการปรากฏตัวที่สม่ำเสมอและน่าสนใจ หรือกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำงานได้สำเร็จ
รายการนี้มีเครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหาที่ใช้ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ที่จะพาคุณจากสับสนวุ่นวายไปสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่คุณจะพูดว่า "มาวางแผนกันเถอะ!"
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาด้วยพลังของ AI
- Easy-Peasy.AI: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน AI แบบครบวงจร
- Voilà: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนปฏิทินเนื้อหาแบบร่วมมือกัน
- Galaxy.AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา SEO ด้วย AI
- Musely.AI: เครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับความคิดสร้างสรรค์
- Taskade: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบเรียลไทม์และการจัดระเบียบเนื้อหา
- LogicBalls: แพลตฟอร์มภาพที่ดีที่สุดสำหรับ AI
- Predis.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
- ผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบด้วย AI: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและการจัดระเบียบแบบเฉพาะบุคคล
- UNUM: เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพและสุนทรียภาพบนโซเชียลมีเดีย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหา AI?
ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่เหมาะสมไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดตารางเวลาโพสต์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านเนื้อหาด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นและทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรตรวจสอบอยู่เสมอ:
- คำแนะนำเนื้อหา อัจฉริยะ: มองหาเครื่องมือที่สร้างไอเดียโดยใช้ AI ที่อิงจากหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ความชอบของผู้ชม และเสียงของแบรนด์คุณ
- ระบบอัตโนมัติและการจัดตารางเวลา: ค้นหาเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การจัดตารางโพสต์ข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับความคิดสร้างสรรค์
- การจัดการ การตลาด เนื้อหา: มองหาเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือการจัดการโครงการและทำให้การจัดสรรงาน การแชร์ไฟล์ และการอนุมัติเป็นเรื่องง่าย
- การผสานหลายแพลตฟอร์ม: ใช้เครื่องมือที่ซิงค์กับทุกสิ่งที่คุณใช้งาน—โซเชียลมีเดีย, CMS, และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์กลางเดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของคุณสร้างความแตกต่างอย่างมาก
- การวิเคราะห์และติดตามประสิทธิภาพ: ทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผล เครื่องมือที่มีตัวชี้วัดละเอียด เช่น การมีส่วนร่วมและผลตอบแทนจากการลงทุน ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจแล้วว่าควรค้นหาคุณสมบัติใดในเครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหา AI มาดูเครื่องมือแนะนำ 10 อันดับแรกกันเลย!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือ AI เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมจากโพสต์ก่อนหน้า และปรับปรุงเวลาโพสต์ โทน หรือองค์ประกอบการออกแบบของเนื้อหาในอนาคตของคุณเพื่อให้ได้การเข้าถึงสูงสุด
10 อันดับเครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด
ตัวเลือกปฏิทินเนื้อหา AI ทั้ง 10 รายการนี้ติดอันดับของเราเพราะโดดเด่นในการช่วยจัดการตารางเนื้อหาให้เป็นไปตามแผน ไม่ว่าคุณจะชอบเครื่องมือที่เรียบง่ายหรือแบบขั้นสูง ที่นี่ก็มีตัวเลือกที่เหมาะกับทุกคนในรายการนี้! 📅
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาด้วย AI)
เมื่อพูดถึงปฏิทินเนื้อหา AI, ClickUp ไม่ได้แค่เล่นเกม—แต่กำลังเขียนกฎใหม่ขึ้นมา. แน่นอน, คุณอาจได้ยินว่ามันถูกเรียกว่า "แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน" แต่สิ่งที่มันหมายถึงสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณคืออะไร.
