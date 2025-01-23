บล็อก ClickUp
วิธีเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets
Google Workspace

วิธีเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets

Praburam
Praburam
23 มกราคม 2568

คุณกำลังจัดการโครงการใน Google Sheets และมันยุ่งเหยิงมาก เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งพิมพ์ "กำลังดำเนินการ" เป็นการอัปเดตสถานะ ในขณะที่อีกคนเขียนว่า "กำลังดำเนินการอยู่" และอีกคนก็ปล่อยไว้ว่างเปล่า

ในสถานการณ์เช่นนี้ จะเป็นอย่างไรหากทุกเซลล์มีเมนูแบบเลื่อนลงเล็กๆ ของตัวเอง ซึ่งทีมของคุณสามารถเลือกได้ง่ายๆ ว่า "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" หรือ "เสร็จแล้ว"

เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสอดคล้องของข้อมูล คุณจำเป็นต้องรู้วิธีเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets รายการแบบดรอปดาวน์ช่วยให้การป้อนข้อมูลไม่เพียงแต่ทำได้ง่ายขึ้น แต่ยังป้องกันข้อผิดพลาดได้อย่างสิ้นเชิง

ในบทความนี้ คุณจะได้ค้นพบวิธีการสร้างและปรับแต่งเมนูที่มีประโยชน์เหล่านี้ (ไม่ว่าคุณจะใช้เทมเพลตสเปรดชีตหรือสร้างขึ้นเองตั้งแต่ต้น)

🧠 เกร็ดความรู้: ชื่อ Google จริง ๆ แล้วเป็นการดัดแปลงมาจากคำว่า "googol" ซึ่งหมายถึงตัวเลข 1 ตามด้วยศูนย์ 100 ตัว—สะท้อนถึงพันธกิจของพวกเขาในการจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างไร้ขีดจำกัด

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับอะไร, ที่ไหน, อย่างไร, และทำไมของรายการแบบเลื่อนลงใน Google Sheets:

  • เพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets เพื่อทำให้ข้อมูลของคุณง่ายขึ้นและเป็นมาตรฐาน
  • สร้างเมนูแบบเลื่อนลงที่มีค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือข้อมูลที่มีอยู่ และเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการกำหนดรหัสสีและการตั้งค่าขั้นสูง
  • แก้ไข, ปรับแต่ง, หรือ ลบ รายการแบบเลือกได้ (drop-down lists) ได้ง่าย ๆ โดยใช้แผงควบคุมกฎการตรวจสอบข้อมูล
  • แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับงานพื้นฐาน แต่เมนูแบบเลื่อนลงของ Google Sheets ก็มีข้อจำกัด รวมถึงการจำกัดจำนวนตัวอักษรและปัญหาด้านประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • เครื่องมือเช่นClickUpมอบคุณสมบัติขั้นสูงมากขึ้น รวมถึงการผสานงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทน Google Sheets สำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน

วิธีสร้างรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets

คุณสามารถสร้างรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets ได้โดยใช้ทั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและข้อมูลที่มีอยู่ เริ่มต้นด้วยการสร้าง Google Sheet ที่มีสองฟิลด์: ชื่อของนักเรียนและมหาวิทยาลัยของพวกเขา

แทนที่จะพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นโดยการตั้งค่ารายการแบบเลือก (dropdown list)

วิธีเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets พร้อมค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  1. เปิดสเปรดชีตของคุณและระบุคอลัมน์หรือช่วงเซลล์ที่คุณต้องการให้แสดงรายการแบบดรอปดาวน์
เซลล์ใน Google Sheets
ผ่านGoogle Sheets
  1. เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ เพื่อให้ทุกเซลล์ปฏิบัติตามกฎเดียวกัน
  2. ตอนนี้ ในเมนูด้านบน ให้คลิกที่ ข้อมูล จากนั้นเลือก การตรวจสอบข้อมูล จากเมนูแบบเลื่อนลง หรือคุณสามารถคลิกขวาที่เซลล์ที่เลือกแล้วเลือก ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ ได้โดยตรง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  1. ในแผงกฎการตรวจสอบข้อมูล ให้เลือก "แบบดรอปดาวน์" ภายใต้เกณฑ์ และพิมพ์ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณแทน "ตัวเลือก 1", "ตัวเลือก 2" และอื่นๆ ในตัวอย่างของเรา เราจะป้อนชื่อของมหาวิทยาลัย
ดรอปดาวน์
  1. เมื่อคุณป้อนค่าของคุณแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เมนูแบบเลื่อนลงของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
ใช้รายการแบบดรอปดาวน์

เมื่อคุณคลิกที่เซลล์ใด ๆ ที่เลือกไว้ คุณจะเห็นเมนูแบบเลื่อนลงที่สะอาดพร้อมค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ