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับผู้ช่วย AI ในตัวที่ชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผนและสร้างปฏิทินเนื้อหา (รวมถึงเนื้อหา) ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ สร้างแผนเนื้อหาประจำไตรมาส วางแผนปฏิทินบรรณาธิการ และจัดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันในเรื่องของกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่ต้องการ เพียงป้อนข้อมูลเป้าหมายเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และจังหวะการโพสต์ที่คุณต้องการ ให้กับ Brain แล้ว Brain จะแนะนำปฏิทินที่มีโครงสร้างซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ยกระดับฟังก์ชันนี้ไปอีกขั้น โดยนำเสนอการแสดงผลตารางเวลาเนื้อหาของคุณในรูปแบบภาพที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถ สลับระหว่างกรอบเวลาต่างๆ (มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส) กำหนดรหัสสีให้กับประเภทเนื้อหา และแม้กระทั่งกรองตามสมาชิกทีมหรือแคมเปญได้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ช่วยให้ง่ายต่อการปรับวันที่เผยแพร่เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ทำให้ปฏิทินเนื้อหาของคุณยืดหยุ่นและทันสมัยอยู่เสมอ
แต่ปฏิทินเนื้อหาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณเท่านั้น ทีมการตลาดมักต้องจัดการแคมเปญหลายรายการ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมกัน
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการการตลาดโดย ClickUpสามารถเป็นศูนย์กลางสำหรับการวางแผนและมองเห็นภาพรวมของโครงการการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เมื่อทีมการตลาดของคุณผสานการทำงานกับClickUp Brain คุณสามารถจัดการการสร้างเนื้อหา, โพสต์ทางสื่อสังคม, แคมเปญทางอีเมล, และโฆษณาได้ในที่เดียว
การซิงค์ปฏิทินเนื้อหาของคุณกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวม จะช่วยให้ ข้อความของแบรนด์ของคุณมีความสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการทับซ้อนหรือช่องว่างในการสื่อสารและกำหนดเวลาแคมเปญของคุณให้เหมาะสมที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียและเนื้อหาต่างๆเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เช่นเทมเพลตโซเชียลมีเดีย ClickUp ที่สะดวกมาก
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดที่เปลี่ยนวิธีการวางแผนกลยุทธ์สร้าง และจัดการเนื้อหาของคุณ ClickUp คือคำตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้และโต้ตอบได้มากกว่า 15 แบบ เช่น Kanban, แผนภูมิแกนต์ และมุมมองปฏิทิน ClickUp เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ
- อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยการจัดการงาน การสื่อสาร และความคืบหน้าของรายการตรวจสอบทั่วทั้งทีมของคุณ
- เข้าถึงเทมเพลตฟรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับปฏิทินการตลาด แคมเปญโซเชียลมีเดีย และการตลาดทางอีเมล ช่วยให้การวางแผนเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อให้ปฏิทินเนื้อหาของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและลดการทำงานด้วยตนเองโดยใช้ClickUp Automations
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello และ Salesforce เพื่อรวมศูนย์การวางแผนเนื้อหาของคุณ
- ทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งในโหมดออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมแอปสำหรับทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบตารางเนื้อหาของคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
การใช้ปฏิทินเพื่อประหยัดเวลาและทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp การทำเช่นนี้เป็นเรื่องง่ายมาก เนื่องจากเส้นตายของคุณจะแสดงอยู่บนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนเวลาในแต่ละวัน/สัปดาห์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก
2. ง่ายมาก. AI (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน AI แบบครบวงจร)
หากคุณเคยประสบปัญหาทางความคิดสร้างสรรค์ คุณคงทราบดีว่ามันน่าหงุดหงิดเพียงใด นี่คือจุดที่Easy-Peasy.AIเข้ามาช่วย
สามารถสร้างผลงานต้นฉบับได้เร็วกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานเกี่ยวกับ โฆษณา Facebook, การตอบอีเมล, บทวิดีโอ หรืออะไรก็ตาม Easy-Peasy AI ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า