เมนูแบบเลื่อนลง

👀 คุณรู้หรือไม่? Google Sheets ช่วยให้คุณเชื่อมโยงรายการแบบดรอปดาวน์ระหว่างหลายแผ่นงานได้ ทำให้ง่ายต่อการกำหนดตัวเลือกให้เป็นมาตรฐานและรักษาความสอดคล้องของข้อมูลตลอดทั้งสมุดงาน

วิธีเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

การสร้างรายการแบบดรอปดาวน์จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมนั้นง่ายยิ่งขึ้นอีก นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลจากหลายเซลล์ให้เป็นรายการแบบดรอปดาวน์:

  1. เลือกทุกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้เป็นตัวเลือกในรายการแบบเลื่อนลง
  2. ตอนนี้ ให้คลิกขวาที่ช่วงเซลล์ที่เลือกแล้วเลือกตัวเลือก Dropdown
รายการแบบเลื่อนลงที่มีข้อมูลอยู่แล้ว
  1. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ตรวจสอบตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ต่างๆ กำหนดสีเฉพาะที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก 'เสร็จสิ้น'
สีในเมนูแบบเลื่อนลง
  1. รายการแบบเลื่อนลงของคุณพร้อมแล้ว!

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากต้องการสร้างรายการแบบดรอปดาวน์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงพิมพ์ "@drop-down" ในเซลล์ใดก็ได้ของ Google จะปรากฏแผงควบคุมขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถเลือกจากแบบสำเร็จรูปที่มีให้ หรือเพิ่มรายการดรอปดาวน์ใหม่ของคุณเองได้

การจัดการรายการแบบดรอปดาวน์ใน Google Sheets

เมื่อคุณเพิ่มรายการแบบดรอปดาวน์ลงในสเปรดชีตของคุณแล้ว อาจมีบางครั้งที่จำเป็นต้องปรับแต่งหรือลบออกทั้งหมด โชคดีที่การทำเช่นนี้เป็นเรื่องง่ายมาก—ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคซับซ้อนใดๆ ใน Google Sheetsเลย

นี่คือวิธีการจัดการรายการแบบดรอปดาวน์ของคุณ:

การแก้ไขรายการแบบดรอปดาวน์ที่มีอยู่

การแก้ไขรายการแบบดรอปดาวน์ที่มีอยู่แล้วนั้นค่อนข้างง่ายด้วย Google Sheets

  1. เลือกเซลล์หรือเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข
  2. คลิกที่ไอคอนแก้ไข ซึ่งมีลักษณะเหมือนดินสอ หรือคลิกขวาที่เซลล์แล้วเลือก การตรวจสอบข้อมูล จากเมนู
การแก้ไขตัวเลือกที่มีอยู่
  1. ในแผงกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ให้ไปที่ส่วนเกณฑ์และเพิ่มหรือแก้ไขค่าในรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มมหาวิทยาลัยอื่น เช่น "Yale" ลงในรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล
  1. บันทึกการแก้ไขทั้งหมดโดยคลิกที่ปุ่ม "เสร็จสิ้น" ที่มุมขวา

การลบรายการแบบดรอปดาวน์

มันเกือบจะเหมือนกับการแก้ไขรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกไอคอนแก้ไขหรือไปที่แผงกฎการตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิก ลบกฎ เพื่อลบรายการแบบดรอปดาวน์ทั้งหมด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การลบกฎไม่ได้ลบข้อมูลที่มีอยู่ในเซลล์—ดังนั้นหากคุณต้องการให้เซลล์ว่างเปล่า คุณจะต้องล้างเนื้อหาของเซลล์ด้วยตนเอง

การปรับแต่งรายการแบบดรอปดาวน์

คุณสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับรายการแบบดรอปดาวน์ของคุณได้โดยการปรับแต่ง

  1. เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงการมองเห็น (เช่น การเพิ่มสีให้กับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในรายการแบบเลื่อนลง)
  2. คลิกที่ตัวเลือกขั้นสูงเพื่อเพิ่มข้อความช่วยเหลือหรือตั้งค่ากฎเพื่อปฏิเสธข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
การปรับแต่งรายการแบบดรอปดาวน์
  1. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อตั้งค่ารายการให้รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets ในการสร้างรายการ

แม้ว่า Google Sheets จะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างรายการแบบดรอปดาวน์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ:

  • ข้อจำกัดของจำนวนตัวอักษรในรายการแบบเลือก: เมื่อป้อนรายการสำหรับรายการแบบเลือกด้วยตนเอง จะมีข้อจำกัดที่ 256 ตัวอักษรสำหรับรายการทั้งหมด ซึ่งอาจจำกัดเมื่อต้องจัดการกับรายการที่ยาว
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรับแต่งได้จำกัด: แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูลใน Google Sheetsเพื่อแสดงคำเตือนหรือปฏิเสธข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ แต่การปรับแต่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ซึ่งอาจไม่ช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่: การใช้การตรวจสอบข้อมูลกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่บางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือหน่วงเมื่อมีการโต้ตอบกับสเปรดชีต