จากนั้นก็มี MARKY เพื่อนสนทนา AI สุดยอดของคุณ ขับเคลื่อนด้วย GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini และ Mistral โมเดล MARKY สามารถทำได้มากกว่าแชทบอททั่วไป
มันมอบประสบการณ์การแชทที่ เป็นส่วนตัวและเข้าใจความรู้สึกมากขึ้น ด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ การอัปโหลดไฟล์ ไลบรารีคำสั่งขนาดใหญ่ และบุคลิกการแชทที่หลากหลาย MARKY จึงเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่สำหรับการโต้ตอบกับ AI ทุกประเภท
นอกจากนี้ยังรับประกันว่าความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลจะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเสมอ
ง่ายสุดๆ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สร้างเนื้อหาในกว่า 40 ภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 200 แบบ เพื่อการสร้างและจัดรูปแบบเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
- อัปโหลดไฟล์ PDF เพื่อดึงข้อมูลและสร้างเนื้อหาโดยตรง
- สร้างภาพที่สร้างโดย AI เพื่อเสริมปฏิทินเนื้อหาของคุณ
ง่ายมาก ข้อจำกัดของ AI
- ขาดเครื่องมือแก้ไขเชิงลึกสำหรับการปรับแต่งรายละเอียดอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหา
ง่ายสุดๆ การกำหนดราคาด้วย AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: $16/เดือน
- ไม่จำกัด 50: $24/เดือน
- ไม่จำกัด: $32/เดือน
ง่ายนิดเดียว. คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
👀 คุณรู้หรือไม่? โปรแกรม AI ตัวแรกที่ชื่อว่า Logic Theorist ถูกเขียนขึ้นในปี 1956 โดย Allen Newell, Herbert A. Simon และ Cliff Shaw มันถูกสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
3. Volà (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนปฏิทินเนื้อหาแบบร่วมมือกัน)
การวางแผนปฏิทินเนื้อหาด้วยตนเองมักรู้สึกเหมือนเป็นงานใหญ่เสมอ แต่ด้วย Voilà การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ
ใช้เพื่อวางแผนตารางเนื้อหาที่กำลังจะมาถึงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้แน่ใจว่ามีตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
เครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหาของ Voilà ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลาด้วยการสร้างแผนที่ชัดเจนสำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดจำหน่าย
เครื่องมือยังแนะนำการผสมผสานของประเภทเนื้อหาและธีม
เครื่องมือสร้างปฏิทินของ Voilà สร้างปฏิทินที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณอย่างครอบคลุม เพียงเพิ่มหัวข้อหลัก กิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายของคุณ วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกเนื้อหาจะมีบทบาทสำคัญต่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางที่สะดวก
- นำเสนอการโต้ตอบแบบสนทนาเพื่อประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย
- สร้างตารางเนื้อหาประจำเดือนที่ครอบคลุมเพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่สม่ำเสมอ
- จัดการกำหนดการเชิงกลยุทธ์ด้วยวันที่เผยแพร่และเหตุการณ์สำคัญที่จัดระเบียบไว้
ข้อจำกัดมีดังนี้
- การดิ้นรนเพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น
- บางครั้งอาจสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
- มีความเข้าใจจำกัดในบางบริบท
ระบบกำหนดราคาแบบ Voilà
- ฟรี
- พรีเมียม: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
นี่คือคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
4. Galaxy.AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา SEO ด้วย AI)
เครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหาของ Galaxy. AI เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการวางแผนเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้รวมชุดเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
เมื่อพูดถึงงานสร้างสรรค์ Galaxy. AI โดดเด่นเหนือใคร ด้วยเครื่องมืออย่าง Stable Diffusion, Midjourney และ Ideogram คุณสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วสำหรับสื่อการตลาดและงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างงานศิลปะที่น่าทึ่ง, แบบจำลอง, และการออกแบบได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงหรือใช้เวลาเป็นเวลานาน.