การใช้ ClickUp สำหรับการสร้างและจัดการรายการ

ในขณะที่ Google Sheets มอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดการข้อมูลClickUpมีฟีเจอร์การจัดการข้อมูลและโครงการที่แข็งแกร่งกว่ามากซึ่งทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และเครื่องมือรายงานขั้นสูงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น แตกต่างจาก Google Sheets ที่ต้องใช้สูตรที่ซับซ้อนและความพยายามในการติดตามความคืบหน้าหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่นมุมมองตารางของ ClickUpยกระดับประสบการณ์การจัดการข้อมูลด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานและการบริหารโครงการ เปรียบเสมือนมีสเปรดชีตที่มีพลังพิเศษ ออกแบบมาเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เร่งรัดงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองตาราง ClickUp

มุมมองตารางของ ClickUp
ก้าวข้ามการใช้สเปรดชีตและปรับปรุงการจัดการข้อมูลด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตารางของ ClickUp เป็นทางเลือกที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับ Google Sheets ผสมผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับการจัดการงานที่ทรงพลัง

ใน Google Sheets การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมักหมายถึงการต่อสู้กับสูตรหรือการเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง ใน ClickUp คุณสามารถสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง ได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ—ข้อความ เมนูแบบเลื่อนลง วันที่ แถบความคืบหน้า หรือแม้แต่ฟิลด์ที่คำนวณได้—โดยไม่ต้องมีทักษะการใช้สเปรดชีตขั้นสูง

📌 ตัวอย่าง

สงสัยว่าจะใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน Clickupอย่างไรให้งานของคุณง่ายขึ้น? นี่คือตัวอย่างการใช้งานทั่วไปที่รวดเร็ว:

  • ทีมอสังหาริมทรัพย์: ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อจัดหมวดหมู่ทรัพย์สิน (เช่น "ขาย," "อยู่ระหว่างสัญญา," "ขายแล้ว") และช่องตัวเลขเพื่อติดตามราคาทรัพย์สินหรือค่าคอมมิชชั่น
  • ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์: เพิ่มแถบแสดงความคืบหน้าให้กับงานเพื่อแสดงขั้นตอนการพัฒนา ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการผลิต
  • ผู้วางแผนงาน: สร้างช่องสำหรับวันที่ของงาน, ข้อมูลติดต่อของลูกค้า, ข้อมูลสถานที่จัดงาน, และช่องทำเครื่องหมายสำหรับงานที่ทำเสร็จแล้ว เช่น การจองสถานที่หรือการส่งคำเชิญ

ลองนึกภาพ มุมมองตารางของ ClickUp เป็นเหมือนสเปรดชีตแบบดั้งเดิมของคุณ—แต่ได้รับการอัปเกรดด้วยพลังพิเศษเหนือมนุษย์ ทุกแถวในมุมมองตารางนี้คืองานที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถจัดการได้อย่างแม่นยำภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน

ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือแท็บอีกต่อไป

มุมมองตาราง ClickUp
จัดระเบียบข้อมูลที่ยุ่งเหยิงของคุณด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

คุณสมบัติอื่น ๆ อีกไม่กี่อย่างทำให้มุมมองตารางของ ClickUp แตกต่างจากสเปรดชีตอื่น ๆ

มอบหมายงานโดยไม่มีปัญหา

แต่ละแถวในตารางคือภารกิจที่สามารถมอบหมายให้สมาชิกทีมได้ทันที ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถมอบหมายภารกิจเช่น "ออกแบบแบนเนอร์การตลาด" หรือ "เขียนข่าวประชาสัมพันธ์" ให้กับสมาชิกทีมของคุณได้โดยตรง

จัดลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มฟิลด์ลำดับความสำคัญในมุมมองตารางของคุณเพื่อเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจก่อนเป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น ในปฏิทินเนื้อหา คุณสามารถทำเครื่องหมายบทความเป็น "สูง" "ปานกลาง" หรือ "ต่ำ" เพื่อช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด

แนบไฟล์เพื่อประกอบบริบท

ต้องการแชร์ไฟล์กับทีมของคุณหรือไม่? แนบไฟล์ตัวอย่างการออกแบบ, ตารางข้อมูล, หรือเอกสารได้โดยตรงไปยังงานใน Table View หากคุณกำลังประสานงานแคมเปญทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถอัปโหลดร่างการออกแบบเพื่อรับข้อเสนอแนะได้ทันที—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

เพิ่มการพึ่งพา

การพึ่งพาช่วยให้งานดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น งาน "เปิดตัวแคมเปญโฆษณา" จะไม่สามารถเริ่มได้จนกว่างาน "สรุปเนื้อหาโฆษณา" จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ การตั้งค่านี้ในมุมมองตารางช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน

นอกจากนี้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ เมื่อมีใครแก้ไขงาน ปรับฟิลด์ หรืออัปเดตสถานะ ข้อมูลเหล่านั้นจะปรากฏให้ทุกคนที่ร่วมงานเห็นทันที

มุมมองตาราง ClickUp
เปลี่ยนจากสเปรดชีตที่น่าเบื่อเป็นมุมมองตาราง ClickUp ที่ดึงดูดสายตาได้วันนี้!

ClickUp ยังมีตัวกรองขั้นสูงที่คุณสามารถใช้เพื่อจำกัดงานของคุณให้แคบลงตามฟิลด์ต่างๆ เช่น กำหนดเวลาหรือผู้รับผิดชอบ

ClickUp: มากกว่าแค่แถวและคอลัมน์

ClickUp ไม่ใช่แค่ทางเลือกแทนสเปรดชีตของคุณเท่านั้น มันรวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

เบื่อกับการอัปเดตสถานะงานด้วยตนเองหรือไม่?ClickUp Automationsช่วยให้คุณทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้ คุณสามารถกำหนดกฎเฉพาะเพื่อเปลี่ยนสถานะ แจ้งเตือนสมาชิกในทีม หรือมอบหมายงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

📌 ตัวอย่าง:

  • ย้ายงานไปยังสถานะ "กำลังดำเนินการ" โดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกในทีมเริ่มทำงาน
  • แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่า "เสร็จสิ้น"
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะตามฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แผนกหรือประเภทโครงการ
ClickUp อัตโนมัติ
ตั้งค่าและจัดการงานอัตโนมัติหลายรายการด้วย ClickUp Automations

สรุปคือ? มุมมองตารางของ ClickUp มีประโยชน์สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์หรือติดตามความคืบหน้าข้ามทีมต่างๆ

ในทำนองเดียวกันมุมมองรายการของ ClickUpช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยจัดระเบียบข้อมูลเป็นรายการที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ มุ่งเน้นที่การจัดลำดับความสำคัญและลำดับชั้นของงาน ทำให้ง่ายต่อการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้

มุมมองรายการ ClickUp
ใช้มุมมองรายการของ ClickUp เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของงานที่ต้องส่งทั้งหมดในที่เดียว

เมื่อใช้ร่วมกัน มุมมองเหล่านี้จะมอบความยืดหยุ่นที่ไร้รอยต่อ: เริ่มต้นด้วยมุมมองตารางสำหรับการป้อนข้อมูลและวิเคราะห์อย่างละเอียด จากนั้นเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการเพื่อมุ่งเน้นการดำเนินการและการจัดลำดับความสำคัญ

ต่างจาก Google Sheets การผสานการทำงานแบบไดนามิกนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน โดยข้อมูลทุกชิ้นเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่สามารถดำเนินการได้

สุดท้ายนี้ ให้จับคู่ Table View ของคุณกับClickUp Dashboardsซึ่งจะดึงข้อมูลจากหลายตารางเพื่อแสดงแนวโน้มและตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานหรือการกระจายงาน

แดชบอร์ด ClickUp
ให้ทีมของคุณเห็นภาพเป้าหมายและงานของพวกเขาอย่างชัดเจนด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

โดยสรุป ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานของคุณด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและการผสานรวมที่แข็งแกร่ง

ลดความเครียดลงด้วย ClickUp

Google Sheets เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด และรายการแบบดรอปดาวน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างและเป็นระเบียบ

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถจัดระเบียบได้ไม่เพียงแค่ข้อมูลของคุณ แต่รวมถึงโครงการทั้งหมดของคุณด้วย? ClickUp มีทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

แม้ว่าคุณสามารถใช้Google Sheets สำหรับการจัดการโครงการได้เช่นกัน แต่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับระบบนิเวศที่กว้างขวางได้ดีกว่ามาก มันมอบวิธีการจัดการงาน กำหนดเวลา และทีมที่มีพลวัตมากขึ้น—ทั้งหมดในที่เดียว

มันเหมือนกับการอัพเกรดจากตู้เสื้อผ้าเล็ก ๆ เป็นห้องแต่งตัวแบบวอล์ค-อิน—กว้างขวางกว่า ฉลาดกว่า และสไตล์การจัดแสดงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

'ปล่อย' ความเครียดของคุณและ 'จัดการ' ความท้าทายในการบริหารโครงการของคุณ—สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!