และคุณไม่สามารถลืม Flux ได้ระบบการตลาดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปตามแผน และช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ มันทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้ในขณะที่คุณรับโปรเจ็กต์ใหญ่ ๆ
กาแล็กซี. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- เข้าถึงชุดของโมเดล AI หลายรูปแบบได้ในแพลตฟอร์มเดียว
- สรุปปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, และผลลัพธ์อย่างชัดเจนด้วยรูปแบบที่มีโครงสร้าง
- รวมภาพข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
- อนุญาตให้ปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับคู่มือสไตล์ของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ Galaxy. AI
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลนำเข้าอย่างสูงเพื่อคุณภาพของผลลัพธ์
Galaxy. AI ราคา
- 49 ดอลลาร์/เดือน
กาแล็กซี. การจัดอันดับและรีวิวของ AI
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
👀 คุณรู้หรือไม่? AI สามารถทำนายได้ว่าเนื้อหาของคุณจะกลายเป็นไวรัลได้มากน้อยเพียงใดก่อนที่คุณจะโพสต์มัน เครื่องมือ AI บางตัวเช่น Streamladder สามารถวิเคราะห์คำหลักของเนื้อหาที่คุณวางแผนไว้, เวลาที่เหมาะสม, และพฤติกรรมของผู้ชมได้ โดยให้คะแนน "ความไวรัล" ซึ่งช่วยให้คุณประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ชมและศักยภาพในการเข้าถึงของไอเดียเนื้อหาได้ก่อนการเผยแพร่
5. Musely. AI (เครื่องมือสร้างปฏิทินเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับความคิดสร้างสรรค์)
เปลี่ยนวิธีการวางแผนเนื้อหาของคุณด้วยMusely.AI. มันสร้างปฏิทินเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่ทำให้คุณมีความสม่ำเสมอและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
เครื่องมือการตลาด AIนี้ยัง แนะนำหัวข้อที่ชาญฉลาดตามแนวโน้มในนิชของคุณ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือตารางการเผยแพร่ที่สามารถปรับแต่งได้
ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใด คุณสามารถปรับความถี่ในการโพสต์และประเภทของเนื้อหาได้อย่างง่ายดายให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ การปรับสมดุลเนื้อหาให้เหมาะสมก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
คุณสามารถปรับสมดุลเนื้อหาประเภทต่างๆ บนหลายแพลตฟอร์ม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของคุณ
เกี่ยวกับการจัดการไทม์ไลน์เชิงกลยุทธ์ Musely.AI ดูแลทุกอย่างให้คุณ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับเวลาหรือเนื้อหาที่จะโพสต์ต่อไป
Musely. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สร้างปฏิทินเนื้อหาที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยเพียงคำค้นหาหรือหัวข้อ
- พัฒนาแผนที่เนื้อหาบล็อกด้วยประเด็นที่มีโครงสร้าง คำสำคัญ และวันที่เผยแพร่
- วางแผนเส้นเวลาการเปิดตัวแคมเปญการตลาดพร้อมด้วยเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเส้นตาย
- วางแผนเนื้อหาโดยรอบหัวข้อเช่นวันหยุด, ฤดูกาล, และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม
- พัฒนาแผนการจัดจำหน่ายเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
Musely ข้อจำกัดของ AI
- มีเส้นทางการเรียนรู้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
Musely. การกำหนดราคา AI
- ราคาตามความต้องการ
Musely. การให้คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบเรียลไทม์และการจัดระเบียบเนื้อหา)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือในการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินเนื้อหาของคุณTaskadeเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด นี่คือแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวบรวมปฏิทินเนื้อหา แผนงานโครงการ แผนผังขั้นตอน และคู่มือมาตรฐานการทำงานไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 1 TB สามารถจัดการเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ขาดพื้นที่
สิ่งที่ทำให้ Taskade แตกต่างคือ ตัวแทน AIของมันประเมินงานและลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์ โดยอัตโนมัติเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณติดตามทุกสิ่งได้อย่างครบถ้วน คุณจึงรู้เสมอว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรต่อไป พร้อมมุมมองที่ชัดเจนว่างานแต่ละชิ้นเชื่อมโยงกับกลยุทธ์โดยรวมอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- มองเห็นงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้—ตาราง, กระดาน, รายการ, แผนภูมิความคิด, และปฏิทิน
- ระดมความคิด, เขียนโครงร่าง, และวางแผนด้วยความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเขียนและจัดการงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
- แชร์งานได้อย่างง่ายดายกับทีม, ลูกค้า, และผู้มาเยือน; ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นผ่านเว็บ, มือถือ, และเดสก์ท็อป
- ติดตามลำดับความสำคัญของงานได้อย่างทันท่วงทีด้วยการเชื่อมต่อและลำดับชั้นแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบเนื้อหาด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับประเภทเนื้อหาและแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของ Taskade
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ หรือการสร้างตารางที่ซับซ้อน
- การจัดรูปแบบอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมแก้ไขที่รองรับมาร์กดาวน์
ราคาของ Taskade
- ฟรี: $0
- Taskade Pro: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1960 โจเซฟ ไวเซนบาม ได้สร้าง ELIZAซึ่งเป็นหนึ่งในแชทบอท AI ตัวแรกๆ(ต่อมาเรียกว่าแชทบอท) สร้างขึ้นเพื่อสำรวจการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร โดยจำลองการสนทนาด้วยวิธีการจับคู่รูปแบบและการแทนที่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนว่าโปรแกรมมีความเข้าใจ
7. LogicBalls (แพลตฟอร์มภาพที่ดีที่สุดสำหรับ AI)
ด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย AI กว่า 15 ล้านชิ้น และชุมชนผู้ใช้กว่า 150,000 คน LogicBalls ทำให้เครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
เข้าถึงแอปกว่า 1,200 แอป เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การเขียนไปจนถึงการออกแบบและแม้กระทั่งการเขียนบทวิดีโอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือวิธีที่มันช่วยคุณ สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อโปรโมทกรณีศึกษา บล็อก และบทความของคุณ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicBalls
- สร้างปฏิทินเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเขียน การออกแบบ และโซเชียลมีเดีย
- สร้างกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้ในไม่กี่นาทีสำหรับเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, หรือคำรับรองจากลูกค้า
- ปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและข้อความของแบรนด์คุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับ SEO ด้วยคำแนะนำคำหลัก
ข้อจำกัดของ LogicBalls
- เวอร์ชันฟรีจำกัดคุณไว้ที่เครื่องมือ AI มากกว่า 50 ชนิด, โทนเสียงสองแบบ, และตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่า
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดไว้เฉพาะเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
ราคาของ LogicBalls
- ฟรี
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- พรีเมียม: $19.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ LogicBalls
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
8. Predis. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย)
คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณจ้องหน้าจอว่างเปล่าและต้องการโพสต์ 30 โพสต์อย่างรวดเร็ว? สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการเครียด. แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถลงทะเบียนใช้ Predis. ai. คุณสามารถสร้างข้อความ, รูปภาพ, และเนื้อหาวิดีโอได้ด้วยการป้อนคำเพียงสี่คำ.
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วแล้ว คุณจะมีโพสต์ที่พร้อมใช้งานอยู่บ้างแล้ว คุณสามารถเลือกโพสต์พื้นฐานที่มีคำบรรยายและรูปภาพ หรือจะเลือกโพสต์แบบเต็มรูปแบบโดยขอโพสต์แบบ Instagram carousel ก็ได้
Predis. AI ให้ภาพที่มีการออกแบบและข้อความที่สอดคล้องกันซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ หากรู้สึกว่าบางอย่างไม่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนเลย์เอาต์และโทนสีได้อย่างง่ายดาย
เมื่อคุณมีเวอร์ชันสุดท้ายของโพสต์แล้ว คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้อย่างรวดเร็วบนปฏิทินเนื้อหา Predis. ai จะจัดการส่วนที่เหลือทั้งหมดในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ Predis. ai
- สร้าง Instagram carousels พร้อมเลย์เอาต์, สี, และข้อความที่ปรับแต่งได้
- ค้นหาคลังวิดีโอสต็อกเพื่อประกอบโพสต์วิดีโอพร้อมข้อความ รูปภาพ และแอนิเมชัน
- เข้าถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และติดตามประสิทธิภาพของบัญชีของคุณ
- ตั้งและติดตามเป้าหมายทางสื่อสังคมได้โดยตรงจากแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของ Predis. ai
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแฮชแท็กในภาษาอื่นไม่สามารถสร้างได้ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ราคาของ Predis. ai
- ฟรี
- ไลท์: 32 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $59/เดือน
- เอเจนซี: $249/เดือน
Predis. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
9. ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและการจัดระเบียบส่วนบุคคล)
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอAI Perfect Assistantจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เครื่องมือนี้จะช่วยทำงานอัตโนมัติในแอป Microsoft Office และอื่นๆ ทำให้งานประจำวันเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสไลด์ PowerPoint, ร่างเอกสาร Word หรือตอบกลับข้อความใน Outlook และ Teams AI Perfect Assistant ก็จัดการได้ทั้งหมด AI จะทำงานเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ราวกับมีมือช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนในออฟฟิศของคุณ
มันสะดวกสำหรับมืออาชีพหรือธุรกิจที่ต้องการลดกิจกรรมที่ใช้เวลานาน
คุณสมบัติเด่นของ AI Perfect Assistant
- ใช้เครื่องมือ AI กว่า 40 รายการสำหรับการสร้างงานนำเสนอ อีเมล ข้อความแชท และอื่น ๆ
- เข้าถึงเครื่องมือทางภาษาสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์ การถอดความ และการแปล
- ปรับแต่งเทมเพลตด้วยสไตล์การเขียน โทนเสียง และตัวเลือกภาษาที่ปรับได้
- เข้าถึงผ่านส่วนขยาย Chrome หรือแอป Telegram บนเว็บเพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ AI Perfect Assistant
- การทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือทั้งหมดอาจใช้เวลา
- แผนฟรีและแผนระดับล่างมีข้อจำกัดในการใช้โทเค็น
ราคาของ AI Perfect Assistant
- ฟรี
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- พรีเมียม: $29.99/เดือน
คะแนนและรีวิวผู้ช่วยอัจฉริยะ AI Perfect
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาด้วยการสร้างเทมเพลตสำหรับธีมเนื้อหาที่ซ้ำกันทุกเดือน เช่น โพสต์ "Throwback Thursday" หรือแคมเปญวันหยุด เครื่องมือหลายตัวช่วยให้คุณคัดลอกเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย
10. UNUM (ดีที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพและความสวยงามบนโซเชียลมีเดีย)
UNUMเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดีย มันช่วยให้คุณจัดระเบียบและวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างเป็นภาพ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง การมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียแบบรวมศูนย์โดยการจัดการหลายบัญชี ในที่เดียว คุณสามารถลากและวางโพสต์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกอย่างไหลลื่นและเชื่อมต่อกัน
คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้จริง
คุณสมบัติเด่นของ UNUM
- ลากและวางโพสต์เพื่อให้เนื้อหาไหลลื่น
- ดูตัวอย่างเนื้อหา ก่อนโพสต์เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
- ร่วมมือกับทีมเพื่อสร้างและกำหนดเวลาโพสต์
- รักษาความสม่ำเสมอในทุกแคมเปญ
ข้อจำกัดของ UNUM
- ระบบการเรียกเก็บเงิน/การจัดการของเว็บไซต์อาจสร้างความสับสนได้บ้างในบางครั้ง
การกำหนดราคาของ UNUM
- UNUM ฟรี
- UNUM Pro: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- UNUM สำหรับทีม: $15/เดือน
คะแนนและรีวิวของ UNUM
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ยกระดับปฏิทินเนื้อหาของคุณด้วย AI ของ ClickUp
เวลาเป็นสิ่งมีค่า และ AI คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาทุกวินาทีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด!
หากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างปฏิทินเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ ลองใช้ AI เพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาที่ครอบคลุมและดูการเปลี่ยนแปลง 🙌
ClickUp Brain เป็นผู้เล่นหลักในการเปลี่ยนแปลงนี้ มันสามารถช่วยคุณจัดระเบียบ วางแผน และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาและปฏิทินเนื้อหาของคุณเป็นอัตโนมัติในทุกรูปแบบที่คุณจินตนาการได้—และมากกว่านั้น
คุณต้องการแผนเนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณจริง ๆ หรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!